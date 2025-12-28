Supertrend Professional Trading System

Supertrend Professional v1.0

Professioneller Expert Advisor mit integriertem Supertrend und erweitertem Risikomanagement

Keine externen Abhängigkeiten - Supertrend vollständig integriert
Absturzsicher - Automatische Statusspeicherung alle 30 Sekunden
Mehrstufige Drawdown-Kontrolle - Täglicher und totaler Schutz
Komplettes Money Management - Lots, Martingale, Targets, Limits
100% MQL5 Marktkompatibel - Eine Datei, keine komplexe Einrichtung

Beschreibung

Supertrend Professional ist ein fortschrittlicher Expert Advisor, der eine trendfolgende Handelsstrategie implementiert, die auf dem Supertrend-Indikator basiert und ein komplettes Risikomanagement-System sowie ein professionelles Geldmanagement bietet.

Im Gegensatz zu anderen EAs, die externe Indikatoren benötigen, ist bei Supertrend Professional die Supertrend-Berechnung vollständig in den Code integriert, was maximale Zuverlässigkeit, Geschwindigkeit und Kompatibilität gewährleistet.

Hauptmerkmale

Integrierte Supertrend-Strategie

  • Interne Berechnung des Supertrend-Indikators (keine externen Abhängigkeiten)
  • Standardmäßiger und zuverlässiger ATR-basierter Algorithmus
  • Vollständig anpassbare Parameter (Zeitraum und Multiplikator)
  • Klare und getestete Trendfolgesignale

Fortschrittliches Risikomanagement

  • Dynamischer Stop Loss basierend auf dem Supertrend
  • Tägliche Drawdown-Kontrolle mit automatischer Blockierung
  • Kontrolle des Gesamt-Drawdowns ab Handelsbeginn
  • Konfigurierbarer automatischer Break-Even
  • Progressiver Trailing Stop, der jeder vorteilhaften Bewegung folgt
  • Wiederholungssystem für fehlgeschlagene Orders

Professionelles Geld-Management

  • Konfigurierbare Losgröße
  • Optionales Martingale-System (mit Schutzmechanismen)
  • Maximale Martingale-Schritt-Grenze
  • Mindestgewinnschwelle für intelligentes Martingale
  • Tägliches monetäres Gewinnziel
  • Täglicher Stop Loss
  • Tägliches Operationslimit

Vollständige Automatisierung

  • Anpassbare Handelszeiten
  • Automatische Positionsschließung am Ende des Tages (optional)
  • Automatische Standspeicherung alle 30 Sekunden (crashsicher)
  • Mehrtägige Positionsaufrechterhaltung
  • Automatisches Zurücksetzen der Parameter um Mitternacht
  • Automatische Erkennung von Feiertagen

Wie es funktioniert

Der EA überwacht kontinuierlich den Markt und identifiziert Trends mit Hilfe des Supertrend-Indikators.

Signal Zustand Aktion
KAUFEN Supertrend dreht nach oben (Aufwärtstrend) Eröffnet eine Long-Position
VERKAUFEN Supertrend dreht nach unten (Abwärtstrend) Eröffnet eine Short-Position

Sobald eine Position eröffnet ist, wird der EA:

  1. Schützt sofort mit Stop-Loss (falls konfiguriert)
  2. Aktiviert den Break-Even, wenn die festgelegten Punkte erreicht werden
  3. Folgt dem Preis mit einem progressiven Trailing Stop nach BE
  4. Schließt die Position bei Änderung des Supertrend-Signals oder Erreichen des Ziels

Wichtigste Parameter

Kategorie Parameter Beschreibung
Supertrend ST_Periode ATR-Periode für die Berechnung (Voreinstellung: 10)
ST_Multiplikator ATR-Multiplikator für Bänder (Voreinstellung: 3.0)
Geld-Management Basis-Lots Basis-Lotgröße für Positionen
VerwendenMartingale Aktivieren/Deaktivieren des Martingale-Systems
MartingaleFaktor Multiplikationsfaktor für Martingale-Schritte
MaxMartingaleSteps Maximale Anzahl aufeinanderfolgender Schritte
TagesGewinnZiel Tägliches Gewinn-/Verlustziel in Kontowährung
Schutz Break-Even verwenden Automatischen Break-Even einschalten
BreakEvenPunkte Gewinnpunkte zur Aktivierung von BE
UseTrailingAfterBE 1:1 Trailing nach Break-Even
Dynamischen SL verwenden Dynamischer SL nach Supertrend
SLPuffer Puffer in Punkten von Supertrendlinie
Drawdown VerwendenMaxDailyDD Tägliche DD-Kontrolle einschalten
MaxDailyDDPercent Maximaler täglicher DD-Prozentsatz (z.B. 5%)
UseMaxTotalDD Aktivieren der gesamten DD-Kontrolle
MaxTotalDDPercent Maximaler Gesamtprozentsatz der DD (z. B. 10 %)

Kompatibilität

Instrumente: Indizes, Forex, Rohstoffe, Kryptowährungen
Empfohlene Zeitrahmen: M5, M15, M30, H1
Makler: Jeder MT4-Broker
Kontotypen: Standard, ECN, Micro, Cent
Absicherung: Nicht erforderlich

