Sahwira Trade Manager
- Utilidades
- Niccyril Chirindo
- Versión: 1.20
- Actualizado: 12 noviembre 2025
- Activaciones: 10
Sahwira Trade Manager - Panel Avanzado de Operaciones Forex para MT5
Eleve su experiencia comercial con Sahwira Trade Manager, un Asesor Experto (EA) potente y fácil de usar diseñado para MetaTrader 5 (MT5). Si usted es un principiante o un trader experimentado, esta herramienta avanzada de gestión de operaciones ofrece un panel elegante y personalizable para ejecutar órdenes de mercado y pendientes, gestionar el riesgo, y supervisar el rendimiento de su cuenta en tiempo real, todo desde una interfaz única e intuitiva.
OBTENGA LA VERSIÓN COMPLETA AQUÍ http://t.me/volatilityplus
Características principales:
- Operar con un solo clic: Ejecute órdenes de compra, venta, stop de compra, stop de venta, límite de compra y límite de venta al instante con tamaños de lote personalizables.
- Gestión de riesgos simplificada: Establezca Stop Loss (SL), Take Profit (TP) y Porcentaje de Riesgo con validación incorporada para garantizar el cumplimiento de los requisitos del broker.
- Datos de mercado en tiempo real: Supervise los precios de compra y venta en tiempo real y las estadísticas de la cuenta (capital, beneficios, reducción) directamente en el panel.
- Flexibilidad de órdenes pendientes: Ajuste las distancias de las órdenes pendientes con precisión para realizar entradas estratégicas en las operaciones.
- Opciones de control de operaciones: Cierre todas las posiciones o elimine las órdenes pendientes con un solo clic.
- Interfaz personalizable: Personalice los colores y el diseño para que coincida con su estilo de negociación.
- Ahorro de tiempo y eficiencia: Agilice su proceso de negociación con un panel compacto, todo-en-uno, sin necesidad de hacer malabares con múltiples ventanas o herramientas.
- Mayor precisión: Los ajustes integrados del tamaño del lote y las comprobaciones del nivel mínimo de stop garantizan que sus operaciones cumplan las normas del corredor.
- Información en tiempo real: Manténgase informado con actualizaciones en tiempo real sobre el capital de la cuenta, los beneficios/pérdidas y el porcentaje de reducción.
- Diseño fácil de usar: Fuentes grandes y legibles y un diseño limpio hacen que sea fácil de usar, incluso durante los mercados de rápido movimiento.
- Operadores de Forex que buscan un gestor de operaciones EA fiable
- Scalpers y day traders que necesitan una rápida ejecución de órdenes
- Traders preocupados por el riesgo que buscan controles SL/TP robustos
- Usuarios de MT5 que buscan un panel de control personalizable
- Adjunte Sahwira Trade Manager a cualquier gráfico MT5.
- Activar Algo Trading
- Configure su tamaño de lote preferido, SL, TP, % de riesgo, y la distancia de la orden pendiente a través de los campos de entrada.
- Utilice los botones codificados por colores para colocar órdenes de mercado o pendientes al instante.
- Supervise sus operaciones y las estadísticas de su cuenta en tiempo real en el panel de control.
- Cierre posiciones o cancele órdenes pendientes con un solo clic cuando sea necesario.
- Plataforma: MetaTrader 5 (MT5)
- Personalización: Colores, tamaños de lote y parámetros de riesgo ajustables
- Rendimiento: Ligero y optimizado para un funcionamiento fluido
El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración