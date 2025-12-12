Smart Bulk SL Setter

Ajustador Inteligente de SL

¿Cansado del caos de ajustar manualmente los niveles de Stop Loss operación por operación? ¡Diga adiós al tedioso trabajo manual y hola a un control de riesgo superior!

El Smart Bulk SL Setter es el script inteligente que le otorga el poder de la gestión colectiva de Stop Loss con un solo clic. Este script está diseñado para actuar como un "Escudo de Seguridad" automatizado, asegurando que cada posición abierta esté protegida instantáneamente dentro de los límites de riesgo predefinidos, incluso durante los momentos de negociación más volátiles.

Características que le ponen al mando:

  • Control del riesgo con un solo toque: Defina un precio Stop Loss (SL) unificado para aplicarlo simultáneamente a docenas de posiciones abiertas, eliminando el riesgo crítico de olvidarse de proteger una sola operación.

  • Filtrado inteligente y específico: Se acabaron las acciones aleatorias. Ahora puede elegir aplicar el nuevo SL exclusivamente a:

    • Sólo posiciones de compra (COMPRA).

    • Sólo posiciones de venta (VENTA).

    • Todas las posiciones abiertas (TODAS).

  • Cobertura completa del mercado: Amplíe su acción para incluir todos los símbolos abiertos (en toda su cartera) o restrínjala sólo al símbolo activo en su gráfico actual.

  • Preserva los Objetivos de Beneficio: El script sólo modifica el Stop Loss (SL), manteniendo intacto el nivel de Take Profit (TP) existente de cada operación, asegurando que su potencial de beneficios permanece intacto.

  • Rapidez y Seguridad en la Ejecución: Las solicitudes de modificación se envían de forma eficiente y rápida, con un seguimiento preciso de cuántas posiciones se han actualizado con éxito.

¡No deje que la volatilidad del mercado le pille desprevenido! Haga que su gestión de riesgos sea automatizada, precisa e inteligente con Smart Bulk SL Setter. Deje de centrarse en las tareas rutinarias y vuelva a centrarse en las decisiones estratégicas de trading.


Productos recomendados
Equity Shield Pro
Saad Janah
5 (1)
Utilidades
Equity Shield Pro 1.1 NUEVA VERSIÓN Equity Shield Pro 1.1 es un potente EA diseñado para salvaguardar su cuenta de trading mediante el control activo y la aplicación de la protección de la equidad y las normas de gestión de beneficios. Ya sea que esté operando cuentas personales o trabajando a través de desafíos de empresas propietarias, este EA garantiza el cumplimiento estricto de los objetivos de riesgo y ganancias, lo que le permite mantener la disciplina y la coherencia. Totalmente compat
Automatic Trade Calculation Panel
Florian Ahollinger
Utilidades
Panel de cálculo automático de operaciones Negociación con un solo clic Cálculo automático del tamaño del lote Cálculo automático de Stop-Loss y TakeProfit Hasta 3 cierres parciales Trailingstop (el Stop-Loss se mueve automáticamente) El tamaño del lote se calcula en función del riesgo previamente determinado (por ejemplo, el 1,0% del tamaño de la cuenta) y la distancia del Stop Loss al punto de entrada. La distancia del Stop Loss al punto de entrada resulta del indicador ATR multiplicado por un
Trailing Stop Loss And Breakeven MT5
Thi Ngo
1 (1)
Utilidades
Esta herramienta realizará la gestión de Trailing stop loss y Break even para las órdenes. Le ayuda a limitar o reducir el tiempo que pasa mirando las órdenes en la pantalla, especialmente cuando necesita irse a dormir. Sólo tiene que añadir este EA a 1 gráfico, puede gestionar todos los pares. Puede filtrar órdenes por comentario, número mágico, símbolo y número de ticket de orden. Cuando Breakeven puede agregar pips shift/offset (para cubrir la comisión...). Puede probar en probador de estra
Talents ATR Scalper Utility
Michael Musco
Utilidades
Utilidad Talents ATR Scalper (MT5) Talents ATR Scalper Util ity es una herramienta profesional de ejecución y gestión de operaciones creada para MetaTrader 5. Inspirada en la parábola bíblica de los talentos , esta utilidad está diseñada para ayudar a los operadores a multiplicar su potencial con un control preciso del riesgo, simplicidad con un solo clic y automatización avanzada. Ya se trate de scalping de divisas, oro o índices, esta herramienta ofrece velocidad, consistencia y confianza. Car
Basic Support and Resistance MT5
Mehran Sepah Mansoor
Indicadores
nuestro indicador   Basic Support and Resistance   es la solución que necesita para aumentar su análisis técnico.Este indicador le permite proyectar niveles de soporte y resistencia en el gráfico/ mt4 gratuita características Integración de los niveles de Fibonacci: Con la opción de mostrar los niveles de Fibonacci junto con los niveles de soporte y resistencia, nuestro indicador le brinda una visión aún más profunda del comportamiento del mercado y las posibles áreas de inversión. Optimizació
BTC Trading Assistant EA
Seref Oliver Joisten
Utilidades
Asistente de Trading BTC EA Herramienta de Trading Manual con Gestión de Riesgo Automatizada Este Asesor Experto ayuda a los operadores manuales de criptodivisas automatizando la gestión de riesgos, el dimensionamiento de posiciones y la protección de beneficios, a la vez que proporciona una gestión visual de las operaciones a través de una interfaz intuitiva. Breve Descripción BTC Trading Assistant EA es una herramienta diseñada para operadores manuales de criptodivisas. El EA calcula el tamaño
Prop Firm Simulator
Abdeljalil El Kedmiri
Utilidades
¡Domina los desafíos de las firms de prop trading antes de arriesgar dinero real!   Nuestro simulador avanzado recrea entornos auténticos de trading de firms de prop, ayudándote a practicar, planificar estrategias y superar desafíos con confianza. Usando nuestro Simulador, puedes simular cualquier desafío de firm de prop usando cuentas demo o reales, admite estrategias de trading manual y trading automatizado mediante EAs, crea desafíos personalizados para períodos personalizados y desafíate a d
Smart Trailing Stop Manager
The Hung Ngo
Utilidades
Controle el riesgo con Smart Trailing Stop Manager para MetaTrader 5 ¿Busca la versión para MetaTrader 4? Está disponible por separado en el Mercado : Smart Trailing Stop Manager MT4 ¿Cansado de perder beneficios o de ajustar manualmente los Stop Loss? Smart Trailing Stop Manager es una potente utilidad para MetaTrader 5 diseñada para automatizar su gestión de trailing stop, breakeven, cierre parcial y SL. Si usted es un operador discrecional, seguidor de la señal, o scalper - esta herramienta a
Pattern 123 Pro Indicator
Emma-ekong Ben Eshiet
Indicadores
PATTERN 123 PRO - INDICADOR REVOLUCIONARIO DE SEÑALES DE TRADING POR QUÉ EL 98% DE LOS OPERADORES FRACASAN - Y CÓMO LO SOLUCIONAMOS Los operadores pierden dinero no porque no sepan leer los gráficos, sino porque no saben filtrar el RUIDO de las OPORTUNIDADES REALES. Ven patrones por todas partes, pero ¿cuáles funcionan realmente? ¿Qué señales siguen siendo válidas cuando las detectan? BONO ESPECIAL (VÁLIDO HASTA JUNIO 2026)- NUESTRO EA DIARIO SCALPER para BTCUSD y VIX75 --------------------
Manzano Risk Manager Pro
Patricia Manzano Gomez
Utilidades
Descripción  Los usuarios interesados pueden contactar con el desarrollador a través del sistema interno de mensajería de mql5.com para solicitar información sobre la posibilidad de evaluar el producto durante un período limitado antes de su uso en cuenta real. Manzano Risk Manager Pro es una herramienta profesional de gestión de riesgo para MetaTrader 5. Permite supervisar las posiciones abiertas y cerrar operaciones de forma automática o manual, total o parcialmente, cuando se alcanzan condici
Lot calculator tool MT5
Ernestas Kvedaras
3.67 (3)
Utilidades
Una versión más estable de MetaTrader 4 está disponible aquí: Lot Calculator Tool . Esta herramienta le ayuda a calcular y gestionar automáticamente el riesgo, colocar órdenes cómodamente de forma visual, programar órdenes, rastrear stops, moverlas al punto de equilibrio y mucho más. Características Coloque órdenes de mercado o pendientes usando líneas arrastrables Programar órdenes Calcule y limite el riesgo utilizando varios métodos Vea el spread actual Ver el tiempo hasta la siguiente vela
Stopp Loss Manager
Gerhard Oehler
Utilidades
El Stop Loss Manger - SL Mange Con el Stop Loss Manager por fin podrá dormir tranquilo mientras gestiona eficazmente su riesgo en las operaciones bursátiles. Simplemente establezca sus límites individuales de stop loss y deje que el gestor opere por usted. No vuelva a preocuparse por las pérdidas: ¡el Gestor de Stop Loss se encarga de ello por usted! Obtenga ahora la ayuda definitiva para sus operaciones y maximice sus beneficios con facilidad. Únase hoy mismo a la comunidad de traders de éxito
Manual Trading Simulator with Indicators
Conor Mcnamara
Utilidades
Imagínese pilotar un avión de verdad sin pisar nunca un simulador de vuelo. Así es el trading. Tiene que simular su estrategia antes de llevarla a un mercado real. Es bueno que pueda simular las cosas rápidamente antes incluso de pisar un mercado real, o antes de idear un sistema automatizado. La gente no tiene todo el día para mirar un gráfico de tiempo superior hasta que la señal de entrada finalmente llega. Es por eso que he construido esto para que pueda simular su estrategia con la velocida
FREE
Golden Gestion TP SL No Limit MT5
Matthias Hubert Patrick Snidaro
Utilidades
Auto SL/TP Manager EA - Gestión Automática Inteligente Auto SL/TP Manager EA es un Asesor Experto diseñado para automatizar la gestión de órdenes con la máxima eficacia y discreción. Gestiona automáticamente : Stop Loss (SL) y Take Profit (TP) Profit Lock (bloqueo progresivo de beneficios) Trailing Stop con varios métodos avanzados Visualización enmascarada de SL y TP para mayor discreción (no visible para el trader). Esta es la herramienta ideal para los traders que quieren asegurar sus b
