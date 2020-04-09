Stream Deck EA

Nombre del producto: Stream Deck Pro Trader - Suite definitiva de gestión y gráficos

Descripción breve:

El asistente de trading definitivo para la ejecución manual. Incluye etiquetado profesional de configuraciones, gestión de riesgos en "modo fantasma" e indicadores institucionales incorporados (perfil de volumen, VWAP, zonas S/D).

Descripción completa:

Stream Deck Pro Trader es un ecosistema de trading profesional diseñado para traders manuales de alto rendimiento y candidatos a Prop Firm que necesitan velocidad, precisión y una gestión del riesgo consistente.

Deje de perder valiosos segundos calculando tamaños de lote o dibujando niveles repetitivos. Esta utilidad se encarga de las matemáticas y los visuales, lo que le permite centrarse exclusivamente en la acción del precio y la ejecución. Aunque está optimizado para el mapeo de Elgato Stream Deck, funciona perfectamente con atajos de teclado estándar.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

1. Sistema profesional de etiquetado de operaciones (v9.0)

Etiqueta al instante tus operaciones directamente en el gráfico para llevar un diario detallado después de la sesión. El panel en pantalla soporta 18 configuraciones específicas utilizadas por los operadores profesionales de renta variable y futuros, adaptadas para Forex/CFDs.

--- APUESTAS LARGAS (Alcistas) ---

VPBU: Volume Profile Break Up

VWAPB : Rebote VWAP

FGD: Primer día verde

GG: Gap and Go

DBP: Pánico comprador profundo

PMHBO: Pre Market High Breakout

GE: Gap y Extensión

BH: Comprar y mantener

RLB: Rebote de nivel redondo

--- APUESTAS CORTAS (Bajistas) ---

VPBD: Ruptura del perfil de volumen

RLR: Rechazo de nivel redondo

VWAPR: VWAP Reclaim (contexto bajista)

FRD: Primer día rojo

GC: Gap y Crap

SIR: Short Into Resistance (Corto en resistencia)

--- NEUTRAL / JUGADAS CONTEXTUALES ---

ORB: Ruptura del rango de apertura

RPOC : Reversión al POC (Punto de Control)

BSK: Estrategia de Bernd Skorupinsky

2. "Modo Fantasma" (Stealth Trading)

Mantenga sus niveles ocultos al broker.

SL/TP Virtual: El EA dibuja líneas visuales para SL y TP pero no envía órdenes duras al mercado.

Autoejecución: Cuando el precio toca una línea virtual, el EA cierra instantáneamente la posición.

3. Suite de gráficos institucionales

Limpie su espacio de trabajo sustituyendo múltiples indicadores externos.

Perfil de Volumen (Precisión M1): Muestra la distribución diaria, incluyendo POC (Punto de Control), VAH y VAL.

VWAP diario: La referencia institucional para la dirección intradía.

Zonas de oferta y demanda: Detección automática de zonas frescas basada en la lógica configurable de mecha/cuerpo.

Números redondos: Dibuja automáticamente niveles psicológicos de precios.

4. Gestión dinámica del riesgo

Tamaño de lote automático: Calcula automáticamente el riesgo en función de un % fijo del saldo de su cuenta.

Gestión global de cestas: Gestiona todas las operaciones abiertas como una única cesta con un Stop Loss y un Take Profit combinados (basado en R:R).

Bloqueo de beneficios: Asegura beneficios parciales con trailing stops y funciones de punto de equilibrio.

⚙️ VISIÓN GENERAL DE LOS PARÁMETROS DE ENTRADA

Tema Visual: Personalice los colores de las velas, el fondo y todos los indicadores.

Configuración de operaciones: Defina tamaños de lote de 3 niveles y límites diarios de operación.

Riesgo : Establecer % de riesgo, R:R por defecto, y activar/desactivar Modo Real (Modo Fantasma).

Configuración de etiquetas: Nombres de etiquetas totalmente personalizables si prefiere su propia terminología.

Configuración de indicadores: Ajuste los periodos de retroceso y la sensibilidad para las zonas VP, VWAP y S/D.

⚠️ Descargo de responsabilidad:

Esta herramienta es un asistente para la operativa manual; no abre operaciones automáticamente basándose en las configuraciones indicadas. El usuario es responsable de identificar la configuración y ejecutar la operación utilizando los accesos directos proporcionados.

🔎 Palabras clave de búsqueda (para el panel de control del vendedor MQL5):

Gestor de Operaciones , Gestión de Riesgos , Trading Manual , Perfil de Volumen , VWAP , Oferta y Demanda , Stream Deck , Modo Fantasma , Diario de Operaciones , Prop Firm Tool