Lock and Peel Pro Advanced Risk Manager

Gestor Avanzado del Punto de Equilibrio y Cierre Parcial (Script MT5)

Este script es una utilidad de gestión de operaciones diseñada para aplicar la protección del punto de equilibrio y el cierre parcial de posiciones a las posiciones abiertas existentes mediante una lógica clara basada en reglas.

Se ejecuta una vez cuando se adjunta a un gráfico y realiza sólo las acciones explícitamente habilitadas a través de las entradas del usuario.
No hay ejecución en segundo plano, no hay decisiones de negociación automatizadas, y no hay generación de señales.

Qué hace este script

Cuando se ejecuta, el script escanea las posiciones abiertas y puede:

  • Mover el Stop Loss a un nivel de equilibrio calculado con un buffer de beneficios adicional.

  • Realizar un cierre parcial controlado de posiciones basado en un porcentaje del volumen original.

  • Permitir opcionalmente el recorte parcial de pérdidas en operaciones perdedoras (desactivado por defecto).

Todas las acciones se aplican estrictamente según los filtros y condiciones de seguridad definidos por el usuario.

Lógica de filtrado de operaciones

El script evalúa cada posición abierta y aplica acciones sólo si coincide con todos los filtros habilitados:

  • Filtro de símbolo:
    Aplicar sólo al símbolo del gráfico actual o a todos los símbolos.

  • Filtro de tipo de orden:
    Aplicar a órdenes de compra, órdenes de venta o ambas.

  • Filtro de número mágico (opcional):
    Restringe las acciones a posiciones con un Número Mágico específico.

  • Filtro de comentarios (opcional):
    Restringe las acciones a las posiciones que coincidan con un comentario específico.

Las posiciones que no coincidan con los criterios seleccionados son ignoradas.

Lógica de equilibrio (Gestión de Stop Loss)

Cuando la gestión del punto de equilibrio está activada, el script:

  • Aplica el punto de equilibrio sólo a las operaciones rentables.

  • Requiere que la operación alcance un umbral de beneficio mínimo (en puntos) antes de cualquier ajuste de Stop Loss.

  • Mueve el Stop Loss a:

    • Precio de entrada más un búfer adicional configurable para posiciones de compra.

    • Precio de entrada menos un buffer adicional configurable para posiciones de Venta.

Condiciones de Seguridad

  • El precio de mercado actual ya debe estar por encima del nuevo nivel de equilibrio.

  • El nuevo Stop Loss debe ser mejor que el existente.

  • Se respeta el tamaño del tick y la precisión del símbolo.

Esto evita modificaciones prematuras o desfavorables del Stop Loss.

Lógica de Cierre Parcial

El script puede realizar un único cierre parcial por ejecución bajo condiciones controladas.

Cómo funciona

  • Se calcula un porcentaje fijo del volumen original de la posición.

  • El script se asegura de que el volumen restante no caiga por debajo de un umbral mínimo.

  • Si el volumen restante es demasiado pequeño, se omite el cierre parcial.

Gestión de pérdidas y ganancias

  • Por defecto, los cierres parciales se aplican sólo a las operaciones rentables.

  • Un ajuste opcional permite cierres parciales en operaciones perdedoras.
    Esta función está desactivada por defecto y debe utilizarse con precaución.

Comportamiento de la ejecución

  • El script se ejecuta una vez por anexo.

  • Cada posición se evalúa independientemente.

  • Todas las operaciones se detienen inmediatamente si:

    • Trading está desactivado

    • AutoTrading está desactivado

    • El script se desactiva a través de la entrada

Uso previsto

Este script es adecuado para:

  • Operadores que gestionan varias posiciones abiertas manualmente

  • Operadores que utilizan técnicas de punto de equilibrio y scalping-out

  • Usuarios conscientes del riesgo que requieren una gestión de operaciones basada en reglas

  • Usuarios avanzados que desean un control total sin automatización

Notas importantes

  • Sólo script, sin ejecución continua

  • No abre operaciones

  • No analiza la dirección del mercado

  • No incluye estrategias ni señales

  • Todas las acciones requieren una configuración explícita por parte del usuario

