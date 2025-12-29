ICT quaterly time zones

Advanced ICT (Inner Circle Trader) Indicador Multi-Timeframe para MT5

Características principales.

📊 Fair Value Gaps (FVG)

  • Detección de FVG en múltiples marcos temporales (M15, H1, H4, D1, W1)
  • Colores personalizables por marco temporal con control de opacidad independiente
  • Rastreo automático de invalidaciones: elimina los huecos rellenados/comprobados
  • Límites de visualización ajustables y filtrado del tamaño mínimo de hueco
  • Sistema de etiquetado inteligente con control de posición

🎯 Zonas bala de plata

  • Sesión AM (03:00-04:00 EST / 08:00-09:00 GMT)
  • Sesión PM (10:00-11:00 EST / 15:00-16:00 GMT)
  • Marcadores de zona alta/baja con estilo personalizable
  • Visualización de la zona Premium/Discount

🌍 Sesiones de negociación (Kill Zones)

  • Sesión de Asia (23:00-06:00 GMT)
  • Sesión de Londres (07:00-14:25 GMT)
  • Sesión de Nueva York (14:30-22:55 GMT)
  • Seguimiento de máximos y mínimos de la sesión con marcadores visuales
  • Colores, opacidad y estilos de borde personalizables

📈 Puntos de giro

  • Múltiples métodos de cálculo: Suelo, Woodie, Camarilla, Fibonacci
  • Niveles pivote diarios (PP, R1-R4, S1-S4)
  • Estilos y colores de línea personalizables
  • Colocación automática de etiquetas

🤖 Panel de negociación inteligente

  • Análisis de mercado en tiempo real con puntuación de confianza
  • Detección automatizada de configuraciones basada en repeticiones de FVG
  • Gestión completa de operaciones: Entrada, Stop Loss, TP1/TP2/TP3
  • Ratios Riesgo:Recompensa ajustables (por defecto 1:2, 1:3, 1:5)
  • Análisis de la estructura del mercado (alcista/bajista/neutral)
  • Conocimiento del contexto de la sesión
  • Panel móvil con 4 opciones de posición en las esquinas

Ventajas

✅ Herramienta de negociación TIC todo en uno
✅ Ajustes visuales altamente personalizables
✅ Reduce el desorden de los gráficos con un filtrado inteligente
✅ Adecuado para todos los niveles de habilidad
✅ Funciona en todos los marcos temporales e instrumentos
✅ Sin repintado - los gaps borrados permanecen borrados

Perfecto para

  • Traders de metodología TIC
  • Practicantes del Concepto de Dinero Inteligente (SMC)
  • Swing y day traders
  • Estrategias de negociación basadas en la liquidez

¡Transforme su operativa con las herramientas profesionales de análisis de las TIC combinadas en un potente indicador!


