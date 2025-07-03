AI Daily Trend

AI Trading Dashboard - Indicador de señal de retroceso para BOOM & CRASH

Revisión de Plaese Leave

VISIÓN GENERAL





Indicador de análisis técnico para los índices sintéticos BOOM, CRASH. Supervisa las tendencias diarias e identifica los puntos de entrada de retroceso en función de parámetros configurables.





CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES





Generación de señales

- Señales de COMPRA en índices BOOM durante retrocesos de tendencias alcistas

- Señales de VENTA en los índices CRASH durante los rebotes de las tendencias bajistas.

- Umbral de retroceso ajustable (por defecto: 10 pips, puede ajustarse a 20-30+ pips)

- Periodo de enfriamiento de la señal (por defecto: 5 minutos)





Panel de análisis

- Detección de tendencia diaria (alcista/bajista/neutral)

- Evaluación de la volatilidad (de muy baja a extrema)

- Cálculo del nivel de riesgo

- Niveles dinámicos de soporte/resistencia

- Indicador de fuerza del impulso





Interfaz visual

- Moderno panel de control de temática oscura

- Estilización automática de gráficos (oculta volúmenes y cuadrícula)

- Señales y niveles de riesgo codificados por colores

- Velas alcistas: Verde lima | Velas bajistas: Rojo





Alertas móviles

- Notificaciones push a través de la aplicación móvil MT5

- Tipo de señal, precio y marca de tiempo incluidos

- Activar/desactivar en ajustes





CÓMO FUNCIONA





BOOM (Sólo COMPRA): Detecta la tendencia alcista diaria → Supervisa el retroceso desde el máximo → Genera una señal de COMPRA cuando se alcanza el umbral de retroceso





CRASH (Sólo VENTA): Detecta la tendencia bajista diaria → Supervisa el rebote desde el mínimo → Genera una señal de VENTA cuando se alcanza el umbral de retroceso





PARÁMETROS DE ENTRADA





- EnablePushAlerts - Activar/desactivar notificaciones (por defecto: true)

- RetracementPips - Retroceso mínimo en pips (por defecto: 10)

- TrendThreshold - Porcentaje de umbral de tendencia diario (por defecto: 0,10%)

- SignalCooldown - Minutos entre señales (por defecto: 5)





DETALLES TÉCNICOS





- Plataforma: MetaTrader 5

- Símbolos: Sólo índices BOOM, CRASH

- Marco temporal: Todos los marcos temporales (analiza datos D1)

- Uso de recursos: CPU/memoria mínimas





INSTALACIÓN





1. Coloque el indicador en la carpeta Indicadores de MT5

2. 2. Adjuntar al gráfico BOOM o CRASH

3. Ajuste los parámetros si es necesario (se recomiendan los valores por defecto)

4. El estilo del gráfico se aplica automáticamente

5. Supervise el cuadro de mandos en busca de señales





IMPORTANTE





- El filtrado de símbolos evita señales contra tendencia

- Funciona en todos los plazos pero analiza la tendencia diaria

- Los colores de los gráficos se restauran automáticamente cuando se eliminan

- No es compatible con pares de divisas o instrumentos estándar





ADVERTENCIA SOBRE RIESGOS





Operar con índices sintéticos implica un riesgo sustancial de pérdida. Este indicador proporciona señales técnicas basadas en cálculos matemáticos y no predice futuros movimientos de precios ni garantiza operaciones rentables. Las señales se generan a partir de datos históricos de precios y de una lógica predefinida. Los usuarios son los únicos responsables de sus decisiones comerciales. Utilice siempre una gestión adecuada del riesgo y opere sólo con el capital que pueda permitirse perder.





Desarrollador: Volatilityplus



