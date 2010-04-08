Copier MT4 To MT4 TimeLock

MT4 copiador de comercio Timelock

Visión general

MT4CopierTimelock es un avanzadoMT4-a-MT4 comercio de copia Asesor Experto capaz de operar en losmodos Maestro y Esclavo. Proporciona una perfecta sincronización de operaciones entre cuentas MetaTrader 4 e incluye potentes funciones como el mapeo de símbolos, la copia inversa, la gestión dinámica de lotes y sólidas opciones de control de riesgos. Diseñado como parte de un completo sistema local de copia de operaciones, garantiza la fiabilidad de la transferencia de operaciones, la velocidad y el seguimiento del rendimiento.

Características principales

  • Modos de funcionamiento dual: funciona como maestro (emisor) o esclavo (receptor).
  • Copia de símbolos cruzados - Admite la asignación personalizada de símbolos para la copia entre distintos instrumentos.
  • Gestión flexible del riesgo: ofrece tamaños de lote basados en el saldo, lotes fijos o multiplicadores de lote.
  • Control de la dirección de las operaciones: posibilidad de invertir las operaciones y copiarlas en la dirección opuesta.
  • Gestión de Stop Loss y Take Profit - Copia el SL/TP original o aplica valores personalizados.
  • Filtrado de operaciones: filtre las operaciones por tipo (larga/corta), día de la semana o diferencial máximo.
  • Completo panel de control: paneles en tiempo real para conocer el estado del sistema, los datos de rendimiento y los detalles de configuración.
  • Supervisión de cuentas esclavas: realiza un seguimiento continuo del estado y la conexión de las cuentas esclavas.

Funciones básicas

Modo Maestro

En el modo Maestro, el EA busca continuamente nuevas operaciones, escribe instrucciones de operaciones en archivos compartidos y gestiona las confirmaciones y los intentos de reenvío. También supervisa la conectividad de las cuentas esclavas, actualiza la información del saldo maestro y garantiza el funcionamiento sincronizado de todas las cuentas esclavas conectadas.

Modo esclavo

En el modo esclavo, el EA lee las señales de operación de los archivos compartidos creados por el maestro. A continuación, ejecuta las operaciones copiadas de acuerdo con los parámetros de riesgo configurados, las asignaciones de símbolos y las condiciones de ejecución. Gestiona las confirmaciones, los informes de errores y admite la copia forzada de operaciones para recuperar las operaciones perdidas.

Lista de parámetros y descripciones

Parámetros Básicos

  • CopyMode - Seleccione el modo Maestro o Esclavo.
  • MasterID - Identificador único para la cuenta Master.
  • CopyFromMasterID - ID de la cuenta Maestra desde la que se copia (utilizado en modo Esclavo).
  • NúmeroEsclavo - Identificador único para la instancia Esclava.

Parámetros de Operación

  • SendPending - Copia órdenes pendientes.
  • CopyWithReversal - Invierte la dirección de la operación al copiar.
  • CopyStopLoss - Importar stop loss del Maestro.
  • CustomStopLoss - Valor SL personalizado (0 = usar original).
  • CopyTakeProfit - Importa el take profit desde el Maestro.
  • CustomTakeProfit - Valor TP personalizado (0 = usar original).

Gestión de Símbolos

  • EnableSymbolMapping - Activar o desactivar el mapeo de símbolos.
  • SymbolMappings - Formato: "masterSymbol:slaveSymbol, ..." .

Filtrado de Operaciones

  • CopyLongOnly - Sólo copiar operaciones de compra.
  • CopyShortOnly - Sólo copia operaciones de venta.
  • MaxSpread - Máximo spread permitido en pips (0 = sin límite).

Configuración avanzada

  • MaxTrades - Máximo de operaciones a procesar.
  • ShowEvents - Mostrar eventos de registro en el Diario.
  • SlaveMagicNumber - Número mágico asignado a las operaciones copiadas.
  • SlippagePips - Máximo deslizamiento permitido en pips.

Gestión de Lotes

  • UseBalanceRatio - Utiliza el ratio de balance para calcular el tamaño del lote.
  • LoteBasadoEnSaldo - Habilita el tamaño de lote basado en saldo.
  • LotMultiplier - Multiplicador aplicado a los tamaños de lote calculados.
  • TamañoLoteFijo - Tamaño de lote fijo (0 = automático).
  • MaxLotSize - Tamaño máximo de lote permitido (0 = ilimitado).

Filtrado por días

  • AllowMonday through AllowSunday - Activar o desactivar la copia en días específicos.

Notificaciones

  • EnableNotifications - Activar las notificaciones push.
  • EmailAddress - Dirección de correo electrónico para alertas de operaciones.

Configuración del panel

  • MostrarPanelSuperior,MostrarPanelIzquierdo,MostrarPanelCentral,MostrarPanelDerecho,MostrarPanelInferior - Alternar la visibilidad de los paneles individuales del panel.
  • MostrarTodosLosPaneles - Muestra todos los paneles del cuadro de mandos a la vez.
  • MostrarMonitorEsclavo - Habilita el panel de monitorización esclavo dedicado.

Funcionamiento técnico

MT4CopierTimelock incorpora un sistema de conexión heartbeat, mapeo de tickets para la sincronización de operaciones, gestión inteligente de errores con lógica de reintento, medición de latencia y mecanismos de auto-recuperación para mantener un funcionamiento consistente incluso en condiciones inestables.

Compatibilidad

  • Plataforma: MetaTrader 4
  • Tipo de copia: MT4 → MT4
  • Instrumentos soportados: Todos los pares de divisas y símbolos.