Click Trading
Jawad Tauheed
5 (1)
Asesores Expertos
One Click Trading - Auto TP SL Desarrollador TraderLinkz Versión 1.00 Categoría Utilidad Qué hace Añade los TP y SL que faltan a sus operaciones manuales y órdenes pendientes Los establece una vez por entrada Le permite mover los TP y SL después Funciona en cuentas de cobertura y de compensación Escanea cada tick y reacciona a los eventos de la operación Por qué lo quiere Realiza entradas más rápidas Consigue objetivos de riesgo y salida coherentes Reduce los errores de dedo gordo Mantiene un co
FREE
Auto SLTP Maker MT5
Oleg Remizov
5 (1)
Utilidades
Auto SLTP Maker MT5 es un asistente para todos aquellos que olvidan fijar StopLoss y/o TakeProfit en los parámetros de la operación, o que operan en un mercado muy rápido y no consiguen colocarlos a tiempo. Esta herramienta rastrea automáticamente las operaciones sin StopLoss y/o TakeProfit y comprueba qué nivel debe establecerse de acuerdo con la configuración. La herramienta funciona tanto con órdenes de mercado como pendientes. El tipo de órdenes con las que se va a trabajar se puede establec
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
Indicadores
El indicador SMC Venom Model BPR es una herramienta profesional para operadores que trabajan con el concepto de Dinero Inteligente (SMC). Identifica automáticamente dos patrones clave en el gráfico de precios: FVG   (Fair Value Gap) es una combinación de tres velas, con un gap entre la primera y la tercera. Forma una zona entre niveles donde no hay soporte de volumen, lo que suele provocar una corrección del precio. BPR   (Balanced Price Range) es una combinación de dos patrones FVG que forman
SLTPSetter
Raphael Djangmah Osro Agbo
Utilidades
SLTPSetter - Fijador de StopLoss Take Profit ¿CÓMO FUNCIONA? La gestión del riesgo y de la cuenta es un aspecto muy crítico del trading. Antes de entrar en una posición, usted debe ser plenamente consciente de cuánto va a estar dispuesto a perder tanto en porcentaje como en valor. Aquí es donde SLTPSetter le cubre. Todo lo que necesita hacer es colocar el indicador en el gráfico y PRESIONAR COMPRA O VENTA automáticamente, todos los parámetros necesarios para colocar las operaciones se proporcio
EasyTradePad for MT5
Sergey Batudayev
5 (5)
Utilidades
EasyTradePad: Panel de trading para MetaTrader 5 EasyTradePad   es una herramienta para trading manual y semiautomatizado. El panel permite gestionar rápidamente órdenes y posiciones, así como calcular la gestión de riesgos con un solo clic. Características del panel: Abrir y cerrar operaciones con un riesgo predefinido (porcentaje o moneda de depósito) Establezca SL y TP en puntos, porcentajes o valores monetarios Calcular automáticamente la relación riesgo-recompensa Mover el stop loss al pun
King ElChart Manual Trade Panel
Mohammed Maher Al-sayed Mohammed Ahmed Saleh
Utilidades
King Chart - Panel de trading manual para MetaTrader 5 Visión general King Chart es un sencillo pero potente panel de trading manual creado para operadores que buscan velocidad, precisión y claridad. Permite una rápida ejecución de órdenes, un claro control de lotes y la monitorización de la cuenta en tiempo real, todo directamente en su gráfico MT5. Características principales Ejecución de Operaciones Multi-Lote 3 botones de compra y 3 de venta para una ejecución instantánea Cada botón está v
Expert TP SL v04
Mikhail Ostashov
Utilidades
Expert TP SL v04 - Asistente de Trading Profesional con Sistema de Motivación AI Herramienta avanzada de trading manual con gestión automática del riesgo, protección contra el overtrading y apoyo psicológico inteligente para un trading disciplinado. VISIÓN GENERAL DEL PRODUCTO Expert TP SL v04 es un completo asistente de trading diseñado para traders manuales que desean mantener la disciplina emocional a la vez que automatizan los cálculos de riesgo. No se trata de una herramienta más de colocac
DG trade scalper
Xuan Long Hoang
Utilidades
EA toma de ganancias automática, compra/venta automática, administrador de volumen, operación lateral, punto de apertura dinámico 1 – Apertura automática de compra/venta EA abre automáticamente la compra o venta según la configuración: beneficio, stop loss, volumen. Gestión de volumen: número total de órdenes y tamaño fijo 2 – Toma de ganancias automática: toma de ganancias con beneficio mínimo según la configuración, botón de toma de ganancias según beneficio mínimo y máximo 3 – Procesamiento
Trade Closer Buttons
Tawanda Tinarwo
Utilidades
Este EA está ahí para quitarle el estrés del cierre de operaciones. Cierre rápidamente tantas operaciones como haya abierto con sólo pulsar un botón, INCLUIDAS LAS ORDENES PENDIENTES. Esto funciona en la plataforma MT5 ya sea divisas, índices, acciones o índices sintéticos Deriv. Lo he guardado en utilidades, ya que es una utilidad, sin embargo, para instalar esto, usted tiene que guardar el archivo en la carpeta "EA". Es decir, vaya a "Archivo", luego "Abrir carpeta de datos", "MQL5" y luego "E
