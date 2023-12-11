DMF Ai Ftmo Challenge and Prop Firms pass Safely
- Asesores Expertos
- Ransom Dikpen Egene
- Versión: 7.1
- Activaciones: 5
CM = "DMF_AI_EA_ROBOT";
Strategy = 1
ElapsedSECONDS = 7
MaxDailyProfit = 3500
MaxDailyLoss = -1500
MaxMonthlyProfit=10000
LS= 1.3
CSL=1.3
ESL=1.3
PF= 50
STP=50
CPF=50
TND= 50
Lot= 150
BLS= 150
CLS= 150
TradingBetween = 16:30-23:30
Risk_Triger=+010
Mg = 2001
MAX Range Allowed = 100000
Bars For Range = 1
🛠️⚙️ backtesting parameters provided Above; for ftmo broker only, account size 100K, Pair USTECHCASH100 Timeframe= H1 or H4. for other brokers and pairs contact support.
si encuentra error 130 por favor cambie el spread a 100 del spread actual.
📍Para los países con las empresas Prop restricciones MT4 apoyamos comercio copia de MT4 a DXTrader, Matchtrader, TradeLocker, y Ctrader.
🚫 Nuestra herramienta sólo se vende en mql5 mercado oficial, ni siquiera en Ebay cuidado con los estafadores y no caer víctima por curiosidad.
✅ Nota en contacto con nuestro elegram(DMF_aggressive) supportt para obtener más ayuda sobre cómo configurar
DMF AI EA ROBOT PARA PROPS FIRMAS DESAFÍO, PRUEBA DE EVALUACIÓN PASANDO CON SEGURIDAD. FTMO ETC
Este no es un nuevo producto en el mercado, pero una versión única creada por separado para reducir el costo.
Este robot fue construido para trabajar convenientemente con cuentas censuradas, con la mejor gestión de riesgos,
(133525277
servidor: Exness-MT5Real9
contraseña: Drain2025$ )
✅ Trading con Protecciones de pérdida máxima diaria y beneficio máximo diario
✅ aprovecha los picos de Noticias.
✅ Totalmente Automatizado
✅ Variedades de Estrategias para elegir
✅ Fácilmente personalizable a 100s de estrategias
❌ Sin Martingala
❌ Sin Cuadrícula
❌ Cobertura
Nota: esto es para su uso, tanto en la cuenta de desafío y la cuenta financiada no sólo pasar el desafío. Mucha suerte
Para las empresas de apoyo censurados mensaje nosotros para obtener una versión personalizada personal de nuestra EA
No dude en contactar con nosotros para más asistente Telegram: @DMF_aggressive
Saludos cordiales ITace (Sr. Marve)
great support