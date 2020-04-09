MT5 Trade Copier Plus

SMART TRADE COPIER MT5 - REPLICADOR LOCAL DE OPERACIONES

Copia operaciones instantáneamente entre múltiples cuentas MT5 en el mismo ordenador o VPS. Sistema de copia local rápido y fiable.

QUE HACE

Replica toda la actividad comercial de una cuenta maestra a un número ilimitado de cuentas esclavas que se ejecutan en la misma máquina.

Realiza copias:

  • Órdenes de mercado (compra/venta)
  • Órdenes pendientes (todos los tipos)
  • Modificaciones TP/SL
  • Cierres y supresiones de operaciones

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Correspondencia inteligente de símbolos

  • Maneja diferentes sufijos de brokers (.a, .z, .m, .ecn, etc.)
  • Funciona con Forex, Índices, Metales, Cripto, Sintéticos

Opciones de filtrado

  • Filtro de números mágicos
  • Filtro de comentarios de operaciones
  • Filtros de dirección (sólo largo/corto)
  • Horarios

Gestión de riesgos

  • Límite diario de reducción
  • Normalización del volumen
  • Control TP/SL independiente
  • Protección del saldo

Cuadro de mandos en directo

  • Estadísticas en tiempo real
  • Seguimiento de posiciones
  • Alertas de error
  • Seguimiento de P/L

CONFIGURACIÓN

Cuenta principal:

  1. Adjuntar EA al gráfico
  2. Configurar "Modo Maestro = true"
  3. Configurar preferencias

Cuentas esclavas:

  1. Adjuntar EA al gráfico
  2. Establecer "Modo Maestro = false"
  3. EA se conecta automáticamente

REQUISITOS

  • MT5 build 3802+
  • Todas las cuentas en el mismo ordenador/VPS
  • Permisos del sistema de archivos habilitados

NOTAS IMPORTANTES

  • SÓLO LOCAL - Se requiere el mismo ordenador/VPS
  • Pruebe primero en la demo
  • Verifique la compatibilidad de los símbolos
  • Supervise el funcionamiento con regularidad
  • Operar implica riesgo de pérdida

Desarrollador: Programador MQL5 experimentado
Contacto: Mensajería MQL5
Página web: https://www.volatilityplus.com

Productos recomendados
Just Copier MT5
Agung Imaduddin
4.75 (4)
Utilidades
"Just copier" está diseñado para copiar operaciones sin necesidad de complicadas configuraciones. La copia se puede realizar en un PC. Un EA puede ser configurado como maestro (proveedor) o esclavo (receptor). El lote del receptor se puede ajustar a múltiples lotes de los proveedores. Por favor, consulte también este producto en fxina.hostingerapp.com. Cualquier tipo de copia está disponible. MT4 -> MT5 MT4 -> MT4 MT5 -> MT5 MT5 -> MT4 Si desea copiar MT4 -> MT5 o MT5 -> MT4, por favor compre "J
Copy Mt5 to Mt4 and Mt5
Mikhail Mitin
2.6 (5)
Utilidades
Excelente Copiador Multiplataforma de tratos. Lo uso regularmente en VPS (copia de Mt5 a Mt4). Multiplataforma : copiando de MetaTrader 4 a MetaTrader 4; copia de MetaTrader 4 a MetaTrader 5; copia de MetaTrader 5 a MetaTrader 4; copia de MetaTrader 5 a MetaTrader 5. Modos: maestro - el terminal actual es fuente de operaciones (las operaciones se copian desde él); esclavo - el terminal actual es el receptor de las operaciones (las operaciones se copian a él). de mí mismo - modo "multiplicador
Telegram to mt5 signal copier
Chukwuemeka Kingsley Anyanwu
Utilidades
¡Copia la señal de cualquier canal de Telegram y ejecuta instantáneamente la operación en MT5 sin derechos de administrador! ¿Recibes señales de trading en Telegram y deseas que se ejecuten instantáneamente en Meta Trader 5? LEE ESTA GUÍA DE CONFIGURACIÓN El Copiador de Señales de Telegram a MT5 es un poderoso puente entre tus canales de señales de Telegram y MetaTrader 5. Escucha los mensajes de un canal específico de Telegram y extrae automáticamente las señales de trading - incluyendo símbo
Binance real time futures data
Ping You Jiang
Utilidades
¡Binance es un intercambio de criptomonedas de renombre mundial! Para facilitar el análisis de datos en tiempo real del mercado de divisas digitales cifradas, el programa puede importar automáticamente los datos de transacciones en tiempo real de Binance Futures a MT5 para su análisis. Las funciones principales son: 1. Apoyar la creación automática de pares de negociación de futuros USD-M del Ministerio de Seguridad Monetaria, y la moneda base también se puede establecer por separado. La moned
AlgoMania Trade Manager
Ehab Basheer Abdulsalam Yahia
Utilidades
Presentamos nuestro avanzado Gestor de Operaciones MT5 - una herramienta indispensable hecha a medida para los operadores astutos que emplean la estrategia de martingala y ejecutan múltiples operaciones en un solo gráfico. Características principales: Gestión del tamaño del lote sin esfuerzo: Agilice su proceso de negociación con ajustes intuitivos y rápidos del tamaño del lote mediante simples clics del ratón. Gestión de operaciones con un solo clic: Cierre todas las operaciones o cierre selec
MT5 Indicators Data Extractor
Mounir Cheikh
Utilidades
Esta herramienta le permite exportar datos de indicadores MetaTrader (buffers) para cualquier instrumento financiero disponible en su MetaTrader 5. Puede exportar múltiples Símbolos y Timeframes en un único archivo CSV. También puede programar la frecuencia de exportación (cada 1 minuto, 5 minutos, 60 minutos, etc.). No es necesario abrir varios gráficos para recuperar datos recientes: la herramienta descarga los datos directamente. El archivo CSV se guardará en la carpeta \MQL5\Files . Funcion
SmartAlgo Panel
Lungile Mpofu
Utilidades
Bienvenido a Smart Algo Trade Panel Manager MT5 - la herramienta definitiva de gestión de riesgos diseñada para hacer el trading más efectivo basado en las necesidades del usuario. Es una solución completa para la planificación de operaciones sin fisuras, gestión de posiciones, y un mayor control sobre el riesgo. No importa si usted es un trader principiante o avanzado, o un scalper que necesita ejecuciones rápidas, SmartAlgo Trade Panel se adapta a sus necesidades ofreciendo flexibilidad en tod
Quick Copier MT5
Agung Imaduddin
Utilidades
"Copiador Rápido" está diseñado para copiar operaciones sin configuraciones complicadas. Copia órdenes maestras más rápido que "Just Copier" ( https://www.mql5.com/en/market/product/20920 ). Consulte también este producto en fxina.hostingerapp.com. La copia se puede hacer en un PC. Un EA puede ser configurado como maestro (proveedor) o esclavo (receptor). El lote receptor puede configurarse para múltiples lotes proveedores. Cualquier tipo de copia está disponible. MT4 -> MT5 MT4 -> MT4 MT5 -> MT
Download All Symbol Data In Market Watch
Yu Zhang
Utilidades
¿Alguna vez ha tardado mucho tiempo en ver un símbolo cuando la conexión de red no es buena? ¿Alguna vez ha tenido que esperar mucho tiempo para cambiar de gráfico entre diferentes símbolos o diferentes marcos temporales? Si realiza pruebas a largo plazo, ¿alguna vez ha tenido que descargar datos durante mucho tiempo? Sí, si no hay datos en el sistema, esto sucederá. 1. ¿Qué es esto? Descargar todos los datos de símbolos en Market Watch al sistema. PS: Esto no es la salida de datos a los archivo
Lock Bot
Artem Alekseev
Utilidades
Esta utilidad está diseñada para mantener automáticamente una posición de "bloqueo" y reabrirla cuando sea necesario, lo que resulta adecuado para estrategias de mantenimiento y protección de posiciones. Una sencilla utilidad (en adelante, el bot) que implementa una estrategia de bloqueo con una operación de bloqueo infinitamente recargable. Cómo funciona el bot: - Cuando se lanza, selecciona una orden de compra o venta con un TP especificado - Establezca el parámetro SL para la operación de blo
Trade2Telegram
Strifor (Mauritius) Ltd
Utilidades
Trade2Telegram — un complemento para el envío automático de operaciones desde MetaTrader a Telegram. Esta herramienta está diseñada para traders que gestionan capital, administran canales de señales o dirigen comunidades educativas. El plugin copia todas las operaciones realizadas en el terminal y las publica en el chat, grupo o canal de Telegram seleccionado. Los mensajes se envían automáticamente al abrir o cerrar posiciones, modificar los niveles de stop loss o take profit, activar órdenes pe
FREE
QuickCloseMT5
Daying Cao
Utilidades
Este QuickClose le ayuda a cerrar todas las órdenes que tienen beneficios inmediatamente con sólo UN CLIC, su trabajo es muy rápido. Usted puede elegir el símbolo que desea o cerrar todos los símbolos por lo que será útil para usted en su comercio para gestionar el comercio más rápido. Este EA puede cerrar rápidamente todas las órdenes de compra y venta por un símbolo seleccionado o total, y eliminar todas las órdenes pendientes. Este SymbolButton está diseñado para cerrar órdenes. Hay disponibl
Indicator Values Panel MT5
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Utilidades
Panel de valores de indicadores: ¡la solución definitiva para la supervisión de indicadores! ¿Está cansado de cambiar constantemente entre los indicadores para comprobar los valores? ¿Quiere una solución sencilla, elegante y en tiempo real que ponga todas las lecturas clave de los indicadores en un solo lugar? El Panel de Valores de Indicadores es la utilidad definitiva para los operadores que desean una visualización clara y concisa de los valores importantes de los indicadores, ¡directamente
Binance Quotes Updater
Andrey Khatimlianskii
5 (1)
Utilidades
Este servicio está diseñado para transmitir cotizaciones de criptodivisas en línea de la bolsa Binance a su terminal MetaTrader 5. Si desea ver las cotizaciones de las criptomonedas en tiempo real - en la ventana Market Watch y en los gráficos de MetaTrader 5, este servicio le resultará perfectamente adecuado. Después de ejecutar el servicio, dispondrá de gráficos de criptodivisas totalmente equipados y actualizados automáticamente en su MetaTrader 5. Puede aplicar plantillas, esquemas de color,
Ofir Email to Telegram
Gad Benisty
Utilidades
Herramienta MQL "Ofir Email to Telegram": ¡Nunca más se pierda una alerta de trading! ¿Cansado de perderte alertas importantes de tus indicadores y Asesores Expertos (EAs)? Ofir Email to Telegram es la solución que estabas esperando. Esta revolucionaria herramienta MQL reenvía automáticamente todas las alertas de correo electrónico de sus indicadores y EAs directamente a su cuenta de Telegram. ¡Nunca más te perderás una oportunidad de trading o una notificación importante! Estos son sólo algunos
Grid Netting and Hedge Accounts
Sergio Domingues
Utilidades
Características 1️⃣ Configuración flexible de pedidos en cuadrícula Establezca los niveles de precios y el espacio entre órdenes. Personalice el tamaño de las órdenes y el número máximo de posiciones para un mejor control del riesgo. 2️⃣ Modos de cobertura y compensación Modo de cobertura : Permite posiciones largas y cortas simultáneas , ideal para estrategias avanzadas. Modo de compensación : Consolida las posiciones para facilitar la gestión del saldo. 3️⃣ Tipos de órdenes admitidas Órdenes L
Copy MT5 MT5 demo
Andriy Motuzka
Utilidades
Copiador demo de operaciones de MetaTrader 5 a MetaTrader 5 (está disponible la versión MetaTrader 4<->MetaTrader 4 ; con ambas versiones se puede copiar MetaTrader 5<->MetaTrader 4, MetaTrader 4<->MetaTrader 5, MetaTrader 5<->MetaTrader 4). Funciona sólo en el modo de cobertura. Filtro de spreads. Seleccionar el mejor precio (empezar a copiar posiciones con pérdidas o ganancias). Configurar el tamaño del lote, fijo o basado en el ratio (las señales del proveedor pueden copiarse con un lote aume
FREE
Copier MT5 DEMO
Volodymyr Hrybachov
Utilidades
Esta es una versión DEMO de la copiadora con una restricción - copias sólo COMPRAR pedidos. Versión de pago: https: //www.mql5.com/en/market/product/45792 Copier MT5 es el copiador más rápido y fiable de transacciones entre varias cuentas MetaTrader 4 (MT4) y MetaTrader 5 (MT5) instaladas en un ordenador o servidor VPS. Las transacciones se copian de la cuenta MASTER a la cuenta SLAVE, la copia se produce debido al intercambio de información a través de un archivo de texto con una velocidad de
FREE
Get news5
Aleksander Gladkov
Utilidades
Utilidad para leer noticias de investing.com Para acceder al sitio, es necesario añadir WebRequest en el menú Opciones del terminal, en la pestaña Asesores Expertos: https://sslecal2.investing.com Si la lectura se realiza correctamente, aparece un mensaje sobre la escritura del archivo. El archivo INV_week_this.txt se escribe en la carpeta MQL5\Files del terminal y se mantiene al día, actualizando los datos según su propio temporizador Puede adjuntar la utilidad a cualquier gráfico con cualqu
The Emerald Tool
Musera Isaac
Utilidades
La Esmeralda: su ventaja en Forex todo en uno Elimine el ruido y opere con confianza. La Esmeralda incluye un medidor de la fuerza de la divisa en tiempo real, señales comerciales/direccionales de precisión, una fuerza de señal clara como el cristal, una cuenta atrás de la barra actual , un conversor de tiempo de sesión , alertas y mucho más, todo en una utilidad ligera y rápida que puede utilizar en todos los plazos y mercados. Por qué destaca Vea qué divisas son fuertes y débiles de un vistazo
FREE
Draw Agent MT5
Omar Alkassar
Utilidades
Draw Agent está diseñado como una forma hermosa e innovadora de crear y administrar todos sus análisis de gráficos, garabatos, notas y más. Esta herramienta proporciona un método de dibujo a mano alzada, para tratar el espacio del gráfico como una pizarra y dibujar a mano. Esta herramienta de dibujo a mano alzada le permite dibujar en gráficos MT4/MT5 para marcar o resaltar eventos en el gráfico. Es una herramienta útil si desea   dibujar ondas de Elliott a mano, dibujar líneas en un gráfico o
News Clock for MT5
Victor Klenov
Utilidades
El navegador profesional de Noticias y Sesiones Comerciales ya está disponible en MetaTrader 5. ¡Ahora toda la información más importante del mercado está reunida en un solo dial! Noticias localizadas en la escala de tiempo. Planificar su tiempo de trabajo nunca ha sido tan fácil y cómodo ... La escala de noticias se puede cambiar un día, dos, una semana, un mes hacia adelante o hacia atrás (ver los detalles en el vídeo de corta duración). Todas las noticias se actualizan en tiempo real. Grac
Data Downloader For MT5
Mounir Cheikh
Utilidades
Esta herramienta le permitirá exportar los datos Históricos (Apertura, Máximo, Mínimo, Cierre, Volumen) de cualquier instrumento financiero presente en su MetaTrader 5. Puede descargar múltiples Símbolos y TimeFrames en el mismo archivo csv. Además, puede programar la frecuencia de descarga (cada 5 minutos, 60 minutos, etc.). No es necesario abrir muchos gráficos para obtener los últimos datos, la herramienta descargará los datos directamente. El archivo CSV se almacenará en la carpeta: \MQL5\Fi
StopAndTake
Oleksandr Kashyrnyi
5 (1)
Utilidades
Nombre del Producto: StopAndTake — Un script simple para la gestión rápida y precisa de SL/TP Descripción del Producto: StopAndTake es un script ligero e intuitivo diseñado para traders que valoran la velocidad, precisión y confiabilidad al gestionar sus posiciones. Esta herramienta permite actualizar al instante los niveles de Stop Loss (SL) y Take Profit (TP) para todas las posiciones en el gráfico seleccionado, asegurando la máxima facilidad de uso. Ventajas y Beneficios: Simplicidad: Interfa
FREE
A Simple and Practical Order Entry Panel
Shou Xin Geng
Utilidades
Este Panel de Control de Riesgo de Órdenes está diseñado con el concepto central de "Control de Riesgo Simple, Eficiente y Preciso". Hecho a medida para todo tipo de operadores, ya sean principiantes o profesionales experimentados, permite un rápido dominio y realización de una refinada gestión del riesgo en cada operación. El panel integra profundamente la lógica de control de riesgos en todo el proceso de colocación de órdenes, abordando fundamentalmente los puntos débiles de "la engorrosa co
Prop Firm Recovery System
Mario Sommerhalder
Utilidades
Este experto básicamente copia todas las operaciones de una cuenta de prop trading a una cuenta real privada (Master Slave Copier). ¡USP! Lo que lo hace único es el hecho de que este EA puede revertir las operaciones y calcular los lotes originales de manera que usted gane dinero por cada operación perdida. Por ejemplo: Si pierde un desafío de 100K y pagó 500$ por él, el EA recupera esas pérdidas en su cuenta real privada. Si usted gana el desafío, por supuesto, ha perdido alrededor de 500 $ en
One Click Trader MT5 Real
Andrzej Pierz
Utilidades
One Click Trader es una herramienta diseñada para la plataforma MetaTrader 4, que le permite llevar sus operaciones al siguiente nivel. Le permite abrir, gestionar y cerrar sus operaciones de forma sencilla y eficaz con un solo clic del ratón. " -" , "+" cambian el tamaño de la ventana OCT La flecha hacia arriba minimiza el panel PTU La flecha hacia abajo maximiza el panel PTU La flecha hacia la derecha muestra el siguiente panel con funciones adicionales Flecha izquierda oculta el panel con fun
Scalping Trade Panel MT5
HANI MABAD
Utilidades
Scalping Trade Panel - Control de operaciones rápido y preciso para MT5 Scalping Trade Panel es un panel de operaciones profesional diseñado para MetaTrader 5, que ofrece a los operadores un acceso rapidísimo a las órdenes de mercado y pendientes directamente desde el gráfico. Optimizado para estrategias de scalping, combina precisión, velocidad y simplicidad en una interfaz compacta. Características principales : Órdenes de mercado: Ejecute órdenes de COMPRA y VENTA al instante con un solo
FREE
SyncHistorySQL
Maxim Kuznetsov
Utilidades
Script para actualizaciones rápidas (sincronización) historial de operaciones en la base de datos SQLite. Guarda posiciones y órdenes cerradas, datos de símbolos. Aprovecha las capacidades de SQLite para el almacenamiento intermedio de datos, análisis e integraciones de la plataforma MetaTrader. Guarde todos sus datos en un solo lugar. Utiliza los datos guardados en consultas analíticas SQL, desde Python y otros lenguajes, para construir cuadros de mando. Parámetros useDefaults true - utiliz
FREE
TradePulse Commander Pannel
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Utilidades
¡Presentamos el **Panel de Gestión de Operaciones** definitivo, diseñado para optimizar tus operaciones de trading y aumentar tu eficiencia! Nuestro panel avanzado está repleto de características poderosas que simplifican tus tareas de trading y proporcionan información en tiempo real: - **Gestión de TP y SL con un solo clic**: Elimina fácilmente todos los niveles de Take Profit (TP) y Stop Loss (SL) en toda tu cuenta o para pares específicos con solo presionar un botón. - **Seguimiento de ó
Los compradores de este producto también adquieren
Trade Assistant MT5
Evgeniy Kravchenko
4.41 (205)
Utilidades
Ayuda a calcular el riesgo por operación, la fácil instalación de una nueva orden, gestión de órdenes con funciones de cierre parcial, trailing stop de 7 tipos y otras funciones útiles. Materiales e instrucciones adicionales. Instrucciones de instalación   -   Instrucciones para la aplicación   -   Versión de prueba de la aplicación para una cuenta demo Función de línea -   Muestra en el gráfico la línea de apertura, Stop Loss, Take Profit. Con esta función es fácil establecer una nueva orden
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.97 (578)
Utilidades
Bienvenido a Trade Manager EA: la herramienta definitiva de gestión de riesgos diseñada para hacer que el trading sea más intuitivo, preciso y eficiente. No es solo una herramienta para realizar órdenes; es una solución integral para la planificación de operaciones, gestión de posiciones y control del riesgo. Ya seas un principiante, un trader avanzado o un scalper que necesita ejecuciones rápidas, Trade Manager EA se adapta a tus necesidades, ofreciendo flexibilidad en todos los mercados, desde
Local Trade Copier EA MT5
Juvenille Emperor Limited
4.96 (116)
Utilidades
Experimente una copia de operaciones excepcionalmente rápida con Local Trade Copier EA MT5 . Con su fácil configuración de 1 minuto, este copiador de operaciones le permite copiar operaciones entre múltiples terminales de MetaTrader en la misma computadora con Windows o en Windows VPS con velocidades de copiado ultra rápidas de menos de 0.5 segundos. Ya seas un trader principiante o profesional, el   Local Trade Copier EA MT5   ofrece una amplia gama de opciones para personalizarlo según tus ne
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.86 (146)
Utilidades
Trade Panel es un asistente comercial multifuncional. La aplicación contiene más de 50 funciones comerciales para operaciones manuales y le permite automatizar la mayoría de las acciones comerciales. Atención, la aplicación no funciona en el probador de estrategias. Antes de comprar, puede probar la versión demo en una cuenta de demostración. Versión de demostración aquí . Instrucciones completas aquí . Comercio. Le permite realizar operaciones comerciales con un solo clic: Abra una orden y posi
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (7)
Utilidades
Ultimate Extractor - Analítica profesional para MT5 Ultimate Extractor transforma su historial de operaciones de MetaTrader 5 en información práctica con análisis completos, gráficos interactivos y seguimiento del rendimiento en tiempo real. Qué hace Fase 1: Analiza automáticamente su historial de operaciones MT5 a través de todos los Asesores Expertos y genera informes HTML detallados con visualizaciones interactivas. Realiza un seguimiento en tiempo real de las métricas de rendimiento, incluye
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (13)
Utilidades
Versión Beta Telegram to MT5 Signal Trader está casi listo para el lanzamiento oficial en versión alfa. Algunas funciones aún están en desarrollo y puede que encuentre pequeños errores. Si experimenta problemas, por favor repórtelos, sus comentarios ayudan a mejorar el software para todos. El precio aumentará después de 20 ventas. Copias restantes a $90: 2/20 . Telegram to MT5 Signal Trader es una herramienta potente que copia señales de trading desde canales o grupos de Telegram directamente
Trade Dashboard MT5
Fatemeh Ameri
4.96 (103)
Utilidades
¿Cansado de complejas órdenes y cálculos manuales? Trade Dashboard es su solución. Con su interfaz fácil de usar, la colocación de órdenes se convierte en un esfuerzo, con un solo clic, puede abrir operaciones, establecer stop loss y tomar los niveles de beneficios, gestionar el tamaño del lote de comercio, y calcular el riesgo de recompensa, lo que le permite centrarse sólo en su estrategia. Diga adiós a los cálculos manuales y agilice su experiencia de trading con Trade Dashboard. Descargue la
Smart Stop Scanner MT5
Daniel Stein
5 (2)
Utilidades
Smart Stop Scanner – Sistema multiactivo de escaneo de stops basado en estructura de mercado Descripción general Smart Stop Scanner ofrece a los traders un monitoreo profesional de niveles de stop-loss a través de múltiples mercados. El sistema identifica automáticamente las zonas de stop más relevantes basadas en estructura real del mercado, rupturas clave y lógica de acción del precio, todo presentado en un panel unificado, claro y totalmente compatible con pantallas de alta resolución (DPI-
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
Utilidades
EASY Insight AIO – La solución todo en uno para un trading inteligente y sin esfuerzo Resumen Imagina poder analizar todo el mercado — Forex, Oro, Cripto, Índices e incluso Acciones — en segundos, sin tener que revisar gráficos manualmente, instalar indicadores o hacer configuraciones complicadas. EASY Insight AIO es tu herramienta definitiva de exportación para trading impulsado por IA, lista para usar al instante. Ofrece una visión completa del mercado en un único archivo CSV limpio, listo p
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.82 (34)
Utilidades
La copiadora comercial para MT5 es un comercio   copiadora para la plataforma МetaТrader 5 . Copia operaciones de forex entre   cualquier cuenta  MT5  - MT5, MT4  - MT5 para la versión COPYLOT MT5 (o MT4 - MT4 MT5  - MT4 para la versión COPYLOT MT4) Copiadora confiable! Versión MT 4 Descripción completa +DEMO +PDF Cómo comprar Cómo instalar    Cómo obtener archivos de registro    Cómo probar y optimizar    Todos los productos de Expforex También puede copiar operaciones en el terminal МТ4 ( МТ
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (6)
Utilidades
Copy Cat More Trade Copier MT5 (Gato Copiador MT5) es un copiador de operaciones local y un marco completo de gestión de riesgos y ejecución diseñado para los desafíos comerciales de hoy. Desde desafíos de firmas prop hasta gestión de carteras personales, se adapta a cada situación con una combinación de ejecución robusta, protección de capital, configuración flexible y manejo avanzado de operaciones. El copiador funciona tanto en modo Master (emisor) como Slave (receptor), con sincronización en
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.86 (28)
Utilidades
MT5 to Telegram Signal Provider es una utilidad fácil de usar y completamente personalizable que permite enviar señales especificadas al chat, canal o grupo de Telegram, convirtiendo tu cuenta en un proveedor de señales . A diferencia de la mayoría de los productos competidores, no utiliza importaciones DLL. [ Demo ] [ Manual ] [ Versión MT4 ] [ Versión Discord ] [ Canal de Telegram ]  New: [ Telegram To MT5 ] Configuración Está disponible una guía del usuario paso a paso. No se requiere conoci
Smart Stop Manager MT5
Daniel Stein
5 (1)
Utilidades
Smart Stop Manager – Ejecución automática de stop-loss con precisión profesional Descripción general Smart Stop Manager es la capa de ejecución de la línea Smart Stop, diseñada para traders que necesitan una gestión de stop-loss estructurada, fiable y totalmente automatizada en múltiples posiciones abiertas. Supervisa continuamente todas las operaciones activas, calcula el nivel óptimo de stop utilizando la lógica de estructura de mercado de Smart Stop y actualiza los stops automáticamente sig
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.33 (27)
Utilidades
Trade Manager para ayudarle a entrar y salir rápidamente de operaciones mientras calcula automáticamente su riesgo. Incluye funciones que le ayudarán a evitar el exceso de operaciones, las operaciones de venganza y las operaciones emocionales. Las operaciones se pueden gestionar automáticamente y las métricas de rendimiento de la cuenta se pueden visualizar en un gráfico. Estas características hacen que este panel sea ideal para todos los operadores manuales y ayuda a mejorar la plataforma Meta
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
Utilidades
El producto copiará todas las señales de telegramas a MT5 (de la que usted es miembro), también puede funcionar como copiadora remota. Fácil de configurar, copia instantánea, puede trabajar con casi todos los formatos de señal, señal de imagen, soporte para traducir otros idiomas al inglés . Trabaja con todo tipo de canales o grupos, incluso canales con "Restricción de Guardar Contenido", trabaja con multi canales, multi MT5 . Funciona como copiadora remota: si la señal tiene número de ticket,
HINN MagicEntry Extra
ALGOFLOW OÜ
4.64 (11)
Utilidades
HINN MAGIC ENTRY es la mejor herramienta para la entrada y gestión de posiciones! Coloca órdenes a través de la selección de niveles en el gráfico! Funciones principales: - Órdenes a mercado, limitadas y pendientes - Cálculo automático de lotes - Contabilización automática de diferenciales y comisiones - Número ilimitado de tomas de posiciones intermedias - Breakeven y stop loss trailing - Interfaz intuitiva, adaptable y personalizable - Visualización de sesiones y niveles algorítmicos fuer
HYT utility
Sergey Batudayev
Utilidades
HYT (Help Your Trading)   es una herramienta diseñada para ayudarle   a promediar   sus posiciones perdedoras utilizando dos técnicas principales: Promedio estándar. Cobertura con posterior apertura de posiciones en dirección de la tendencia. Esta herramienta permite gestionar múltiples posiciones abiertas en diferentes direcciones, tanto de compra como de venta. HYT calcula automáticamente el tamaño de la próxima posición, el precio de la orden, la dirección para promediar y cerrar la posición
Grid Manual MT5
Alfiya Fazylova
4.9 (20)
Utilidades
Grid Manual es un panel de negociación para trabajar con una cuadrícula de órdenes. La utilidad es universal, tiene configuraciones flexibles y una interfaz intuitiva. Funciona con una cuadrícula de órdenes no solo en la dirección de promediar pérdidas, sino también en la dirección de aumentar las ganancias. El usuario no necesita crear y mantener una cuadrícula de órdenes, la utilidad lo hará. Basta con abrir un pedido y el "Grid manual" creará automáticamente una grilla de órdenes para el mism
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.58 (72)
Utilidades
Panel de comercio para operar en 1 clic. ¡Trabajando con posiciones y pedidos! Operar desde el gráfico o desde el teclado. Con nuestro panel de operaciones, puede ejecutar operaciones con un solo clic directamente desde el gráfico y realizar operaciones comerciales 30 veces más rápido que con el control estándar de MetaTrader. Los cálculos automáticos de parámetros y funciones hacen que las operaciones sean más rápidas y cómodas para los operadores. Consejos gráficos, etiquetas informativas e in
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.74 (19)
Utilidades
Este producto filtra todos los asesores expertos y los gráficos manuales durante el tiempo de noticias, por lo que no tendrás que preocuparte por los repentinos picos de precios que podrían destruir tus configuraciones de negociación manuales o las operaciones realizadas por otros asesores expertos. Este producto también viene con un sistema completo de gestión de órdenes que puede manejar tus posiciones abiertas y órdenes pendientes antes del lanzamiento de cualquier noticia. Una vez que compre
Seconds Chart MT5
Boris Sedov
4.59 (17)
Utilidades
Seconds Chart — una herramienta única para crear gráficos en segundos en MetaTrader 5 . Con Seconds Chart , puede construir gráficos con marcos temporales definidos en segundos, proporcionando una flexibilidad y precisión de análisis ideales que no están disponibles en gráficos estándar de minutos u horas. Por ejemplo, el marco temporal S15 indica un gráfico con velas de 15 segundos. Puede utilizar cualquier indicador y asesor experto compatible con símbolos personalizados. Trabajar con ellos es
Trade Manager DashPlus
Henry Lyubomir Wallace
5 (12)
Utilidades
DashPlus es una herramienta avanzada de gestión de operaciones diseñada para mejorar la eficiencia y efectividad de sus transacciones en la plataforma MetaTrader 5. Ofrece un conjunto integral de funciones, que incluyen cálculo de riesgos, gestión de órdenes, sistemas avanzados de cuadrícula, herramientas basadas en gráficos y análisis de rendimiento. Características Clave 1. Cuadrícula de Recuperación Implementa un sistema de cuadrícula de promediado y flexible para gestionar operaciones durant
Risk Manager for MT5
Sergey Batudayev
4.35 (17)
Utilidades
Expert Advisor Risk Manager para MT5 es un programa muy importante y, en mi opinión, necesario para todos los comerciantes. Con este Asesor Experto podrá controlar el riesgo en su cuenta de operaciones. El control de riesgos y beneficios puede realizarse tanto en términos monetarios como porcentuales. Para que el Asesor Experto funcione, simplemente adjúntelo al gráfico de pares de divisas y establezca los valores de riesgo aceptables en la divisa de depósito o en % del saldo actual. [Instruc
Telegram to MT5 Coppy
Sergey Batudayev
5 (7)
Utilidades
De Telegram a MT5:   La solución definitiva para copiar señales Simplifique sus operaciones con Telegram a MT5, la moderna herramienta que copia señales de trading directamente desde los canales y chats de Telegram a su plataforma MetaTrader 5, sin necesidad de DLL. Esta potente solución garantiza una ejecución precisa de señales, amplias opciones de personalización, ahorra tiempo y aumenta su eficiencia. [ Instructions and DEMO ] Características principales Integración directa de la API de Tele
Patrex pro
Chioma Obunadike
5 (1)
Utilidades
Patrex Pro: Maximice su potencial de trading Patrex Pro es un bot de trading avanzado diseñado para ayudar a los traders a optimizar sus estrategias de trading y maximizar sus beneficios potenciales. Con su tecnología de vanguardia y una interfaz fácil de usar, Patrex Pro es la herramienta definitiva para los operadores que buscan elevar su juego de comercio. Obtener versión MT4 Características principales: 1. Cobertura de posiciones: Patrex Pro permite a los usuarios cubrir sus posiciones en f
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
Utilidades
Lazy Trader es su asistente personal de gestión de riesgos que encuentra de forma independiente las mejores entradas en el mercado, gestiona posiciones y le ayuda a extraer el máximo beneficio de cada idea de trading. Supervisa los gráficos de M1 a W1 , encuentra puntos de entrada óptimos basados en sus parámetros y gestiona las operaciones sin su participación: - ¿Tiene una idea en el gráfico diario? No hay necesidad de esperar a que los plazos inferiores formen una señal - Lazy Trader lo comp
Zentral Trading Manager
Ray Zeanrik Parreno Fredeluces
5 (4)
Utilidades
Gestor comercial central Su centro de mando para el trading de precisión: ahora más fuerte que nunca Tome el control de sus operaciones como nunca antes. Zentral Trading Manager es su panel de operación manual todo-en-uno para MetaTrader 5 - construido para scalpers, day traders, y ejecución de estrategias serias. Totalmente compatible con portátiles Mac y Windows . Alto-DPI seguro. No más problemas de diseño. Características principales (Última actualización 2025): - One-Click Close - Cierre i
Risk Manager Pro MT5
Roman Zhitnik
5 (7)
Utilidades
El Asesor Experto es un completo gestor de riesgos que ayuda a los usuarios a controlar sus actividades de negociación. Con esta herramienta como salvaguarda, puede configurar fácilmente varios parámetros de riesgo. Cuando se supera cualquier límite, el gestor de riesgos puede forzar el cierre de las posiciones abiertas, cerrar otros EAs, e incluso cerrar el terminal para evitar el trading emocional que no se corresponde con su estrategia de trading. Ajustes del Gestor de Riesgos Protección de
Custom Alerts AIO MT5
Daniel Stein
5 (1)
Utilidades
Custom Alerts AIO: Supervisión inteligente de múltiples mercados, lista para usar sin configuración Descripción general Custom Alerts AIO es una herramienta avanzada de escaneo de mercado que funciona "nada más instalarla", sin necesidad de configurar indicadores adicionales. Incluye internamente todos los indicadores clave de Stein Investments (FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels e IX Power), lo que te permite supervisar de forma sencilla todas las clases de activos principales: Forex,
Auto Trade Copier for MT5
Vu Trung Kien
4.38 (26)
Utilidades
Auto Trade Copier está diseñado para copiar los oficios entre múltiples cuentas MT5 / terminales con una precisión absoluta. Con esta herramienta, puede actuar como proveedor (fuente ) o receptor (destino ) . Cada acciones comerciales podrán ser clonados del proveedor al receptor sin demora. Las siguientes son las funciones destacadas :     Cambie entre proveedores o función del receptor en una sola herramienta.     Un proveedor puede copiar los oficios a las cuentas de múltiples receptores.
Otros productos de este autor
Spike Phantom
Niccyril Chirindo
1 (1)
Indicadores
Spike Phantom es un indicador especializado para los índices sintéticos PainX y GainX que genera señales de trading con notificaciones automáticas de alerta. Características El indicador analiza las condiciones del mercado utilizando algoritmos propios y muestra flechas de compra/venta directamente en el gráfico. Funciona específicamente con los índices PainX y GainX en el marco temporal M5. La generación de señales combina múltiples métodos de análisis técnico para identificar posibles oportun
Equity Guard AI
Niccyril Chirindo
Utilidades
EquityGuard AI - Sistema avanzado de protección de cuentas Descripción EquityGuard AI es una herramienta profesional de supervisión de cuentas diseñada para proteger su capital de negociación mediante mecanismos automatizados de vigilancia de la renta variable y respuesta instantánea. Envíeme un mensaje después de la compra para obtener un programa adicional (gratis) que deshabilita el botón de Algo Trading cuando se detecta una brecha en la equidad . Este programa adicional requiere "Permitir i
Mega Spikes Max
Niccyril Chirindo
1 (2)
Indicadores
Mega Spikes Max es un indicador especializado para índices sintéticos Boom y Crash que genera señales de trading con notificaciones automáticas de alerta. Características El indicador analiza las condiciones del mercado utilizando algoritmos propios y muestra flechas de compra/venta directamente en el gráfico. Funciona específicamente con los índices Boom y Crash en el marco temporal M5. La generación de señales combina múltiples métodos de análisis técnico para identificar posibles oportunidad
Gold Crash
Niccyril Chirindo
Indicadores
GOLD CRASH - Indicador de scalping de oro para M1/M5 Gold Crash es un indicador profesional de scalping sin repintado diseñado específicamente para operar con XAUUSD en marcos temporales M1 y M5. Presenta un moderno panel de control con análisis de la tendencia del oro en tiempo real y señales de entrada precisas. Características principales Sin repintado - Señales confirmadas sólo al cierre de la barra, nunca cambian Optimizado para el Oro - Ajustes ajustados específicamente para la volatilida
Sahwira Trade Manager
Niccyril Chirindo
Utilidades
Sahwira Trade Manager - Panel Avanzado de Operaciones Forex para MT5 Aumente su eficiencia comercial con precisión y control Eleve su experiencia comercial con Sahwira Trade Manager, un Asesor Experto (EA) potente y fácil de usar diseñado para MetaTrader 5 (MT5). Si usted es un principiante o un trader experimentado, esta herramienta avanzada de gestión de operaciones ofrece un panel elegante y personalizable para ejecutar órdenes de mercado y pendientes, gestionar el riesgo, y supervisar el re
AI Daily Trend
Niccyril Chirindo
Indicadores
AI Trading Dashboard - Indicador de señal de retroceso para BOOM & CRASH Revisión de Plaese Leave VISIÓN GENERAL Indicador de análisis técnico para los índices sintéticos BOOM, CRASH. Supervisa las tendencias diarias e identifica los puntos de entrada de retroceso en función de parámetros configurables. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES Generación de señales - Señales de COMPRA en índices BOOM durante retrocesos de tendencias alcistas - Señales de VENTA en los índices CRASH durante los rebotes de l
Trade Mirror Pro
Niccyril Chirindo
Utilidades
" Trade Mirror Pro - Copiador de posiciones multiterminal Trade Mirror Pro - Solución Profesional de Copia de Operaciones Multi-Terminal Trade Mirror Pro proporciona un copiado de posiciones fiable entre múltiples terminales MT5 utilizando comunicación basada en ficheros. No requiere importación de DLL, asegurando la compatibilidad con todas las instalaciones MT5 incluyendo VPS y entornos restringidos. Características principales: Arquitectura maestro/esclavo que soporta un número ilimitado de t
CRT Bomb Pro
Niccyril Chirindo
Indicadores
Indicador CRT Bomb - MT5 Versión Completa El CRT Bomb es un indicador de trading profesional que detecta patrones de inversión de 3 velas de alta probabilidad (CRT - Candle Reversal Technique) en todos los marcos temporales y símbolos. Se recomienda VPS para que no se pierda ninguna configuración CRT a medida que se forman, para las entradas puede utilizar su análisis manual para la confirmación como FVG, OBS, etc. Funciona en todos los Pares, Metales e Índices Características principales: Ident
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario