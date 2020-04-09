Daily PnL Notifier

🔔 Notificador diario de PnL - ¡Recibe alertas en Telegram cuando se alcance tu objetivo diario de ganancias o pérdidas!

Buscas una forma sencilla, rápida y fiable de monitorizar tu rendimiento diario en MetaTrader 5?
Daily PnL No tifier es la herramienta que necesita.

✔️ Características principales:

  • Envía una notificación instantánea de Telegram cuando su cuenta alcanza un umbral de ganancias o pérdidas personalizado.

  • Totalmente personalizable: usted establece sus propios límites diarios de ganancias o pérdidas.

  • Ultra simple: interfaz mínima, sin ajustes inútiles.

  • Funciona en todas las cuentas (demo o reales) - 1 gráfico = 1 cuenta seguida.

  • Ligero, rápido y no afecta al rendimiento de tus operaciones.

🎯 Tanto si eres un trader manual como algorítmico, esta herramienta te ayuda a mantener el control de tu riesgo diario, incluso a distancia.

📲 S e acabaron las adivinanzas: recibe notificaciones directamente en tu teléfono a través de Telegram.

➡️ Fácil de configurar(instrucciones incluidas) - Soporte rápido si es necesario.


