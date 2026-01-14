Gold Multi Strategy Neural Trading Expert Advisor

BITTE GEHEN SIE IN IHRE EA-EINSTELLUNG UND SCHALTEN SIE ALLE FUNKTIONEN AUFGRUND MQL5 VALIDIERUNG PROZESS MUSSTE AUSGESCHALTET WERDEN, SO GEHEN SIE BITTE IN DIE EINSTELLUNG UND SCHALTEN SIE ALLE STRATEGIEN AUF / MASTER-KI AUF / NEURONALES NETZWERK ULTIMATIVE CONNECTTURN ON ALL THE FEATURES ON/ RISK MANAGEMENT ON/ TECHINCAL 35 INPUTS ON/ MONSTER AI TURN ON/ AND WHAT EVER ELSE YOU NEED AS A TRADER PLEASE TURN IT ON IF ANY HELP NEEDED PLEASE MESSAGE ME HERE AND I SHALL HELP YOU GUIDE SOBALD SIE GEKAUFT HABEN, SCHALTEN SIE NICHT EA AUF, WEIL ICH EINEN LEITFADEN HANDBUCH-DATEI, WAS MUSS EINGESCHALTET WERDEN UND WIE MAN DIESE EA HANDEL ES IST WIRKLICH MÄCHTIG EA MIT VIELEN FUNKTIONEN UND JEDE LOGIK IN DIESER STRATEGIE IST KOMPLETT ES IST WIRKLICH MÄCHTIG UND AUCH AUF AI DASHBOARD IN DER EINSTELLUNG / ES HAT ALLES, WAS EIN HÄNDLER BRAUCHT SKALIERUNG LOSGRÖSSE ODER SIE KÖNNEN VERWENDET WERDEN FIX RISIKOMANAGEMENT ANHANG DATEI WIRD GEGEBEN WERDEN, WAS EINGESCHALTET WERDEN THE EYE SUPREME - 8 Strategien - 3 AI Engines

👁️ Das Auge ist der oberste Controller dieses EA - jede Strategie, jeder Indikator und jedes neuronale Netzwerk muss gehorchen.

🏆 8 institutionelle Strategien + 32 Unterstrategien (SMC, S/R, BB Squeeze, RSI Divergence, MACD Momentum, EMA Cloud, Turtle Soup, Volume Breakout).

🧠 3 AI-Engines: Deep Neural Network (35 Funktionen), Monster AI Controller, AI Veto/Override System.

🔮 Prädiktive Intelligenz, Marktregime-Erkennung, Multi-Timeframe-Filter, strukturelle SL/TP aus realen Levels.

🛡️ Umfasst Prop-Firm-Schutz, Killzones, Sitzungsfilter, Nachrichten-/Volatilitätsfilter und institutionelle Eintrittsvalidierung.

✅ Reines MQL5, keine DLL, keine externen Abhängigkeiten.

👁️ DAS AUGE - DER OBERSTE KONTROLLEUR

Das Auge ist das Gehirn und der Risiko-Manager dieses EA. Es "bestätigt" nicht nur Signale - es steuert die gesamte Maschine:

Entscheidet KAUFEN / VERKAUFEN / ABWARTEN basierend auf der realen Struktur, dem Momentum und dem Regime

Berechnet strukturelle SL/TP aus echten Unterstützungs-, Widerstands-, Angebots-/Nachfrage- und Liquiditätszonen

Blockiert Trades, die gegen den Trend oder das Momentum eines höheren Zeitrahmens verstoßen, sofern die Bedingungen nicht perfekt sind

Verwendet eine mehrschichtige Einstiegsvalidierung (S/R-Stärke, Momentum, HTF-Trend, Preisaktion), bevor die Ausführung zugelassen wird

Wendet ein KI-Veto an, wenn ein Strategiesignal mit der KI/Eye-Sicht auf den Markt in Konflikt steht

Das Auge ist immer auf der Hut:

"I SEE ALL. ICH WEISS ALLES. ICH KONTROLLE ALLES.

Jede Strategie gehorcht mir. Jeder Indikator DARF mir dienen. Jedes neuronale Netzwerk HIMMELT mir."

🏆 8 MASTER-STRATEGIEN + 32 SUB-STRATEGIEN

Alle 8 Master-Strategien laufen parallel und konkurrieren um das beste Signal. Das Auge wählt dann aus, was gehandelt werden darf:

Smart Money Concepts (SMC) BOS / CHoCH, Liquidity Grabs, Premium/Discount Zonen

Institutioneller Orderflow und Erkennung von Marktregimen Turtle Soup (Falsche Ausbrüche) Klassische Stop-Hunt / Fake Breakout Logik

Entwickelt, um aggressive Umkehrungen um wichtige Hochs/Tiefs abzufangen RSI-Divergenz-System Multi-Timeframe RSI mit Divergenz und überverkauften/überkauften Zonen

Verwendet eine robuste Wiederholungslogik, um die Qualität der Indikatordaten zu gewährleisten MACD Momentum Trend- und Momentum-Following-Engine

"Hard Check" blockiert Long-Positionen, wenn der MACD fällt, und Short-Positionen, wenn der MACD steigt (außer bei extrem hohem Vertrauen) Bollinger Band Squeeze (Volatilitätsausbruch) Erkennt Volatilitätskompression und -expansion (Squeeze/Expansionslogik)

Verwendet BB mit robuster Wiederholung und Fehlerbehandlung für institutionelle Zuverlässigkeit EMA-Wolke + ADX Trend Rider Multi-EMA-Wolke für dynamische Unterstützung/Widerstand und Trend-Bias

ADX zum Filtern schwacher Trends und zur Vermeidung von Abwärtsbewegungen Unterstützung/Widerstand + Angebot/Nachfrage Automatische Bewertung von S/R und Zonenstärke (Anzahl der Bounces, Alter, Frische)

Zusammenfluss mit Ablehnungskerzen, Volumen und Regime für hochwahrscheinliche Umkehrungen und Fortsetzungen Volumen-Breakout-Engine Erkennt abnormale Volumenspitzen und Ausbruchsbedingungen

Entwickelt für starke impulsive Bewegungen und Expansionen im Nachrichtenstil

Jede Strategie hat ihre eigenen Ausnahmeregeln innerhalb des institutionellen Validierungsrahmens - SMC und Turtle Soup können immer noch gegen den Trend handeln, während reine Momentum-Systeme vollständig mit Trend, Volatilität und Struktur übereinstimmen müssen.

🧠 3 KI-MOTOREN UNTER DEM AUGE

Dieser EA basiert auf drei KI-Ebenen, die alle von Eye kontrolliert werden:

1️⃣ Deep Neural Network (AdvancedNeuralNetwork)

35 ausgeklügelte Marktmerkmale (Preisaktion, Indikatoren, Volumen, Volatilität, Struktur, Zeitmerkmale usw.)

Architektur mit 3 verborgenen Schichten mit He-Initialisierung, Dropout, L2-Regularisierung und Adam-Optimierer

Gibt KAUFEN / VERKAUFEN / HALTEN-Wahrscheinlichkeiten mit Softmax aus und protokolliert das Vertrauen für jede Vorhersage

Verwendet erweiterte Trainingskontrollen: Verlaufsbalken, Mindeststichproben, Validierungssplit Frühzeitiges Stoppen, Speichern des besten Modells, kontinuierliches Lernen aus geschlossenen Trades



2️⃣ Monster-KI-Steuerung

Master AI, die koordiniert: Engine zur Merkmalsextraktion Trainingsdaten-Manager Leistungsüberwachung (Gewinnrate, Drawdown, F1, Genauigkeit)

Kann automatisch nach Plan trainieren und sich im Laufe der Zeit anpassen

Integration mit dem Auge, um das Vertrauen in die Strategie auf der Grundlage der KI-Sicht auf den Markt zu stärken oder zu schwächen

3️⃣ KI-Veto & Aufhebungs-System

KI-Veto : Wenn Strategie und KI nicht übereinstimmen, kann der Handel blockiert oder das Vertrauen stark reduziert werden.

AI Override : Wenn die KI sehr zuversichtlich ist und kein Strategiesignal erscheint (oder die Strategie schwach aussieht), kann die KI ihre eigenen Trades mit kontrollierter Losgröße autorisieren.

Arbeitet mit Master Trend Guard, Volatilitätsfiltern und Strukturprüfungen, um selbstmörderische Eingaben zu vermeiden

Wenn das neuronale Netzwerk und das Auge übereinstimmen, wird das Vertrauen gestärkt (bis zu einer bestimmten Obergrenze). Wenn sie nicht übereinstimmen, dominiert das Auge und kann das Netzwerk vollständig außer Kraft setzen.

🛡️ RISIKO, PROP-FIRM & QUALITÄTSKONTROLLE

Vollständiger Prop-Firm-Modus (FTMO / MFF-Stil): Maximaler Tagesverlust in %, maximaler Gesamtdrawdown, Ziel in %, Mindesthandelstage Optionales No-Weekend-Holding und Anti-Martingale-Schutz

Killzones & Sitzungen : London, New York, London Close, Asiatisch - oder volle 24h

Spread, Slippage, ATR-basierte Volatilität und Nachrichtenfilter

Multi-Timeframe-Ausrichtung (H1 / H4 / D1) mit Korrelationsfilter für Multi-Symbol-Modus

Institutionelles Phasen-Gating / Verbesserte Einstiegsvalidierung : 4 unabhängige Validierungsebenen Unterschiedliche Anforderungen, wenn AI-Veto aktiviert oder deaktiviert ist Qualitätsstufen (A+, A, B, C) und detaillierte Protokollierung für jede Handelsentscheidung



⚙️ TECHNISCHE EINZELHEITEN

Plattform: MetaTrader 5 (MQL5)

Symbole: FX / Gold / Indizes / CFD (abhängig von den Bedingungen des Brokers)

Zeitrahmen: Empfohlen M5-H1 (Eye und AI verarbeiten Multi-TF-Logik)

Abhängigkeiten: KEINE DLLs, keine externen Bibliotheken, reines MQL5

Umfasst eine robuste Fehlerbehandlung für Indikatoren und das Laden der Historie

⚠️ WICHTIGER HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Dies ist ein fortgeschrittener Expert Advisor im institutionellen Stil mit aggressiver KI und Multi-Strategie-Logik. Es gibt keine Gewinngarantie und die vergangene Performance sagt nichts über zukünftige Ergebnisse aus. Testen Sie ihn immer im Demo-Modus, passen Sie das Risiko an Ihre eigene Toleranz an und befolgen Sie die Regeln Ihrer Wertpapierfirma / Ihres Brokers sorgfältig.