Smoothed Supertrend MT4
- Indicadores
- Marco Scherer
- Versão: 1.0
Indicador Smoothed Supertrend - Indicador de Tendência Baseado em Volatilidade com Função de Suavização
O Indicador Smoothed Supertrend é uma variante aprimorada do indicador Supertrend clássico para MetaTrader 4. Através da integração de uma função de suavização adicional, o ruído do mercado é reduzido e a qualidade dos sinais de tendência é melhorada.
Descrição Técnica: O indicador baseia-se no Average True Range (ATR) para medir a volatilidade do mercado e o combina com suavização de Média Móvel dos dados de preço. A linha resultante mostra a direção atual da tendência e se adapta dinamicamente às mudanças de volatilidade.
Método de Cálculo:
- Calcular a Média Móvel dos preços (MA)
- Calcular o Average True Range (ATR) ao longo de N períodos
- Calcular as bandas superior e inferior:
- Banda Superior = MA + (ATR × Multiplicador)
- Banda Inferior = MA - (ATR × Multiplicador)
- Determinação de tendência baseada na posição do preço de fechamento relativa às bandas
- Lógica Escalonada: As linhas só mudam na reversão de tendência
Parâmetros de Entrada:
- ATR_Period (Padrão: 10) - Número de períodos para cálculo ATR
- ATR_Multiplier (Padrão: 3.0) - Multiplicador para largura de banda
- Smoothing_Period (Padrão: 5) - Número de períodos para suavização de preço
- MA_Method (Padrão: SMA) - Método de Média Móvel (SMA, EMA, SMMA, LWMA)
- Bullish_Color (Padrão: Azul) - Cor para tendência de alta
- Bearish_Color (Padrão: Vermelho) - Cor para tendência de baixa
- Line_Width (Padrão: 2) - Largura da linha
Geração de Sinais:
- Sinal de Alta: Preço de fechamento cruza de baixo para cima sobre Banda Inferior
- Sinal de Baixa: Preço de fechamento cruza de cima para baixo sob Banda Superior
Lógica de Tendência:
- Tendência de Alta: Indicador mostra linha azul abaixo do preço
- Tendência de Baixa: Indicador mostra linha vermelha acima do preço
- Mudança de tendência só ocorre com fechamento confirmado além das bandas
- Sem reversão prematura de sinal durante tendências em andamento
Estratégias de Aplicação:
- Seguimento de Tendência: Entrada em recuos para linha Supertrend
- Mudança de Tendência: Entrada na mudança de cor da linha
- Stop-Loss: Posicionamento na linha Supertrend
- Combinável com: Indicadores de Momentum, Análise de Volume, Suporte/Resistência
Características Técnicas:
- Sem Repintagem: Sinais confirmados não são alterados retrospectivamente
- Cálculo em tempo real a cada tick
- Otimizado para baixa potência computacional
- Compatível com todas as versões do MT4
- Funciona em todos os timeframes (M1 a MN1)
- Todos os instrumentos de negociação suportados
Vantagens sobre Supertrend Clássico:
- Redução de sinais falsos através de dupla suavização
- Métodos de suavização adaptáveis para diferentes mercados
- Identificação de tendência mais estável em mercados voláteis
- Menos mudanças prematuras de tendência
Instalação:
- Copiar arquivo do indicador (.mq4 ou .ex4) para pasta MQL4/Indicators
- Reiniciar MetaTrader 4 ou abrir MetaEditor e compilar (F7)
- Abrir Navegador (Ctrl+N) → Indicators → Custom
- Arrastar e soltar Smoothed Supertrend no gráfico
- Ajustar parâmetros de acordo com estratégia de negociação
Configurações Recomendadas:
- Scalping (M1-M5): ATR 8, Multiplicador 2.5, Suavização 3
- Day Trading (M15-H1): ATR 10, Multiplicador 3.0, Suavização 5 (Padrão)
- Swing Trading (H4-D1): ATR 14, Multiplicador 3.5, Suavização 7
Aviso de Risco: A negociação de instrumentos financeiros envolve riscos substanciais e não é adequada para todos os investidores. É possível a perda do capital investido. Resultados passados não são garantia de desempenho futuro. Este indicador não constitui aconselhamento de investimento e deve ser usado apenas como parte de uma estratégia de negociação abrangente. Os usuários são os únicos responsáveis por suas próprias decisões de negociação.
Suporte e Atualizações: Para questões técnicas ou problemas, entre em contato com o desenvolvedor através do sistema de mensagens MQL5. Atualizações são fornecidas automaticamente através do MQL5 Market.