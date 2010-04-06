Smoothed Supertrend MT4

Индикатор Smoothed Supertrend - Трендовый индикатор на основе волатильности с функцией сглаживания

Индикатор Smoothed Supertrend - это расширенный вариант классического индикатора Supertrend для MetaTrader 4. Благодаря интеграции дополнительной функции сглаживания рыночный шум снижается, а качество трендовых сигналов улучшается.

Техническое описание: Индикатор основан на Average True Range (ATR) для измерения рыночной волатильности и сочетает его со сглаживанием ценовых данных скользящей средней. Результирующая линия показывает текущее направление тренда и динамически адаптируется к изменениям волатильности.

Метод расчета:

  1. Расчет скользящей средней цен (MA)
  2. Расчет Average True Range (ATR) за N периодов
  3. Расчет верхней и нижней полос:
    • Верхняя полоса = MA + (ATR × Множитель)
    • Нижняя полоса = MA - (ATR × Множитель)
  4. Определение тренда на основе позиции цены закрытия относительно полос
  5. Stepped-Logic: Линии меняются только при смене тренда

Входные параметры:

  • ATR_Period (По умолчанию: 10) - Количество периодов для расчета ATR
  • ATR_Multiplier (По умолчанию: 3.0) - Множитель ширины полосы
  • Smoothing_Period (По умолчанию: 5) - Количество периодов для сглаживания цены
  • MA_Method (По умолчанию: SMA) - Метод скользящей средней (SMA, EMA, SMMA, LWMA)
  • Bullish_Color (По умолчанию: Синий) - Цвет для восходящего тренда
  • Bearish_Color (По умолчанию: Красный) - Цвет для нисходящего тренда
  • Line_Width (По умолчанию: 2) - Ширина линии

Генерация сигналов:

  • Бычий сигнал: Цена закрытия пересекает снизу вверх нижнюю полосу
  • Медвежий сигнал: Цена закрытия пересекает сверху вниз верхнюю полосу

Логика тренда:

  • Восходящий тренд: Индикатор показывает синюю линию ниже цены
  • Нисходящий тренд: Индикатор показывает красную линию выше цены
  • Смена тренда происходит только при подтвержденном закрытии за пределами полос
  • Никакого преждевременного разворота сигнала во время текущих трендов

Стратегии применения:

  1. Следование за трендом: Вход при откатах к линии Supertrend
  2. Смена тренда: Вход при изменении цвета линии
  3. Stop-Loss: Размещение на линии Supertrend
  4. Комбинируется с: Индикаторами импульса, Анализом объемов, Поддержкой/Сопротивлением

Технические характеристики:

  • Без перерисовки: Подтвержденные сигналы не изменяются задним числом
  • Расчет в реальном времени на каждом тике
  • Оптимизирован для низкой вычислительной мощности
  • Совместим со всеми сборками MT4
  • Работает на всех таймфреймах (M1 до MN1)
  • Поддерживаются все торговые инструменты

Преимущества перед классическим Supertrend:

  • Уменьшение ложных сигналов за счет двойного сглаживания
  • Адаптируемые методы сглаживания для разных рынков
  • Более стабильная идентификация тренда на волатильных рынках
  • Меньше преждевременных изменений тренда

Установка:

  1. Скопируйте файл индикатора (.mq4 или .ex4) в папку MQL4/Indicators
  2. Перезапустите MetaTrader 4 или откройте MetaEditor и скомпилируйте (F7)
  3. Откройте Навигатор (Ctrl+N) → Indicators → Custom
  4. Перетащите Smoothed Supertrend на график
  5. Настройте параметры согласно торговой стратегии

Рекомендуемые настройки:

  • Скальпинг (M1-M5): ATR 8, Множитель 2.5, Сглаживание 3
  • Внутридневная торговля (M15-H1): ATR 10, Множитель 3.0, Сглаживание 5 (По умолчанию)
  • Свинг-трейдинг (H4-D1): ATR 14, Множитель 3.5, Сглаживание 7

Предупреждение о рисках: Торговля финансовыми инструментами связана со значительными рисками и подходит не всем инвесторам. Возможна потеря вложенного капитала. Прошлые результаты не являются гарантией будущей доходности. Этот индикатор не является инвестиционной консультацией и должен использоваться только как часть комплексной торговой стратегии. Пользователи несут полную ответственность за свои торговые решения.

Поддержка и обновления: По техническим вопросам или проблемам обращайтесь к разработчику через систему сообщений MQL5. Обновления предоставляются автоматически через MQL5 Market.


Рекомендуем также
Italo Trend Indicator
Italo Santana Gomes
4.76 (33)
Индикаторы
BUY INDICATOR AND GET EA FOR FREE AS A BONUS + SOME OTHER GIFTS! ITALO TREND INDICATOR  is the best trend indicator on the market, the Indicator works on all time-frames and assets, indicator built after 7 years of experience on forex and many other markets. You know many trend indicators around the internet are not complete, does not help, and it's difficult to trade, but the Italo Trend Indicator is different , the Italo Trend Indicator shows the signal to buy or sell, to confirm the signal t
Adjustable Fractals mt
DMITRII GRIDASOV
Индикаторы
"Adjustable Fractals" - это расширенная версия индикатора фракталов, очень полезный инструмент для торговли! - Как мы знаем, стандартный индикатор fractals mt4 вообще не имеет настроек - это очень неудобно для трейдеров. - Adjustable Fractals решил эту проблему - в нем есть все необходимые настройки: - Настраиваемый период индикатора (рекомендуемые значения - выше 7). - Настраиваемое расстояние от максимумов/минимумов цены. - Настраиваемый дизайн фрактальных стрелок. - Индикатор имеет встроенн
FX Flow
Eva Stella Conti
Индикаторы
FX Flow   indicator can be used as an anticipator of the next trend, preferably confirmed by Price Action or another oscillator (RSi, Stochastic ..). It takes the money flows of the major currencies USD EUR GBP AUD NZD CAD CHF JPY into account, and processes them. Excellent tool for indices, but also for correlations between currencies. Works on each timeframes.  Blue line: Bull market Yellow line: Bear market Note : if the indicator opens the window, but does not draw lines, load the historie
Fibonacci Bollinger Bands MT4
Diego Arribas Lopez
Индикаторы
MT5 Version Most indicators draw lines. This one draws the battlefield. If you ever bought an EA or indicator based on a perfect equity curve — and then watched it bleed out live — you’re not alone. The problem? Static logic in a dynamic market. Fibonacci Bollinger Bands adapts. It combines Bollinger structure with customizable Fibonacci levels to mark zones of control — where price reacts, pauses, or reverses. No magic. Just logic that follows volatility. Why this tool matters It shows yo
FREE
Magic SMA
Imre Heli
Индикаторы
Индикатор Magic SMA очень помогает в определении направления тренда. Он может стать отличным дополнением к вашей существующей стратегии или основой для новой. Мы, люди, можем принимать лучшие решения, когда лучше видим визуально. Поэтому мы разработали его, чтобы отображать разные цвета для восходящих и нисходящих трендов. Каждый может настроить это так, как ему больше всего подходит. Установив период тренда, мы можем оптимизировать его для более длинных или коротких трендов для нашей стратегии
FREE
Harmonic Butterfly
Sergey Deev
Индикаторы
Индикатор определяет и отображает на графике паттерн М. Гартли "Бабочка". Выделение паттерна производится по вершинам индикатора ZigZag (включен в ресурсы, не требует дополнительной установки). В момент распознавания паттерна выводится сообщение во всплывающем окне, отправляются оповещения на мобильное устройство и электронный почтовый ящик. Схема паттерна и параметры волн приведены на скриншоте. Параметры, заданные в индикаторе по умолчанию, являются демонстрационными для увеличения количества
Support resistanses show
Meysam Ghasemi
Индикаторы
.....................................hi....................... ................for showing high s and low s and support and resistanses .....................we have a lot of ways............................... it can be helpful for finding trends , higher highs , higher lows , lower highs , lower lows .......................today i write on of thems.......................... ........................you can enter the number of last support and resistanses .........................and it will dra
FREE
Squeeze Box
Sinan Durkan
Индикаторы
**Squeeze Box Indicator**   Squeeze Box  is a powerful technical analysis indicator developed for the MetaTrader 4 platform, designed to support day trading strategies. This indicator analyzes market movements to detect bullish and bearish breakout signals, enabling traders to capture trends early. With its customizable features and user-friendly interface, it is ideal for both novice and experienced traders. ### Features and Functions - **Bullish and Bearish Signals**: Identifies market break
FREE
PZ Pivot Points
PZ TRADING SLU
4.6 (10)
Индикаторы
Ищете качественный индикатор точек разворота? Значит, PZ Pivot Points - это то, что вам нужно! Он строит уровни не только за текущий день. Он строит исторические уровни для проведения тестирования на истории Вы сами выбираете таймфрейм Цвета и размеры настраиваются Что такое "точки разворота"? Анализ точек разворота зачастую применяется совместно с расчетом уровней поддержки и сопротивления, как и в случае с анализом трендовых линий. При анализе точек разворота первые уровни поддержки и сопроти
FREE
Pro SuperTrends
Pankaj Prasade
Индикаторы
