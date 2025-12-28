Supertrend Professional Trading System
- Experten
- Tiziano Coco
- Version: 1.17
- Aktualisiert: 28 Dezember 2025
- Aktivierungen: 5
Professioneller Expert Advisor mit integriertem Supertrend und erweitertem Risikomanagement
✓ Absturzsicher - Automatische Statusspeicherung alle 30 Sekunden
✓ Mehrstufige Drawdown-Kontrolle - Täglicher und totaler Schutz
✓ Komplettes Money Management - Lots, Martingale, Targets, Limits
✓ 100% MQL5 Marktkompatibel - Eine Datei, keine komplexe Einrichtung
Beschreibung
Supertrend Professional ist ein fortschrittlicher Expert Advisor, der eine trendfolgende Handelsstrategie implementiert, die auf dem Supertrend-Indikator basiert und ein komplettes Risikomanagement-System sowie ein professionelles Geldmanagement bietet.
Im Gegensatz zu anderen EAs, die externe Indikatoren benötigen, ist bei Supertrend Professional die Supertrend-Berechnung vollständig in den Code integriert, was maximale Zuverlässigkeit, Geschwindigkeit und Kompatibilität gewährleistet.
Hauptmerkmale
Integrierte Supertrend-Strategie
- Interne Berechnung des Supertrend-Indikators (keine externen Abhängigkeiten)
- Standardmäßiger und zuverlässiger ATR-basierter Algorithmus
- Vollständig anpassbare Parameter (Zeitraum und Multiplikator)
- Klare und getestete Trendfolgesignale
Fortschrittliches Risikomanagement
- Dynamischer Stop Loss basierend auf dem Supertrend
- Tägliche Drawdown-Kontrolle mit automatischer Blockierung
- Kontrolle des Gesamt-Drawdowns ab Handelsbeginn
- Konfigurierbarer automatischer Break-Even
- Progressiver Trailing Stop, der jeder vorteilhaften Bewegung folgt
- Wiederholungssystem für fehlgeschlagene Orders
Professionelles Geld-Management
- Konfigurierbare Losgröße
- Optionales Martingale-System (mit Schutzmechanismen)
- Maximale Martingale-Schritt-Grenze
- Mindestgewinnschwelle für intelligentes Martingale
- Tägliches monetäres Gewinnziel
- Täglicher Stop Loss
- Tägliches Operationslimit
Vollständige Automatisierung
- Anpassbare Handelszeiten
- Automatische Positionsschließung am Ende des Tages (optional)
- Automatische Standspeicherung alle 30 Sekunden (crashsicher)
- Mehrtägige Positionsaufrechterhaltung
- Automatisches Zurücksetzen der Parameter um Mitternacht
- Automatische Erkennung von Feiertagen
Wie es funktioniert
Der EA überwacht kontinuierlich den Markt und identifiziert Trends mit Hilfe des Supertrend-Indikators.
|Signal
|Zustand
|Aktion
|KAUFEN
|Supertrend dreht nach oben (Aufwärtstrend)
|Eröffnet eine Long-Position
|VERKAUFEN
|Supertrend dreht nach unten (Abwärtstrend)
|Eröffnet eine Short-Position
Sobald eine Position eröffnet ist, wird der EA:
- Schützt sofort mit Stop-Loss (falls konfiguriert)
- Aktiviert den Break-Even, wenn die festgelegten Punkte erreicht werden
- Folgt dem Preis mit einem progressiven Trailing Stop nach BE
- Schließt die Position bei Änderung des Supertrend-Signals oder Erreichen des Ziels
Wichtigste Parameter
|Kategorie
|Parameter
|Beschreibung
|Supertrend
|ST_Periode
|ATR-Periode für die Berechnung (Voreinstellung: 10)
|ST_Multiplikator
|ATR-Multiplikator für Bänder (Voreinstellung: 3.0)
|Geld-Management
|Basis-Lots
|Basis-Lotgröße für Positionen
|VerwendenMartingale
|Aktivieren/Deaktivieren des Martingale-Systems
|MartingaleFaktor
|Multiplikationsfaktor für Martingale-Schritte
|MaxMartingaleSteps
|Maximale Anzahl aufeinanderfolgender Schritte
|TagesGewinnZiel
|Tägliches Gewinn-/Verlustziel in Kontowährung
|Schutz
|Break-Even verwenden
|Automatischen Break-Even einschalten
|BreakEvenPunkte
|Gewinnpunkte zur Aktivierung von BE
|UseTrailingAfterBE
|1:1 Trailing nach Break-Even
|Dynamischen SL verwenden
|Dynamischer SL nach Supertrend
|SLPuffer
|Puffer in Punkten von Supertrendlinie
|Drawdown
|VerwendenMaxDailyDD
|Tägliche DD-Kontrolle einschalten
|MaxDailyDDPercent
|Maximaler täglicher DD-Prozentsatz (z.B. 5%)
|UseMaxTotalDD
|Aktivieren der gesamten DD-Kontrolle
|MaxTotalDDPercent
|Maximaler Gesamtprozentsatz der DD (z. B. 10 %)
Kompatibilität
Empfohlene Zeitrahmen: M5, M15, M30, H1
Makler: Jeder MT4-Broker
Kontotypen: Standard, ECN, Micro, Cent
Absicherung: Nicht erforderlich
Empfohlene Strategien
|Strategie
|Lose
|Martingal
|Max DD Tag
|Max DD Gesamt
|Geeignet für
|CONSERVATIVE
|0.01
|AUS
|2%
|5%
|Einsteiger, kleine Konten
|BALANCED
|0.01-0.02
|EIN (max. 3)
|4%
|8%
|Zwischenhändler, mittleres Kapital
|AGGRESSIV
|0.02+
|ON (max. 5)
|5-7%
|10-15%
|Erfahrene Händler, ausreichendes Kapital
Vorteile gegenüber Wettbewerbern
|Funktion
|Andere EAs
|Supertrend Profi
|Externer Indikator
|Erforderlich
|✓ Integriert
|Komplexität der Einrichtung
|Hoch
|✓ Einfach
|Persistenz des Zustands
|Nein
|✓ Ja
|Drawdown-Kontrolle
|Einfach
|✓ Fortgeschritten
|Break-Even
|Manuell
|✓ Automatisch
|Nachlaufender Stopp
|Statisch
|✓ Progressiv
|Dokumentation
|Minimal
|✓ Vollständig
HAFTUNGSAUSSCHLUSS UND WARNHINWEISE
⚠ Automatisierte Handelsrisiken
Der Handel birgt ein erhebliches Risiko von Kapitalverlusten. Die Ergebnisse der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Leistungen. Dieser EA ist ein Werkzeug, das Verständnis, richtige Konfiguration und Überwachung erfordert.
Empfehlungen
- Testen Sie immer auf dem DEMO-Konto, bevor Sie echtes Kapital einsetzen
- Verwenden Sie nur Kapital, das Sie sich leisten können zu verlieren
- Konfigurieren Sie die Drawdown-Limits richtig
- Überwachen Sie regelmäßig die Performance
- Verlassen Sie sich nicht ausschließlich auf den EA - überwachen Sie ihn immer
⚠ Martingal-System
Falls aktiviert, erhöht das Martingale-System das Risiko. Verwenden Sie es nur mit:
- Angemessenes Kapital (mindestens 10x Basislot × maximale Schritte)
- Niedrige Schrittgrenzen (maximal 3-5 Schritte)
- Drawdown-Kontrollen sind immer aktiv
- Vollständiges Verständnis der Funktionsweise
Jetzt einsteigen
- Laden Sie den EA herunter und installieren Sie ihn
- Testen Sie auf DEMO mit konservativen Einstellungen
- Optimieren Sie die Supertrend-Parameter für Ihr Instrument
- Konfigurieren Sie geeignete Risikolimits
- Beobachten Sie die Ergebnisse für mindestens 2 Wochen
- Wechseln Sie nur dann in den Live-Betrieb, wenn Sie mit den Ergebnissen zufrieden sind.
Häufig gestellte Fragen
F: Muss ich irgendwelche Indikatoren installieren?
A: Nein, Supertrend wird intern berechnet. Installieren Sie einfach den EA.
F: Kann ich diesen EA für mehrere Instrumente verwenden?
A: Ja, aber verwenden Sie unterschiedliche Magic Numbers für jeden Chart.
F: Funktioniert er mit jedem Broker?
A: Ja, kompatibel mit allen MT4-Brokern (Standard, ECN, etc.)
F: Was passiert, wenn MT4 abstürzt?
A: Der EA speichert seinen Status alle 30 Sekunden. Er wird den Handel korrekt wieder aufnehmen.
F: Ist Martingale sicher?
A: Martingale erhöht das Risiko. Verwenden Sie es nur mit angemessenem Kapital und niedrigen Schrittgrenzen. Lassen Sie die Drawdown-Steuerung immer aktiv.
F: Welchen Zeitrahmen sollte ich verwenden?
A: M15, M30 oder H1 funktionieren am besten. Testen Sie es mit Ihrem spezifischen Instrument.
Unterstützung
Für Fragen, technische Probleme oder Unterstützung:
📧 E-Mail: support@siamofurbi.com
🌐 Website: www.siamofurbi.com
Bevor Sie sich an den Support wenden, aktivieren Sie den Debug-Modus und sammeln Sie ausführliche Problemprotokolle.
