Bollinger Bands RSI Mean Reversals Grid

MeanRev Master - Edición oro, cripto y divisas.

🚀 Simple, Inteligente y Potente: Convierte la volatilidad en beneficios.

MeanRev Master es un bot de trading de alto rendimiento diseñado específicamente para Oro (XAUUSD), Cripto (BTC/ETH), y los principales pares de Forex. A diferencia de los bots rígidos que fuerzan una configuración en todo, este EA es Totalmente Personalizable, lo que le permite adaptarse a cualquier condición de mercado.

🔥 Por qué los traders adoran este EA: Se dirige a activos de alto crecimiento y volátiles. Pruebas internas muestran el potencial de hasta un 30% de crecimiento mensual mediante la capitalización de las rápidas oscilaciones de precios de Metales Preciosos, Crypto, y pares de divisas volátiles.

Características principales:

🧩 Totalmente personalizable para cualquier activo: ¡Una talla no sirve para todos! Dado que el Oro se mueve más rápido que el EURUSD, este EA le permite ajustar la Distancia de Cuadrícula (Pips), el Tamaño del Lote y los Objetivos de Ganancia de acuerdo con el par específico o la materia prima que esté operando. Usted tiene control total para ajustar el bot para alta volatilidad (Oro/Cripto) o movimiento estable (Forex).

Entrada Inteligente: Utiliza el RSI y las Bandas de Bollinger para encontrar los puntos de "rebote" perfectos. Nunca opera a ciegas.

⏰ Filtro de Tiempo y Sesión: ¡Usted tiene el control total! Establezca horas específicas de inicio y fin (por ejemplo, sesión de Londres o Nueva York). El EA se activará y desactivará automáticamente.

🛡️ Escudo Flexible de Reducción Máxima: ¡Su seguridad, sus reglas! Utilice el interruptor ON/OFF dedicado. Establezca un tope duro (por ejemplo, $100) para proteger su capital, o apáguelo para una recuperación agresiva.

Freno de seguridad (Filtro ADX): Si la tendencia del mercado es demasiado rápida (ADX > 25), el EA pausa las Nuevas Operaciones de Cuadrícula para evitar la acumulación de drawdown.

Filtro de Diferencial Personalizable: Ajuste el Límite Máximo de Spread en función del par. Manténgalo ajustado para EURUSD (por ejemplo, 15 puntos) o más amplio para Gold/Bitcoin (por ejemplo, 30-50 puntos) para evitar malas entradas.

📈 Recomendaciones:

🏆 Mejores Pares: Metales: XAUUSD (Oro), XAGUSD (Plata) Cripto: BTCUSD, ETHUSD Divisas: GBPUSD, EURUSD, GBPJPY, EURJPY, USDJPY

Marco temporal: M15.

Tipo de Cuenta: Spread Bajo / Cuenta ECN es mejor.

⚙️ Ajustes de Entrada (Ajustar por Par):

InpGridPips: ¡Configuración Crítica! Cambie esto basado en la volatilidad. Oro/Cripto: 50-60 Pips (Brecha más amplia para grandes movimientos). Forex (EURUSD): 20-30 Pips (Brecha más pequeña para movimientos de rango).

InpBasketTP: Ajusta el objetivo de beneficios en función del valor del par.

UseMaxDD (Verdadero/Falso): Activa o desactiva la protección de la equidad.

InpMaxDrawdown: Establece el límite de pérdidas en USD.

InpMaxSpread: Establecer según el par (Mayor para Crypto/Oro, Menor para Forex).

TimeCalculationMode: Elija IST o Broker Time.

💡 Pro Tip para Setup:

Para Oro (XAUUSD): Utilice una mayor Distancia de Cuadrícula (por ejemplo, 50 Pips) y un mayor Spread Máximo permitido.

Para Forex (EURUSD/GBPUSD): Reduzca la Distancia de Cuadrícula (por ejemplo, 25 Pips) y ajuste el Filtro de Diferencial para una reventa más rápida.

⚠️ Advertencia de Riesgo: Este sistema utiliza una estrategia de recuperación de cuadrícula. Aunque el Filtro ADX Estricto y el Escudo de Reducción Máxima reducen el riesgo, el trading implica una alta volatilidad. Siempre pruebe su configuración para cada par específico antes de operar en vivo.