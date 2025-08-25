The Gold Guardian (TGG) - EA profesional de ruptura y swing para XAUUSD (M5)

El Guardiándel Oro es un Asesor Experto profesional de ruptura y captura de swing construido específicamente para el XAUUSD (Oro) en el marco temporal M5.

Actúa como un guardián disciplinado de su capital - cortando falsas rupturas rápidamente con pequeños stop-losses, mientras persigue tendencias extendidas del oro con trailing stops de precisión.

A diferencia de los arriesgados bots que se basan en martingalas, rejillas o promedios, The Gold Guardian se basa en la disciplina del riesgo: mantenga las pérdidas pequeñas, deje correr a los ganadores y proteja su capital a través de la volatilidad.



Simplemente descárguelo, adjúntelo a su gráfico Gold M5, y estará listo para empezar. En las capturas de pantalla se proporcionan ejemplos de configuración para una rápida puesta en marcha.

Características principales

Símbolo : XAUUSD (Oro)

Marco temporal : M5 (optimizado y probado a futuro)

Estilo de negociación : Seguimiento de la tendencia de ruptura con captura de swing

Control del riesgo : Cada operación tiene un stop-loss fijo y predefinido

Seguridad ante todo : Sin martingala, sin rejilla, sin promedios

Gestión de operaciones : Sistema de trailing stop de precisión para bloquear los beneficios

Robustez: Funciona tanto en regímenes tranquilos como de alta volatilidad, incluidos los eventos de cisne negro.

Uso recomendado

Gráfico : XAUUSD, marco temporal M5

Tipo de cuenta : Cobertura preferente

Apalancamiento : 1:500 recomendado

Tamaño de la cuenta : Trabaja tanto con cuentas pequeñas como grandes

Corredor : ECN/STP con spreads de oro ajustados

Estilo de negociación: Captura de rupturas y oscilaciones a corto y medio plazo

Captura de rupturas y oscilaciones a corto y medio plazo Flexibilidad de saldos: Escala desde saldos bajos a grandes cuentas de capital en función del perfil de riesgo

Desarrollo y soporte continuos

Actualizaciones frecuentes para mejorar la estabilidad y el rendimiento

Con el tiempo se añadirán nuevas funciones y optimizaciones

Creado pensando en la fiabilidad a largo plazo

¿Por qué The Gold Guardian?

Corta rápidamente las operaciones perdedoras en rupturas fallidas.

Mantiene las operaciones ganadoras durante más tiempo con la protección de arrastre.

Opera con oro como un profesional disciplinado.

¿Necesita ayuda? Después de la compra, soporte de configuración está disponible. Póngase en contacto conmigo directamente aquí.





