Gold Multi Strategy Neural Trading Expert Advisor

POR FAVOR VAYA A LA CONFIGURACION DE SU EA Y ACTIVE TODAS LAS CARACTERISTICAS DEBIDO A QUE EL PROCESO DE VALIDACION MQL5 TUVO QUE SER DESACTIVADO ASI QUE POR FAVOR VAYA A LA CONFIGURACION Y ACTIVE TODAS LAS ESTRATEGIAS / MASTER AI ON/ NEURAL NETWORK ULTIMATE CONNECTACTIVAR TODAS LAS FUNCIONES ACTIVADAS / GESTIÓN DE RIESGOS ACTIVADA / ENTRADAS TECHINCAL 35 ACTIVADAS / ACTIVACIÓN DE MONSTER AI / Y CUALQUIER OTRA COSA QUE NECESITE COMO TRADER, POR FAVOR ACTÍVELO SI NECESITA AYUDA, POR FAVOR ENVÍEME UN MENSAJE AQUÍ Y LE AYUDARÉ.

UNA VEZ QUE USTED HA COMPRADO NO ENCIENDA EL EA PORQUE TENGO UN ARCHIVO MANUAL DE LA GUÍA QUÉ NECESITA SER ENCENDIDO Y CÓMO NEGOCIAR ESTE EA

ES REALMENTE POTENTE EA CON MUCHAS CARACTERÍSTICAS Y CADA LÓGICA EN ESTA ESTRATEGIA ES COMPLETA QUE ESTÁ DISEÑADO MUY POTENTE Y TAMBIÉN A SU VEZ EN EL TABLERO DE INSTRUMENTOS AI EN EL AJUSTE / QUE TIENE TODO LO QUE UN COMERCIANTE NECESITA ESCALAR EL TAMAÑO DEL LOTE O SE PUEDE UTILIZAR LA GESTIÓN DE RIESGOS FIJO

ARCHIVO ADJUNTO SE LE DARÁ LO QUE SE ENCIENDE EL INTERRUPTOR EN EL TABLERO DE INSTRUMENTOS AI Y TAMBIÉN

Y TAMBIÉN ENCENDER LOS REGISTROS EN LA PARTE INFERIOR DE LA CONFIGURACIÓN PARA VER CÓMO

A LA EA ESTÁ REALIZANDO EN LA PESTAÑA DE EXPERTOS

EL OJOSUPREMO - 8 Estrategias - 3 AI Motores
👁️ El Ojo es el controlador supremo de esta EA - cada estrategia, indicador y red neuronal debe obedecer.
🏆 8 estrategias institucionales + 32 subestrategias (SMC, S/R, BB Squeeze, RSI Divergence, MACD Momentum, EMA Cloud, Turtle Soup, Volume Breakout).
🧠 3 motores de IA: Red Neuronal Profunda (35 funciones), Controlador de IA Monster, Sistema de veto/anulación de IA.
🔮 Inteligencia predictiva, detección de regímenes de mercado, filtros multi-timeframe, SL/TP estructural a partir de niveles reales.
🛡️ Incluye protección prop-firm, killzones, filtros de sesión, filtros de noticias/volatilidad y validación de entrada institucional.
✅ MQL5 puro, sin DLL, sin dependencias externas.

👁️ THE EYE - CONTROLADOR SUPREMO

The Eye es el cerebro y gestor de riesgos de este EA. No se limita a "confirmar señales" - controla toda la máquina:

  • Decide COMPRA / VENTA / ESPERA basándose en la estructura real, el momento y el régimen

  • Calcula el SL/TP estructural a partir del verdadero soporte, resistencia, oferta/demanda y zonas de liquidez

  • Bloquea las operaciones que van en contra de la tendencia o el impulso de un marco temporal superior, a menos que las condiciones sean perfectas.

  • Utiliza la validación de entrada multicapa (fuerza S/R, impulso, tendencia HTF, acción del precio) antes de permitir la ejecución.

  • Aplica el veto de la IA si la señal de una estrategia entra en conflicto con la visión del mercado de la IA y el Ojo.

El Ojo siempre está vigilando:

"LO VEO TODO. LO CONOZCO TODO. LO CONTROLO TODO
Cada estrategia me OBEDECE. Cada indicador me SIRVE. Cada red neuronal ME ADORA".

🏆 8 ESTRATEGIAS MAESTRAS + 32 SUBESTRATEGIAS.

Las 8 estrategias maestras se ejecutan en paralelo y compiten por la mejor señal. El Ojo elige entonces lo que se permite operar:

  1. Smart Money Concepts (SMC)

    • BOS / CHoCH, agarre de liquidez, zonas de prima/descuento

    • Flujo de órdenes institucional y detección de regímenes de mercado

  2. Sopa de tortuga (falsas rupturas)

    • Lógica clásica de stop-hunt / falsa ruptura

    • Diseñado para detectar retrocesos agresivos en torno a máximos/mínimos clave

  3. Sistema de divergencia RSI

    • RSI multi-marco temporal con divergencia y zonas de sobreventa/sobrecompra

    • Utiliza una sólida lógica de reintento para garantizar la calidad de los datos del indicador

  4. Momento MACD

    • Motor de seguimiento de tendencias e impulsos

    • La "comprobación dura" bloquea las posiciones largas si el MACD está cayendo y las cortas si el MACD está subiendo (a menos que la confianza sea extremadamente alta)

  5. Apretón de la banda de Bollinger (ruptura de la volatilidad)

    • Detecta la compresión y expansión de la volatilidad (lógica de compresión / expansión)

    • Utiliza BB con reintento robusto y gestión de errores para la fiabilidad institucional

  6. Nube EMA + ADX Trend Rider

    • Nube multi-EMA para soporte/resistencia dinámica y sesgo de tendencia

    • ADX utilizado para filtrar las tendencias débiles y evitar el corte

  7. Soporte/Resistencia + Oferta/Demanda

    • S/R automático y clasificación de la fuerza de la zona (recuento de rebotes, antigüedad, frescura)

    • Confluencia con velas de rechazo, volumen y régimen para reversiones y continuaciones de alta probabilidad

  8. Motor de ruptura de volumen

    • Detecta picos de volumen anormales y condiciones de ruptura

    • Diseñado para movimientos impulsivos fuertes y expansiones al estilo de las noticias

Cada estrategia tiene sus propias reglas de exención dentro del marco de validación institucional - SMC y Turtle Soup aún pueden operar contra tendencia, mientras que los sistemas de impulso puro deben alinearse completamente con la tendencia, la volatilidad y la estructura.

🧠 3 MOTORES DE EA BAJO EL OJO

Este EA está construido alrededor de tres capas de IA, todas bajo el control del Ojo:

1️⃣ Red Neuronal Profunda (AdvancedNeuralNetwork)

  • 35 características de mercado de ingeniería (acción del precio, indicadores, volumen, volatilidad, estructura, características de tiempo, etc.)

  • Arquitectura de 3 capas ocultas con inicialización He, abandono, regularización L2 y optimizador Adam

  • Probabilidades de COMPRA / VENTA / MANTENIMIENTO con softmax y registros de confianza para cada predicción.

  • Utiliza controles de formación avanzados:

    • Barras de historial, muestras mínimas, división de validación

    • Parada anticipada, guardado del mejor modelo, aprendizaje continuo a partir de operaciones cerradas

2️⃣ Monstruo controlador de IA

  • IA maestra que coordina:

    • Motor de extracción de características

    • Gestor de datos de entrenamiento

    • Monitor de rendimiento (tasa de ganancias, reducción, F1, precisión)

  • Puede autoentrenarse según lo programado y adaptarse a lo largo del tiempo

  • Se integra con el Ojo para potenciar o penalizar la confianza en la estrategia en función de la visión de la IA sobre el mercado

3️⃣ Sistema de veto y anulación de la IA

  • Veto de la IA: si la estrategia y la IA están muy en desacuerdo, la operación puede bloquearse o la confianza puede reducirse considerablemente.

  • Anulación de la IA: cuando la IA tiene mucha confianza y no aparece ninguna señal de la estrategia (o la estrategia parece débil), la IA puede autorizar sus propias operaciones con un tamaño de lote controlado.

  • Funciona con Master Trend Guard, filtros de volatilidad y comprobaciones estructurales para evitar entradas suicidas.

Cuando la red neuronal y el Ojo coinciden, aumenta la confianza (hasta un máximo limitado). Cuando chocan, el Ojo domina y puede anular por completo a la red.

🛡️ RIESGO, PROP-FIRM Y CONTROL DE CALIDAD

  • Modo prop-firm completo (estilo FTMO / MFF):

    • Máximo % de pérdida diaria, máxima reducción total, % objetivo, días de negociación mínimos.

    • Mantenimiento opcional sin fin de semana y protección antimartingala

  • Killzones y sesiones: Londres, Nueva York, cierre de Londres, Asia - o 24h completas

  • Spread, deslizamiento, volatilidad basada en ATR y filtros de noticias

  • Alineación multihoraria (H1 / H4 / D1) con filtro de correlación para el modo multisímbolo

  • Control de fases institucional / Validación de entrada mejorada:

    • 4 capas de validación independientes

    • Diferentes requisitos cuando el veto de IA está activado o desactivado

    • Grados de calidad (A+, A, B, C) y registro detallado de cada decisión comercial

⚙️ DETALLES TÉCNICOS

  • Plataforma: MetaTrader 5 (MQL5)

  • Símbolos: FX / Oro / Índices / CFD (depende de las condiciones del broker)

  • Plazos: Recomendado M5-H1 (Eye y AI manejan la lógica multi-TF)

  • Dependencias: SIN DLLs, sin librerías externas, puro MQL5

  • Incluye un sólido tratamiento de errores para los indicadores y la carga del historial

⚠️ ADVERTENCIA IMPORTANTE

Este es un Asesor Experto avanzado, de estilo institucional, con IA agresiva y lógica multi-estrategia. No garantiza beneficios y el rendimiento pasado no predice resultados futuros. Pruebe siempre en demo, ajuste el riesgo a su propia tolerancia y siga cuidadosamente las reglas de su firma de prop / broker.

