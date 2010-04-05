Ict quaterly levels
- Indicadores
- Marrion Netondo Wabomba
- Versión: 1.0
ICT Core Levels - Herramienta inteligente de estructura y sesiones de mercado
ICT Core Levels es un indicador profesional de MetaTrader 5 basado en los conceptos de Inner Circle Trader (ICT), diseñado para ofrecer a los operadores una visión clara y estructurada del mercado utilizando la estructura del mercado, los niveles de precios clave, las sesiones de negociación y los Fair Value Gaps (FVGs) - todo en una herramienta limpia y altamente personalizable.
Este indicador traza automáticamente los puntos de referencia institucionales más importantes, ayudando a los operadores a alinearse con el dinero inteligente, comprender dónde es probable que descanse la liquidez y programar las entradas con precisión.
Características principales
📌 Niveles de Estructura de Mercado
-
Traza automáticamente los principales niveles de soporte, resistencia y punto medio
-
Incluye niveles trimestrales (25% & 75%) para un objetivo refinado
-
Ayuda a identificar zonas de prima y descuento de un vistazo
Sesiones de negociación (varios días)
-
Resaltado visual de las sesiones de Londres, Nueva York y Asia
-
Marco temporal personalizable para la visualización de las sesiones
-
Opción de mostrar etiquetas de sesión para facilitar el seguimiento
-
Perfecto para las estrategias TIC basadas en sesiones
🕒 Líneas de apertura y cierre del mercado
-
Marca automáticamente:
-
Apertura y Cierre de Londres
-
Apertura y cierre de Nueva York
-
Apertura y cierre en Asia
-
-
Ayuda a identificar zonas de muerte, ventanas de volatilidad y fases de manipulación
📦 Detección de Gaps de Valor Justo (FVG)
-
Detecta y dibuja Fair Value Gaps alcistas y bajistas
-
Destaca las ineficiencias donde es probable que el precio reaccione
-
Ideal para el refinamiento de entrada y la confluencia de comercio
Visuales totalmente personalizables
-
Colores ajustables para:
-
Sesiones
-
Soportes y resistencias
-
FVGs
-
Líneas de apertura/cierre
-
-
Tamaño de fuente y posición del texto personalizados
-
Optimización de fondo oscuro opcional
Para quién es este indicador
-
Operadores de TIC y del concepto de dinero inteligente
-
Operadores basados en sesiones
-
Scalpers, intradía, y los comerciantes de swing
-
Traders que quieren gráficos limpios con contexto institucional
✅ ¿Por qué ICT Core Levels?
✔ Elimina el desorden de los gráficos
✔ Ahorra tiempo de análisis
✔ Aumenta la confianza en las operaciones
✔ Construido para la precisión y la estructura
✔ Funciona en todos los símbolos y marcos temporales
ICT Core Levels transforma la acción bruta de los precios en una clara hoja de ruta institucional, dándole la confianza para operar con estructura, sincronización y lógica, no con conjeturas.