Smoothed Supertrend MT4
- 指标
- Marco Scherer
- 版本: 1.0
Smoothed Supertrend指标 - 基于波动率的趋势指标与平滑功能
Smoothed Supertrend指标是为MetaTrader 4设计的经典Supertrend指标的增强版本。通过集成额外的平滑功能,减少市场噪音并提高趋势信号质量。
技术描述: 该指标基于平均真实范围(ATR)来测量市场波动率,并将其与价格数据的移动平均平滑相结合。生成的线显示当前趋势方向,并动态适应波动率变化。
计算方法:
- 计算价格的移动平均(MA)
- 计算N个周期的平均真实范围(ATR)
- 计算上下轨:
- 上轨 = MA + (ATR × 乘数)
- 下轨 = MA - (ATR × 乘数)
- 基于收盘价相对于轨道的位置确定趋势
- 阶梯逻辑:线仅在趋势反转时变化
输入参数:
- ATR_Period(默认:10) - ATR计算的周期数
- ATR_Multiplier(默认:3.0) - 轨道宽度乘数
- Smoothing_Period(默认:5) - 价格平滑的周期数
- MA_Method(默认:SMA) - 移动平均方法(SMA、EMA、SMMA、LWMA)
- Bullish_Color(默认:蓝色) - 上升趋势颜色
- Bearish_Color(默认:红色) - 下降趋势颜色
- Line_Width(默认:2) - 线宽
信号生成:
- 看涨信号:收盘价从下向上穿越下轨
- 看跌信号:收盘价从上向下穿越上轨
趋势逻辑:
- 上升趋势:指标在价格下方显示蓝线
- 下降趋势:指标在价格上方显示红线
- 趋势变化仅在确认收盘超出轨道时发生
- 持续趋势期间无过早信号反转
应用策略:
- 趋势跟踪:在回调至Supertrend线时进场
- 趋势变化:在线颜色变化时进场
- 止损:在Supertrend线处设置
- 可与以下结合:动量指标、成交量分析、支撑/阻力
技术特性:
- 不重绘:确认信号不会事后更改
- 每个tick实时计算
- 优化低计算能力
- 兼容所有MT4版本
- 适用于所有时间框架(M1至MN1)
- 支持所有交易工具
相对经典Supertrend的优势:
- 通过双重平滑减少虚假信号
- 适用于不同市场的可调平滑方法
- 在波动市场中更稳定的趋势识别
- 更少的过早趋势变化
安装:
- 将指标文件(.mq4或.ex4)复制到MQL4/Indicators文件夹
- 重启MetaTrader 4或打开MetaEditor并编译(F7)
- 打开导航器(Ctrl+N)→ Indicators → Custom
- 将Smoothed Supertrend拖放到图表上
- 根据交易策略调整参数
推荐设置:
- 剥头皮(M1-M5):ATR 8,乘数2.5,平滑3
- 日内交易(M15-H1):ATR 10,乘数3.0,平滑5(默认)
- 波段交易(H4-D1):ATR 14,乘数3.5,平滑7
风险警告: 交易金融工具涉及重大风险,不适合所有投资者。可能损失投资资本。过去的结果不能保证未来的表现。此指标不构成投资建议,应仅作为综合交易策略的一部分使用。用户对自己的交易决策完全负责。
支持和更新: 如有技术问题或疑问,请通过MQL5消息系统联系开发人员。更新通过MQL5 Market自动提供。