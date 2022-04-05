Auto Close Trade by Timer

AutoCloseTradebyTimer - Utilidad de gestión automática de operaciones

AutoCloseTradebyTimer es una potente y flexible utilidad de gestión de riesgos diseñada para MetaTrader 4. Cierra automáticamente sus posiciones abiertas a una hora específica todos los días, ayudándole a evitar las tasas de swap durante la noche, la alta volatilidad durante los rollovers de mercado, o simplemente permitiéndole cumplir con su horario de negociación sin estar pegado a la pantalla.

Tanto si opera manualmente como si utiliza otros Asesores Expertos (EA), esta herramienta le ofrece un control total sobre cuándo termina su jornada de negociación.

Principales ventajas

  • Evita las comisiones de swap: Cierre automáticamente las operaciones antes de la hora de rollover del broker para evitar cargos negativos por swap.

  • Gestión del riesgo: Evita mantener operaciones durante horas de baja liquidez o eventos de noticias volátiles que a menudo ocurren durante la noche.

  • Tranquilidad: Establezca su hora objetivo una vez, y el EA se encargará del resto. No es necesario levantarse tarde para cerrar las operaciones manualmente.

  • Filtrado flexible: Diseñado exclusivamente para distinguir entre sus operaciones manuales y las operaciones abiertas por otros robots.

🛠️ Características principales

  1. Cierre preciso basado en la hora

    • Cierra las operaciones basándose en la hora del servidor del broker, garantizando la precisión independientemente de su zona horaria local.

    • Se ejecuta exactamente a la Hora y Minuto que usted defina.

  2. Sistema de filtrado inteligente

    • Operaciones manuales: Puede configurarse para cerrar sólo las operaciones abiertas manualmente.

    • Operaciones EA: Puede apuntar a un Número Mágico específico para cerrar operaciones gestionadas por otros EAs.

    • Modo Híbrido: Puede cerrar simultáneamente operaciones manuales y operaciones de EA específicos.

  3. Capacidad multisímbolo

    • Sólo gráfico actual: Gestiona de forma segura sólo el par de divisas al que está vinculado el EA.

    • Modo Todos los Símbolos: Opcionalmente barre toda la cuenta para cerrar TODAS las operaciones coincidentes en todos los pares de divisas.

  4. Cuadro de mandos en tiempo real

    • Muestra el estado en tiempo real directamente en el gráfico.

    • Muestra su hora local frente a la hora del servidor del broker (crucial para la configuración).

    • Indica claramente la próxima hora de cierre programada y los filtros activos.

⚙️ Parámetros de entrada

1. Ajustes de hora

  • Note1_TIME: (Info) Cabecera de la sección de ajustes de hora.

  • CloseHour: La hora específica (Hora del Servidor 0-23) en la que las operaciones deben cerrarse.

  • CerrarMinuto: El minuto específico (0-59) en que deben cerrarse las operaciones.

2. Ajustes de filtro

  • Note2_FILTER: (Info) Cabecera de la sección de configuración de filtros.

  • CerrarTodosSímbolos:

    • false : Cierra las operaciones sólo para el símbolo en el gráfico actual (por ejemplo, BTCUSD).

    • true : Cierra las operaciones para TODOS los símbolos de la cuenta (Utilizar con precaución).

  • CerrarOperacionesManuales:

    • true : El EA cerrará las operaciones con Número Mágico 0 (Operaciones manuales).

    • false : El EA ignorará las operaciones manuales.

  • TargetMagicNumber:

    • Póngalo a 0 para ignorar este filtro.

    • Introduzca un ID específico (por ejemplo, 12345 ) para cerrar las operaciones abiertas por otro EA con ese Número Mágico.

  • Desviación: La desviación máxima del precio (en puntos) permitida durante el cierre. Recomendado: 50 para brokers de 5 dígitos (equivalente a 5 pips).

📋 Cómo utilizarlo

  1. Adjunte el EA a cualquier gráfico (por ejemplo, BTCUSD M15).

  2. Mira el tablero en el gráfico para ver la hora actual del Broker Server.

  3. En la configuración del EA, establezca CloseHour y CloseMinute en función de cuándo desea salir (en relación con la hora del servidor).

  4. Elija sus filtros (Manual, EA específico o Símbolo específico).

  5. Asegúrese de que el botón "AutoTrading" en MT4 está activado.


POR FAVOR, HÁGAMELO SABER SI NECESITA MÁS AYUDA PARA CONFIGURAR :)

Además, también estoy feliz de recibir cualquier comentario para cualquier mejora futura. USTED puede caer ya sea un comentario / revisión / PM :)

¡Saludos!

Productos recomendados
Daily Candle Predictor
Oleg Rodin
5 (11)
Indicadores
Daily Candle Predictor es un indicador que predice el precio de cierre de una vela. El indicador está destinado principalmente para su uso en gráficos D1. Este indicador es adecuado tanto para el comercio de divisas tradicional como para el comercio de opciones binarias. El indicador se puede utilizar como un sistema de negociación independiente o puede actuar como una adición a su sistema de negociación existente. Este indicador analiza la vela actual, calculando ciertos factores de fuerza dent
Candle Countdown With Alerts
Georgiy Gazaryan
Indicadores
Le presentamos el indicador "Candle closing counter", que se convertirá en su asistente indispensable en el mundo del trading. Es por eso que saber cuándo se cerrará la vela puede ayudar: Si usted tiene gusto de negociar usando patrones de la vela, usted sabrá cuando la vela será cerrada. Este indicador le permitirá comprobar si se ha formado un patrón conocido y si hay una posibilidad de negociación. El indicador le ayudará a prepararse para la apertura del mercado y el cierre del mercado. P
Prop Firm Close All Orders
Christian Paul Anasco
Utilidades
¡Ahora, usted tiene su propio programa PROP FIRM AUTO-CLOSER ! Una vez que el objetivo de su cuenta o drawdown alcanza, todas las órdenes abiertas se cerrarán automáticamente. ========================================== ENTRADAS: Objetivo de cuenta (importe exacto): Ponga el objetivo exacto de la cuenta. Una vez que la equidad alcanza su objetivo de saldo de cuenta especificado, todas las órdenes abiertas se cerrarán. Asegúrese de añadir un margen para tener en cuenta el deslizamiento. Utilizar
Cosmic Flow
Pieter Gerhardus Van Zyl
Indicadores
F lujo C ósmico Del Laboratorio de Mecánica Astral - Ptr777 , el Flujo Cósmico es el oscilador armónico en el corazón del movimiento astral y el equilibrio energético. Visualiza el ritmo sutil entre la expansión y la contracción celeste - el pulso oculto que gobierna las mareas energéticas del mercado. Cada barra del histograma representa la alineación de fase entre el impulso astral y la fuerza armónica, capturando el flujo invisible entre la creación (ascenso), la disolución (descenso) y e
RET System Channel
Preston Hardesty
Indicadores
RET System Indicador de Canal 1 de los 10 indicadores utilizados en el Sistema RET para lograr la Anticipación de Reversión . Propósito : Zonas dinámicas de soporte/resistencia. Visual : Bandas envolventes que se adaptan a la volatilidad de los precios. Uso : Identificar niveles de sobrecompra/sobreventa y proyectar zonas de reacción. Canal del Sistema RET Puntos fuertes : Detecta zonas entrecortadas/límite de rango. Confirma configuraciones comerciales Identifica configuraciones de alta
SMC Venom Model BPR
Ivan Butko
Indicadores
El indicador SMC Venom Model BPR es una herramienta profesional para operadores que trabajan con el concepto de Dinero Inteligente (SMC). Identifica automáticamente dos patrones clave en el gráfico de precios: FVG   (Fair Value Gap) es una combinación de tres velas, con un gap entre la primera y la tercera. Forma una zona entre niveles donde no hay soporte de volumen, lo que suele provocar una corrección del precio. BPR   (Balanced Price Range) es una combinación de dos patrones FVG que forman
AUTO PUT STOPLOSS TAKEPROFIT
Cuong Pham
Asesores Expertos
Este EA le ayudará a poner automáticamente stop loss y take profit para todas sus órdenes. Los puntos de stop loss y take profit se pueden seleccionar en la pestaña de los parámetros de entrada. Puede especificar tres símbolos con valores SL y TP (puede ver symbol1 , symbol2 ... en la pestaña de entrada). El EA realiza comprobaciones. Si aparece una nueva orden con symbol1 , pone SL y TP con valores stoploss1 y takeprofit1 (en puntos). Si aparece una nueva orden con el símbolo2 , pone SL y TP co
VR Cub
Vladimir Pastushak
Indicadores
VR Cub es un indicador para obtener puntos de entrada de alta calidad. El indicador fue desarrollado para facilitar los cálculos matemáticos y simplificar la búsqueda de puntos de entrada a una posición. La estrategia comercial para la cual se diseñó el indicador ha demostrado su eficacia durante muchos años. La simplicidad de la estrategia comercial es su gran ventaja, que permite que incluso los operadores novatos negocien con éxito con ella. VR Cub calcula los puntos de apertura de posiciones
YK Fibo Pivot Indicator
Peechanat Chatsermsak
Indicadores
Indicador YK-Fibo Pivot: Comercie de forma más inteligente con los puntos pivote de Fibonacci El indicador de pivote de YK-Fibo es una potente herramienta de análisis técnico que combina la precisión de los retrocesos de Fibonacci con la perspicacia de los puntos de pivote. Tanto si es un operador principiante como experimentado, este indicador le permite detectar oportunidades rentables en el mercado con facilidad. ¿Por qué elegir YK-Fibo Pivot? Localización de soportes y resistencias: Al calc
Dynamic Scalping Oscillator mq
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
"Oscilador Dinámico de Scalping": un indicador avanzado y personalizado para Crypto_Forex, ¡una herramienta de trading eficiente para MT4! - Osciladores de nueva generación: vea las imágenes para saber cómo usarlo. - El Oscilador Dinámico de Scalping cuenta con zonas de sobreventa/sobrecompra adaptables. - El Oscilador es una herramienta auxiliar para encontrar puntos de entrada exactos en zonas dinámicas de sobreventa/sobrecompra. - Valores de sobreventa: por debajo de la línea verde; valores
Super Reversal Pattern
Parfait Mujinga Ndalika
Indicadores
Super Indicador de Patrón de Reversión Desbloquee el poder del reconocimiento avanzado de patrones con nuestro indicador Super Reversal Pattern. Diseñado para operadores que buscan precisión y fiabilidad, este indicador identifica uno de los patrones de inversión más eficaces en el análisis técnico, ofreciendo una ventaja significativa en su estrategia de trading. Características principales: Precisión sin repintado: Disfrute de la confianza de la tecnología sin repintado. Una vez detectado un
FXTrader Ariel TakeProfit Stoploss Indicator
Ariel Capja
Indicadores
Este es el FXTraderariel-TakeProfit - Stop Loss Indicador . Le proporciona 3 potenciales Take Profits y 1 Stop Loss. Estos objetivos potenciales se calculan sobre la base de varios métodos . El indicador se puede utilizar en cada marco de tiempo, pero se aconseja utilizarlo en H1, H4 y D1. Especialmente si usted es un trader novato. Los operadores profesionales también pueden utilizarlo para scalping en marcos de tiempo más pequeños (M1, M5 y M15). Este indicador no es un sistema de trading com
Fibonacci Auto Drawing
Makarii Gubaydullin
Indicadores
Traza automáticamente niveles Fibonacci, basado en los precios Máximo y Mínimo del marco de tiempo especificado Varias velas   pueden unirse: por ejemplo, puede obtener un Fibonacci basado en los Máximos y Mínimos de 10 días Mi   #1   Utilidad : 66+ funciones, incluido este indicador  |   Contácteme  para cualquier pregunta  |    Versión MT5 Ayuda a ver niveles potenciales de reversión; Los patrones formados en los niveles Fibonacci tienden a ser más fuertes; Reduce   significativamente   el   t
Exp COPYLOT CLIENT for MT4
Vladislav Andruschenko
4.69 (65)
Utilidades
Copiadora comercial para MetaTrader 4. Copia operaciones de forex, posiciones, pedidos de cualquier cuenta. Es una de las mejores copiadoras comerciales   MT4 - MT4, MT5 - MT4 para la versión  COPYLOT MT4  (o MT4 - MT5 MT5 - MT5 para la versión COPYLOT MT5 ). Versión MT 5 Descripción completa +DEMO +PDF Cómo comprar Cómo instalar    Cómo obtener archivos de registro    Cómo probar y optimizar    Todos los productos de Expforex Versión copiadora para  MetaTrader 5 terminal (МТ5 - МТ5, МТ4 - МТ5
Trailing Stop Loss And Breakeven
Thi Ngo
5 (2)
Utilidades
Esta herramienta realizará la gestión de Trailing stop loss y Break even para las órdenes. Le ayuda a limitar o reducir el tiempo que pasa mirando las órdenes en la pantalla, especialmente cuando necesita irse a dormir. Sólo tiene que añadir este EA a 1 gráfico, puede gestionar todos los pares. Puede filtrar órdenes por comentario, número mágico, símbolo y número de ticket de orden. Cuando Breakeven puede agregar pips shift/offset (para cubrir la comisión...). Puede probar en probador de estra
Morning Star pattern ms
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Indicador Crypto_Forex "Estrella de la Mañana" para MT4. - El indicador "Estrella de la Mañana" es muy potente para operar con Price Action: Sin repintado ni retraso. - Detecta patrones alcistas de Estrella de la Mañana en el gráfico: Señal de flecha azul en el gráfico (ver imágenes). - Con alertas para PC, móvil y correo electrónico. - También está disponible su hermano bajista, el indicador "Estrella de la Tarde" (siga el enlace a continuación). - El indicador "Estrella de la Mañana" es exce
Fibonacci Expansion and Retracement Pro
Jianyuan Huang
Indicadores
Retroceso de Fibonacci & Herramientas de Dibujo de Líneas Extendidas Retroceso de Fibonacci & Herramientas de Dibujo de Líneas Extendidas son aptos para la plataforma MT4 y para operadores que emplean el método de negociación de puntos y la negociación de sección áurea. Ventajas: Sin líneas excusadas ni las excesivamente largas, y es fácil de observar y descubrir oportunidades de negociación. Versión de prueba: https://www.mql5.com/zh/market/product/35884 Funciones principales: 1. Se puede
Smartility
Syed Oarasul Islam
Utilidades
Esta utilidad está diseñada para ayudarle en sus operaciones manuales. Permite diferentes formas de cerrar operaciones. Puede mostrar el número total de órdenes de COMPRA y VENTA individualmente y también sus beneficios individuales. Puede ingresar operaciones sin stopl loss y take profits. Sin embargo, al seleccionar UseStopLossTakeProfit en la configuración, puede utilizar los mejores stop loss y take profits posibles basándose en las condiciones del mercado. Al seleccionar CloseOppositeTrades
Prop Firm Trading Simulator
Abdeljalil El Kedmiri
Utilidades
Nuestro avanzado simulador recrea auténticos entornos de trading de empresas de props, ayudándole a practicar, elaborar estrategias y superar retos con confianza. Con nuestro simulador, puede simular cualquier reto de empresa de props utilizando cuentas demo o reales, admite estrategias de trading manual y automatizado mediante EAs , crea retos personalizados para periodos personalizados y se reta a sí mismo a desarrollar la disciplina necesaria para una rentabilidad constante . Ya sea que se e
Cosmic Diviner Reversal Zone Pro
Olena Kondratenko
5 (10)
Indicadores
Esta exclusiva estrategia multidivisa determina simultáneamente el final de la tendencia, los puntos de entrada y los niveles de beneficios esperados para cada operación. El indicador puede determinar puntos de entrada en cualquier periodo de negociación, desde M1 hasta D1. Para comodidad de los usuarios, el indicador muestra el punto de entrada (en forma de flecha), los niveles recomendados de take profit (Fast Take Profit, Middle Take Profit, Main Take Profit, Global Take Profit) y el nivel de
Forex Gump
Andrey Kozak
2.4 (5)
Indicadores
Forex Gump es un sistema de negociación semiautomático totalmente acabado. En forma de flechas, las señales se muestran en la pantalla para la apertura y cierre de operaciones. Todo lo que necesita es seguir las instrucciones del indicador. Cuando el indicador muestra una flecha azul, es necesario abrir una orden de compra. Cuando el indicador muestra una flecha roja, es necesario abrir una orden de venta. Cierre las órdenes cuando el indicador dibuje una cruz amarilla. Para obtener el resultado
EASY Trade Copier MT4 or MT5
Filip Valkovic
1 (1)
Utilidades
COPIADOR AUTOMATICO DE OPERACIONES para uso local* . (copie operaciones entre varios terminales metatrader en el ordenador local/ *o GLOBALMENTE después de configurar su red /servidor !) Puede copiar operaciones de una o varias cuentas principales MT4 a varias cuentas MT4 y MT5 (sin límite). Para copiar de MT4 a MT5 también tiene que obtener la versión para Metatrader 5 aquí: https: //www.mql5.com/en/market/product/80843 - ejecución muy rápida (teóricamente hasta 5ms de retraso, depende de la
Nirvana prop controler MT4
Aiireza Arjmandi Nezhad
Indicadores
Indicador de gestión del riesgo y monitoreo de límites para traders profesionales y cuentas de evaluación (Prop) Esta herramienta solo muestra en el gráfico información precisa sobre gestión del riesgo y límites, para ayudarte a decidir con mayor enfoque. El indicador no abre/cierra/modifica operaciones y no interfiere con Asesores Expertos (EAs). Funciones Monitoreo del drawdown diario y total Calcula y muestra el drawdown diario y total con base en Balance o Equity (configurable). Muestra el
Quantum Balance
Adolfina Denysenko
Indicadores
Quantum Balance es un indicador de flecha moderno que identifica puntos clave de inversión de precios en el mercado con gran precisión. Se basa en una combinación de WPR (Williams %R) y RSI (Relative Strength Index), que permite identificar momentos de sobrecompra/sobreventa y entrar en operaciones en puntos de máximo potencial. El indicador analiza la dinámica de los precios y las condiciones del mercado, generando señales sólo cuando coinciden varios factores confirmatorios. Esto reduce el nú
Trend PRO Expert Advisor
Nguyen Tran Ha
1 (2)
Asesores Expertos
Trend PRO Expert Advisor esta desarrollado en base al indicador PipFinite Trend PRO, el mejor indicador del mercado hasta el momento. El algoritmo inteligente de PipFinite Trend Pro detecta la tendencia, filtra el ruido del mercado y da señales de entrada con niveles de salida. Este EA abre órdenes cuando el indicador tiene señales de compra/venta y establece SL/TP siguiendo las reglas del indicador. Puede leer más información sobre el indicador PipFinite Trend PRO aquí . Informacion Importante
Forex Beast Indicator
Elias Mtwenge
Indicadores
RECORDATORIO ANTICIPADO: El precio de salida es de 65$ y subirá pronto a 365$ y después a 750$ tras las primeras 10 copias vendidas. ¡Aproveche esta oferta ahora! Introducción ¡Hola, traders! Bienvenidos a la demostración del Indicador Bestia Forex , una herramienta integral diseñada para ayudar a los aspirantes a traders a navegar por las complejidades del mercado de divisas. Este indicador incorpora siete componentes esenciales para proporcionar una experiencia de trading completa: Medias móv
RSI Speed mp
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Indicador Crypto_Forex "RSI SPEED" para MT4: una excelente herramienta predictiva, sin necesidad de repintado. - El cálculo de este indicador se basa en ecuaciones físicas. RSI SPEED es la primera derivada del propio RSI. - RSI SPEED es ideal para realizar scalping en la dirección de la tendencia principal. - Úselo en combinación con un indicador de tendencia adecuado, por ejemplo, HTF MA (como se muestra en las imágenes). - El indicador RSI SPEED muestra la rapidez con la que el RSI cambia de
Order and Risk Management MT4
Volodymyr Hrybachov
Utilidades
Utilidad para la gestión automática de pedidos y riesgos. Le permite aprovechar al máximo las ganancias y limitar sus pérdidas. Creado por un comerciante practicante para comerciantes. La utilidad es fácil de usar, funciona con cualquier orden de mercado abierta manualmente por un comerciante o con la ayuda de asesores. Puede filtrar operaciones por número mágico. La utilidad puede trabajar con cualquier número de pedidos al mismo tiempo. Tiene las siguientes funciones: 1. Establecer nivele
Copy Trader Pro FAST
Ata Dandul
Utilidades
Copy Trader Pro v2.3 - Sistema de comercio de copia profesional Copy Trader Pro Sistema profesional de Copy Trading para MetaTrader 4 Versión 2.3 RÁPIDO Características Modo ultra rápido Copia de operaciones 10 veces más rápida con algoritmos optimizados. Detección de cambios en los archivos y sistema de caché inteligente para un rendimiento al nivel de milisegundos. Solución de EA único Un EA para los modos Maestro y Esclavo. Seleccione su modo de funcionamiento desde la configuración, si
Magical Arrow
Ranguni Abdulsamir Abdulmajid
Indicadores
Indicador Flecha Mágica - Señales claras y fiables El Indicador Flecha Mágica es una herramienta de seguimiento de tendencias que no repinta y que le proporciona señales de Compra y Venta cristalinas . Le da reversiones y entradas de alta probabilidad . No más conjeturas - ¡sólo siga las flechas en su gráfico! El indicador Magical Arrow es una herramienta de negociación potente y fácil de usar que le ayuda a detectar las oportunidades de compra y venta más rentables en el mercado Forex. Está
Los compradores de este producto también adquieren
Local Trade Copier EA MT4
Juvenille Emperor Limited
4.96 (104)
Utilidades
Experimente una copia de operaciones excepcionalmente rápida con Local Trade Copier EA MT4 . Con su fácil configuración de 1 minuto, este copiador de operaciones le permite copiar operaciones entre múltiples terminales de MetaTrader en la misma computadora con Windows o en Windows VPS con velocidades de copiado ultra rápidas de menos de 0.5 segundos. Ya seas un trader principiante o profesional, el Local Trade Copier EA MT4 ofrece una amplia gama de opciones para personalizarlo según tus necesi
Trade Assistant MT4
Evgeniy Kravchenko
4.42 (192)
Utilidades
Ayuda a calcular el riesgo por operación, la fácil instalación de una nueva orden, gestión de órdenes con funciones de cierre parcial, trailing stop de 7 tipos y otras funciones útiles. Materiales e instrucciones adicionales. Instrucciones de instalación - Instrucciones para la aplicación - Versión de prueba de la aplicación para una cuenta demo Función de línea -   Muestra en el gráfico la línea de apertura, Stop Loss, Take Profit. Con esta función es fácil establecer una nueva orden y ver su
Forex Trade Manager MT4
InvestSoft
4.98 (424)
Utilidades
Bienvenido a Trade Manager EA: la herramienta definitiva de gestión de riesgos diseñada para hacer que el trading sea más intuitivo, preciso y eficiente. No es solo una herramienta para realizar órdenes; es una solución integral para la planificación de operaciones, gestión de posiciones y control del riesgo. Ya seas un principiante, un trader avanzado o un scalper que necesita ejecuciones rápidas, Trade Manager EA se adapta a tus necesidades, ofreciendo flexibilidad en todos los mercados, desde
Averaging Helper
Sergey Batudayev
5 (2)
Utilidades
Asistente de promedio: este tipo de instrumento de ayuda comercial lo ayudará a promediar sus posiciones previamente no rentables mediante dos técnicas: promedio estándar Cobertura con posterior apertura de posiciones según la tendencia La utilidad permite   clasificar varias posiciones abiertas en diferentes direcciones a la vez, tanto de compra como de venta. Por ejemplo, si abriste una posición de venta y otra de compra, y ambas no son rentables, o si una no lo es y la otra sí, pero no lo suf
Copy Cat More Trade Copier MT4
Dilwyn Tng
5 (3)
Utilidades
Copy Cat More Trade Copier MT4 (Copia Gato MT4) no es solo un simple copiador local de operaciones; es un marco completo de gestión de riesgos y ejecución, diseñado para los desafíos actuales del trading. Desde los retos de las prop firms hasta la gestión de cuentas personales, se adapta a cada situación con una combinación de ejecución robusta, protección del capital, configuración flexible y manejo avanzado de operaciones. El copiador funciona en modo Master (emisor) y en modo Slave (receptor)
Telegram To MT4 Copier
Trinh Dat
4.95 (40)
Utilidades
El producto copiará todas las señales de telegramas a MT4 (de la cual usted es miembro ), también puede trabajar como copiador remoto. Fácil de configurar, copia instantánea, puede trabajar con casi todos los formatos de señal, señal de imagen, soporte para traducir otros idiomas al inglés . Trabaja con todo tipo de canales o grupos, incluso canales con "Restricción de Guardar Contenido", trabaja con multi canales, multi MT5 . Funciona como copiadora remota: si la señal tiene número de ticket, c
TradePanel MT4
Alfiya Fazylova
4.84 (89)
Utilidades
Trade Panel es un asistente comercial multifuncional. La aplicación contiene más de 50 funciones comerciales para operaciones manuales y le permite automatizar la mayoría de las acciones comerciales. Atención, la aplicación no funciona en el probador de estrategias. Antes de comprar, puede probar la versión demo en una cuenta de demostración. Versión de demostración aquí . Instrucciones completas aquí . Comercio. Le permite realizar operaciones comerciales con un solo clic: Abra una orden y posi
MT4 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.88 (41)
Utilidades
El MT4 to Telegram Signal Provider es una herramienta fácil de usar y completamente personalizable que permite enviar señales a Telegram, transformando su cuenta en un proveedor de señales. El formato de los mensajes es completamente personalizable! Sin embargo, para un uso sencillo, también puede optar por una plantilla predefinida y habilitar o deshabilitar partes específicas del mensaje. [ Demo ]  [ Manual ] [ Versión MT5 ] [ Versión Discord ] [ Canal de Telegram ]  New: [ Telegram To MT5 ]
Trade Portfolio Dashboard
LEE SAMSON
Utilidades
¡Vea instantáneamente su historial de operaciones cerradas por día y semana, sus operaciones abiertas actuales y su exposición al mercado de divisas en un solo gráfico! Utilice el mapa de calor para identificar operaciones rentables y dónde se encuentra su reducción actual dentro de su cartera de operaciones. Botones de cierre rápido Utilice los botones de cierre rápido para cerrar cada operación en un solo símbolo, cerrar operaciones individuales en su totalidad o tomar ganancias o pérdidas p
Risk Calculator Fast Trade Management Buttons
LEE SAMSON
Utilidades
Risk/Reward Tool es un Expert Advisor de grado profesional diseñado para revolucionar la forma en que planifica, visualiza y ejecuta operaciones en MetaTrader 4. Ya sea que sea un trader discrecional que valora la gestión precisa del riesgo o un desarrollador de estrategias que necesita probar configuraciones de trading visualmente, esta herramienta proporciona todo lo que necesita en una interfaz elegante e intuitiva. A diferencia de las calculadoras de posición básicas, Risk/Reward Tool combin
Trade Copier Pro
Vu Trung Kien
4.57 (14)
Utilidades
Trade Copier Pro es una poderosa herramienta para copiar el comercio a distancia entre múltiples cuentas en diferentes lugares a través de Internet. Esta es una solución ideal para el proveedor de la señal, que quieren compartir su comercio con los demás a nivel mundial en sus propias reglas. Un proveedor puede copiar los oficios a múltiples receptores y un receptor puede obtener el comercio de múltiples proveedores también. Proveedor y el receptor pueden gestionar su lista de asociados con el
News Filter EA MT4
Rashed Samir
5 (9)
Utilidades
Noticias Filtro EA: Asistente avanzado de Algo Trading El Filtro de Noticias EA es un asistente avanzado diseñado para mejorar su experiencia de trading. Mediante el uso del Filtro de Noticias EA , puede integrar un filtro de noticias económicas Forex en su asesor experto existente, incluso si no tiene acceso a su código fuente. Además del filtro de noticias, también puede especificar días y horas de negociación para su experto. El EA Filtro de Noticias también incluye funciones de gestión de r
VirtualTradePad mt4 Extra
Vladislav Andruschenko
4.86 (58)
Utilidades
Panel de comercio para operar en 1 clic.  ¡Trabajando con posiciones y pedidos!  Operar desde el gráfico o desde el teclado. Con nuestro panel de operaciones, puede operar con un clic del gráfico y realizar operaciones comerciales 30 veces más rápido que el control estándar de MetaTrader. Cálculos automáticos de parámetros y funciones que facilitan la vida de un comerciante y lo ayudan a realizar sus actividades comerciales de manera mucho más rápida y conveniente. Consejos gráficos e informació
Trade Dashboard MT4
Fatemeh Ameri
4.96 (53)
Utilidades
¿Cansado de complejas órdenes y cálculos manuales? Trade Dashboard es su solución. Con su interfaz fácil de usar, la colocación de órdenes se convierte en un esfuerzo, con un solo clic, puede abrir operaciones, establecer stop loss y tomar los niveles de beneficios, gestionar el tamaño del lote de comercio, y calcular el riesgo de recompensa, lo que le permite centrarse sólo en su estrategia. Diga adiós a los cálculos manuales y agilice su experiencia de trading con Trade Dashboard. Descargue la
Exp4 Duplicator
Vladislav Andruschenko
4.5 (22)
Utilidades
El Asesor Experto   repite   operaciones y posiciones un número preestablecido de veces en su cuenta   MetaTrader 4   . Copia todas las transacciones abiertas manualmente o por otro Asesor Experto. ¡Copia señales y aumenta el lote de señales   ! Aumenta la cantidad de otros EA. Se admiten las siguientes funciones: lote personalizado para operaciones copiadas, copia de Stop Loss, Take Profit, uso de trailing stop. Versión MT 5 Descripción completa +DEMO +PDF Cómo comprar Cómo instalar     Cómo
Auto Grid trades
Makarii Gubaydullin
Utilidades
Auto Grid:  creación automatizada de órdenes en grid basada en sus operaciones existentes. Automatice estrategias de trading complejas   con sistemas de grid sofisticados que detectan nuevas posiciones y crean automáticamente arrays de órdenes optimizadas. Utilidad multifuncional : 66+ funciones, incluyendo la herramienta Auto Grid  |   contácteme  si tiene alguna pregunta  |   Versión para MT5 A. Detección y Monitoreo Inteligente de Operaciones: Escaneo de símbolos específicos o cartera comple
Profrobotrading Channel EA
Irina Cherkashina
Utilidades
With this Expert Advisor, you can seamlessly integrate various channel, arrow, and reversal indicators. It offers the flexibility to use all popular channel trading strategies, while also providing powerful tools to customize your trading conditions and risk management system.   The Expert Advisor opens orders when the price crosses the channel boundaries. Multiple crossing conditions are available for customization: Price touches boundary on re-entry into the channel Price touches boundary on
X2 Copy MT4
Liubov' Shkandrii
Utilidades
Descubre la copia instantánea de operaciones con el revolucionario X2 Copy MT4. Con solo 10 segundos de configuración, obtendrás una herramienta poderosa para sincronizar operaciones entre terminales MetaTrader en una sola computadora con Windows o VPS a una velocidad sin precedentes: menos de 0,1 segundos. Ya sea que estés gestionando múltiples cuentas, siguiendo señales o escalando tu estrategia, X2 Copy MT4 se adapta a tu flujo de trabajo con una precisión y control inigualables. Deja de espe
Fast Copy For Multi Plattform Multi Account MT4
Kaijun Wang
5 (11)
Utilidades
Copiadora->Interfaz de interacción cómoda y rápida, los usuarios pueden usarla de inmediato       ->>>> Recomendado para usar en computadoras Windows o VPS Windows Características: Configuraciones de copy trading personalizadas y diversificadas: 1. Se pueden configurar diferentes modos de lote para diferentes fuentes de señal 2. Se pueden configurar diferentes fuentes de señal para copy trading hacia adelante y hacia atrás 3. Las señales se pueden configurar con comentarios 4. Si se debe calibr
Trading box Order Management
Igor Zizek
5 (35)
Utilidades
Herramienta de negociación avanzada: Órdenes inteligentes con un solo clic que se ejecutan según sus condiciones Desarrollado por traders para la comunidad de traders: calculadora de tamaño de posición (tamaño de lote), abrir posición tras la acción del precio, creador de estrategias, configurar y olvidarse de operar, notificaciones móviles Gestión del riesgo: calculadora del tamaño de la posición con porcentaje de riesgo, porcentaje de ganancia, relación riesgo-recompensa objetivo, diferencial
Market Screener for MT4
Sergey Batudayev
5 (1)
Utilidades
Este evaluador le permite identificar activos que están más sobrecomprados (% de crecimiento) o sobrevendidos (% de caída) de lo habitual dentro de un período de tiempo seleccionado (período de tiempo). El mercado está regido por la ley, compre más barato, venda más caro, pero sin un escáner automático será muy difícil para usted identificar las monedas / acciones que están sobrecompradas o sobrevendidas más de lo habitual, por ejemplo, dentro de la semana actual, o el hora actual o mes. Puede
Bermaui Manual EA
Muhammad Elbermawi
5 (10)
Utilidades
Este es un asesor experto semiautomático que comercia con el sistema de red. La idea es tomar gradualmente diferentes posiciones en el mercado y luego calcular el nivel de equilibrio para ellas. Cuando los precios superan este punto de equilibrio por una distancia predeterminada, todas las órdenes abiertas se cierran. Información importante Aquí está la guía del usuario:   https://www.mql5.com/en/blogs/post/730567 Puede probar este EA con cualquiera de mis otros productos, aquí: https://www.mql
EchoTrade Telegram Signal Backtester
Perpetual Chinemerem Vincent
Utilidades
EchoTrade Backtester de Señales de Telegram VALIDE SEÑALES DE TELEGRAMAS EN MINUTOS - DEJE DE ADIVINAR, EMPIECE A HACER BACKTESTING Deje de arruinar cuentas con señales "VIP" que no funcionan. El EchoTrade Telegram Sign al Backtester es la solución profesional para auditar, verificar y optimizar el rendimiento de cualquier proveedor de señales de Telegram en datos históricos. La mayoría de los proveedores de señales le muestran sus ganancias pero ocultan sus pérdidas. Esta herramienta revela la
Second Chart the Time Frame in Seconds
Boris Sedov
4.8 (5)
Utilidades
Seconds Chart — una herramienta única para crear gráficos en segundos en MetaTrader 4 . Con Seconds Chart , puede construir gráficos con marcos temporales definidos en segundos, proporcionando una flexibilidad y precisión de análisis ideales que no están disponibles en gráficos estándar de minutos u horas. Por ejemplo, el marco temporal S15 indica un gráfico con velas de 15 segundos. Puede utilizar cualquier indicador, asesor experto y script, trabajando con ellos tan fácilmente como con gráfico
Remote Trade Copier MT4
Rashed Samir
5 (1)
Utilidades
Remote Trade Copier es una herramienta avanzada diseñada para copiar eficazmente operaciones entre cuentas, tanto en modo local como remoto . Permite replicar órdenes a la velocidad del rayo desde una cuenta maestra a una cuenta esclava. En modo local, las operaciones se copian al instante, mientras que en modo remoto, el proceso de copia tarda un segundo. En la nueva versión, en modo remoto , la operación de copia puede realizarse con un retardo de milisegundos o cero . Después de la compra, p
Telegram to MT4 Coppy
Sergey Batudayev
3.57 (7)
Utilidades
De Telegram a MT4:   La solución definitiva para copiar señales Optimice sus operaciones con   Telegram para MT4   , la herramienta de vanguardia diseñada para copiar señales de trading directamente desde los canales y chats de Telegram a su plataforma MetaTrader 4, sin necesidad de DLL. Esta robusta solución garantiza una ejecución fluida de señales con una precisión y opciones de personalización inigualables, ahorrándole tiempo y mejorando su eficiencia. [ Instructions and DEMO ] Característic
Take a Break
Eric Emmrich
5 (31)
Utilidades
El filtro de noticias más avanzado del mercado MQL - demo gratuita disponible Take a Break ha pasado de ser un filtro de noticias básico a una solución integral de protección de cuentas. Pausa sin problemas cualquier otro Asesor Experto durante los eventos de noticias o en base a sus filtros personalizados, a la vez que salvaguarda la configuración de su EA - restaurándolos automáticamente cuando se reanuda la negociación para una total tranquilidad. Casos de uso típicos: Un único filtro de noti
Fibo Alert Ultimate
ISO Financial Services
3.71 (7)
Utilidades
Esta herramienta añade alertas a sus objetos Fibo Retracement y Fibo Expansion en el gráfico. También cuenta con un práctico menú para cambiar la configuración de Fibo de forma fácil y rápida. Características Alerta de los niveles de Fibo Retracement y Fibo Expansion. Alerta por sonido, móvil y correo electrónico. Hasta 20 niveles de Fibo. Alerta sonora continua cada pocos segundos hasta que el usuario haga clic en el gráfico para desactivarla. Alerta sonora única con ventana emergente. Mantien
Trade Manager MT4 DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.09 (11)
Utilidades
Trade Manager para ayudarle a entrar y salir rápidamente de operaciones mientras calcula automáticamente su riesgo. Incluye funciones que le ayudarán a evitar el exceso de operaciones, las operaciones de venganza y las operaciones emocionales. Las operaciones se pueden gestionar automáticamente y las métricas de rendimiento de la cuenta se pueden visualizar en un gráfico. Estas características hacen que este panel sea ideal para todos los operadores manuales y ayuda a mejorar la plataforma MetaT
Intelligent Copier Slave
Vashim Mazhar
Utilidades
Esto significa que ahora puede operar en múltiples cuentas MetaTrader 4 simultáneamente, reflejar las operaciones de cualquier bot de trading a las cuentas de sus amigos y familiares (incluso si está bloqueado a su número de cuenta MT4), crear carteras de inversión de muchas cuentas MT4, eliminar el riesgo de los brokers de Forex no regulados, convertir una estrategia de trading perdedora en ganadora y convertirse en un gestor de cuentas independiente inmediatamente sin necesidad de firmar ningú
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario