Trade Mirror Pro

" Trade Mirror Pro - Copiador de posiciones multiterminal

Trade Mirror Pro - Solución Profesional de Copia de Operaciones Multi-Terminal

Trade Mirror Pro proporciona un copiado de posiciones fiable entre múltiples terminales MT5 utilizando comunicación basada en ficheros. No requiere importación de DLL, asegurando la compatibilidad con todas las instalaciones MT5 incluyendo VPS y entornos restringidos.

Características principales:

  • Arquitectura maestro/esclavo que soporta un número ilimitado de terminales esclavos
  • Sincronización de apertura, modificación y cierre de posiciones en tiempo real
  • Actualizaciones de Stop Loss y Take Profit copiadas instantáneamente
  • Multiplicadores de lote individuales por terminal esclavo
  • No requiere configuración de red ni complejos ajustes
  • Funciona en el mismo ordenador o en redes compartidas
  • La comunicación basada en archivos garantiza la fiabilidad y la persistencia

Especificaciones técnicas:

  • Intervalo de actualización: 10 ms
  • Compatible con todos los tipos de símbolos
  • Validación automática de símbolos y normalización del tamaño de los lotes
  • Prevención integrada de señales duplicadas
  • Gestión y registro exhaustivos de errores
  • Funcionamiento eficiente en memoria con limpieza automática

Proceso de configuración:

  1. Instale el EA en el terminal maestro, ajuste el modo a MAESTRO
  2. Instale el EA en el/los terminal/es esclavo/s, ajuste el modo a ESCLAVO
  3. Asegúrese de que todos los terminales tienen el mismo CopierID
  4. Comience a operar - las posiciones se copian automáticamente

Casos prácticos:

  • Diversificación de la cartera en varias cuentas
  • Distribución del riesgo con diferentes tamaños de lote
  • Gestión de cuentas con distintos niveles de riesgo
  • Ejecución de operaciones de respaldo
  • Replicación de posiciones entre varios corredores

Requisitos:

  • MT5 build 2715 o superior
  • Permisos de acceso a archivos (instalación MT5 estándar)
  • Acceso a carpetas compartidas para configuraciones multiordenador

Trade Mirror Pro elimina la complejidad de la copia de operaciones al tiempo que mantiene la fiabilidad y el rendimiento de nivel profesional. El enfoque basado en archivos asegura que sus operaciones se copian de forma coherente sin necesidad de permisos especiales o configuraciones de red complejas.



