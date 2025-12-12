SL Based TP Multiplier

Esta utilidad ayuda a los operadores a gestionar el riesgo calculando los niveles de Take Profit en función de la distancia del Stop Loss.





El script calcula la distancia entre el Precio de Apertura y el Stop Loss, la multiplica por un ratio definido por el usuario (R-Multiple) y modifica la orden Take Profit en consecuencia.





Funciones clave:

1. Cálculo automático de TP: Establece el Take Profit en función de la distancia del Stop Loss (por ejemplo, 1:2, 1:3).

2. Soporte multisímbolo: Puede procesar el gráfico actual o todas las posiciones abiertas en la cuenta.

3. Gestión de objetivos: Opción de cerrar la posición inmediatamente si el precio actual ya es mejor que el objetivo calculado.





Parámetros:

* Ratio Multiplier: El factor para multiplicar la distancia de riesgo (por ejemplo, 2,0 para ratio 1:2).

* Aplicar a todos los símbolos: Establecer en true para aplicar la lógica a todas las operaciones abiertas.

* Cerrar si se alcanza: Establecer en true para cerrar la operación si el precio ya ha superado el nivel objetivo.





Importante: Debe establecerse un Stop Loss en la posición para que el cálculo funcione.