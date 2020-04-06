Smc trading AI

SMC VALID EA (MT5)

Versión: 1.10

Autor: Marrion Brave Wabomba

Categoría: Smart Money Concepts (SMC) / ICT Hybrid - Asesor Experto MT5 totalmente automatizado

Visión general

SMC VALID EA es un bot de trading para MetaTrader 5 de nivel profesional, totalmente automatizado, construido en torno a los principios de estructura de mercado deSmart Money Concepts (SMC) y ICT, con un fuerte enfoque en la protección del capital, la seguridad de los márgenes y el cumplimiento de la prop-firm.

El EA está diseñado para swing trading por defecto, con una lógica opcional de scalping controlado. Cada operación se valida a través de estrictas reglas de estructura, controles de riesgo y dimensionamiento de posiciones con margen para garantizar la estabilidad en entornos minoristas y de empresas de capital riesgo.

Lógica básica de negociación (cómo funciona)

1. Estructura del mercado y detección de sesgos

El EA analiza continuamente los marcos temporales superiores (por defecto H4) para determinar el sesgo direccional:

Sesgo alcista: máximos y mínimos más altos

Sesgo bajista: máximos y mínimos más bajos

Neutral: Sin alineación de estructura válida

Las operaciones sólo se permiten en la dirección del sesgo confirmado.

2. Detección del concepto de dinero inteligente

SMC VALID identifica y rastrea automáticamente las estructuras institucionales clave:

🔹 Bloques de órdenes (OB)

Detectados tras una consolidación seguida de una ruptura de rango válida

Clasificados como alcistas o bajistas

Utilizados como zonas de reacción de alta probabilidad

🔹 Gaps de valor razonable (GVF)

Detectados utilizando la lógica de desequilibrio de 3 velas de las TIC

Actúan como zonas de reentrada con prima/descuento

🔹 Ruptura de estructura (BOS)

Confirma la continuación de la tendencia

Alertas de BOS opcionales a través de MT5 y Telegram

Todas las estructuras se dibujan automáticamente en el gráfico para una total transparencia.

3. Lógica de entrada de operaciones

Una operación se activa sólo cuando:

Se confirma la tendencia del mercado

El precio reacciona dentro de un Bloque de Orden válido o una Brecha de Valor Justo

Los filtros de distancia evitan entradas tardías o excesivas

Se respetan las reglas de nivel de stop del corredor

El EA es compatible:

Swing Trades (por defecto)

Scalping opcional en M5/M15/M30 (filtrado ATR + MA)

Gestión de Riesgo y Dinero (Diseño Safety-First)

Tamaño de lote automático (obligatorio para pruebas retrospectivas)

Tamaño de posición basado en el riesgo (% por operación)

Cálculo en función del margen

Aplicación del lote mínimo/máximo del corredor

Límite máximo de uso del margen (por defecto 30%)

Modos Stop Loss y Take Profit

Pips fijos (por defecto y el más seguro)

Basado en ATR

Basado en estructura (OB/FVG)

Protección avanzada de operaciones

Trailing Stop (opcional)

Lógica de punto de equilibrio (opcional)

Límite máximo de posiciones abiertas

Límite de exposición total

Modo Prop Firm (una de las características más fuertes del EA)

Cuando PropFirmMode = ON, el EA aplica:

Máxima pérdida diaria (%)

Reducción máxima total (%)

Cierre automático del objetivo de beneficios

Cierre automático de la operación en caso de violación de la regla

Martingala totalmente desactivada

Si se infringe alguna regla, el EA:

Cierra todas las posiciones Envía alertas Se retira del gráfico

Esto hace que SMC VALID prop-firm sea seguro por diseño.

Alertas, registros y supervisión

Alertas MT5

Alertas de Telegram (soporte multichat)

Registro de operaciones CSV

Registro de operaciones omitidas con enfriamiento

Cuadro de mandos que muestra el sesgo actual

Módulo de IA (actualmente desactivado por seguridad)

Se incluyeun marcoexperimental de IA de regresión logística:

Se admite el registro de características

Umbrales de probabilidad definidos

Totalmente desactivado por defecto para preservar el comportamiento determinista

Esto permite futuras actualizaciones de la IA sin reescribir el núcleo de EA.

Caso de uso ideal

✔Swing traders que utilizan conceptos SMC / ICT

✔ Prop firm challenges (FTMO-style rules)

✔ Traders que priorizan la protección del capital overtrading

✔ Cuentas desde pequeñas minoristas hasta prop equity de seis cifras.

Resumen

SMC VALID EA no es un bot de apuestas. Es un sistema de trading basado en reglas, impulsado por estructuras y con riesgo controlado, diseñado para comportarse como un trader profesional disciplinado - con un estricto control de márgenes, lógica institucional y cero interferencias emocionales.