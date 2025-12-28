Supertrend Professional Trading System

Supertrend Professional v1.0

Professioneller Expert Advisor mit integriertem Supertrend und erweitertem Risikomanagement

✓ Keine externen Abhängigkeiten - Supertrend vollständig integriert

✓ Absturzsicher - Automatische Statusspeicherung alle 30 Sekunden

✓ Mehrstufige Drawdown-Kontrolle - Täglicher und totaler Schutz

✓ Komplettes Money Management - Lots, Martingale, Targets, Limits

✓ 100% MQL5 Marktkompatibel - Eine Datei, keine komplexe Einrichtung

Beschreibung

Supertrend Professional ist ein fortschrittlicher Expert Advisor, der eine trendfolgende Handelsstrategie implementiert, die auf dem Supertrend-Indikator basiert und ein komplettes Risikomanagement-System sowie ein professionelles Geldmanagement bietet.

Im Gegensatz zu anderen EAs, die externe Indikatoren benötigen, ist bei Supertrend Professional die Supertrend-Berechnung vollständig in den Code integriert, was maximale Zuverlässigkeit, Geschwindigkeit und Kompatibilität gewährleistet.

Hauptmerkmale

Integrierte Supertrend-Strategie

Interne Berechnung des Supertrend-Indikators (keine externen Abhängigkeiten)

Standardmäßiger und zuverlässiger ATR-basierter Algorithmus

Vollständig anpassbare Parameter (Zeitraum und Multiplikator)

Klare und getestete Trendfolgesignale

Fortschrittliches Risikomanagement

Dynamischer Stop Loss basierend auf dem Supertrend

Tägliche Drawdown-Kontrolle mit automatischer Blockierung

Kontrolle des Gesamt-Drawdowns ab Handelsbeginn

Konfigurierbarer automatischer Break-Even

Progressiver Trailing Stop, der jeder vorteilhaften Bewegung folgt

Wiederholungssystem für fehlgeschlagene Orders

Professionelles Geld-Management

Konfigurierbare Losgröße

Optionales Martingale-System (mit Schutzmechanismen)

Maximale Martingale-Schritt-Grenze

Mindestgewinnschwelle für intelligentes Martingale

Tägliches monetäres Gewinnziel

Täglicher Stop Loss

Tägliches Operationslimit

Vollständige Automatisierung

Anpassbare Handelszeiten

Automatische Positionsschließung am Ende des Tages (optional)

Automatische Standspeicherung alle 30 Sekunden (crashsicher)

Mehrtägige Positionsaufrechterhaltung

Automatisches Zurücksetzen der Parameter um Mitternacht

Automatische Erkennung von Feiertagen

Wie es funktioniert

Der EA überwacht kontinuierlich den Markt und identifiziert Trends mit Hilfe des Supertrend-Indikators.

Signal Zustand Aktion KAUFEN Supertrend dreht nach oben (Aufwärtstrend) Eröffnet eine Long-Position VERKAUFEN Supertrend dreht nach unten (Abwärtstrend) Eröffnet eine Short-Position

Sobald eine Position eröffnet ist, wird der EA:

Schützt sofort mit Stop-Loss (falls konfiguriert) Aktiviert den Break-Even, wenn die festgelegten Punkte erreicht werden Folgt dem Preis mit einem progressiven Trailing Stop nach BE Schließt die Position bei Änderung des Supertrend-Signals oder Erreichen des Ziels

Wichtigste Parameter

Kategorie Parameter Beschreibung Supertrend ST_Periode ATR-Periode für die Berechnung (Voreinstellung: 10) ST_Multiplikator ATR-Multiplikator für Bänder (Voreinstellung: 3.0) Geld-Management Basis-Lots Basis-Lotgröße für Positionen VerwendenMartingale Aktivieren/Deaktivieren des Martingale-Systems MartingaleFaktor Multiplikationsfaktor für Martingale-Schritte MaxMartingaleSteps Maximale Anzahl aufeinanderfolgender Schritte TagesGewinnZiel Tägliches Gewinn-/Verlustziel in Kontowährung Schutz Break-Even verwenden Automatischen Break-Even einschalten BreakEvenPunkte Gewinnpunkte zur Aktivierung von BE UseTrailingAfterBE 1:1 Trailing nach Break-Even Dynamischen SL verwenden Dynamischer SL nach Supertrend SLPuffer Puffer in Punkten von Supertrendlinie Drawdown VerwendenMaxDailyDD Tägliche DD-Kontrolle einschalten MaxDailyDDPercent Maximaler täglicher DD-Prozentsatz (z.B. 5%) UseMaxTotalDD Aktivieren der gesamten DD-Kontrolle MaxTotalDDPercent Maximaler Gesamtprozentsatz der DD (z. B. 10 %)

Kompatibilität

Instrumente: Indizes, Forex, Rohstoffe, Kryptowährungen

Empfohlene Zeitrahmen: M5, M15, M30, H1

Makler: Jeder MT4-Broker

Kontotypen: Standard, ECN, Micro, Cent

Absicherung: Nicht erforderlich

Empfohlene Strategien

Strategie Lose Martingal Max DD Tag Max DD Gesamt Geeignet für CONSERVATIVE 0.01 AUS 2% 5% Einsteiger, kleine Konten BALANCED 0.01-0.02 EIN (max. 3) 4% 8% Zwischenhändler, mittleres Kapital AGGRESSIV 0.02+ ON (max. 5) 5-7% 10-15% Erfahrene Händler, ausreichendes Kapital

Vorteile gegenüber Wettbewerbern

Funktion Andere EAs Supertrend Profi Externer Indikator Erforderlich ✓ Integriert Komplexität der Einrichtung Hoch ✓ Einfach Persistenz des Zustands Nein ✓ Ja Drawdown-Kontrolle Einfach ✓ Fortgeschritten Break-Even Manuell ✓ Automatisch Nachlaufender Stopp Statisch ✓ Progressiv Dokumentation Minimal ✓ Vollständig

HAFTUNGSAUSSCHLUSS UND WARNHINWEISE

⚠ Automatisierte Handelsrisiken Der Handel birgt ein erhebliches Risiko von Kapitalverlusten. Die Ergebnisse der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Leistungen. Dieser EA ist ein Werkzeug, das Verständnis, richtige Konfiguration und Überwachung erfordert.

Empfehlungen Testen Sie immer auf dem DEMO-Konto , bevor Sie echtes Kapital einsetzen

, bevor Sie echtes Kapital einsetzen Verwenden Sie nur Kapital, das Sie sich leisten können zu verlieren

Konfigurieren Sie die Drawdown-Limits richtig

Überwachen Sie regelmäßig die Performance

Verlassen Sie sich nicht ausschließlich auf den EA - überwachen Sie ihn immer

⚠ Martingal-System Falls aktiviert, erhöht das Martingale-System das Risiko. Verwenden Sie es nur mit: Angemessenes Kapital (mindestens 10x Basislot × maximale Schritte)

Niedrige Schrittgrenzen (maximal 3-5 Schritte)

Drawdown-Kontrollen sind immer aktiv

Vollständiges Verständnis der Funktionsweise

Jetzt einsteigen

Laden Sie den EA herunter und installieren Sie ihn Testen Sie auf DEMO mit konservativen Einstellungen Optimieren Sie die Supertrend-Parameter für Ihr Instrument Konfigurieren Sie geeignete Risikolimits Beobachten Sie die Ergebnisse für mindestens 2 Wochen Wechseln Sie nur dann in den Live-Betrieb, wenn Sie mit den Ergebnissen zufrieden sind.

Häufig gestellte Fragen

F: Muss ich irgendwelche Indikatoren installieren?

A: Nein, Supertrend wird intern berechnet. Installieren Sie einfach den EA. F: Kann ich diesen EA für mehrere Instrumente verwenden?

A: Ja, aber verwenden Sie unterschiedliche Magic Numbers für jeden Chart. F: Funktioniert er mit jedem Broker?

A: Ja, kompatibel mit allen MT4-Brokern (Standard, ECN, etc.) F: Was passiert, wenn MT4 abstürzt?

A: Der EA speichert seinen Status alle 30 Sekunden. Er wird den Handel korrekt wieder aufnehmen. F: Ist Martingale sicher?

A: Martingale erhöht das Risiko. Verwenden Sie es nur mit angemessenem Kapital und niedrigen Schrittgrenzen. Lassen Sie die Drawdown-Steuerung immer aktiv. F: Welchen Zeitrahmen sollte ich verwenden?

A: M15, M30 oder H1 funktionieren am besten. Testen Sie es mit Ihrem spezifischen Instrument.

