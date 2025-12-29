ICT quaterly time zones

OFERTA DE AÑO NUEVO:

Advanced ICT (Inner Circle Trader) Indicador Multi-Timeframe para MT5

Características principales.

📊 Fair Value Gaps (FVG)

Detección de FVG en múltiples marcos temporales (M15, H1, H4, D1, W1)

(M15, H1, H4, D1, W1) Colores personalizables por marco temporal con control de opacidad independiente

con control de opacidad independiente Rastreo automático de invalidaciones : elimina los huecos rellenados/comprobados

: elimina los huecos rellenados/comprobados Límites de visualización ajustables y filtrado del tamaño mínimo de hueco

y filtrado del tamaño mínimo de hueco Sistema de etiquetado inteligente con control de posición

🎯 Zonas bala de plata

Sesión AM (03:00-04:00 EST / 08:00-09:00 GMT)

(03:00-04:00 EST / 08:00-09:00 GMT) Sesión PM (10:00-11:00 EST / 15:00-16:00 GMT)

(10:00-11:00 EST / 15:00-16:00 GMT) Marcadores de zona alta/baja con estilo personalizable

Visualización de la zona Premium/Discount

🌍 Sesiones de negociación (Kill Zones)

Sesión de Asia (23:00-06:00 GMT)

(23:00-06:00 GMT) Sesión de Londres (07:00-14:25 GMT)

(07:00-14:25 GMT) Sesión de Nueva York (14:30-22:55 GMT)

(14:30-22:55 GMT) Seguimiento de máximos y mínimos de la sesión con marcadores visuales

Colores, opacidad y estilos de borde personalizables

📈 Puntos de giro

Múltiples métodos de cálculo : Suelo, Woodie, Camarilla, Fibonacci

: Suelo, Woodie, Camarilla, Fibonacci Niveles pivote diarios (PP, R1-R4, S1-S4)

Estilos y colores de línea personalizables

Colocación automática de etiquetas

🤖 Panel de negociación inteligente

Análisis de mercado en tiempo real con puntuación de confianza

con puntuación de confianza Detección automatizada de configuraciones basada en repeticiones de FVG

basada en repeticiones de FVG Gestión completa de operaciones : Entrada, Stop Loss, TP1/TP2/TP3

: Entrada, Stop Loss, TP1/TP2/TP3 Ratios Riesgo:Recompensa ajustables (por defecto 1:2, 1:3, 1:5)

(por defecto 1:2, 1:3, 1:5) Análisis de la estructura del mercado (alcista/bajista/neutral)

(alcista/bajista/neutral) Conocimiento del contexto de la sesión

Panel móvil con 4 opciones de posición en las esquinas

Ventajas

✅ Herramienta de negociación TIC todo en uno

✅ Ajustes visuales altamente personalizables

✅ Reduce el desorden de los gráficos con un filtrado inteligente

✅ Adecuado para todos los niveles de habilidad

✅ Funciona en todos los marcos temporales e instrumentos

✅ Sin repintado - los gaps borrados permanecen borrados

Perfecto para

Traders de metodología TIC

Practicantes del Concepto de Dinero Inteligente (SMC)

Swing y day traders

Estrategias de negociación basadas en la liquidez

¡Transforme su operativa con las herramientas profesionales de análisis de las TIC combinadas en un potente indicador!