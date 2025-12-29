ICT quaterly time zones
- Indicadores
- Marrion Netondo Wabomba
- Versión: 11.1
- Activaciones: 15
Advanced ICT (Inner Circle Trader) Indicador Multi-Timeframe para MT5
Características principales.
📊 Fair Value Gaps (FVG)
- Detección de FVG en múltiples marcos temporales (M15, H1, H4, D1, W1)
- Colores personalizables por marco temporal con control de opacidad independiente
- Rastreo automático de invalidaciones: elimina los huecos rellenados/comprobados
- Límites de visualización ajustables y filtrado del tamaño mínimo de hueco
- Sistema de etiquetado inteligente con control de posición
🎯 Zonas bala de plata
- Sesión AM (03:00-04:00 EST / 08:00-09:00 GMT)
- Sesión PM (10:00-11:00 EST / 15:00-16:00 GMT)
- Marcadores de zona alta/baja con estilo personalizable
- Visualización de la zona Premium/Discount
🌍 Sesiones de negociación (Kill Zones)
- Sesión de Asia (23:00-06:00 GMT)
- Sesión de Londres (07:00-14:25 GMT)
- Sesión de Nueva York (14:30-22:55 GMT)
- Seguimiento de máximos y mínimos de la sesión con marcadores visuales
- Colores, opacidad y estilos de borde personalizables
📈 Puntos de giro
- Múltiples métodos de cálculo: Suelo, Woodie, Camarilla, Fibonacci
- Niveles pivote diarios (PP, R1-R4, S1-S4)
- Estilos y colores de línea personalizables
- Colocación automática de etiquetas
🤖 Panel de negociación inteligente
- Análisis de mercado en tiempo real con puntuación de confianza
- Detección automatizada de configuraciones basada en repeticiones de FVG
- Gestión completa de operaciones: Entrada, Stop Loss, TP1/TP2/TP3
- Ratios Riesgo:Recompensa ajustables (por defecto 1:2, 1:3, 1:5)
- Análisis de la estructura del mercado (alcista/bajista/neutral)
- Conocimiento del contexto de la sesión
- Panel móvil con 4 opciones de posición en las esquinas
Ventajas
✅ Herramienta de negociación TIC todo en uno
✅ Ajustes visuales altamente personalizables
✅ Reduce el desorden de los gráficos con un filtrado inteligente
✅ Adecuado para todos los niveles de habilidad
✅ Funciona en todos los marcos temporales e instrumentos
✅ Sin repintado - los gaps borrados permanecen borrados
Perfecto para
- Traders de metodología TIC
- Practicantes del Concepto de Dinero Inteligente (SMC)
- Swing y day traders
- Estrategias de negociación basadas en la liquidez
¡Transforme su operativa con las herramientas profesionales de análisis de las TIC combinadas en un potente indicador!