Super Gold Hedging DCA

Super Gold Hedging DCA y Rolling Cut
Super Gold Hedging DCA es un sistema de trading automatizado profesional diseñado específicamente para XAUUSD (Oro), pero gracias a su lógica universal, funciona igualmente bien en los principales pares de divisas como EURUSD y GBPUSD.

A diferencia de los peligrosos sistemas de cuadrícula "ciegos" que pueden hacer explotar las cuentas durante las tendencias fuertes, este EA cuenta con un mecanismo único de "Rolling Cut" (recorte de cola). Se centra en la supervivencia de la cuenta y el crecimiento constante mediante la gestión inteligente de la reducción.

🛡️ ¿Por qué elegir este EA?
✅ Estrategia única "Rolling Cut" El EA monitoriza su cesta de operaciones. Si el número de órdenes abiertas excede su límite (por ejemplo, 7 operaciones), automáticamente identifica y cierra la posición perdedora más antigua. Esto "corta la cola" de la pérdida, liberando margen y manteniendo su drawdown bajo control durante tendencias largas.

✅ Smart Expanding Grid En lugar de abrir operaciones a ciegas cada distancia fija, el EA utiliza una lógica de Expanding Grid. Coloca nuevas órdenes DCA basadas en rupturas de precios (Alto/Bajo). Esto evita el "spam de órdenes" en mercados laterales y asegura que las operaciones sólo se toman cuando el precio se mueve significativamente.

✅ Protección de cobertura El EA abre posiciones de compra y venta simultáneamente. Este enfoque de cobertura asegura que no importa dónde vaya el mercado, un lado siempre está generando ganancias para equilibrar la pérdida flotante del otro lado.

El EA está codificado con estrictos límites de seguridad (máximo 10 órdenes hard-limit) para cumplir estrictamente con las reglas de validación del Mercado MQL5 y prevenir errores de rechazo del broker (Error 148). También incluye una función de "Silent Stop" para proteger su cuenta de sobre-negociación.

⚙️ Parámetros de entrada
--- AJUSTES DE VOLUMEN ---

InpBaseLot: El tamaño del lote inicial para la primera operación (por ejemplo, 0,01).

InpTargetProfit: El Beneficio Objetivo Global en USD (Dinero). Cuando el beneficio total de todas las operaciones alcanza esta cantidad, el EA cierra todo.

--- AJUSTES DE DISTANCIA ---

InpDistancePips: La distancia de la rejilla en PIPS.

Para XAUUSD (Oro): 50 Pips = $5.00 movimiento de precio.

Para Forex (EURUSD): 50 Pips = 0.0050 movimiento de precio. (El EA detecta automáticamente los brokers de 3 o 5 dígitos).

--- GESTIÓN DE CAPITAL ---

InpStepBoundary: El número de orden específico donde cambia el multiplicador del lote.

InpMultPos_1to5: Multiplicador del lote para las operaciones iniciales (Etapa 1).

InpMultPos_6plus: Multiplicador del lote para las operaciones de recuperación (Etapa 2 - normalmente más alto para recuperar más rápido).

--- GESTIÓN DEL RIESGO ---

InpMaxOrdersToCut: El umbral de seguridad. Si las órdenes abiertas superan este número, se activa la función Rolling Cut para cerrar la operación mala más antigua.

InpMagic: Un número identificador único para el EA.

Recomendaciones
Símbolo: Altamente recomendado para XAUUSD (Oro). También funciona en EURUSD, GBPUSD.

Timeframe: M15 o H1 (Recomendado para reducir el ruido del mercado).

Tipo de cuenta: ECN o cuentas de bajo spread son las mejores para el scalping de Oro.

Saldo:

Mínimo $1,000 para cuentas Standard (Lote inicial 0.01).

Mínimo $1,000 centavos ($10) para cuentas Cent.

VPS: Por favor, utilice un VPS para un funcionamiento estable 24/7.

Nota: Operar implica riesgo. Por favor, pruebe el EA cuidadosamente con los datos de su broker antes de usarlo en una cuenta real.
