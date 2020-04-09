Trade Mirror Pro
- Niccyril Chirindo
- Versión: 3.10
- Actualizado: 8 octubre 2025
" Trade Mirror Pro - Copiador de posiciones multiterminal
Trade Mirror Pro - Solución Profesional de Copia de Operaciones Multi-Terminal
Trade Mirror Pro proporciona un copiado de posiciones fiable entre múltiples terminales MT5 utilizando comunicación basada en ficheros. No requiere importación de DLL, asegurando la compatibilidad con todas las instalaciones MT5 incluyendo VPS y entornos restringidos.
Características principales:
- Arquitectura maestro/esclavo que soporta un número ilimitado de terminales esclavos
- Sincronización de apertura, modificación y cierre de posiciones en tiempo real
- Actualizaciones de Stop Loss y Take Profit copiadas instantáneamente
- Multiplicadores de lote individuales por terminal esclavo
- No requiere configuración de red ni complejos ajustes
- Funciona en el mismo ordenador o en redes compartidas
- La comunicación basada en archivos garantiza la fiabilidad y la persistencia
Especificaciones técnicas:
- Intervalo de actualización: 10 ms
- Compatible con todos los tipos de símbolos
- Validación automática de símbolos y normalización del tamaño de los lotes
- Prevención integrada de señales duplicadas
- Gestión y registro exhaustivos de errores
- Funcionamiento eficiente en memoria con limpieza automática
Proceso de configuración:
- Instale el EA en el terminal maestro, ajuste el modo a MAESTRO
- Instale el EA en el/los terminal/es esclavo/s, ajuste el modo a ESCLAVO
- Asegúrese de que todos los terminales tienen el mismo CopierID
- Comience a operar - las posiciones se copian automáticamente
Casos prácticos:
- Diversificación de la cartera en varias cuentas
- Distribución del riesgo con diferentes tamaños de lote
- Gestión de cuentas con distintos niveles de riesgo
- Ejecución de operaciones de respaldo
- Replicación de posiciones entre varios corredores
Requisitos:
- MT5 build 2715 o superior
- Permisos de acceso a archivos (instalación MT5 estándar)
- Acceso a carpetas compartidas para configuraciones multiordenador
Trade Mirror Pro elimina la complejidad de la copia de operaciones al tiempo que mantiene la fiabilidad y el rendimiento de nivel profesional. El enfoque basado en archivos asegura que sus operaciones se copian de forma coherente sin necesidad de permisos especiales o configuraciones de red complejas.