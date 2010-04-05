Ict quaterly levels

ICT Core Levels - Herramienta inteligente de estructura y sesiones de mercado

ICT Core Levels es un indicador profesional de MetaTrader 5 basado en los conceptos de Inner Circle Trader (ICT), diseñado para ofrecer a los operadores una visión clara y estructurada del mercado utilizando la estructura del mercado, los niveles de precios clave, las sesiones de negociación y los Fair Value Gaps (FVGs) - todo en una herramienta limpia y altamente personalizable.

Este indicador traza automáticamente los puntos de referencia institucionales más importantes, ayudando a los operadores a alinearse con el dinero inteligente, comprender dónde es probable que descanse la liquidez y programar las entradas con precisión.

Características principales

📌 Niveles de Estructura de Mercado

Traza automáticamente los principales niveles de soporte, resistencia y punto medio

Incluye niveles trimestrales (25% & 75%) para un objetivo refinado

Ayuda a identificar zonas de prima y descuento de un vistazo

Sesiones de negociación (varios días)

Resaltado visual de las sesiones de Londres, Nueva York y Asia

Marco temporal personalizable para la visualización de las sesiones

Opción de mostrar etiquetas de sesión para facilitar el seguimiento

Perfecto para las estrategias TIC basadas en sesiones

🕒 Líneas de apertura y cierre del mercado

Marca automáticamente: Apertura y Cierre de Londres Apertura y cierre de Nueva York Apertura y cierre en Asia

Ayuda a identificar zonas de muerte, ventanas de volatilidad y fases de manipulación

📦 Detección de Gaps de Valor Justo (FVG)

Detecta y dibuja Fair Value Gaps alcistas y bajistas

Destaca las ineficiencias donde es probable que el precio reaccione

Ideal para el refinamiento de entrada y la confluencia de comercio

Visuales totalmente personalizables

Colores ajustables para: Sesiones Soportes y resistencias FVGs Líneas de apertura/cierre

Tamaño de fuente y posición del texto personalizados

Optimización de fondo oscuro opcional

Para quién es este indicador

Operadores de TIC y del concepto de dinero inteligente

Operadores basados en sesiones

Scalpers, intradía, y los comerciantes de swing

Traders que quieren gráficos limpios con contexto institucional

✅ ¿Por qué ICT Core Levels?

✔ Elimina el desorden de los gráficos

✔ Ahorra tiempo de análisis

✔ Aumenta la confianza en las operaciones

✔ Construido para la precisión y la estructura

✔ Funciona en todos los símbolos y marcos temporales

ICT Core Levels transforma la acción bruta de los precios en una clara hoja de ruta institucional, dándole la confianza para operar con estructura, sincronización y lógica, no con conjeturas.