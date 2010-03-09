La Medusa

Este algoritmo está optimizado de forma única para funcionar con la máxima eficacia en los pares JPY (Yen japonés), 1 MIN Timeframe, un segmento de mercado conocido por sus tendencias direccionales explosivas y su capacidad de respuesta a la divergencia de los tipos de interés. En concreto, La Medusa opera mediante:

  1. Detección de Impulsos: Emplea una lógica propia para identificar el momento exacto en que comienza una tendencia significativa, centrándose en la aceleración del precio (impulso) en lugar de en la inversión.

  2. Captura volátil: Está diseñado para prosperar en el entorno típicamente cambiante de los cruces del JPY, donde las tendencias pueden prolongarse durante largos periodos con retrocesos mínimos.

  3. Precisión de alta frecuencia: El sistema opera en un agresivo marco temporal a corto plazo, tratando de entrar en posiciones en los puntos óptimos de confirmación de la tendencia y utilizando parámetros de riesgo automatizados y preestablecidos para proteger el capital.



Productos recomendados
Gold trading manager
Chak Fung Chan
Asesores Expertos
XAU Gold Expert es un Robot de Trading diseñado específicamente para operar con oro. Totalmente automatizado y sin necesidad de preocuparse. Más de 200% de beneficio en 6 meses (Probado por Real Acc) Símbolo XAUUSD(Oro) Marco de tiempo Cualquier Depósito : Lotes Ratio recomendado £500 : 0.2 (o equivalente en otra divisa) Tipo de cuenta Mejor con el spread más bajo Apalancamiento 1:500 Ajuste por defecto (puede cambiarlo usted mismo en las entradas) Tamaño de lote 0.2 Para un mejor resultado, se
Quant Ladder Pro
VALU VENTURES LTD
Asesores Expertos
Ladder Quant EA - Multi-Session Expert Advisor The Ladder Quant EA is an advanced Expert Advisor for MetaTrader 5, designed to optimize forex trading across major market sessions. It integrates multiple strategies, including breakout, reversal, and range-bound trading, into a robust system. Tailored for major currency pairs, it combines sophisticated risk management with customizable settings. Professional Multi-Session Forex Trading Robot Version:   1.06 - Enhanced Edition Category:   Expert A
FREE
Robot Titan Rex
Cesar Juan Flores Navarro
Asesores Expertos
Asesor Experto (EA) totalmente automático, opera sin ayuda del usuario, se llama Titan T-REX Robot (TTREX_EA),actualizado a la versión 2, diseñado a base de cálculos matemáticos y experiencia del diseñador plasmado en operaciones complejas que tratan de usar todas las herramientas propias posibles. Funciona con todas las criptomonedas y/o divisas del mercado Forex. No caduca, ni pasa de moda ya que se puede configurar el PERIODO desde M1..15, M30, H1.... Utiliza Scalping de forma moderada busca
SMC Candlestick Trader 5 Framework XAUUSD
Usiola Oluwadamilol Olagundoye
Asesores Expertos
Página de señales: https: //www.mql5.com/en/signals/2345199 https://trenddaytrader.com/smc-candlestick-trader-5-framework-xauusd-gold-live-trading/ 50% de descuento ($600) hasta Enero 1,2026, luego $1,200. El archivo . set de muestra para XAUUSD 5 Minutos está en la sección de comentarios. Un cerebro de gestión monetaria compacto y de eficacia probada para el Oro (XAUUSD) con un HUD claro, seguimiento de retos y gestión de posiciones fiable. SMC CT5F automatiza la gestión de posiciones para XAU
Sasa Xauusd h1 Automated Expert Advisor
Sasa-mihael Miloievici
Asesores Expertos
Sasa XAUUSD H1 - Asesor Experto Premium para Operar con Oro Sasa XAUUSD H1 es un Asesor Experto totalmente automatizado diseñado exclusivamente para el mercado XAUUSD (Oro) en el marco de tiempo H1 . Creado para operadores que valoran la estabilidad a largo plazo , el riesgo controlado y el rendimiento profesional , el sistema utiliza una estructura optimizada de ruptura a largo plazo , eliminando las señales de venta innecesarias y centrándose estrictamente en la dirección alcista estadísti
King ElChart
Mohammed Maher Al-sayed Mohammed Ahmed Saleh
Asesores Expertos
