Copy Trade Client Pro MT5

Enlace al servidor >>https://www.mql5.com/en/market/product/160109



CopyTrade Slave es un copiador local de operaciones ligero y fiable para MetaTrader 5 que refleja las posiciones de una cuenta Master a una o más cuentas Slave mediante un rápido mecanismo de archivos compartidos. Está diseñado para los proveedores de señales, gestores de cuentas, y los comerciantes que necesitan una sincronización precisa de las operaciones con retraso flexible y control de lotes. es un copiador local de operaciones ligero y fiable para MetaTrader 5 que refleja las posiciones de una cuenta Master a una o más cuentas Slave mediante un rápido mecanismo de archivos compartidos. Está diseñado para los proveedores de señales, gestores de cuentas, y los comerciantes que necesitan una sincronización precisa de las operaciones con retraso flexible y control de lotes.





Concepto principal

Función: Funciona como el lado Esclavo de una configuración local de copia de operaciones y recibe operaciones de un EA Maestro que escribe órdenes en un archivo común.





La conexión se realiza a través de un simple ID de Maestro y un nombre de archivo compartido, por lo que puede conectar el Esclavo a cualquier cuenta MT5 y empezar a copiar al instante.





El EA es totalmente compatible con cualquier símbolo y broker (cuentas de cobertura), y puede ejecutarlo en cualquier gráfico y marco temporal.

Fácil de usar.





Características principales

Motor con temporizador de milisegundos para actualizaciones frecuentes y sincronización fluida de las posiciones abiertas entre el Maestro y el Esclavo.





Copia posiciones de mercado junto con stop loss y take profit, y actualiza automáticamente SL/TP en el Esclavo cada vez que cambian en el Maestro.





Opción de prefijo de símbolo incorporada (por ejemplo, "-v", ".m", ".pro") para asignar fácilmente diferentes nombres de símbolo de corredor entre las cuentas Maestra y Esclava.





Control de riesgo y volumen

Multiplicador de lote (xLot) para aumentar o reducir el tamaño de la posición en relación con la cuenta principal, con comprobación automática del lote mínimo/máximo y del paso del corredor.





Modo inverso opcional (Revert) para reflejar las operaciones en la dirección opuesta, útil para estrategias de cobertura o inversas.





Filtro de deslizamiento máximo (MaxSlippage) para evitar copiar operaciones cuando el precio se ha alejado demasiado del Maestro, lo que ayuda a reducir las malas ejecuciones.





Lógica de copia inteligente (CopyAfter e historial )

El parámetro CopyAfter permite el copiado diferido: el Esclavo puede empezar a copiar sólo después de que el Maestro haya abierto un cierto número de posiciones activas, actuando como un búfer de seguridad incorporado.





El EA puede ignorar las posiciones que se abrieron antes de que se conectara el Esclavo, por lo que puede elegir copiar sólo operaciones "frescas" desde su hora de inicio.





La caché interna de historial (HistoryDays) evita la copia duplicada de operaciones ya cerradas mediante la comprobación tanto de las posiciones actuales como del historial de la cuenta.





Facilidad de uso y supervisión

Panel de estado claro en el gráfico que muestra la versión, Master ID, ruta del archivo, prefijo, multiplicador del lote, valor CopyAfter, número mágico, velocidad de actualización, días de historial y hora de inicio del EA.





Número mágico único (SlaveMagic) para facilitar el seguimiento y la gestión de las operaciones copiadas en el terminal.





Conjunto de entrada simple: sólo tiene que establecer Master_ID, SymbolPrefix (si es necesario), multiplicador de lote, CopyAfter, y ya está listo para ir.





Puede utilizar CopyTrade Slave como parte de su propia distribución privada de señales, reflejo de cuentas de utilería, o solución de administración de múltiples cuentas donde la copia rápida, controlada y transparente de las operaciones es esencial.