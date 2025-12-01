Smoothed Supertrend MT4

Indicateur Smoothed Supertrend - Indicateur de Tendance Basé sur la Volatilité avec Fonction de Lissage

L'Indicateur Smoothed Supertrend est une variante améliorée de l'indicateur Supertrend classique pour MetaTrader 4. En intégrant une fonction de lissage supplémentaire, le bruit du marché est réduit et la qualité des signaux de tendance est améliorée.

Description Technique: L'indicateur est basé sur l'Average True Range (ATR) pour mesurer la volatilité du marché et le combine avec un lissage de Moyenne Mobile des données de prix. La ligne résultante montre la direction actuelle de la tendance et s'adapte dynamiquement aux changements de volatilité.

Méthode de Calcul:

  1. Calculer la Moyenne Mobile des prix (MA)
  2. Calculer l'Average True Range (ATR) sur N périodes
  3. Calculer les bandes supérieure et inférieure:
    • Bande Supérieure = MA + (ATR × Multiplicateur)
    • Bande Inférieure = MA - (ATR × Multiplicateur)
  4. Détermination de tendance basée sur la position du prix de clôture par rapport aux bandes
  5. Logique Échelonnée: Les lignes ne changent qu'en cas de renversement de tendance

Paramètres d'Entrée:

  • ATR_Period (Défaut: 10) - Nombre de périodes pour calcul ATR
  • ATR_Multiplier (Défaut: 3.0) - Multiplicateur pour largeur de bande
  • Smoothing_Period (Défaut: 5) - Nombre de périodes pour lissage de prix
  • MA_Method (Défaut: SMA) - Méthode de Moyenne Mobile (SMA, EMA, SMMA, LWMA)
  • Bullish_Color (Défaut: Bleu) - Couleur pour tendance haussière
  • Bearish_Color (Défaut: Rouge) - Couleur pour tendance baissière
  • Line_Width (Défaut: 2) - Largeur de ligne

Génération de Signaux:

  • Signal Haussier: Prix de clôture croise de bas en haut sur Bande Inférieure
  • Signal Baissier: Prix de clôture croise de haut en bas sous Bande Supérieure

Logique de Tendance:

  • Tendance Haussière: Indicateur montre ligne bleue en dessous du prix
  • Tendance Baissière: Indicateur montre ligne rouge au-dessus du prix
  • Changement de tendance se produit uniquement avec clôture confirmée au-delà des bandes
  • Pas de renversement prématuré de signal pendant les tendances en cours

Stratégies d'Application:

  1. Suivi de Tendance: Entrée lors de replis vers ligne Supertrend
  2. Changement de Tendance: Entrée lors du changement de couleur de ligne
  3. Stop-Loss: Positionnement à la ligne Supertrend
  4. Combinable avec: Indicateurs de Momentum, Analyse de Volume, Support/Résistance

Caractéristiques Techniques:

  • Sans Repeindre: Signaux confirmés ne sont pas modifiés rétrospectivement
  • Calcul en temps réel à chaque tick
  • Optimisé pour faible puissance de calcul
  • Compatible avec toutes les versions de MT4
  • Fonctionne sur toutes les périodes (M1 à MN1)
  • Tous les instruments de trading supportés

Avantages par rapport au Supertrend Classique:

  • Réduction des faux signaux par double lissage
  • Méthodes de lissage adaptables pour différents marchés
  • Identification de tendance plus stable dans les marchés volatils
  • Moins de changements prématurés de tendance

Installation:

  1. Copier fichier d'indicateur (.mq4 ou .ex4) dans dossier MQL4/Indicators
  2. Redémarrer MetaTrader 4 ou ouvrir MetaEditor et compiler (F7)
  3. Ouvrir Navigateur (Ctrl+N) → Indicators → Custom
  4. Glisser-déposer Smoothed Supertrend sur graphique
  5. Ajuster paramètres selon stratégie de trading

Paramètres Recommandés:

  • Scalping (M1-M5): ATR 8, Multiplicateur 2.5, Lissage 3
  • Day Trading (M15-H1): ATR 10, Multiplicateur 3.0, Lissage 5 (Défaut)
  • Swing Trading (H4-D1): ATR 14, Multiplicateur 3.5, Lissage 7

Avertissement de Risque: Le trading d'instruments financiers comporte des risques substantiels et ne convient pas à tous les investisseurs. La perte du capital investi est possible. Les résultats passés ne garantissent pas les performances futures. Cet indicateur ne constitue pas un conseil en investissement et ne doit être utilisé que dans le cadre d'une stratégie de trading complète. Les utilisateurs sont seuls responsables de leurs propres décisions de trading.

Support et Mises à Jour: Pour des questions techniques ou problèmes, veuillez contacter le développeur via le système de messagerie MQL5. Les mises à jour sont fournies automatiquement via le MQL5 Market.


