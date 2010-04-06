Smoothed Supertrend MT4

Indicador Smoothed Supertrend - Indicador de Tendencia Basado en Volatilidad con Función de Suavizado

El Indicador Smoothed Supertrend es una variante mejorada del indicador Supertrend clásico para MetaTrader 4. Mediante la integración de una función de suavizado adicional, se reduce el ruido del mercado y se mejora la calidad de las señales de tendencia.

Descripción Técnica: El indicador se basa en el Average True Range (ATR) para medir la volatilidad del mercado y lo combina con el suavizado de Media Móvil de los datos de precios. La línea resultante muestra la dirección actual de la tendencia y se adapta dinámicamente a los cambios de volatilidad.

Método de Cálculo:

  1. Calcular la Media Móvil de los precios (MA)
  2. Calcular el Average True Range (ATR) durante N períodos
  3. Calcular las bandas superior e inferior:
    • Banda Superior = MA + (ATR × Multiplicador)
    • Banda Inferior = MA - (ATR × Multiplicador)
  4. Determinación de tendencia basada en la posición del precio de cierre relativa a las bandas
  5. Lógica Escalonada: Las líneas solo cambian en reversión de tendencia

Parámetros de Entrada:

  • ATR_Period (Predeterminado: 10) - Número de períodos para cálculo ATR
  • ATR_Multiplier (Predeterminado: 3.0) - Multiplicador para ancho de banda
  • Smoothing_Period (Predeterminado: 5) - Número de períodos para suavizado de precio
  • MA_Method (Predeterminado: SMA) - Método de Media Móvil (SMA, EMA, SMMA, LWMA)
  • Bullish_Color (Predeterminado: Azul) - Color para tendencia alcista
  • Bearish_Color (Predeterminado: Rojo) - Color para tendencia bajista
  • Line_Width (Predeterminado: 2) - Ancho de línea

Generación de Señales:

  • Señal Alcista: Precio de cierre cruza de abajo hacia arriba sobre Banda Inferior
  • Señal Bajista: Precio de cierre cruza de arriba hacia abajo bajo Banda Superior

Lógica de Tendencia:

  • Tendencia Alcista: Indicador muestra línea azul debajo del precio
  • Tendencia Bajista: Indicador muestra línea roja encima del precio
  • Cambio de tendencia solo ocurre con cierre confirmado más allá de las bandas
  • Sin reversión prematura de señal durante tendencias en curso

Estrategias de Aplicación:

  1. Seguimiento de Tendencia: Entrada en retrocesos hacia línea Supertrend
  2. Cambio de Tendencia: Entrada en cambio de color de línea
  3. Stop-Loss: Posicionamiento en línea Supertrend
  4. Combinable con: Indicadores de Momentum, Análisis de Volumen, Soporte/Resistencia

Características Técnicas:

  • Sin Repintado: Señales confirmadas no se cambian retrospectivamente
  • Cálculo en tiempo real en cada tick
  • Optimizado para baja potencia de cómputo
  • Compatible con todas las versiones de MT4
  • Funciona en todos los marcos de tiempo (M1 a MN1)
  • Todos los instrumentos de trading soportados

Ventajas sobre Supertrend Clásico:

  • Reducción de señales falsas mediante doble suavizado
  • Métodos de suavizado adaptables para diferentes mercados
  • Identificación de tendencia más estable en mercados volátiles
  • Menos cambios prematuros de tendencia

Instalación:

  1. Copiar archivo de indicador (.mq4 o .ex4) a carpeta MQL4/Indicators
  2. Reiniciar MetaTrader 4 o abrir MetaEditor y compilar (F7)
  3. Abrir Navegador (Ctrl+N) → Indicators → Custom
  4. Arrastrar y soltar Smoothed Supertrend en gráfico
  5. Ajustar parámetros según estrategia de trading

Configuraciones Recomendadas:

  • Scalping (M1-M5): ATR 8, Multiplicador 2.5, Suavizado 3
  • Day Trading (M15-H1): ATR 10, Multiplicador 3.0, Suavizado 5 (Predeterminado)
  • Swing Trading (H4-D1): ATR 14, Multiplicador 3.5, Suavizado 7

Advertencia de Riesgo: El comercio de instrumentos financieros implica riesgos sustanciales y no es adecuado para todos los inversores. Es posible la pérdida del capital invertido. Los resultados pasados no son garantía de rendimiento futuro. Este indicador no constituye asesoramiento de inversión y solo debe usarse como parte de una estrategia comercial integral. Los usuarios son los únicos responsables de sus propias decisiones comerciales.

Soporte y Actualizaciones: Para preguntas técnicas o problemas, contacte al desarrollador a través del sistema de mensajería MQL5. Las actualizaciones se proporcionan automáticamente a través del MQL5 Market.


