DMF Ai Ftmo Challenge and Prop Firms pass Safely

5 
CM = "DMF_AI_EA_ROBOT";
Strategy = 1 
ElapsedSECONDS = 7
 MaxDailyProfit = 3500
 MaxDailyLoss = -1500 
MaxMonthlyProfit=10000
 LS= 1.3
 CSL=1.3 
ESL=1.3 
PF= 50 
STP=50
 CPF=50
 TND= 50
 Lot= 150
BLS= 150
CLS= 150
TradingBetween = 16:30-23:30
 Risk_Triger=+010
 Mg = 2001 
MAX Range Allowed = 100000 
Bars For Range =    1

🛠️⚙️ backtesting parameters provided Above; for ftmo broker only, account size 100K, Pair USTECHCASH100 Timeframe= H1 or H4. for other brokers and pairs contact support.

si encuentra error 130 por favor cambie el spread a 100 del spread actual.

📍Para los países con las empresas Prop restricciones MT4 apoyamos comercio copia de MT4 a DXTrader, Matchtrader, TradeLocker, y Ctrader.

🚫 Nuestra herramienta sólo se vende en mql5 mercado oficial, ni siquiera en Ebay cuidado con los estafadores y no caer víctima por curiosidad.

✅ Nota en contacto con nuestro elegram(DMF_aggressive) supportt para obtener más ayuda sobre cómo configurar

DMF AI EA ROBOT PARA PROPS FIRMAS DESAFÍO, PRUEBA DE EVALUACIÓN PASANDO CON SEGURIDAD. FTMO ETC

Este no es un nuevo producto en el mercado, pero una versión única creada por separado para reducir el costo.

Este robot fue construido para trabajar convenientemente con cuentas censuradas, con la mejor gestión de riesgos,

(133525277

servidor: Exness-MT5Real9

contraseña: Drain2025$ )

✅ Trading con Protecciones de pérdida máxima diaria y beneficio máximo diario

✅ aprovecha los picos de Noticias.

✅ Totalmente Automatizado

✅ Variedades de Estrategias para elegir

✅ Fácilmente personalizable a 100s de estrategias


❌ Sin Martingala

❌ Sin Cuadrícula

❌ Cobertura


Nota: esto es para su uso, tanto en la cuenta de desafío y la cuenta financiada no sólo pasar el desafío. Mucha suerte

Para las empresas de apoyo censurados mensaje nosotros para obtener una versión personalizada personal de nuestra EA



No dude en contactar con nosotros para más asistente Telegram: @DMF_aggressive


Saludos cordiales ITace (Sr. Marve)

Comentarios 5
142818530
30
142818530 2024.11.04 20:17 
 

great support

Bilal J
109
Bilal J 2024.08.21 17:56 
 

The fantastic EA fulfills its functions. The sold helped me adjust and configure the very friendly bot.

Livio Yves Chathuant
983
Livio Yves Chathuant 2024.03.13 09:15 
 

I give a 10/10 I am an ftmo demo on a 100k account, in 8 days I finished the challenge +5.15%, the developer very serious he helped me a lot to configure the bot, very kind and fast . I give 5 stars. https://trader.ftmo.com/metrix?share=1f659d8769a0&lang=en

Expert Advisor WATCHFUL SCALPER
Sergiy Podolyak
1 (1)
Asesores Expertos
Este EA requiere un broker con ejecución de mercado (ECN, NDD, cuentas STP), spread bajo, StopLevel cero (o cercano a dicho nivel), sin comisión si es posible (ya que influye en la cantidad de beneficio). El tiempo de ejecución de la orden debe medirse en milisegundos, no en minutos, las recotizaciones y el deslizamiento no deben ocurrir con demasiada frecuencia. Depósito: El depósito mínimo es de $50 (MinLot = 0.01) o $500 (MinLot = 0.1) Pares de divisas recomendados: EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, NZ
FREE
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan  gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Multi Gold Ai Robot
Nirundorn Promphao
5 (1)
Asesores Expertos
Multi Gold Ai Robot es un sistema seguro para el comercio de divisas y criptomonedas. Desarrollado exclusivamente para el par XAUUSD(ORO) y cualquier par de divisas. ¡Pruebe ahora! Estrategias más rentables Orden de Cierre con Ganancia de Dinero, tecnología CutOff, Cutloss por cantidad de operaciones. Edición Super Especial para traders y Introducing Broker y Partners ¡¡¡WOW!!! Precio Especial : $650 por 99 copias solamente, Precio Normal $2,999 !!! Promoción Especial cada semana. El Robot Ai
Glitter Grass
Aleksandr Nadein
Asesores Expertos
ADVISOR "GG" - ¡UNIVERSAL, CAPAZ DE OPERAR USTED MISMO Y CON LA AYUDA DE UN TRADER! EL PANEL MUESTRA TODA LA DESCARGA PARA AYUDAR A LA HORA DE OPERAR. BOTONES PRESENTES 1.CIERRE DE ÓRDENES RENTABLES 2. CERRAR TODAS LAS ÓRDENES 3. BLOQUEAR ESTAS POSICIONES PARA CONFIGURAR EL EXPERTO, SE UTILIZA LA DISTANCIA, QUE DEPENDE DE LA TENDENCIA PARA OPTIMIZAR LA TENDENCIA, ¡HAY UN ALGORITMO ESPECIAL! AL OPERAR, PUEDE AÑADIR ÓRDENES DE APERTURA MANUALMENTE, ¡TAMBIÉN ES POSIBLE BLOQUEAR TODAS LAS Ó
Traderspro
Chukwudi Joshua Obiekwe
Asesores Expertos
TradersPro - EA de compra/venta totalmente automatizado para un crecimiento constante. EA Automatizado de Compra/Venta Demo-probado: +200% Crecimiento ️ Plug-and-Trade Setup - No Necesita Experiencia Descripción: TradersPro es un EA de Forex totalmente automatizado diseñado para operaciones consistentes de compra/venta con supervisión mínima. Utiliza una lógica inteligente de tendencia y reversión con gestión de riesgo incorporada para ayudar a los operadores a hacer crecer sus cuentas
Regression Channel double
Vadim Zotov
3.4 (5)
Asesores Expertos
Robot de trading para una cuenta real. Es una continuación de la idea utilizada como base del popular Regression Channel EA. A diferencia de su predecesor, utiliza un algoritmo de negociación bidireccional. El robot opera dentro de un canal formado por curvas de regresión. Las operaciones se realizan siempre mediante stop losses. Características de la estrategia El robot opera dentro de un canal de tendencia delimitado por las curvas de una regresión polinómica. La dirección y la fuerza de la t
PipFinite EA Breakout EDGE
Karlo Wilson Vendiola
5 (5)
Asesores Expertos
La versión automatizada oficial del indicador fiable PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE toma la señal del indicador PipFinite Breakout EDGE y gestiona la operación por usted. Debido a los numerosos instrumentos financieros a considerar, muchos operadores quieren que las señales sean totalmente automatizadas. El EA se asegurará de que todas sus operaciones se ejecuten desde la entrada hasta la salida. Le ahorrará tiempo y esfuerzo a la vez que maximizará sus beneficios. La ventaja de la
Team Trading Usdjpy
Hulya Cinar
Asesores Expertos
Team Trading System se basa en la lógica de las estrategias de órdenes y estrategias de toma de beneficios que trabajan en equipo. En general, EA consta de dos partes como estrategias y sección de toma de beneficios. La sección de estrategias son estrategias especiales que creamos para los símbolos. Las estrategias continúan abriendo órdenes de compra y venta de forma independiente. Takeprofits cierra las órdenes que se abren trabajando en equipo. La lógica de Take Profits es que las órdenes re
Jack Code Pot
Vitalii Zakharuk
Asesores Expertos
El robot Jack Code Pot analiza automáticamente el mercado cuando alcanza un cierto nivel de velocidad de movimiento del precio. Un Asesor Experto de un nuevo tipo Jack Code Pot - funciona utilizando movimientos de ticks agudos. La singularidad del Asesor Experto es que se puede ejecutar en cualquier período horario, en cualquier par de divisas y en el servidor de cualquier corredor. Esto hace que el Asesor Experto sea lo suficientemente atractivo como para utilizarlo en el trading. Se recomiend
NeverScalping
Yeun Jung Hwan
Asesores Expertos
NeveScalping es un Scalping Trading e Intraday Trading. NeveScalping utiliza predicciones y pronósticos utilizando algoritmos de inteligencia artificial. De este modo, el derecho superior profesional ha perdido su suerte. EURUSD hace un trabajo práctico e históricamente importante. Descargue la demo usted mismo. Mis pruebas fueron de 90 días de precisión, la propagación real, deslizamiento extra y la fecha de alta visibilidad de las garrapatas reales. Las recomendaciones son las siguientes op
Manual Grid CM
Vladimir Khlystov
Asesores Expertos
El Asesor experto le ayuda a establecer una red de órdenes pendientes y recoger beneficios de cualquier movimiento de los precios. Puede utilizarlo para operar con muchas estrategias de red. También puede utilizarlo para realizar un seguimiento de las posiciones abiertas. "Buy Stop" - abrir una red de órdenes pendientes stop de venta "Sell Stop" - abrir una red de órdenes stop pendientes de compra "Buy Limit" - abrir una red de órdenes limitadas pendientes para la venta "Sell Limit" - abrir un
Trend thrreecoins
Chunwei Guan
Asesores Expertos
El triángulo de tendencia es bastante complejo. Es una cobertura entre dos divisas directas y una divisa cruzada, o entre dos divisas cruzadas. A menudo, los operadores se ven afectados por factores externos y no pueden ejecutarlo estrictamente, lo que provoca pérdidas. Tras un gran número de análisis estadísticos de datos y un estricto cálculo de demostración científica, el sistema puede lograr beneficios estables a través de muchos años de verificación de transacciones reales. Se espera que lo
Simos MT4
Maryna Shulzhenko
5 (1)
Asesores Expertos
Descripción de Simo : un robot innovador con un sistema de trading único Simo es un revolucionario robot de trading que cambia las reglas del juego con su exclusivo sistema de trading. Utilizando el análisis de sentimiento y el aprendizaje automático, Simo lleva el trading a un nuevo nivel. Este robot puede trabajar en cualquier marco temporal, con cualquier par de divisas y en el servidor de cualquier broker. Simo utiliza su propio algoritmo para tomar decisiones de trading. Varios enfoques
Little Spartan EA
Joseph Saeidian
Asesores Expertos
Little Spartan EA El Little Spartan EA es un avanzado sistema de trading automatizado que combina el análisis de tendencias en múltiples marcos temporales con indicadores de impulso RSI para identificar oportunidades de trading de alta probabilidad. Aunque no utiliza explícitamente redes neuronales en el sentido tradicional, emplea un sofisticado enfoque algorítmico que imita el reconocimiento de patrones de redes neuronales mediante el análisis multidimensional de señales. Marco temporal reco
