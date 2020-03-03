TrendSniiper

TrendSniiper v2.0 — El Poder de la Inteligencia Artificial en Tu Trading

"Cuando el mercado grita caos, TrendSniiper escucha patrones."

¿Alguna vez te preguntaste por qué algunos traders parecen tener un sexto sentido para evitar malas operaciones?

No es suerte. No es intuición mística. Es reconocimiento de patrones — la misma tecnología que permite a los coches autónomos evitar accidentes y a los médicos detectar enfermedades antes de que aparezcan los síntomas.

Ahora, esta tecnología está en tus manos.

🧠 La Revolución del Trading Inteligente

TrendSniiper no es solo otro Expert Advisor. Es un sistema de trading híbrido que combina la robustez de estrategias probadas con el poder de un cerebro artificial entrenado en miles de escenarios de mercado.

Mientras otros EAs operan a ciegas, TrendSniiper VE.

Nuestro modelo de Machine Learning analiza 23 dimensiones del mercado en tiempo real — volatilidad, momentum, ciclos temporales, expansión de bandas — y responde una única pregunta crucial:

"¿Vale la pena el riesgo de este trade?"

Si la respuesta es no, TrendSniiper simplemente no entra. Sin emoción. Sin vacilación. Sin arrepentimiento.

🛡️ La Protección que Siempre Quisiste

Imagina un guardaespaldas que:

  • ✅ Analiza cada oportunidad antes de que actúes
  • ✅ Bloquea entradas con alta probabilidad de drawdown
  • ✅ Solo permite trades con perfil de bajo riesgo
  • ✅ Trabaja 24/5 sin fatiga ni sesgo emocional

Eso es el Filtro ONNX de TrendSniiper.

📊 Estrategia Base: El Arte de la Reversión a la Media

Detrás de la inteligencia artificial existe una estrategia probada de mean-reversion con grid adaptativo:

  • 📍 Entradas precisas en puntos de agotamiento del mercado
  • 📍 Gestión dinámica de posiciones
  • 📍 Take Profit inteligente basado en precio promedio ponderado
  • 📍 Trailing stop opcional para maximizar ganancias

¿El resultado? Un sistema que captura movimientos de corrección mientras el ML te protege de explosiones descontroladas.

🎛️ Control Total en Tus Manos

Personaliza cada aspecto:

Parámetro Qué Hace
Filtro ML Activa/desactiva la protección inteligente
Umbral Ajusta la sensibilidad del filtro
Nivel de Riesgo Define tu apetito por el riesgo
Multi-Símbolo Opera varios pares simultáneamente

💡 ¿Para Quién Es TrendSniiper?

✅ Traders cansados de ver sus ganancias destruidas por 1 mal trade

✅ Quienes valoran la preservación de capital sobre las ganancias rápidas

✅ Profesionales que quieren automatizar sin perder el control

✅ Entusiastas de la tecnología que aprecian la innovación real

⚠️ ¿Para Quién NO Es?

❌ Quienes buscan un "robot milagroso" que multiplique cuentas en días

❌ Traders que no entienden que las pérdidas son parte del juego

❌ Quien no tiene paciencia para dejar trabajar al sistema

🚀 El Futuro del Trading Algorítmico Ha Comenzado

Mientras otros EAs quedaron congelados en el tiempo, TrendSniiper evolucionó.

La Inteligencia Artificial ya no es ciencia ficción. Ya no es exclusiva de hedge funds multimillonarios.

Es accesible. Es real. Está aquí.


Productos recomendados
Gold Crazy EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Asesores Expertos
Gold Crazy EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para el comercio de Oro H1/ EU M15. Utiliza algunos indicadores para encontrar la buena entrada. Y se puede establecer SL o puede DCA si lo desea. Puede ser un Scalping o una cuadrícula / Martingala dependerá de su configuración. Este EA puede Auto lote por Balance, establecer el riesgo por el comercio. También puede establecer TP / SL para el comercio earch o para la cesta del comercio. - RSI_PERIOD - si = -1, entonces la estrategia po
AI Gold Master
Jian Jie
Asesores Expertos
AI Gold Master es un Asesor Experto excepcional diseñado específicamente para operar con XAUUSD (ORO) en los marcos temporales M1 y M5. Aprovechando el poder de los modelos avanzados basados en GPT y las capacidades de aprendizaje profundo de DeepSeek, AI Gold Master ha sido entrenado en más de diez años de datos históricos, que van desde 2014 hasta febrero de 2025. Esta estrategia, probada con una inversión inicial de sólo 1.000 dólares, ha demostrado ser una potencia absoluta, mostrando un aso
Arvi Pullback And Pin Bar
Arvind Verma
Asesores Expertos
Titanes de Asia Trading Asia Trading Titans agrupa dos motores de ejecución independientes en un Asesor Experto MT5: un motor de retroceso de tendencia adaptable y un motor de inversión controlada . Cada motor se ejecuta y dimensiona las operaciones de forma independiente (ID de ejecución, controles de posición y gestión monetaria independientes), por lo que puede utilizar cualquiera de los dos motores por separado o ambos a la vez sin interferencias cruzadas. Archivos de señales y series en di
Simo Professional
Maryna Shulzhenko
Asesores Expertos
Descripción de Simo : un robot innovador con un sistema de trading único Simo es un revolucionario robot de trading que cambia las reglas del juego con su exclusivo sistema de trading. Utilizando el análisis de sentimiento y el aprendizaje automático, Simo lleva el trading a un nuevo nivel. Este robot puede trabajar en cualquier marco temporal, con cualquier par de divisas y en el servidor de cualquier broker. Simo utiliza su propio algoritmo para tomar decisiones de trading. Varios enfoques
Draggon EA
Albert Andrei Brandel
Asesores Expertos
Draggon es un Asesor Experto (EA) avanzado diseñado para MetaTrader 5, con énfasis en la simplicidad, eficiencia y rentabilidad consistente. Este sistema de trading algorítmico sigue las tendencias del mercado y emplea una sofisticada combinación de indicadores para identificar oportunidades de trading de alta probabilidad en el par EUR/USD en un gráfico de 4 minutos. Las pruebas retrospectivas desde el 01.01.2019 hasta hoy mostraron que, comenzando con un depósito inicial de $300, Draggon pudo
Gold Crowd Density Flip
Murtadha Majid Jeyad Al-Khuzaie
Asesores Expertos
Gold Crowd Density Flip Expert Advisor es un sistema de trading potente y preparado para el mercado, diseñado exclusivamente para XAUUSD (Oro) en el marco temporal de 15 minutos. Construido con lógica de precisión y filtros avanzados, este EA está diseñado para capturar oportunidades explosivas de ruptura durante períodos de compresión del mercado, manteniendo una estricta gestión de riesgos y ejecución de operaciones de grado profesional. El oro es uno de los instrumentos más volátiles y líqu
FREE
SteadyRange M5 EurUsd Algorithmic Trader
Ignacio Rubio Bustos Fierro
Asesores Expertos
STEADYRANGE M5 — Sistema Profesional de Trading en Rango para EURUSD (M5) Precio de Lanzamiento — Oferta Limitada SteadyRange M5 se ofrece actualmente a un precio introductorio reducido durante su fase de lanzamiento. A medida que se incorporen nuevas mejoras y se amplíe el rango operativo, el precio podrá ajustarse. Los compradores en esta etapa conservarán acceso completo a todas las actualizaciones futuras sin coste adicional. Arquitectura de Precisión • Micro-Rangos Modulares • Filtrado por
Sydney MT5
Ruben Octavio Gonzalez Aviles
3.26 (19)
Asesores Expertos
Sydney es un algoritmo complejo y novedoso que utiliza la Inteligencia Artificial en combinación con el análisis técnico tradicional para predecir los futuros movimientos del mercado del símbolo GBPUSD y USDJPY . Este Asesor Experto hace uso de Redes Neuronales Recurrentes, específicamente células de Memoria de Largo Plazo, que son entrenadas usando datos de indicadores de análisis técnico. A través de este método, el EA es capaz de aprender qué indicadores son más relevantes para los futuros mo
USDJPY focused Breaker
Kyo Tani
Asesores Expertos
El USDJPY Focused Breaker está diseñado específicamente para el marco temporal H1 (1 hora) del par de divisas USDJPY, basado en la tecnología Channel-Break FX. El canal de tendencia se identifica utilizando un modelo de IA, que emplea una red neuronal convolucional 1D (CNN) para reconocer las tendencias del mercado. Las principales características de esta versión son Optimización : Estrategias mejoradas para abrir y cerrar posiciones. Marcos temporales y pares : Utilizable en los marcos tempora
Nusa Patterns MT5
John Folly Akwetey
Asesores Expertos
El asesor experto opera rompiendo fractales hacia arriba o fractales hacia abajo. Se utiliza " Fractales ST Patrones Estrategia " o "4.0 Fractales Dirección ST Patrones MT5 " indicadores fractales. También el asesor experto utiliza trailing stop estándar. A continuación se describen algunas entradas. Orden de operación - dirección de la operación (sólo compra, sólo venta o compra y venta) Fractal Indicator - opción de indicador fractal utilizado ("Fractals ST Patterns" - indicador "Fractals ST P
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Asesores Expertos
Experto forex profesional Gyroscope ( para los pares EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY) que analiza el mercado utilizando el índice de ondas de Elliot. La teoría de las ondas de Elliott es la interpretación de los procesos en los mercados financieros a través de un sistema de modelos visuales (ondas) en los gráficos de precios. El autor de la teoría, Ralph Elliott, identificó ocho variantes de ondas alternas (de las cuales cinco está
Regulus exclusive advisor
Oleg Konovalov
Asesores Expertos
Herramientas para ganar dinero e investigar. El núcleo de las señales comerciales y la estrategia se basa en el algoritmo del autor para la formación de patrones de pronóstico de precios. ¡Aplicable a cualquier instrumento! Complementado con un sistema de control basado en el MA "Nine-Tailed Fox" , actualizando y ajustando la señal con la mayor precisión posible para el mercado, instrumento y periodo de trabajo. Elegible: Todos los instrumentos en todos los mercados (hay excepciones). Para qu
Orderflow Scalper EA
TitanScalper
Asesores Expertos
ORDERFLOW SCALPER EA 4.5 [Detección de absorción/agotamiento de alta precisión en tiempo real] Sistema de Trading Avanzado Delta Merge para Traders Profesionales Full Documentation: [ Download PDF ] Instrument : US30 [DJ30] Time Frame : 15Min Myfxbook Chart: [myfxbook.com/members/DeltaMerge/] Recommended Brokers : icmarkets, fpmarkets [This EA is fully optimized for ICMARKETS US30 conditions] ️ Original Price: $2,399 Limited-Time Offer: $899 Tecnología revolucionaria de anális
LogicFlow AI
Mohammadreza Zareimanoujan
Asesores Expertos
LogicFlow AI – Asesor Experto Multiestrategia para XAUUSD Lógica real · Gestión de riesgos sólida · Sin Martingala ¿Qué es LogicFlow AI? LogicFlow AI es un Asesor Experto (EA) multiestrategia diseñado específicamente para operar XAUUSD (oro) utilizando lógica pura basada en el comportamiento del precio ( price action ), sin indicadores, sin Martingala, sin Grid y sin Hedge. Este EA no opera por impulso , sino que espera pacientemente a que se alineen las condiciones lógicas, el tiempo y la
Robo Forex Aura BTC EA
Tiago Junior Moreira Ramos
Asesores Expertos
BTC AURA – Robot Inteligente MT5 BTC AURA es un sistema de trading avanzado desarrollado para automatizar operaciones en BTCUSD , utilizando la estrategia de Martingale Inverso con ajustes inteligentes. El robot aprovecha rupturas y reversiones del mercado, gestionando entradas y tamaños de lote de manera estratégica, con filtros de horario, control por días de la semana y un panel visual. Con él, puedes participar en la volatilidad de Bitcoin de forma automática, sin intervención manual, manten
Remstone
Remstone
5 (8)
Asesores Expertos
Remstone no es un asesor experto cualquiera.   Combina años de investigación y gestión de activos. Live:   Remstone Club   ICMarkets CopyTrading   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. April: $3,000 Desde 2018   , mi última empresa, Armonia Capital, proporcionó la señal ARF a Darwinex, un gestor de activos regulado por la FCA, recaudando 750 000 USD. ¡Domina 4 clases de activos con un solo asesor! Sin promesas, sin ajustes, sin ilusiones. Pero con una amplia experienc
Fractal Trend Master
Marcus Vinicius
Asesores Expertos
El Fractal Trend Master es uno de los Asesores Expertos más poderosos y sofisticados del mercado, diseñado para proteger el capital de los traders mientras maximiza las oportunidades de obtener beneficios. Basado en la metodología reconocida de Bill Williams , este EA utiliza tres herramientas esenciales de análisis técnico: el indicador Alligator , los fractales y el oscilador Gator , creando un marco sólido y preciso para identificar y seguir tendencias de mercado. Este EA fue diseñado con un
Aura Bitcoin Hash
Stanislav Tomilov
4.89 (37)
Asesores Expertos
Aura Bitcoin Hash EA es un Asesor Experto distintivo que continúa la serie de sistemas de trading Aura. Al aprovechar redes neuronales avanzadas y estrategias de trading clásicas de vanguardia, Aura BTC ofrece un enfoque innovador con un excelente potencial de rendimiento. Totalmente automatizado, este Asesor Experto está diseñado para operar con el par de divisas BTCUSD (Bitcoin). Ha demostrado una estabilidad constante en estos pares desde 2017 hasta 2025. El sistema evita técnicas de gestión
Nikey
Nikolay Bogomarov
Asesores Expertos
Nikey Expert Advisor se basa en la estrategia de cobertura scalping y el modelo matemático AI Parámetros recomendados: 1- lote 0.01 por cada 2000 de depósito (puede empezar con 1000) 2- take profit en pips no menos de 30 + comisión + swap 3- timeframe 5min 4- idealmente el Asesor Experto debe trabajar 24/5 5- el Asesor Experto cierra todas las órdenes abiertas el 25 de diciembre de cada año y comienza a operar el 10 de enero de cada año. abre muchas ordenes no te asustes ! todo va bien ! éxito
Imbalance HFT
Mei Yang
Asesores Expertos
Esta estrategia vigila continuamente los cambios en la evolución de los precios, consumiendo toda la liquidez del mercado. No le importa a dónde vaya el precio del activo; mientras haya fluctuaciones de precios, seguirá absorbiendo liquidez. Sí, es así de increíble. La estrategia funciona mejor con oro. Cuando se ejecuta en activos que no son de oro, es necesario ajustar los parámetros. Tiempo: Mejor 5 minutos Stop loss fijo: 800 puntos Beneficio fijo: 800 puntos Aplicado a mercados con alta li
OP Skill FX Joker EA
Yago Sales Rodrigues
Asesores Expertos
OP Skill FX Joker - Estrategia Anual con IA y Lógica Matemática Telegram para acceder a la configuración SET. Descripción: Descubre una nueva forma de operar en los mercados, donde la Inteligencia Artificial y la precisión matemática se unen para tomar decisiones lógicas y estratégicas. OP Skill FX Joker ha sido desarrollado para analizar el mercado en profundidad, identificando oportunidades de alta probabilidad. Olvídese de los enfoques de alto riesgo. La filosofía del OP Skill FX Joker es e
ScalpelBarUVL
Andriy Sydoruk
Asesores Expertos
ScalpelBarUVL es un bot bisturí universal de nueva generación. Puede trabajar en cualquier tipo de cuentas. En cualquier instrumento, sin excepción. Ventajas : Ajusta automáticamente todos los valores de los parámetros pip del instrumento (stops, volatilidad, spread). Es decir, si usted optimiza su stop loss, por ejemplo, de 100 a 1000, entonces tal rango será en cualquier instrumento (en todos los pares de divisas), el stop loss real se ajustará de acuerdo con las necesidades de este instrume
Xauron
Roberto Liguoro
Asesores Expertos
Asesor Experto XAURON es un Asesor Experto desarrollado para la negociación automatizada en el símbolo XAU/USD. Utiliza algoritmos adaptativos para detectar y gestionar posibles condiciones de ruptura en los marcos temporales M5 y M15, con reglas de gestión de riesgos incorporadas. Los resultados de las operaciones pueden variar significativamente en función de varios factores, como las condiciones del corredor, la ejecución de órdenes, el deslizamiento, la latencia, la calidad del VPS y la
KillerTrend Ichimoku
Chang Suk Chung
Asesores Expertos
KillerTrend Ichimoku es un Asesor Experto que utiliza una estrategia de seguimiento de tendencia basada en el indicador Ichimoku Kinko Hyo. Este robot de trading encuentra un evento crítico sobre Kijun-sen y Senkou Span. Parámetros Tenkan-sen: valor medio del precio durante 9 días definido como la suma del máximo y el mínimo dentro de este tiempo, dividido por dos Kijun-sen: valor medio del precio durante 26 días Senkou Span A: valor medio de la distancia entre las dos líneas anteriores despla
MSHia Multi Strategy Hedge Multi pair Retail
Roberto Tavares
Asesores Expertos
La estrategia comercial se basa en más de 10 años de experiencia exitosa en el comercio basado en la fuerza de una vela y el porcentaje del cuerpo en relación con toda la Vela (Strong Candle) y/o (dependiendo de los parámetros configurados) en un promedio móvil. triple tendencia de largo período (JMA) combinada con el promedio móvil de tiempo del gráfico actual con bandas constantes y un oscilador AWE o incluso Bandas de Bollinger, todo lo cual se puede combinar como se desee para permitir una
Oracle MT5
Stanislav Tomilov
5 (23)
Asesores Expertos
Oracle: el futuro del trading Oracle Trading Expert para Meta Trader está diseñado para ofrecer un rendimiento confiable en los mercados de GBPUSD y oro, aprovechando las últimas técnicas de programación y herramientas de aprendizaje automático. Con algoritmos patentados y una red neuronal integrada, Oracle analiza los datos de manera efectiva, lo que ayuda a los usuarios a tomar decisiones comerciales informadas. El diseño de Oracle también enfatiza la estabilidad: sus estrategias están diseñad
Phoenix Rig EA MT5
Sof'ia Vlasova
4.4 (5)
Asesores Expertos
Phoenix Rig EA: El Asesor Experto Avanzado de Matrices de Correlación es una herramienta de trading de última generación que combina matrices de correlación, Redes Neuronales Convolucionales (CNN) y Memoria Larga a Corto Plazo (LSTM) para identificar oportunidades de trading. Utilizando algoritmos de aprendizaje automático de última generación, Phoenix Rig EA analiza las relaciones entre los instrumentos financieros, revelando patrones y tendencias ocultos. Al ejecutar operaciones basadas en act
GoldenStrikePro
Nader Nazih Al Sayegh
Asesores Expertos
GoldenStrikePro - Asesor Experto de Breakout de Precisión para XAUUSD GoldenStrikePro es un potente e inteligente robot de trading diseñado específicamente para XAUUSD (Oro/USD). Creado para estrategias de ruptura de precisión, aprovecha la estructura del mercado en tiempo real, el análisis de tendencias basado en EMA y la ejecución inteligente de operaciones para ofrecer resultados consistentes con riesgo controlado. Tanto si eres un trader experimentado como si acabas de empezar tu viaje al
Gold Catalyst EA MT5
Malek Ammar Mohammad Alahmer
Asesores Expertos
Sistema de Trading Automatizado Avanzado para Oro Gold Catalyst EA MT5 es una solución de trading completamente automatizada , optimizada específicamente para XAU/USD (Oro) . Al combinar estrategias de seguimiento de tendencia , confirmaciones de acción del precio y gestión dinámica del riesgo , este EA ha demostrado un rendimiento estable y fiable durante más de un año de pruebas en condiciones reales de mercado. 1. Descripción General de la Estrategia Gold Catalyst EA MT5 emplea un enfoque sis
Indices Pulse
Md Abdul Manann
Asesores Expertos
El Robot Definitivo para Firmas de Fondeo y Traders Minoristas (US30, NAS100, US500) - Una suscripción simple de $34/mes. ¿Cansado de perderse movimientos rentables en los principales índices? ¿Luchando con las reglas de drawdown de las firmas de fondeo? Deje que una herramienta profesional haga el trabajo pesado. Indices Pulse es un potente Asesor Experto totalmente automatizado para MetaTrader 5, meticulosamente diseñado para conquistar la volatilidad de los índices globales. No es solo otro E
Los compradores de este producto también adquieren
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (381)
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Asesores Expertos
Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Asesores Expertos
Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Asesores Expertos
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCUENTO Solo por 24 horas. La oferta termina el 29 de noviembre. Esta será la única oferta para este producto. Presentando Syna Versión 4 - El Primer Ecosistema de Trading Agéntico con IA del Mundo Me complace presentar Syna Versión 4, el primer sistema verdadero de coordinación multi-EA agéntico de la industria del trading forex . Esta innovación revolucionaria permite que múltiples Asesores Expertos operen como una red de inteligencia unificada en diferentes terminal
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Asesores Expertos
IMPORTANTE   : Este paquete solo se venderá al precio actual para un número muy limitado de copias.    El precio subirá a 1499$ muy rápido.    ¡+100 estrategias incluidas   y más por venir! BONIFICACIÓN   : Por un precio de $999 o superior -> ¡elige  5     de mis otros EA gratis!  TODOS LOS ARCHIVOS CONFIGURADOS GUÍA COMPLETA DE CONFIGURACIÓN Y OPTIMIZACIÓN GUÍA DE VIDEO SEÑALES EN VIVO REVISIÓN (de terceros) ¡Bienvenido al SISTEMA DE BREAKOUT DEFINITIVO! Me complace presentar el Ultimate Bre
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
Waka Waka EA MT5
Valeriia Mishchenko
4.13 (40)
Asesores Expertos
EA tiene un historial en vivo con 4,5 años de comercio estable con drawdown bajo: Rendimiento en vivo La versión MT4 se puede encontrar aquí Waka Waka es el sistema de rejilla avanzado que ya funciona en cuentas reales desde hace años. En lugar de ajustar el sistema para reflejar los datos históricos (como hace la mayoría de la gente) fue diseñado para explotar las ineficiencias existentes en el mercado. Por lo tanto, no es un simple sistema de "aciertos y errores" que sólo sobrevive utilizando
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Asesores Expertos
EA de Quantum Baron Hay una razón por la que al petróleo se le llama oro negro, y ahora, con Quantum Baron EA, puede acceder a él con una precisión y confianza inigualables. Diseñado para dominar el mundo de alto octanaje de XTIUSD (petróleo crudo) en el gráfico M30, Quantum Baron es su arma definitiva para subir de nivel y operar con precisión de élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. con descuen
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
2.39 (28)
Asesores Expertos
Aria Connector EA – V4 (Máquina de Aprendizaje + Modelo de Aprendizaje XGBoost +112 IAs Pagadas y Gratuitas + Sistema de Votación + Prompts Externos y Editables) Mientras que la mayoría de EAs en el mercado afirman usar "IA" o "redes neuronales" pero en realidad solo ejecutan scripts básicos, Aria Connector EA V4 redefine lo que significa el trading verdaderamente impulsado por IA. Esto no es teoría, no es marketing exagerado, es una conexión directa y verificable entre tu plataforma MetaTrade
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.2 (91)
Asesores Expertos
El XG Gold Robot MT5 está especialmente diseñado para el Oro. Decidimos incluir este EA en nuestra oferta después de extensas pruebas . XG Gold Robot y funciona perfectamente con los pares XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot ha sido creado para todos los traders a los que les gusta operar con Oro e incluye adicionalmente una función que muestra los niveles semanales de Oro con el mínimo y el máximo mostrados en el panel así como en el gráfico, lo que le ayudará en el trading manual. Es una estr
AiQ
William Brandon Autry
4.86 (36)
Asesores Expertos
AIQ Versión 5.0 - Inteligencia Autónoma a Través de Arquitectura Institucional La evolución desde la automatización basada en reglas hacia la inteligencia autónoma genuina representa la progresión natural del trading algorítmico. Lo que los departamentos cuantitativos institucionales comenzaron a explorar hace más de una década ha madurado en implementación práctica. AIQ Versión 5.0 encarna esta maduración: análisis de IA multimódelo sofisticado, arquitectura de validación independiente y siste
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.79 (19)
Asesores Expertos
Stock Indexes EA es un sofisticado robot de trading meticulosamente diseñado para capitalizar la dinámica del US30. Este Asesor Experto utiliza algoritmos avanzados e indicadores técnicos cuidadosamente seleccionados para analizar las tendencias del mercado, identificar los puntos óptimos de entrada y salida, y ejecutar operaciones con gran precisión . Una de sus características clave es el filtro de noticias incorporado, que impide que el robot abra nuevas posiciones durante acontecimientos ec
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.54 (136)
Asesores Expertos
El Robot Bitcoin MT5 está diseñado para ejecutar operaciones con Bitcoin con una eficiencia y precisión sin precedentes. Desarrollado por un equipo de operadores y desarrolladores experimentados, nuestro Bitcoin Robot emplea un sofisticado enfoque algorítmico (acción del precio, tendencia, así como dos indicadores personalizados) para analizar el mercado y ejecutar operaciones rápidamente con un marco temporal M5 , asegurando que nunca se pierda oportunidades lucrativas. Sin rejilla, sin martin
Mean Machine
William Brandon Autry
4.92 (39)
Asesores Expertos
Mean Machine GPT Versión 11.0 - Donde la Inteligencia Institucional Encuentra el Trading Especializado Desde que fuimos pioneros en la integración genuina de IA en el trading algorítmico, hemos refinado este enfoque a través de múltiples ciclos de mercado, regímenes económicos y evoluciones tecnológicas. Lo que comenzó como nuestra convicción de que el aprendizaje automático adaptativo representa la progresión natural del trading cuantitativo se ha convertido en una dirección de la industria. L
Nexus EA Forex MT5
Enrique Enguix
4.43 (21)
Asesores Expertos
NEXUS – grid cuantitativo adaptativo que evoluciona con el mercado NEXUS es un sistema 100 % automático que construye combinaciones de reglas en tiempo real, las valida fuera de muestra y sólo opera cuando detecta ventaja estadística en un contexto de mercado válido. Especificaciones rápidas Tipo de sistema: grid adaptativo con validación OOS (out-of-sample) y filtros de entorno (noticias, volatilidad, sesión/día y zonas de valor por volumen opcionales). Instrumentos: Forex mayor y cruzados (EUR
Avalut Gold X1
Danijel Plesa
Asesores Expertos
Avalut X1 - Advanced Gold Expert Advisor (MT5) Operativa de precisión para XAUUSD Live Signal Avalut X1 es un Asesor Experto profesional para el trading automatizado en XAUUSD (Oro) en MetaTrader 5. El sistema combina cuatro estrategias complementarias en un único EA para gestionar distintos regímenes de mercado. Es autónomo para MT5 y no requiere DLL externas ni instaladores de terceros. Características clave Cuatro estrategias en un EA: lógicas coordinadas que se complementan para abordar
Milioron mt5
Nadiya Mirosh
5 (1)
Asesores Expertos
El robot Milioron , desarrollado para el mercado de divisas, tiene una gran flexibilidad y ofrece muchos mecanismos para mantener una serie de órdenes. Permite a los operadores automatizar y optimizar sus operaciones utilizando estrategias integradas y enfoques de gestión de riesgos. Algunas de las principales características y capacidades del robot Milioron incluyen : 1. **Flexibilidad de configuración**: El robot proporciona a los traders una amplia gama de parámetros y ajustes que pueden a
Silicon Ex mt5
Nadiya Mirosh
Asesores Expertos
"Silicon Ex ": Su asistente de confianza en el mundo de Forex Silicon Ex es un moderno bot de trading, especialmente creado para los traders en el mercado Forex. Esta innovadora herramienta sirve como un socio fiable para aquellos que se esfuerzan por el comercio eficiente y automatizado. Características principales de "Silicon Ex" : Fiabilidad y Estabilidad: Creado utilizando tecnologías avanzadas que garantizan un funcionamiento estable y fiable en el mercado. Gestión inteligente del riesgo:
EA Gold Harvester
Guo Cheng Liu
Asesores Expertos
Concepto Básico Bollinger Grid Pro es un EA totalmente automatizado que combina la detección de la tendencia de las Bandas de Bollinger con un sistema de trading inteligente . Construye automáticamente cuadrículas de compra durante los mercados de oscilación y toma beneficios de forma inteligente durante las rupturas, capturando beneficios consistentes de la volatilidad de los precios. El sistema funciona de forma 100% automática sin necesidad de intervención manual, lo que permite que su cuent
OrionXAU
Pierre Paul Amoussou
5 (1)
Asesores Expertos
OrionXAU es un sistema de trading algorítmico diseñado para operar en XAUUSD (Oro) y US100 / Nasdaq . Combina dos enfoques estratégicos (Scalping y Swing Trading) dentro de un marco disciplinado y orientado a la estabilidad. Mercados principales compatibles • XAUUSD (Oro) • US100 / Nasdaq Arquitectura de doble estrategia 1. Scalping • Operativa intradía • Exposición breve • Optimizado para movimientos pequeños • Estricto control del riesgo 2. Swing Trading • Captura de tendencias prolongadas •
Bonnitta EA MT5
Ugochukwu Mobi
3.3 (20)
Asesores Expertos
Bonnitta EA se basa en la estrategia de posición pendiente ( PPS ) y un algoritmo de negociación secreto muy avanzado. La estrategia de Bonnitta EA es una combinación de un indicador personalizado secreto, líneas de tendencia, niveles de soporte y resistencia ( acción del precio ) y el algoritmo comercial secreto más importante mencionado anteriormente. NO COMPRE UN EA SIN NINGUNA PRUEBA CON DINERO REAL DE MÁS DE 3 MESES, ME TOMÓ MÁS DE 100 SEMANAS (MÁS DE 2 AÑOS) PARA PROBAR BONNITTA EA CON DI
Pips Maven
Andriy Sydoruk
5 (1)
Asesores Expertos
Descubra Pips Maven: Su Bot de Análisis de Tendencia Premier para el Comercio de Divisas En el dinámico mundo de las operaciones con divisas, las herramientas adecuadas pueden marcar la diferencia. Presentamos Pips M aven, un bot de análisis de tendencias de vanguardia meticulosamente diseñado para los operadores que buscan dominar la intrincada danza del mercado de divisas. Aprovechando sofisticados algoritmos arraigados en patrones geométricos virtuales, Pips Maven sirve como una solución inte
Jackal
Cence Jk Oizeijoozzisa
Asesores Expertos
Asesor Experto Jackal – Estrategia de Trading Operando en vivo por 4 meses Tras la compra, todos mis productos serán gratuitos para siempre.  Descargar archivo de configuración  Oro M1 | Cuenta ECN: Compatible con cualquier broker Jackal EA se basa en una estrategia de ruptura multilayer e inteligente que combina una gestión avanzada del riesgo y las ganancias para adaptarse a la dinámica del mercado. 1. Estrategia de Trampa de Ruptura Coloca dos órdenes pendientes simultáneas en direcciones
NorthEastWay MT5
PAVEL UDOVICHENKO
4.5 (8)
Asesores Expertos
NorthEastWay MT5 es un sistema de trading completamente automatizado de tipo “pullback”, que resulta especialmente eficaz para operar en pares de divisas populares de tipo “pullback”: AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD. El sistema utiliza los principales patrones del mercado Forex en sus operaciones: el retorno del precio tras un movimiento brusco en cualquier dirección. Marco temporal: M15 Pares de divisas principales: AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD Pares adicionales: EURUSD, USDCAD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP, GBPCAD
Pound Breakout MT5
Daniela Elsner
Asesores Expertos
Pound Breakout MT5 es un Expert Advisor para GBPUSD que negocia rupturas de un canal lateral paralelo y ofrece impresionantes funciones comerciales adicionales. >>> Primero, una nota importante:  https://www.mql5.com/de/blogs/post/763902 >>> Señal en vivo disponible aquí: https://www.mql5.com/es/signals/2322082   >>> Channel:  https://www.mql5.com/en/channels/01be7ce9c7a4db01 La base de la estrategia de rupturas de Londres reside en que el horario de Londres es uno de los períodos de mayor liqu
Scipio Bot Gold mt5
Stefano Frisetti
Asesores Expertos
¡Cuidado con los SCAMS! SCIPIO GOLD BOT se distribuye sólo en MQL5.com No es un BOT comercial, pero es profesional, la distribución está limitada a 100 copias en total y el precio puede aumentar sin previo aviso. Las diferencias que hacen único a SCIPIO EA son : + no hay ajustes variables o ajustes que el TRADER tenga que introducir + sólo abre 1 operación a la vez + utiliza siempre STOP LOSS cerrados y fijos + adapta SL y TP a la volatilidad del día + SCIPIO EA es realmente un EA que opera au
Ksm mt5
Andriy Sydoruk
5 (1)
Asesores Expertos
Ksm: Solución inteligente para el trading automatizado en Forex Ksm es una herramienta diseñada para automatizar el trading en Forex, utilizando métodos modernos de análisis de datos de series temporales para trabajar con múltiples pares de divisas en diferentes marcos temporales. Principales características y ventajas Soporte multidivisa : Ksm permite operar con múltiples pares de divisas, ayudando a los operadores a adaptar sus estrategias a las distintas condiciones del mercado. Se pueden añ
Golden US Session MT5
Daniela Elsner
Asesores Expertos
Golden US Session MT5 Se basa en una estrategia de ruptura clásica y popular y no utiliza ningún mecanismo Martingala o Grid. Golden US Session MT5 coloca un par de órdenes stop de compra/venta en la apertura diaria de las bolsas de valores de EE.UU. Tan pronto como una de las órdenes de stop se activa y se coloca en el mercado, dicha orden se elimina. Si una orden se cierra en el stop loss, la pérdida está limitada a $5/lote de 0,01. Para compensar dicha pérdida más rápidamente, se puede utili
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario