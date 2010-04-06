Smoothed Supertrend MT4
- インディケータ
- Marco Scherer
- バージョン: 1.0
Smoothed Supertrendインジケーター - ボラティリティベースのトレンドインジケーターとスムージング機能
Smoothed Supertrendインジケーターは、MetaTrader 4向けの古典的なSupertrendインジケーターの拡張版です。追加のスムージング機能を統合することで、市場ノイズを削減し、トレンドシグナルの品質を向上させます。
技術説明: このインジケーターは、市場のボラティリティを測定するためのAverage True Range(ATR)に基づいており、価格データの移動平均スムージングと組み合わせています。結果として得られるラインは現在のトレンド方向を示し、ボラティリティの変化に動的に適応します。
計算方法:
- 価格の移動平均(MA)を計算
- N期間にわたるAverage True Range(ATR)を計算
- 上下バンドを計算:
- 上部バンド = MA + (ATR × 乗数)
- 下部バンド = MA - (ATR × 乗数)
- バンドに対する終値の位置に基づいたトレンド判定
- ステップロジック:ラインはトレンド反転時のみ変化
入力パラメーター:
- ATR_Period(デフォルト:10) - ATR計算の期間数
- ATR_Multiplier(デフォルト:3.0) - バンド幅の乗数
- Smoothing_Period(デフォルト:5) - 価格スムージングの期間数
- MA_Method(デフォルト:SMA) - 移動平均の方法(SMA、EMA、SMMA、LWMA)
- Bullish_Color(デフォルト:青) - 上昇トレンドの色
- Bearish_Color(デフォルト:赤) - 下降トレンドの色
- Line_Width(デフォルト:2) - ラインの幅
シグナル生成:
- 強気シグナル:終値が下から上へ下部バンドを超える
- 弱気シグナル:終値が上から下へ上部バンドを下回る
トレンドロジック:
- 上昇トレンド:インジケーターは価格の下に青いラインを表示
- 下降トレンド:インジケーターは価格の上に赤いラインを表示
- トレンド変化はバンドを超えた確認された終値でのみ発生
- 進行中のトレンド中に早期シグナル反転なし
応用戦略:
- トレンドフォロー:Supertrendラインへのプルバック時にエントリー
- トレンド変化:ライン色の変化時にエントリー
- ストップロス:Supertrendラインでの設定
- 組み合わせ可能:モメンタムインジケーター、ボリューム分析、サポート/レジスタンス
技術的特徴:
- 非リペイント:確認されたシグナルは事後的に変更されない
- 各ティックでのリアルタイム計算
- 低い計算能力に最適化
- すべてのMT4ビルドと互換性あり
- すべてのタイムフレームで動作(M1からMN1まで)
- すべての取引商品をサポート
クラシックSupertrendに対する利点:
- ダブルスムージングによる偽シグナルの削減
- 異なる市場向けの適応可能なスムージング方法
- ボラティリティの高い市場でのより安定したトレンド識別
- より少ない早期トレンド変化
インストール:
- インジケーターファイル(.mq4または.ex4)をMQL4/Indicatorsフォルダーにコピー
- MetaTrader 4を再起動するか、MetaEditorを開いてコンパイル(F7)
- ナビゲーター(Ctrl+N)を開く → Indicators → Custom
- Smoothed Supertrendをチャートにドラッグ&ドロップ
- 取引戦略に応じてパラメーターを調整
推奨設定:
- スキャルピング(M1-M5):ATR 8、乗数2.5、スムージング3
- デイトレード(M15-H1):ATR 10、乗数3.0、スムージング5(デフォルト)
- スイングトレード(H4-D1):ATR 14、乗数3.5、スムージング7
リスク警告: 金融商品の取引には重大なリスクが伴い、すべての投資家に適しているわけではありません。投資資本の損失の可能性があります。過去の結果は将来のパフォーマンスを保証するものではありません。このインジケーターは投資助言を構成するものではなく、包括的な取引戦略の一部としてのみ使用すべきです。ユーザーは自身の取引決定に対して全責任を負います。
サポートと更新: 技術的な質問や問題については、MQL5メッセージングシステムを通じて開発者にお問い合わせください。更新はMQL5 Marketを通じて自動的に提供されます。