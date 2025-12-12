Ajustador Inteligente de SL

¿Cansado del caos de ajustar manualmente los niveles de Stop Loss operación por operación? ¡Diga adiós al tedioso trabajo manual y hola a un control de riesgo superior!

El Smart Bulk SL Setter es el script inteligente que le otorga el poder de la gestión colectiva de Stop Loss con un solo clic. Este script está diseñado para actuar como un "Escudo de Seguridad" automatizado, asegurando que cada posición abierta esté protegida instantáneamente dentro de los límites de riesgo predefinidos, incluso durante los momentos de negociación más volátiles.

Características que le ponen al mando:

Control del riesgo con un solo toque: Defina un precio Stop Loss (SL) unificado para aplicarlo simultáneamente a docenas de posiciones abiertas, eliminando el riesgo crítico de olvidarse de proteger una sola operación.

Filtrado inteligente y específico: Se acabaron las acciones aleatorias. Ahora puede elegir aplicar el nuevo SL exclusivamente a: Sólo posiciones de compra (COMPRA). Sólo posiciones de venta (VENTA). Todas las posiciones abiertas (TODAS).

Cobertura completa del mercado: Amplíe su acción para incluir todos los símbolos abiertos (en toda su cartera) o restrínjala sólo al símbolo activo en su gráfico actual.

Preserva los Objetivos de Beneficio: El script sólo modifica el Stop Loss (SL), manteniendo intacto el nivel de Take Profit (TP) existente de cada operación, asegurando que su potencial de beneficios permanece intacto.

Rapidez y Seguridad en la Ejecución: Las solicitudes de modificación se envían de forma eficiente y rápida, con un seguimiento preciso de cuántas posiciones se han actualizado con éxito.