The Moon Ladder PRO

La Escalera Lunar es un experto en trading multipar totalmente automatizado traído a usted por un experimentado trader y programador. Puede verlo en acción en cuentas reales aquí y aquí.









¿Cómo probar el EA?

Para realizar con éxito el backtest del EA debe configurar 2 parámetros:

1. 1. "Su número de cuenta" - ponga su número de cuenta aquí(sólo es necesario para el backtesting y no se utilizará para realizar un seguimiento, limitar el producto, etc),

2. "Incluir símbolos (¡ES SENSIBLE A CASOS!)" - ponga aquí los símbolos que desea someter a backtesting, separados por comas.

Si algo de lo anterior no se hace correctamente, el backtest fallará.









La versión PRO le permite personalizar todos los parámetros disponibles. Sólo tiene que poner el EA en cualquier gráfico con marco de tiempo M1 y funcionará en múltiples pares de forma automática.





Siéntase libre de enviarme un correo electrónico en caso de cualquier pregunta.





Descargo de responsabilidad: Este producto no es una inversión o asesoramiento financiero de ningún tipo. Yo le proporciono sólo un producto de software con la configuración de la muestra y usted es la única persona responsable de analizar su situación, los riesgos, la comprobación de si el producto es adecuado para usted y para crear su propia configuración.