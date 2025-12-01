Smoothed Supertrend MT4
- Indicatori
- Marco Scherer
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 20
Indicatore Smoothed Supertrend - Indicatore di Tendenza Basato sulla Volatilità con Funzione di Livellamento
L'Indicatore Smoothed Supertrend è una variante migliorata dell'indicatore Supertrend classico per MetaTrader 4. Attraverso l'integrazione di una funzione di livellamento aggiuntiva, il rumore di mercato viene ridotto e la qualità dei segnali di tendenza viene migliorata.
Descrizione Tecnica: L'indicatore si basa sull'Average True Range (ATR) per misurare la volatilità del mercato e lo combina con il livellamento della Media Mobile dei dati sui prezzi. La linea risultante mostra la direzione attuale della tendenza e si adatta dinamicamente ai cambiamenti di volatilità.
Metodo di Calcolo:
- Calcolare la Media Mobile dei prezzi (MA)
- Calcolare l'Average True Range (ATR) su N periodi
- Calcolare le bande superiore e inferiore:
- Banda Superiore = MA + (ATR × Moltiplicatore)
- Banda Inferiore = MA - (ATR × Moltiplicatore)
- Determinazione della tendenza basata sulla posizione del prezzo di chiusura relativa alle bande
- Logica a Gradini: Le linee cambiano solo in caso di inversione di tendenza
Parametri di Input:
- ATR_Period (Predefinito: 10) - Numero di periodi per calcolo ATR
- ATR_Multiplier (Predefinito: 3.0) - Moltiplicatore per larghezza banda
- Smoothing_Period (Predefinito: 5) - Numero di periodi per livellamento prezzo
- MA_Method (Predefinito: SMA) - Metodo di Media Mobile (SMA, EMA, SMMA, LWMA)
- Bullish_Color (Predefinito: Blu) - Colore per tendenza rialzista
- Bearish_Color (Predefinito: Rosso) - Colore per tendenza ribassista
- Line_Width (Predefinito: 2) - Larghezza linea
Generazione di Segnali:
- Segnale Rialzista: Prezzo di chiusura incrocia dal basso verso l'alto sulla Banda Inferiore
- Segnale Ribassista: Prezzo di chiusura incrocia dall'alto verso il basso sotto Banda Superiore
Logica di Tendenza:
- Tendenza Rialzista: Indicatore mostra linea blu sotto il prezzo
- Tendenza Ribassista: Indicatore mostra linea rossa sopra il prezzo
- Cambio di tendenza avviene solo con chiusura confermata oltre le bande
- Nessuna inversione prematura del segnale durante tendenze in corso
Strategie di Applicazione:
- Seguimento di Tendenza: Ingresso su ritracciamenti verso linea Supertrend
- Cambio di Tendenza: Ingresso al cambio di colore della linea
- Stop-Loss: Posizionamento sulla linea Supertrend
- Combinabile con: Indicatori di Momentum, Analisi del Volume, Supporto/Resistenza
Caratteristiche Tecniche:
- Senza Ridisegno: Segnali confermati non vengono modificati retrospettivamente
- Calcolo in tempo reale ad ogni tick
- Ottimizzato per bassa potenza di calcolo
- Compatibile con tutte le versioni di MT4
- Funziona su tutti i timeframe (M1 a MN1)
- Tutti gli strumenti di trading supportati
Vantaggi rispetto al Supertrend Classico:
- Riduzione di segnali falsi attraverso doppio livellamento
- Metodi di livellamento adattabili per mercati diversi
- Identificazione di tendenza più stabile in mercati volatili
- Meno cambi prematuri di tendenza
Installazione:
- Copiare file indicatore (.mq4 o .ex4) nella cartella MQL4/Indicators
- Riavviare MetaTrader 4 o aprire MetaEditor e compilare (F7)
- Aprire Navigator (Ctrl+N) → Indicators → Custom
- Trascinare e rilasciare Smoothed Supertrend sul grafico
- Regolare parametri secondo strategia di trading
Impostazioni Consigliate:
- Scalping (M1-M5): ATR 8, Moltiplicatore 2.5, Livellamento 3
- Day Trading (M15-H1): ATR 10, Moltiplicatore 3.0, Livellamento 5 (Predefinito)
- Swing Trading (H4-D1): ATR 14, Moltiplicatore 3.5, Livellamento 7
Avviso di Rischio: Il trading di strumenti finanziari comporta rischi sostanziali e non è adatto a tutti gli investitori. È possibile la perdita del capitale investito. I risultati passati non sono garanzia di performance future. Questo indicatore non costituisce consulenza sugli investimenti e dovrebbe essere utilizzato solo come parte di una strategia di trading completa. Gli utenti sono gli unici responsabili delle proprie decisioni di trading.
Supporto e Aggiornamenti: Per domande tecniche o problemi, si prega di contattare lo sviluppatore tramite il sistema di messaggistica MQL5. Gli aggiornamenti vengono forniti automaticamente tramite MQL5 Market.