Capital Manager
Pham Cong Chinh
Utilidades
EA de gestión de capital - Gestión inteligente del riesgo y optimización de beneficios para MT5 Toma el control de tu capital de trading con estrategias inteligentes y automatizadas - totalmente optimizadas para MetaTrader 5 (MT5). Buscando proteger su capital y maximizar los beneficios a través de estrategias automatizadas de gestión de dinero ? Capital Management EA es el Asesor Experto todo en uno para MetaTrader 5 (MT5) que le ayuda a operar de forma más inteligente, no más difícil. C
Blues Protector
Andtle Austin Dube
Utilidades
Aumente sus beneficios en Forex con Blues Protector, un avanzado Asesor Experto MQL5 diseñado para MetaTrader 5. Este bot de trading automatizado gestiona dinámicamente sus niveles de stop-loss para asegurar las ganancias y reducir los riesgos. Blues Protector EA - Manual de Usuario (Para MT5 - Archivo EX5 listo para usar) 1. Qué hace este EA El EA Blues Protector asegura automáticamente sus ganancias ajustando inteligentemente los niveles de stop-loss cuando su operación alcanza un nivel de be
Trading Assistent
Denis Khokhlov
Utilidades
Trading Assistent es un panel de negociación multifuncional que combina todas las herramientas necesarias para la negociación profesional. El panel proporciona un control total sobre las posiciones, un análisis de riesgos en profundidad y una rápida ejecución de las órdenes. BLOQUES FUNCIONALES PRINCIPALES Gestión de posiciones: - Visualización en tiempo real de todas las posiciones abiertas - Ordenación por símbolo, beneficio, volumen y tipo - Indicación visual de posiciones rentables y per
Hon Risk manager
Christopher Adie
Utilidades
Advanced Risk Manager EA - Guía completa del usuario ¿Qué es el Advanced Risk Manager EA? El Advanced Risk Manager EA es un sistema profesional de gestión de riesgos y protección de cuentas para MetaTrader 5. NO es un robot comercial que abre operaciones, sino que protege su cuenta supervisando su actividad comercial y aplicando estrictos límites de riesgo. Objetivo principal Evitar que la cuenta explote aplicando límites de pérdidas diarias Proteger los beneficios con objetivos automáticos Supe
Nebula Trading Manager
Sina Mohammadamin Shahriari Moghadam
Utilidades
Este asesor experto llamado TradeManager proporciona un panel de gestión de trading manual en MetaTrader 5 que permite un control preciso sobre las posiciones abiertas. Está diseñado para los comerciantes que quieren una gestión dinámica de Stop Loss (SL), Take Profit (TP), Break Even (BE), y la funcionalidad de cierre parcial. Características principales: Gestión dinámica de operaciones : Establece manualmente o arrastra y suelta los niveles SL, TP y BE. Soporta cierre parcial en diferentes ni
Set TP and SL by Price MT5
Antonio Franco
Asesores Expertos
Establece TP y SL por Precio – Modificador automático de órdenes para MT5 Establece automáticamente niveles precisos de TP y SL en cualquier operación ️ Funciona con todos los pares y EAs, con filtro por símbolo o número mágico Este EA te permite definir y aplicar niveles exactos de Take Profit (TP) y Stop Loss (SL) mediante valores de precio directo (por ejemplo, 1.12345 en EURUSD). Sin puntos ni pips. Solo una gestión precisa y limpia de operaciones, en todas o filtradas por símbolo o Ma
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Asesores Expertos
MANUS PRO EA La revolución del trading que estabas esperando ¿Estás HARTO de ver cómo otros traders obtienen beneficios constantes mientras tu cuenta sangra en rojo ? Los mercados financieros no esperan a nadie, y usted tampoco debería hacerlo. MANUS PRO no es sólo otro Asesor Experto... es su BILLETE A LA LIBERTAD FINANCIERA . Por qué MANUS PRO es diferente (y por qué todo el mundo habla de él) PARA PRINCIPIANTES: Tu mentor de trading que nunca duerme Curva de aprendizaje cero - Instálelo,
Los compradores de este producto también adquieren
Trade Assistant MT5
Evgeniy Kravchenko
4.41 (205)
Utilidades
Ayuda a calcular el riesgo por operación, la fácil instalación de una nueva orden, gestión de órdenes con funciones de cierre parcial, trailing stop de 7 tipos y otras funciones útiles. Materiales e instrucciones adicionales. Instrucciones de instalación   -   Instrucciones para la aplicación   -   Versión de prueba de la aplicación para una cuenta demo Función de línea -   Muestra en el gráfico la línea de apertura, Stop Loss, Take Profit. Con esta función es fácil establecer una nueva orden
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.97 (578)
Utilidades
Bienvenido a Trade Manager EA: la herramienta definitiva de gestión de riesgos diseñada para hacer que el trading sea más intuitivo, preciso y eficiente. No es solo una herramienta para realizar órdenes; es una solución integral para la planificación de operaciones, gestión de posiciones y control del riesgo. Ya seas un principiante, un trader avanzado o un scalper que necesita ejecuciones rápidas, Trade Manager EA se adapta a tus necesidades, ofreciendo flexibilidad en todos los mercados, desde
Local Trade Copier EA MT5
Juvenille Emperor Limited
4.96 (116)
Utilidades
Experimente una copia de operaciones excepcionalmente rápida con Local Trade Copier EA MT5 . Con su fácil configuración de 1 minuto, este copiador de operaciones le permite copiar operaciones entre múltiples terminales de MetaTrader en la misma computadora con Windows o en Windows VPS con velocidades de copiado ultra rápidas de menos de 0.5 segundos. Ya seas un trader principiante o profesional, el   Local Trade Copier EA MT5   ofrece una amplia gama de opciones para personalizarlo según tus ne
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.86 (146)
Utilidades
Trade Panel es un asistente comercial multifuncional. La aplicación contiene más de 50 funciones comerciales para operaciones manuales y le permite automatizar la mayoría de las acciones comerciales. Atención, la aplicación no funciona en el probador de estrategias. Antes de comprar, puede probar la versión demo en una cuenta de demostración. Versión de demostración aquí . Instrucciones completas aquí . Comercio. Le permite realizar operaciones comerciales con un solo clic: Abra una orden y posi
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (7)
Utilidades
Ultimate Extractor - Analítica profesional para MT5 Ultimate Extractor transforma su historial de operaciones de MetaTrader 5 en información práctica con análisis completos, gráficos interactivos y seguimiento del rendimiento en tiempo real. Qué hace Fase 1: Analiza automáticamente su historial de operaciones MT5 a través de todos los Asesores Expertos y genera informes HTML detallados con visualizaciones interactivas. Realiza un seguimiento en tiempo real de las métricas de rendimiento, incluye
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (13)
Utilidades
Versión Beta Telegram to MT5 Signal Trader está casi listo para el lanzamiento oficial en versión alfa. Algunas funciones aún están en desarrollo y puede que encuentre pequeños errores. Si experimenta problemas, por favor repórtelos, sus comentarios ayudan a mejorar el software para todos. El precio aumentará después de 20 ventas. Copias restantes a $90: 2/20 . Telegram to MT5 Signal Trader es una herramienta potente que copia señales de trading desde canales o grupos de Telegram directamente
Trade Dashboard MT5
Fatemeh Ameri
4.96 (103)
Utilidades
¿Cansado de complejas órdenes y cálculos manuales? Trade Dashboard es su solución. Con su interfaz fácil de usar, la colocación de órdenes se convierte en un esfuerzo, con un solo clic, puede abrir operaciones, establecer stop loss y tomar los niveles de beneficios, gestionar el tamaño del lote de comercio, y calcular el riesgo de recompensa, lo que le permite centrarse sólo en su estrategia. Diga adiós a los cálculos manuales y agilice su experiencia de trading con Trade Dashboard. Descargue la
Smart Stop Scanner MT5
Daniel Stein
5 (2)
Utilidades
Smart Stop Scanner – Sistema multiactivo de escaneo de stops basado en estructura de mercado Descripción general Smart Stop Scanner ofrece a los traders un monitoreo profesional de niveles de stop-loss a través de múltiples mercados. El sistema identifica automáticamente las zonas de stop más relevantes basadas en estructura real del mercado, rupturas clave y lógica de acción del precio, todo presentado en un panel unificado, claro y totalmente compatible con pantallas de alta resolución (DPI-
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
Utilidades
EASY Insight AIO – La solución todo en uno para un trading inteligente y sin esfuerzo Resumen Imagina poder analizar todo el mercado — Forex, Oro, Cripto, Índices e incluso Acciones — en segundos, sin tener que revisar gráficos manualmente, instalar indicadores o hacer configuraciones complicadas. EASY Insight AIO es tu herramienta definitiva de exportación para trading impulsado por IA, lista para usar al instante. Ofrece una visión completa del mercado en un único archivo CSV limpio, listo p
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.82 (34)
Utilidades
La copiadora comercial para MT5 es un comercio   copiadora para la plataforma МetaТrader 5 . Copia operaciones de forex entre   cualquier cuenta  MT5  - MT5, MT4  - MT5 para la versión COPYLOT MT5 (o MT4 - MT4 MT5  - MT4 para la versión COPYLOT MT4) Copiadora confiable! Versión MT 4 Descripción completa +DEMO +PDF Cómo comprar Cómo instalar    Cómo obtener archivos de registro    Cómo probar y optimizar    Todos los productos de Expforex También puede copiar operaciones en el terminal МТ4 ( МТ
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (6)
Utilidades
Copy Cat More Trade Copier MT5 (Gato Copiador MT5) es un copiador de operaciones local y un marco completo de gestión de riesgos y ejecución diseñado para los desafíos comerciales de hoy. Desde desafíos de firmas prop hasta gestión de carteras personales, se adapta a cada situación con una combinación de ejecución robusta, protección de capital, configuración flexible y manejo avanzado de operaciones. El copiador funciona tanto en modo Master (emisor) como Slave (receptor), con sincronización en
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.86 (28)
Utilidades
MT5 to Telegram Signal Provider es una utilidad fácil de usar y completamente personalizable que permite enviar señales especificadas al chat, canal o grupo de Telegram, convirtiendo tu cuenta en un proveedor de señales . A diferencia de la mayoría de los productos competidores, no utiliza importaciones DLL. [ Demo ] [ Manual ] [ Versión MT4 ] [ Versión Discord ] [ Canal de Telegram ]  New: [ Telegram To MT5 ] Configuración Está disponible una guía del usuario paso a paso. No se requiere conoci
Smart Stop Manager MT5
Daniel Stein
5 (1)
Utilidades
Smart Stop Manager – Ejecución automática de stop-loss con precisión profesional Descripción general Smart Stop Manager es la capa de ejecución de la línea Smart Stop, diseñada para traders que necesitan una gestión de stop-loss estructurada, fiable y totalmente automatizada en múltiples posiciones abiertas. Supervisa continuamente todas las operaciones activas, calcula el nivel óptimo de stop utilizando la lógica de estructura de mercado de Smart Stop y actualiza los stops automáticamente sig
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.33 (27)
Utilidades
Trade Manager para ayudarle a entrar y salir rápidamente de operaciones mientras calcula automáticamente su riesgo. Incluye funciones que le ayudarán a evitar el exceso de operaciones, las operaciones de venganza y las operaciones emocionales. Las operaciones se pueden gestionar automáticamente y las métricas de rendimiento de la cuenta se pueden visualizar en un gráfico. Estas características hacen que este panel sea ideal para todos los operadores manuales y ayuda a mejorar la plataforma Meta
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
Utilidades
El producto copiará todas las señales de telegramas a MT5 (de la que usted es miembro), también puede funcionar como copiadora remota. Fácil de configurar, copia instantánea, puede trabajar con casi todos los formatos de señal, señal de imagen, soporte para traducir otros idiomas al inglés . Trabaja con todo tipo de canales o grupos, incluso canales con "Restricción de Guardar Contenido", trabaja con multi canales, multi MT5 . Funciona como copiadora remota: si la señal tiene número de ticket,
OrderManager MT5
Lukas Roth
4.83 (24)
Utilidades
Presentamos el   OrderManager : Una herramienta revolucionaria para MT5 Gestiona tus operaciones como un profesional con la nueva utilidad Order Manager para MetaTrader 5. Diseñado con la simplicidad y la facilidad de uso en mente, Order Manager te permite definir y visualizar fácilmente el riesgo asociado con cada operación, permitiéndote tomar decisiones informadas y optimizar tu estrategia de trading. Para más información sobre OrderManager, por favor consulta el manual. [ Manual ] [ Versión
HINN MagicEntry Extra
ALGOFLOW OÜ
4.64 (11)
Utilidades
HINN MAGIC ENTRY es la mejor herramienta para la entrada y gestión de posiciones! Coloca órdenes a través de la selección de niveles en el gráfico! Funciones principales: - Órdenes a mercado, limitadas y pendientes - Cálculo automático de lotes - Contabilización automática de diferenciales y comisiones - Número ilimitado de tomas de posiciones intermedias - Breakeven y stop loss trailing - Interfaz intuitiva, adaptable y personalizable - Visualización de sesiones y niveles algorítmicos fuer
HYT utility
Sergey Batudayev
Utilidades
HYT (Help Your Trading)   es una herramienta diseñada para ayudarle   a promediar   sus posiciones perdedoras utilizando dos técnicas principales: Promedio estándar. Cobertura con posterior apertura de posiciones en dirección de la tendencia. Esta herramienta permite gestionar múltiples posiciones abiertas en diferentes direcciones, tanto de compra como de venta. HYT calcula automáticamente el tamaño de la próxima posición, el precio de la orden, la dirección para promediar y cerrar la posición
Grid Manual MT5
Alfiya Fazylova
4.9 (20)
Utilidades
Grid Manual es un panel de negociación para trabajar con una cuadrícula de órdenes. La utilidad es universal, tiene configuraciones flexibles y una interfaz intuitiva. Funciona con una cuadrícula de órdenes no solo en la dirección de promediar pérdidas, sino también en la dirección de aumentar las ganancias. El usuario no necesita crear y mantener una cuadrícula de órdenes, la utilidad lo hará. Basta con abrir un pedido y el "Grid manual" creará automáticamente una grilla de órdenes para el mism
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.58 (72)
Utilidades
Panel de comercio para operar en 1 clic. ¡Trabajando con posiciones y pedidos! Operar desde el gráfico o desde el teclado. Con nuestro panel de operaciones, puede ejecutar operaciones con un solo clic directamente desde el gráfico y realizar operaciones comerciales 30 veces más rápido que con el control estándar de MetaTrader. Los cálculos automáticos de parámetros y funciones hacen que las operaciones sean más rápidas y cómodas para los operadores. Consejos gráficos, etiquetas informativas e in
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.74 (19)
Utilidades
Este producto filtra todos los asesores expertos y los gráficos manuales durante el tiempo de noticias, por lo que no tendrás que preocuparte por los repentinos picos de precios que podrían destruir tus configuraciones de negociación manuales o las operaciones realizadas por otros asesores expertos. Este producto también viene con un sistema completo de gestión de órdenes que puede manejar tus posiciones abiertas y órdenes pendientes antes del lanzamiento de cualquier noticia. Una vez que compre
Trade copier MT5
Alfiya Fazylova
4.58 (33)
Utilidades
Trade Copier es una utilidad profesional diseñada para copiar y sincronizar operaciones entre cuentas comerciales. La copia ocurre desde la cuenta / terminal del proveedor a la cuenta / terminal del destinatario, instalada en la misma computadora o vps. Antes de comprar, puede probar la versión de demostración en una cuenta de demostración. Versión de demostración aquí . Instrucciones completas aquí . Principales funcionalidades y beneficios: Admite la copia de MT5> MT5, MT4> MT5, MT5> MT4, incl
Seconds Chart MT5
Boris Sedov
4.59 (17)
Utilidades
Seconds Chart — una herramienta única para crear gráficos en segundos en MetaTrader 5 . Con Seconds Chart , puede construir gráficos con marcos temporales definidos en segundos, proporcionando una flexibilidad y precisión de análisis ideales que no están disponibles en gráficos estándar de minutos u horas. Por ejemplo, el marco temporal S15 indica un gráfico con velas de 15 segundos. Puede utilizar cualquier indicador y asesor experto compatible con símbolos personalizados. Trabajar con ellos es
Trade Manager DashPlus
Henry Lyubomir Wallace
5 (12)
Utilidades
DashPlus es una herramienta avanzada de gestión de operaciones diseñada para mejorar la eficiencia y efectividad de sus transacciones en la plataforma MetaTrader 5. Ofrece un conjunto integral de funciones, que incluyen cálculo de riesgos, gestión de órdenes, sistemas avanzados de cuadrícula, herramientas basadas en gráficos y análisis de rendimiento. Características Clave 1. Cuadrícula de Recuperación Implementa un sistema de cuadrícula de promediado y flexible para gestionar operaciones durant
ChartSync MT5
Alfiya Fazylova
5 (2)
Utilidades
Indicador de sincronización de gráficos: diseñado para sincronizar objetos gráficos en ventanas de terminal. Puede utilizarse como una excelente adición a TradePanel . Antes de comprar, puede probar la versión demo en una cuenta de demostración. Demostración aquí . Para trabajar, instale el indicador en el gráfico del que desea copiar objetos. Los objetos gráficos creados en este gráfico serán copiados automáticamente por el indicador a todos los gráficos con el mismo símbolo. El indicador tambi
Risk Manager for MT5
Sergey Batudayev
4.35 (17)
Utilidades
Expert Advisor Risk Manager para MT5 es un programa muy importante y, en mi opinión, necesario para todos los comerciantes. Con este Asesor Experto podrá controlar el riesgo en su cuenta de operaciones. El control de riesgos y beneficios puede realizarse tanto en términos monetarios como porcentuales. Para que el Asesor Experto funcione, simplemente adjúntelo al gráfico de pares de divisas y establezca los valores de riesgo aceptables en la divisa de depósito o en % del saldo actual. [Instruc
KT Equity Protector MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
4.25 (4)
Utilidades
Protege tu capital de trading sin esfuerzo Proteger tu capital es tan importante como hacerlo crecer. KT Equity Protector es tu gestor de riesgos personal, que supervisa constantemente la equidad de tu cuenta y actúa automáticamente para evitar pérdidas o asegurar ganancias cerrando todas las órdenes activas y pendientes cuando se alcanzan los niveles predefinidos de ganancias o pérdidas. Sin decisiones emocionales, sin adivinanzas—solo protección confiable del capital trabajando incansablemente
Telegram to MT5 Coppy
Sergey Batudayev
5 (7)
Utilidades
De Telegram a MT5:   La solución definitiva para copiar señales Simplifique sus operaciones con Telegram a MT5, la moderna herramienta que copia señales de trading directamente desde los canales y chats de Telegram a su plataforma MetaTrader 5, sin necesidad de DLL. Esta potente solución garantiza una ejecución precisa de señales, amplias opciones de personalización, ahorra tiempo y aumenta su eficiencia. [ Instructions and DEMO ] Características principales Integración directa de la API de Tele
Patrex pro
Chioma Obunadike
5 (1)
Utilidades
Patrex Pro: Maximice su potencial de trading Patrex Pro es un bot de trading avanzado diseñado para ayudar a los traders a optimizar sus estrategias de trading y maximizar sus beneficios potenciales. Con su tecnología de vanguardia y una interfaz fácil de usar, Patrex Pro es la herramienta definitiva para los operadores que buscan elevar su juego de comercio. Obtener versión MT4 Características principales: 1. Cobertura de posiciones: Patrex Pro permite a los usuarios cubrir sus posiciones en f
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
Utilidades
Lazy Trader es su asistente personal de gestión de riesgos que encuentra de forma independiente las mejores entradas en el mercado, gestiona posiciones y le ayuda a extraer el máximo beneficio de cada idea de trading. Supervisa los gráficos de M1 a W1 , encuentra puntos de entrada óptimos basados en sus parámetros y gestiona las operaciones sin su participación: - ¿Tiene una idea en el gráfico diario? No hay necesidad de esperar a que los plazos inferiores formen una señal - Lazy Trader lo comp
Otros productos de este autor
Apex StopLoss Manager
Muhammad Hassan Muhammad Ahmad Atiyah
Utilidades
Apex StopLoss Manager - Herramienta avanzada de control de riesgos Apex StopLoss Manager es un script profesional de gestión de riesgos diseñado para ofrecer a los operadores un control preciso e intencionado sobre el comportamiento de los Stop Loss, especialmente en situaciones en las que el spread y los costes de ejecución pueden causar pérdidas involuntarias. Esta herramienta se centra en la precisión, la disciplina y el control manual más que en la lógica de negociación automatizada. Qué ha
FREE
SL Based TP Multiplier
Muhammad Hassan Muhammad Ahmad Atiyah
Utilidades
Esta utilidad ayuda a los operadores a gestionar el riesgo calculando los niveles de Take Profit en función de la distancia del Stop Loss. El script calcula la distancia entre el Precio de Apertura y el Stop Loss, la multiplica por un ratio definido por el usuario (R-Multiple) y modifica la orden Take Profit en consecuencia. Funciones clave: 1. Cálculo automático de TP: Establece el Take Profit en función de la distancia del Stop Loss (por ejemplo, 1:2, 1:3). 2. Soporte multisímbolo: Puede pr
FREE
Smart Bulk TP Setter
Muhammad Hassan Muhammad Ahmad Atiyah
Utilidades
Smart Bulk TP Setter - Gestión Eficiente de Take Profit (Script MT5) El Smart Bulk TP Setter es un script de alta eficiencia para MetaTrader 5 (MT5), diseñado para dar a los operadores un control preciso sobre múltiples posiciones abiertas. En lugar de establecer los niveles de Take Profit (TP) uno por uno, este script le permite sincronizar instantáneamente un precio TP unificado a través de las posiciones seleccionadas con un solo clic, utilizando filtros inteligentes. Características Principa
FREE
Smart Bulk Order Closer
Muhammad Hassan Muhammad Ahmad Atiyah
Utilidades
Cierre inteligente de órdenes masivas Cierre operaciones de forma inteligente basándose en condiciones reales de pérdidas y ganancias. Cerrar operaciones manualmente una a una durante movimientos rápidos del mercado es ineficiente y arriesgado. La mayoría de los scripts estándar se limitan a cerrar todas las posiciones sin tener en cuenta si una operación es rentable o perdedora. Smart Bulk Order Closer es una utilidad de precisión diseñada para cerrar operaciones de forma selectiva en función
FREE
Lock and Peel Pro Advanced Risk Manager
Muhammad Hassan Muhammad Ahmad Atiyah
Utilidades
Gestor Avanzado del Punto de Equilibrio y Cierre Parcial (Script MT5) Este script es una utilidad de gestión de operaciones diseñada para aplicar la protección del punto de equilibrio y el cierre parcial de posiciones a las posiciones abiertas existentes mediante una lógica clara basada en reglas. Se ejecuta una vez cuando se adjunta a un gráfico y realiza sólo las acciones explícitamente habilitadas a través de las entradas del usuario. No hay ejecución en segundo plano, no hay decisiones de n
FREE
Filtro:
Lilian_Lebanon
64
Lilian_Lebanon 2025.12.22 17:27 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Mohamed Hassan
68
Mohamed Hassan 2025.12.22 15:27 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Alex
66
Alex 2025.12.22 14:46 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Ahmed_Esmaeel
64
Ahmed_Esmaeel 2025.12.22 12:35 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Lionardo1122
64
Lionardo1122 2025.12.22 11:50 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Respuesta al comentario