Productos recomendados
TradePilotmt5
Hossein Khalil Alishir
Utilidades
TradePilot Asesor Experto (EA) para MetaTrader 5 TradePilot es un Asesor Experto (EA ) profesional y fácil de usar para MetaTrader 5 (MT5) . Simplifica el trading automatizado , la gestión de riesgos y la ejecución de operaciones con un panel de trading inteligente. Perfecto para principiantes y traders experimentados que buscan un EA gestor de operaciones fiable con cálculo automatizado del tamaño del lote y gestión inteligente de posiciones. Principales Ventajas Panel de operaciones fácil
Mirror Signals Service
Isaac Derban
Utilidades
Visión general Mirror Signals Service EA (Sólo texto) es un potente Asesor Experto de monitorización que envía automáticamente notificaciones de Telegram en tiempo real para todos los eventos comerciales importantes en su cuenta de MetaTrader 5. Está diseñado específicamente para proveedores de señales , operadores de copiadoras de operaciones , auditores , educadores y servicios profesionales de trading que requieren informes inmediatos, detallados y fiables. Todo, desde entradas, salidas,
Inverted Chart EA
Samuele Borella
Utilidades
Gráfico_invertido_EA Asesor Experto de Utilidad Inverted_Chart_EA crea y mantiene un gráfico invertido de cualquier símbolo y marco temporal. Genera automáticamente un instrumento personalizado (por ejemplo, US30_INV ) y mantiene su historial de precios actualizado en tiempo real, con barras reflejadas en torno a un pivote elegido. Esta utilidad ofrece a los operadores una nueva forma de analizar el mercado desde una perspectiva diferente , invirtiendo el gráfico. ¿Por qué utilizar un gráfico in
Moving Average Surfer
Rowan Stephan Buys
Asesores Expertos
Moving Average Surfer – Captura de Tendencias con Precisión para MT5 Surfea las olas del mercado con Moving Average Surfer, diseñado para traders que buscan precisión, eficiencia y gestión de riesgo automatizada. Este EA combina señales de medias móviles rápidas y lentas con filtros avanzados para detectar oportunidades de alta probabilidad. Funciones clave: Análisis dual de medias móviles: Utiliza MA rápidas y lentas para evaluar la dirección del mercado. Filtro RSI integrado: Añade validación
Trading Utility
Tahir Hussain
Utilidades
Utilidad de negociación sólo para pares de divisas, no para oro Funciones Cálculo automático del lote en función del riesgo Auto Stoploss Auto TakeProfit Punto de equilibrio Auto Close Half % Cierre en porcentaje con respecto a los PIPs Órdenes Pendientes BuyLimit Sell Limit con distancias BuyStop Sell Stop con distancias Información de negociación Riesgo en porcentaje Para operaciones múltiples Combinar Takeprofit y Combinar Stoplosses
Mirror Signals EA
Isaac Derban
Utilidades
Visión general Mirror Signals EA es un potente Asesor Experto de monitoreo que envía automáticamente notificaciones de Telegram en tiempo real para todos los eventos comerciales importantes en su cuenta de MetaTrader 5. Está diseñado específicamente para proveedores de señales , operadores de copiadoras de operaciones , auditores , educadores y servicios profesionales de trading que requieren informes inmediatos, detallados y fiables. Todo, desde entradas, salidas, cambios de SL/TP, cambios d
All in One Candlestick Pattern Scanner MT5
Amir Atif
4.8 (5)
Utilidades
Candlestick Pattern Scanner es un sistema de alerta y panel de control multi-símbolo y multi-marco de tiempo que comprueba todos los marcos de tiempo y pares de divisas en busca de diferentes patrones de velas que se forman en ellos. El escáner está integrado con zonas de soporte y resistencia para que pueda comprobar los patrones de velas en las zonas más importantes del gráfico para encontrar patrones de ruptura y reversión en el gráfico de precios. Descargue la versión demo ( funciona en M4,M
Signal Indicator to Expert MT5
William Oswaldo Mayorga Urduy
Utilidades
Tienes un indicador que da señales y quieres convertirlo a Experto? Con este experto puedes convertirlo sin necesidad de reprogramar o adaptar tu indicador, simplemente debes seguir los pasos para configurarlo de manera adecuada: 1) El indicador debe estar en la carpeta de indicadores. 2) Debes seleccionar bien los buffers de BUY y SELL, proveídos por el indicador. 3) Selecciona si quieres tomar todas las operaciones o únicamente las de tipo BUY o SELL. 4) Selecciona como quieres que se cierren
Premium level Pro
Dmitriy Kashevich
Indicadores
¡El nivel Premium es un indicador único con más del 80% de precisión de predicciones correctas! ¡Este indicador ha sido probado por los mejores especialistas en comercio durante más de dos meses! ¡El indicador del autor no lo encontrarás en ningún otro lugar! ¡A partir de las capturas de pantalla, puede ver por sí mismo la precisión de esta herramienta! 1 es ideal para operar con opciones binarias con un tiempo de vencimiento de 1 vela. 2 funciona en todos los pares de divisas, acciones, m
Auto SLTP Maker MT5
Oleg Remizov
5 (1)
Utilidades
Auto SLTP Maker MT5 es un asistente para todos aquellos que olvidan fijar StopLoss y/o TakeProfit en los parámetros de la operación, o que operan en un mercado muy rápido y no consiguen colocarlos a tiempo. Esta herramienta rastrea automáticamente las operaciones sin StopLoss y/o TakeProfit y comprueba qué nivel debe establecerse de acuerdo con la configuración. La herramienta funciona tanto con órdenes de mercado como pendientes. El tipo de órdenes con las que se va a trabajar se puede establec
Impulses and Corrections 5
Svetoslav Boyadzhiev
Indicadores
"Impulsos y correcciones 5" está diseñado para ayudar a los operadores a navegar por la situación del mercado. El indicador muestra "Impulsos" alcistas y bajistas de los movimientos de los precios en varios marcos temporales. Estos impulsos sirven como base para determinar la "Base" que consiste en zonas de "Corrección" de los movimientos de precios, y también tiene zonas "Potenciales " para posibles escenarios de movimientos de precios. Los impulsos ascendentes y descendentes se determinan bas
Expert TP SL v04
Mikhail Ostashov
Utilidades
Expert TP SL v04 - Asistente de Trading Profesional con Sistema de Motivación AI Herramienta avanzada de trading manual con gestión automática del riesgo, protección contra el overtrading y apoyo psicológico inteligente para un trading disciplinado. VISIÓN GENERAL DEL PRODUCTO Expert TP SL v04 es un completo asistente de trading diseñado para traders manuales que desean mantener la disciplina emocional a la vez que automatizan los cálculos de riesgo. No se trata de una herramienta más de colocac
TRI Visualizer
Yoshimi Mon 三 Ura
Indicadores
TRI Visualizer MT5 - Análisis termodinámico del mercado Visión general El TRI (Indicador de Rango Térmico) Visualizer Enhanced es un raro indicador de análisis de mercado que va más allá del análisis técnico convencional, aplicando principios de termodinámica de la física. Interpreta las fluctuaciones de los precios del mercado como "energía termodinámica", lo que permite detectar con gran precisión cambios sutiles en el mercado que a menudo se pasan por alto. Mecanismos innovadores 1. Motor
Trade History By Magic
Maksim Plotnikov
Utilidades
Indicador Trade History By Magic ¡Desbloquee sus conocimientos comerciales con Trade History By Magic! Mejore su experiencia en MetaTrader 5 con este potente indicador diseñado para los operadores que exigen precisión y claridad. Trade History By Magic proporciona una visualización clara y en tiempo real de su historial de operaciones, organizado por números mágicos, directamente en su gráfico. Perfecto tanto para los operadores automatizados y manuales, esta herramienta le ayuda a realizar un s
Noize Absorption Index
Ekaterina Saltykova
Indicadores
Noize Absorption Index - es el sistema de trading manual que mide la diferencia de presión entre las fuerzas de los osos y las fuerzas de los toros. Línea verde - es un índice libre de ruido que muestra la situación actual. Los valores por encima del nivel cero muestran la potencia de la onda alcista y los valores por debajo de cero miden las fuerzas bajistas. La flecha hacia arriba aparece en el mercado bajista cuando está listo para revertir, la flecha hacia abajo aparece en el mercado alcist
Mine Farm
Maryna Kauzova
Asesores Expertos
Mine Farm es una de las estrategias de scalping más clásicas y probadas en el tiempo, basada en la ruptura de fuertes niveles de precios. Mine Farm es la modificación del autor del sistema para determinar los puntos de entrada y salida en el mercado ... Mine Farm - es la combinación de un gran potencial con fiabilidad y seguridad. ¿Por qué Mine Farm? - cada orden tiene un Stop Loss dinámico corto - el asesor no utiliza ningún método arriesgado (promediado, martingala, rejilla, bloqueo, etc
Position Manager TP SL
Felix Bowi
Utilidades
¡¡!! BLACK FRIDAY !! PARA TODA LA VIDA !! ================== ¡¡== 35$ SOLO !! == ================== ¡¡RESERVE EL SUYO AHORA !! El Administrador de posición contiene un montón de funciones tales como; (Cómo operar) 1. Volumen Ajustable por Operación (Usted podría cambiar el volumen como desee por operación). 2. 2. Riesgo Ajustable : Ratio de Recompensa (1RR significa sacrificio 1 Riesgo : 1 Recompensa, 1.5RR, 2RR etc. como desee) 3. 3. Puntos Stop Loss ajustables (Puntos calculados como Stop Lo
MT5 To Telegram Copier
Levi Dane Benjamin
3 (2)
Utilidades
¡Envía señales totalmente personalizables desde MT5 a Telegram y conviértete en un Proveedor de Señales! Este producto se presenta en una interfaz gráfica fácil de usar y visualmente atractiva. ¡Personaliza tus ajustes y comienza a usar el producto en cuestión de minutos! Guía del usuario + Demo  | Versión MT4  | Versión Discord Si deseas probar una demo, por favor consulta la Guía del usuario. El remitente de MT5 a Telegram NO funciona en el probador de estrategias. Características de MT5 a T
Drawdown indicator
Pascal Marmugi
Indicadores
# DRAWDOWN INDICATOR V4.0 - La herramienta esencial para dominar sus operaciones ## Transforme sus operaciones con una visión completa de su rendimiento en tiempo real En el exigente mundo de las operaciones con divisas y CFD, **conocer su rendimiento en tiempo real** no es un lujo, es una **necesidad absoluta**. El **Drawdown Indicator V4.0** es mucho más que un simple indicador: es su **cuadro de mandos profesional** que le ofrece una visión clara, precisa e instantánea del estado de su cue
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.03 (32)
Indicadores
Versión MT4  |  FAQ El Indicador Owl Smart Levels es un sistema comercial completo dentro de un indicador que incluye herramientas de análisis de mercado tan populares como los fractales avanzados de Bill Williams , Valable ZigZag que construye la estructura de onda correcta del mercado y los niveles de Fibonacci que marcan los niveles exactos de entrada. en el mercado y lugares para tomar ganancias. Descripción detallada de la estrategia Instrucciones para trabajar con el indicador Asesor de c
Smart SD Arrow indicator
Emma-ekong Ben Eshiet
Indicadores
SMART SD ARROW INDICATOR Comercie más inteligentemente, no más duro: El Indicador de Flecha SD Inteligente que pinta claras señales de compra y venta ¡justo en su gráfico! Por fin, una herramienta todo en uno de oferta y demanda que no se limita a dibujar zonas, sino que le proporciona flechas de entrada precisas y procesables. Deje de Analizar, Comience a Ejecutar. Estimado Trader, Seamos sinceros. Ha probado indicadores que dibujan zonas complicadas por todo el gráfico. Parecen inteligen
FREE
TradePad
Ruslan Khasanov
5 (1)
Utilidades
TradePad es una herramienta para el trading tanto manual como algorítmico. Le presentamos una solución sencilla para operaciones comerciales rápidas y control de posiciones en varios instrumentos comerciales. ¡Atención, la aplicación no funciona en el probador de estrategias! Versión de prueba de la aplicación para una cuenta demo y una descripción de todas las herramientas La interfaz de la aplicación está adaptada para monitores de alta resolución, es sencilla e intuitiva. Para un trabajo cómo
Volume Profile V6
Andrey Kolesnik
4.67 (3)
Indicadores
Indicador de perfil de volumen del mercado + oscilador inteligente. Funciona en prácticamente todos los instrumentos: pares de divisas, acciones, futuros, criptomonedas, tanto con volúmenes reales como de ticks. Es posible configurar la definición automática del rango de construcción del perfil (por ejemplo, por una semana o un mes, etc.), así como establecer el rango manualmente moviendo los límites (dos líneas verticales: roja y azul). Se muestra en forma de histograma. El ancho del histograma
Grid Builder 5
Oleg Remizov
5 (1)
Utilidades
La utilidad Grid Builder MT5 está diseñada para colocar una rejilla de órdenes pendientes de cualquier complejidad y será una excelente herramienta en manos de un trader que opere con estrategias de trading de rejilla. La herramienta tiene numerosos ajustes que le permiten construir rápida y fácilmente una cuadrícula de órdenes con los parámetros especificados. Se admiten todos los tipos de órdenes pendientes: Buy Stop; Límite de Compra; Stop de Venta; Límite de venta. El script también permite
Pro Gold System Indicator
PEDRO JOAQUIM GONCALVES GOMES
Indicadores
FUNCIONALIDADES AVANZADAS: Puntuación de tendencia (0-100) con barra visual Señales inteligentes con fuerza ajustable (1-10) Gestión de riesgos con TP/SL automático Alertas sonoras y visuales Zonas de precios con relleno suave Análisis multiindicador (RSI, ATR, BB, EMAs). CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO Visual moderno: Líneas suaves y bien espaciadas (EMA con 2-3px de ancho) Colores vibrantes y profesionales (azul cielo, naranja, dorado) Flechas modernas (código 233/234) para señales de compra/venta T
Trade Closer Buttons
Tawanda Tinarwo
Utilidades
Este EA está ahí para quitarle el estrés del cierre de operaciones. Cierre rápidamente tantas operaciones como haya abierto con sólo pulsar un botón, INCLUIDAS LAS ORDENES PENDIENTES. Esto funciona en la plataforma MT5 ya sea divisas, índices, acciones o índices sintéticos Deriv. Lo he guardado en utilidades, ya que es una utilidad, sin embargo, para instalar esto, usted tiene que guardar el archivo en la carpeta "EA". Es decir, vaya a "Archivo", luego "Abrir carpeta de datos", "MQL5" y luego "E
Zigzag Price Arrows 1
Aiman Saeed Salem Dahbag
Utilidades
El indicador Zigzag Price Arrow es una versión mejorada del clásico indicador Zigzag, que combina el patrón de zigzag tradicional con características visuales avanzadas. No sólo identifica los principales puntos de inflexión del mercado, sino que también proporciona señales de trading claras a través de: - Flechas direccionales : Muestra flechas de colores (verde para comprar, magenta para vender) que indican las posibles direcciones de la tendencia. - Etiquetas de precios: Muestra los valores
Eabotpro Signals
Dany Abou Haidar
Indicadores
Eabotpro Signals v3.0 Un indicador profesional de MetaTrader 5 diseñado para ofrecer señales de trading de alta precisión con notificaciones en tiempo real, herramientas de gestión de operaciones y una interfaz limpia. "Base recomendada marco de tiempo es 4H Fibo De entrada . y el comercio marco de tiempo 1 menta , y 5 menta " Características principales: Señales de alta precisión : Optimizado para la precisión y la coherencia a través de diferentes condiciones de mercado. Panel de Operaciones
Averager FULL
Vladislav Andruschenko
4.62 (13)
Utilidades
Exp-Averager   está diseñado para promediar sus operaciones que han recibido una cierta reducción al abrir operaciones promedio. ¡El asesor puede abrir posiciones adicionales a favor y en contra de la tendencia! ¡Incluye un trailing stop promedio para una serie de posiciones! Están aumentando y disminuyendo el lote. Una estrategia popular para llevar posiciones no rentables al precio medio. Versión MT4 Descripción completa +DEMO +PDF Cómo comprar Cómo instalar     Cómo obtener archivos de re
Trading Assistent
Denis Khokhlov
Utilidades
Trading Assistent es un panel de negociación multifuncional que combina todas las herramientas necesarias para la negociación profesional. El panel proporciona un control total sobre las posiciones, un análisis de riesgos en profundidad y una rápida ejecución de las órdenes. BLOQUES FUNCIONALES PRINCIPALES Gestión de posiciones: - Visualización en tiempo real de todas las posiciones abiertas - Ordenación por símbolo, beneficio, volumen y tipo - Indicación visual de posiciones rentables y per
Los compradores de este producto también adquieren
Trade Assistant MT5
Evgeniy Kravchenko
4.41 (205)
Utilidades
Ayuda a calcular el riesgo por operación, la fácil instalación de una nueva orden, gestión de órdenes con funciones de cierre parcial, trailing stop de 7 tipos y otras funciones útiles. Materiales e instrucciones adicionales. Instrucciones de instalación   -   Instrucciones para la aplicación   -   Versión de prueba de la aplicación para una cuenta demo Función de línea -   Muestra en el gráfico la línea de apertura, Stop Loss, Take Profit. Con esta función es fácil establecer una nueva orden
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.97 (585)
Utilidades
Bienvenido a Trade Manager EA: la herramienta definitiva de gestión de riesgos diseñada para hacer que el trading sea más intuitivo, preciso y eficiente. No es solo una herramienta para realizar órdenes; es una solución integral para la planificación de operaciones, gestión de posiciones y control del riesgo. Ya seas un principiante, un trader avanzado o un scalper que necesita ejecuciones rápidas, Trade Manager EA se adapta a tus necesidades, ofreciendo flexibilidad en todos los mercados, desde
Local Trade Copier EA MT5
Juvenille Emperor Limited
4.96 (118)
Utilidades
Experimente una copia de operaciones excepcionalmente rápida con Local Trade Copier EA MT5 . Con su fácil configuración de 1 minuto, este copiador de operaciones le permite copiar operaciones entre múltiples terminales de MetaTrader en la misma computadora con Windows o en Windows VPS con velocidades de copiado ultra rápidas de menos de 0.5 segundos. Ya seas un trader principiante o profesional, el   Local Trade Copier EA MT5   ofrece una amplia gama de opciones para personalizarlo según tus ne
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.86 (148)
Utilidades
Trade Panel es un asistente comercial multifuncional. La aplicación contiene más de 50 funciones comerciales para operaciones manuales y le permite automatizar la mayoría de las acciones comerciales. Atención, la aplicación no funciona en el probador de estrategias. Antes de comprar, puede probar la versión demo en una cuenta de demostración. Versión de demostración aquí . Instrucciones completas aquí . Comercio. Le permite realizar operaciones comerciales con un solo clic: Abra una orden y posi
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (16)
Utilidades
Versión Beta Telegram to MT5 Signal Trader está casi listo para el lanzamiento oficial en versión alfa. Algunas funciones aún están en desarrollo y puede que encuentre pequeños errores. Si experimenta problemas, por favor repórtelos, sus comentarios ayudan a mejorar el software para todos. El precio aumentará después de 20 ventas. Copias restantes a $90: 2/20 . Telegram to MT5 Signal Trader es una herramienta potente que copia señales de trading desde canales o grupos de Telegram directamente
Trade Dashboard MT5
Fatemeh Ameri
4.96 (107)
Utilidades
¿Cansado de complejas órdenes y cálculos manuales? Trade Dashboard es su solución. Con su interfaz fácil de usar, la colocación de órdenes se convierte en un esfuerzo, con un solo clic, puede abrir operaciones, establecer stop loss y tomar los niveles de beneficios, gestionar el tamaño del lote de comercio, y calcular el riesgo de recompensa, lo que le permite centrarse sólo en su estrategia. Diga adiós a los cálculos manuales y agilice su experiencia de trading con Trade Dashboard. Descargue la
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (8)
Utilidades
Ultimate Extractor - Analítica de trading profesional para MT5 *****esta es la versión HTML local de Ultimate Extractor. Echa un vistazo a Ultimate Extractor Cloud en mql5 para la versión Cloud****** Ultimate Extractor transforma su historial de operaciones de MetaTrader 5 en información procesable con análisis completos, gráficos interactivos y seguimiento del rendimiento en tiempo real. Qué hace Analiza automáticamente su historial de operaciones MT5 en todos los Asesores Expertos y genera i
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
Utilidades
Lazy Trader es su asistente personal de gestión de riesgos que encuentra de forma independiente las mejores entradas en el mercado, gestiona posiciones y le ayuda a extraer el máximo beneficio de cada idea de trading. Supervisa los gráficos de M1 a W1 , encuentra puntos de entrada óptimos basados en sus parámetros y gestiona las operaciones sin su participación: - ¿Tiene una idea en el gráfico diario? No hay necesidad de esperar a que los plazos inferiores formen una señal - Lazy Trader lo comp
Trade copier MT5
Alfiya Fazylova
4.6 (35)
Utilidades
Trade Copier es una utilidad profesional diseñada para copiar y sincronizar operaciones entre cuentas comerciales. La copia ocurre desde la cuenta / terminal del proveedor a la cuenta / terminal del destinatario, instalada en la misma computadora o vps. Antes de comprar, puede probar la versión de demostración en una cuenta de demostración. Versión de demostración aquí . Instrucciones completas aquí . Principales funcionalidades y beneficios: Admite la copia de MT5> MT5, MT4> MT5, MT5> MT4, incl
Smart Stop Scanner MT5
Daniel Stein
5 (2)
Utilidades
Smart Stop Scanner – Sistema multiactivo de escaneo de stops basado en estructura de mercado Descripción general Smart Stop Scanner ofrece a los traders un monitoreo profesional de niveles de stop-loss a través de múltiples mercados. El sistema identifica automáticamente las zonas de stop más relevantes basadas en estructura real del mercado, rupturas clave y lógica de acción del precio, todo presentado en un panel unificado, claro y totalmente compatible con pantallas de alta resolución (DPI-
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.86 (28)
Utilidades
MT5 to Telegram Signal Provider es una utilidad fácil de usar y completamente personalizable que permite enviar señales especificadas al chat, canal o grupo de Telegram, convirtiendo tu cuenta en un proveedor de señales . A diferencia de la mayoría de los productos competidores, no utiliza importaciones DLL. [ Demo ] [ Manual ] [ Versión MT4 ] [ Versión Discord ] [ Canal de Telegram ]  New: [ Telegram To MT5 ] Configuración Está disponible una guía del usuario paso a paso. No se requiere conoci
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.33 (27)
Utilidades
Trade Manager para ayudarle a entrar y salir rápidamente de operaciones mientras calcula automáticamente su riesgo. Incluye funciones que le ayudarán a evitar el exceso de operaciones, las operaciones de venganza y las operaciones emocionales. Las operaciones se pueden gestionar automáticamente y las métricas de rendimiento de la cuenta se pueden visualizar en un gráfico. Estas características hacen que este panel sea ideal para todos los operadores manuales y ayuda a mejorar la plataforma Meta
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.82 (34)
Utilidades
La copiadora comercial para MT5 es un comercio   copiadora para la plataforma МetaТrader 5 . Copia operaciones de forex entre   cualquier cuenta  MT5  - MT5, MT4  - MT5 para la versión COPYLOT MT5 (o MT4 - MT4 MT5  - MT4 para la versión COPYLOT MT4) Copiadora confiable! Versión MT 4 Descripción completa +DEMO +PDF Cómo comprar Cómo instalar    Cómo obtener archivos de registro    Cómo probar y optimizar    Todos los productos de Expforex También puede copiar operaciones en el terminal МТ4 ( МТ
Telegram To MT5 Receiver
Levi Dane Benjamin
4.53 (15)
Utilidades
Copie las señales de cualquier canal del que sea miembro (incluidos los privados y restringidos) directamente a su MT5.  Esta herramienta ha sido diseñada pensando en el usuario al ofrecer muchas características que necesita para gestionar y monitorear las operaciones. Este producto se presenta en una interfaz gráfica fácil de usar y visualmente atractiva. ¡Personalice su configuración y comience a usar el producto en minutos! Guía del usuario + Demo  | Versión MT4 | Versión Discord Si desea p
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
Utilidades
EASY Insight AIO – La solución todo en uno para un trading inteligente y sin esfuerzo Resumen Imagina poder analizar todo el mercado — Forex, Oro, Cripto, Índices e incluso Acciones — en segundos, sin tener que revisar gráficos manualmente, instalar indicadores o hacer configuraciones complicadas. EASY Insight AIO es tu herramienta definitiva de exportación para trading impulsado por IA, lista para usar al instante. Ofrece una visión completa del mercado en un único archivo CSV limpio, listo p
HINN MagicEntry Extra
ALGOFLOW OÜ
4.67 (12)
Utilidades
¡HINN MAGIC ENTRY es la mejor herramienta para la gestión de entradas y posiciones! ¡Coloca órdenes a través de la selección de niveles en el gráfico! descripción completa Funciones principales: - Órdenes a mercado, limitadas y pendientes - Recuento automático de lotes - Contabilización automática de spreads y comisiones - Número ilimitado de tomas de posiciones intermedias - Breakeven y stop loss trailing - Interfaz intuitiva, adaptable y personalizable - Visualización de sesiones y niveles
Smart Stop Manager MT5
Daniel Stein
5 (1)
Utilidades
Smart Stop Manager – Ejecución automática de stop-loss con precisión profesional Descripción general Smart Stop Manager es la capa de ejecución de la línea Smart Stop, diseñada para traders que necesitan una gestión de stop-loss estructurada, fiable y totalmente automatizada en múltiples posiciones abiertas. Supervisa continuamente todas las operaciones activas, calcula el nivel óptimo de stop utilizando la lógica de estructura de mercado de Smart Stop y actualiza los stops automáticamente sig
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (43)
Utilidades
Atención: la versión de demo para revisión y prueba está aquí . YuClusters es un sistema de análisis de mercado profesional. El comerciante tiene oportunidades únicas para analizar el flujo de órdenes, volúmenes comerciales, movimientos de precios utilizando varios gráficos, perfiles, indicadores y objetos gráficos. YuClusters opera con datos basados ​​en Time & Sales o información de ticks, dependiendo de lo que esté disponible en las cotizaciones de un instrumento financiero. YuClusters le pe
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (6)
Utilidades
Copy Cat More Trade Copier MT5 (Gato Copiador MT5) es un copiador de operaciones local y un marco completo de gestión de riesgos y ejecución diseñado para los desafíos comerciales de hoy. Desde desafíos de firmas prop hasta gestión de carteras personales, se adapta a cada situación con una combinación de ejecución robusta, protección de capital, configuración flexible y manejo avanzado de operaciones. El copiador funciona tanto en modo Master (emisor) como Slave (receptor), con sincronización en
Grid Manual MT5
Alfiya Fazylova
4.9 (20)
Utilidades
Grid Manual es un panel de negociación para trabajar con una cuadrícula de órdenes. La utilidad es universal, tiene configuraciones flexibles y una interfaz intuitiva. Funciona con una cuadrícula de órdenes no solo en la dirección de promediar pérdidas, sino también en la dirección de aumentar las ganancias. El usuario no necesita crear y mantener una cuadrícula de órdenes, la utilidad lo hará. Basta con abrir un pedido y el "Grid manual" creará automáticamente una grilla de órdenes para el mism
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.74 (19)
Utilidades
Este producto filtra todos los asesores expertos y los gráficos manuales durante el tiempo de noticias, por lo que no tendrás que preocuparte por los repentinos picos de precios que podrían destruir tus configuraciones de negociación manuales o las operaciones realizadas por otros asesores expertos. Este producto también viene con un sistema completo de gestión de órdenes que puede manejar tus posiciones abiertas y órdenes pendientes antes del lanzamiento de cualquier noticia. Una vez que compre
KT Equity Protector MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
4.25 (4)
Utilidades
Protege tu capital de trading sin esfuerzo Proteger tu capital es tan importante como hacerlo crecer. KT Equity Protector es tu gestor de riesgos personal, que supervisa constantemente la equidad de tu cuenta y actúa automáticamente para evitar pérdidas o asegurar ganancias cerrando todas las órdenes activas y pendientes cuando se alcanzan los niveles predefinidos de ganancias o pérdidas. Sin decisiones emocionales, sin adivinanzas—solo protección confiable del capital trabajando incansablemente
Telegram to MT5 Coppy
Sergey Batudayev
5 (7)
Utilidades
De Telegram a MT5:   La solución definitiva para copiar señales Simplifique sus operaciones con Telegram a MT5, la moderna herramienta que copia señales de trading directamente desde los canales y chats de Telegram a su plataforma MetaTrader 5, sin necesidad de DLL. Esta potente solución garantiza una ejecución precisa de señales, amplias opciones de personalización, ahorra tiempo y aumenta su eficiencia. [ Instructions and DEMO ] Características principales Integración directa de la API de Tele
OrderManager MT5
Lukas Roth
4.83 (24)
Utilidades
Presentamos el   OrderManager : Una herramienta revolucionaria para MT5 Gestiona tus operaciones como un profesional con la nueva utilidad Order Manager para MetaTrader 5. Diseñado con la simplicidad y la facilidad de uso en mente, Order Manager te permite definir y visualizar fácilmente el riesgo asociado con cada operación, permitiéndote tomar decisiones informadas y optimizar tu estrategia de trading. Para más información sobre OrderManager, por favor consulta el manual. [ Manual ] [ Versión
Cerberus Equity Watcher
Samuel Bandi Roccatello
5 (3)
Utilidades
Cerberus the Equity Watcher es una herramienta de gestión de riesgos que monitorea constantemente   el valor de tu cuenta y evita drawdowns importantes, que sean ellos causados por EA defectuosos o por las emociones si eres un trader discrecional. Es extremadamente útil para los traders sistemáticos que confían en EA que pueden contener errores o que pueden no funcionar bien en condiciones de mercado inesperadas. Cerberus   permite establecer un valor mínimo de tu cuenta y (opcionalmente) un va
Ultimate Trade Manager plus Mobile MT5 RunwiseFX
Runwise Limited
5 (5)
Utilidades
Completo panel de operaciones en el gráfico con la capacidad única de poder controlarse también desde el móvil. Además, cuenta con una biblioteca de configuración descargable, por ejemplo, reglas de salida, botones de panel adicionales, configuración de órdenes pendientes y mucho más. Vea nuestro vídeo del producto. Funciona con todos los símbolos no sólo pares de divisas. Características Panel gráfico plus controlable desde aplicación gratuita para Windows, iPhone y Android Motor de scripts int
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
Utilidades
El producto copiará todas las señales de telegramas a MT5 (de la que usted es miembro), también puede funcionar como copiadora remota. Fácil de configurar, copia instantánea, puede trabajar con casi todos los formatos de señal, señal de imagen, soporte para traducir otros idiomas al inglés . Trabaja con todo tipo de canales o grupos, incluso canales con "Restricción de Guardar Contenido", trabaja con multi canales, multi MT5 . Funciona como copiadora remota: si la señal tiene número de ticket,
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.58 (72)
Utilidades
Panel de comercio para operar en 1 clic. ¡Trabajando con posiciones y pedidos! Operar desde el gráfico o desde el teclado. Con nuestro panel de operaciones, puede ejecutar operaciones con un solo clic directamente desde el gráfico y realizar operaciones comerciales 30 veces más rápido que con el control estándar de MetaTrader. Los cálculos automáticos de parámetros y funciones hacen que las operaciones sean más rápidas y cómodas para los operadores. Consejos gráficos, etiquetas informativas e in
ManHedger MT5
Peter Mueller
4.8 (5)
Utilidades
ESTE EA ES UN EA SEMI-AUTO, NECESITA LA ENTRADA DEL USUARIO. Manual y Versión de Prueba Por favor NO COMPRE este producto antes de PROBAR y ver mi video sobre el mismo. El precio del ManHedger aumentará a 250$ después de 20 copias vendidas. ¡Contacta conmigo para soporte al usuario o informes de errores o si quieres la versión MT4! Versión MT4 No garantizo ningún beneficio o éxito financiero usando este EA. Con este Asesor Experto, usted puede: Implementar su propia estrategia de Recuperación
Trade Manager DashPlus
Henry Lyubomir Wallace
5 (12)
Utilidades
DashPlus es una herramienta avanzada de gestión de operaciones diseñada para mejorar la eficiencia y efectividad de sus transacciones en la plataforma MetaTrader 5. Ofrece un conjunto integral de funciones, que incluyen cálculo de riesgos, gestión de órdenes, sistemas avanzados de cuadrícula, herramientas basadas en gráficos y análisis de rendimiento. Características Clave 1. Cuadrícula de Recuperación Implementa un sistema de cuadrícula de promediado y flexible para gestionar operaciones durant
Otros productos de este autor
Mega Spikes Max
Niccyril Chirindo
1 (2)
Indicadores
Mega Spikes Max es un indicador especializado para índices sintéticos Boom y Crash que genera señales de trading con notificaciones automáticas de alerta. Características El indicador analiza las condiciones del mercado utilizando algoritmos propios y muestra flechas de compra/venta directamente en el gráfico. Funciona específicamente con los índices Boom y Crash en el marco temporal M5. La generación de señales combina múltiples métodos de análisis técnico para identificar posibles oportunidad
CRT Bomb Pro
Niccyril Chirindo
Indicadores
Indicador CRT Bomb - MT5 Versión Completa El CRT Bomb es un indicador de trading profesional que detecta patrones de inversión de 3 velas de alta probabilidad (CRT - Candle Reversal Technique) en todos los marcos temporales y símbolos. Se recomienda VPS para que no se pierda ninguna configuración CRT a medida que se forman, para las entradas puede utilizar su análisis manual para la confirmación como FVG, OBS, etc. Funciona con todos los Pares, Metales e Índices Características principales: Iden
Spike Phantom
Niccyril Chirindo
1 (1)
Indicadores
Spike Phantom es un indicador especializado para los índices sintéticos PainX y GainX que genera señales de trading con notificaciones automáticas de alerta. Características El indicador analiza las condiciones del mercado utilizando algoritmos propios y muestra flechas de compra/venta directamente en el gráfico. Funciona específicamente con los índices PainX y GainX en el marco temporal M5. La generación de señales combina múltiples métodos de análisis técnico para identificar posibles oportun
Equity Guard AI
Niccyril Chirindo
Utilidades
EquityGuard AI - Sistema avanzado de protección de cuentas Descripción EquityGuard AI es una herramienta profesional de supervisión de cuentas diseñada para proteger su capital de negociación mediante mecanismos automatizados de vigilancia de la renta variable y respuesta instantánea. Envíeme un mensaje después de la compra para obtener un programa adicional (gratis) que deshabilita el botón de Algo Trading cuando se detecta una brecha en la equidad . Este programa adicional requiere "Permitir i
Gold Crash
Niccyril Chirindo
Indicadores
GOLD CRASH - Indicador de scalping de oro para M1/M5 Gold Crash es un indicador profesional de scalping sin repintado diseñado específicamente para operar con XAUUSD en marcos temporales M1 y M5. Presenta un moderno panel de control con análisis de la tendencia del oro en tiempo real y señales de entrada precisas. Características principales Sin repintado - Señales confirmadas sólo al cierre de la barra, nunca cambian Optimizado para el Oro - Ajustes ajustados específicamente para la volatilida
Sahwira Trade Manager
Niccyril Chirindo
Utilidades
Sahwira Trade Manager - Panel Avanzado de Operaciones Forex para MT5 Aumente su eficiencia comercial con precisión y control Eleve su experiencia comercial con Sahwira Trade Manager, un Asesor Experto (EA) potente y fácil de usar diseñado para MetaTrader 5 (MT5). Si usted es un principiante o un trader experimentado, esta herramienta avanzada de gestión de operaciones ofrece un panel elegante y personalizable para ejecutar órdenes de mercado y pendientes, gestionar el riesgo, y supervisar el re
AI Daily Trend
Niccyril Chirindo
Indicadores
AI Trading Dashboard - Indicador de señal de retroceso para BOOM & CRASH Revisión de Plaese Leave VISIÓN GENERAL Indicador de análisis técnico para los índices sintéticos BOOM, CRASH. Supervisa las tendencias diarias e identifica los puntos de entrada de retroceso en función de parámetros configurables. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES Generación de señales - Señales de COMPRA en índices BOOM durante retrocesos de tendencias alcistas - Señales de VENTA en los índices CRASH durante los rebotes de l
MT5 Trade Copier Plus
Niccyril Chirindo
Utilidades
SMART TRADE COPIER MT5 - REPLICADOR LOCAL DE OPERACIONES Copia operaciones instantáneamente entre múltiples cuentas MT5 en el mismo ordenador o VPS. Sistema de copia local rápido y fiable. QUE HACE Replica toda la actividad comercial de una cuenta maestra a un número ilimitado de cuentas esclavas que se ejecutan en la misma máquina. Realiza copias: Órdenes de mercado (compra/venta) Órdenes pendientes (todos los tipos) Modificaciones TP/SL Cierres y supresiones de operaciones CARACTERÍSTICAS PRIN
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario