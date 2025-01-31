Spike Phantom
- Indicadores
- Niccyril Chirindo
- Versión: 4.0
- Actualizado: 11 diciembre 2025
- Activaciones: 15
Spike Phantom es un indicador especializado para los índices sintéticos PainX y GainX que genera señales de trading con notificaciones automáticas de alerta.
Características
El indicador analiza las condiciones del mercado utilizando algoritmos propios y muestra flechas de compra/venta directamente en el gráfico. Funciona específicamente con los índices PainX y GainX en el marco temporal M5.
La generación de señales combina múltiples métodos de análisis técnico para identificar posibles oportunidades de trading. El sistema proporciona dos niveles TP y cálculos SL para cada señal.
El sistema de alertas envía notificaciones a través de mensajes push, correo electrónico, alertas sonoras y visualizaciones en pantalla. Soporte multilingüe disponible en inglés, francés, español, portugués y malayo.
Símbolos compatibles
GainX 400,GainX 1200 y GainX 800, PainX 1200 y PainX 800 SPIKES
Parámetros de entrada
Ajustes de alerta:
- Selección de idioma (inglés, francés, español, portugués, malayo)
- Personalización del nombre de la alerta
- Activación/desactivación de alertas por correo electrónico
- Activar/desactivar sonido y alertas emergentes
- Activar/desactivar notificaciones push
Configuración de Stop Loss:
- Cantidad de riesgo en dólares
- Tamaño del lote para el cálculo de operaciones
Propiedades del indicador
- Tipo de indicador: Ventana gráfica
- Indicadores de flecha para señales de compra/venta
- Flechas que no se repintan
- Colores y tamaños personalizables
Instalación
Cargue el indicador en cualquier gráfico compatible. Configure las preferencias de notificación en el panel de entrada. El sistema supervisará automáticamente las condiciones del mercado y generará alertas cuando se cumplan las condiciones.
Requisitos
Plataforma MetaTrader 5 M5 timeframe recomendado Funciona en cuentas demo y reales
Aviso Importante
Esta es una herramienta de análisis técnico. Operar implica riesgo y el rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Los usuarios deben entender las características de los índices sintéticos antes de operar.
No stars should be given to this app, worthless no signals no alarms no nothing