Neura Vault Pro Indicator

NeuraVault Pro v1.0 - Sistema Profesional de Inversión RSI

Visión General

NeuraVault Pro es un sistema profesional de trading automatizado basado en reversiones RSI (Relative Strength Index). Está diseñado para capturar oportunidades de inversión en zonas de sobrecompra y sobreventa, equipado con filtros avanzados y funciones completas de gestión de riesgos.

Lógica de negociación

Estrategia principal: RSI Reversal

El EA captura oportunidades de inversión cuando el mercado alcanza zonas de sobrecompra o sobreventa:

Señal de COMPRA:

  • El valor del RSI cae por debajo del nivel inferior definido(por defecto: 40).
  • Indica que el mercado está sobrevendido con potencial de reversión al alza

Señal de VENTA:

  • El valor del RSI supera el nivel superior definido(por defecto: 60)
  • Indica que el mercado está sobrecomprado con potencial de reversión a la baja

Ejemplo de escenario de negociación

EURUSD M15 - Escenario 1 de COMPRA. Condiciones del mercado: - Precio: 1.0850 - RSI(14): 35 (Zona de sobreventa) - MACD: Cruce positivo - Tendencia: Sesgo alcista 2. Decisión del EA: ✅ RSI < 40 (Señal de compra) ✅ Filtro MACD confirmado ✅ Límite máximo de posición no alcanzado 3. Ejecución de la operación: - Posición: COMPRA 0,01 lote - Entrada: 1,0850 - Stop Loss: 1,0820 (basado en ATR, dinámico) - Take Profit: 1,0895 (basado en ATR, dinámico) - Riesgo: 10 $ (ajustable) 4. Gestión de la posición: - Trailing Stop activo. 4. Gestión de la posición: - Trailing Stop activo (multiplicador ATR: 1,0) - SL aumenta automáticamente cuando el precio entra en beneficios - La posición se cierra en TP o TSL 5. Segunda posición (multiplicación del lote): - Stop Loss: 1,0820 (basado en ATR, dinámico) 5. Segunda Posición (Multiplicación del Lote): - Si la señal continúa y no se alcanza el límite máximo de posición - Nueva posición: 0,01 × 2,0 = 0,02 lote abierto - La posición crece cuando la tendencia es fuerte

Características avanzadas

1️⃣ Sistema Multi-Filtro (Opcional)

Filtro RSI: ( Obligatorio)

  • Detecta zonas de sobrecompra/sobreventa
  • Seguimiento RSI Mín/Máx para niveles dinámicos
  • Periodo y niveles ajustables

Filtro de medias móviles:

  • Cruces de MA rápida (10) y MA lenta (20)
  • Confirmación de la dirección de la tendencia
  • Opción EMA/SMA

Filtro MACD:

  • Cruces de línea MACD y línea de señal
  • Confirmación de Momentum
  • Periodos ajustables (26/12/9)

Filtro ADX:

  • Medición de la fuerza de la tendencia
  • Evita operar en tendencias débiles
  • Ajuste del umbral (por defecto: 25)

Filtro ATR:

  • Control de volatilidad
  • Evita la negociación con baja volatilidad
  • Valor ATR mínimo basado en pips

Filtro Multi-Timeframe (MTF):

  • Confirmación de la tendencia desde el marco temporal superior
  • Soporte desde los marcos temporales H1, H4, D1
  • Periodo MA ajustable (50)

2️⃣ Sistema de Multiplicación Progresiva de Lotes

Posición 1: 0,01 lote (inicial) Posición 2: 0,01 × 1,5 = 0,015 lote Posición 3: 0,015 × 1,5 = 0,0225 lote

Cómo funciona:

  • El tamaño del lote aumenta con cada nueva posición mediante un multiplicador
  • Controlado por elmultiplicador de aumento del lote ( por defecto: 2,0)
  • Limitado por elLote de Operación Máximo ( por defecto: 1.0)
  • Número de posiciones controlado porel número máximo de posiciones abiertas ( por defecto: 3)

Ventajas:

  • Aumenta el potencial de beneficios en tendencias fuertes
  • Permanece bajo control de gestión de riesgos
  • SL/TP separados para cada posición

Importante: Esta es una estrategia de gestión de riesgo agresiva. Utilice Multiplicador 1.0 para operaciones conservadoras.

3️⃣ Stop Loss y Take Profit Dinámicos

Cálculo basado en ATR:

Stop Loss = Entrada ± (ATR × SL_Multiplicador) Take Profit = Entrada ± (ATR × TP_Multiplicador) Por defecto: SL_Multiplicador = 1.5 TP_Multiplicador = 3.0 Relación Riesgo/Beneficio = 1:2

Opción de SL/TP fijo:

  • Establecer Use_Dynamic_SLTP = false para valores de pip fijos
  • FixedStopLossPips = 30 pips
  • FixedTakeProfitPips = 50 pips

4️⃣ Trailing Stop (Bloqueo de beneficios)

Trailing Stop basado en ATR:

Trailing Distance = ATR × ATR_TS_Multiplier Ejemplo: ATR = 0,0020 (20 pips) Multiplicador = 1,0 Distancia de arrastre = 20 pips Cuando la posición de COMPRA tiene +20 pips de beneficio: → El SL se mueve automáticamente al precio de Entrada → El SL sube a medida que sube el precio → El beneficio está protegido.

Controles de seguridad:

  • Cumple con el nivel mínimo de stop del broker
  • Control del nivel de congelación
  • Evita errores de paradas no válidas

5️⃣ Gestión de riesgos

Riesgo por posición:

  • MaxRiskPerTradeUSD = $20 (por defecto)
  • Cálculo automático de lotes basado en la distancia Stop Loss
  • Evita riesgos excesivos en el saldo de la cuenta

Control de posición máxima:

  • Max_Open_Positions = 3
  • Límite de posición abierta por símbolo
  • Evita una carga excesiva del lote

Control de márgenes:

  • Cálculo del margen antes de cada operación
  • No abre la operación si el margen es insuficiente
  • Minimiza el riesgo de ajuste de márgenes

Panel visual HUD

Información en tiempo real:

┌─────────────────────────────────┐ │ NeuraVault Pro V1.0 │ │ EURUSD / M15 │ ├─────────────────────────────────┤ │ PRICE: BID 1.08500 / ASK 1.08520│ │ │ │ AUTO TRADING: │ │ Mode: ON | Pos: 2/3 | Lote: 0.01│ │ TS: ON | ATR Mult: 1.0 │ │ │ │ FILTROS: │ │ RSI(14): ON | 35.2 | BUY Zone │ │ Min RSI (1h): 32.1 | Max: 68.5 │ │ MA Cross: ON | BULLISH │ │ MACD: ON | 0.0015 | BULLISH │ │ ADX(14): ON | 28.5 | TENDENCIAL │ │ ATR(14): ON | 18.5 pips │ │ MTF(H1): ON | UPTREND │ └─────────────────────────────────┘

Indicadores de estado de color:

  • Verde: Alcista/Activo/Tendencia
  • Rojo: Bajista/Apagado/Rango
  • Amarillo: Neutral/Alerta
  • Gris: Desactivado

Señales gráficas:

  • Flecha Verde (↑): Señal de COMPRA
  • Flecha roja (↓): Señal de VENTA
  • Las señales históricas también se muestran en el gráfico

Instalación y uso

Paso 1: Instalación

  1. Cargue el EA en MetaTrader 5
  2. Arrástrelo al gráfico del símbolo deseado
  3. Active AutoTrading (botón verde "AutoTrading")

Paso 2: Configuración básica

=== AJUSTES OBLIGATORIOS === ✓ TradeLotSize = 0.01 (lote inicial) ✓ MaxRiskPerTradeUSD = 20 (riesgo por operación) ✓ Max_Open_Positions = 3 (posiciones máximas) ✓ RSI_Period = 14 ✓ RSI_BuyLevel = 40 ✓ RSI_SellLevel = 60 === FILTROS OPCIONALES === □ Use_MA_Filter = false (inicialmente desactivado) □ Use_MACD_Filter = true (recomendado) □ Use_ADX_Filter = false □ Use_ATR_Filter = false □ Use_MTF_Filter = false

Paso 3: Optimización (¡MUY IMPORTANTE!)

⚠️ ADVERTENCIA: ¡Debes optimizar para cada símbolo y marco temporal!

