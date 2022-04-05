Auto Close Trade by Timer

AutoCloseTradebyTimer - Utilidad de gestión automática de operaciones

AutoCloseTradebyTimer es una potente y flexible utilidad de gestión de riesgos diseñada para MetaTrader 4. Cierra automáticamente sus posiciones abiertas a una hora específica todos los días, ayudándole a evitar las tasas de swap durante la noche, la alta volatilidad durante los rollovers de mercado, o simplemente permitiéndole cumplir con su horario de negociación sin estar pegado a la pantalla.

Tanto si opera manualmente como si utiliza otros Asesores Expertos (EA), esta herramienta le ofrece un control total sobre cuándo termina su jornada de negociación.

Principales ventajas

Evita las comisiones de swap: Cierre automáticamente las operaciones antes de la hora de rollover del broker para evitar cargos negativos por swap.

Gestión del riesgo: Evita mantener operaciones durante horas de baja liquidez o eventos de noticias volátiles que a menudo ocurren durante la noche.

Tranquilidad: Establezca su hora objetivo una vez, y el EA se encargará del resto. No es necesario levantarse tarde para cerrar las operaciones manualmente.

Filtrado flexible: Diseñado exclusivamente para distinguir entre sus operaciones manuales y las operaciones abiertas por otros robots.

🛠️ Características principales

Cierre preciso basado en la hora Cierra las operaciones basándose en la hora del servidor del broker , garantizando la precisión independientemente de su zona horaria local.

Se ejecuta exactamente a la Hora y Minuto que usted defina. Sistema de filtrado inteligente Operaciones manuales: Puede configurarse para cerrar sólo las operaciones abiertas manualmente.

Operaciones EA: Puede apuntar a un Número Mágico específico para cerrar operaciones gestionadas por otros EAs.

Modo Híbrido: Puede cerrar simultáneamente operaciones manuales y operaciones de EA específicos. Capacidad multisímbolo Sólo gráfico actual: Gestiona de forma segura sólo el par de divisas al que está vinculado el EA.

Modo Todos los Símbolos: Opcionalmente barre toda la cuenta para cerrar TODAS las operaciones coincidentes en todos los pares de divisas. Cuadro de mandos en tiempo real Muestra el estado en tiempo real directamente en el gráfico.

Muestra su hora local frente a la hora del servidor del broker (crucial para la configuración).

Indica claramente la próxima hora de cierre programada y los filtros activos.

⚙️ Parámetros de entrada

1. Ajustes de hora

Note1_TIME : (Info) Cabecera de la sección de ajustes de hora.

CloseHour : La hora específica (Hora del Servidor 0-23) en la que las operaciones deben cerrarse.

CerrarMinuto: El minuto específico (0-59) en que deben cerrarse las operaciones.

2. Ajustes de filtro

Note2_FILTER : (Info) Cabecera de la sección de configuración de filtros.

CerrarTodosSímbolos : false : Cierra las operaciones sólo para el símbolo en el gráfico actual (por ejemplo, BTCUSD). true : Cierra las operaciones para TODOS los símbolos de la cuenta (Utilizar con precaución).

CerrarOperacionesManuales : true : El EA cerrará las operaciones con Número Mágico 0 (Operaciones manuales). false : El EA ignorará las operaciones manuales.

TargetMagicNumber : Póngalo a 0 para ignorar este filtro. Introduzca un ID específico (por ejemplo, 12345 ) para cerrar las operaciones abiertas por otro EA con ese Número Mágico.

Desviación: La desviación máxima del precio (en puntos) permitida durante el cierre. Recomendado: 50 para brokers de 5 dígitos (equivalente a 5 pips).

📋 Cómo utilizarlo

Adjunte el EA a cualquier gráfico (por ejemplo, BTCUSD M15). Mira el tablero en el gráfico para ver la hora actual del Broker Server. En la configuración del EA, establezca CloseHour y CloseMinute en función de cuándo desea salir (en relación con la hora del servidor). Elija sus filtros (Manual, EA específico o Símbolo específico). Asegúrese de que el botón "AutoTrading" en MT4 está activado.