Ict quaterly levels

ICT Core Levels - Herramienta inteligente de estructura y sesiones de mercado

ICT Core Levels es un indicador profesional de MetaTrader 5 basado en los conceptos de Inner Circle Trader (ICT), diseñado para ofrecer a los operadores una visión clara y estructurada del mercado utilizando la estructura del mercado, los niveles de precios clave, las sesiones de negociación y los Fair Value Gaps (FVGs) - todo en una herramienta limpia y altamente personalizable.

Este indicador traza automáticamente los puntos de referencia institucionales más importantes, ayudando a los operadores a alinearse con el dinero inteligente, comprender dónde es probable que descanse la liquidez y programar las entradas con precisión.

Características principales

📌 Niveles de Estructura de Mercado

  • Traza automáticamente los principales niveles de soporte, resistencia y punto medio

  • Incluye niveles trimestrales (25% & 75%) para un objetivo refinado

  • Ayuda a identificar zonas de prima y descuento de un vistazo

Sesiones de negociación (varios días)

  • Resaltado visual de las sesiones de Londres, Nueva York y Asia

  • Marco temporal personalizable para la visualización de las sesiones

  • Opción de mostrar etiquetas de sesión para facilitar el seguimiento

  • Perfecto para las estrategias TIC basadas en sesiones

🕒 Líneas de apertura y cierre del mercado

  • Marca automáticamente:

    • Apertura y Cierre de Londres

    • Apertura y cierre de Nueva York

    • Apertura y cierre en Asia

  • Ayuda a identificar zonas de muerte, ventanas de volatilidad y fases de manipulación

📦 Detección de Gaps de Valor Justo (FVG)

  • Detecta y dibuja Fair Value Gaps alcistas y bajistas

  • Destaca las ineficiencias donde es probable que el precio reaccione

  • Ideal para el refinamiento de entrada y la confluencia de comercio

Visuales totalmente personalizables

  • Colores ajustables para:

    • Sesiones

    • Soportes y resistencias

    • FVGs

    • Líneas de apertura/cierre

  • Tamaño de fuente y posición del texto personalizados

  • Optimización de fondo oscuro opcional

Para quién es este indicador

  • Operadores de TIC y del concepto de dinero inteligente

  • Operadores basados en sesiones

  • Scalpers, intradía, y los comerciantes de swing

  • Traders que quieren gráficos limpios con contexto institucional

✅ ¿Por qué ICT Core Levels?

✔ Elimina el desorden de los gráficos
✔ Ahorra tiempo de análisis
✔ Aumenta la confianza en las operaciones
✔ Construido para la precisión y la estructura
✔ Funciona en todos los símbolos y marcos temporales

ICT Core Levels transforma la acción bruta de los precios en una clara hoja de ruta institucional, dándole la confianza para operar con estructura, sincronización y lógica, no con conjeturas.