King ElChart - EA avanzado de doble sistema para MetaTrader 5 Visión general King ElChart es un Asesor Experto premium diseñado para operadores serios que exigen precisión, estabilidad y flexibilidad en todas las condiciones del mercado. Combina lógica adaptativa, protección inteligente del capital y control de operaciones multifase en un marco unificado. Principales características - Arquitectura de doble núcleo que se ajusta dinámicamente a los cambios de volatilidad - Lógica inteligente de g
Prism Scalper
VALU VENTURES LTD
Asesores Expertos
Prism Scalper Basic v16.0 Prism Scalper Basic v16.0 is a sophisticated MetaTrader Expert Advisor designed for high-frequency scalping across multiple markets, including Forex, Gold, and Cryptocurrency. This trading system employs a proven mean reversion strategy to maximize profit potential while maintaining strict risk management protocols. Key Features Single Strategy Focus:   Specialized mean reversion system for clear and consistent performance. Multi-Asset Optimization:   Automatically ada
FREE
Nova WDX Trader
Anita Monus
Asesores Expertos
Nova WDX Trader es una implementación refinada del clásico algoritmo ADX de Wilder para la fuerza de la tendencia, diseñado como una estrategia de negociación disciplinada y automatizada que respeta el impulso, la estructura y el momento. Se basa en la lógica original introducida por Welles Wilder, mejorándola con una ejecución y un control del riesgo modernos. En lugar de reaccionar a la volatilidad a corto plazo, Nova WDX Trader espera la confirmación de la fuerza direccional basada en la fórm
Doubling Force EA
Amer Ali Mousa Jaradat
Asesores Expertos
Doble Fuerza EA La Solución Definitiva de Martingala Inteligente de JoSignals Transforme su experiencia de trading en BTCUSD con **Doubling Force EA**, el Asesor Experto inteligente diseñado para ayudar a los traders a aprovechar el poder de las estrategias inteligentes de Martingala manteniendo la flexibilidad y el control. Desarrollado por **JoSignals**, este EA permite a los operadores adaptarse a las tendencias del mercado y maximizar la rentabilidad con el mínimo esfuerzo. Características
VIX 75 Momentum EA Pro
Joshua Adeyemo
Asesores Expertos
VIX Momentum Pro EA - Descripción del producto Descripción general VIX Momentum Pro es un sistema de trading algorítmico sofisticado diseñado exclusivamente para los Índices Sintéticos VIX75. El algoritmo emplea análisis avanzado de múltiples marcos temporales combinado con técnicas propietarias de detección de momentum para identificar oportunidades de trading de alta probabilidad en el mercado de volatilidad sintética. Estrategia de trading El Asesor Experto opera con un enfoque integral basa
GOLD Stone
Ken Iijima
Asesores Expertos
GOLD Stone EA - La estrategia definitiva de seguimiento de tendencias para el oro DESCUENTO - ¡No te lo pierdas! Precio Original: $800 → Ahora: $150 LINE Signal Coming Soon! Resultados Impresionantes: Retorno de 12x en 2 Años Depósito Inicial: $10,000 Saldo Final: $122,532 Ganancia Neta: $112,532 (+1,125%) Periodo de Prueba: Enero 2024 - Diciembre 2025 (Aprox. 2 Años) Métricas de rendimiento pendientes Métrica Resultado Valoración Factor de beneficio 19.48 Excepcional (1
Trend Ryder MT5
Anas Abba
Asesores Expertos
### ¡Desbloquee el poder del trading rentable con nuestro vanguardista EA de seguimiento de tendencias! ¿Está cansado de ver cómo el mercado se mueve sin usted? ¿Frustrado por las oportunidades perdidas y los resultados inconsistentes? Es hora de revolucionar su estrategia de trading con el **Último EA de Seguimiento de Tendencia** - ¡su clave para obtener beneficios constantes y operar sin estrés! #### ¿Por qué elegir nuestro EA de Seguimiento de Tendencias? **1. Rentabilidad probada:** Nue
RSI Intelligent
Sabil Yudifera
Asesores Expertos
RSI inteligente es un robot scalping totalmente automatizado que utiliza un muy eficiente Índice de Fuerza Relativa (RSI) estrategia de ruptura, el análisis probabilístico con (RSI). Más eficaz en el precio Probabilidad acumulada de una distribución normal que ocupan la mayor parte del tiempo de mercado. Las transacciones ocurren casi todos los días como Scalping seguir la tendencia. Un robot de Forex que utiliza el indicador Índice de Fuerza Relativa (RSI) combinado con una red neuronal artific
The Viper EA MT5
Profalgo Limited