Dear traders! This indicator   automatically plots SuperTrends across 3 timeframes. SuperTrend is a trend following indicator. However, it is not much useful on single timeframe, as that gives many whipsaws. Professionals analysis  across multi timeframes before taking trades.  This adds confluence to trade setups.For the same purpose, Pro SuperTrends shows trend (or absence of trend) on 3 timeframes. Our trading odds improve, when positions are aligned with higher timeframes. Further, SuperTren
TreendLines
Sajjad Karimi
Индикаторы
''Trendlines'' is an Indicator, that every Trader need and shows Trendline and  Support and resistance levels in all  Timeframe's. Also In 1-hour, 4-hour and daily time frames and Current timeframes, support, and resistance levels are specified and trend lines are drawn so that the trader can see all levels on a chart.   In   Properties   it is possible to turn off unnecessary Lines.  In ' Tendency indicator '' , as full package of Predictions that every Trader need, there  is also the Predict
FREE
Follow The Line
Oliver Gideon Amofa Appiah
3.94 (16)
Индикаторы
FOLLOW THE LINE GET THE FULL VERSION HERE: https://www.mql5.com/en/market/product/36024 This indicator obeys the popular maxim that: "THE TREND IS YOUR FRIEND" It paints a GREEN line for BUY and also paints a RED line for SELL.  It gives alarms and alerts of all kinds. IT DOES NOT REPAINT and can be used for all currency pairs and timeframes. Yes, as easy and simple as that. Even a newbie can use it to make great and reliable trades. NB: For best results, get my other premium indicators for more
FREE
Dsc Super Sinais Mt4
Diogo Sawitzki Cansi
Индикаторы
Recommended broker to use the indicator:   https://tinyurl.com/5ftaha7c   Indicator developed by Diogo Sawitzki Cansi to show possible trade points. Do not repaint. The results displayed in the past are exactly what happened. We also use it to hold trades longer and not get out on false reversal signals which are actually just a profit taking of trades and no one is trying to reverse the direction of the trend. Indicator Parameters: PERIOD: Period for analyzing the buying or selling force to fin
FREE
Trade History for MT4
Jing Bo Wu
Индикаторы
Trade History for MT4  This indicator is specially developed for that traders want to display his trades on the charts. Shows history and current deals on the chart. Trades show on the chart with a dotted line, and profit will show realtime. Buy trades are displayed in bull color, Sell trades in bear color. Tip: The historical order displayed by the indicator is associated with the "Account History", so please set the historical order display in the "Account History" of MT software. If you a
FREE
Two Period RSI
Libertas LLC
5 (4)
Индикаторы
Two Period RSI сравнивает долгосрочные и краткосрочные линии RSI и запоняет цветом область между ними для лучшей визуализации. Цвет зависит от тренда – восходящего (краткосрочный RSI выше долгосрочного) или нисходящего (краткосрочный RSI ниже долгосрочного). Пересечение линий RSI является сильным подтверждающим сигналом. Это небольшой инструмент для визуализации и подтверждения трендов RSI. Надеемся, он будет вам полезен! Ищете RSI-алерты? Загрузите наш индикатор Two Period RSI + Alerts , включа
FREE
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
Индикаторы
Индикатор Crypto_Forex "Auto FIBO Pro" - отличный вспомогательный инструмент в торговле! - Индикатор автоматически рассчитывает и размещает на графике уровни Фибоначчи и локальные линии тренда (красного цвета). - Уровни Фибоначчи указывают ключевые области, где цена может развернуться. - Наиболее важными уровнями являются 23,6%, 38,2%, 50% и 61,8%. - Вы можете использовать его для скальпинга на разворот или для торговли по зональной сетке. - Существует множество возможностей улучшить вашу теку
ZeroLag MA trend levels for MT4
Minh Truong Pham
Индикаторы
The Zero-Lag MA Trend Levels indicator combines a Zero-Lag Moving Average (ZLMA) with a standard Exponential Moving Average (EMA) to provide a dynamic view of the market trend. This indicator automatically plots the EMA and ZLMA lines on the chart. The colors of the lines represent the market trend. With EMA: ++ green (uptrend) when EMA > zlma ++ red (downtrend) when EMA < zlma With ZLMA: ++ green (uptrend) when the line is trending up ++ red (downtrend) when the line is trending down When th
FFx Fractals
Eric Venturi-Bloxs
4.5 (2)
Индикаторы
Целью этой новой версии стандартного MT4 индикатора, входящего в поставку платформы, является отображение в подокне нескольких таймфреймах одного и того же индикатора. См. пример, приведенный на рисунке ниже. Однако индикатор отражается не как простой индикатор MTF. Это реальное отображение индикатора на его таймфрейме. Доступные настройки в индикаторе FFx: Выбор таймфрейма для отображения (от M1 до MN) Установка ширины (количество баров) для каждого окна таймфрейма Всплывающее оповещение/звуков
FREE
FFx Momentum
Eric Venturi-Bloxs
4 (1)
Индикаторы
Целью этой новой версии стандартного MT4 индикатора, входящего в поставку платформы, является отображение в подокне нескольких таймфреймах одного и того же индикатора. См. пример, приведенный на рисунке ниже. Однако индикатор отражается не как простой индикатор MTF. Это реальное отображение индикатора на его таймфрейме. Доступные настройки в индикаторе FFx: Выбор таймфрейма для отображения (от M1 до MN) Установка ширины (количество баров) для каждого окна таймфрейма Всплывающее оповещение/звуков
FREE
Support Resistance Multi Time Frame FREE
FXsolutions
4.67 (6)
Индикаторы
Индикатор показывает последние нетронутые уровни поддержки и сопротивления в виде горизонтальных линий. Индикатор может показывать уровни поддержки/сопротивления с более высоких таймфреймов. С помощью данного индикатора вы легко можете увидеть уровни поддержки/сопротивления с таймфреймов H4, D1 и W1 на графике H1, что может быть большим преимуществом при поиске возможностей входа на H1. Это бесплатная версия индикатора: Support Resistance Multi Time Frame Бесплатная версия работает только на EUR
FREE
Wicks UpDown Target GJ
Lee Teik Hong
Индикаторы
Wicks UpDown Target GJ Wicks UpDown Target GJ is specialized in GJ forex pairs. Choppy movement up and down on the opening range every day.  Trading breakouts on London session and New York session is recommended. Guideline Entry Strategy Idea: Step 1 - Breakout Forming (Warning! Trade on London Session and New York Session) Step 2 - Breakout Starting (Take Action on your trading plan) Step 3 - Partial Close your order & set breakeven (no-risk) Step 4 - Target complete Step 5 - Don't trade
FREE
HMA Trend
Pavel Zamoshnikov
4.59 (69)
Индикаторы
Трендовый индикатор, базирующийся на скользящей средней Хала (Hull Moving Average - HMA) с двумя периодами. Скользящая Хала является усовершенствованным вариантом скользящей средней, которая достаточно точно показывает момент разворота тренда, ее часто применяют в качестве фильтра сигналов. Сочетание двух периодов скользящей Хала полнее использует эти преимущества: HMA с медленным периодом определяет тренд, HMA с быстрым периодом - краткосрочные движения и сигналы в сторону тренда. Особенности
FREE
FFx ParabolicSAR
Eric Venturi-Bloxs
4.67 (3)
Индикаторы
Целью этой новой версии стандартного MT4 индикатора, входящего в поставку платформы, является отображение в подокне нескольких таймфреймах одного и того же индикатора. См. пример, приведенный на рисунке ниже. Однако индикатор отражается не как простой индикатор MTF. Это реальное отображение индикатора на его таймфрейме. Доступные настройки в индикаторе FFx: Выбор таймфрейма для отображения (от M1 до MN) Установка ширины (количество баров) для каждого окна таймфрейма Всплывающее оповещение/звуков
FREE
Aroon Classic
Etsushi Ishizuka
Индикаторы
Обзор индикатора Aroon Classic Индикатор Aroon Classic — это технический инструмент, позволяющий количественно определить появление и устойчивость трендов на графике. Он отображает силу тренда и точки разворота с помощью двух линий — «Aroon Up» и «Aroon Down» — в диапазоне от 0 до 100. Высокое значение Aroon Up указывает на сильный восходящий тренд, а высокое значение Aroon Down — на сильный нисходящий тренд. Основные особенности Визуальное определение начала и разворота тренда Настраиваемый пер
FREE
PPR and Engulfing
Yury Emeliyanov
5 (2)
Индикаторы
PPR and Engulfing – это уникальный технический индикатор, разработанный для выявления паттернов "PPR" и "Поглощение" на валютных графиках торговой платформы MetaTrader 4 (MT4). Эти паттерны могут указывать на возможные развороты или продолжения тренда, предоставляя трейдерам ценные сигналы для входа и выхода из рынка. Основные особенности: Автоматическое обнаружение паттернов : Индикатор автоматически идентифицирует и отмечает паттерны PPR и Поглощение стрелками на графике. Визуальные сигналы :
FREE
Pivot Point daily
Meysam Ghasemi
Индикаторы
.................................if you need pivot point s levels............................... ............................this is a daily pivot point level creator........................... ...it is for daily pivots and show levels at times period H4 , H1 , M30 , M15 ,M 5... .................................also shows levels for 3 last days.............................. ................can use it with other indicators and see important levels...............
FREE
Order Blocks Breaker
Suvashish Halder
5 (1)
Индикаторы
Introducing Order Blocks Breaker , a brand-new way to identify and leverage order blocks in your trading strategy. After developing multiple order block tools with unique concepts, I’m proud to present this tool that takes things to the next level. Unlike previous tools, Order Blocks Breaker not only identifies order blocks but also highlights Breaker Order Blocks —key areas where the price is likely to retest after a breakout. MT5 -  https://www.mql5.com/en/market/product/124102/ This tool inco
PZ Inside Bars
PZ TRADING SLU
4.2 (5)
Индикаторы
Данный индикатор определяет внутренние бары нескольких диапазонов, тем самым упрощая обнаружение и принятие мер по пробою внутреннего бара трейдерам, торгующим по ценовому действию. Прост в понимании и использовании Настраиваемый выбор цвета В индикаторе предусмотрены визуальные/почтовые/push/звуковые уведомления. Индикатор не перерисовывается и не рисует на истории Внутренним называется бар (или серия баров), который полностью находится в пределах диапазона предыдущего бара. Синяя рамка - это б
FREE
Tipu Heikin Ashi Panel
Kaleem Haider
4.56 (18)
Индикаторы
