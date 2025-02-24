Sahwira Trade Manager

Sahwira Trade Manager - Panel Avanzado de Operaciones Forex para MT5

Aumente su eficiencia comercial con precisión y control

Eleve su experiencia comercial con Sahwira Trade Manager, un Asesor Experto (EA) potente y fácil de usar diseñado para MetaTrader 5 (MT5). Si usted es un principiante o un trader experimentado, esta herramienta avanzada de gestión de operaciones ofrece un panel elegante y personalizable para ejecutar órdenes de mercado y pendientes, gestionar el riesgo, y supervisar el rendimiento de su cuenta en tiempo real, todo desde una interfaz única e intuitiva.

Características principales:

  • Operar con un solo clic: Ejecute órdenes de compra, venta, stop de compra, stop de venta, límite de compra y límite de venta al instante con tamaños de lote personalizables.
  • Gestión de riesgos simplificada: Establezca Stop Loss (SL), Take Profit (TP) y Porcentaje de Riesgo con validación incorporada para garantizar el cumplimiento de los requisitos del broker.
  • Datos de mercado en tiempo real: Supervise los precios de compra y venta en tiempo real y las estadísticas de la cuenta (capital, beneficios, reducción) directamente en el panel.
  • Flexibilidad de órdenes pendientes: Ajuste las distancias de las órdenes pendientes con precisión para realizar entradas estratégicas en las operaciones.
  • Opciones de control de operaciones: Cierre todas las posiciones o elimine las órdenes pendientes con un solo clic.
  • Interfaz personalizable: Personalice los colores y el diseño para que coincida con su estilo de negociación.
¿Por qué elegir Sahwira Trade Manager?
  • Ahorro de tiempo y eficiencia: Agilice su proceso de negociación con un panel compacto, todo-en-uno, sin necesidad de hacer malabares con múltiples ventanas o herramientas.
  • Mayor precisión: Los ajustes integrados del tamaño del lote y las comprobaciones del nivel mínimo de stop garantizan que sus operaciones cumplan las normas del corredor.
  • Información en tiempo real: Manténgase informado con actualizaciones en tiempo real sobre el capital de la cuenta, los beneficios/pérdidas y el porcentaje de reducción.
  • Diseño fácil de usar: Fuentes grandes y legibles y un diseño limpio hacen que sea fácil de usar, incluso durante los mercados de rápido movimiento.
Perfecto para:
  • Operadores de Forex que buscan un gestor de operaciones EA fiable
  • Scalpers y day traders que necesitan una rápida ejecución de órdenes
  • Traders preocupados por el riesgo que buscan controles SL/TP robustos
  • Usuarios de MT5 que buscan un panel de control personalizable
Cómo funciona:
  1. Adjunte Sahwira Trade Manager a cualquier gráfico MT5.
  2. Activar Algo Trading
  3. Configure su tamaño de lote preferido, SL, TP, % de riesgo, y la distancia de la orden pendiente a través de los campos de entrada.
  4. Utilice los botones codificados por colores para colocar órdenes de mercado o pendientes al instante.
  5. Supervise sus operaciones y las estadísticas de su cuenta en tiempo real en el panel de control.
  6. Cierre posiciones o cancele órdenes pendientes con un solo clic cuando sea necesario.
Especificaciones técnicas:
  • Plataforma: MetaTrader 5 (MT5)
  • Personalización: Colores, tamaños de lote y parámetros de riesgo ajustables
  • Rendimiento: Ligero y optimizado para un funcionamiento fluido

Vungano
21
Vungano 2025.02.28 10:29 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Niccyril Chirindo
5035
Respuesta del desarrollador Niccyril Chirindo 2025.03.04 23:56
Thanks Boss Enjoy
Batsirayi L Marango
1200
Batsirayi L Marango 2025.02.27 16:09 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Niccyril Chirindo
5035
Respuesta del desarrollador Niccyril Chirindo 2025.03.04 23:56
Sure thanks for the review
Respuesta al comentario