Empfohlene Strategien

Strategie Lose Martingal Max DD Tag Max DD Gesamt Geeignet für
CONSERVATIVE 0.01 AUS 2% 5% Einsteiger, kleine Konten
BALANCED 0.01-0.02 EIN (max. 3) 4% 8% Zwischenhändler, mittleres Kapital
AGGRESSIV 0.02+ ON (max. 5) 5-7% 10-15% Erfahrene Händler, ausreichendes Kapital

Vorteile gegenüber Wettbewerbern

Funktion Andere EAs Supertrend Profi
Externer Indikator Erforderlich ✓ Integriert
Komplexität der Einrichtung Hoch ✓ Einfach
Persistenz des Zustands Nein ✓ Ja
Drawdown-Kontrolle Einfach ✓ Fortgeschritten
Break-Even Manuell ✓ Automatisch
Nachlaufender Stopp Statisch ✓ Progressiv
Dokumentation Minimal ✓ Vollständig

HAFTUNGSAUSSCHLUSS UND WARNHINWEISE

⚠ Automatisierte Handelsrisiken

Der Handel birgt ein erhebliches Risiko von Kapitalverlusten. Die Ergebnisse der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Leistungen. Dieser EA ist ein Werkzeug, das Verständnis, richtige Konfiguration und Überwachung erfordert.

Empfehlungen

  • Testen Sie immer auf dem DEMO-Konto, bevor Sie echtes Kapital einsetzen
  • Verwenden Sie nur Kapital, das Sie sich leisten können zu verlieren
  • Konfigurieren Sie die Drawdown-Limits richtig
  • Überwachen Sie regelmäßig die Performance
  • Verlassen Sie sich nicht ausschließlich auf den EA - überwachen Sie ihn immer

⚠ Martingal-System

Falls aktiviert, erhöht das Martingale-System das Risiko. Verwenden Sie es nur mit:

  • Angemessenes Kapital (mindestens 10x Basislot × maximale Schritte)
  • Niedrige Schrittgrenzen (maximal 3-5 Schritte)
  • Drawdown-Kontrollen sind immer aktiv
  • Vollständiges Verständnis der Funktionsweise

Jetzt einsteigen

  1. Laden Sie den EA herunter und installieren Sie ihn
  2. Testen Sie auf DEMO mit konservativen Einstellungen
  3. Optimieren Sie die Supertrend-Parameter für Ihr Instrument
  4. Konfigurieren Sie geeignete Risikolimits
  5. Beobachten Sie die Ergebnisse für mindestens 2 Wochen
  6. Wechseln Sie nur dann in den Live-Betrieb, wenn Sie mit den Ergebnissen zufrieden sind.

Häufig gestellte Fragen

F: Muss ich irgendwelche Indikatoren installieren?
A: Nein, Supertrend wird intern berechnet. Installieren Sie einfach den EA.

F: Kann ich diesen EA für mehrere Instrumente verwenden?
A: Ja, aber verwenden Sie unterschiedliche Magic Numbers für jeden Chart.

F: Funktioniert er mit jedem Broker?
A: Ja, kompatibel mit allen MT4-Brokern (Standard, ECN, etc.)

F: Was passiert, wenn MT4 abstürzt?
A: Der EA speichert seinen Status alle 30 Sekunden. Er wird den Handel korrekt wieder aufnehmen.

F: Ist Martingale sicher?
A: Martingale erhöht das Risiko. Verwenden Sie es nur mit angemessenem Kapital und niedrigen Schrittgrenzen. Lassen Sie die Drawdown-Steuerung immer aktiv.

F: Welchen Zeitrahmen sollte ich verwenden?
A: M15, M30 oder H1 funktionieren am besten. Testen Sie es mit Ihrem spezifischen Instrument.

Unterstützung

Für Fragen, technische Probleme oder Unterstützung:

📧 E-Mail: support@siamofurbi.com
🌐 Website: www.siamofurbi.com

Bevor Sie sich an den Support wenden, aktivieren Sie den Debug-Modus und sammeln Sie ausführliche Problemprotokolle.

Copyright © 2025 TFTA - www.siamofurbi.com
Alle Rechte vorbehalten

Empfohlene Produkte
Blue CARA MT4
Duc Anh Le
Experten
| Vollautomatische, vom Smart Money Concept (ICT) inspirierte Handelslösung mit Multi-Strategie-Fähigkeiten | Gebaut von einem Grid Trader >> für Grid Trader. This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions) Echtes Überwachungssignal --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - kurz für Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor - ist ein Next-Gen Multi-Currency Multi-Timeframe EA, der auf der weithin bekannten (und wohl beliebtesten) I
Battle Bot
Meinrik Sikuvi Sipahu
Experten
Dieser Roboter ist entworfen, um den Handel auf der Grundlage von Angebot und Nachfrage, Es handelt Währungspaare. Verwenden Sie diesen Roboter auf der m1 und m5 Zeitrahmen. Vermeiden Sie die Verwendung des Roboters während Nachrichten, da dies einen negativen Einfluss auf die Leistung dieses EA haben kann. Dieser Roboter verwendet den Alligator-Indikator mit dem RSI-Indikator, um seine Einträge zu erhalten. Sein Ziel ist es, die niedrigsten und höchsten Punkte eines Markttrends während eines be
Gyroscopes
Nadiya Mirosh
Experten
Gyroscope professional forex expert ( für die Paare EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY) analysiert den Markt anhand des Elliot Wave Index. Die Elliot-Wellen-Theorie ist die Interpretation von Prozessen auf den Finanzmärkten durch ein System von visuellen Modellen (Wellen) auf Kurscharts. Der Autor der Theorie, Ralph Elliott, identifizierte acht Varianten von alternierenden Wellen (von denen fünf im Trend und drei gegen den Trend verla
TPS DynamicFX Pro
Gopal Goswami
Experten
TPS DynamicFX Pro EA: Revolutionierung des Devisenhandels mit KI-Präzision Erschließen Sie die Zukunft des Devisenhandels mit dem TPS DynamicFX Pro EA, einem bahnbrechenden Expert Advisor, der sorgfältig entwickelt wurde, um die Komplexität der Finanzmärkte mit unübertroffener Genauigkeit und Effizienz zu navigieren. Dieser EA nutzt die Leistung fortschrittlicher künstlicher Intelligenz und ist das ultimative Werkzeug sowohl für Anfänger, die beständige Gewinne anstreben, als auch für erfahrene
Gold Crazy EA MT4
Nguyen Nghiem Duy
Experten
Gold Crazy EA ist ein Expert Advisor, der speziell für den Handel mit Gold H1/ EU M15 entwickelt wurde. Er verwendet einige Indikatoren, um einen guten Einstieg zu finden. Und Sie können SL oder DCA einstellen, wenn Sie wollen. Es kann ein Scalping oder ein Grid / Martingale abhängen Ihre Einstellung sein. Diese EA kann Auto-Lot von Balance, setzen Risiko pro Handel. Sie können auch TP / SL für earch Handel oder für Korb von Handel. - RSI_PERIOD - wenn = -1, dann arbeitet die Standardstrategie,
CrownFVG EA
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Experten
CrownFVG EA ist ein präzisionsgefertigtes Breakout + Fair Value Gap (FVG) Handelssystem, das entwickelt wurde, um beständige Gewinne auf dem M5-Zeitrahmen zu erzielen. Aufgebaut mit einer Multi-Group-Scalping-Architektur, kombiniert dieser EA institutionelle Handelskonzepte mit algorithmischer Geschwindigkeit, um Marktineffizienzen dort zu identifizieren und zu handeln, wo der Preis am wahrscheinlichsten reagiert - die Fair Value Gaps. Entwickelt für Händler, die Wert auf Genauigkeit, Kontrolle
Vizzion
Joel Protusada
Experten
Vizzion ist ein vollautomatischer Scalping Expert Advisor, der erfolgreich mit dem Währungspaar GBPJPY im H1-Zeitrahmen eingesetzt werden kann. Sehr wichtig Dieser Expert Advisor kann nicht mit anderen EAs auf demselben Konto betrieben werden. Als Teil des Money Management Plans berechnet und überwacht er das Margin Level % und geht davon aus, dass alle offenen Trades von ihm erstellt werden. Wenn Sie einen Expert Advisor wünschen, der täglich handelt, ist dieser EA nicht für Sie geeignet, da d
Matrix Arrow EA MT4
Juvenille Emperor Limited
5 (8)
Experten
Matrix Arrow EA MT4 ist ein einzigartiger Fachberater, der die MT4-Signale des Matrix Arrow Indicator mit einem Handelsfeld auf dem Chart manuell oder 100% automatisch handeln kann. Der Matrix Arrow Indicator MT4 wird den aktuellen Trend in seinen frühen Stadien bestimmen und Informationen und Daten von bis zu 10 Standardindikatoren sammeln, die sind: Durchschnittlicher Richtungsbewegungsindex (ADX), Rohstoffkanalindex (CCI), Klassische Heiken Ashi Kerzen, Gleitender Durchschnitt, Konvergenzdiv
TrendSight Pro EA
Andri Maulana
Experten
Maximieren Sie Ihr Goldhandelspotenzial mit TrendSight Pro EA , einer hochentwickelten und automatisierten Handelslösung, die speziell für den hochintensiven XAUUSD (Gold)-Markt entwickelt wurde. Dieser EA wurde für Händler entwickelt, die Wert auf Präzision, Sicherheit und konsistente Leistung legen, und nimmt der technischen Analyse das Rätselraten ab. Warum TrendSight Pro EA wählen? TrendSight Pro EA ist nicht einfach nur ein weiterer automatisierter Bot, sondern eine komplette Gold-Handelss
Stochastic Forex EA
Steve Zoeger
5 (10)
Experten
