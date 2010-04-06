Smoothed Supertrend MT4

Smoothed Supertrendインジケーター - ボラティリティベースのトレンドインジケーターとスムージング機能

Smoothed Supertrendインジケーターは、MetaTrader 4向けの古典的なSupertrendインジケーターの拡張版です。追加のスムージング機能を統合することで、市場ノイズを削減し、トレンドシグナルの品質を向上させます。

技術説明: このインジケーターは、市場のボラティリティを測定するためのAverage True Range(ATR)に基づいており、価格データの移動平均スムージングと組み合わせています。結果として得られるラインは現在のトレンド方向を示し、ボラティリティの変化に動的に適応します。

計算方法:

  1. 価格の移動平均(MA)を計算
  2. N期間にわたるAverage True Range(ATR)を計算
  3. 上下バンドを計算:
    • 上部バンド = MA + (ATR × 乗数)
    • 下部バンド = MA - (ATR × 乗数)
  4. バンドに対する終値の位置に基づいたトレンド判定
  5. ステップロジック:ラインはトレンド反転時のみ変化

入力パラメーター:

  • ATR_Period(デフォルト:10) - ATR計算の期間数
  • ATR_Multiplier(デフォルト:3.0) - バンド幅の乗数
  • Smoothing_Period(デフォルト:5) - 価格スムージングの期間数
  • MA_Method(デフォルト:SMA) - 移動平均の方法(SMA、EMA、SMMA、LWMA)
  • Bullish_Color(デフォルト:青) - 上昇トレンドの色
  • Bearish_Color(デフォルト:赤) - 下降トレンドの色
  • Line_Width(デフォルト:2) - ラインの幅

シグナル生成:

  • 強気シグナル:終値が下から上へ下部バンドを超える
  • 弱気シグナル:終値が上から下へ上部バンドを下回る

トレンドロジック:

  • 上昇トレンド:インジケーターは価格の下に青いラインを表示
  • 下降トレンド:インジケーターは価格の上に赤いラインを表示
  • トレンド変化はバンドを超えた確認された終値でのみ発生
  • 進行中のトレンド中に早期シグナル反転なし

応用戦略:

  1. トレンドフォロー:Supertrendラインへのプルバック時にエントリー
  2. トレンド変化:ライン色の変化時にエントリー
  3. ストップロス:Supertrendラインでの設定
  4. 組み合わせ可能:モメンタムインジケーター、ボリューム分析、サポート/レジスタンス

技術的特徴:

  • 非リペイント:確認されたシグナルは事後的に変更されない
  • 各ティックでのリアルタイム計算
  • 低い計算能力に最適化
  • すべてのMT4ビルドと互換性あり
  • すべてのタイムフレームで動作(M1からMN1まで)
  • すべての取引商品をサポート

クラシックSupertrendに対する利点:

  • ダブルスムージングによる偽シグナルの削減
  • 異なる市場向けの適応可能なスムージング方法
  • ボラティリティの高い市場でのより安定したトレンド識別
  • より少ない早期トレンド変化

インストール:

  1. インジケーターファイル(.mq4または.ex4)をMQL4/Indicatorsフォルダーにコピー
  2. MetaTrader 4を再起動するか、MetaEditorを開いてコンパイル(F7)
  3. ナビゲーター(Ctrl+N)を開く → Indicators → Custom
  4. Smoothed Supertrendをチャートにドラッグ&ドロップ
  5. 取引戦略に応じてパラメーターを調整

推奨設定:

  • スキャルピング(M1-M5):ATR 8、乗数2.5、スムージング3
  • デイトレード(M15-H1):ATR 10、乗数3.0、スムージング5(デフォルト)
  • スイングトレード(H4-D1):ATR 14、乗数3.5、スムージング7

リスク警告: 金融商品の取引には重大なリスクが伴い、すべての投資家に適しているわけではありません。投資資本の損失の可能性があります。過去の結果は将来のパフォーマンスを保証するものではありません。このインジケーターは投資助言を構成するものではなく、包括的な取引戦略の一部としてのみ使用すべきです。ユーザーは自身の取引決定に対して全責任を負います。

サポートと更新: 技術的な質問や問題については、MQL5メッセージングシステムを通じて開発者にお問い合わせください。更新はMQL5 Marketを通じて自動的に提供されます。


