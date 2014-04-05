Neura Vault Pro Indicator
Visión General
NeuraVault Pro es un sistema profesional de trading automatizado basado en reversiones RSI (Relative Strength Index). Está diseñado para capturar oportunidades de inversión en zonas de sobrecompra y sobreventa, equipado con filtros avanzados y funciones completas de gestión de riesgos.
Lógica de negociación
Estrategia principal: RSI Reversal
El EA captura oportunidades de inversión cuando el mercado alcanza zonas de sobrecompra o sobreventa:
Señal de COMPRA:
- El valor del RSI cae por debajo del nivel inferior definido(por defecto: 40).
- Indica que el mercado está sobrevendido con potencial de reversión al alza
Señal de VENTA:
- El valor del RSI supera el nivel superior definido(por defecto: 60)
- Indica que el mercado está sobrecomprado con potencial de reversión a la baja
Ejemplo de escenario de negociación
EURUSD M15 - Escenario 1 de COMPRA. Condiciones del mercado: - Precio: 1.0850 - RSI(14): 35 (Zona de sobreventa) - MACD: Cruce positivo - Tendencia: Sesgo alcista 2. Decisión del EA: ✅ RSI < 40 (Señal de compra) ✅ Filtro MACD confirmado ✅ Límite máximo de posición no alcanzado 3. Ejecución de la operación: - Posición: COMPRA 0,01 lote - Entrada: 1,0850 - Stop Loss: 1,0820 (basado en ATR, dinámico) - Take Profit: 1,0895 (basado en ATR, dinámico) - Riesgo: 10 $ (ajustable) 4. Gestión de la posición: - Trailing Stop activo. 4. Gestión de la posición: - Trailing Stop activo (multiplicador ATR: 1,0) - SL aumenta automáticamente cuando el precio entra en beneficios - La posición se cierra en TP o TSL 5. Segunda posición (multiplicación del lote): - Stop Loss: 1,0820 (basado en ATR, dinámico) 5. Segunda Posición (Multiplicación del Lote): - Si la señal continúa y no se alcanza el límite máximo de posición - Nueva posición: 0,01 × 2,0 = 0,02 lote abierto - La posición crece cuando la tendencia es fuerte
Características avanzadas
1️⃣ Sistema Multi-Filtro (Opcional)
Filtro RSI: ( Obligatorio)
- Detecta zonas de sobrecompra/sobreventa
- Seguimiento RSI Mín/Máx para niveles dinámicos
- Periodo y niveles ajustables
Filtro de medias móviles:
- Cruces de MA rápida (10) y MA lenta (20)
- Confirmación de la dirección de la tendencia
- Opción EMA/SMA
Filtro MACD:
- Cruces de línea MACD y línea de señal
- Confirmación de Momentum
- Periodos ajustables (26/12/9)
Filtro ADX:
- Medición de la fuerza de la tendencia
- Evita operar en tendencias débiles
- Ajuste del umbral (por defecto: 25)
Filtro ATR:
- Control de volatilidad
- Evita la negociación con baja volatilidad
- Valor ATR mínimo basado en pips
Filtro Multi-Timeframe (MTF):
- Confirmación de la tendencia desde el marco temporal superior
- Soporte desde los marcos temporales H1, H4, D1
- Periodo MA ajustable (50)
2️⃣ Sistema de Multiplicación Progresiva de Lotes
Posición 1: 0,01 lote (inicial) Posición 2: 0,01 × 1,5 = 0,015 lote Posición 3: 0,015 × 1,5 = 0,0225 lote
Cómo funciona:
- El tamaño del lote aumenta con cada nueva posición mediante un multiplicador
- Controlado por elmultiplicador de aumento del lote ( por defecto: 2,0)
- Limitado por elLote de Operación Máximo ( por defecto: 1.0)
- Número de posiciones controlado porel número máximo de posiciones abiertas ( por defecto: 3)
Ventajas:
- Aumenta el potencial de beneficios en tendencias fuertes
- Permanece bajo control de gestión de riesgos
- SL/TP separados para cada posición
Importante: Esta es una estrategia de gestión de riesgo agresiva. Utilice Multiplicador 1.0 para operaciones conservadoras.
3️⃣ Stop Loss y Take Profit Dinámicos
Cálculo basado en ATR:
Stop Loss = Entrada ± (ATR × SL_Multiplicador) Take Profit = Entrada ± (ATR × TP_Multiplicador) Por defecto: SL_Multiplicador = 1.5 TP_Multiplicador = 3.0 Relación Riesgo/Beneficio = 1:2
Opción de SL/TP fijo:
- Establecer Use_Dynamic_SLTP = false para valores de pip fijos
- FixedStopLossPips = 30 pips
- FixedTakeProfitPips = 50 pips
4️⃣ Trailing Stop (Bloqueo de beneficios)
Trailing Stop basado en ATR:
Trailing Distance = ATR × ATR_TS_Multiplier Ejemplo: ATR = 0,0020 (20 pips) Multiplicador = 1,0 Distancia de arrastre = 20 pips Cuando la posición de COMPRA tiene +20 pips de beneficio: → El SL se mueve automáticamente al precio de Entrada → El SL sube a medida que sube el precio → El beneficio está protegido.
Controles de seguridad:
- Cumple con el nivel mínimo de stop del broker
- Control del nivel de congelación
- Evita errores de paradas no válidas
5️⃣ Gestión de riesgos
Riesgo por posición:
- MaxRiskPerTradeUSD = $20 (por defecto)
- Cálculo automático de lotes basado en la distancia Stop Loss
- Evita riesgos excesivos en el saldo de la cuenta
Control de posición máxima:
- Max_Open_Positions = 3
- Límite de posición abierta por símbolo
- Evita una carga excesiva del lote
Control de márgenes:
- Cálculo del margen antes de cada operación
- No abre la operación si el margen es insuficiente
- Minimiza el riesgo de ajuste de márgenes
Panel visual HUD
Información en tiempo real:
┌─────────────────────────────────┐ │ NeuraVault Pro V1.0 │ │ EURUSD / M15 │ ├─────────────────────────────────┤ │ PRICE: BID 1.08500 / ASK 1.08520│ │ │ │ AUTO TRADING: │ │ Mode: ON | Pos: 2/3 | Lote: 0.01│ │ TS: ON | ATR Mult: 1.0 │ │ │ │ FILTROS: │ │ RSI(14): ON | 35.2 | BUY Zone │ │ Min RSI (1h): 32.1 | Max: 68.5 │ │ MA Cross: ON | BULLISH │ │ MACD: ON | 0.0015 | BULLISH │ │ ADX(14): ON | 28.5 | TENDENCIAL │ │ ATR(14): ON | 18.5 pips │ │ MTF(H1): ON | UPTREND │ └─────────────────────────────────┘
Indicadores de estado de color:
- Verde: Alcista/Activo/Tendencia
- Rojo: Bajista/Apagado/Rango
- Amarillo: Neutral/Alerta
- Gris: Desactivado
Señales gráficas:
- Flecha Verde (↑): Señal de COMPRA
- Flecha roja (↓): Señal de VENTA
- Las señales históricas también se muestran en el gráfico
Instalación y uso
Paso 1: Instalación
- Cargue el EA en MetaTrader 5
- Arrástrelo al gráfico del símbolo deseado
- Active AutoTrading (botón verde "AutoTrading")
Paso 2: Configuración básica
=== AJUSTES OBLIGATORIOS === ✓ TradeLotSize = 0.01 (lote inicial) ✓ MaxRiskPerTradeUSD = 20 (riesgo por operación) ✓ Max_Open_Positions = 3 (posiciones máximas) ✓ RSI_Period = 14 ✓ RSI_BuyLevel = 40 ✓ RSI_SellLevel = 60 === FILTROS OPCIONALES === □ Use_MA_Filter = false (inicialmente desactivado) □ Use_MACD_Filter = true (recomendado) □ Use_ADX_Filter = false □ Use_ATR_Filter = false □ Use_MTF_Filter = false
Paso 3: Optimización (¡MUY IMPORTANTE!)
⚠️ ADVERTENCIA: ¡Debes optimizar para cada símbolo y marco temporal!
Por qué es necesaria la optimización:
- La volatilidad del EURUSD difiere de la del ORO
- Los niveles de RSI en M5 se comportan de manera diferente que en H1
- Cada mercado tiene su propia dinámica
- Los ajustes no optimizados pueden provocar pérdidas
Parámetros de optimización:
1. Parámetros principales (obligatorios):
RSI_Period: 10-20 (paso: 2) RSI_BuyLevel: 30-45 (paso: 5) RSI_SellLevel: 55-70 (paso: 5)
2. Gestión del riesgo:
TradeLotSize: 0.01-0.10 (paso: 0.01) LotIncreaseMultiplier: 1.0-2.5 (paso: 0.5) Max_Open_Positions: 1-5 (paso: 1) SL_ATR_Multiplier: 1.0-3.0 (paso: 0.5) TP_ATR_Multiplier: 2.0-5.0 (paso: 0.5)
3. Filtros (opcional):
FastMA_Period: 5-20 (paso: 5) SlowMA_Period: 15-50 (paso: 5) ADX_Threshold: 20-30 (paso: 5) Min_ATR_Value_Pips: 10-30 (paso: 5)
Pasos de optimización:
- Abrael Probador de Estrategias ( Ctrl+R)
- Seleccione el EA
- Elija el símbolo y el marco temporal (por ejemplo, EURUSD, M15)
- Periodo: Utilice un mínimo de 6 meses de datos
- Vaya a la pestaña Optimización
- Añada los parámetros anteriores
- Pulse el botón Inicio
- Seleccione los mejores resultados (Profit Factor, Drawdown, Winrate)
- Verifique estos ajustes con pruebas a futuro
Criterios de optimización:
✓ Factor de beneficio > 1,5 ✓ Tasa de ganancias > 50% ✓ Reducción máxima < 20% ✓ Total de operaciones > 50 (para significación estadística) ✓ Factor de recuperación > 3,0
Paso 4: Pruebas en cuenta demo
⚠️ ¡PRIMERO DEMO, LUEGO REAL!
Proceso de Prueba Demo (Mínimo 1 Mes):
- Abra una cuenta demo
- Aplique los ajustes optimizados
- Ejecutar durante 1 mes como mínimo
- Supervise el rendimiento diario
- Revise los registros de operaciones
- Compruebe los niveles de reducción
- Pase a la cuenta Real si los resultados son satisfactorios
Métricas a monitorizar en Demo:
- Ganancias/pérdidas diarias/semanales
- Reducción máxima
- Tasa de ganancias
- Duración media de las operaciones
- Rendimiento de la multiplicación de lotes
- Eficacia del trailing stop
Símbolos y plazos recomendados
Mejor rendimiento:
✓ EURUSD - M15, M30 ✓ GBPUSD - M15, M30 ✓ XAUUSD (ORO) - M15, M30, H1 ✓ USDJPY - M15, M30
Rendimiento medio:
○ AUDUSD - M15 ○ USDCAD - M15 ○ NZDUSD - M15
Recomendación: Optimice por separado para cada símbolo y utilice números mágicos diferentes.
⚠️ Advertencia de riesgo y responsabilidad
LEA ATENTAMENTE:
-
Operar en Forex y CFDs implica un alto riesgo, puede perder todo su capital.
-
Este EA no es una garantía de beneficios. Rendimientos pasados no garantizan resultados futuros.
-
La optimizaciónes obligatoria. No utilizar sin optimización. Cada símbolo y marco de tiempo requiere una configuración diferente.
-
No utilizar en cuenta real sin haber probado el EA endemo durante al menos 1 mes.
-
Riesgo de multiplicación del lote: Los valores de LotIncreaseMultiplier > 1.0 representan una estrategia agresiva. Utilice 1.0 para operaciones conservadoras.
-
La gestión del riesgo es su responsabilidad:
- No opere con dinero que no pueda permitirse perder.
- Mantenga el número máximo de posiciones bajo (1-3)
- Nunca desactive los stop loss
- No arriesgue más del 1-2% del saldo de su cuenta.
-
Las condiciones del mercado cambian: el rendimiento puede variar en mercados con tendencia o con oscilaciones.
-
La selección del broker es importante: Utilice un broker con spreads bajos y buena ejecución.
-
VPS recomendado: Se recomienda el uso de VPS para un funcionamiento ininterrumpido 24 horas al día, 7 días a la semana.
-
Todos los riesgos son suyos. Usted es el único responsable de los beneficios / pérdidas de las operaciones realizadas con este EA.
Soporte y Contacto
¿Tiene preguntas?
- Envíe un mensaje desde nuestra página de perfil MQL5:www.mql5.com/en/users/barissan/seller
- Póngase en contacto con nosotros para cuestiones relacionadas con EA, sugerencias de optimización o solicitudes de funciones
- Puede compartir resultados de backtest y preguntar sobre sus experiencias
Temas que apoyamos: ✓ Soporte de instalación y configuración ✓ Guía de optimización ✓ Informes de errores ✓ Problemas de compatibilidad con brokers ✓ Sugerencias estratégicas
Temas que no apoyamos: ✗ Asesoramiento personal de trading ✗ Solicitudes de garantía de beneficios ✗ Compensación de pérdidas ✗ Gestión de cuentas
Especificaciones técnicas
Plataforma: MetaTrader 5Idioma: MQL5 Versión: 1 .0Depósito mínimo: $100 (para 0.01 lote)Depósito recomendado: $500+ Uso de CPU: Bajo Uso de memoria:Medio Velocidad de tick: Cada tickBacktest soportado: Sí (cada modelo de tick)Multidivisa: Sí Cobertura soportada: No (para cuentas de compensación)
Versión Demo
Prueba gratuita de 14 días
Puede probar el EA sin riesgo descargando la versión demo:
Características de la versión demo: ✓ 14 días de uso con todas las funciones ✓ Todos los filtros ajustables ✓ Puede realizar operaciones reales ✗ Parámetros de trading bloqueados (lote, recuento de posiciones, etc.)
Características dela versión completa: ✓ Uso ilimitado ✓ Todos los parámetros ajustables ✓ Actualizaciones de por vida ✓ Soporte prioritario
Consejos para el éxito
1. Ser Paciente
- Dé tiempo al EA para que funcione
- No se centre en los resultados diarios, fíjese en el rendimiento mensual
2. Gestión del riesgo
- Nunca arriesgue más del 10% del saldo de su cuenta
- Asuma un riesgo máximo del 1-2% por operación
3. Diversifique
- Operar con varios símbolos
- Pruebe en diferentes plazos
4. Supervise
- Compruebe los registros diarios de operaciones
- Analizar las operaciones perdedoras
- Anote las configuraciones exitosas
5. Aprenda
- Comprender la lógica del EA
- Aprender la estrategia RSI
- Seguir la dinámica del mercado
Conclusión
NeuraVault Pro es un sistema profesional de inversión RSI. Con la optimización adecuada, la gestión de riesgos, y el uso paciente, puede proporcionar un rendimiento constante en los mercados de divisas.
Recuerde:
- La optimización es obligatoria
- Las pruebas de demostración son esenciales
- La gestión de riesgos es vital
- Todos los riesgos son suyos
Le deseamos éxito en sus operaciones.
Al comprar este EA, usted declara que ha leído y acepta todas las advertencias de riesgo anteriores.
