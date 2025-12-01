Smoothed Supertrend MT4

Indicatore Smoothed Supertrend - Indicatore di Tendenza Basato sulla Volatilità con Funzione di Livellamento

L'Indicatore Smoothed Supertrend è una variante migliorata dell'indicatore Supertrend classico per MetaTrader 4. Attraverso l'integrazione di una funzione di livellamento aggiuntiva, il rumore di mercato viene ridotto e la qualità dei segnali di tendenza viene migliorata.

Descrizione Tecnica: L'indicatore si basa sull'Average True Range (ATR) per misurare la volatilità del mercato e lo combina con il livellamento della Media Mobile dei dati sui prezzi. La linea risultante mostra la direzione attuale della tendenza e si adatta dinamicamente ai cambiamenti di volatilità.

Metodo di Calcolo:

Calcolare la Media Mobile dei prezzi (MA) Calcolare l'Average True Range (ATR) su N periodi Calcolare le bande superiore e inferiore: Banda Superiore = MA + (ATR × Moltiplicatore)

Banda Inferiore = MA - (ATR × Moltiplicatore) Determinazione della tendenza basata sulla posizione del prezzo di chiusura relativa alle bande Logica a Gradini: Le linee cambiano solo in caso di inversione di tendenza

Parametri di Input:

ATR_Period (Predefinito: 10) - Numero di periodi per calcolo ATR

ATR_Multiplier (Predefinito: 3.0) - Moltiplicatore per larghezza banda

Smoothing_Period (Predefinito: 5) - Numero di periodi per livellamento prezzo

MA_Method (Predefinito: SMA) - Metodo di Media Mobile (SMA, EMA, SMMA, LWMA)

Bullish_Color (Predefinito: Blu) - Colore per tendenza rialzista

Bearish_Color (Predefinito: Rosso) - Colore per tendenza ribassista

Line_Width (Predefinito: 2) - Larghezza linea

Generazione di Segnali:

Segnale Rialzista: Prezzo di chiusura incrocia dal basso verso l'alto sulla Banda Inferiore

Segnale Ribassista: Prezzo di chiusura incrocia dall'alto verso il basso sotto Banda Superiore

Logica di Tendenza:

Tendenza Rialzista: Indicatore mostra linea blu sotto il prezzo

Tendenza Ribassista: Indicatore mostra linea rossa sopra il prezzo

Cambio di tendenza avviene solo con chiusura confermata oltre le bande

Nessuna inversione prematura del segnale durante tendenze in corso

Strategie di Applicazione:

Seguimento di Tendenza: Ingresso su ritracciamenti verso linea Supertrend Cambio di Tendenza: Ingresso al cambio di colore della linea Stop-Loss: Posizionamento sulla linea Supertrend Combinabile con: Indicatori di Momentum, Analisi del Volume, Supporto/Resistenza

Caratteristiche Tecniche:

Senza Ridisegno: Segnali confermati non vengono modificati retrospettivamente

Calcolo in tempo reale ad ogni tick

Ottimizzato per bassa potenza di calcolo

Compatibile con tutte le versioni di MT4

Funziona su tutti i timeframe (M1 a MN1)

Tutti gli strumenti di trading supportati

Vantaggi rispetto al Supertrend Classico:

Riduzione di segnali falsi attraverso doppio livellamento

Metodi di livellamento adattabili per mercati diversi

Identificazione di tendenza più stabile in mercati volatili

Meno cambi prematuri di tendenza

Installazione:

Copiare file indicatore (.mq4 o .ex4) nella cartella MQL4/Indicators Riavviare MetaTrader 4 o aprire MetaEditor e compilare (F7) Aprire Navigator (Ctrl+N) → Indicators → Custom Trascinare e rilasciare Smoothed Supertrend sul grafico Regolare parametri secondo strategia di trading

Impostazioni Consigliate:

Scalping (M1-M5): ATR 8, Moltiplicatore 2.5, Livellamento 3

Day Trading (M15-H1): ATR 10, Moltiplicatore 3.0, Livellamento 5 (Predefinito)

Swing Trading (H4-D1): ATR 14, Moltiplicatore 3.5, Livellamento 7

Avviso di Rischio: Il trading di strumenti finanziari comporta rischi sostanziali e non è adatto a tutti gli investitori. È possibile la perdita del capitale investito. I risultati passati non sono garanzia di performance future. Questo indicatore non costituisce consulenza sugli investimenti e dovrebbe essere utilizzato solo come parte di una strategia di trading completa. Gli utenti sono gli unici responsabili delle proprie decisioni di trading.

Supporto e Aggiornamenti: Per domande tecniche o problemi, si prega di contattare lo sviluppatore tramite il sistema di messaggistica MQL5. Gli aggiornamenti vengono forniti automaticamente tramite MQL5 Market.