Stochastik Forex EA Forex-Roboter ️Little Ratschläge zur Steigerung des Gewinns ️You kann den Roboter auch auf mehreren Charts laufen lassen zur gleichen Zeit laufen lassen. Probieren Sie das folgende Beispiel aus: EUR/USD Chart 4H EUR/USD Chart 1H ️EUR/USD Chart 30min EUR/USD Chart 15min Halten Sie die magische Zahl in allen Zeitfenstern gleich ️ Schauen Sie sich das Video für Set-Ups an https://www.mql5.com/go?link=https://youtu.be/2wCzTFIGNp4 Stochastik als H
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.83 (29)
Experten
KI-gesteuerte Technologie mit ChatGPT Turbo Infinity EA ist ein fortschrittlicher Expert Advisor für GBPUSD und XAUUSD. Er konzentriert sich auf Sicherheit, konstante Erträge und unendliche Rentabilität. Im Gegensatz zu vielen anderen EAs, die auf risikoreichen Strategien wie Martingale oder Grid-Trading basieren, verwendet Infinity EA eine disziplinierte, profitable Scalping-Strategie, die auf einem neuronalen Netzwerk basiert, das über maschinelles Lernen und KI-basierte Datenanalysetechnolog
Gold Angel
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experten
Der Gold Angel MT4 Expert Advisor wurde für den automatisierten Goldhandel auf der MetaTrader 4-Plattform entwickelt und bietet Händlern einzigartige Tools und Strategien, um maximale Gewinne zu erzielen. Mit Hilfe komplexer Algorithmen zur Analyse von Marktdaten ist dieser Advisor in der Lage, profitable Ein- und Ausstiegspunkte zu identifizieren, was die Risiken deutlich reduziert und die Chancen auf einen erfolgreichen Handel erhöht. Die vollständige Liste finden Sie unter https://www.mql5.co
TickStorm
Edouard Perchet
4 (4)
Experten
TickStorm ist das Ergebnis einer 6-monatigen Teamforschung und integriert einen neuen Ansatz in der Kunst der Tick-Analyse. Der EA-Operationsalgorithmus nutzt die Geschwindigkeit der Retracements, um zu entscheiden, ob es eine Handelsmöglichkeit gibt oder nicht. Diese Retracements werden durch die Analyse mehrerer Tick-Matrizen über verschiedene Zeiträume erkannt und miteinander verglichen, um einen Vorteil gegenüber dem Markt zu erlangen. Wir haben neue Tools entwickelt, um jede ungewöhnliche A
Grid and MACD
Volodymyr Hrybachov
Experten
Dies ist ein Grid Expert Advisor. Er verfügt über mehrere Handelsstrategien, die auf dem MACD-Indikator basieren. Der virtuelle Trailing-Stop, Stop-Loss und Take-Profit können in Pips, in der Einzahlungswährung oder als Prozentsatz des Guthabens festgelegt werden. Abhängig von den Einstellungen können verschiedene Orders zur Risikodiversifizierung eröffnet werden. Ihr Abschluss kann entweder ein gegenläufiger oder ein unidirektionaler Orderkorb sein. Das Orderraster ist adaptiv, es werden nur Ma
Fluffy Sheep
Ahmed Sabry Mohammed Youssef Elgendi
Experten
Dies ist ein EA, der auf der Grundlage des vom Roboter erkannten Trends handelt. EA sucht nach guten Möglichkeiten für Entry-Management und Exit-Trades. Kann für alle Forex-Paare verwendet werden, aber es ist besser, es auf Gold Symbol und H1 TimeFrame zu verwenden. Der Roboter hat eine starke mathematische Logik, um gute Gelegenheiten zu erkennen , und solange der Markt im Trend liegt, verdient er Geld für Sie. Aber wenn es eine Situation gibt, in der es zu einer Umkehrung kommt, beginnt der E
Ea Tw79 Macd Grid Scalping
Tufan Gocmen
Experten
Dieser automatische Handelsroboter nutzt die Fähigkeiten des Macd-Indikators, um eine Gitterstrategie zu erstellen. Der Algorithmus erstellt eine Grid-Strategie bei überkauften und überverkauften Niveaus und in Zeiten hoher Volatilität. Dies macht ihn anfällig für alle Kursschwankungen. Der Close Money Input ist der Gesamtbetrag der Gewinne im Zyklus. Wir definieren ihn als den Gesamtbetrag der Gewinnmitnahmen im Zyklus. Er hat die Fähigkeit, mehr Zyklen in kurzen Zeiträumen zu öffnen. Sie könne
Universal MT4 MACD
Volodymyr Hrybachov
Experten
Handelsroboter auf dem MACD-Indikator Dies ist eine vereinfachte Version des Handelsroboters, er verwendet nur eine Einstiegsstrategie (die erweiterte Version hat mehr als 10 Strategien) Vorteile für Experten: Scalping, Martingale, Grid-Trading. Sie können den Handel mit nur einer Order oder einem Orderraster einrichten. Ein hochgradig anpassbares Auftragsraster mit einem dynamischen, festen oder Multiplikatorschritt und einem Handelslot ermöglicht es Ihnen, den Expert Advisor an fast jedes
Oyen Gold Scalping EA
Wan Mohd Safwan Bin Wan Daud
Experten
VORSICHT! UNSER LIVE-SIGNAL IST AUF JPY-PAARE MIT NUR 65 USD EINLAGEN GETESTET UND WACHSEN SO VIEL GEWINN. PRÜFEN SIE, WIE ES IHR KONTO MIT NIEDRIGEREN DD WACHSEN KANN. SIE SIND WILLKOMMEN, BACKTEST ODER DEMO-TEST. Dieser OYEN GOLDEN SCALPING EA arbeitet auf der Grundlage eines benutzerdefinierten SDEA-Indikators (wird kostenlos zur Verfügung gestellt). Der Indikator misst die Richtung des Trends und sein Momentum und sendet später das Signal für den EA, um Einträge zu öffnen. Er hat einen vers
HFT King Ea
Ram Klein Caputol
Experten
Wir stellen HFT KING EA vor – den ultimativen HFT KING des Handels! Dieses vollautomatische Hochfrequenzhandelssystem wurde entwickelt, um Ihr Handelserlebnis mit seinem fortschrittlichen Algorithmus und den modernsten Funktionen zu revolutionieren. HFT King nutzt eine einzigartige Kombination aus technischer Analyse, künstlicher Intelligenz, Hochfrequenzhandel und maschinellem Lernen, um Händlern zuverlässige und profitable Handelssignale bereitzustellen. Die hochmoderne Technologie von HFT Kin
GOLD Animal mt4
Gang Zou
Experten
**GOLD Animal** ist ein Expert Advisor (EA), der speziell für den Goldhandel entwickelt wurde. Er verwendet keine hochriskanten Strategien wie Martingale oder Grid Trading. Er verwendet eine fortschrittliche algorithmische Erkennung für den Trendhandel, und jeder Handel verwendet einen Stop-Loss, um das Kapital zu schützen. Der EA beinhaltet ein Geldmanagement zur automatischen Berechnung der Positionsgrößen. Das Verhältnis von Gewinnmitnahme zu Stop-Loss ist größer als 1:3, was selbst bei e
Zigzag Hedging EA
Samir Arman
Experten
Der Experte arbeitet auf den Zigzag-Ebenen der vorherigen Kerze Mit einer digitalen Methode zum Einstieg in den Handel Auf dem Fünf-Minuten-Rahmen Arbeitet nur mit Währungspaaren Verwenden Sie weder TakeProfit noch Stop Loss Wie der Experte arbeitet Er wird auf die drei Währungspaare gesetzt GBPUSD GBPJPY GBP AUD Gleiche Einstellungen, ohne etwas zu ändern Wenn er arbeitet, arbeitet er nur mit einer der Währungen, bis er mit einem Gewinn abschließt. Der Gewinn beträgt nur sieben Punkte Bitte se
ProfessorMoriartyMT4
Evgeniy Zhdan
Experten
Die Grundlage der Strategie ist die Identifizierung von schnellen Korrekturbewegungen zwischen den Kreuzen eines Währungspaares oder Metalls. Im Moment der Preisunterschiede bei den Handelsinstrumenten analysiert der Berater die mögliche Richtung der Preisbewegung bei einem Arbeitsinstrument und beginnt mit der Arbeit. Jede Position hat einen Stop-Loss und einen Take-Profit. Ein einzigartiger Algorithmus zur Positionsverfolgung ermöglicht es Ihnen, die Überlegenheit des Gewinns gegenüber dem
CyBRG RX Mt4
Arseny Potyekhin
5 (2)
Experten
Vorstellung von CyBRG RX: Der Trading-Assistent der nächsten Generation Betreten Sie die Zukunft des Tradings mit CyBRG RX, Ihrem hochmodernen Trading-Begleiter, der entwickelt wurde, um Ihre Trading-Erfahrung zu verbessern. Die Leistungsfähigkeit fortschrittlicher neuronaler Netze nutzend, ist CyBRG RX darauf ausgelegt, sich ständig ändernde Marktbedingungen mit beispielloser Präzision zu analysieren und sich anzupassen. Da diese Strategie so einzigartig ist, möchte ich nur eine begrenzte Anz
RoundLock EA
AW Trading Software Limited
4.33 (3)
Experten
Round Lock ist ein intelligenter Berater mit dynamischer Positionssperre. Round Lock ist ein intelligenter Berater mit der Funktion der dynamischen Positionssperre, ein fortschrittlicher Handelsberater, der eine Zwei-Wege-Order-Locking-Strategie mit schrittweisem Positionswachstum und dynamischer Anpassung an den Markt implementiert. Vorteile des Rundschlosses: Risikokontrolle durch Positionssperren, Dynamisches Volumenwachstum in Trendbereichen des Marktes, Flexible Verhaltenseinstellungen je
PFX Renko Assistant
Mi Chaei Jardin
Experten
Der PFX Renko Assistant ist eine Ea, die speziell für den Handel auf Renko-Charts entwickelt wurde. Die Ea handelt nur mit dem Trend und produziert eine stetige Gewinnrate zwischen 65% und 80%. Die empfohlene Renko-Bar-Größe ist 2,5 Pips und ein Stop-Loss von 10 Pips und Take-Profit von 5 Pips. Der Ea kann auch auf Standard-Candle-Stick-Charts verwendet werden, aber die Gewinnrate ist nicht so hoch wie bei der Verwendung mit Renko-Bars. Die Idee hinter der Ea ist es, den Trend zu folgen und such
Reef Scalper
Charles Crete
Experten
Reef Scalper ist ein aggressiver Scalping EA. Er verwendet in erster Linie die Bollinger Bänder und den Parabolic SAR-Indikator , der schnell kleine Trendänderungen über kurze Zeiträume erkennt. Der Bot platziert Pending Orders , um bei Gewinnmitnahmen schnell zu reagieren. Seine Erholungsmethode basiert auf einem Rastersystem mit einem optionalen Martingal , und er kann bis zu 15 Erholungspositionen mit einem Losgrößenmultiplikator eröffnen. Durch die Verwendung eines Tickcounters ist der Bot u
MyVolume Profile Scalper
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Experten
Bitte führen Sie vor dem Kauf mehrere Monate lang einen Test mit einem Demokonto  MyVolume Profile FV (KOSTENLOSE Version) durch.  Lernen Sie es und finden Sie den besten Rahmen für ein Treffen mit Ihnen. MyVolume Profile Scalper EA ist ein fortschrittliches   und     automatisiertes Programm, das für die Verwendung des Volumenprofils entwickelt wurde. Dabei wird das Gesamtvolumen erfasst, das auf einem bestimmten Preisniveau während des angegebenen Zeitraums gehandelt   wurde   , und das Gesam
Gold Invertio scalping
Mose' Panizza
Experten
