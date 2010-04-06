Smoothed Supertrendインジケーター - ボラティリティベースのトレンドインジケーターとスムージング機能

Smoothed Supertrendインジケーターは、MetaTrader 4向けの古典的なSupertrendインジケーターの拡張版です。追加のスムージング機能を統合することで、市場ノイズを削減し、トレンドシグナルの品質を向上させます。

技術説明: このインジケーターは、市場のボラティリティを測定するためのAverage True Range(ATR)に基づいており、価格データの移動平均スムージングと組み合わせています。結果として得られるラインは現在のトレンド方向を示し、ボラティリティの変化に動的に適応します。

計算方法:

価格の移動平均(MA)を計算 N期間にわたるAverage True Range(ATR)を計算 上下バンドを計算: 上部バンド = MA + (ATR × 乗数)

下部バンド = MA - (ATR × 乗数) バンドに対する終値の位置に基づいたトレンド判定 ステップロジック:ラインはトレンド反転時のみ変化

入力パラメーター:

ATR_Period(デフォルト:10) - ATR計算の期間数

ATR_Multiplier(デフォルト:3.0) - バンド幅の乗数

Smoothing_Period(デフォルト:5) - 価格スムージングの期間数

MA_Method(デフォルト:SMA) - 移動平均の方法(SMA、EMA、SMMA、LWMA)

Bullish_Color(デフォルト:青) - 上昇トレンドの色

Bearish_Color(デフォルト:赤) - 下降トレンドの色

Line_Width(デフォルト:2) - ラインの幅

シグナル生成:

強気シグナル:終値が下から上へ下部バンドを超える

弱気シグナル:終値が上から下へ上部バンドを下回る

トレンドロジック:

上昇トレンド:インジケーターは価格の下に青いラインを表示

下降トレンド:インジケーターは価格の上に赤いラインを表示

トレンド変化はバンドを超えた確認された終値でのみ発生

進行中のトレンド中に早期シグナル反転なし

応用戦略:

トレンドフォロー:Supertrendラインへのプルバック時にエントリー トレンド変化:ライン色の変化時にエントリー ストップロス:Supertrendラインでの設定 組み合わせ可能:モメンタムインジケーター、ボリューム分析、サポート/レジスタンス

技術的特徴:

非リペイント:確認されたシグナルは事後的に変更されない

各ティックでのリアルタイム計算

低い計算能力に最適化

すべての MT4ビルド と互換性あり

と互換性あり すべてのタイムフレームで動作(M1からMN1まで)

すべての取引商品をサポート

クラシックSupertrendに対する利点:

ダブルスムージングによる偽シグナルの削減

異なる市場向けの適応可能なスムージング方法

ボラティリティの高い市場でのより安定したトレンド識別

より少ない早期トレンド変化

インストール:

インジケーターファイル(.mq4または.ex4)をMQL4/Indicatorsフォルダーにコピー MetaTrader 4を再起動するか、MetaEditorを開いてコンパイル(F7) ナビゲーター(Ctrl+N)を開く → Indicators → Custom Smoothed Supertrendをチャートにドラッグ&ドロップ 取引戦略に応じてパラメーターを調整

推奨設定:

スキャルピング(M1-M5):ATR 8、乗数2.5、スムージング3

デイトレード(M15-H1):ATR 10、乗数3.0、スムージング5(デフォルト)

スイングトレード(H4-D1):ATR 14、乗数3.5、スムージング7

リスク警告: 金融商品の取引には重大なリスクが伴い、すべての投資家に適しているわけではありません。投資資本の損失の可能性があります。過去の結果は将来のパフォーマンスを保証するものではありません。このインジケーターは投資助言を構成するものではなく、包括的な取引戦略の一部としてのみ使用すべきです。ユーザーは自身の取引決定に対して全責任を負います。

サポートと更新: 技術的な質問や問題については、MQL5メッセージングシステムを通じて開発者にお問い合わせください。更新はMQL5 Marketを通じて自動的に提供されます。