La Medusa
- Asesores Expertos
- Sami Triki
- Versión: 1.1
- Activaciones: 5
Este algoritmo está optimizado de forma única para funcionar con la máxima eficacia en los pares JPY (Yen japonés), 1 MIN Timeframe, un segmento de mercado conocido por sus tendencias direccionales explosivas y su capacidad de respuesta a la divergencia de los tipos de interés. En concreto, La Medusa opera mediante:
-
Detección de Impulsos: Emplea una lógica propia para identificar el momento exacto en que comienza una tendencia significativa, centrándose en la aceleración del precio (impulso) en lugar de en la inversión.
-
Captura volátil: Está diseñado para prosperar en el entorno típicamente cambiante de los cruces del JPY, donde las tendencias pueden prolongarse durante largos periodos con retrocesos mínimos.
-
Precisión de alta frecuencia: El sistema opera en un agresivo marco temporal a corto plazo, tratando de entrar en posiciones en los puntos óptimos de confirmación de la tendencia y utilizando parámetros de riesgo automatizados y preestablecidos para proteger el capital.