MEGA 30% RABATT AUF ALLE ROBOTER! Gold Invertio Scalp - XAUUSD Scalping EA der nächsten Generation Gold Invertio Scalp ist ein Expert Advisor der nächsten Generation, der für Trader entwickelt wurde, die einen professionellen, präzisen und kompromisslosen Ansatz für den algorithmischen Handel mit XAUUSD suchen. Dieses vollautomatische System wurde für den M1-Zeitrahmen entwickelt und verwendet eine fortschrittliche Breakout-Erkennung, eine dynamische Trailing-Logik und ein intelligentes Risi
Gold Label
Tran Thanh Tuyen
Experten
Gold Label ist ein Expert Advisor, der speziell für den Handel mit Gold entwickelt wurde. Dieser EA wurde speziell für XAUUSD mit geringem Risiko entwickelt und kann Ihr Konto mit geringem Kapital wachsen lassen. Es basiert auf maschinellem Lernen Cluster-Analyse und genetische Algorithmen. Der EA enthält einen selbstanpassenden Marktalgorithmus, der Preisaktionsmuster und Standard-Handelsindikatoren verwendet. Der Experte zeigte stabile Ergebnisse für den XAU im Zeitraum 2011-2020. Es werden ke
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten Quantum StarMan  kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren D
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (16)
Experten
Vortex - Ihre Investition in die Zukunft Der Vortex Gold EA Expert Advisor wurde speziell für den Handel mit Gold (XAU/USD) auf der Metatrader-Plattform entwickelt. Dieser EA verwendet proprietäre Indikatoren und geheime Algorithmen des Autors und wendet eine umfassende Handelsstrategie an, die darauf ausgelegt ist, profitable Bewegungen auf dem Goldmarkt zu erfassen. Zu den Schlüsselkomponenten seiner Strategie gehören klassische Indikatoren wie der CCI und der Parabolic Indicator, die zusamme
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben , das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robo
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Experten
Aura Neuron ist ein einzigartiger Expert Advisor, der die Aura-Reihe von Handelssystemen fortsetzt. Durch die Nutzung fortschrittlicher neuronaler Netzwerke und hochmoderner klassischer Handelsstrategien bietet Aura Neuron einen innovativen Ansatz mit hervorragender potenzieller Leistung. Dieser vollständig automatisierte Expert Advisor ist für den Handel mit Währungspaaren wie XAUUSD (GOLD) konzipiert. Er hat von 1999 bis 2023 eine gleichbleibende Stabilität für diese Paare bewiesen. Das System
Gold Trade Pro
Profalgo Limited
4.61 (23)
Experten
Promo starten! Nur noch wenige Exemplare für 449$ verfügbar! Nächster Preis: 599$ Endpreis: 999$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro tritt dem Club der Goldhandels-EAs bei, allerdings
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Experten
Eine der leistungsstärksten automatisierten Trading-Strategien des Jahres 2025 Wir haben eine der stärksten manuellen Trading-Strategien des Jahres 2025 in einen vollautomatischen Expert Advisor umgewandelt, basierend auf TMA (Triangular Moving Average) mit CG-Logik . Nur noch eine Version ist für 550 $ verfügbar. Danach steigt der Preis auf 650 $ und 750 $, der Endpreis beträgt 1200 $ Dieser EA wurde für präzise Einstiege, intelligente Pending Orders und striktes Risikomanagement entwickelt und
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
Experten
ULTRA-OPTIMIERTE VERSION – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 ist in der MT4-Version die bislang leistungsstärkste, stabilste und ausgereifteste Veröffentlichung. HFT ist ein Hochfrequenz-Scalper, der ausschließlich auf Gold (XAUUSD) im M1-Zeitrahmen handelt und täglich eine große Anzahl an Trades ausführt. Er unterstützt einen Hebel von bis zu 1:500 und arbeitet mit sehr vernünftigen Lotgrößen , was ihn zu einer echten Scalping-Strategie macht. Daher sind spezialisierte Scalping-Konten (RAW oder
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Experten
Der XG Gold Robot MT4 ist speziell für Gold konzipiert. Wir haben uns nach ausgiebigen Tests entschieden, diesen EA in unser Angebot aufzunehmen. XG Gold Robot funktioniert perfekt mit den Paaren XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot wurde für alle Trader entwickelt, die gerne mit Gold handeln , und enthält zusätzlich eine Funktion, die wöchentliche Gold-Levels mit dem Minimum und Maximum im Panel sowie im Chart anzeigt, was Ihnen beim manuellen Handel helfen wird. Es handelt sich um eine Strateg
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sonderpreis zur Markteinführung Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT5-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufe Quantum King MT4 und erhalte Quantum StarMan gratis!*** Frag privat nach weiteren Details! Regel       Ihr Handel mit Präzision und Disziplin. Quantu
Golden Mirage mt4
Michela Russo
Experten
Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endpreis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Der Preis wird alle 5 Käufe steigen, nächster Preis : $399 Golden Mirage ist ein robuster Goldhandelsroboter , der für Händler entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus RSI, gleitendem Durchschnitt, ADX und High/Low Level Indikatoren liefert Golden Mirage qualitativ hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem
AlphaCore System MT4
Evgeniy Zhdan
5 (1)
Experten
AlphaCore System ist ein professioneller Trading Advisor für MetaTrader 4 , der eine Handelsstrategie verwendet, die auf der dynamischen Analyse von lokalen Extremen und statistischen Ausbruchsprognosen basiert. === Kaufen Sie AlphaCore System für MT5 und erhalten Sie AlphaCore System für MT5 kostenlos! === Für weitere Details, kontaktieren Sie mich per privater Nachricht! Handelskonzept Der Advisor arbeitet mit der Methodik der adaptiven Preiskorridore . Das System überwacht kontinuierlich die
HFT Pass Prop Firm MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (26)
Experten
24-Stunden-Blitzverkauf - Nur $199.99 "HFT Pass Prop Firms" ist ein Expert Advisor (EA), der speziell für die Teilnahme an der HFT-Herausforderung entwickelt wurde und mit dem Währungspaar US30 handelt. Für weitere erstklassige Expert Advisors und Indikatoren besuchen Sie: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller Ich bin Los, bitte abonnieren Sie, um weitere Updates zu erhalten: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news 1/ Was ist HFT? High-Frequency Trading (HFT) ist eine Ha
BlackCat Grid
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experten
"BlackCat Grid" ist ein automatisierter Handelsberater (Expert Advisor), der für die Plattform MetaTrader 4 entwickelt wurde und sich auf die Grid-Handelsstrategie spezialisiert hat. Er wurde für den automatisierten Handel auf dem Forex-Markt entwickelt und minimiert die Notwendigkeit eines ständigen manuellen Eingriffs. Die vollständige Liste finden Sie unter https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller . Funktionsprinzip Der EA eröffnet eine Reihe von Aufträgen gemäß einem festgelegten Schri
CyNera MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.81 (16)
Experten
CyNera: Ihr Trading, Unsere Technologie Handbuch & Set-Files: kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um das Handbuch und die Set-Files zu erhalten Preis: Preis steigt anhand der verkauften Lizenzen Verfügbare Kopien: 4 Der Handel mit Gold, einem der volatilsten Instrumente auf dem Markt, erfordert Präzision, tiefgehende Analysen und ein starkes Risikomanagement. Der CyNera Expert Advisor integriert diese Elemente nahtlos in ein hochentwickeltes System, das für den optimalen Goldhandel entwickelt
KonokaSystemNEO
Nobuyoshi Murase
1 (1)
Experten
KonokaSystemNEO ist eine der drei Schwestern ( NEO, JOY, FUN ) von KonokaSystem mit einer neuen Persönlichkeit und ist ein origineller EA. Der Handelsstil ist Daytrading und zielt auf Mitternacht bis Mittag japanischer Zeit ab. Das Währungspaar ist "USDJPY" und der Einstieg erfolgt zum Eröffnungskurs von M5. Jede der drei Schwestern hat eine andere Logik und ist mit zwei Arten von Einstiegen und zwei Arten von Ausstiegen ausgestattet. Es wird keine Grid- oder Martingale-Logik verwendet. Die int
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) STARTPROMO: Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, di
Stratos Mistral mt4
Michela Russo
Experten
EINFÜHRUNG PROMO Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endgültiger Preis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Morgiger Preis: $399 Stratos Mistral ist ein robuster Forex-Handelsroboter , der für Trader entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus ADX, gleitendem Durchschnitt und High/Low Level Indikatoren, liefert Stratos Mistral hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem M15 Zeitrahmen. Er
The Golden Way
Lin Lin Ma
Experten
The Golden Way ist eine automatisierte Handelssoftware für die MT4-Plattform. Es nutzt eine umfassende Hybridstrategie: Durch die synergetische Zusammenarbeit mehrerer Teilstrategien erfasst es genau die Kauf-(Long-) und Verkaufs-(Short-)Chancen auf dem Goldmarkt (XAUUSD) und hilft dir, in unterschiedlichen Marktlagen zeitnah Handelsgelegenheiten zu nutzen. Basierend auf einer bewährten Handelslogik ermöglicht es dir, professionelle und effiziente Handelsoperationen auf dem Goldmarkt durchzufüh
EvoTrade EA MT4
Dolores Martin Munoz
Experten
EvoTrade: Das erste selbstlernende Handelssystem auf dem Markt Darf ich Ihnen EvoTrade vorstellen? Ein einzigartiger Handelsberater, entwickelt mit modernster Technologie in den Bereichen Computer Vision und Datenanalyse. Es ist das erste selbstlernende Handelssystem auf dem Markt und arbeitet in Echtzeit. EvoTrade analysiert Marktbedingungen, passt Strategien an und reagiert dynamisch auf Veränderungen, um außergewöhnliche Präzision in jeder Umgebung zu gewährleisten. EvoTrade nutzt fortschritt
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
4 (4)
Experten
Stock Indexes EA ist ein hochentwickelter Handelsroboter, der sorgfältig entwickelt wurde, um aus der Dynamik des US30-Marktes Kapital zu schlagen . Dieser Expert Advisor nutzt fortschrittliche Algorithmen und sorgfältig ausgewählte technische Indikatoren, um Markttrends zu analysieren, optimale Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu identifizieren und Trades mit hoher Präzision auszuführen. Eines seiner wichtigsten Merkmale ist der eingebaute Nachrichtenfilter, der verhindert, dass der Roboter bei
Multi Gold Ai Robot
Nirundorn Promphao
5 (1)
Experten
Multi Gold Ai Robot ist ein sicheres System für den Handel mit Forex und Kryptowährungen. Entwickelt ausschließlich für das Paar XAUUSD (GOLD) und andere Währungspaare. Jetzt ausprobieren! Die profitabelsten Strategien im Inneren Close Order mit Money Profit, CutOff Technologie, Cutloss nach Anzahl der Trades. Super Special Edition für Trader und Introducing Broker und Partner WOW!!! Sonderpreis: $650 für nur 99 Kopien, Normalpreis $2,999 !!! Sonderaktion jede Woche. Der Ai Robot ist so konzip
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.81 (42)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren hochmodernen Roboter, den Big Forex Players EA , vorstellen zu können, der Ihr Handelspotenzial maximiert, den emotionalen Handel minimiert und mit Hilfe modernster Technologie intelligentere Entscheidungen trifft. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, die unabhängig voneinander oder zusammen verwe
Aurum AI mt4
Leonid Arkhipov
4.94 (31)
Experten
UPDATE — DEZEMBER 2025 Ende November 2024 wurde der Expert Advisor Aurum offiziell zum Verkauf veröffentlicht. Seitdem handelt er unter realen Marktbedingungen – ohne News-Filter, ohne zusätzliche Schutzmechanismen und ohne komplexe Einschränkungen – und blieb dabei durchgehend stabil profitabel. Dieses Jahr realer Handelsarbeit hat die Zuverlässigkeit des Handelssystems deutlich bestätigt. Und erst danach, basierend auf realer Statistik und echter Markterfahrung, haben wir im Dezember 2025 ei
Fundamental hunter
Sara Sabaghi
Experten
Fundamental Hunter - Der Smart Money Tracking Expert Advisor Sie kaufen eine einzigartige Gelegenheit, keinen EA. Frühe Käufer bekommen die Macht zuerst... zu einem Preis, den sie nie zurückbekommen werden. Der nächste Preis wird sein: $1200 | 3/10 Spot bleibt Der nächste Preis wird sein: $1600 | 10/10 Spot verbleibt Der nächste Preis wird sein: $2000 | 10/10 Endgültiger Preis: $2400 Live result Wenn Sie auf der Suche nach einem Expert Advisor sind, der über Indikatoren hinausgeht und den M
Dark Algo
Marco Solito
4.66 (62)
Experten
Letzte Kopie für 399$ -> nächster Preis 499$ Dark Algo ist ein vollautomatischer Expert Advisor für Scalping Trading auf Eurusd und Gbpusd . Dieser Expert Advisor basiert auf der neuesten Generation von Algorithmen und ist hochgradig anpassbar an Ihre Handelsbedürfnisse. Wenn Sie diesen Expert Advisor kaufen , können Sie ein Feedback auf dem Markt schreiben und erhalten einen zweiten EA kostenlos , für weitere Informationen kontaktieren Sie mich Die Grundstrategie dieses EA basiert auf einem hoc
The Tinga Tinga EA Updated
Allistair Kabelo Mandow
Experten
$10 bis $13 000 Broker:Hija Global Markets Ltd Plattform:MT5 Kontotyp:Live Login-Nummer:40912 Anleger-Passwort:Leclote123# Liebe Nutzer, ich möchte Ihnen meinen neuen Trading Advisor The Tinga EA vorstellen. Der Tinga Advisor arbeitet auf der Plattform des Advisors, aber im Gegensatz zu diesem arbeitet er auf niedrigeren Zeitrahmen von M15 und verwendet andere Indikatoren, um Trades zu generieren, während er auch auf zwei Währungspaaren, XAUUSD und USDJPY, handelt, was un
GoldMiner mt4 pro
Van Hoa Nguyen
Experten
GOLDMINER MT4 PRO ist ein Gold-Handelsroboter für den M15- oder H1-Zeitrahmen, der Candlestick-Muster, technische Indikatoren sowie Unterstützungs- und Widerstandsausbrüche kombiniert. Der Roboter verwendet eine intelligente Trenderkennungsstrategie, um den EA stabil zu halten. Engagiert, um Sie in neuen Versionen zu begleiten und aktualisiert SETFILE eng nach jedem Marktzyklus hilft der Roboter stabil und geeignet für die Marktneigung zu jeder Zeit zu sein. GOLDMINER MT4 PRO ist eine sichere S
MicroTrend Scalping for Gold XAUUSD
Mahmud Hisso
Experten
MicroTrend Scalping EA for Gold XAUUSD (MT4) Automatischer MT4 Scalping Expert Advisor für Gold    XAUUSD M1 Trading , Gold Scalping EA , Microtrend Scalping , Tick Momentum Trading , Pullback Entry System , Trailing Stop Expert Advisor , Gold Hedging Scalper , Low Risk Gold EA , MT4 Expert Advisor für Gold Trading . Empfohlener Einsatzbereich • Symbol: Gold (XAUUSD) • Timeframe: M1 (1 Minute) • Minimales Startkapital: ab 300 € • Empfohlenes Startkapital: ab 500 € • Maximal offene Positi
Opening Range Breakout Master
Thushara Dissanayake
Experten
Der       Opening Range Breakout Master   ist ein professionelles algorithmisches Handelssystem, das darauf ausgelegt ist, institutionelle Handelskonzepte wie       ICT (Inner Circle Trader), Smart Money Concepts (SMC) und liquiditätsbasierte Strategien   . Dieser Expert Advisor automatisiert die Erkennung und Ausführung von       Eröffnungsbereichsausbrüche (ORB)       an wichtigen globalen Forex-Sitzungen, einschließlich       London, New York, Tokio und Midnight Killzones   , sodass Händler s
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension