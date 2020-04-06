Smc trading AI
- Asesores Expertos
- Marrion Netondo Wabomba
- Versión: 1.10
- Activaciones: 15
Autor: Marrion Brave Wabomba
Categoría: Smart Money Concepts (SMC) / ICT Hybrid - Asesor Experto MT5 totalmente automatizado
Visión general
SMC VALID EA es un bot de trading para MetaTrader 5 de nivel profesional, totalmente automatizado, construido en torno a los principios de estructura de mercado deSmart Money Concepts (SMC) y ICT, con un fuerte enfoque en la protección del capital, la seguridad de los márgenes y el cumplimiento de la prop-firm.
El EA está diseñado para swing trading por defecto, con una lógica opcional de scalping controlado. Cada operación se valida a través de estrictas reglas de estructura, controles de riesgo y dimensionamiento de posiciones con margen para garantizar la estabilidad en entornos minoristas y de empresas de capital riesgo.
Lógica básica de negociación (cómo funciona)
1. Estructura del mercado y detección de sesgos
El EA analiza continuamente los marcos temporales superiores (por defecto H4) para determinar el sesgo direccional:
-
Sesgo alcista: máximos y mínimos más altos
-
Sesgo bajista: máximos y mínimos más bajos
-
Neutral: Sin alineación de estructura válida
Las operaciones sólo se permiten en la dirección del sesgo confirmado.
2. Detección del concepto de dinero inteligente
SMC VALID identifica y rastrea automáticamente las estructuras institucionales clave:
🔹 Bloques de órdenes (OB)
-
Detectados tras una consolidación seguida de una ruptura de rango válida
-
Clasificados como alcistas o bajistas
-
Utilizados como zonas de reacción de alta probabilidad
🔹 Gaps de valor razonable (GVF)
-
Detectados utilizando la lógica de desequilibrio de 3 velas de las TIC
-
Actúan como zonas de reentrada con prima/descuento
🔹 Ruptura de estructura (BOS)
-
Confirma la continuación de la tendencia
-
Alertas de BOS opcionales a través de MT5 y Telegram
Todas las estructuras se dibujan automáticamente en el gráfico para una total transparencia.
3. Lógica de entrada de operaciones
Una operación se activa sólo cuando:
-
Se confirma la tendencia del mercado
-
El precio reacciona dentro de un Bloque de Ordenválido o una Brecha de Valor Justo
-
Los filtros de distancia evitan entradas tardías o excesivas
-
Se respetan las reglas de nivel de stop del corredor
El EA es compatible:
-
Swing Trades (por defecto)
-
Scalping opcional en M5/M15/M30 (filtrado ATR + MA)
Gestión de Riesgo y Dinero (Diseño Safety-First)
Tamaño de lote automático (obligatorio para pruebas retrospectivas)
-
Tamaño de posición basado en el riesgo (% por operación)
-
Cálculo en función del margen
-
Aplicación del lote mínimo/máximo del corredor
-
Límite máximo de uso del margen (por defecto 30%)
Modos Stop Loss y Take Profit
-
Pips fijos (por defecto y el más seguro)
-
Basado en ATR
-
Basado en estructura (OB/FVG)
Protección avanzada de operaciones
-
Trailing Stop (opcional)
-
Lógica de punto de equilibrio (opcional)
-
Límite máximo de posiciones abiertas
-
Límite de exposición total
Modo Prop Firm (una de las características más fuertes del EA)
Cuando PropFirmMode = ON, el EA aplica:
-
Máxima pérdida diaria (%)
-
Reducción máxima total (%)
-
Cierre automático del objetivo de beneficios
-
Cierre automático de la operación en caso de violación de la regla
-
Martingala totalmente desactivada
Si se infringe alguna regla, el EA:
-
Cierra todas las posiciones
-
Envía alertas
-
Se retira del gráfico
Esto hace que SMC VALID prop-firm sea seguro por diseño.
Alertas, registros y supervisión
-
Alertas MT5
-
Alertas de Telegram (soporte multichat)
-
Registro de operaciones CSV
-
Registro de operaciones omitidas con enfriamiento
-
Cuadro de mandos que muestra el sesgo actual
Módulo de IA (actualmente desactivado por seguridad)
Se incluyeun marcoexperimental de IA de regresión logística:
-
Se admite el registro de características
-
Umbrales de probabilidad definidos
-
Totalmente desactivado por defecto para preservar el comportamiento determinista
Esto permite futuras actualizaciones de la IA sin reescribir el núcleo de EA.
Caso de uso ideal
✔Swing traders que utilizan conceptos SMC / ICT
✔ Prop firm challenges (FTMO-style rules)
✔ Traders que priorizan la protección del capital overtrading
✔ Cuentas desde pequeñas minoristas hasta prop equity de seis cifras.
Resumen
SMC VALID EA no es un bot de apuestas. Es un sistema de trading basado en reglas, impulsado por estructuras y con riesgo controlado, diseñado para comportarse como un trader profesional disciplinado - con un estricto control de márgenes, lógica institucional y cero interferencias emocionales.
Opere con inteligencia. Opere de forma estructurada. Opere de forma validada.