Smoothed Supertrend MT4

Indicador Smoothed Supertrend - Indicador de Tendência Baseado em Volatilidade com Função de Suavização

O Indicador Smoothed Supertrend é uma variante aprimorada do indicador Supertrend clássico para MetaTrader 4. Através da integração de uma função de suavização adicional, o ruído do mercado é reduzido e a qualidade dos sinais de tendência é melhorada.

Descrição Técnica: O indicador baseia-se no Average True Range (ATR) para medir a volatilidade do mercado e o combina com suavização de Média Móvel dos dados de preço. A linha resultante mostra a direção atual da tendência e se adapta dinamicamente às mudanças de volatilidade.

Método de Cálculo:

  1. Calcular a Média Móvel dos preços (MA)
  2. Calcular o Average True Range (ATR) ao longo de N períodos
  3. Calcular as bandas superior e inferior:
    • Banda Superior = MA + (ATR × Multiplicador)
    • Banda Inferior = MA - (ATR × Multiplicador)
  4. Determinação de tendência baseada na posição do preço de fechamento relativa às bandas
  5. Lógica Escalonada: As linhas só mudam na reversão de tendência

Parâmetros de Entrada:

  • ATR_Period (Padrão: 10) - Número de períodos para cálculo ATR
  • ATR_Multiplier (Padrão: 3.0) - Multiplicador para largura de banda
  • Smoothing_Period (Padrão: 5) - Número de períodos para suavização de preço
  • MA_Method (Padrão: SMA) - Método de Média Móvel (SMA, EMA, SMMA, LWMA)
  • Bullish_Color (Padrão: Azul) - Cor para tendência de alta
  • Bearish_Color (Padrão: Vermelho) - Cor para tendência de baixa
  • Line_Width (Padrão: 2) - Largura da linha

Geração de Sinais:

  • Sinal de Alta: Preço de fechamento cruza de baixo para cima sobre Banda Inferior
  • Sinal de Baixa: Preço de fechamento cruza de cima para baixo sob Banda Superior

Lógica de Tendência:

  • Tendência de Alta: Indicador mostra linha azul abaixo do preço
  • Tendência de Baixa: Indicador mostra linha vermelha acima do preço
  • Mudança de tendência só ocorre com fechamento confirmado além das bandas
  • Sem reversão prematura de sinal durante tendências em andamento

Estratégias de Aplicação:

  1. Seguimento de Tendência: Entrada em recuos para linha Supertrend
  2. Mudança de Tendência: Entrada na mudança de cor da linha
  3. Stop-Loss: Posicionamento na linha Supertrend
  4. Combinável com: Indicadores de Momentum, Análise de Volume, Suporte/Resistência

Características Técnicas:

  • Sem Repintagem: Sinais confirmados não são alterados retrospectivamente
  • Cálculo em tempo real a cada tick
  • Otimizado para baixa potência computacional
  • Compatível com todas as versões do MT4
  • Funciona em todos os timeframes (M1 a MN1)
  • Todos os instrumentos de negociação suportados

Vantagens sobre Supertrend Clássico:

  • Redução de sinais falsos através de dupla suavização
  • Métodos de suavização adaptáveis para diferentes mercados
  • Identificação de tendência mais estável em mercados voláteis
  • Menos mudanças prematuras de tendência

Instalação:

  1. Copiar arquivo do indicador (.mq4 ou .ex4) para pasta MQL4/Indicators
  2. Reiniciar MetaTrader 4 ou abrir MetaEditor e compilar (F7)
  3. Abrir Navegador (Ctrl+N) → Indicators → Custom
  4. Arrastar e soltar Smoothed Supertrend no gráfico
  5. Ajustar parâmetros de acordo com estratégia de negociação

Configurações Recomendadas:

  • Scalping (M1-M5): ATR 8, Multiplicador 2.5, Suavização 3
  • Day Trading (M15-H1): ATR 10, Multiplicador 3.0, Suavização 5 (Padrão)
  • Swing Trading (H4-D1): ATR 14, Multiplicador 3.5, Suavização 7

Aviso de Risco: A negociação de instrumentos financeiros envolve riscos substanciais e não é adequada para todos os investidores. É possível a perda do capital investido. Resultados passados não são garantia de desempenho futuro. Este indicador não constitui aconselhamento de investimento e deve ser usado apenas como parte de uma estratégia de negociação abrangente. Os usuários são os únicos responsáveis por suas próprias decisões de negociação.

Suporte e Atualizações: Para questões técnicas ou problemas, entre em contato com o desenvolvedor através do sistema de mensagens MQL5. Atualizações são fornecidas automaticamente através do MQL5 Market.


Produtos recomendados
Italo Trend Indicator
Italo Santana Gomes
4.76 (33)
Indicadores
BUY INDICATOR AND GET EA FOR FREE AS A BONUS + SOME OTHER GIFTS! ITALO TREND INDICATOR  is the best trend indicator on the market, the Indicator works on all time-frames and assets, indicator built after 7 years of experience on forex and many other markets. You know many trend indicators around the internet are not complete, does not help, and it's difficult to trade, but the Italo Trend Indicator is different , the Italo Trend Indicator shows the signal to buy or sell, to confirm the signal t
Adjustable Fractals mt
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
"Adjustable Fractals" - é uma versão avançada do indicador fractal, uma ferramenta de negociação muito útil! - Como sabemos, o indicador padrão fractals mt4 não tem qualquer configuração - isto é muito inconveniente para os comerciantes. - Fractais Ajustáveis ​​resolveu este problema - tem todas as configurações necessárias: - Período ajustável do indicador (valores recomendados - acima de 7). - Distância ajustável dos máximos/mínimos do preço. - Design ajustável de setas fractais. - O indicad
FX Flow
Eva Stella Conti
Indicadores
FX Flow   indicator can be used as an anticipator of the next trend, preferably confirmed by Price Action or another oscillator (RSi, Stochastic ..). It takes the money flows of the major currencies USD EUR GBP AUD NZD CAD CHF JPY into account, and processes them. Excellent tool for indices, but also for correlations between currencies. Works on each timeframes.  Blue line: Bull market Yellow line: Bear market Note : if the indicator opens the window, but does not draw lines, load the historie
Fibonacci Bollinger Bands MT4
Diego Arribas Lopez
Indicadores
MT5 Version Most indicators draw lines. This one draws the battlefield. If you ever bought an EA or indicator based on a perfect equity curve — and then watched it bleed out live — you’re not alone. The problem? Static logic in a dynamic market. Fibonacci Bollinger Bands adapts. It combines Bollinger structure with customizable Fibonacci levels to mark zones of control — where price reacts, pauses, or reverses. No magic. Just logic that follows volatility. Why this tool matters It shows yo
FREE
Magic SMA
Imre Heli
Indicadores
The Magic SMA indicator is of great help in determining trend direction. It can be an excellent addition to your existing strategy or the basis of a new one. We humans can make better decisions when we see better visually. So we designed it to show a different color for rising and falling trends. Everyone can customize this in the way that suits them best. By setting the Trend Period, we can optimize it for longer or shorter trends for our strategy. It is great for all time frames. IF YOU NEED
FREE
Harmonic Butterfly
Sergey Deev
Indicadores
The indicator detects and displays М. Gartley's Butterfly pattern. The pattern is plotted by the extreme values of the ZigZag indicator (included in the resources, no need to install). After detecting the pattern, the indicator notifies of that by the pop-up window, a mobile notification and an email. The pattern and wave parameters are displayed on the screenshots. The default parameters are used for demonstration purposes only in order to increase the amount of detected patterns. Parameters z
Support resistanses show
Meysam Ghasemi
Indicadores
.....................................hi....................... ................for showing high s and low s and support and resistanses .....................we have a lot of ways............................... it can be helpful for finding trends , higher highs , higher lows , lower highs , lower lows .......................today i write on of thems.......................... ........................you can enter the number of last support and resistanses .........................and it will dra
FREE
Squeeze Box
Sinan Durkan
Indicadores
**Squeeze Box Indicator**   Squeeze Box  is a powerful technical analysis indicator developed for the MetaTrader 4 platform, designed to support day trading strategies. This indicator analyzes market movements to detect bullish and bearish breakout signals, enabling traders to capture trends early. With its customizable features and user-friendly interface, it is ideal for both novice and experienced traders. ### Features and Functions - **Bullish and Bearish Signals**: Identifies market break
FREE
PZ Pivot Points
PZ TRADING SLU
4.6 (10)
Indicadores
This indicator displays pivot points in the chart, including historical vales, and supports many calculation modes for Pivot Points and S/R levels. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] It plots historical levels for backtesting purposes It allows you to select the reference timeframe It implements different Pivot Point calculation modes It implements different SR calculation modes It implements customizable colors and sizes Calculation Modes The indicator
FREE
Pro SuperTrends
Pankaj Prasade
Indicadores
Dear traders! This indicator   automatically plots SuperTrends across 3 timeframes. SuperTrend is a trend following indicator. However, it is not much useful on single timeframe, as that gives many whipsaws. Professionals analysis  across multi timeframes before taking trades.  This adds confluence to trade setups.For the same purpose, Pro SuperTrends shows trend (or absence of trend) on 3 timeframes. Our trading odds improve, when positions are aligned with higher timeframes. Further, SuperTren
TreendLines
Sajjad Karimi
Indicadores
''Trendlines'' is an Indicator, that every Trader need and shows Trendline and  Support and resistance levels in all  Timeframe's. Also In 1-hour, 4-hour and daily time frames and Current timeframes, support, and resistance levels are specified and trend lines are drawn so that the trader can see all levels on a chart.   In   Properties   it is possible to turn off unnecessary Lines.  In ' Tendency indicator '' , as full package of Predictions that every Trader need, there  is also the Predict
FREE
Follow The Line
Oliver Gideon Amofa Appiah
3.94 (16)
Indicadores
FOLLOW THE LINE GET THE FULL VERSION HERE: https://www.mql5.com/en/market/product/36024 This indicator obeys the popular maxim that: "THE TREND IS YOUR FRIEND" It paints a GREEN line for BUY and also paints a RED line for SELL.  It gives alarms and alerts of all kinds. IT DOES NOT REPAINT and can be used for all currency pairs and timeframes. Yes, as easy and simple as that. Even a newbie can use it to make great and reliable trades. NB: For best results, get my other premium indicators for more
FREE
Dsc Super Sinais Mt4
Diogo Sawitzki Cansi
Indicadores
Corretora recomendada para utilizar o indicador: https://tinyurl.com/5ftaha7c Indicador desenvolvido por Diogo Sawitzki Cansi para mostrar possíveis pontos de trade. Não repinta. Os resultados exibidos no passado são exatamente o que ocorreu. Utilizamos também para segurar trades por mais tempo e não sair em sinais falsos de reversão que na verdade são apenas uma realização de lucro dos trades e ninguém está tentando inverter a direção da tendência. Parâmetros do Indicador: PERIOD: Período para
FREE
Trade History for MT4
Jing Bo Wu
Indicadores
Trade History for MT4  This indicator is specially developed for that traders want to display his trades on the charts. Shows history and current deals on the chart. Trades show on the chart with a dotted line, and profit will show realtime. Buy trades are displayed in bull color, Sell trades in bear color. Tip: The historical order displayed by the indicator is associated with the "Account History", so please set the historical order display in the "Account History" of MT software. If you a
FREE
Two Period RSI
Libertas LLC
5 (4)
Indicadores
Two Period RSI compares long-term and short-term RSI lines, and plots a fill between them for improved visualization. Fill is colored differently according to an uptrend (short period RSI above long period RSI) or a downtrend (short period RSI below long period RSI). Short-term RSI crossing long-term RSI adds a more robust trend confirmation signal than using single period RSI alone. This is a small tool to help visualize and confirm RSI trends. We hope you enjoy! Looking for RSI alerts? You can
FREE
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
O indicador Crypto_Forex "Auto FIBO Pro" é uma ótima ferramenta auxiliar na negociação! - O indicador calcula e coloca automaticamente no gráfico os níveis de Fibonacci e as linhas de tendência locais (cor vermelha). - Os níveis de Fibonacci indicam áreas-chave onde o preço pode reverter. - Os níveis mais importantes são 23,6%, 38,2%, 50% e 61,8%. - Pode utilizá-lo para scalping de reversão ou para negociação de grelha de zona. - Existem muitas oportunidades para melhorar o seu sistema atual u
ZeroLag MA trend levels for MT4
Minh Truong Pham
Indicadores
The Zero-Lag MA Trend Levels indicator combines a Zero-Lag Moving Average (ZLMA) with a standard Exponential Moving Average (EMA) to provide a dynamic view of the market trend. This indicator automatically plots the EMA and ZLMA lines on the chart. The colors of the lines represent the market trend. With EMA: ++ green (uptrend) when EMA > zlma ++ red (downtrend) when EMA < zlma With ZLMA: ++ green (uptrend) when the line is trending up ++ red (downtrend) when the line is trending down When th
FFx Fractals
Eric Venturi-Bloxs
4.5 (2)
Indicadores
The purpose of this new version of the MT4 standard indicator provided in your platform is to display in a sub-window multiple timeframes of the same indicator. See the example shown in the picture below. But the display isn’t like a simple MTF indicator. This is the real display of the indicator on its timeframe. Here's the options available in the FFx indicator: Select the timeframes to be displayed (M1 to Monthly) Define the width (number of bars) for each timeframe box Alert pop up/sound/ema
FREE
FFx Momentum
Eric Venturi-Bloxs
4 (1)
Indicadores
The purpose of this new version of the MT4 standard indicator provided in your platform is to display in a sub-window multiple timeframes of the same indicator. See the example shown in the picture below. But the display isn’t like a simple MTF indicator. This is the real display of the indicator on its timeframe. Here's the options available in the FFx indicator: Select the timeframes to be displayed (M1 to Monthly) Define the width (number of bars) for each timeframe box Alert pop up/sound/ema
FREE
Support Resistance Multi Time Frame FREE
FXsolutions
4.67 (6)
Indicadores
This indicator shows the latest untouched support and resistance as horizontal lines. The indicator can show support/resistance from higher timeframes. With this indicator you can e.g. easily see the support/resistance of the timeframes H4, D1 and W1 on a H1 chart, which can be a big advantage while time your entry on H1. This is the FREE version of the indicator: Support Resistance Multi Time Frame The free version works only on EURUSD and GBPUSD! Parameters referenceTF: the timeframe from whi
FREE
Wicks UpDown Target GJ
Lee Teik Hong
Indicadores
Wicks UpDown Target GJ Wicks UpDown Target GJ is specialized in GJ forex pairs. Choppy movement up and down on the opening range every day.  Trading breakouts on London session and New York session is recommended. Guideline Entry Strategy Idea: Step 1 - Breakout Forming (Warning! Trade on London Session and New York Session) Step 2 - Breakout Starting (Take Action on your trading plan) Step 3 - Partial Close your order & set breakeven (no-risk) Step 4 - Target complete Step 5 - Don't trade
FREE
HMA Trend
Pavel Zamoshnikov
4.59 (69)
Indicadores
A trend indicator based on the Hull Moving Average (HMA) with two periods. The Hull Moving Average is an improved variant of the moving average, which shows the moment of trend reversal quite accurately. It is often used as a signal filter. Combination of two types of Hull Moving Averages makes a better use of these advantages: HMA with a slow period identifies the trend, while HMA with a fast period determines the short-term movements and signals in the trend direction. Features The movement d
FREE
FFx ParabolicSAR
Eric Venturi-Bloxs
4.67 (3)
Indicadores
The purpose of this new version of the MT4 standard indicator provided in your platform is to display in a sub-window multiple timeframes of the same indicator. See the example shown in the picture below. But the display isn’t like a simple MTF indicator. This is the real display of the indicator on its timeframe. Here's the options available in the FFx indicator: Select the timeframes to be displayed (M1 to Monthly) Define the width (number of bars) for each timeframe box Alert pop up/sound/ema
FREE
Aroon Classic
Etsushi Ishizuka
Indicadores
Visão Geral do Indicador Aroon Classic O indicador Aroon Classic é uma ferramenta técnica que identifica quantitativamente o surgimento e a persistência de tendências em um gráfico. Ele utiliza duas linhas — “Aroon Up” e “Aroon Down” — para mostrar a força da tendência e os pontos de reversão em uma faixa de 0 a 100. Um valor alto de Aroon Up indica uma tendência de alta forte, enquanto um valor alto de Aroon Down indica uma tendência de baixa forte. Principais Características Distingue visualme
FREE
PPR and Engulfing
Yury Emeliyanov
5 (2)
Indicadores
PPR e Engulfing é um indicador técnico único projetado para identificar os padrões "PPR" e "Engulfing" nos gráficos de moedas na plataforma de negociação MetaTrader 4 (MT4). Esses padrões podem indicar possíveis reversões ou continuações de tendência, fornecendo aos traders sinais valiosos para entrar e sair do mercado. Características principais: Detecção automática de padrões : O indicador identifica e marca automaticamente os padrões PPR e Engulfing com setas no gráfico. Sinais visuais : Seta
FREE
Pivot Point daily
Meysam Ghasemi
Indicadores
.................................if you need pivot point s levels............................... ............................this is a daily pivot point level creator........................... ...it is for daily pivots and show levels at times period H4 , H1 , M30 , M15 ,M 5... .................................also shows levels for 3 last days.............................. ................can use it with other indicators and see important levels...............
FREE
Order Blocks Breaker
Suvashish Halder
5 (1)
Indicadores
Introducing Order Blocks Breaker , a brand-new way to identify and leverage order blocks in your trading strategy. After developing multiple order block tools with unique concepts, I’m proud to present this tool that takes things to the next level. Unlike previous tools, Order Blocks Breaker not only identifies order blocks but also highlights Breaker Order Blocks —key areas where the price is likely to retest after a breakout. MT5 -  https://www.mql5.com/en/market/product/124102/ This tool inco
PZ Inside Bars
PZ TRADING SLU
4.2 (5)
Indicadores
Enhance your price action strategy: inside bar breakouts at your fingertips This indicator detects inside bars of several ranges, making it very easy for price action traders to spot and act on inside bar breakouts. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Easy to use and understand Customizable color selections The indicator implements visual/mail/push/sound alerts The indicator does not repaint or backpaint An inside bar is a bar or series of bars which is/a
FREE
Tipu Heikin Ashi Panel
Kaleem Haider
4.56 (18)
Indicadores
Tipu Heikin-Ashi Panel is the modified version of the original Heiken Ashi indicator published by MetaQuotes here . A professional version of this indicator is available here . Features An easy to use Panel that shows the Heiken Ashi trend of selected timeframe. Customizable Buy/Sell alerts, push alerts, email alerts, or visual on-screen alerts. Customizable Panel. The panel can be moved to any place on the chart or minimized to allow more space. Heikin means "the average", and Ashi means "foot
FREE
Ppr PA
Yury Emeliyanov
4.5 (2)
Indicadores
"Ppr PA" is a unique technical indicator created to identify "PPR" patterns on the currency charts of the MT4 trading platform. These patterns can indicate possible reversals or continuation of the trend, providing traders with valuable signals to enter the market. Features: Automatic PPR Detection:   The indicator automatically identifies and marks PPR patterns with arrows on the chart. Visual Signals:   Green and red arrows indicate the optimal points for buying and selling, respectively. Ar
FREE
Os compradores deste produto também adquirem
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (150)
Indicadores
Gann Made Easy é um sistema de negociação Forex profissional e fácil de usar, baseado nos melhores princípios de negociação usando a teoria do sr. W. D. Gann. O indicador fornece sinais precisos de COMPRA e VENDA, incluindo níveis de Stop Loss e Take Profit. Você pode negociar mesmo em movimento usando notificações PUSH. ENTRE EM CONTATO COMIGO APÓS A COMPRA PARA RECEBER DICAS DE NEGOCIAÇÃO, BÔNUS E O ASSISTENTE EA "GANN MADE EASY" GRATUITAMENTE! Provavelmente você já ouviu muitas vezes sobre os
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (101)
Indicadores
Actualmente 20% OFF ! A melhor solução para qualquer novato ou comerciante especializado! Este software de painel de instrumentos está a funcionar em 28 pares de moedas. É baseado em 2 dos nossos principais indicadores (Advanced Currency Strength 28 e Advanced Currency Impulse). Dá uma grande visão geral de todo o mercado Forex. Mostra valores avançados de força da moeda, velocidade de movimento da moeda e sinais para 28 pares de divisas em todos os (9) períodos de tempo. Imagine como a sua n
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Indicadores
O M1 SNIPER é um sistema indicador de negociação fácil de usar. É um indicador de seta projetado para o período M1. O indicador pode ser usado como um sistema independente para scalping no período M1 e pode ser usado como parte do seu sistema de negociação existente. Embora este sistema de negociação tenha sido projetado especificamente para negociação no M1, ele também pode ser usado em outros períodos. Originalmente, desenvolvi este método para negociar XAUUSD e BTCUSD. Mas considero-o útil ta
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indicadores
An exclusive indicator that utilizes an innovative algorithm to swiftly and accurately determine the market trend. The indicator automatically calculates opening, closing, and profit levels, providing detailed trading statistics. With these features, you can choose the most appropriate trading instrument for the current market conditions. Additionally, you can easily integrate your own arrow indicators into Scalper Inside Pro to quickly evaluate their statistics and profitability. Scalper Inside
Game Changer Indicator
Vasiliy Strukov
4.67 (9)
Indicadores
O Game Changer é um indicador de tendências revolucionário, concebido para ser utilizado em qualquer instrumento financeiro, transformando o seu metatrader num poderoso analisador de tendências. O indicador não se retraça nem apresenta atrasos. Funciona em qualquer período de tempo e auxilia na identificação de tendências, sinaliza potenciais reversões, atua como um mecanismo de trailing stop e fornece alertas em tempo real para respostas rápidas do mercado. Quer seja um profissional experiente
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (2)
Indicadores
CHRISTMAS SALE OFFER PRICE AT JUST 70 DOLLARS FEW COPIES ONLY From 25TH DECEMBER -27th December MIDNIGHT GRAB YOUR COPY ON THIS CHRISTMAS EVE SMC Blast Signal with FVG, BOS and trend Breakout The SMC Blast Signal  is a  Precise trading system for Meta Trader 4 that uses Smart Money Concepts (SMC) , including Fair Value Gaps (FVG) and Break of Structure (BOS) , to identify high-probability trades. It incorporates a Trend Filter using a higher timeframe moving average, ensuring trades align with
Apollo SR Master
Oleg Rodin
5 (1)
Indicadores
O Apollo SR Master é um indicador de Suporte/Resistência com recursos especiais que tornam a negociação com zonas de Suporte/Resistência mais fácil e confiável. O indicador calcula as zonas de Suporte/Resistência em tempo real, sem qualquer atraso, detectando topos e fundos de preço locais. Em seguida, para confirmar a área de Suporte/Resistência recém-formada, o indicador exibe um sinal especial que indica que a zona pode ser considerada e usada como um sinal de VENDA ou COMPRA. Nesse caso, a f
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indicadores
Dynamic Forex28 Navigator - A ferramenta de negociação Forex de última geração. ATUALMENTE 49% DE DESCONTO. Dynamic Forex28 Navigator é a evolução dos nossos indicadores populares de longa data, combinando o poder de três em um: Indicador Advanced Currency Strength28 (695 avaliações) + Advanced Currency IMPULSE com ALERTA (520 avaliações) + Sinais CS28 Combo (Bônus). Detalhes sobre o indicador https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 O que o Next-Generation Strength Indicator oferece?  Tudo
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Indicadores
Atualmente com 33% de desconto! A melhor solução para qualquer Trader Novato ou especialista! Este indicador é uma ferramenta de negociação exclusiva, de alta qualidade e acessível porque incorporamos uma série de recursos proprietários e uma nova fórmula. Com esta atualização, você poderá mostrar fusos horários duplos. Você não só será capaz de mostrar um TF mais alto, mas também mostrar ambos, o TF do gráfico, MAIS o TF mais alto: MOSTRANDO ZONAS ANINHADAS. Todos os traders de Oferta e Demanda
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.73 (15)
Indicadores
3 copies left at $65, next price is $120 SMC Easy Signal was built to remove the confusion around the smart money concept by turning structural shifts like BOS (Break of Structure) and CHoCH (Change of Character) into simple buy and sell trading signals. It simplifies market structure trading by automatically identifying breakouts and reversals as they happen, allowing traders to focus on execution rather than analysis. Whether the market is continuing its trend or preparing to reverse, the i
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
4.95 (76)
Indicadores
O indicador Trend Ai é uma ótima ferramenta que irá melhorar a análise de mercado de um trader, combinando a identificação de tendências com pontos de entrada acionáveis e alertas de reversão. Este indicador permite que os usuários naveguem pelas complexidades do mercado forex com confiança e precisão Além dos sinais primários, o indicador Trend Ai identifica pontos de entrada secundários que surgem durante retrações ou retrações, permitindo que os comerciantes capitalizem as correções de preço
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Indicadores
FX Power: Analise a Força das Moedas para Decisões de Negociação Mais Inteligentes Visão Geral FX Power é a sua ferramenta essencial para compreender a força real das principais moedas e do ouro em quaisquer condições de mercado. Identificando moedas fortes para comprar e fracas para vender, FX Power simplifica as decisões de negociação e revela oportunidades de alta probabilidade. Quer você prefira seguir tendências ou antecipar reversões usando valores extremos de Delta, esta ferramenta adap
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indicadores
Actualmente 20% OFF ! Este painel é uma peça de software muito poderosa que trabalha em múltiplos símbolos e até 9 prazos. Baseia-se no nosso principal indicador (Melhores críticas: Advanced Supply Demand ).   O tablier dá uma óptima visão geral. Mostra:   Valores filtrados da Oferta e da Procura, incluindo a classificação da força da zona, Distâncias de/para as zonas e dentro das zonas, Destaca as zonas aninhadas, Dá 4 tipos de alertas para os símbolos escolhidos em todos os (9) períodos de
RFI levels PRO
Roman Podpora
Indicadores
Indicador antecipado       Determina os níveis e zonas de reversão do mercado   , permitindo que você espere o preço retornar ao nível e entre no início de uma nova tendência, e não no seu fim. Ele mostra       níveis de reversão       onde o mercado confirma uma mudança de direção e inicia um movimento adicional. O indicador funciona sem redesenhar, é otimizado para qualquer instrumento e revela seu potencial máximo quando combinado com o       LINHAS DE TENDÊNCIA PRO       indicador. Scanner
Quantum Trend Sniper Indicator MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.69 (42)
Indicadores
Apresentando       Quantum Trend Sniper Indicator   , o inovador Indicador MQL5 que está transformando a maneira como você identifica e negocia as reversões de tendência! Desenvolvido por uma equipe de traders experientes com experiência comercial de mais de 13 anos,       Indicador de Atirador de Tendência Quântica       foi projetado para impulsionar sua jornada de negociação a novos patamares com sua forma inovadora de identificar reversões de tendência com precisão extremamente alta. ***Com
Katana Scalper Pro
Yuki Miyake
5 (3)
Indicadores
Special Launch Offer: Available at a limited-time price to celebrate the new release. [Concept: Cutting Through the Noise] In a market filled with chaotic movements and lagging indicators, clarity is the ultimate weapon. KATANA Scalper is engineered with a singular philosophy: to cut through market noise like a precision blade. By filtering out non-essential fluctuations, it reveals the pure "Momentum Structure" hidden within the price action, allowing you to execute with surgical precision. 5
Scalper Vault
Oleg Rodin
5 (34)
Indicadores
Scalper Vault é um sistema profissional de escalpelamento que fornece tudo o que você precisa para um escalpelamento bem-sucedido. Este indicador é um sistema de negociação completo que pode ser usado por comerciantes de forex e opções binárias. O período de tempo recomendado é M5. O sistema fornece sinais de seta precisos na direção da tendência. Ele também fornece sinais superiores e inferiores e níveis de mercado Gann. Os indicadores fornecem todos os tipos de alertas, incluindo notificações
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Indicadores
Currency Strength Wizard é um indicador muito poderoso que fornece uma solução completa para uma negociação bem-sucedida. O indicador calcula o poder deste ou daquele par forex usando os dados de todas as moedas em vários intervalos de tempo. Esses dados são representados em uma forma de índice de moeda fácil de usar e linhas de energia de moeda que você pode usar para ver o poder desta ou daquela moeda. Tudo o que você precisa é anexar o indicador ao gráfico que deseja negociar e o indicador mo
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indicadores
Volatility Trend System - um sistema de negociação que dá sinais para entradas. O sistema de volatilidade fornece sinais lineares e pontuais na direção da tendência, bem como sinais para sair dela, sem redesenho e atrasos. O indicador de tendência monitora a direção da tendência de médio prazo, mostra a direção e sua mudança. O indicador de sinal é baseado em mudanças na volatilidade e mostra entradas no mercado. O indicador está equipado com vários tipos de alertas. Pode ser aplicado a vários i
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (29)
Indicadores
O sistema PRO Renko é um sistema de negociação altamente preciso especialmente concebido para a negociação de gráficos RENKO. Trata-se de um sistema universal que pode ser aplicado a vários instrumentos de negociação. O sistema neutraliza eficazmente o chamado ruído de mercado, dando-lhe acesso a sinais de inversão precisos. O indicador é muito fácil de usar e tem apenas um parâmetro responsável pela geração de sinal. Você pode facilmente adaptar a ferramenta a qualquer instrumento de negocia
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
Indicadores
LINHAS DE TENDÊNCIA PRO       Ajuda a entender onde o mercado está realmente mudando de direção. O indicador mostra inversões de tendência reais e pontos onde os principais participantes retornam ao mercado. Você vê     Linhas BOS     Análise de tendências e níveis-chave em prazos maiores — sem configurações complexas ou ruídos desnecessários. Os sinais não são repintados e permanecem no gráfico após o fechamento da barra. O que o indicador mostra: Mudanças reais  tendência (linhas BOS) Uma vez
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Indicadores
Uma estratégia intradiária baseada em dois princípios fundamentais do mercado. O algoritmo é baseado na análise de volumes e ondas de preços usando filtros adicionais. O algoritmo inteligente do indicador dá um sinal apenas quando dois fatores de mercado se combinam em um. O indicador calcula ondas de um determinado intervalo no gráfico M1 usando os dados do período de tempo mais alto. E para confirmar a onda, o indicador utiliza a análise por volume. Este indicador é um sistema de negociação pr
Market Structure Patterns MT4
Samuel Manoel De Souza
5 (17)
Indicadores
Disponível para   MT4   e   MT5 . Junte-se ao canal Market Structure Patterns para baixar os materiais disponíveis para estudos e informações adicionais. Postagens relacionadas: Market Structure Patterns - Introduction Garanta agora com 50% de desconto | Preço anterior US$ 90 | Oferta válida até 31 de dezembro | Uma grande atualização está chegando em breve, e o preço original será ajustado. Market Structure Patterns   é um indicador baseado em   smart money concepts   que apresenta elementos
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicadores
O indicador analisa o volume de cada ponto e calcula os níveis de exaustão do mercado para esse volume. Ele consiste em três linhas: Linha de exaustão do volume altista Linha de exaustão do volume baixista Linha que indica a tendência do mercado. Esta linha muda de cor para refletir se o mercado é altista ou baixista. Você pode analisar o mercado a partir de qualquer ponto inicial que escolher. Uma vez que uma linha de exaustão de volume seja atingida, identifique um novo ponto de início para o
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indicadores
ACTUALMENTE 20% DE DESCONTO ! A melhor solução para qualquer novato ou comerciante especializado! Este Indicador é especializado para mostrar a força da moeda para quaisquer símbolos como Pares Exóticos de Commodities, Índices ou Futuros. É o primeiro do seu género, qualquer símbolo pode ser adicionado à 9ª linha para mostrar a verdadeira força da moeda de Ouro, Prata, Petróleo, DAX, US30, MXN, TRY, CNH etc. Esta é uma ferramenta de negociação única, de alta qualidade e acessível, porque inco
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Indicadores
Indicador de tendência, solução única inovadora para negociação e filtragem de tendências com todos os recursos de tendências importantes construídos dentro de uma ferramenta! É um indicador multi-timeframe e multi-moedas 100% sem repintura que pode ser usado em todos os símbolos/instrumentos: forex, commodities, criptomoedas, índices e ações. OFERTA POR TEMPO LIMITADO: O indicador Support and Resistance Screener está disponível por apenas US$ 50e vitalício. (Preço original US$ 250) (oferta este
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (15)
Indicadores
Day Trader Master é um sistema de negociação completo para day traders. O sistema é composto por dois indicadores. Um indicador é um sinal de seta para comprar e vender. É o indicador de seta que você obtém. Eu fornecerei o segundo indicador gratuitamente. O segundo indicador é um indicador de tendência especialmente projetado para ser usado em conjunto com essas setas. OS INDICADORES NÃO SE REPETEM E NÃO SE ATRASAM! A utilização deste sistema é muito simples. Você só precisa seguir os sinais de
Apollo Secret Trend
Oleg Rodin
5 (7)
Indicadores
Apollo Secret Trend é um indicador de tendência profissional que pode ser usado para encontrar tendências em qualquer par e período de tempo. O indicador pode facilmente se tornar seu principal indicador de negociação, que você pode usar para detectar tendências de mercado, não importa qual par ou período de tempo você prefira negociar. Ao usar um parâmetro especial no indicador, você pode adaptar os sinais ao seu estilo de negociação pessoal. O indicador fornece todos os tipos de alertas, inclu
Angular Trend Lines
Vitalyi Belyh
Indicadores
Os indicadores de tendência são uma das áreas de análise técnica para utilização em negociações em mercados financeiros. Indicador de Angular Trend Lines - determina de forma abrangente a direção da tendência e gera sinais de entrada. Além de suavizar a direção média das velas Também utiliza o ângulo de inclinação das linhas de tendência. O princípio de construção dos ângulos de Gann foi tomado como base para o ângulo de inclinação. O indicador de análise técnica combina a suavização de velas e
Index Statistics and Session Level Analysis
LEE SAMSON
Indicadores
Pare de adivinhar. Comece a operar com vantagem estatística. Os índices de ações não são negociados como forex. Eles têm sessões definidas, gaps noturnos e seguem padrões estatísticos previsíveis. Este indicador fornece os dados de probabilidade que você precisa para operar índices como DAX, S&P 500 e Dow Jones com confiança. O que o torna diferente A maioria dos indicadores mostra o que aconteceu. Este mostra o que provavelmente acontecerá em seguida. Todos os dias de negociação, o indicador an
Mais do autor
NeoBull Predictive Ranges
Marco Scherer
5 (1)
Indicadores
O NeoBull Predictive Ranges é um sistema abrangente de análise técnica para o MetaTrader 5. Ele combina cálculos avançados de volatilidade com uma análise de tendências baseada em volume. Esta ferramenta foi desenvolvida para fornecer aos traders informações precisas sobre a estrutura do mercado e o fluxo de ordens (Order Flow). Disponibilizo esta ferramenta profissional gratuitamente para a comunidade. Conceito e Inspiração A base estratégica e a combinação destes indicadores baseiam-se numa an
FREE
Trend Catalyst Pro
Marco Scherer
Indicadores
Trend Catalyst Pro Indicador Profissional Multi-Tendência com Confirmação 7 vezes, Alertas Inteligentes, Visão Geral de Notícias e Painel Integrado para MetaTrader 5. O Trend Catalyst Pro combina os sinais de sete indicadores de mercado comprovados em uma única pontuação clara. Em vez de analisar cada indicador individualmente, você obtém um resultado visível na vela do gráfico: Setas e texto como "6/7 LONG" ou "7/7 SHORT" Velas codificadas por cores com base na força do sinal Um painel mostran
FREE
Smoothed Supertrend
Marco Scherer
Indicadores
Smoothed Supertrend Indicator - Indicador de Tendência Baseado em Volatilidade com Função de Suavização O Smoothed Supertrend Indicator é uma variante avançada do indicador Supertrend clássico para MetaTrader 5. Através da integração de uma função de suavização adicional, o ruído do mercado é reduzido e a qualidade dos sinais de tendência é melhorada. Descrição Técnica: O indicador baseia-se no Average True Range (ATR) para medir a volatilidade do mercado e combina isso com uma suavização de mé
FREE
NeoBull Breakout Indicator
Marco Scherer
5 (1)
Indicadores
NeoBull Breakout Indicator - Trading de Rompimento Profissional Facilitado O NeoBull Breakout Indicator é um poderoso indicador técnico para MetaTrader 5, projetado especificamente para traders de rompimento. Ele combina níveis comprovados de Highest High/Lowest Low com o filtro de tendência SMA 200 para identificar configurações de rompimento de alta probabilidade. Características Principais: * Linha Escalonada Highest High (20) - Exibe o máximo mais alto dos últimos 20 períodos como uma linha
FREE
NeoBull Breakout Indicator MT4
Marco Scherer
Indicadores
Indicador NeoBull Breakout - Trading Profissional de Rompimentos Facilitado O Indicador NeoBull Breakout é um poderoso indicador técnico para MetaTrader 4 , projetado especificamente para traders de rompimentos. Ele combina níveis comprovados de Máxima Mais Alta/Mínima Mais Baixa com o filtro de tendência SMA 200 para identificar configurações de rompimento de alta probabilidade. Funções Principais: Linha de Máxima Mais Alta Escalonada (20) - Mostra a máxima mais alta dos últimos 20 períodos co
FREE
Filtro:
Sem comentários
Responder ao comentário