Smoothed Supertrend MT4

Indicatore Smoothed Supertrend - Indicatore di Tendenza Basato sulla Volatilità con Funzione di Livellamento

L'Indicatore Smoothed Supertrend è una variante migliorata dell'indicatore Supertrend classico per MetaTrader 4. Attraverso l'integrazione di una funzione di livellamento aggiuntiva, il rumore di mercato viene ridotto e la qualità dei segnali di tendenza viene migliorata.

Descrizione Tecnica: L'indicatore si basa sull'Average True Range (ATR) per misurare la volatilità del mercato e lo combina con il livellamento della Media Mobile dei dati sui prezzi. La linea risultante mostra la direzione attuale della tendenza e si adatta dinamicamente ai cambiamenti di volatilità.

Metodo di Calcolo:

  1. Calcolare la Media Mobile dei prezzi (MA)
  2. Calcolare l'Average True Range (ATR) su N periodi
  3. Calcolare le bande superiore e inferiore:
    • Banda Superiore = MA + (ATR × Moltiplicatore)
    • Banda Inferiore = MA - (ATR × Moltiplicatore)
  4. Determinazione della tendenza basata sulla posizione del prezzo di chiusura relativa alle bande
  5. Logica a Gradini: Le linee cambiano solo in caso di inversione di tendenza

Parametri di Input:

  • ATR_Period (Predefinito: 10) - Numero di periodi per calcolo ATR
  • ATR_Multiplier (Predefinito: 3.0) - Moltiplicatore per larghezza banda
  • Smoothing_Period (Predefinito: 5) - Numero di periodi per livellamento prezzo
  • MA_Method (Predefinito: SMA) - Metodo di Media Mobile (SMA, EMA, SMMA, LWMA)
  • Bullish_Color (Predefinito: Blu) - Colore per tendenza rialzista
  • Bearish_Color (Predefinito: Rosso) - Colore per tendenza ribassista
  • Line_Width (Predefinito: 2) - Larghezza linea

Generazione di Segnali:

  • Segnale Rialzista: Prezzo di chiusura incrocia dal basso verso l'alto sulla Banda Inferiore
  • Segnale Ribassista: Prezzo di chiusura incrocia dall'alto verso il basso sotto Banda Superiore

Logica di Tendenza:

  • Tendenza Rialzista: Indicatore mostra linea blu sotto il prezzo
  • Tendenza Ribassista: Indicatore mostra linea rossa sopra il prezzo
  • Cambio di tendenza avviene solo con chiusura confermata oltre le bande
  • Nessuna inversione prematura del segnale durante tendenze in corso

Strategie di Applicazione:

  1. Seguimento di Tendenza: Ingresso su ritracciamenti verso linea Supertrend
  2. Cambio di Tendenza: Ingresso al cambio di colore della linea
  3. Stop-Loss: Posizionamento sulla linea Supertrend
  4. Combinabile con: Indicatori di Momentum, Analisi del Volume, Supporto/Resistenza

Caratteristiche Tecniche:

  • Senza Ridisegno: Segnali confermati non vengono modificati retrospettivamente
  • Calcolo in tempo reale ad ogni tick
  • Ottimizzato per bassa potenza di calcolo
  • Compatibile con tutte le versioni di MT4
  • Funziona su tutti i timeframe (M1 a MN1)
  • Tutti gli strumenti di trading supportati

Vantaggi rispetto al Supertrend Classico:

  • Riduzione di segnali falsi attraverso doppio livellamento
  • Metodi di livellamento adattabili per mercati diversi
  • Identificazione di tendenza più stabile in mercati volatili
  • Meno cambi prematuri di tendenza

Installazione:

  1. Copiare file indicatore (.mq4 o .ex4) nella cartella MQL4/Indicators
  2. Riavviare MetaTrader 4 o aprire MetaEditor e compilare (F7)
  3. Aprire Navigator (Ctrl+N) → Indicators → Custom
  4. Trascinare e rilasciare Smoothed Supertrend sul grafico
  5. Regolare parametri secondo strategia di trading

Impostazioni Consigliate:

  • Scalping (M1-M5): ATR 8, Moltiplicatore 2.5, Livellamento 3
  • Day Trading (M15-H1): ATR 10, Moltiplicatore 3.0, Livellamento 5 (Predefinito)
  • Swing Trading (H4-D1): ATR 14, Moltiplicatore 3.5, Livellamento 7

Avviso di Rischio: Il trading di strumenti finanziari comporta rischi sostanziali e non è adatto a tutti gli investitori. È possibile la perdita del capitale investito. I risultati passati non sono garanzia di performance future. Questo indicatore non costituisce consulenza sugli investimenti e dovrebbe essere utilizzato solo come parte di una strategia di trading completa. Gli utenti sono gli unici responsabili delle proprie decisioni di trading.

Supporto e Aggiornamenti: Per domande tecniche o problemi, si prega di contattare lo sviluppatore tramite il sistema di messaggistica MQL5. Gli aggiornamenti vengono forniti automaticamente tramite MQL5 Market.


