Neura Vault Pro Indicator

NeuraVault Pro v1.0 - Sistema Profesional de Inversión RSI

Visión General

NeuraVault Pro es un sistema profesional de trading automatizado basado en reversiones RSI (Relative Strength Index). Está diseñado para capturar oportunidades de inversión en zonas de sobrecompra y sobreventa, equipado con filtros avanzados y funciones completas de gestión de riesgos.

Lógica de negociación

Estrategia principal: RSI Reversal

El EA captura oportunidades de inversión cuando el mercado alcanza zonas de sobrecompra o sobreventa:

Señal de COMPRA:

El valor del RSI cae por debajo del nivel inferior definido (por defecto: 40 ).

). Indica que el mercado está sobrevendido con potencial de reversión al alza

Señal de VENTA:

El valor del RSI supera el nivel superior definido (por defecto: 60 )

) Indica que el mercado está sobrecomprado con potencial de reversión a la baja

Ejemplo de escenario de negociación

EURUSD M15 - Escenario 1 de COMPRA. Condiciones del mercado: - Precio: 1.0850 - RSI(14): 35 (Zona de sobreventa) - MACD: Cruce positivo - Tendencia: Sesgo alcista 2. Decisión del EA: ✅ RSI < 40 (Señal de compra) ✅ Filtro MACD confirmado ✅ Límite máximo de posición no alcanzado 3. Ejecución de la operación: - Posición: COMPRA 0,01 lote - Entrada: 1,0850 - Stop Loss: 1,0820 (basado en ATR, dinámico) - Take Profit: 1,0895 (basado en ATR, dinámico) - Riesgo: 10 $ (ajustable) 4. Gestión de la posición: - Trailing Stop activo. 4. Gestión de la posición: - Trailing Stop activo (multiplicador ATR: 1,0) - SL aumenta automáticamente cuando el precio entra en beneficios - La posición se cierra en TP o TSL 5. Segunda posición (multiplicación del lote): - Stop Loss: 1,0820 (basado en ATR, dinámico) 5. Segunda Posición (Multiplicación del Lote): - Si la señal continúa y no se alcanza el límite máximo de posición - Nueva posición: 0,01 × 2,0 = 0,02 lote abierto - La posición crece cuando la tendencia es fuerte

Características avanzadas

1️⃣ Sistema Multi-Filtro (Opcional)

Filtro RSI: ( Obligatorio)

Detecta zonas de sobrecompra/sobreventa

Seguimiento RSI Mín/Máx para niveles dinámicos

Periodo y niveles ajustables

Filtro de medias móviles:

Cruces de MA rápida (10) y MA lenta (20)

Confirmación de la dirección de la tendencia

Opción EMA/SMA

Filtro MACD:

Cruces de línea MACD y línea de señal

Confirmación de Momentum

Periodos ajustables (26/12/9)

Filtro ADX:

Medición de la fuerza de la tendencia

Evita operar en tendencias débiles

Ajuste del umbral (por defecto: 25)

Filtro ATR:

Control de volatilidad

Evita la negociación con baja volatilidad

Valor ATR mínimo basado en pips

Filtro Multi-Timeframe (MTF):

Confirmación de la tendencia desde el marco temporal superior

Soporte desde los marcos temporales H1, H4, D1

Periodo MA ajustable (50)

2️⃣ Sistema de Multiplicación Progresiva de Lotes

Posición 1: 0,01 lote (inicial) Posición 2: 0,01 × 1,5 = 0,015 lote Posición 3: 0,015 × 1,5 = 0,0225 lote

Cómo funciona:

El tamaño del lote aumenta con cada nueva posición mediante un multiplicador

Controlado por el multiplicador de aumento del lote ( por defecto: 2,0)

por defecto: 2,0) Limitado por el Lote de Operación Máximo ( por defecto: 1.0)

por defecto: 1.0) Número de posiciones controlado porel número máximo de posiciones abiertas ( por defecto: 3)

Ventajas:

Aumenta el potencial de beneficios en tendencias fuertes

Permanece bajo control de gestión de riesgos

SL/TP separados para cada posición

Importante: Esta es una estrategia de gestión de riesgo agresiva. Utilice Multiplicador 1.0 para operaciones conservadoras.

3️⃣ Stop Loss y Take Profit Dinámicos

Cálculo basado en ATR:

Stop Loss = Entrada ± (ATR × SL_Multiplicador) Take Profit = Entrada ± (ATR × TP_Multiplicador) Por defecto: SL_Multiplicador = 1.5 TP_Multiplicador = 3.0 Relación Riesgo/Beneficio = 1:2

Opción de SL/TP fijo:

Establecer Use_Dynamic_SLTP = false para valores de pip fijos

FixedStopLossPips = 30 pips

FixedTakeProfitPips = 50 pips

4️⃣ Trailing Stop (Bloqueo de beneficios)

Trailing Stop basado en ATR:

Trailing Distance = ATR × ATR_TS_Multiplier Ejemplo: ATR = 0,0020 (20 pips) Multiplicador = 1,0 Distancia de arrastre = 20 pips Cuando la posición de COMPRA tiene +20 pips de beneficio: → El SL se mueve automáticamente al precio de Entrada → El SL sube a medida que sube el precio → El beneficio está protegido.

Controles de seguridad:

Cumple con el nivel mínimo de stop del broker

Control del nivel de congelación

Evita errores de paradas no válidas

5️⃣ Gestión de riesgos

Riesgo por posición:

MaxRiskPerTradeUSD = $20 (por defecto)

Cálculo automático de lotes basado en la distancia Stop Loss

Evita riesgos excesivos en el saldo de la cuenta

Control de posición máxima:

Max_Open_Positions = 3

Límite de posición abierta por símbolo

Evita una carga excesiva del lote

Control de márgenes:

Cálculo del margen antes de cada operación

No abre la operación si el margen es insuficiente

Minimiza el riesgo de ajuste de márgenes

Panel visual HUD

Información en tiempo real:

┌─────────────────────────────────┐ │ NeuraVault Pro V1.0 │ │ EURUSD / M15 │ ├─────────────────────────────────┤ │ PRICE: BID 1.08500 / ASK 1.08520│ │ │ │ AUTO TRADING: │ │ Mode: ON | Pos: 2/3 | Lote: 0.01│ │ TS: ON | ATR Mult: 1.0 │ │ │ │ FILTROS: │ │ RSI(14): ON | 35.2 | BUY Zone │ │ Min RSI (1h): 32.1 | Max: 68.5 │ │ MA Cross: ON | BULLISH │ │ MACD: ON | 0.0015 | BULLISH │ │ ADX(14): ON | 28.5 | TENDENCIAL │ │ ATR(14): ON | 18.5 pips │ │ MTF(H1): ON | UPTREND │ └─────────────────────────────────┘

Indicadores de estado de color:

Verde: Alcista/Activo/Tendencia

Rojo: Bajista/Apagado/Rango

Amarillo: Neutral/Alerta

Gris: Desactivado

Señales gráficas:

Flecha Verde (↑): Señal de COMPRA

Flecha roja (↓): Señal de VENTA

Las señales históricas también se muestran en el gráfico

Instalación y uso

Paso 1: Instalación

Cargue el EA en MetaTrader 5 Arrástrelo al gráfico del símbolo deseado Active AutoTrading (botón verde "AutoTrading")

Paso 2: Configuración básica

=== AJUSTES OBLIGATORIOS === ✓ TradeLotSize = 0.01 (lote inicial) ✓ MaxRiskPerTradeUSD = 20 (riesgo por operación) ✓ Max_Open_Positions = 3 (posiciones máximas) ✓ RSI_Period = 14 ✓ RSI_BuyLevel = 40 ✓ RSI_SellLevel = 60 === FILTROS OPCIONALES === □ Use_MA_Filter = false (inicialmente desactivado) □ Use_MACD_Filter = true (recomendado) □ Use_ADX_Filter = false □ Use_ATR_Filter = false □ Use_MTF_Filter = false

Paso 3: Optimización (¡MUY IMPORTANTE!)

⚠️ ADVERTENCIA: ¡Debes optimizar para cada símbolo y marco temporal!

Por qué es necesaria la optimización:

La volatilidad del EURUSD difiere de la del ORO

Los niveles de RSI en M5 se comportan de manera diferente que en H1

Cada mercado tiene su propia dinámica

Los ajustes no optimizados pueden provocar pérdidas

Parámetros de optimización:

1. Parámetros principales (obligatorios):

RSI_Period: 10-20 (paso: 2) RSI_BuyLevel: 30-45 (paso: 5) RSI_SellLevel: 55-70 (paso: 5)

2. Gestión del riesgo:

TradeLotSize: 0.01-0.10 (paso: 0.01) LotIncreaseMultiplier: 1.0-2.5 (paso: 0.5) Max_Open_Positions: 1-5 (paso: 1) SL_ATR_Multiplier: 1.0-3.0 (paso: 0.5) TP_ATR_Multiplier: 2.0-5.0 (paso: 0.5)

3. Filtros (opcional):

FastMA_Period: 5-20 (paso: 5) SlowMA_Period: 15-50 (paso: 5) ADX_Threshold: 20-30 (paso: 5) Min_ATR_Value_Pips: 10-30 (paso: 5)

Pasos de optimización:

Abrael Probador de Estrategias ( Ctrl+R) Seleccione el EA Elija el símbolo y el marco temporal (por ejemplo, EURUSD, M15) Periodo: Utilice un mínimo de 6 meses de datos Vaya a la pestaña Optimización Añada los parámetros anteriores Pulse el botón Inicio Seleccione los mejores resultados (Profit Factor, Drawdown, Winrate) Verifique estos ajustes con pruebas a futuro

Criterios de optimización:

✓ Factor de beneficio > 1,5 ✓ Tasa de ganancias > 50% ✓ Reducción máxima < 20% ✓ Total de operaciones > 50 (para significación estadística) ✓ Factor de recuperación > 3,0

Paso 4: Pruebas en cuenta demo

⚠️ ¡PRIMERO DEMO, LUEGO REAL!

Proceso de Prueba Demo (Mínimo 1 Mes):

Abra una cuenta demo Aplique los ajustes optimizados Ejecutar durante 1 mes como mínimo Supervise el rendimiento diario Revise los registros de operaciones Compruebe los niveles de reducción Pase a la cuenta Real si los resultados son satisfactorios

Métricas a monitorizar en Demo:

Ganancias/pérdidas diarias/semanales

Reducción máxima

Tasa de ganancias

Duración media de las operaciones

Rendimiento de la multiplicación de lotes

Eficacia del trailing stop

Símbolos y plazos recomendados

Mejor rendimiento:

✓ EURUSD - M15, M30 ✓ GBPUSD - M15, M30 ✓ XAUUSD (ORO) - M15, M30, H1 ✓ USDJPY - M15, M30

Rendimiento medio:

○ AUDUSD - M15 ○ USDCAD - M15 ○ NZDUSD - M15

Recomendación: Optimice por separado para cada símbolo y utilice números mágicos diferentes.

⚠️ Advertencia de riesgo y responsabilidad

LEA ATENTAMENTE:

Operar en Forex y CFDs implica un alto riesgo, puede perder todo su capital. Este EA no es una garantía de beneficios. Rendimientos pasados no garantizan resultados futuros. La optimizaciónes obligatoria. No utilizar sin optimización. Cada símbolo y marco de tiempo requiere una configuración diferente. No utilizar en cuenta real sin haber probado el EA endemo durante al menos 1 mes. Riesgo de multiplicación del lote: Los valores de LotIncreaseMultiplier > 1.0 representan una estrategia agresiva. Utilice 1.0 para operaciones conservadoras. La gestión del riesgo es su responsabilidad: No opere con dinero que no pueda permitirse perder.

Mantenga el número máximo de posiciones bajo (1-3)

Nunca desactive los stop loss

No arriesgue más del 1-2% del saldo de su cuenta. Las condiciones del mercado cambian: el rendimiento puede variar en mercados con tendencia o con oscilaciones. La selección del broker es importante: Utilice un broker con spreads bajos y buena ejecución. VPS recomendado: Se recomienda el uso de VPS para un funcionamiento ininterrumpido 24 horas al día, 7 días a la semana. Todos los riesgos son suyos. Usted es el único responsable de los beneficios / pérdidas de las operaciones realizadas con este EA.

Soporte y Contacto

¿Tiene preguntas?

Envíe un mensaje desde nuestra página de perfil MQL5:www.mql5.com/en/users/barissan/seller

Póngase en contacto con nosotros para cuestiones relacionadas con EA, sugerencias de optimización o solicitudes de funciones

Puede compartir resultados de backtest y preguntar sobre sus experiencias

Temas que apoyamos: ✓ Soporte de instalación y configuración ✓ Guía de optimización ✓ Informes de errores ✓ Problemas de compatibilidad con brokers ✓ Sugerencias estratégicas

Temas que no apoyamos: ✗ Asesoramiento personal de trading ✗ Solicitudes de garantía de beneficios ✗ Compensación de pérdidas ✗ Gestión de cuentas

Especificaciones técnicas

Plataforma: MetaTrader 5Idioma: MQL5 Versión: 1 .0Depósito mínimo: $100 (para 0.01 lote)Depósito recomendado: $500+ Uso de CPU: Bajo Uso de memoria:Medio Velocidad de tick: Cada tickBacktest soportado: Sí (cada modelo de tick)Multidivisa: Sí Cobertura soportada: No (para cuentas de compensación)

Versión Demo

Prueba gratuita de 14 días

Puede probar el EA sin riesgo descargando la versión demo:

Características de la versión demo: ✓ 14 días de uso con todas las funciones ✓ Todos los filtros ajustables ✓ Puede realizar operaciones reales ✗ Parámetros de trading bloqueados (lote, recuento de posiciones, etc.)

Características dela versión completa: ✓ Uso ilimitado ✓ Todos los parámetros ajustables ✓ Actualizaciones de por vida ✓ Soporte prioritario

Consejos para el éxito

1. Ser Paciente

Dé tiempo al EA para que funcione

No se centre en los resultados diarios, fíjese en el rendimiento mensual

2. Gestión del riesgo

Nunca arriesgue más del 10% del saldo de su cuenta

Asuma un riesgo máximo del 1-2% por operación

3. Diversifique

Operar con varios símbolos

Pruebe en diferentes plazos

4. Supervise

Compruebe los registros diarios de operaciones

Analizar las operaciones perdedoras

Anote las configuraciones exitosas

5. Aprenda

Comprender la lógica del EA

Aprender la estrategia RSI

Seguir la dinámica del mercado

Conclusión

NeuraVault Pro es un sistema profesional de inversión RSI. Con la optimización adecuada, la gestión de riesgos, y el uso paciente, puede proporcionar un rendimiento constante en los mercados de divisas.

Recuerde:

La optimización es obligatoria

Las pruebas de demostración son esenciales

La gestión de riesgos es vital

Todos los riesgos son suyos

Le deseamos éxito en sus operaciones.

Al comprar este EA, usted declara que ha leído y acepta todas las advertencias de riesgo anteriores.

2025 NeuraVault Pro | Professional Trading Solutions