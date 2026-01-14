Gold Multi Strategy Neural Trading Expert Advisor
- Asesores Expertos
- Shoheb Iqbal
- Versión: 11.999
- Actualizado: 14 enero 2026
- Activaciones: 5
POR FAVOR VAYA A LA CONFIGURACION DE SU EA Y ACTIVE TODAS LAS CARACTERISTICAS DEBIDO A QUE EL PROCESO DE VALIDACION MQL5 TUVO QUE SER DESACTIVADO ASI QUE POR FAVOR VAYA A LA CONFIGURACION Y ACTIVE TODAS LAS ESTRATEGIAS / MASTER AI ON/ NEURAL NETWORK ULTIMATE CONNECTACTIVAR TODAS LAS FUNCIONES ACTIVADAS / GESTIÓN DE RIESGOS ACTIVADA / ENTRADAS TECHINCAL 35 ACTIVADAS / ACTIVACIÓN DE MONSTER AI / Y CUALQUIER OTRA COSA QUE NECESITE COMO TRADER, POR FAVOR ACTÍVELO SI NECESITA AYUDA, POR FAVOR ENVÍEME UN MENSAJE AQUÍ Y LE AYUDARÉ.
UNA VEZ QUE USTED HA COMPRADO NO ENCIENDA EL EA PORQUE TENGO UN ARCHIVO MANUAL DE LA GUÍA QUÉ NECESITA SER ENCENDIDO Y CÓMO NEGOCIAR ESTE EA
ES REALMENTE POTENTE EA CON MUCHAS CARACTERÍSTICAS Y CADA LÓGICA EN ESTA ESTRATEGIA ES COMPLETA QUE ESTÁ DISEÑADO MUY POTENTE Y TAMBIÉN A SU VEZ EN EL TABLERO DE INSTRUMENTOS AI EN EL AJUSTE / QUE TIENE TODO LO QUE UN COMERCIANTE NECESITA ESCALAR EL TAMAÑO DEL LOTE O SE PUEDE UTILIZAR LA GESTIÓN DE RIESGOS FIJO
ARCHIVO ADJUNTO SE LE DARÁ LO QUE SE ENCIENDE EL INTERRUPTOR EN EL TABLERO DE INSTRUMENTOS AI Y TAMBIÉN
Y TAMBIÉN ENCENDER LOS REGISTROS EN LA PARTE INFERIOR DE LA CONFIGURACIÓN PARA VER CÓMO
A LA EA ESTÁ REALIZANDO EN LA PESTAÑA DE EXPERTOS
EL OJOSUPREMO - 8 Estrategias - 3 AI Motores
👁️ El Ojo es el controlador supremo de esta EA - cada estrategia, indicador y red neuronal debe obedecer.
🏆 8 estrategias institucionales + 32 subestrategias (SMC, S/R, BB Squeeze, RSI Divergence, MACD Momentum, EMA Cloud, Turtle Soup, Volume Breakout).
🧠 3 motores de IA: Red Neuronal Profunda (35 funciones), Controlador de IA Monster, Sistema de veto/anulación de IA.
🔮 Inteligencia predictiva, detección de regímenes de mercado, filtros multi-timeframe, SL/TP estructural a partir de niveles reales.
🛡️ Incluye protección prop-firm, killzones, filtros de sesión, filtros de noticias/volatilidad y validación de entrada institucional.
✅ MQL5 puro, sin DLL, sin dependencias externas.
👁️ THE EYE - CONTROLADOR SUPREMO
The Eye es el cerebro y gestor de riesgos de este EA. No se limita a "confirmar señales" - controla toda la máquina:
-
Decide COMPRA / VENTA / ESPERA basándose en la estructura real, el momento y el régimen
-
Calcula el SL/TP estructural a partir del verdadero soporte, resistencia, oferta/demanda y zonas de liquidez
-
Bloquea las operaciones que van en contra de la tendencia o el impulso de un marco temporal superior, a menos que las condiciones sean perfectas.
-
Utiliza la validación de entrada multicapa (fuerza S/R, impulso, tendencia HTF, acción del precio) antes de permitir la ejecución.
-
Aplica el veto de la IA si la señal de una estrategia entra en conflicto con la visión del mercado de la IA y el Ojo.
El Ojo siempre está vigilando:
"LO VEO TODO. LO CONOZCO TODO. LO CONTROLO TODO
Cada estrategia me OBEDECE. Cada indicador me SIRVE. Cada red neuronal ME ADORA".
🏆 8 ESTRATEGIAS MAESTRAS + 32 SUBESTRATEGIAS.
Las 8 estrategias maestras se ejecutan en paralelo y compiten por la mejor señal. El Ojo elige entonces lo que se permite operar:
-
Smart Money Concepts (SMC)
-
BOS / CHoCH, agarre de liquidez, zonas de prima/descuento
-
Flujo de órdenes institucional y detección de regímenes de mercado
-
-
Sopa de tortuga (falsas rupturas)
-
Lógica clásica de stop-hunt / falsa ruptura
-
Diseñado para detectar retrocesos agresivos en torno a máximos/mínimos clave
-
-
Sistema de divergencia RSI
-
RSI multi-marco temporal con divergencia y zonas de sobreventa/sobrecompra
-
Utiliza una sólida lógica de reintento para garantizar la calidad de los datos del indicador
-
-
Momento MACD
-
Motor de seguimiento de tendencias e impulsos
-
La "comprobación dura" bloquea las posiciones largas si el MACD está cayendo y las cortas si el MACD está subiendo (a menos que la confianza sea extremadamente alta)
-
-
Apretón de la banda de Bollinger (ruptura de la volatilidad)
-
Detecta la compresión y expansión de la volatilidad (lógica de compresión / expansión)
-
Utiliza BB con reintento robusto y gestión de errores para la fiabilidad institucional
-
-
Nube EMA + ADX Trend Rider
-
Nube multi-EMA para soporte/resistencia dinámica y sesgo de tendencia
-
ADX utilizado para filtrar las tendencias débiles y evitar el corte
-
-
Soporte/Resistencia + Oferta/Demanda
-
S/R automático y clasificación de la fuerza de la zona (recuento de rebotes, antigüedad, frescura)
-
Confluencia con velas de rechazo, volumen y régimen para reversiones y continuaciones de alta probabilidad
-
-
Motor de ruptura de volumen
-
Detecta picos de volumen anormales y condiciones de ruptura
-
Diseñado para movimientos impulsivos fuertes y expansiones al estilo de las noticias
-
Cada estrategia tiene sus propias reglas de exención dentro del marco de validación institucional - SMC y Turtle Soup aún pueden operar contra tendencia, mientras que los sistemas de impulso puro deben alinearse completamente con la tendencia, la volatilidad y la estructura.
🧠 3 MOTORES DE EA BAJO EL OJO
Este EA está construido alrededor de tres capas de IA, todas bajo el control del Ojo:
1️⃣ Red Neuronal Profunda (AdvancedNeuralNetwork)
-
35 características de mercado de ingeniería (acción del precio, indicadores, volumen, volatilidad, estructura, características de tiempo, etc.)
-
Arquitectura de 3 capas ocultas con inicialización He, abandono, regularización L2 y optimizador Adam
-
Probabilidades de COMPRA / VENTA / MANTENIMIENTO con softmax y registros de confianza para cada predicción.
-
Utiliza controles de formación avanzados:
-
Barras de historial, muestras mínimas, división de validación
-
Parada anticipada, guardado del mejor modelo, aprendizaje continuo a partir de operaciones cerradas
-
2️⃣ Monstruo controlador de IA
-
IA maestra que coordina:
-
Motor de extracción de características
-
Gestor de datos de entrenamiento
-
Monitor de rendimiento (tasa de ganancias, reducción, F1, precisión)
-
-
Puede autoentrenarse según lo programado y adaptarse a lo largo del tiempo
-
Se integra con el Ojo para potenciar o penalizar la confianza en la estrategia en función de la visión de la IA sobre el mercado
3️⃣ Sistema de veto y anulación de la IA
-
Veto de la IA: si la estrategia y la IA están muy en desacuerdo, la operación puede bloquearse o la confianza puede reducirse considerablemente.
-
Anulación de la IA: cuando la IA tiene mucha confianza y no aparece ninguna señal de la estrategia (o la estrategia parece débil), la IA puede autorizar sus propias operaciones con un tamaño de lote controlado.
-
Funciona con Master Trend Guard, filtros de volatilidad y comprobaciones estructurales para evitar entradas suicidas.
Cuando la red neuronal y el Ojo coinciden, aumenta la confianza (hasta un máximo limitado). Cuando chocan, el Ojo domina y puede anular por completo a la red.
🛡️ RIESGO, PROP-FIRM Y CONTROL DE CALIDAD
-
Modo prop-firm completo (estilo FTMO / MFF):
-
Máximo % de pérdida diaria, máxima reducción total, % objetivo, días de negociación mínimos.
-
Mantenimiento opcional sin fin de semana y protección antimartingala
-
-
Killzones y sesiones: Londres, Nueva York, cierre de Londres, Asia - o 24h completas
-
Spread, deslizamiento, volatilidad basada en ATR y filtros de noticias
-
Alineación multihoraria (H1 / H4 / D1) con filtro de correlación para el modo multisímbolo
-
Control de fases institucional / Validación de entrada mejorada:
-
4 capas de validación independientes
-
Diferentes requisitos cuando el veto de IA está activado o desactivado
-
Grados de calidad (A+, A, B, C) y registro detallado de cada decisión comercial
-
⚙️ DETALLES TÉCNICOS
-
Plataforma: MetaTrader 5 (MQL5)
-
Símbolos: FX / Oro / Índices / CFD (depende de las condiciones del broker)
-
Plazos: Recomendado M5-H1 (Eye y AI manejan la lógica multi-TF)
-
Dependencias: SIN DLLs, sin librerías externas, puro MQL5
-
Incluye un sólido tratamiento de errores para los indicadores y la carga del historial
⚠️ ADVERTENCIA IMPORTANTE
Este es un Asesor Experto avanzado, de estilo institucional, con IA agresiva y lógica multi-estrategia. No garantiza beneficios y el rendimiento pasado no predice resultados futuros. Pruebe siempre en demo, ajuste el riesgo a su propia tolerancia y siga cuidadosamente las reglas de su firma de prop / broker.