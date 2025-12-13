Apex StopLoss Manager

Apex StopLoss Manager - Herramienta avanzada de control de riesgos

Apex StopLoss Manager es un script profesional de gestión de riesgos diseñado para ofrecer a los operadores un control preciso e intencionado sobre el comportamiento de los Stop Loss, especialmente en situaciones en las que el spread y los costes de ejecución pueden causar pérdidas involuntarias.

Esta herramienta se centra en la precisión, la disciplina y el control manual más que en la lógica de negociación automatizada.

Qué hace esta herramienta

El script permite a los operadores:

  • Aplicar un Stop Loss de equilibrio real que tenga en cuenta el diferencial y los costes de ejecución.

  • Eliminar temporalmente la protección de Stop Loss cuando las condiciones específicas de la estrategia lo requieran.

Ambas funciones están totalmente controladas por el usuario y requieren una activación explícita.

Modo 1: Protección del punto de equilibrio real (bloqueo de precisión)

Las herramientas estándar de punto de equilibrio a menudo ignoran el diferencial y las comisiones, lo que puede provocar que las operaciones se cierren con una pequeña pérdida incluso cuando el precio vuelve a la entrada.
Apex StopLoss Manager aborda este problema con una lógica que tiene en cuenta el diferencial.

Características principales

True Zero Breakeven
Ajusta automáticamente el Stop Loss para tener en cuenta el diferencial actual, garantizando que las operaciones se cierren con un verdadero punto muerto o con un pequeño resultado positivo.

Detección automática del diferencial

  • Cuando Extra_Points = 0 , el script calcula el spread actual y aplica un buffer de seguridad automáticamente.

Opción de buffer manual

  • Cuando Extra_Points > 0 , se aplica un buffer fijo definido por el usuario.

Filtro de beneficios

  • La protección del punto de equilibrio sólo se aplica a las operaciones con beneficios.

  • Las operaciones con pérdidas se ignoran.

Resultado
Elimina las operaciones con "punto de equilibrio" que se cierran con pérdidas ocultas causadas por el diferencial.

Modo 2: Eliminación de Stop Loss (SL Eraser)

Para estrategias avanzadas o escenarios de alta confianza, el script permite la eliminación controlada de Stop Loss.

Características

Restablecimiento instantáneo de SL

  • Cuando Remove_All_SLs = true , el Stop Loss es eliminado de todas las operaciones coincidentes.

Sólo Activación Manual

  • No se elimina ningún Stop Loss a menos que el usuario active explícitamente esta opción.

Advertencia de Riesgo

Este modo elimina todos los Stop Loss.
Sólo debe ser utilizado por operadores que comprendan y acepten plenamente el riesgo asociado.

Usuarios previstos

  • Operadores de divisas e índices afectados por el spread en el punto de equilibrio

  • Operadores que utilicen estrategias de equilibrio o escalado

  • Usuarios avanzados que requieren un control rápido del Stop Loss basado en reglas

  • Operadores conscientes del riesgo que prefieren la precisión a la automatización

Notas importantes

  • Sólo script (sin ejecución en segundo plano)

  • No abre ni gestiona operaciones automáticamente

  • No incluye estrategia de negociación

  • Diseñado estrictamente como una utilidad de control de riesgos

Resumen

Apex StopLoss Manager no es una estrategia de negociación.
Se trata de una herramienta de control de riesgos centrada en la precisión y la ejecución intencionada.

  • Lógica de punto de equilibrio precisa

  • Cálculos sensibles a los márgenes

  • Anulaciones manuales de seguridad

  • Comportamiento claro y controlado


