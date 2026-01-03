Dynamic Structure EA

Estructura Dinámica EA - Sistema Profesional XAUUSD

Convierta la volatilidad del mercado en crecimiento estable. Master Gold.

¿Está buscando una herramienta de trading que combine un potente potencial de beneficios con una rigurosa gestión del riesgo? Dynamic Structure EA no es otro arriesgado bot Martingale o Grid que pone su cuenta en peligro. Es un sofisticado algoritmo basado en la pura Acción del Precio y la estructura dinámica del mercado, diseñado específicamente para dominar el XAUUSD (Oro) en el marco de tiempo H1.

Esta herramienta está diseñada para traders serios que entienden que el éxito a largo plazo no consiste en evitar pérdidas a toda costa, sino en maximizar los beneficios cuando el mercado se mueve a su favor.


⏳ Descuento por tiempo limitado: Sólo quedan 8 ejemplares a 30 $ (Precio final: 990 $). ¡Asegúrese su copia ahora antes de que suba de precio!

👉 BONUS: Después de la compra, por favor recuerde enviarnos un mensaje privado para recibir la configuración recomendada, instrucciones.

Muchas gracias por su apoyo. Mensaje mí aquí: https://www.mql5.com/en/users/krzychq


🔀 Dos Modos: A la medida de tus objetivos

Este EA es versátil y se adapta a tus objetivos específicos:

  1. 🚀 Modo Compuesto (Mejor para Cuentas Personales Activas):

    Active el Sistema Compuesto para desatar el poder del crecimiento exponencial. El EA reinvierte automáticamente los beneficios aumentando el tamaño de los lotes a medida que crece su saldo. Este es el motor de "Creación de Riqueza" responsable de las ganancias masivas vistas en nuestros backtests a largo plazo. Ideal para hacer crecer su capital personal de forma agresiva pero segura.

  2. 🛡️ Prop Firm Mode (Lo mejor para los retos):

    Para Prop Trading (FTMO, FundedNext, etc.), la estabilidad es clave. Al desactivar el efecto compuesto agresivo (o mantener el riesgo estático), el EA se centra en la consistencia y la preservación del capital.

🚀 El motor perfecto para las empresas de Prop Trading

Tu objetivo es superar un reto de Prop Firm y gestionar de forma segura una cuenta con fondos? Este EA fue construido pensando en ti.

Las firmas de trading de Prop exigen dos cosas: Rentabilidad y Drawdown bajo. El EA de Estructura Dinámica le ofrece ambas.

  • Drawdown ultrabajo: Esto encaja perfectamente dentro de los estrictos límites de pérdidas de la mayoría de las empresas de props.

  • Alta relación rentabilidad-riesgo: La estrategia no teme las pequeñas pérdidas. La clave es que las operaciones rentables son significativamente mayores que las perdedoras, lo que permite al sistema recuperarse rápidamente y generar beneficios durante las tendencias.

📊 Resultados de Backtest - Prueba de Poder

Las estadísticas a continuación se derivan de pruebas históricas de alta calidad. Confirman la estabilidad de la estrategia a largo plazo. Observe la increíble relación entre el Beneficio Neto y el Depósito Inicial manteniendo un bajo riesgo.

Parámetro Valor Comentario
Depósito Inicial $1,000 Empezar con un capital realista.
Beneficio neto total $2,180,094.69 Crecimiento fenomenal utilizando el Modo Compuesto.
Reducción máxima (Capital) 7.92% Riesgo extremadamente bajo, Prop Firm seguro.
Factor de ganancia 1.88 Casi 2 $ de beneficio por cada 1 $ perdido.
Ratio de Sharpe 6.02 Excepcional puntuación de eficiencia de la inversión.
Factor de recuperación 15.54 El sistema se recupera rápidamente de las caídas.
Total de operaciones 1,132 Amplia muestra estadística que demuestra su solidez.

Cómo funciona

Dynamic Structure EA escanea el mercado en busca de niveles estructurales clave en el marco temporal H1. En lugar de adivinar máximos y mínimos, el bot espera una ruptura confirmada de esta estructura, uniéndose a la tendencia emergente.

  • Sin métodos peligrosos: Cero Martingala, Cero Rejilla, Cero Arbitraje.

  • Seguridad: Cada operación está protegida por un Stop Loss duro desde el momento en que se coloca.

✅ Recomendaciones y Requisitos

Para lograr resultados similares a los presentados, recomendamos la siguiente configuración:

  • Símbolo: XAUUSD (Oro) solamente.

  • Marco temporal: H1 (1 Hora).

  • Broker: Recomendamos IC Markets (cuenta Raw Spread) o un broker ECN similar para los spreads más bajos y la mejor ejecución.

  • Depósito: Mínimo $500, pero recomendamos $1,000+ (para una configuración óptima de gestión de riesgo).

  • VPS: Se recomienda un VPS de baja latencia para un funcionamiento 24/7.

⚠️ Advertencia de riesgo

Operar en mercados financieros, incluyendo Forex y CFDs, implica un alto nivel de riesgo y puede no ser adecuado para todos los inversores. Existe la posibilidad de perder parte o la totalidad del capital invertido. Los resultados históricos presentados (backtests) tienen únicamente fines informativos y no garantizan rendimientos futuros. Los resultados reales de las operaciones pueden variar en función de las condiciones del mercado, las condiciones del corredor, el diferencial, el deslizamiento y otros factores. Antes de tomar una decisión de inversión, asegúrese de comprender plenamente los riesgos que conlleva.

