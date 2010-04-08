Copier MT4 To MT4 TimeLock

MT4 copiador de comercio Timelock

Visión general

MT4CopierTimelock es un avanzadoMT4-a-MT4 comercio de copia Asesor Experto capaz de operar en losmodos Maestro y Esclavo. Proporciona una perfecta sincronización de operaciones entre cuentas MetaTrader 4 e incluye potentes funciones como el mapeo de símbolos, la copia inversa, la gestión dinámica de lotes y sólidas opciones de control de riesgos. Diseñado como parte de un completo sistema local de copia de operaciones, garantiza la fiabilidad de la transferencia de operaciones, la velocidad y el seguimiento del rendimiento.

Características principales

Modos de funcionamiento dual : funciona como maestro (emisor) o esclavo (receptor).

funciona como maestro (emisor) o esclavo (receptor). Copia de símbolos cruzados - Admite la asignación personalizada de símbolos para la copia entre distintos instrumentos.

Admite la asignación personalizada de símbolos para la copia entre distintos instrumentos. Gestión flexible del riesgo : ofrece tamaños de lote basados en el saldo, lotes fijos o multiplicadores de lote.

ofrece tamaños de lote basados en el saldo, lotes fijos o multiplicadores de lote. Control de la dirección de las operaciones : posibilidad de invertir las operaciones y copiarlas en la dirección opuesta.

posibilidad de invertir las operaciones y copiarlas en la dirección opuesta. Gestión de Stop Loss y Take Profit - Copia el SL/TP original o aplica valores personalizados.

Copia el SL/TP original o aplica valores personalizados. Filtrado de operaciones : filtre las operaciones por tipo (larga/corta), día de la semana o diferencial máximo.

de operaciones filtre las operaciones por tipo (larga/corta), día de la semana o diferencial máximo. Completo panel de control : paneles en tiempo real para conocer el estado del sistema, los datos de rendimiento y los detalles de configuración.

paneles en tiempo real para conocer el estado del sistema, los datos de rendimiento y los detalles de configuración. Supervisión de cuentas esclavas : realiza un seguimiento continuo del estado y la conexión de las cuentas esclavas.

Funciones básicas

Modo Maestro

En el modo Maestro, el EA busca continuamente nuevas operaciones, escribe instrucciones de operaciones en archivos compartidos y gestiona las confirmaciones y los intentos de reenvío. También supervisa la conectividad de las cuentas esclavas, actualiza la información del saldo maestro y garantiza el funcionamiento sincronizado de todas las cuentas esclavas conectadas.

Modo esclavo

En el modo esclavo, el EA lee las señales de operación de los archivos compartidos creados por el maestro. A continuación, ejecuta las operaciones copiadas de acuerdo con los parámetros de riesgo configurados, las asignaciones de símbolos y las condiciones de ejecución. Gestiona las confirmaciones, los informes de errores y admite la copia forzada de operaciones para recuperar las operaciones perdidas.

Lista de parámetros y descripciones

Parámetros Básicos

CopyMode - Seleccione el modo Maestro o Esclavo.

Seleccione el modo Maestro o Esclavo. MasterID - Identificador único para la cuenta Master.

Identificador único para la cuenta Master. CopyFromMasterID - ID de la cuenta Maestra desde la que se copia (utilizado en modo Esclavo).

ID de la cuenta Maestra desde la que se copia (utilizado en modo Esclavo). NúmeroEsclavo - Identificador único para la instancia Esclava.

Parámetros de Operación

SendPending - Copia órdenes pendientes.

Copia órdenes pendientes. CopyWithReversal - Invierte la dirección de la operación al copiar.

Invierte la dirección de la operación al copiar. CopyStopLoss - Importar stop loss del Maestro.

Importar stop loss del Maestro. CustomStopLoss - Valor SL personalizado (0 = usar original).

Valor SL personalizado (0 = usar original). CopyTakeProfit - Importa el take profit desde el Maestro.

Importa el take profit desde el Maestro. CustomTakeProfit - Valor TP personalizado (0 = usar original).

Gestión de Símbolos

EnableSymbolMapping - Activar o desactivar el mapeo de símbolos.

Activar o desactivar el mapeo de símbolos. SymbolMappings - Formato : "masterSymbol:slaveSymbol, ..." .

Filtrado de Operaciones

CopyLongOnly - Sólo copiar operaciones de compra.

Sólo copiar operaciones de compra. CopyShortOnly - Sólo copia operaciones de venta.

Sólo copia operaciones de venta. MaxSpread - Máximo spread permitido en pips (0 = sin límite).

Configuración avanzada

MaxTrades - Máximo de operaciones a procesar.

Máximo de operaciones a procesar. ShowEvents - Mostrar eventos de registro en el Diario.

Mostrar eventos de registro en el Diario. SlaveMagicNumber - Número mágico asignado a las operaciones copiadas.

Número mágico asignado a las operaciones copiadas. SlippagePips - Máximo deslizamiento permitido en pips.

Gestión de Lotes

UseBalanceRatio - Utiliza el ratio de balance para calcular el tamaño del lote.

Utiliza el ratio de balance para calcular el tamaño del lote. LoteBasadoEnSaldo - Habilita el tamaño de lote basado en saldo.

Habilita el tamaño de lote basado en saldo. LotMultiplier - Multiplicador aplicado a los tamaños de lote calculados.

Multiplicador aplicado a los tamaños de lote calculados. TamañoLoteFijo - Tamaño de lote fijo (0 = automático).

Tamaño de lote fijo (0 = automático). MaxLotSize - Tamaño máximo de lote permitido (0 = ilimitado).

Filtrado por días

AllowMonday through AllowSunday - Activar o desactivar la copia en días específicos.

Notificaciones

EnableNotifications - Activar las notificaciones push.

Activar las notificaciones push. EmailAddress - Dirección de correo electrónico para alertas de operaciones.

Configuración del panel

MostrarPanelSuperior , MostrarPanelIzquierdo , MostrarPanelCentral , MostrarPanelDerecho , MostrarPanelInferior - Alternar la visibilidad de los paneles individuales del panel.

, , , , Alternar la visibilidad de los paneles individuales del panel. MostrarTodosLosPaneles - Muestra todos los paneles del cuadro de mandos a la vez.

Muestra todos los paneles del cuadro de mandos a la vez. MostrarMonitorEsclavo - Habilita el panel de monitorización esclavo dedicado.

Funcionamiento técnico

MT4CopierTimelock incorpora un sistema de conexión heartbeat, mapeo de tickets para la sincronización de operaciones, gestión inteligente de errores con lógica de reintento, medición de latencia y mecanismos de auto-recuperación para mantener un funcionamiento consistente incluso en condiciones inestables.

Compatibilidad