Smoothed Supertrend MT4
- Индикаторы
- Marco Scherer
- Версия: 1.0
Индикатор Smoothed Supertrend - Трендовый индикатор на основе волатильности с функцией сглаживания
Индикатор Smoothed Supertrend - это расширенный вариант классического индикатора Supertrend для MetaTrader 4. Благодаря интеграции дополнительной функции сглаживания рыночный шум снижается, а качество трендовых сигналов улучшается.
Техническое описание: Индикатор основан на Average True Range (ATR) для измерения рыночной волатильности и сочетает его со сглаживанием ценовых данных скользящей средней. Результирующая линия показывает текущее направление тренда и динамически адаптируется к изменениям волатильности.
Метод расчета:
- Расчет скользящей средней цен (MA)
- Расчет Average True Range (ATR) за N периодов
- Расчет верхней и нижней полос:
- Верхняя полоса = MA + (ATR × Множитель)
- Нижняя полоса = MA - (ATR × Множитель)
- Определение тренда на основе позиции цены закрытия относительно полос
- Stepped-Logic: Линии меняются только при смене тренда
Входные параметры:
- ATR_Period (По умолчанию: 10) - Количество периодов для расчета ATR
- ATR_Multiplier (По умолчанию: 3.0) - Множитель ширины полосы
- Smoothing_Period (По умолчанию: 5) - Количество периодов для сглаживания цены
- MA_Method (По умолчанию: SMA) - Метод скользящей средней (SMA, EMA, SMMA, LWMA)
- Bullish_Color (По умолчанию: Синий) - Цвет для восходящего тренда
- Bearish_Color (По умолчанию: Красный) - Цвет для нисходящего тренда
- Line_Width (По умолчанию: 2) - Ширина линии
Генерация сигналов:
- Бычий сигнал: Цена закрытия пересекает снизу вверх нижнюю полосу
- Медвежий сигнал: Цена закрытия пересекает сверху вниз верхнюю полосу
Логика тренда:
- Восходящий тренд: Индикатор показывает синюю линию ниже цены
- Нисходящий тренд: Индикатор показывает красную линию выше цены
- Смена тренда происходит только при подтвержденном закрытии за пределами полос
- Никакого преждевременного разворота сигнала во время текущих трендов
Стратегии применения:
- Следование за трендом: Вход при откатах к линии Supertrend
- Смена тренда: Вход при изменении цвета линии
- Stop-Loss: Размещение на линии Supertrend
- Комбинируется с: Индикаторами импульса, Анализом объемов, Поддержкой/Сопротивлением
Технические характеристики:
- Без перерисовки: Подтвержденные сигналы не изменяются задним числом
- Расчет в реальном времени на каждом тике
- Оптимизирован для низкой вычислительной мощности
- Совместим со всеми сборками MT4
- Работает на всех таймфреймах (M1 до MN1)
- Поддерживаются все торговые инструменты
Преимущества перед классическим Supertrend:
- Уменьшение ложных сигналов за счет двойного сглаживания
- Адаптируемые методы сглаживания для разных рынков
- Более стабильная идентификация тренда на волатильных рынках
- Меньше преждевременных изменений тренда
Установка:
- Скопируйте файл индикатора (.mq4 или .ex4) в папку MQL4/Indicators
- Перезапустите MetaTrader 4 или откройте MetaEditor и скомпилируйте (F7)
- Откройте Навигатор (Ctrl+N) → Indicators → Custom
- Перетащите Smoothed Supertrend на график
- Настройте параметры согласно торговой стратегии
Рекомендуемые настройки:
- Скальпинг (M1-M5): ATR 8, Множитель 2.5, Сглаживание 3
- Внутридневная торговля (M15-H1): ATR 10, Множитель 3.0, Сглаживание 5 (По умолчанию)
- Свинг-трейдинг (H4-D1): ATR 14, Множитель 3.5, Сглаживание 7
Предупреждение о рисках: Торговля финансовыми инструментами связана со значительными рисками и подходит не всем инвесторам. Возможна потеря вложенного капитала. Прошлые результаты не являются гарантией будущей доходности. Этот индикатор не является инвестиционной консультацией и должен использоваться только как часть комплексной торговой стратегии. Пользователи несут полную ответственность за свои торговые решения.
Поддержка и обновления: По техническим вопросам или проблемам обращайтесь к разработчику через систему сообщений MQL5. Обновления предоставляются автоматически через MQL5 Market.