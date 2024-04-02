Enorme 70% de Halloween Venta por 24 horas solamente!



EA BLACK LION es un asesor experto que es la verdadera definición de un scalper donde es capaz de detectar los movimientos de divergencia real en el mercado de divisas. Es altamente sofisticado porque puede detectar potenciales patrones de reversión o continuación.

Los patrones de divergencia en tiempo real se muestran visualmente en su gráfico MT4. (Esto es un cambio de juego porque realmente ve la estrategia delante de usted)

Utiliza un sofisticado sistema que ha sido probado con éxito desde 2010 hasta 2024 . Eso son 14 años de estabilidad y tranquilidad.

. Eso son de estabilidad y tranquilidad. ¡Es un robot scalper rápido que coloca hasta 1.000 operaciones al mes en 4 pares de divisas!

al mes en 4 pares de divisas! Utiliza un sistema de filtro de noticias que evita entrar en cualquier operación durante las noticias de alto impacto. Esto es para evitar la reducción innecesaria.

Tiene la flexibilidad de operar con varios pares de divisas para proporcionar diversificación a la cartera de su cuenta.

Hard stop loss con protección de drawdown de su saldo.

Guía Manual: Haga clic aquí

Por favor, tenga en cuenta que el EA Black Lion utiliza un filtro de noticias para evitar operar durante el alto impacto de las noticias. Aunque Black Lion ha sido probado con éxito desde 2010, esto significa que el robot operó incluso durante el alto impacto de las noticias en backtest. Si hubiéramos excluido todo el período de noticias de alto impacto en el pasado, los resultados de Black Lion habrían sido aún mejores. ¡Esto demuestra el verdadero potencial de este EA!

Recomendación con su broker Un apalancamiento mínimo de 1:500.

Un depósito mínimo de 1.000 $.

Si no dispone de esta cantidad inicial, puede ponerse en contacto con nosotros y le daremos el enlace de un broker regulado donde podrá operar con una cuenta CENT.

Si no dispone de esta cantidad inicial, puede ponerse en contacto con nosotros y le daremos el enlace de un broker regulado donde podrá operar con una cuenta CENT. Una cuenta ECN para spreads ajustados en los pares de divisas. Instalación del Robot

Marco temporal: M5 .

. Ajustes: Ajustes por defecto para backtest. Para el comercio en vivo, por favor, utilice mis archivos de conjunto, ya que tienen filtro de noticias integrado.

Ajustes para backtest. Para el comercio en vivo, por favor, utilice mis archivos de conjunto, ya que tienen filtro de noticias integrado. Pares recomendados: USDCAD , AUDUSD, USDCHF & GBPCAD. Estos 4 pares han sido probados desde 2010 hasta 2024.

, AUDUSD, USDCHF & GBPCAD. Estos 4 pares han sido probados desde 2010 hasta 2024. Par de Divisas Extra: EURUSD (Par Extra significa que puede sólo añadirse después de los recomendados si dispone del saldo requerido).



EURUSD (Par Extra significa que puede añadirse después de los recomendados si dispone del saldo requerido). Saldo: $1,000 depósito mínimo.

Dado que el robot realiza muchas operaciones a la semana, ¡es una excelente opción para ganar reembolsos!





Por favor, no dude en ponerse en contacto conmigo en cualquier momento si tiene alguna pregunta!





