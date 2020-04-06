Pre Market High Breakout EA

TPFX Ruptura de máximos antes del mercado

Visión general

TPFX Pre-Market High Breakout es un sistema profesional de trading automatizado diseñado para capturar la volatilidad explosiva que se produce durante las principales aperturas de los mercados de valores.

La estrategia se basa en un principio institucional clásico: la ruptura del rango de apertura. El algoritmo monitorea silenciosamente la acción del precio durante la sesión "Pre-Mercado", identifica niveles clave de oferta (Altos), y coloca órdenes pendientes inteligentes exactamente en la apertura del mercado ("La Campana"), filtrando las entradas con indicadores de volumen y tendencia de grado institucional.

A diferencia de los simples robots de ruptura, este AE cuenta con un robusto motor de Gestión Avanzada de Riesgos, filtros estacionales (Día/Mes), y mecanismos de protección de capital, convirtiéndolo en una poderosa herramienta para Índices (US30, NAS100) y Acciones volátiles.

Características principales

  • 📊 Pura Lógica de Breakout: Opera la ruptura del máximo pre-mercado, capitalizando el impulso direccional inicial de la sesión.

  • 🛡️ Gestión automatizada del riesgo: Calcula automáticamente el tamaño del lote en función de un % de Riesgo de su saldo. Nunca arriesgará más de lo previsto, independientemente de la distancia del Stop Loss.

  • 🧠 F iltros Institucionales:

    • Filtro VWAP Interno: Impide comprar si el precio está "caro" (por debajo del Precio Medio Ponderado por Volumen). No requiere indicadores externos.

    • Filtro de Tendencia (MA): Alinea las operaciones con la macrotendencia (SMA 200 por defecto).

  • 📅 C ontrol Total del Calendario:

    • Filtro de Día: ¿No quieres operar los viernes? Desactívalo con un solo clic.

    • Filtro de Mes: Evite los meses estacionalmente malos (por ejemplo, agosto o diciembre) directamente desde el panel de entrada.

  • ⚙️ Gestión de operaciones:

    • Trailing Stop: Protege los beneficios siguiendo el precio.

    • Punto de equilibrio: Mueve automáticamente el Stop Loss a la entrada para asegurar una "Operación Libre".

    • Cierre automático: Cierra forzosamente las operaciones al final de la sesión para evitar el riesgo de brecha "Overnight".

Guía de Parámetros (Entradas)

1. Ajustes de Hora (Hora del Servidor del Broker)

  • InpStartTime: Hora de inicio del análisis pre-Mercado (por ejemplo, 12:00).

  • InpOpenTime: Hora exacta de apertura/entrada del mercado (por ejemplo, 16:00).

  • InpCloseTime: Hora de finalización de la sesión y activación del cierre automático (por ejemplo, 23:00).

  • InpCloseAtEnd: Activa/Desactiva el cierre forzado de operaciones al final del día.

2. Límites y filtros

  • InpMaxTrades: Máximo de operaciones permitidas por día (por ejemplo, 1 para el estilo "Sniper").

  • InpUseMA: Filtro de tendencia de media móvil (Verdadero/Falso).

  • InpUseVWAP: Filtro de precio medio ponderado por volumen (Verdadero/Falso).

3. Gestión monetaria

  • InpRiskMode: Elija entre Lotes Fijos ( RISK_FIXED ) o Porcentaje ( RISK_PERCENT ).

  • InpRiskPercent: % de saldo a arriesgar por operación (por ejemplo, 1,0%).

  • InpRiskReward: Ratio de beneficio objetivo (por ejemplo, 2,0 = Ganar el doble que el riesgo).

  • InpBuffer: Distancia en puntos por encima del Máximo para confirmar la ruptura.

4. Gestión de posiciones (BE y Trailing)

  • InpUseBE: Habilita la función Break Even.

  • InpUseTrailing: Habilita la función Trailing Stop.

5. Filtros de calendario (día y mes)

  • InpTradeMon - Fri: Habilita o deshabilita días específicos de la semana.

  • InpTradeEnero - Diciembre: Habilita o deshabilita meses específicos del año.

Recomendaciones

  1. Instrumentos: Altamente recomendado para US30 (Dow Jones), NAS100 (Nasdaq), SPX500, y Acciones volátiles.

  2. Marco temporal: Ejecutar en gráficos M1 o M5 para una ejecución precisa. (El bot utiliza internamente datos M30 para un análisis fiable del rango histórico).

  3. Hora del Broker: Es crucial ajustar la InpStartTime y la InpOpenTime de acuerdo con la hora del servidor de su Broker (compruebe la ventana "Market Watch").

  4. VPS: Se recomienda un VPS para asegurar que la orden se ejecuta con latencia cero en la apertura del mercado.

Aviso Legal

Operar implica un riesgo significativo. Rentabilidades pasadas no son indicativas de resultados futuros. Utilice siempre una gestión adecuada del riesgo.


