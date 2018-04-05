Two Tier Gold Scalper

Two Tier Gold Scalper es un Asesor Experto especializado para operar con Oro (XAUUSD) en MetaTrader 5.
El EA utiliza un concepto de entrada de dos etapas ("Scout → Add"), diseñado para probar primero la dirección del mercado con un tamaño de posición reducido y sólo ampliar las posiciones después de la confirmación.

El Asesor Experto está diseñado exclusivamente para el Oro y optimizado para el marco temporal M3.

Lógica de negociación

  • Entrada inicial con una pequeña posición de exploración

  • Expansión de la posición sólo después de la confirmación del movimiento del precio

  • Filtrado de tendencia basado en EMA

  • Filtro RSI opcional para evitar condiciones de mercado desfavorables

  • Salida automática del scout si no se produce la confirmación

El EA sólo negocia posiciones largas (operaciones de compra).

Características principales

  • Lógica de entrada en dos etapas (Scout → Añadir)

  • Enfoque sólo en oro (XAUUSD y variantes comunes del broker)

  • Lógica de operaciones de compra solamente

  • Filtro de spread integrado

  • Control de confirmación de ventana temporal

  • Sin martingala, sin rejilla

  • Funcionamiento totalmente automatizado

Configuración recomendada

  • Símbolo XAUUSD (o variante del broker)

  • Marco temporal: M3

  • Los parámetros por defecto están optimizados para el Oro

  • Se recomienda evaluar el Probador de Estrategias antes de operar en vivo

Aviso de riesgo

  • Operar con instrumentos financieros implica riesgos.

  • Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.

  • Utilice siempre una gestión adecuada del riesgo.

  • Pruebe el Asesor Experto antes de utilizarlo en vivo.


    Las primeras versiones son gratuitas. Después, el precio aumenta 50 euros por cada 10 ventas hasta alcanzar el precio final previsto.

    Se recomienda un depósito de al menos 1.000 euros.