3.9 (10)
Asesores Expertos
Promoción actual: Solo queda 1 a 349$ Precio final: 999$ ¡Asegúrate de consultar nuestro "   paquete combinado definitivo de EA   " en nuestro   blog promocional   !   Bajo riesgo en vivo   :    https://www.mql5.com/en/signals/1492890 Viper EA utiliza entradas de "reversión a la media" nítidas y efectivas durante el período de rango de las sesiones de negociación (entre las 23h y la 1h GMT+2, horario de verano de EE. UU.).    Estas operaciones ya tienen una tasa de éxito muy alta, pero si el
LazyBoy AI Trader Prob Firms Ready
Hesham Ahmed Kamal Barakat
Asesores Expertos
¡NOVEDAD! 8 Ene 2024 Venta flash - ¡90% de descuento! SEP 29 2023 - Obtener el código fuente y redistribuir la EA como desee, póngase en contacto con nosotros para más detalles. SEP 11 2023 - Ahora puede pagar sólo $1000 una cuota mensual y obtener acceso completo al EA. ¡Operaciones; Pares de divisas - Metales y mucho más! La Estrategia; Nuestra Estrategia Avanzada de Trading de Soporte/Resistencia es una poderosa herramienta diseñada para ayudar a los traders a conseguir ganancias consisten
MomemtumXI
Somtochukwu Gabriel Obidi
Asesores Expertos
Resumen funcional Momentum Scalping Engine: Propósito: El EA está diseñado para operaciones rápidas y a corto plazo: escalar el mercado capturando ganancias pequeñas y rápidas a partir de cambios significativos en el impulso. Funciones principales: Supervisa los datos del mercado en tiempo real para identificar los impulsos breves pero fuertes. Cuando las condiciones alcanzan los umbrales preestablecidos, el scalper entra y sale rápidamente de las operaciones, garantizando una rápida obtenció
Equity BotTrader
Chinonso Chizoba Eke
Asesores Expertos
Equity BotTrader básicamente utiliza un método de cobertura, pero incrementa el volumen de la posición ganadora según lo que usted especifique como número incremental, su objetivo general es aumentar el capital de la cuenta en la cantidad especificada y cerrar todas las posiciones abiertas u órdenes pendientes. y empieza de nuevo, hasta convertirte en la persona más rica del mundo. Esto solo funciona con MT5, por favor. P.ej. Comience con una posición de compra de 5 lotes. Abre una orden s
BLao Gold
Quang Thi Dinh
Asesores Expertos
BLao Gold es la última versión del EA de trading de oro, optimizado para un mejor rendimiento con un drawdown significativo. Funciona en todos los marcos temporales, ofrece un alto rendimiento y mantiene una configuración sencilla. Es mejor controlar el EA de forma semi-manual, por ejemplo, cuando el mercado está en una tendencia alcista, es mejor desactivar "Auto Sell" y el EA sólo ejecuta "BUY". Además, tiene una función de reconocimiento de tendencia según EMA para automáticamente "COMPRAR"
Risk Guard Pro
Muniz Machado Thiago
Asesores Expertos
RiskGuard PRO - Defensa inteligente para operadores serios en EURJPY M15 RiskGuard PRO es un Asesor Experto de alto rendimiento diseñado exclusivamente para el par EURJPY en el marco temporal M15 , con un enfoque total en la preservación del capital, la gestión avanzada del riesgo y la ejecución estratégica de múltiples enfoques operativos . A diferencia de los EAs tradicionales, RiskGuard PRO ha sido desarrollado con tecnología propia y arquitectura inteligente , capaz de operar con seguridad
Advance PROB Breakout
VALU VENTURES LTD
Asesores Expertos
PROB V2 - Advanced Pattern Range Opening Breakout PROB V2 is a sophisticated trading system designed to capture high-probability breakouts during the New York market open. Unlike simple breakout strategies, this EA validates every move using advanced price action patterns, including volume surges, momentum shifts, and candle structure analysis, to filter out false signals. Key Features Smart Breakout Logic:   Validates breakouts using compression ratios, gap analysis, and wick rejection filters
Hachidori
Noriyuki Suzuki
5 (1)
Asesores Expertos
El EA Hachidori es un asesor experto de seguimiento de tendencias que realiza compras y ventas al alza. Es compatible con EURUSD, USDJPY, GBPUSD, y AUDUSD , y configura automáticamente los parámetros para el comercio basado en el par de divisas seleccionado en la configuración de EA. Por defecto, su objetivo es un beneficio de alrededor de 3 a 6 pips por operación , pero tiene como objetivo capturar mayores ganancias utilizando un trailing stop en función de los movimientos del mercado. Una vez
FREE
Trend Arbitrage
Yan Jian Luo
Asesores Expertos
Recomendaciones Pares de divisas recomendados: XAUUSD, oro Ciclo temporal: H4 Capital operativo: recomendado por encima de $1000 Tipo de cuenta: Sin requisitos especiales, mejor efecto de baja diferencia Palancas: Sin requisitos especiales parámetro principal Typess - dirección de posición abierta comprar muchos, vender vacío Lotes - número de posiciones abiertas Tp_pips stop profit micropuntos Sl_pops Stop Loss micro puntos Profit_pips beneficio micro puntos iniciar stop loss mó
Neurolite EA eurusd
Aliaksandr Salauyou
Asesores Expertos
El Asesor Experto Neurolite ofrece decisiones comerciales basadas en una red neuronal entrenada en 5 años de datos reales de tick. Las operaciones se realizan únicamente con el par de divisas EUR/USD . Su principal peculiaridad es una pequeña cantidad de parámetros de entrada con el fin de facilitar el proceso de trabajo de los usuarios. El EA Neurolite ajustará todos los parámetros para usted. Este Asesor Experto se basa en el anteriormente lanzado Neurolite EA gbpusd , que fue ajustado para op
Neuro Genetic Expert
Sergio Izquierdo Rodriguez
Asesores Expertos
Sistema que acepta una lista de símbolos separados por comas y los itera creando una red neuronal con entrenamiento para cada uno de ellos, estas redes neuronales toman valores de price action, bandas de bollinger, macd y rsi. Se pueden configurar el número de neuronas para cada una de las tres capas que conforman cada red y además configurar un entrenamiento genético para los parámetros de los indicadores cada cierto período de tiempo.  Los valores de confianza se pueden ajustar para las neuron
RamonXZ
Natalia Nikolova
Asesores Expertos
El Asesor Experto "RamonX" está diseñado para automatizar las operaciones basadas en una estrategia sencilla y fiable de cruce de dos medias móviles (Moving Averages). Este enfoque es ampliamente utilizado por los operadores para identificar tendencias en el mercado y encontrar puntos de entrada y salida. Funcionalidad: 1. Estrategia básica: - El Asesor Experto analiza los cruces de dos medias móviles (rápida y lenta) en el marco temporal seleccionado. - Apertura de operaciones: - Compra: se p
JesUsdJpy
Justine Kelechi Ekweh
Asesores Expertos
Documentación Completa para el Asesor Experto (EA) JesUsdJpy Descripción General Para obtener los mejores resultados : Estrategia Principal (Main Strategy) : Configura true para la estrategia principal de USD/JPY y utiliza la configuración predeterminada. Estrategia 2 (Strategy2) : Configura false , a menos que prefieras utilizar esta estrategia alternativa. Este Asesor Experto (EA) está diseñado específicamente para traders de Forex, con un enfoque en la optimización del rendimiento en el par d
Uni Bot
Andriy Sydoruk
2.73 (33)
Asesores Expertos
Uni Bot es un bot entrenado en una red neuronal de moda. Es un sistema experto basado en una red neuronal basada en una nueva arquitectura especialmente desarrollada (T-INN) Target-IntelNeuroNet. Para esta variante del Asesor Experto para trabajar, no hay necesidad de descargar el archivo de la red neuronal entrenado, ya que para la facilidad de uso por el usuario final de la red neuronal forex bot, la mayoría de los usuarios codificado una serie de redes neuronales en el cuerpo del bot. Pero p
NorthSide
Uche Celestine Obi
Asesores Expertos
NorthSide es un algoritmo de negociación que trata los patrones de retracement, funciona principalmente en NZDCAD, AUDNZD,AUDCAD y puede ser usado en otros pares también. No hay martingales ni estrategias arriesgadas. Frames de tiempo: M1 a M5 recomendado, pero puede funcionar en cualquier. Principales pares de divisas: NZDCAD, AUDCAD,AUDNZD Ajuste el sistema de lotes automáticos a false para lotes fijos. El sistema de cobertura funciona como una protección y puede ser desactivado sin un im
QuantumPip
Evgeniy Scherbina
4.36 (11)
Asesores Expertos
