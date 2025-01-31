Spike Phantom es un indicador especializado para los índices sintéticos PainX y GainX que genera señales de trading con notificaciones automáticas de alerta.





Características

El indicador analiza las condiciones del mercado utilizando algoritmos propios y muestra flechas de compra/venta directamente en el gráfico. Funciona específicamente con los índices PainX y GainX en el marco temporal M5.

La generación de señales combina múltiples métodos de análisis técnico para identificar posibles oportunidades de trading. El sistema proporciona dos niveles TP y cálculos SL para cada señal.

El sistema de alertas envía notificaciones a través de mensajes push, correo electrónico, alertas sonoras y visualizaciones en pantalla. Soporte multilingüe disponible en inglés, francés, español, portugués y malayo.

Símbolos compatibles

GainX 400,GainX 1200 y GainX 800, PainX 1200 y PainX 800 SPIKES

Parámetros de entrada

Ajustes de alerta:

Selección de idioma (inglés, francés, español, portugués, malayo)

Personalización del nombre de la alerta

Activación/desactivación de alertas por correo electrónico

Activar/desactivar sonido y alertas emergentes

Activar/desactivar notificaciones push

Configuración de Stop Loss:

Cantidad de riesgo en dólares

Tamaño del lote para el cálculo de operaciones

Propiedades del indicador

Tipo de indicador: Ventana gráfica

Indicadores de flecha para señales de compra/venta

Flechas que no se repintan

Colores y tamaños personalizables

Instalación

Cargue el indicador en cualquier gráfico compatible. Configure las preferencias de notificación en el panel de entrada. El sistema supervisará automáticamente las condiciones del mercado y generará alertas cuando se cumplan las condiciones.

Requisitos

Plataforma MetaTrader 5 M5 timeframe recomendado Funciona en cuentas demo y reales

Aviso Importante

Esta es una herramienta de análisis técnico. Operar implica riesgo y el rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Los usuarios deben entender las características de los índices sintéticos antes de operar.