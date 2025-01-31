Spike Phantom

1

Spike Phantom es un indicador especializado para los índices sintéticos PainX y GainX que genera señales de trading con notificaciones automáticas de alerta.


Características

El indicador analiza las condiciones del mercado utilizando algoritmos propios y muestra flechas de compra/venta directamente en el gráfico. Funciona específicamente con los índices PainX y GainX en el marco temporal M5.

La generación de señales combina múltiples métodos de análisis técnico para identificar posibles oportunidades de trading. El sistema proporciona dos niveles TP y cálculos SL para cada señal.

El sistema de alertas envía notificaciones a través de mensajes push, correo electrónico, alertas sonoras y visualizaciones en pantalla. Soporte multilingüe disponible en inglés, francés, español, portugués y malayo.

Símbolos compatibles

GainX 400,GainX 1200 y GainX 800, PainX 1200 y PainX 800 SPIKES

Parámetros de entrada

Ajustes de alerta:

  • Selección de idioma (inglés, francés, español, portugués, malayo)
  • Personalización del nombre de la alerta
  • Activación/desactivación de alertas por correo electrónico
  • Activar/desactivar sonido y alertas emergentes
  • Activar/desactivar notificaciones push

Configuración de Stop Loss:

  • Cantidad de riesgo en dólares
  • Tamaño del lote para el cálculo de operaciones

Propiedades del indicador

  • Tipo de indicador: Ventana gráfica
  • Indicadores de flecha para señales de compra/venta
  • Flechas que no se repintan
  • Colores y tamaños personalizables

Instalación

Cargue el indicador en cualquier gráfico compatible. Configure las preferencias de notificación en el panel de entrada. El sistema supervisará automáticamente las condiciones del mercado y generará alertas cuando se cumplan las condiciones.

Requisitos

Plataforma MetaTrader 5 M5 timeframe recomendado Funciona en cuentas demo y reales

Aviso Importante

Esta es una herramienta de análisis técnico. Operar implica riesgo y el rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Los usuarios deben entender las características de los índices sintéticos antes de operar.

Productos recomendados
UPD1 Murrey Math Combo Levels MT5
Vitaliy Kuznetsov
5 (2)
Indicadores
La idea detrás de este indicador es encontrar niveles de   Murray en todos los marcos de tiempo y combinarlos en niveles combinados   que incluyan niveles de señal basados ​​en niveles fuertes de Murray (+2, +1, 8, 4, 0, -1, -2). Cuanto más corto sea el período de tiempo, más posibilidades tendrá de ver inmediatamente el nivel de combinación. Se resaltará en color. Cuando coloque el cursor sobre cualquier número, aparecerá una pista sobre el período de tiempo al que pertenece el nivel. Pero siem
Pct Multi Probability Indicator Mt5
Fabio Albano
Indicadores
La nueva actualización convierte a este indicador en una completa herramienta de estudio, análisis y explotación de patrones probabilísticos. Incluye: Monitor porcentual multiactivo en gráfico. Martingalas configurables. Veintiún patrones preconfigurados, incluyendo patrones Mhi y C3. Un editor de patrones avanzado para almacenar hasta 5 patrones personalizados. Modo Backtest para comprobar los resultados con informes de pérdidas. Filtro de tendencias. Filtro de aciertos operativos. Opción de ci
Trend variance spectrum robot
Ekaterina Saltykova
Asesores Expertos
En el mundo del trading, donde cada tick puede ser el comienzo de una nueva historia, es crucial tener un aliado confiable. TrendVarianceSpectrum no es solo un robot de trading; es su guía en los mercados volátiles. Construido con años de experiencia y entrenado con más de 25 años de datos, combina la elegancia de las matemáticas con el poder de la tecnología moderna. Ventajas clave de TrendVarianceSpectrum: Mínimo drawdown : TrendVarianceSpectrum opera con un drawdown significativamente bajo, l
One Expert General MT5
Wendell Aganos
Asesores Expertos
One Expert General MT5 - Motor de Trading AI One Expert General MT5 es un EA de tendencia rápido, estable y basado en sesiones construido para XAUUSD . Impulsado por un núcleo basado en IA, analiza el impulso, la volatilidad y la fuerza direccional para ejecutar operaciones de alta probabilidad durante las sesiones de Asia y Londres . Características principales Detección de tendencias mejorada por IA Precisión basada en la sesión (Asia y Londres) Sistema de lote dinámico (MODO GENERAL) Aislam
EMA Retrace
Jerome Osa
Asesores Expertos
EMA Retrace Visión general de la estrategia El EA EMA Crossover Pro es un sofisticado robot de trading MQL5 que combina principios de seguimiento de tendencias con una gestión avanzada del riesgo para ejecutar operaciones automatizadas basadas en cruces de Medias Móviles Exponenciales con múltiples filtros de confirmación. Lógica principal de trading Sistema de cruce de EMA Configuración de doble EMA : EMA rápida (6 periodos) : Detección rápida de la tendencia EMA lenta (15 periodos) : Direcc
LevelsFib DTZ
Vitaliy Davydov
Indicadores
El indicador combinado Levels Ib DTZ ayuda a determinar la dirección de la tendencia al operar. Muestra señales en el gráfico sobre un posible cambio de tendencia próximo. El indicador es una combinación de niveles de Fibonacci con zonas de sobrecompra y sobreventa y un indicador de tendencia basado en los indicadores ZigZag y ATR. El indicador Levels Ib DTZ ayuda a los operadores a predecir los futuros movimientos de los precios y a ajustar su estrategia en consecuencia. Funciona en todos los
Faradenza
Tatiana Savkevych
Indicadores
La principal aplicación del indicador Faradenza es generar señales de compra y venta. El indicador sigue la tendencia del mercado con una fiabilidad inigualable, ignorando las fluctuaciones bruscas del mercado y el ruido en torno al precio medio. Determinar la tendencia del mercado es una tarea importante para los operadores. El indicador Faradenza implementa un algoritmo avanzado para visualizar la tendencia del mercado. Capta la tendencia y muestra con flechas los momentos favorables para entr
Moving Polynomial Regression
Loemiro Boholts Busis
Indicadores
Regresión polinómica móvil El indicador Moving Polynomial Regres sion proporciona a los operadores un método estadísticamente sólido y adaptable para identificar la verdadera tendencia, predecir los cambios inmediatos de impulso y filtrar el ruido del mercado. A diferencia de las medias móviles tradicionales, que simplemente se retrasan con respecto al precio, esta herramienta ajusta una curva polinómica óptima al mercado, proporcionándole una visión dinámica y predictiva de la acción del pre
FREE
Upper and Lower Reversal MT5
Vitalyi Belyh
Indicadores
Upper and Lower Reversal - Sistema de previsión temprana de momentos de inversión. Le permite encontrar puntos de inflexión de precios en los límites de los canales de movimiento de precios superior e inferior. El indicador nunca cambiará de color ni cambiará la posición de las flechas de señal. Las flechas rojas son una señal de compra, las flechas azules son una señal de venta. Se ajusta a cualquier marco de tiempo e instrumento comercial. El indicador no se vuelve a dibujar, sólo funciona c
Ticker
Pawel Pel
Indicadores
El indicador muestra el número total de ticks durante la formación de una sola barra. Puede utilizarse para analizar la actividad del mercado en operaciones financieras. Los picos y valles del indicador ponen de relieve los posibles puntos de inflexión en los movimientos de los precios. Esta herramienta es particularmente útil para los operadores que buscan identificar periodos de alta volatilidad, permitiéndoles tomar decisiones informadas basadas en patrones de volumen de ticks. Al observar l
PriceActionOracle
Vitalii Zakharuk
Indicadores
El indicador PriceActionOracle simplifica enormemente el proceso de toma de decisiones de negociación al proporcionar señales precisas sobre los retrocesos del mercado. Se basa en un algoritmo incorporado que no sólo reconoce posibles retrocesos, sino que también los confirma en los niveles de soporte y resistencia. Este indicador encarna el concepto de ciclicidad del mercado en una forma de análisis técnico. PriceActionOracle sigue la tendencia del mercado con un alto grado de fiabilidad, ign
Historical Memory
Marat Sultanov
3.33 (3)
Indicadores
Indicador-pronosticador. Es bastante cómodo como un ayudante, actúa como punto de referencia en cuanto al carácter futuro del movimiento del precio. El pronóstico se realiza usando el método de la búsqueda de una parte más similar (en adelante, patrón) en el historial. El indicador se dibuja en forma de una línea que muestra el resultado del cambio de los precios del cierre de las barras. En los ajustes del indicador se puede ajustar la profundidad del historial, número de barras que se someten
FREE
PF Maximizer MT5
Nguyen Thanh Cong
5 (7)
Indicadores
Introducción El PF Maximizer es una herramienta técnica sin repintado que cambia las reglas del juego, diseñada para ayudar a los operadores a distinguir las auténticas señales de tendencia de las fluctuaciones erráticas del mercado. Mediante el empleo de sofisticados algoritmos y análisis de datos de vanguardia, este indicador filtra eficazmente el ruido no deseado, permitiendo a los operadores identificar los puntos precisos de inicio y finalización de los movimientos sustanciales del mercad
FREE
Candles Mix mt5
Vitaliy Kostrubko
Indicadores
Este indicador será MUY ÚTIL para cualquiera que trabaje con patrones de velas. Este indicador está diseñado para mostrar la figura media de dos velas adyacentes (actual y anterior). En consecuencia, muestra EN CONTEXTO la fuerza o debilidad de los toros / osos (!). Pero, por favor, no se olvide de los fundamentos clásicos del análisis técnico (!). Todos los indicadores son sólo una herramienta auxiliar para la lectura de un gráfico (!). A demo version on the example of mt-4 can be found here: 
ChannelVM
Vitaliy Davydov
Indicadores
ChannelVM - es un indicador de canal convertido de un indicador para MT4 a un indicador para trabajar en MT5. Además de mostrar los canales de precios en un gráfico, reconoce los patrones más simples - "triángulo" y "bandera". Ayuda a determinar el movimiento posterior del precio. Tiene ajustes sencillos y comprensibles que no necesitan descripción. Al rediseñarlo para el terminal de operaciones MT5, se conservaron en la medida de lo posible la lógica de trabajo y el aspecto del indicador o
MACD Ichimoku retracement
Sylvestre Setufa Djagbavi
Asesores Expertos
Idea general de la estrategia Este robot combina la precisión de la Nube de Ichimoku y la potencia del MACD para identificar los cambios de tendencia de alta probabilidad. La idea es simple: detectar los momentos en los que el mercado se aleja demasiado de su zona de equilibrio (elasticidad extrema) y, a continuación, confirmar este desequilibrio a través de la estructura del MACD antes de que se produzca un cambio de tendencia real. De este modo, el robot no se anticipa sino que espera la prue
Ichimoku with alert
Tete Adate Adjete
Indicadores
indicador ichimoku con alerta; alerta sonora, alerta por correo electrónico, alerta push puede activar o desactivar la configuración como desee Cuando hay un cruce de tenkansen y kijun obtendrá una alerta Cuando haya un cruce entre Senkouspan A y Senkouspan B, recibirá una alerta. Ajustes de sonido asequibles posibilidad de modificar los parámetros del indicador ichimoku
Scalping PullBack Signal
Quang Huy Quach
5 (1)
Indicadores
1. Visión general El indicador Scalping PullBack Signal es una potente herramienta de análisis técnico diseñada para ayudar a los operadores a identificar oportunidades de scalping basadas en posibles señales de retroceso y reversión. Esta herramienta es especialmente útil en plazos más cortos (inferiores a 15 minutos), pero también puede aplicarse en plazos más largos para operaciones a más largo plazo. Este indicador integra varios componentes analíticos clave, proporcionando una visión comple
FREE
Visual Wave Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indicadores
Indicador Visual Waves: Siga la tendencia con claridad Descubra una forma más inteligente de operar con el Indicador Visual Waves, una sofisticada herramienta diseñada para proporcionar señales de tendencia más claras y fiables en la plataforma MetaTrader 4. ¿Está cansado de las señales falsas y del ruido del mercado que generan las medias móviles tradicionales? El indicador Visual Waves es la solución. Va más allá de los cálculos básicos para ofrecer un análisis verdaderamente adaptativo del i
Rubdfx Divergence Detector
Namu Makwembo
Indicadores
El indicador de divergencia rubdfx es una herramienta de análisis técnico que compara el movimiento del precio de un valor. Se utiliza para identificar posibles cambios en la tendencia del precio de un valor. El indicador puede aplicarse a cualquier tipo de gráfico, incluidos los gráficos de barras y de velas. El algoritmo se basa en el MACD, que ha sido modificado para detectar múltiples divergencias positivas y negativas. Ajustes ___settings___ * fastEMA * slowEMA * SeñalSMA *Alertas: Verdad
DrawChartPattern MT5
Kazuya Yamaoka
Indicadores
El patrón gráfico se dibuja automáticamente. También le indica automáticamente el precio al que es más probable que compre o venda según el patrón. Por lo tanto, no hay necesidad de memorizar patrones o dibujar líneas por sí mismo. * El "WhaleFinder" incluye cuatro indicadores ("DrawTurningPoint", "DrawHurdle", "DrawChartPattern", "DrawFibonacci"). Por lo tanto, tenga cuidado de no comprar más de una copia (duplicados). Estamos retransmitiendo en directo el funcionamiento real del sistema. Po
SMC Analyzer Single Timeframe
Cao Minh Quang
5 (3)
Indicadores
El SMC Analyzer STF es una potente herramienta de análisis de Smart Money Concepts (SMC) en un único marco temporal diseñada para confirmaciones de operaciones de precisión basadas en componentes SMC básicos. Evalúa la estructura del mercado a través de cuatro niveles de confirmación utilizando elementos como la ruptura de la estructura (BOS), el cambio de carácter (CHoCH), los bloques de órdenes (OB), las brechas de valor razonable (FVG), las zonas de liquidez y el sesgo de tendencia del marco
Percent R Trend Exhaustion MT5
Mykola Khandus
Indicadores
Visión general El indicador de agotamiento de tendencia %R es una herramienta versátil de análisis técnico para MetaTrader 5, adaptada de un popular indicador de TradingView. Está diseñado para ayudar a los operadores a identificar los puntos de agotamiento de la tendencia, los potenciales retrocesos y las señales de continuación de la tendencia en diversas condiciones de mercado. El indicador ofrece múltiples modos de visualización y ajustes personalizables para adaptarse a diferentes estrategi
Forex Grid EA
Szymon Palczynski
Asesores Expertos
¿Le gusta operar con EURUSD y GBPUSD? Este experto puede ser para usted. Las operaciones comienzan con órdenes pendientes: buylimit y selllimit. La segunda orden es a precio de mercado - la llamada orden de sondeo (reduce el riesgo). A continuación, el EA ajusta las órdenes posteriores en función de la situación del mercado. Tanto la primera orden como las siguientes se cierran en función de un trailing stop. El propio experto selecciona el volumen, así como cuántas posiciones se cerrarán.     
Smoothing Oscillator EA MT5
Marta Gonzalez
Asesores Expertos
Smoothing Oscillator es un ea basado en el indicador Smoothing oscillator. https://www. mql5.com/es/market/product/59188 Este ea utiliza la señal de agotamiento de tendencia del indicador para iniciar una estrategia contra tendencia. El sistema tiene un costoso lotage, aunque puede tener más de una operación abierta a la vez No requiere grandes requerimientos de capital o margen para ser operado. Puede descargar la demo y probarlo usted mismo. Curva de crecimiento muy estable como resultado de
Strength Radar2
Erick Guimaraes Dos Santos
Indicadores
Radar de fuerza 02 - ¡Lleve sus operaciones al siguiente nivel! ¡Hola, trader! Si estás buscando una herramienta para subir de nivel en Forex, ¡Force Radar 02 es exactamente lo que necesitas! Desarrollado con pasión y experiencia, este indicador convierte el análisis de la fuerza de la divisa en algo simple y poderoso. Con él, tendrá una visión clara del rendimiento en tiempo real del AUD, CAD, CHF, EUR, GBP, NZD, JPY, y USD , utilizando indicadores como MA, MACD, RSI , y más - ¡todos totalm
Sentinel Heikin Ashi
Daniel Eduardo San Martin
Asesores Expertos
¿Buscas maximizar tus ganancias y minimizar riesgos? SENTINEL Heikin-Ashi combina las señales Heikin-Ashi con la robustez de la gestión de riesgo del módulo SENTINEL, optimizado para ofrecerte herramientas avanzadas y fáciles de usar. Puntos de partida (probado con datos históricos en 2024): EURUSD M15 , XAUUSD M12 , USDJPY M5 · Adaptable a varios activos y marcos temporales Identifica oportunidades precisas : Captura operaciones rentables gracias a la combinación de señales Heikin-Ashi, RSI y
MegaSpikes Classic EA Mt5
Kwaku Bondzie Ghartey
5 (1)
Asesores Expertos
Presentación de MEGASPIKES CLASSIC_EA Embárcate en una nueva era de excelencia en el trading con MEGASPIKES CLASSIC_EA, un revolucionario Asesor Experto meticulosamente diseñado para aprovechar el poder de la inteligencia artificial y las redes neuronales en la navegación por los intrincados paisajes de los mercados de Boom y Crash. Este robot de trading de última generación no es solo un asesor; es su puerta de acceso a una precisión, adaptabilidad y rentabilidad sin precedentes. Enjoy   30% o
Prop Firm Killer EA
Heri Yusufu Kaniugu
Asesores Expertos
Prop Firm Killer EA es un sistema de trading automatizado listo para prop-firm, construido con una estricta gestión del riesgo y el cumplimiento de las reglas en mente. Se centra en la coherencia, la protección del capital y la ejecución disciplinada en lugar de la negociación agresiva. Características principales Límite de pérdida máxima diaria : detiene automáticamente las operaciones cuando se alcanza el umbral de pérdida diaria. Objetivo de beneficio diario : bloquea los beneficios y desacti
Liga
Andriy Sydoruk
Indicadores
El indicador conecta el precio en una relación de onda cíclica. Así, todos los puntos de intersección serán puntos óptimos en los que el movimiento cambia teniendo en cuenta el periodo del indicador. Los puntos de cruce pueden utilizarse como posibles puntos de inversión del mercado. Pero no olvide que el enfoque debe ser complejo, las señales del indicador requieren información adicional para entrar en el mercado. Adecuado para forex, futuros y opciones binarias sin redibujar. Da un montón de
Los compradores de este producto también adquieren
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indicadores
Si compras este indicador, recibirás mi Gestor de Operaciones Profesional + EA  GRATIS. Primero que todo, vale la pena enfatizar que este Sistema de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Curso en línea, manual y descarga de ajustes preestablecidos. El "Sistema de Trading Inteligente MT5" es una solución completa de trading diseñada para traders nuevos y experimentados. Combina más de 10 in
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicadores
Power Candles – Señales de entrada basadas en fuerza para cualquier mercado Power Candles lleva el análisis de fuerza probado de Stein Investments directamente a tu gráfico de precios. En lugar de reaccionar únicamente al precio, cada vela se colorea según la fuerza real del mercado, lo que permite identificar al instante acumulaciones de momentum, aceleraciones de fuerza y transiciones limpias de tendencia. Una sola lógica para todos los mercados Power Candles funciona automáticamente en todos
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indicadores
Gold Sniper Scalper Pro - Sistema de Trading de Oro (XAU/USD) en MetaTrader 5 Para el trader serio: Aborde la negociación de Oro con una metodología estructurada y basada en datos que combina múltiples factores de análisis de mercado. Esta herramienta está diseñada para respaldar su análisis de negociación de Oro. Oportunidad de Precio Limitada Esta es una oportunidad para poseer Gold Sniper Scalper Pro antes de que aumente el precio. El precio del producto aumentará $50 después de cada 10 comp
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indicadores
Cada comprador de este indicador recibe adicionalmente y de forma gratuita: La utilidad exclusiva "Bomber Utility", que acompaña automáticamente cada operación, establece niveles de Stop Loss y Take Profit, y cierra operaciones según las reglas de la estrategia; Archivos de configuración (set files) para ajustar el indicador en diferentes activos; Archivos de configuración para el "Bomber Utility" en los modos: "Riesgo Mínimo", "Riesgo Balanceado" y "Estrategia de Espera"; Un manual en video pas
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indicadores
PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO El precio de Azimuth Pro está establecido inicialmente en 299 $ para los primeros 100 compradores. El precio final será de 499 $. LA DIFERENCIA ENTRE LAS ENTRADAS RETAIL E INSTITUCIONALES NO ES EL INDICADOR — ES LA UBICACIÓN. La mayoría de los traders entran en niveles de precio arbitrarios, persiguiendo el momentum o reaccionando a señales retrasadas. Las instituciones esperan a que el precio alcance niveles estructurados donde la oferta y demanda realmente cambian.
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
Indicadores
***Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe es una herramienta de análisis de mercado en tiempo real desarrollada con base en los Smart Money Concepts (SMC). Está diseñada para ayudar a los traders a analizar la estructura del mercado de manera sistemática y obtener una visión más clara de la dirección general del mercado. El sistema analiza automáticamente los Puntos de Reversión, las Zonas Clave y la Estructura del Mercado a través de múltiples marcos temporales, mostrando al mismo tiempo Poi
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indicadores
ARIPoint es un potente compañero de trading diseñado para generar señales de entrada de alta probabilidad con niveles TP/SL/DP dinámicos basados en la volatilidad. El seguimiento del rendimiento integrado muestra estadísticas de ganancias/pérdidas, aciertos PP1/PP2 y tasas de éxito actualizadas en tiempo real. Características principales: Señales de compra/venta con bandas de volatilidad adaptables Niveles TP/SL/DP en tiempo real basados en ATR Filtro MA incorporado con volatilidad ATR/StdDev o
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indicadores
FX Power: Analiza la Fuerza de las Divisas para Decisiones de Trading Más Inteligentes Descripción General FX Power es tu herramienta esencial para comprender la fuerza real de las principales divisas y el oro en cualquier condición de mercado. Al identificar divisas fuertes para comprar y débiles para vender, FX Power simplifica las decisiones de trading y descubre oportunidades de alta probabilidad. Ya sea que quieras seguir las tendencias o anticipar reversiones utilizando valores extremos
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Indicadores
Desbloquee el poder del comercio de tendencias con el indicador Trend Screener: ¡su solución definitiva para el comercio de tendencias impulsada por lógica difusa y un sistema multidivisa!Mejore su comercio de tendencias con Trend Screener, el revolucionario indicador de tendencias impulsado por lógica difusa. Es un poderoso indicador de seguimiento de tendencias que combina más de 13 herramientas y funciones premium y 3 estrategias comerciales, lo que lo convierte en una opción versátil para co
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
4.67 (6)
Indicadores
Game Changer es un indicador de tendencia revolucionario, diseñado para usarse en cualquier instrumento financiero y transformar su metatrader en un potente analizador de tendencias. El indicador no se redibuja ni se retrasa. Funciona en cualquier marco temporal y facilita la identificación de tendencias, señala posibles reversiones, actúa como mecanismo de trailing stop y proporciona alertas en tiempo real para una respuesta rápida del mercado. Tanto si es un experto, un profesional o un princi
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Indicadores
En primer lugar, vale la pena enfatizar que este Indicador de Trading no repinta, no redibuja y no se retrasa, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Manual del usuario: configuraciones, entradas y estrategia. El Analista Atómico es un Indicador de Acción del Precio PA que utiliza la fuerza y el impulso del precio para encontrar una mejor ventaja en el mercado. Equipado con filtros avanzados que ayudan a eliminar ruidos y señales falsas, y aumentan el poten
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicadores
Smart Stop Indicator – Precisión inteligente de stop-loss directamente en tu gráfico Descripción general Smart Stop Indicator es la solución diseñada para traders que desean colocar su stop-loss de forma clara y metódica, sin adivinar ni depender de la intuición. Esta herramienta combina lógica clásica de acción del precio (máximos más altos, mínimos más bajos) con reconocimiento moderno de rupturas para identificar dónde debe estar realmente el siguiente nivel lógico de stop. Ya sea en tenden
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indicadores
Presentamos   Quantum TrendPulse   , la herramienta de trading definitiva que combina el poder de   SuperTrend   ,   RSI   y   Stochastic   en un indicador integral para maximizar su potencial de trading. Diseñado para traders que buscan precisión y eficiencia, este indicador le ayuda a identificar tendencias del mercado, cambios de impulso y puntos de entrada y salida óptimos con confianza. Características principales: Integración con SuperTrend:   siga fácilmente la tendencia predominante del
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.8 (20)
Indicadores
Te presento un excelente indicador técnico: Grabber, que funciona como una estrategia de trading "todo incluido" lista para usar. En un solo código se integran potentes herramientas de análisis técnico del mercado, señales de trading (flechas), funciones de alertas y notificaciones push. Cada comprador de este indicador recibe además de forma gratuita: Grabber Utility: una herramienta para la gestión automática de órdenes abiertas Video manual paso a paso: cómo instalar, configurar y operar con
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Indicadores
- Precio real es de 80 $ - 45% de descuento (Es 45 $ ahora) ¡Póngase en contacto conmigo para el indicador de bonificación adicional, la instrucción o cualquier pregunta! - Actualización gratuita de por vida - No repintar - Producto relacionado: Gann Gold EA - Yo sólo vendo mis productos en Elif Kaya Perfil, cualquier otro sitio web son robados versiones antiguas, Así que no hay nuevas actualizaciones o apoyo. Ventajas de M1 Scalper Pro Rentabilidad: M1 Scalper Pro es altamente rentable con una
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indicadores
¿Cuántas veces ha comprado un indicador de trading con excelentes back-tests, prueba de rendimiento en cuenta real con números fantásticos y estadísticas por todas partes pero después de usarlo, termina perdiendo su cuenta? No debe confiar en una señal por sí misma, necesita saber por qué apareció en primer lugar, ¡y eso es lo que mejor hace RelicusRoad Pro! Manual de Usuario + Estrategias + Videos de Entrenamiento + Grupo Privado con Acceso VIP + Versión Móvil Disponible Una Nueva Forma de Ver
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indicadores
Trend Ai indicator es una gran herramienta que mejorará el análisis de mercado de un operador al combinar la identificación de tendencias con puntos de entrada procesables y alertas de reversión. Este indicador permite a los usuarios navegar por las complejidades del mercado forex con confianza y precisión Más allá de las señales primarias, el indicador Trend Ai identifica puntos de entrada secundarios que surgen durante retrocesos o retrocesos, lo que permite a los operadores capitalizar las c
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Indicadores
IX Power: Descubre perspectivas de mercado para índices, materias primas, criptomonedas y forex Descripción general IX Power es una herramienta versátil diseñada para analizar la fortaleza de índices, materias primas, criptomonedas y símbolos de forex. Mientras que FX Power ofrece la máxima precisión para pares de divisas mediante el uso de datos de todos los pares disponibles, IX Power se centra exclusivamente en los datos del mercado del símbolo subyacente. Esto convierte a IX Power en una e
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indicadores
El indicador de bandas de Berma (BB) es una herramienta valiosa para los operadores que buscan identificar y aprovechar las tendencias del mercado. Al analizar la relación entre el precio y las bandas de Berma, los operadores pueden discernir si un mercado se encuentra en una fase de tendencia o de rango. Visita el [ Blog de Berma Home ] para saber más. Las bandas de Berma se componen de tres líneas distintas: la banda de Berma superior, la banda de Berma media y la banda de Berma inferior. Esta
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indicadores
Ante todo, vale la pena enfatizar que esta Herramienta de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que la hace ideal para el trading profesional. Curso en línea, manual del usuario y demostración. El Indicador de Conceptos de Acción del Precio Inteligente es una herramienta muy potente tanto para traders nuevos como experimentados. Combina más de 20 indicadores útiles en uno solo, combinando ideas avanzadas de trading como el Análisis del Trader del Círculo Interi
Macroeconomic Analyzer
DARIO GALLIONE
Indicadores
Los precios se mueven por muchas razones y éstas pueden variar de un operador a otro: programas informáticos, operadores privados e institucionales contribuyen simultáneamente a la formación del precio, lo que hace muy difícil el arte de la predicción. Sin embargo, hay factores medibles que vinculan el precio a una tendencia subyacente acorde con la realidad física que representa el activo financiero: son los indicadores macroeconómicos. Los grandes inversores utilizan sabiamente esta informaci
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indicadores
Indicador Matreshka de autodiagnóstico y autooptimización: 1. Es una interpretación de la Teoría del Análisis de Ondas de Elliott. 2. Basado en el principio del indicador tipo ZigZag, y las ondas se basan en el principio de interpretación de la teoría de DeMark. 3. Filtra las ondas en longitud y altura. 4. Dibuja hasta seis niveles de ZigZag al mismo tiempo, siguiendo ondas de diferentes órdenes. 5. Marca ondas pulsadas y de retroceso. 6. Dibuja flechas para abrir posiciones. 7. Dibuja tres cana
Ace Trend
Mikhail Sergeev
5 (2)
Indicadores
Le presentamos un indicador revolucionario que cambia las reglas del juego en el mundo del comercio de tendencias. El indicador está diseñado para repensar el rendimiento y elevar su experiencia comercial a una altura sin precedentes. Nuestro indicador cuenta con una combinación única de características avanzadas que lo diferencian de la competencia. La tecnología avanzada "real Pricing Factors" proporciona una sostenibilidad sin igual incluso en las condiciones de mercado más difíciles y voláti
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
Indicadores
Support And Resistance Screener está en un indicador de nivel para MetaTrader que proporciona múltiples herramientas dentro de un indicador. Las herramientas disponibles son: 1. Cribador de estructura de mercado. 2. Zona de retroceso alcista. 3. Zona de retroceso bajista. 4. Puntos pivotes diarios 5. Puntos de pivote semanales 6. Puntos Pivotes mensuales 7. Fuerte soporte y resistencia basado en patrón armónico y volumen. 8. Zonas de nivel de banco. OFERTA POR TIEMPO LIMITADO: El indicador de so
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indicadores
¡Actualmente con 33% de descuento! ¡La mejor solución para cualquier tráder principiante o experto! Este indicador es una herramienta comercial única, de alta calidad y asequible, porque incorpora una serie de características patentadas y una nueva fórmula. Con esta actualización, podrá mostrar zonas de doble marco temporal. No solo podrá mostrar un marco temporal más alto, sino también mostrar ambos, el marco temporal del gráfico MÁS el marco temporal más alto: MOSTRANDO ZONAS ANIDADAS. A todos
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indicadores
TPSproTrend PRO identifica el momento en que el mercado realmente cambia de dirección y forma un punto de entrada al comienzo del movimiento. Se entra al mercado cuando el precio apenas empieza a moverse, y no después de que el movimiento ya se haya producido.   Indicador       No redibuja señales y muestra automáticamente puntos de entrada, Stop Loss y Take Profit, lo que hace que el trading sea claro, visual y estructurado. INSTRUCCIONES RUS   -   VERSIÓN MT4 Principales ventajas Señales sin
Easy Buy Sell Signal Alert
Franck Martin
4.69 (13)
Indicadores
Easy Buy Sell es un indicador de mercado para la apertura y cierre de posiciones. Facilita el seguimiento de las entradas en el mercado mediante alertas. Indica los puntos de cambio de tendencia cuando un precio alcanza valores extremos y el momento más favorable para entrar en el mercado. es tan eficaz como un Fibonacci para encontrar un nivel pero utiliza herramientas diferentes como un algoritmo basado en los indicadores ATR y el Oscilador Estocástico. Usted puede modificar estos dos paráme
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indicadores
Introduciendo       Indicador Quantum Trend Sniper   , el innovador indicador MQL5 que está transformando la forma en que identificas y negocias los cambios de tendencia. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años,       Indicador de francotirador de tendencia cuántica       está diseñado para impulsar su viaje comercial a nuevas alturas con su forma innovadora de identificar cambios de tendencia con una precisión extremadamente alta. *
TrendLine PRO MT5
Evgenii Aksenov
4.67 (33)
Indicadores
El indicador   Trend Line PRO   es una estrategia comercial independiente. Muestra el cambio de tendencia, el punto de entrada a la transacción, así como calcula automáticamente tres niveles de Take Profit y la protección contra la pérdida de Stop Loss Trend Line PRO   es perfecto para todos los símbolos de Meta Trader: monedas, metales, criptomonedas, acciones e índices. El indicador se utiliza en el comercio con cuentas reales, lo que confirma la fiabilidad de la estrategia. Los robots que ut
Market Structure Order Block Dashboard MT5
Prime Horizon
5 (2)
Indicadores
Market Structure Order Block Dashboard MT5 Market Structure Order Block Dashboard MT5 es un indicador para MetaTrader 5 que automatiza el análisis de la estructura de mercado y los conceptos ICT / Smart Money . No abre operaciones ni gestiona órdenes: es una herramienta de análisis visual , no un robot de trading automatizado. Qué muestra el indicador El indicador escanea el gráfico y destaca la siguiente información : Estructura de mercado : swings clave, HH, HL, LH, LL Rupturas de estructura 
Otros productos de este autor
Equity Guard AI
Niccyril Chirindo
Utilidades
EquityGuard AI - Sistema avanzado de protección de cuentas Descripción EquityGuard AI es una herramienta profesional de supervisión de cuentas diseñada para proteger su capital de negociación mediante mecanismos automatizados de vigilancia de la renta variable y respuesta instantánea. Envíeme un mensaje después de la compra para obtener un programa adicional (gratis) que deshabilita el botón de Algo Trading cuando se detecta una brecha en la equidad . Este programa adicional requiere "Permitir i
Mega Spikes Max
Niccyril Chirindo
1 (2)
Indicadores
Mega Spikes Max es un indicador especializado para índices sintéticos Boom y Crash que genera señales de trading con notificaciones automáticas de alerta. Características El indicador analiza las condiciones del mercado utilizando algoritmos propios y muestra flechas de compra/venta directamente en el gráfico. Funciona específicamente con los índices Boom y Crash en el marco temporal M5. La generación de señales combina múltiples métodos de análisis técnico para identificar posibles oportunidad
Gold Crash
Niccyril Chirindo
Indicadores
GOLD CRASH - Indicador de scalping de oro para M1/M5 Gold Crash es un indicador profesional de scalping sin repintado diseñado específicamente para operar con XAUUSD en marcos temporales M1 y M5. Presenta un moderno panel de control con análisis de la tendencia del oro en tiempo real y señales de entrada precisas. Características principales Sin repintado - Señales confirmadas sólo al cierre de la barra, nunca cambian Optimizado para el Oro - Ajustes ajustados específicamente para la volatilida
Sahwira Trade Manager
Niccyril Chirindo
Utilidades
Sahwira Trade Manager - Panel Avanzado de Operaciones Forex para MT5 Aumente su eficiencia comercial con precisión y control Eleve su experiencia comercial con Sahwira Trade Manager, un Asesor Experto (EA) potente y fácil de usar diseñado para MetaTrader 5 (MT5). Si usted es un principiante o un trader experimentado, esta herramienta avanzada de gestión de operaciones ofrece un panel elegante y personalizable para ejecutar órdenes de mercado y pendientes, gestionar el riesgo, y supervisar el re
AI Daily Trend
Niccyril Chirindo
Indicadores
AI Trading Dashboard - Indicador de señal de retroceso para BOOM & CRASH Revisión de Plaese Leave VISIÓN GENERAL Indicador de análisis técnico para los índices sintéticos BOOM, CRASH. Supervisa las tendencias diarias e identifica los puntos de entrada de retroceso en función de parámetros configurables. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES Generación de señales - Señales de COMPRA en índices BOOM durante retrocesos de tendencias alcistas - Señales de VENTA en los índices CRASH durante los rebotes de l
Trade Mirror Pro
Niccyril Chirindo
Utilidades
" Trade Mirror Pro - Copiador de posiciones multiterminal Trade Mirror Pro - Solución Profesional de Copia de Operaciones Multi-Terminal Trade Mirror Pro proporciona un copiado de posiciones fiable entre múltiples terminales MT5 utilizando comunicación basada en ficheros. No requiere importación de DLL, asegurando la compatibilidad con todas las instalaciones MT5 incluyendo VPS y entornos restringidos. Características principales: Arquitectura maestro/esclavo que soporta un número ilimitado de t
CRT Bomb Pro
Niccyril Chirindo
Indicadores
Indicador CRT Bomb - MT5 Versión Completa El CRT Bomb es un indicador de trading profesional que detecta patrones de inversión de 3 velas de alta probabilidad (CRT - Candle Reversal Technique) en todos los marcos temporales y símbolos. Se recomienda VPS para que no se pierda ninguna configuración CRT a medida que se forman, para las entradas puede utilizar su análisis manual para la confirmación como FVG, OBS, etc. Funciona en todos los Pares, Metales e Índices Características principales: Ident
MT5 Trade Copier Plus
Niccyril Chirindo
Utilidades
SMART TRADE COPIER MT5 - REPLICADOR LOCAL DE OPERACIONES Copia operaciones instantáneamente entre múltiples cuentas MT5 en el mismo ordenador o VPS. Sistema de copia local rápido y fiable. QUE HACE Replica toda la actividad comercial de una cuenta maestra a un número ilimitado de cuentas esclavas que se ejecutan en la misma máquina. Realiza copias: Órdenes de mercado (compra/venta) Órdenes pendientes (todos los tipos) Modificaciones TP/SL Cierres y supresiones de operaciones CARACTERÍSTICAS PRIN
Filtro:
Dante Gonzalez
23
Dante Gonzalez 2025.02.25 20:23 
 

No stars should be given to this app, worthless no signals no alarms no nothing

Niccyril Chirindo
5035
Respuesta del desarrollador Niccyril Chirindo 2025.02.26 03:12
Did you set everything well on chart , i can help you sort out the issue , signals are just few but they are generated
Respuesta al comentario