El experto "QuantumPip" es un experto totalmente automatizado que puede operar con varios símbolos desde un gráfico. El experto también utiliza los precios del Oro, Petróleo, "Schmuksie" (mi adaptación del indicador "Dixie"), DAX o FTSE para calcular las entradas de los símbolos. El experto utiliza 2 tipos de modelos neuronales recurrentes - 1 red (decisiones "comprar" o "vender") y 2 redes (decisiones "comprar" o "incertidumbre" y "vender" o "incertidumbre"). QuantumPip puede, por lo tanto, ope
Regulus exclusive advisor
Oleg Konovalov
Asesores Expertos
Herramientas para ganar dinero e investigar. El núcleo de las señales comerciales y la estrategia se basa en el algoritmo del autor para la formación de patrones de pronóstico de precios. ¡Aplicable a cualquier instrumento! Complementado con un sistema de control basado en el MA "Nine-Tailed Fox" , actualizando y ajustando la señal con la mayor precisión posible para el mercado, instrumento y periodo de trabajo. Elegible: Todos los instrumentos en todos los mercados (hay excepciones). Para qu
Los compradores de este producto también adquieren
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.73 (37)
Asesores Expertos
AOT MT5 - Sistema Multi-Divisa de IA de Nueva Generación Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  | AOT Official Channel   ¡IMPORTANTE! Después de la compra, envíeme un mensaje privado para recibir el manual de instalación y las instrucciones de configuración: Recurso Descripción Comprensión de la Frecuencia de Trading de AOT Por qué el bot no opera todos los días Cómo Configurar el Bot AOT Guía de instalación paso a paso Set files AOT MT5 es un Expert Advisor av
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (20)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: MT4 por defecto (Más de 7 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Más de 5 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de trading con EA de Forex en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14.000 miembros en MQL5 . ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades li
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Asesores Expertos
Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Asesores Expertos
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading poco utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al merc
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT4:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT5 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Gobierna   tus operaciones con precisión y
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (9)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: Configuración predeterminada: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de trading de Forex EA en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14 000 miembros en MQL5. ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades limitadas para garantizar los derechos de todos los clientes que lo hayan adquirido. AI Gold Trading aprovecha el modelo ava
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Asesores Expertos
Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
Asesores Expertos
Nota importante: Para garantizar total transparencia, estoy proporcionando acceso a la cuenta de inversor real vinculada a este EA, lo que le permite monitorear su rendimiento en vivo sin manipulación alguna. En solo 5 días, todo el capital inicial fue retirado por completo, y desde entonces, el EA ha estado operando exclusivamente con fondos de ganancias, sin ninguna exposición al saldo original. El precio actual de $199 es una oferta de lanzamiento limitada, y se incrementará después de vende
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan   gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Asesores Expertos
Aura Ultimate: la cúspide del comercio de redes neuronales y el camino hacia la libertad financiera. Aura Ultimate es el siguiente paso evolutivo en la familia Aura: una síntesis de arquitectura de IA de vanguardia, inteligencia adaptativa al mercado y precisión con control de riesgos. Basada en el ADN probado de Aura Black Edition y Aura Neuron, va más allá, fusionando sus fortalezas en un ecosistema unificado multiestrategia, a la vez que introduce una capa completamente nueva de lógica pred
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (14)
Asesores Expertos
P recio especial de  $109  (precio regular: $365) . Guía de configuración y uso :  ABS Channel . Monitoreo en tiempo real:   ABS Signal .  Archivo de configuración de señal en vivo Archivo de configuración básica ¿Qué es ABS EA? ABS EA es un robot de trading profesional desarrollado específicamente para XAUUSD (Oro) en el marco temporal H1. Se basa en un sistema Martingala con controles de riesgo integrados . Diseñado tanto para traders nuevos como experimentados, ABS EA es fácil de confi
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (5)
Asesores Expertos
X Fusion AI — Sistema de Trading Híbrido con Adaptación Neural Descuento por tiempo limitado. Solo quedan 7 de 20 — casi agotado. El precio promocional actual es de 149 USD y pronto volverá a 999 USD. Demostración de funcionamiento Rendimiento en cuenta real   Después de la compra, no olvides enviarnos un mensaje privado para recibir los parámetros recomendados, instrucciones, precauciones, consejos de uso y otra información. Muchas gracias por tu apoyo. 1. Descripción General X Fusion AI es u
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Asesores Expertos
Crecimiento a Largo Plazo. Consistencia. Resiliencia. Pivot Killer EA no es un sistema de ganancias rápidas, sino un algoritmo de trading profesional diseñado para hacer crecer tu cuenta de manera sostenible a largo plazo . Desarrollado exclusivamente para XAUUSD (ORO) , Pivot Killer es el resultado de años de investigación, pruebas y desarrollo disciplinado. Su filosofía es simple: la consistencia vence a la suerte . Este sistema ha sido puesto a prueba en distintos ciclos de mercado, cambios d
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Asesores Expertos
Un nuevo paso adelante | Precisión impulsada por IA encuentra la lógica del mercado Con Argos Rage , se introduce un nuevo nivel de automatización en el trading, impulsado por un sistema DeepSeek AI integrado que analiza el comportamiento del mercado en tiempo real. Si bien se basa en las fortalezas de Argos Fury, este EA sigue un camino estratégico diferente: más flexibilidad, una interpretación más amplia y una mayor interacción con el mercado. Live Signal Marco temporal: M30 Apalancamiento
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (1)
Asesores Expertos
Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autónomo con Núcleo Analítico Cuántico SEÑAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoy en día, muchos traders manipulan los resultados ejecutando sus Expert Advisors en cuentas cent o con saldos muy pequeños , lo cual demuestra en realidad que no confían en sus propios sistemas . Este señal, en cambio, opera en una cuenta real de 20.000 USD . Refleja una inversión de capital auténtica y ofrece un rendimiento transparente , sin amplificaciones artificia
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Asesores Expertos
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCUENTO Solo por 24 horas. La oferta termina el 29 de noviembre. Esta será la única oferta para este producto. Presentando Syna Versión 4 - El Primer Ecosistema de Trading Agéntico con IA del Mundo Me complace presentar Syna Versión 4, el primer sistema verdadero de coordinación multi-EA agéntico de la industria del trading forex . Esta innovación revolucionaria permite que múltiples Asesores Expertos operen como una red de inteligencia unificada en diferentes terminal
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) WARNING : ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la frecuencia de
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Asesores Expertos
PROP FIRM READY!  PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡NÚMERO MUY LIMITADO DE COPIAS DISPONIBLES AL PRECIO ACTUAL! Precio final: 990$ Desde $349: ¡Elige 1 EA gratis! (para un máximo de 2 cuentas comerciales) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE RESULTS REVISIÓN INDEPENDIENTE Bienvenido a "The ORB Master"   :   Tu ventaja en las rupturas de rango de apertura Descubra el poder de la estrategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master EA
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
EA Pips Hunter
Ihor Otkydach
4.2 (5)
Asesores Expertos
Monitoreo real. Pruebas honestas. Cero hype. LIVE SIGNAL MANUAL and SET FILES Antes de entrar en los detalles técnicos, hay dos cosas que debes saber: PipsHunter está confirmado por una señal de monitoreo con dinero real. El EA ha estado operando en una cuenta real (Pepperstone) durante varios meses, y el monitoreo es totalmente público. Sin simulaciones, sin cuentas ocultas, sin “solo backtests perfectos” — los resultados reales de trading confirman su rendimiento auténtico. Los backtests son 1
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
5 (1)
Asesores Expertos
¡El primer algoritmo de arbitraje público del mundo entre oro y Bitcoin! ¡Ofertas abiertas todos los días! Señal en vivo -   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Brokers recomendados a lo largo del tiempo como:   IC Markets Pares negociados:   XAUUSD, BTCUSD Símbolo de archivo adjunto:   XAUUSD H1 ¡Asegúrese de verificar que   los pares de divisas negociados se agreguen   a la ventana   Observación del mercado   ! Tipo de cuenta: ECN/Raw Spread Configuración de prefijo: Si su bróker tie
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Asesores Expertos
How To Trade Pro (HTTP) EA — un asesor de trading profesional para operar con cualquier activo sin martingala ni redes del autor con más de 25 años de experiencia. La mayoría de los asesores top trabajan con oro en ascenso. Lucen brillantes en las pruebas... mientras el oro sube. Pero ¿qué pasa cuando el trend se agota? ¿Quién protegerá tu depósito? HTTP EA no cree en el crecimiento eterno — se adapta al mercado cambiante y está diseñado para diversificar ampliamente tu cartera de inversión y pr
Remstone
Remstone
5 (8)
Asesores Expertos
Remstone no es un asesor experto cualquiera.   Combina años de investigación y gestión de activos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , mi última empresa, Armonia Capital, proporcionó la señal ARF a Darwinex, un gestor de activos regulado por la FCA, recaudando 750 000 USD. ¡Domina 4 clases de activos con un solo asesor! Sin promesas, sin ajustes, sin ilusiones. Pero con una amplia experiencia en vivo.
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Asesores Expertos
¡Stock limitado al precio actual! Precio final: $1999 --> PROMO: Desde $299 --> El precio subirá cada 5 compras, próximo precio : $399 Golden Mirage es un robusto robot de comercio de oro diseñado para los comerciantes que valoran la fiabilidad, simplicidad y rendimiento de nivel profesional. Impulsado por una combinación probada de indicadores RSI, Media Móvil, ADX y Nivel Alto/Bajo , Golden Mirage ofrece señales de alta calidad y operaciones totalmente automatizadas en el marco temporal M5 pa
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Asesores Expertos
Resumen Golden Hen EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para XAUUSD . Funciona combinando ocho estrategias comerciales independientes, cada una activada por diferentes condiciones de mercado y marcos temporales (M5, M30, H2, H4, H6, H12). El EA está diseñado para gestionar sus entradas y filtros automáticamente. La lógica central del EA se centra en identificar señales específicas. Golden Hen EA no utiliza técnicas de grid (cuadrícula), martingala ni promedios . Todas las operacione
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Asesores Expertos
Hola a todos, déjenme presentarme: Soy   Quantum StarMan,   el miembro más electrizante y fresco de la familia   Quantum EAs   . Soy un asesor experto (EA) multidivisa totalmente automatizado con la capacidad de gestionar hasta 5 pares dinámicos:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD y USDCAD   . Con la máxima precisión y una responsabilidad inquebrantable, llevaré tu trading al siguiente nivel. Y lo mejor de todo: no utilizo estrategias Martingala. En su lugar, utilizo un sofisticado sistema de cu
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Asesores Expertos
Golden Synapse EA es un sistema de trading diseñado con precisión que combina una estrategia avanzada con un estricto análisis técnico para ofrecer un rendimiento constante y de bajo riesgo. Diseñado para operar con disciplina, evita los enfoques arriesgados y se centra totalmente en la calidad sobre la cantidad. Cada operación se selecciona cuidadosamente y siempre está protegida por un stop loss. Golden Synapse nunca utiliza sistemas de cuadrícula o martingala. Sólo abre una posición cada vez,
Otros productos de este autor
Equity Risk Manager
Sami Triki
Utilidades
Equity Risk Manager EA es una herramienta inteligente centrada en el cumplimiento y diseñada para proteger su capital de negociación mediante la supervisión del rendimiento de la renta variable en tiempo real. Bloquea automáticamente las nuevas operaciones cuando se alcanzan los umbrales de beneficios o pérdidas, en función del periodo seleccionado: diario, semanal o mensual. Se acabaron las sobreoperaciones accidentales y las pérdidas por comisiones: una vez alcanzado el objetivo, el EA le avis
Comprehensive Risk Management Tool
Sami Triki
Utilidades
Panel de gestión de riesgos para MetaTrader 5 Visión general Esta herramienta es un completo indicador de gestión de riesgos para MetaTrader 5 que proporciona a los operadores una interfaz visual para calcular y gestionar los parámetros de las operaciones en función de su tolerancia al riesgo. Cuenta con un panel arrastrable con líneas de precios interactivas y cálculos en tiempo real. Características principales Controles de gestión de riesgos: Porcentaje de riesgo ajustable (0,1%-100%) del cap
MultiTF Fibonacci Levels with Smart Alerts
Sami Triki
Indicadores
MultiTF_Fibonacci es una herramienta de precisión para los operadores que confían en los retrocesos de Fibonacci en múltiples marcos temporales. Este indicador dibuja automáticamente los niveles de Fibonacci a partir de la vela anterior de un marco temporal seleccionado, lo que le permite supervisar las reacciones de los precios en tiempo real con imágenes nítidas y una lógica de flujo de trabajo sencilla. Características principales: - Soporte Multi-Tiempo: Elija cualquier marco temporal de re
Multi TF Mini Chart
Sami Triki
Indicadores
Mini Chart (Canvas) es un sub-gráfico ligero e interactivo que se superpone directamente sobre su gráfico principal de MetaTrader 5. Diseñado para los comerciantes que quieren una vista compacta y personalizable de otro símbolo o marco de tiempo, esta herramienta ofrece la acción del precio en tiempo real en un lienzo limpio y redimensionable - perfecto para el seguimiento de múltiples símbolos, las configuraciones de scalping, o superposiciones de estrategia visual. Características principales
Pipsophilia
Sami Triki
Asesores Expertos
PIPSOPHILIA es una estrategia modular de scalping de alta frecuencia diseñada para una ejecución de latencia ultrabaja y una rentabilidad constante en los principales pares de divisas. Opera en el marco de tiempo de 1 minuto, aprovechando los micro-movimientos y las ineficiencias de precios de corta duración con precisión quirúrgica. Atributos principales: - Adaptabilidad a múltiples pares: Rendimiento probado en USDCHF, AUDUSD, EURUSD, GBPUSD, USDJPY y USDCAD, con una lógica adaptada a cada ac
Wicks Lovers
Sami Triki
Indicadores
Detecte con precisión las zonas de inversión de alto impacto. Este indicador destaca las velas en las que la mecha supera un porcentaje personalizable de la longitud total de la vela, una señal clave de rechazo del precio y de posibles puntos de inflexión. Las características incluyen: - Filtro de ratio de mecha (por ejemplo, mecha > 50% de la longitud de la vela). - Umbral mínimo de longitud de vela (en pips) - Flechas de gráfico en tiempo real para dominancia de mecha superior/inferior
Sharpe Domination
Sami Triki
Asesores Expertos
Descripción del EA Sharpe Domination Sharpe Domination es un Asesor Experto de negociación de alta frecuencia diseñado para obtener el máximo rendimiento en pares de divisas JPY utilizando el marco temporal de 1 minuto . Aprovechando los algoritmos patentados basados en el impulso y la gestión de riesgos meticulosamente optimizada , este EA está diseñado para ofrecer rendimientos consistentes y líderes en el mercado, lo que resulta en ratios de Sharpe extremadamente altos .
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario