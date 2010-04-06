Smoothed Supertrend MT4

Indicador Smoothed Supertrend - Indicador de Tendência Baseado em Volatilidade com Função de Suavização

O Indicador Smoothed Supertrend é uma variante aprimorada do indicador Supertrend clássico para MetaTrader 4. Através da integração de uma função de suavização adicional, o ruído do mercado é reduzido e a qualidade dos sinais de tendência é melhorada.

Descrição Técnica: O indicador baseia-se no Average True Range (ATR) para medir a volatilidade do mercado e o combina com suavização de Média Móvel dos dados de preço. A linha resultante mostra a direção atual da tendência e se adapta dinamicamente às mudanças de volatilidade.

Método de Cálculo:

Calcular a Média Móvel dos preços (MA) Calcular o Average True Range (ATR) ao longo de N períodos Calcular as bandas superior e inferior: Banda Superior = MA + (ATR × Multiplicador)

Banda Inferior = MA - (ATR × Multiplicador) Determinação de tendência baseada na posição do preço de fechamento relativa às bandas Lógica Escalonada: As linhas só mudam na reversão de tendência

Parâmetros de Entrada:

ATR_Period (Padrão: 10) - Número de períodos para cálculo ATR

ATR_Multiplier (Padrão: 3.0) - Multiplicador para largura de banda

Smoothing_Period (Padrão: 5) - Número de períodos para suavização de preço

MA_Method (Padrão: SMA) - Método de Média Móvel (SMA, EMA, SMMA, LWMA)

Bullish_Color (Padrão: Azul) - Cor para tendência de alta

Bearish_Color (Padrão: Vermelho) - Cor para tendência de baixa

Line_Width (Padrão: 2) - Largura da linha

Geração de Sinais:

Sinal de Alta: Preço de fechamento cruza de baixo para cima sobre Banda Inferior

Sinal de Baixa: Preço de fechamento cruza de cima para baixo sob Banda Superior

Lógica de Tendência:

Tendência de Alta: Indicador mostra linha azul abaixo do preço

Tendência de Baixa: Indicador mostra linha vermelha acima do preço

Mudança de tendência só ocorre com fechamento confirmado além das bandas

Sem reversão prematura de sinal durante tendências em andamento

Estratégias de Aplicação:

Seguimento de Tendência: Entrada em recuos para linha Supertrend Mudança de Tendência: Entrada na mudança de cor da linha Stop-Loss: Posicionamento na linha Supertrend Combinável com: Indicadores de Momentum, Análise de Volume, Suporte/Resistência

Características Técnicas:

Sem Repintagem: Sinais confirmados não são alterados retrospectivamente

Cálculo em tempo real a cada tick

Otimizado para baixa potência computacional

Compatível com todas as versões do MT4

Funciona em todos os timeframes (M1 a MN1)

Todos os instrumentos de negociação suportados

Vantagens sobre Supertrend Clássico:

Redução de sinais falsos através de dupla suavização

Métodos de suavização adaptáveis para diferentes mercados

Identificação de tendência mais estável em mercados voláteis

Menos mudanças prematuras de tendência

Instalação:

Copiar arquivo do indicador (.mq4 ou .ex4) para pasta MQL4/Indicators Reiniciar MetaTrader 4 ou abrir MetaEditor e compilar (F7) Abrir Navegador (Ctrl+N) → Indicators → Custom Arrastar e soltar Smoothed Supertrend no gráfico Ajustar parâmetros de acordo com estratégia de negociação

Configurações Recomendadas:

Scalping (M1-M5): ATR 8, Multiplicador 2.5, Suavização 3

Day Trading (M15-H1): ATR 10, Multiplicador 3.0, Suavização 5 (Padrão)

Swing Trading (H4-D1): ATR 14, Multiplicador 3.5, Suavização 7

Aviso de Risco: A negociação de instrumentos financeiros envolve riscos substanciais e não é adequada para todos os investidores. É possível a perda do capital investido. Resultados passados não são garantia de desempenho futuro. Este indicador não constitui aconselhamento de investimento e deve ser usado apenas como parte de uma estratégia de negociação abrangente. Os usuários são os únicos responsáveis por suas próprias decisões de negociação.

Suporte e Atualizações: Para questões técnicas ou problemas, entre em contato com o desenvolvedor através do sistema de mensagens MQL5. Atualizações são fornecidas automaticamente através do MQL5 Market.