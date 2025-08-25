The Gold Guardian

2

The Gold Guardian (TGG) - EA profesional de ruptura y swing para XAUUSD (M5)

El Guardiándel Oro es un Asesor Experto profesional de ruptura y captura de swing construido específicamente para el XAUUSD (Oro) en el marco temporal M5.
Actúa como un guardián disciplinado de su capital - cortando falsas rupturas rápidamente con pequeños stop-losses, mientras persigue tendencias extendidas del oro con trailing stops de precisión.

A diferencia de los arriesgados bots que se basan en martingalas, rejillas o promedios, The Gold Guardian se basa en la disciplina del riesgo: mantenga las pérdidas pequeñas, deje correr a los ganadores y proteja su capital a través de la volatilidad.

Simplemente descárguelo, adjúntelo a su gráfico Gold M5, y estará listo para empezar. En las capturas de pantalla se proporcionan ejemplos de configuración para una rápida puesta en marcha.

Características principales

  • Símbolo: XAUUSD (Oro)

  • Marco temporal: M5 (optimizado y probado a futuro)

  • Estilo de negociación: Seguimiento de la tendencia de ruptura con captura de swing

  • Control del riesgo: Cada operación tiene un stop-loss fijo y predefinido

  • Seguridad ante todo: Sin martingala, sin rejilla, sin promedios

  • Gestión de operaciones: Sistema de trailing stop de precisión para bloquear los beneficios

  • Robustez: Funciona tanto en regímenes tranquilos como de alta volatilidad, incluidos los eventos de cisne negro.

    Uso recomendado

    • Gráfico: XAUUSD, marco temporal M5

    • Tipo de cuenta: Cobertura preferente

    • Apalancamiento: 1:500 recomendado

    • Tamaño de la cuenta: Trabaja tanto con cuentas pequeñas como grandes

    • Corredor: ECN/STP con spreads de oro ajustados

    • Estilo de negociación: Captura de rupturas y oscilaciones a corto y medio plazo

    • Flexibilidad de saldos: Escala desde saldos bajos a grandes cuentas de capital en función del perfil de riesgo

    Desarrollo y soporte continuos

    • Actualizaciones frecuentes para mejorar la estabilidad y el rendimiento

    • Con el tiempo se añadiránnuevas funciones y optimizaciones

    • Creado pensando en la fiabilidad a largo plazo

    ¿Por qué The Gold Guardian?

    • Corta rápidamente las operaciones perdedoras en rupturas fallidas.

    • Mantiene las operaciones ganadoras durante más tiempo con la protección de arrastre.

    • Opera con oro como un profesional disciplinado.

    ¿Necesita ayuda? Después de la compra, soporte de configuración está disponible. Póngase en contacto conmigo directamente aquí.


    Filtro:
    Sasipong Tiwawong
    142
    Sasipong Tiwawong 2025.10.09 16:08 
     

    I’ve been testing this EA during October, and after 7 days of live trading, the results are disappointing. The losses are significantly higher than the profits, even though the backtest results on MT5 show consistent gains. I also noticed a strange behavior with stop losses — most profitable trades use a tight SL of around 250 points, but losing trades often have a much wider SL (around 800 points). This imbalance makes the risk–reward ratio very poor in real trading. I’m not sure why the live performance is so different from the backtest results, but it raises serious concerns about how this EA handles risk and trade management.

    Saumyajit Purakayastha
    525
    Respuesta del desarrollador Saumyajit Purakayastha 2025.10.20 07:16
    The SL is dynamic and the EA trails profitable trades based on the configuration you provide during initialization. I think there has been some mistakes in the EA configuration from your side. Please share your EA configuration in a private message, I will help you out.
    Respuesta al comentario