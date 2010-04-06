Smoothed Supertrend MT4

Индикатор Smoothed Supertrend - Трендовый индикатор на основе волатильности с функцией сглаживания

Индикатор Smoothed Supertrend - это расширенный вариант классического индикатора Supertrend для MetaTrader 4. Благодаря интеграции дополнительной функции сглаживания рыночный шум снижается, а качество трендовых сигналов улучшается.

Техническое описание: Индикатор основан на Average True Range (ATR) для измерения рыночной волатильности и сочетает его со сглаживанием ценовых данных скользящей средней. Результирующая линия показывает текущее направление тренда и динамически адаптируется к изменениям волатильности.

Метод расчета:

Расчет скользящей средней цен (MA) Расчет Average True Range (ATR) за N периодов Расчет верхней и нижней полос: Верхняя полоса = MA + (ATR × Множитель)

Нижняя полоса = MA - (ATR × Множитель) Определение тренда на основе позиции цены закрытия относительно полос Stepped-Logic: Линии меняются только при смене тренда

Входные параметры:

ATR_Period (По умолчанию: 10) - Количество периодов для расчета ATR

ATR_Multiplier (По умолчанию: 3.0) - Множитель ширины полосы

Smoothing_Period (По умолчанию: 5) - Количество периодов для сглаживания цены

MA_Method (По умолчанию: SMA) - Метод скользящей средней (SMA, EMA, SMMA, LWMA)

Bullish_Color (По умолчанию: Синий) - Цвет для восходящего тренда

Bearish_Color (По умолчанию: Красный) - Цвет для нисходящего тренда

Line_Width (По умолчанию: 2) - Ширина линии

Генерация сигналов:

Бычий сигнал: Цена закрытия пересекает снизу вверх нижнюю полосу

Медвежий сигнал: Цена закрытия пересекает сверху вниз верхнюю полосу

Логика тренда:

Восходящий тренд: Индикатор показывает синюю линию ниже цены

Нисходящий тренд: Индикатор показывает красную линию выше цены

Смена тренда происходит только при подтвержденном закрытии за пределами полос

Никакого преждевременного разворота сигнала во время текущих трендов

Стратегии применения:

Следование за трендом: Вход при откатах к линии Supertrend Смена тренда: Вход при изменении цвета линии Stop-Loss: Размещение на линии Supertrend Комбинируется с: Индикаторами импульса, Анализом объемов, Поддержкой/Сопротивлением

Технические характеристики:

Без перерисовки: Подтвержденные сигналы не изменяются задним числом

Расчет в реальном времени на каждом тике

Оптимизирован для низкой вычислительной мощности

Совместим со всеми сборками MT4

Работает на всех таймфреймах (M1 до MN1)

Поддерживаются все торговые инструменты

Преимущества перед классическим Supertrend:

Уменьшение ложных сигналов за счет двойного сглаживания

Адаптируемые методы сглаживания для разных рынков

Более стабильная идентификация тренда на волатильных рынках

Меньше преждевременных изменений тренда

Установка:

Скопируйте файл индикатора (.mq4 или .ex4) в папку MQL4/Indicators Перезапустите MetaTrader 4 или откройте MetaEditor и скомпилируйте (F7) Откройте Навигатор (Ctrl+N) → Indicators → Custom Перетащите Smoothed Supertrend на график Настройте параметры согласно торговой стратегии

Рекомендуемые настройки:

Скальпинг (M1-M5): ATR 8, Множитель 2.5, Сглаживание 3

Внутридневная торговля (M15-H1): ATR 10, Множитель 3.0, Сглаживание 5 (По умолчанию)

Свинг-трейдинг (H4-D1): ATR 14, Множитель 3.5, Сглаживание 7

Предупреждение о рисках: Торговля финансовыми инструментами связана со значительными рисками и подходит не всем инвесторам. Возможна потеря вложенного капитала. Прошлые результаты не являются гарантией будущей доходности. Этот индикатор не является инвестиционной консультацией и должен использоваться только как часть комплексной торговой стратегии. Пользователи несут полную ответственность за свои торговые решения.

Поддержка и обновления: По техническим вопросам или проблемам обращайтесь к разработчику через систему сообщений MQL5. Обновления предоставляются автоматически через MQL5 Market.