Por qué es necesaria la optimización:

  • La volatilidad del EURUSD difiere de la del ORO
  • Los niveles de RSI en M5 se comportan de manera diferente que en H1
  • Cada mercado tiene su propia dinámica
  • Los ajustes no optimizados pueden provocar pérdidas

Parámetros de optimización:

1. Parámetros principales (obligatorios):

RSI_Period: 10-20 (paso: 2) RSI_BuyLevel: 30-45 (paso: 5) RSI_SellLevel: 55-70 (paso: 5)

2. Gestión del riesgo:

TradeLotSize: 0.01-0.10 (paso: 0.01) LotIncreaseMultiplier: 1.0-2.5 (paso: 0.5) Max_Open_Positions: 1-5 (paso: 1) SL_ATR_Multiplier: 1.0-3.0 (paso: 0.5) TP_ATR_Multiplier: 2.0-5.0 (paso: 0.5)

3. Filtros (opcional):

FastMA_Period: 5-20 (paso: 5) SlowMA_Period: 15-50 (paso: 5) ADX_Threshold: 20-30 (paso: 5) Min_ATR_Value_Pips: 10-30 (paso: 5)

Pasos de optimización:

  1. Abrael Probador de Estrategias ( Ctrl+R)
  2. Seleccione el EA
  3. Elija el símbolo y el marco temporal (por ejemplo, EURUSD, M15)
  4. Periodo: Utilice un mínimo de 6 meses de datos
  5. Vaya a la pestaña Optimización
  6. Añada los parámetros anteriores
  7. Pulse el botón Inicio
  8. Seleccione los mejores resultados (Profit Factor, Drawdown, Winrate)
  9. Verifique estos ajustes con pruebas a futuro

Criterios de optimización:

✓ Factor de beneficio > 1,5 ✓ Tasa de ganancias > 50% ✓ Reducción máxima < 20% ✓ Total de operaciones > 50 (para significación estadística) ✓ Factor de recuperación > 3,0

Paso 4: Pruebas en cuenta demo

⚠️ ¡PRIMERO DEMO, LUEGO REAL!

Proceso de Prueba Demo (Mínimo 1 Mes):

  1. Abra una cuenta demo
  2. Aplique los ajustes optimizados
  3. Ejecutar durante 1 mes como mínimo
  4. Supervise el rendimiento diario
  5. Revise los registros de operaciones
  6. Compruebe los niveles de reducción
  7. Pase a la cuenta Real si los resultados son satisfactorios

Métricas a monitorizar en Demo:

  • Ganancias/pérdidas diarias/semanales
  • Reducción máxima
  • Tasa de ganancias
  • Duración media de las operaciones
  • Rendimiento de la multiplicación de lotes
  • Eficacia del trailing stop

Símbolos y plazos recomendados

Mejor rendimiento:

✓ EURUSD - M15, M30 ✓ GBPUSD - M15, M30 ✓ XAUUSD (ORO) - M15, M30, H1 ✓ USDJPY - M15, M30

Rendimiento medio:

○ AUDUSD - M15 ○ USDCAD - M15 ○ NZDUSD - M15

Recomendación: Optimice por separado para cada símbolo y utilice números mágicos diferentes.

⚠️ Advertencia de riesgo y responsabilidad

LEA ATENTAMENTE:

  1. Operar en Forex y CFDs implica un alto riesgo, puede perder todo su capital.

  2. Este EA no es una garantía de beneficios. Rendimientos pasados no garantizan resultados futuros.

  3. La optimizaciónes obligatoria. No utilizar sin optimización. Cada símbolo y marco de tiempo requiere una configuración diferente.

  4. No utilizar en cuenta real sin haber probado el EA endemo durante al menos 1 mes.

  5. Riesgo de multiplicación del lote: Los valores de LotIncreaseMultiplier > 1.0 representan una estrategia agresiva. Utilice 1.0 para operaciones conservadoras.

  6. La gestión del riesgo es su responsabilidad:

    • No opere con dinero que no pueda permitirse perder.
    • Mantenga el número máximo de posiciones bajo (1-3)
    • Nunca desactive los stop loss
    • No arriesgue más del 1-2% del saldo de su cuenta.

  7. Las condiciones del mercado cambian: el rendimiento puede variar en mercados con tendencia o con oscilaciones.

  8. La selección del broker es importante: Utilice un broker con spreads bajos y buena ejecución.

  9. VPS recomendado: Se recomienda el uso de VPS para un funcionamiento ininterrumpido 24 horas al día, 7 días a la semana.

  10. Todos los riesgos son suyos. Usted es el único responsable de los beneficios / pérdidas de las operaciones realizadas con este EA.

Soporte y Contacto

¿Tiene preguntas?

  • Envíe un mensaje desde nuestra página de perfil MQL5:www.mql5.com/en/users/barissan/seller
  • Póngase en contacto con nosotros para cuestiones relacionadas con EA, sugerencias de optimización o solicitudes de funciones
  • Puede compartir resultados de backtest y preguntar sobre sus experiencias

Temas que apoyamos: Soporte de instalación y configuración ✓ Guía de optimización ✓ Informes de errores ✓ Problemas de compatibilidad con brokers ✓ Sugerencias estratégicas

Temas que no apoyamos: Asesoramiento personal de trading ✗ Solicitudes de garantía de beneficios ✗ Compensación de pérdidas ✗ Gestión de cuentas

Especificaciones técnicas

Plataforma: MetaTrader 5Idioma: MQL5 Versión: 1 .0Depósito mínimo: $100 (para 0.01 lote)Depósito recomendado: $500+ Uso de CPU: Bajo Uso de memoria:Medio Velocidad de tick: Cada tickBacktest soportado:(cada modelo de tick)Multidivisa:Cobertura soportada: No (para cuentas de compensación)

Versión Demo

Prueba gratuita de 14 días

Puede probar el EA sin riesgo descargando la versión demo:

Características de la versión demo: 14 días de uso con todas las funciones ✓ Todos los filtros ajustables ✓ Puede realizar operaciones reales ✗ Parámetros de trading bloqueados (lote, recuento de posiciones, etc.)

Características dela versión completa: Uso ilimitado ✓ Todos los parámetros ajustables ✓ Actualizaciones de por vida ✓ Soporte prioritario

Consejos para el éxito

1. Ser Paciente

  • Dé tiempo al EA para que funcione
  • No se centre en los resultados diarios, fíjese en el rendimiento mensual

2. Gestión del riesgo

  • Nunca arriesgue más del 10% del saldo de su cuenta
  • Asuma un riesgo máximo del 1-2% por operación

3. Diversifique

  • Operar con varios símbolos
  • Pruebe en diferentes plazos

4. Supervise

  • Compruebe los registros diarios de operaciones
  • Analizar las operaciones perdedoras
  • Anote las configuraciones exitosas

5. Aprenda

  • Comprender la lógica del EA
  • Aprender la estrategia RSI
  • Seguir la dinámica del mercado

Conclusión

NeuraVault Pro es un sistema profesional de inversión RSI. Con la optimización adecuada, la gestión de riesgos, y el uso paciente, puede proporcionar un rendimiento constante en los mercados de divisas.

Recuerde:

  • La optimización es obligatoria
  • Las pruebas de demostración son esenciales
  • La gestión de riesgos es vital
  • Todos los riesgos son suyos

Le deseamos éxito en sus operaciones.

Al comprar este EA, usted declara que ha leído y acepta todas las advertencias de riesgo anteriores.

Easy GOLD MT5
Franck Martin
4.03 (40)
Asesores Expertos
Easy Gold es la última incorporación a la familia BotGPT. Es sorprendente y muy potente. Es ideal para principiantes debido a su simplicidad. No hay absolutamente nada que hacer, es 100% automatizado, simplemente indique el porcentaje de riesgo que desea tomar por operación y el EA está listo. Sea cual sea su capital, el EA se encarga de todo. Optimizado en (XAUUSD). Libere toda la potencia con la versión profesional (AGI Gold) y su conexión a la red neuronal, disponible en mi tienda. Mis otros
FREE
MACD Enhanced
Nikita Berdnikov
5 (3)
Indicadores
Presentamos el MACD Enhanced , un indicador MACD (Moving Average Convergence Divergence) avanzado que proporciona a los operadores capacidades ampliadas para el análisis de tendencias e impulso en los mercados financieros. El indicador utiliza la diferencia entre las medias móviles exponenciales rápida y lenta para determinar el impulso, la dirección y la fuerza de la tendencia, creando señales visuales claras para posibles puntos de entrada y salida. Atención. Para obtener los mejores resultado
FREE
Free Automatic Fibonacci MT5
Tonny Obare
4.86 (49)
Indicadores
Fibonacci automático gratuito es un indicador que traza automáticamente un retroceso de Fibonacci en función del número de barras que seleccione en la configuración BarsToScan del indicador. El Fibonacci se actualiza automáticamente en tiempo real a medida que aparecen nuevos valores máximos y mínimos entre las barras seleccionadas. Puede seleccionar qué valores de nivel se mostrarán en la configuración del indicador. También puede seleccionar el color de los niveles, permitiendo así que el oper
FREE
Cointegration Spread Indicator
Olesia Lukian
Indicadores
Generador de spreads de arbitraje estadístico para la cointegración [MT5] ¿Qué es el Pair Trading? El Pair Trading es una estrategia neutral de mercado que busca explotar el movimiento relativo de precios entre dos activos correlacionados - en lugar de apostar a la dirección del mercado. ¿Cuál es la idea? Cuando dos activos que normalmente se mueven juntos divergen más allá de un umbral estadísticamente significativo, es probable que uno de ellos esté mal valorado. Usted vende el activo ca
FREE
GEN RSI hunter
Gede Egi Narditya
Indicadores
INDICADOR: GEN RSI Hunter Desarrollador: gedeegi Descripción general GEN RSI Hunter es un indicador técnico basado en el Índice de Fuerza Relativa (RSI) que detecta automáticamente señales potenciales de COMPRA y VENTA basadas en condiciones de sobrecompra/sobreventa y patrones de reversión de precios. Este indicador es perfecto para los operadores que desean captar oportunidades de giro a corto plazo utilizando la confirmación de la acción del precio y patrones de precios como Doble Techo y Do
FREE
Bollinger Bands B
Flavio Javier Jarabeck
4.25 (4)
Indicadores
John Bollinger creó este indicador en 2010 como una forma de leer el indicador original (Bandas de Bollinger) de una manera más "técnica", mostrado como un oscilador. El rango típico de las Bandas de Bollinger %B es 0 - 0,5 - 1,0, donde "0" representa la banda inferior, el "0,5" la banda media, y "1" la banda superior. La línea del indicador representa los precios de cierre. Así de sencillo. AJUSTES Periodo de análisis de las Bandas de Bollinger Multiplicador de la desviación estándar Desplazam
FREE
Super Trend eu
Emin Ulucanli
4.83 (6)
Indicadores
SUPERTREND; Es un indicador de seguimiento de tendencias basado en el SuperTrend ATR creado por Olivier Seban. Se puede utilizar para detectar cambios en la dirección de la tendencia y localizar paradas. Cuando el precio cae por debajo de la curva del indicador, se vuelve rojo e indica una tendencia bajista. Por el contrario, cuando el precio se mueve por encima de la curva, el indicador se vuelve verde, lo que indica una tendencia alcista. Al igual que otros indicadores, funciona bien en SuperT
FREE
Easy Correlations Indicator
Ioannis Xenos
5 (1)
Indicadores
Indicador Easy Correlations El indicador Easy Correlations está diseñado para ayudar a los operadores a analizar la relación entre dos instrumentos correlacionados. Mediante el seguimiento de la distancia entre sus valores del Índice de Fuerza Relativa (RSI), el indicador destaca las situaciones en las que un instrumento se ha movido significativamente más que el otro. Esto crea oportunidades potenciales de negociación: Vender el instrumento más fuerte (RSI rebasado) Comprar el instrumento más d
FREE
Bollinger and Envelope candle extremes
Paul Conrad Carlson
Indicadores
Indicador y Asesor Experto EA Disponible en la sección de comentarios de este producto. Descargar con indicador debe tener indicador instalado para EA para trabajar. El indicador Mt5 alerta de los extremos de la banda de Bollinger y de la envolvente que se producen al mismo tiempo. Las alertas de señales de compra se producen cuando Una vela alcista se ha formado por debajo tanto de la banda inferior de Bollinger como de la envolvente inferior. La barra debe abrir y cerrar por debajo de ambos
FREE
Intraday Momentum Index IMI
Danilo Hudson Couto Monteiro
Indicadores
Indicador IMI (Intraday Momentum Index) Descripción El indicador IMI (Intraday Momentum Index) es una potente herramienta de análisis técnico diseñada para identificar la fuerza del impulso y los posibles retrocesos en el mercado. Este indicador cuantifica la relación entre las ganancias y las pérdidas durante un periodo específico, ayudando a los operadores a evaluar la dinámica actual del mercado. Características Oscila entre 0 y 100, lo que facilita la interpretación de las condiciones del me
FREE
Mitimom
Danil Poletavkin
Indicadores
El indicador se basa en la metodología de Robert Miner descrita en su libro "High probability trading strategies" y muestra señales junto con el impulso de 2 marcos temporales. Como indicador de impulso se utiliza un oscilador estocástico. Los ajustes hablan por sí mismos period_1 es el marco temporal actual, 'current period_2 se indica - el plazo superior es 4 o 5 veces mayor que el actual. Por ejemplo, si el actual es de 5 minutos, entonces el más antiguo será de 20 minutos El resto de los a
FREE
True Trend Oscillator Pro
Pavel Golovko
Indicadores
Este indicador es un indicador de retraso cero y muestra la fuerza del cambio de tendencia . True Trend Oscillator Pro funciona mejor en combinación con True Trend Moving Average Pro que muestra la tendencia exacta como es. El valor del oscilador es el cambio exacto del precio en la dirección dada de la tendencia. True Trend Media Móvil Pro: https://www.mql5.com/en/market/product/103586 Si establece el parámetro de entrada PERIOD a 1 este indicador se convierte en un sharpshooter para las opc
FREE
History Pattern Search mt5
Yevhenii Levchenko
Indicadores
El indicador construye cotizaciones actuales, que se pueden comparar con las históricas y, sobre esta base, hacer un pronóstico de movimiento de precios. El indicador tiene un campo de texto para una navegación rápida a la fecha deseada. Opciones: Símbolo - selección del símbolo que mostrará el indicador; SymbolPeriod - selección del período del cual el indicador tomará datos; IndicatorColor - color del indicador; HorisontalShift: cambio de cotizaciones dibujadas por el indicador por el núm
Value Chart Candlesticks
Flavio Javier Jarabeck
4.69 (13)
Indicadores
La idea de un indicador Value Chart se presentó en un libro muy bueno que leí allá por 2020 , "Dynamic Trading Indicators: Winning with Value Charts and Price Action Profile ", de los autores Mark Helweg y David Stendahl. La idea es simple y el resultado es pura genialidad: Presentar el análisis de precios de velas de una manera sin tendencia. CÓMO LEER ESTE INDICADOR Busque los niveles de sobrecompra y sobreventa. Por supuesto, tendrá que probar los ajustes mucho para encontrar el "correcto" p
FREE
ATR Plus
Ivan Pochta
Indicadores
ATR Plus es una versión mejorada del clásico ATR que muestra no sólo la volatilidad en sí, sino la energía direccional del mercado . El indicador convierte ATR en un oscilador normalizado (0-100), lo que le permite ver claramente: quién domina el mercado: compradores o vendedores cuándo comienza una tendencia cuando una tendencia pierde fuerza cuando el mercado entra en un rango cuando la volatilidad alcanza zonas de agotamiento ATR Plus es perfecto para sistemas basados en el impulso, el seguim
FREE
LT Donchian Channel
Thiago Duarte
4.83 (6)
Indicadores
Donchian Channel es un indicador creado por Richard Donchian. Se forma tomando el máximo más alto y el mínimo más bajo del último periodo especificado en velas. El área entre el máximo y el mínimo es el canal para el periodo elegido. Su configuración es sencilla. Es posible tener la media entre las líneas superior e inferior, además de tener alertas cuando el precio alcanza uno de los lados. Si tiene alguna pregunta o encuentra algún error, por favor póngase en contacto conmigo. ¡Que lo disfrute
FREE
AP Vwap Bands Pro MT5
Allan Graham Pike
Indicadores
AP VWAP Bandas Pro (MT5) Precio medio ponderado por volumen con bandas ±σ para un sesgo intradía claro, zonas de reversión media y soporte/resistencia dinámicos. Funciona con criptomonedas (incluido BTC) , divisas , índices y metales . Utiliza tick-volumen cuando el volumen real no está disponible. Lo que muestra Línea VWAP (precio medio ponderado por volumen). Dos envolventes alrededor del VWAP (por defecto ±1σ y ±2σ) para resaltar el equilibrio frente a la extensión. Modos de reajuste : Día ,
FREE
CRW CCI and RSI and WPR For MT5
Kaijun Wang
5 (2)
Indicadores
Necesario para los operadores: herramientas e indicadores Ondas calcular automáticamente los indicadores, el comercio de tendencia del canal Perfecta tendencia de onda de cálculo automático de cálculo de canales , MT4 Perfecta tendencia de onda de cálculo automático de cálculo de canales , MT5 Copia local de trading Copia fácil y rápida , MT4 Copia fácil y rápida , MT5 Copia Local Trading Para DEMO Copia fácil y rápida , MT4 DEMO Copia Fácil y Rápida , MT5 DEMO El indicador homeopático tambi
FREE
The magiciann
Abdelhak Benazizi
5 (5)
Indicadores
THE MAGICIAN - Indicador Profesional de Zonas de Oferta y Demanda Convierte el Caos del Mercado en Oportunidades de Trading Cristalinas en Gráficos de Oro de 15 Minutos ¿Tienes Problemas con el Trading de Oro? ¿Cansado de adivinar dónde entrar en operaciones en XAU/USD? ¿Confundido sobre si COMPRAR, VENDER o QUEDARSE FUERA? ¿Perdiendo configuraciones de alta probabilidad en el marco temporal de 15 minutos? "THE MAGICIAN" revela las fuerzas invisibles de oferta y demanda que mueven los mercados!
FREE
Alpha Trend Analyzer
Le Trung Kien Hoang
Indicadores
Indicador SuperTrend - Descripción y aviso importante El SuperTrend es un indicador técnico compuesto diseñado para ayudarle a identificar la tendencia principal, medir su fuerza y evaluar la calidad de la señal. Sin embargo, un indicador es sólo una herramienta: nunca es 100% preciso y no puede sustituir a una gestión de riesgos sólida. 1. Fórmula básica y componentes ATR (Average True Range): mide la volatilidad de los precios; personalice la sensibilidad mediante Periodos y Multiplicador . Ba
FREE
PZ The Zone MT5
PZ TRADING SLU
5 (1)
Indicadores
Este indicador muestra señales de compra o venta según la definición de Bill Williams de la Zona de Negociación. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | FAQ | Todos los productos ] Fácil de usar y entender Evita operar en mercados planos Indicador determinista con reglas claras El indicador no repinta Implementa alertas de todo tipo Tiene implicaciones directas para el trading Una flecha azul es una señal de compra Una flecha roja es una señal de venta Según Bill
FREE
Ratio Indicator
Rafael Gazzinelli
5 (2)
Indicadores
Indicador de Ratio - Guía del usuario Oferta especial Deje un comentario y obtenga el indicador Long & Short Cointegration Analyzer gratis - ¡sólo envíeme un mensaje! Este indicador de Ratio entre activos permite monitorizar y operar la relación de precios entre dos activos seleccionados por el usuario. Calcula la relación entre los precios de dos activos, denominados Activo1 y Activo2 (por ejemplo, "GBPUSD" y "EURUSD"), y traza una media móvil de la relación junto con las Bandas de Bollinger .
FREE
Daily High Low Danilo Monteiro
Danilo Hudson Couto Monteiro
Indicadores
## Daily High Indicador - Danilo Monteiro - MT5 ## Descripción El Daily High/Low Labels es un indicador personalizado para MetaTrader 5 que muestra automáticamente los máximos y mínimos diarios en el gráfico, facilitando la rápida identificación de los niveles de precios importantes. El indicador marca los precios con etiquetas y líneas horizontales, permitiendo una clara visualización de los niveles críticos del día actual y del día anterior. ## Características principales ### 1. Etiquetado
FREE
PZ Penta O MT5
PZ TRADING SLU
3.5 (4)
Indicadores
El Penta-O es un patrón armonacci de 6 puntos de retroceso que suele preceder a los grandes movimientos del mercado. Los patrones Penta-O pueden expandirse y repintarse bastante. Para facilitar las cosas este indicador implementa un giro: espera una ruptura donchiana en la dirección correcta antes de señalar la operación. El resultado final es un indicador que se repinta con una señal de operación muy fiable. El periodo de ruptura donchiana se introduce como entrada. [ Guía de instalación | Guía
FREE
Basic Support and Resistance Indicator
German Pablo Gori
Indicadores
Build your professional trading suite for less: I believe in providing high-quality tools for the community. If you find value in this free indicator, please consider leaving a 5-star review to support my work. You can also explore my full catalog of professional EAs and specialized indicators on my profile to find the perfect 'trigger' for your strategy. ¿Qué es este indicador? Este indicador básico de soportes y resistencias -gratis- está diseñado para ayudar a los operadores a identificar
FREE
