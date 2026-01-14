Gold Multi Strategy Neural Trading Expert Advisor

POR FAVOR VAYA A LA CONFIGURACION DE SU EA Y ACTIVE TODAS LAS CARACTERISTICAS DEBIDO A QUE EL PROCESO DE VALIDACION MQL5 TUVO QUE SER DESACTIVADO ASI QUE POR FAVOR VAYA A LA CONFIGURACION Y ACTIVE TODAS LAS ESTRATEGIAS / MASTER AI ON/ NEURAL NETWORK ULTIMATE CONNECTACTIVAR TODAS LAS FUNCIONES ACTIVADAS / GESTIÓN DE RIESGOS ACTIVADA / ENTRADAS TECHINCAL 35 ACTIVADAS / ACTIVACIÓN DE MONSTER AI / Y CUALQUIER OTRA COSA QUE NECESITE COMO TRADER, POR FAVOR ACTÍVELO SI NECESITA AYUDA, POR FAVOR ENVÍEME UN MENSAJE AQUÍ Y LE AYUDARÉ.

UNA VEZ QUE USTED HA COMPRADO NO ENCIENDA EL EA PORQUE TENGO UN ARCHIVO MANUAL DE LA GUÍA QUÉ NECESITA SER ENCENDIDO Y CÓMO NEGOCIAR ESTE EA

ES REALMENTE POTENTE EA CON MUCHAS CARACTERÍSTICAS Y CADA LÓGICA EN ESTA ESTRATEGIA ES COMPLETA QUE ESTÁ DISEÑADO MUY POTENTE Y TAMBIÉN A SU VEZ EN EL TABLERO DE INSTRUMENTOS AI EN EL AJUSTE / QUE TIENE TODO LO QUE UN COMERCIANTE NECESITA ESCALAR EL TAMAÑO DEL LOTE O SE PUEDE UTILIZAR LA GESTIÓN DE RIESGOS FIJO

ARCHIVO ADJUNTO SE LE DARÁ LO QUE SE ENCIENDE EL INTERRUPTOR EN EL TABLERO DE INSTRUMENTOS AI Y TAMBIÉN

Y TAMBIÉN ENCENDER LOS REGISTROS EN LA PARTE INFERIOR DE LA CONFIGURACIÓN PARA VER CÓMO

A LA EA ESTÁ REALIZANDO EN LA PESTAÑA DE EXPERTOS

EL OJOSUPREMO - 8 Estrategias - 3 AI Motores

👁️ El Ojo es el controlador supremo de esta EA - cada estrategia, indicador y red neuronal debe obedecer.

🏆 8 estrategias institucionales + 32 subestrategias (SMC, S/R, BB Squeeze, RSI Divergence, MACD Momentum, EMA Cloud, Turtle Soup, Volume Breakout).

🧠 3 motores de IA: Red Neuronal Profunda (35 funciones), Controlador de IA Monster, Sistema de veto/anulación de IA.

🔮 Inteligencia predictiva, detección de regímenes de mercado, filtros multi-timeframe, SL/TP estructural a partir de niveles reales.

🛡️ Incluye protección prop-firm, killzones, filtros de sesión, filtros de noticias/volatilidad y validación de entrada institucional.

✅ MQL5 puro, sin DLL, sin dependencias externas.