Tipu Heikin-Ashi Panel - это модифицированная версия оригинального индикатора Heiken Ashi, опубликованного MetaQuotes здесь . Профессиональная версия индикатора доступна здесь . Особенности Это простая в использовании панель, которая отображает тренд Heiken Ashi на выбранном таймфрейме. Настраиваемые алерты Buy/Sell, push-уведомления, сообщения по email и визуальные оповещения на экране. Настраиваемая Панель. Панель можно разместить в любом месте графика или свернуть, чтобы освободить пространс
FREE
Ppr PA
Yury Emeliyanov
4.5 (2)
Индикаторы
"Ppr PA" – это уникальный технический индикатор, созданный для выявления паттернов " PPR " на валютных графиках торговой платформы МТ4. Эти паттерны могут указывать на возможные развороты или продолжения тренда, предоставляя трейдерам ценные сигналы для входа в рынок. Особенности: Автоматическое Обнаружение PPR: Индикатор автоматически идентифицирует и отмечает паттерны PPR стрелками на графике. Визуальные Сигналы: Зеленые и красные стрелки обозначают оптимальные точки для покупки и продажи соот
FREE
С этим продуктом покупают
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (150)
Индикаторы
Gann Made Easy - это профессиональная, но при этом очень простая в применении Форекс система, основанная на лучших принципах торговли по методам господина У.Д. Ганна. Индикатор дает точные BUY/SELL сигналы, включающие в себя уровни Stop Loss и Take Profit. Пожалуйста, напишите мне после покупки! Я поделюсь своими рекомендациями по использованию индикатора. Также вас ждет отличный бонусный индикатор и торговый ассистент в подарок! Вероятно вы уже не раз слышали о торговли по методам Ганна. Как пр
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Индикаторы
Инновационный индикатор, использующий эксклюзивный алгоритм для быстрого и точного определения тренда. Индикатор автоматически рассчитывает время открытия и закрытия позиций, а также подробную статистику работы индикатора на заданном отрезке истории, что позволяет выбрать наилучший торговый инструмент для торговли. Вы также можете подключить свои пользовательские стрелочные индикаторы к Scalper Inside Pro для проверки и расчета их статистики и прибыльности. Инструкция и настройки: Читать... Осно
Game Changer Indicator
Vasiliy Strukov
5 (8)
Индикаторы
Game Changer — это революционный трендовый индикатор, разработанный для использования с любым финансовым инструментом, который превратит ваш MetaTrader в мощный анализатор трендов. Индикатор не перерисовывается и не запаздывает. Он работает на любом таймфрейме и помогает определять тренд, сигнализирует о потенциальных разворотах, служит механизмом трейлинг-стопа и выдает оповещения в режиме реального времени для оперативной реакции рынка. Независимо от того, являетесь ли вы опытным трейдером, пр
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Индикаторы
M1 SNIPER — это простая в использовании торговая система. Это стрелочный индикатор, разработанный для тайм фрейма M1. Индикатор можно использовать как отдельную систему для скальпинга на тайм фрейме M1, а также как часть вашей существующей торговой системы. Хотя эта торговая система была разработана специально для торговли на M1, ее можно использовать и с другими тайм фреймами. Первоначально я разработал этот метод для торговли XAUUSD и BTCUSD. Но я считаю этот метод полезным и для торговли на д
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (101)
Индикаторы
В настоящее время скидка 20%! Лучшее решение для новичка или трейдера-эксперта! Эта приборная панель работает на 28 валютных парах. Он основан на 2 наших основных индикаторах (Advanced Currency Strength 28 и Advanced Currency Impulse). Он дает отличный обзор всего рынка Forex. Он показывает значения Advanced Currency Strength, скорость движения валюты и сигналы для 28 пар Forex на всех (9) таймфреймах. Представьте, как улучшится ваша торговля, когда вы сможете наблюдать за всем рынком с помощ
Apollo SR Master
Oleg Rodin
5 (1)
Индикаторы
Apollo SR Master — это индикатор уровней поддержки/сопротивления со специальными функциями, которые упрощают и повышают надежность торговли с использованием зон поддержки/сопротивления. Индикатор рассчитывает зоны поддержки/сопротивления в режиме реального времени без задержек, выявляя локальные максимумы и минимумы цены. Затем, для подтверждения сформированной зоны поддержки/сопротивления, индикатор выдаёт специальный сигнал, который сигнализирует о том, что зону поддержки/сопротивления можно у
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Индикаторы
FX Power: Анализируйте силу валют для более эффективной торговли Обзор FX Power — это ваш незаменимый инструмент для понимания реальной силы валют и золота в любых рыночных условиях. Определяя сильные валюты для покупки и слабые для продажи, FX Power упрощает принятие торговых решений и выявляет высоковероятные возможности. Независимо от того, хотите ли вы следовать за трендами или предсказывать развороты с использованием экстремальных значений дельты, этот инструмент идеально адаптируется под
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Индикаторы
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СКИДКА 20%! Лучшее решение для новичка или трейдера-эксперта! Этот индикатор специализирован для отображения силы валюты для любых символов, таких как экзотические пары, товары, индексы или фьючерсы. Впервые в своем роде, любой символ может быть добавлен в 9-ю строку, чтобы показать истинную силу валюты золота, серебра, нефти, DAX, US30, MXN, TRY, CNH и т.д. Это уникальный, высококачественный и доступный торговый инструмент, потому что мы включили в него ряд собственных функци
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (2)
Индикаторы
CHRISTMAS SALE OFFER PRICE AT JUST 70 DOLLARS FEW COPIES ONLY TILL 25TH DECEMBER MIDNIGHT GRAB YOUR COPY ON THIS CHRISTMAS SMC Blast Signal with FVG, BOS and trend Breakout The SMC Blast Signal  is a  Precise trading system for Meta Trader 4 that uses Smart Money Concepts (SMC) , including Fair Value Gaps (FVG) and Break of Structure (BOS) , to identify high-probability trades. It incorporates a Trend Filter using a higher timeframe moving average, ensuring trades align with the prevailing mark
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Индикаторы
Этот индикатор является уникальным, качественным и доступным инструментом для торговли, включающим в себя наши собственные разработки и новую формулу. В обновленной версии появилась возможность отображать зоны двух таймфреймов. Это означает, что вам будут доступны зоны не только на старшем ТФ, а сразу с двух таймфреймов - таймфрейма графика и старшего: отображение вложенных зон. Обновление обязательно понравится всем трейдерам, торгующим по зонам спроса и предложения. Важная информация Для макс
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Индикаторы
Currency Strength Wizard — очень мощный индикатор, предоставляющий вам комплексное решение для успешной торговли. Индикатор рассчитывает силу той или иной форекс-пары, используя данные всех валют на нескольких тайм фреймах. Эти данные представлены в виде простых в использовании индексов валют и линий силы валют, которые вы можете использовать, чтобы увидеть силу той или иной валюты. Все, что вам нужно, это прикрепить индикатор к графику, на котором вы хотите торговать, и индикатор покажет вам ре
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
5 (74)
Индикаторы
Индикатор Trend Ai - отличный инструмент, который улучшит анализ рынка трейдером, сочетая идентификацию тренда с точками входа и предупреждениями о развороте. Этот индикатор позволяет пользователям уверенно и точно ориентироваться в сложностях рынка Форекс Помимо первичных сигналов, индикатор Trend Ai определяет вторичные точки входа, возникающие во время откатов или коррекций, позволяя трейдерам извлекать выгоду из коррекции цены в рамках установленного тренда. Важные преимущества: · Работае
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.73 (15)
Индикаторы
3 copies left at $65, next price is $120 SMC Easy Signal was built to remove the confusion around the smart money concept by turning structural shifts like BOS (Break of Structure) and CHoCH (Change of Character) into simple buy and sell trading signals. It simplifies market structure trading by automatically identifying breakouts and reversals as they happen, allowing traders to focus on execution rather than analysis. Whether the market is continuing its trend or preparing to reverse, the i
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Индикаторы
Dynamic Forex28 Navigator — инструмент для торговли на рынке Форекс нового поколения. В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СКИДКА 49%. Dynamic Forex28 Navigator — это эволюция наших популярных индикаторов, объединяющая мощь трех в одном: Advanced Currency Strength28 Indicator (695 отзывов) + Advanced Currency IMPULSE with ALERT (520 отзывов) + CS28 Combo Signals (бонус). Подробности об индикаторе https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Что предлагает индикатор Strength нового поколения?  Все, что вам нравило
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Индикаторы
Внутридневная стратегия, основанная на двух фундаментальных принципах рынка. В основе алгоритма лежит анализ объемов и ценовых волн с применением дополнительных фильтров. Интеллектуальный алгоритм индикатора дает сигнал только тогда, когда два рыночных фактора объединяются в одно целое. Индикатор рассчитывает волны определенного диапазона, а уже для подтверждения волны индикатор использует анализ по объемам. Данный индикатор - это готовая торговая система. Все что нужно от трейдера - следовать с
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
Индикаторы
Этот индикатор является супер комбинацией двух наших продуктов Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics . Он работает на всех временных рамках и графически показывает импульс силы или слабости для 8 основных валют плюс один символ! Этот индикатор специализирован для отображения ускорения силы валюты для любых символов, таких как золото, экзотические пары, товары, индексы или фьючерсы. Первый в своем роде, любой символ может быть добавлен в 9-ю строку, чтобы показат
Market Structure Patterns MT4
Samuel Manoel De Souza
5 (17)
Индикаторы
Available for   MT4   and   MT5 . Join the Market Structure Patterns channel to download materials available for study and/or additional informations. Related posts: Market Structure Patterns - Introdução Get it now with 50% off | Previously priced at $90 | Offer valid until December 31 | A major upgrade is coming soon, and the original price will be adjusted. Market Structure Patterns   is an indicator based on   smart money concepts   that displays   SMC/ICT   elements that can take your tr
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Индикаторы
Индикатор тренда, революционное уникальное решение для торговли и фильтрации тренда со всеми важными функциями тренда, встроенными в один инструмент! Это 100% неперерисовывающийся мультитаймфреймный и мультивалютный индикатор, который можно использовать на всех инструментах/инструментах: форекс, товары, криптовалюты, индексы, акции. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОГРАНИЧЕННОГО ВРЕМЕНИ: Индикатор скринера поддержки и сопротивления доступен всего за 50$ и бессрочно. (Изначальная цена 250$) (предложение продлено) Tre
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Индикаторы
Volatility Trend System - торговая система дающая сигналы для входов.  Система волатильности дает линейные и точечные сигналы в направлении тренда, а также сигналы выхода из него, без перерисовки и запаздываний. Трендовый индикатор следит за направлением среднесрочной тенденции, показывает направление и ее изменение. Сигнальный индикатор основан на изменении волатильности, показывает входы в рынок. Индикатор снабжен несколькими типами оповещений. Может применяться к различным торговым инструмен
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Индикаторы
В настоящее время скидка 20%! Эта приборная панель - очень мощное программное обеспечение, работающее на нескольких символах и до 9 таймфреймов. Он основан на нашем основном индикаторе (Лучшие отзывы: Advanced Supply Demand ).   Приборная панель дает отличный обзор. Она показывает:  Отфильтрованные значения спроса и предложения, включая рейтинг силы зон, расстояния между пунктами в зонах и внутри зон, Выделяются вложенные зоны, Выдает 4 вида предупреждений для выбранных символов на всех (9) та
RFI levels PRO
Roman Podpora
Индикаторы
RFI LEVELS PRO  —профессиональный индикатор, который показывает место входа крупного капитала и начало разворота рынка.R1-конструкции (уровни) — это ключевая точка зарождения нового тренда. Рынок формирует первый импульс, затем возвращается протестировать этот уровень — и именно здесь появляется самая сильная точка входа, позволяющая входить практически одновременно с крупным игроком. Индикатор работает без перерисовки, оптимизирован под любые инструменты и раскрывает свой максимальный потенциал
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Индикаторы
Индикатор анализирует объем с каждой точки и рассчитывает уровни истощения рынка для этого объема. Он состоит из трех линий: Линия истощения бычьего объема Линия истощения медвежьего объема Линия, указывающая на тренд рынка. Эта линия меняет цвет в зависимости от того, является ли рынок медвежьим или бычьим. Вы можете анализировать рынок с любой выбранной вами точки. Как только достигнута линия истощения объема, определите новую точку для начала следующего анализа. Можно анализировать что угодно
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (29)
Индикаторы
PRO Renko System - это высокоточная система торговли на графиках RENKO. Система универсальна. Данная торговая система может применяться к различным торговым инструментам. Система эффективно нейтрализует так называемый рыночный шум, открывая доступ к точным разворотным сигналам. Индикатор прост в использовании и имеет лишь один параметр, отвечающий за генерацию сигналов. Вы легко можете адаптировать алгоритм к интересующему вас торговому инструменту и размеру ренко бара. Всем покупателям с удовол
FX Volume
Daniel Stein
4.62 (37)
Индикаторы
FX Volume: Оцените подлинную динамику рынка глазами брокера Краткий обзор Хотите вывести свою торговлю на новый уровень? FX Volume дает вам информацию в реальном времени о том, как розничные трейдеры и брокеры распределяют свои позиции — задолго до появления запаздывающих отчетов типа COT. Независимо от того, стремитесь ли вы к стабильной прибыли или ищете дополнительное преимущество на рынке, FX Volume поможет выявлять крупные дисбалансы, подтверждать пробои и совершенствовать управление риск
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (15)
Индикаторы
Day Trader Master - это полноценная торговая система для трейдеров, кто ведет внутридневную торговлю. Система состоит из двух индикаторов. Один индикатор представляет собой стрелки-сигналы на покупку и продажу. Именно стрелочный индикатор вы приобретаете. Второй индикатор я предоставлю вам совершенно бесплатно. Второй индикатор является индикатором тренда, специально разработанного для использования совместно с этими стрелками. ИНДИКАТОРЫ НЕ ПЕРЕРИСОВЫВАЮТСЯ И НЕ ЗАПАЗДЫВАЮТ! Использовать данную
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
Индикаторы
Если вы покупаете этот индикатор, вы получите мой профессиональный Trade Manager + EA БЕСПЛАТНО. Прежде всего стоит подчеркнуть, что эта торговая система является индикатором без перерисовки, без повторной отрисовки и без задержки, что делает ее идеальной как для ручной, так и для роботизированной торговли. Онлайн курс, руководство и загрузка пресетов. «Smart Trend Trading System MT5» - это комплексное торговое решение, созданное для новичков и опытных трейдеров. Он объединяет более 10 премиаль
Scalper Vault
Oleg Rodin
5 (34)
Индикаторы
Scalper Vault — это профессиональная торговая система, которая дает вам все необходимое для успешного скальпинга. Этот индикатор представляет собой полную торговую систему, которую могут использовать трейдеры форекс и бинарных опционов. Рекомендуемый тайм фрейм М5. Система дает точные стрелочные сигналы в направлении тренда. Она также предоставляет вам сигналы выхода и рассчитывает рыночные уровни Ганна. Индикатор дает все типы оповещений, включая PUSH-уведомления. Пожалуйста, напишите мне после
Quantum Heiken Ashi PRO MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.33 (6)
Индикаторы
Представляем       Графики   Quantum Heiken Ashi PRO Свечи Heiken Ashi, разработанные для обеспечения четкого понимания рыночных тенденций, известны своей способностью отфильтровывать шум и устранять ложные сигналы. Попрощайтесь со сбивающими с толку колебаниями цен и познакомьтесь с более плавным и надежным представлением графиков. Что делает Quantum Heiken Ashi PRO действительно уникальным, так это его инновационная формула, которая преобразует данные традиционных свечей в легко читаемые цветн
Katana Scalper Pro
Yuki Miyake
5 (3)
Индикаторы
Title: KATANA Scalper Pro - High-Speed Momentum & Price Action Suite Description: SOLD OUT & YEAR-END ENCORE SALE! The first 10 copies at the launch price ($35) sold out instantly! Due to overwhelming demand, we are extending the Special Encore Price of $35 until the end of 2025! CURRENT STATUS: Special Price: $35 (Valid until Dec 31, 2025) From Jan 2026: $59 (Gradual price increase) Final Retail Price: $499 This is your absolute last chance to get a professional-grade scalping tool at
PZ Lopez Trend MT4
PZ TRADING SLU
Индикаторы
Этот индикатор отслеживает рыночную тенденцию с непревзойденной надежностью, игнорируя внезапные колебания и рыночный шум. Он был спроектирован для трендовых внутридневных графиков и небольших таймфреймов. Коэффициент выигрыша составляет около 85%. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Удивительно легко торговать Найти ситуации перепроданности / перекупленности Наслаждайтесь бесшумной торговлей в любое время Избегайте провалов на вн
Другие продукты этого автора
NeoBull Predictive Ranges
Marco Scherer
5 (1)
Индикаторы
NeoBull Predictive Ranges — это комплексная система технического анализа для MetaTrader 5. Индикатор объединяет продвинутые расчеты волатильности с объемным анализом тренда. Этот инструмент разработан для предоставления трейдерам точной информации о структуре рынка и потоке ордеров (Order Flow). Я предоставляю этот профессиональный инструмент сообществу бесплатно. Концепция и идея Стратегическая основа и комбинация индикаторов (Predictive Ranges и Volumatic VIDYA) базируются на анализе YouTube-к
FREE
Trend Catalyst Pro
Marco Scherer
Индикаторы
Trend Catalyst Pro Профессиональный мультитрендовый индикатор с 7-кратным подтверждением, умными оповещениями, обзором новостей и встроенной панелью для MetaTrader 5. Trend Catalyst Pro объединяет сигналы семи проверенных рыночных индикаторов в один четкий балл. Вместо того чтобы анализировать каждый индикатор отдельно, вы получаете видимый результат на свече графика: Стрелки и текст, такие как "6/7 LONG" или "7/7 SHORT" Цветные свечи в зависимости от силы сигнала Панель, показывающая все значе
FREE
Smoothed Supertrend
Marco Scherer
Индикаторы
Smoothed Supertrend Indicator - Индикатор тренда на основе волатильности с функцией сглаживания Smoothed Supertrend Indicator - это усовершенствованный вариант классического индикатора Supertrend для MetaTrader 5. Благодаря интеграции дополнительной функции сглаживания, рыночный шум уменьшается, а качество трендовых сигналов улучшается. Техническое описание: Индикатор основан на Average True Range (ATR) для измерения рыночной волатильности и сочетает его со сглаживанием ценовых данных скользяще
FREE
NeoBull Breakout Indicator
Marco Scherer
5 (1)
Индикаторы
NeoBull Breakout Indicator - Профессиональный прорывной трейдинг стал проще NeoBull Breakout Indicator - это мощный технический индикатор для MetaTrader 5, специально разработанный для трейдеров прорывов. Он сочетает проверенные уровни Highest High/Lowest Low с трендовым фильтром SMA 200 для определения высоковероятных прорывных сетапов. Основные функции: * Ступенчатая линия Highest High (20) - Отображает наивысший максимум за последние 20 периодов в виде четкой горизонтальной линии (как в Trad
FREE
NeoBull Breakout Indicator MT4
Marco Scherer
Индикаторы
Индикатор NeoBull Breakout - Профессиональная торговля пробоев стала простой Индикатор NeoBull Breakout - это мощный технический индикатор для MetaTrader 4 , специально разработанный для трейдеров, торгующих пробои. Он сочетает проверенные уровни Highest High/Lowest Low с трендовым фильтром SMA 200 для выявления высоковероятных сетапов пробоя. Основные функции: Линия Stepped Highest High (20) - Показывает максимальный максимум последних 20 периодов в виде четкой горизонтальной линии (как в Trad
FREE
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв