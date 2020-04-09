MT5 Trade Copier Plus
Copia operaciones instantáneamente entre múltiples cuentas MT5 en el mismo ordenador o VPS. Sistema de copia local rápido y fiable.
QUE HACE
Replica toda la actividad comercial de una cuenta maestra a un número ilimitado de cuentas esclavas que se ejecutan en la misma máquina.
Realiza copias:
- Órdenes de mercado (compra/venta)
- Órdenes pendientes (todos los tipos)
- Modificaciones TP/SL
- Cierres y supresiones de operaciones
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Correspondencia inteligente de símbolos
- Maneja diferentes sufijos de brokers (.a, .z, .m, .ecn, etc.)
- Funciona con Forex, Índices, Metales, Cripto, Sintéticos
Opciones de filtrado
- Filtro de números mágicos
- Filtro de comentarios de operaciones
- Filtros de dirección (sólo largo/corto)
- Horarios
Gestión de riesgos
- Límite diario de reducción
- Normalización del volumen
- Control TP/SL independiente
- Protección del saldo
Cuadro de mandos en directo
- Estadísticas en tiempo real
- Seguimiento de posiciones
- Alertas de error
- Seguimiento de P/L
CONFIGURACIÓN
Cuenta principal:
- Adjuntar EA al gráfico
- Configurar "Modo Maestro = true"
- Configurar preferencias
Cuentas esclavas:
- Adjuntar EA al gráfico
- Establecer "Modo Maestro = false"
- EA se conecta automáticamente
REQUISITOS
- MT5 build 3802+
- Todas las cuentas en el mismo ordenador/VPS
- Permisos del sistema de archivos habilitados
NOTAS IMPORTANTES
- SÓLO LOCAL - Se requiere el mismo ordenador/VPS
- Pruebe primero en la demo
- Verifique la compatibilidad de los símbolos
- Supervise el funcionamiento con regularidad
- Operar implica riesgo de pérdida
