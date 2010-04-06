SessionInfoDisplay

Información esencial sobre las sesiones bursátiles de un vistazo

Deje de hacer malabarismos con múltiples herramientas y de entrecerrar los ojos ante los conversores de zonas horarias. El indicador SessionInfoDisplay es su nuevo e indispensable copiloto de operaciones que pone la inteligencia de mercado en tiempo real directamente en su gráfico.

Qué hace: Su panel de control de operaciones esencial

Este indicador inteligente proporciona tres datos críticos de un vistazo:

1. Detección de sesiones en tiempo real

- Identifica automáticamente qué sesión financiera principal está activa: Sídney, Tokio, Londres o Nueva York

- Señala los periodos de solapamiento (como Londres-Nueva York) en los que la volatilidad aumenta.

- Utiliza la hora GMT para que los cambios de horario no le pillen desprevenido.

- Pantalla codificada por colores para un reconocimiento visual instantáneo

2. Control del diferencial en tiempo real

- Muestra el diferencial actual en el formato que prefiera (pips o puntos)

- Observe los cambios del diferencial en tiempo real para evitar entrar en condiciones de ampliación

- Esencial para evaluar los costes de negociación y la liquidez

3. Temporizador de cuenta atrás de velas

- Muestra exactamente cuánto tiempo queda hasta el cierre de la vela actual

- Perfectamente formateado como MM:SS para una sincronización precisa

- Nunca más pierda una entrada o salida al cierre de la vela

Cómo transforma sus operaciones :

La sincronización lo es todo:

Sepa con precisión cuándo entra y sale liquidez del mercado. Entre durante los solapamientos de las sesiones, cuando el volumen alcanza su punto máximo, y evite los mercados delgados, cuando los diferenciales se amplían de forma impredecible.

Gestión de riesgos simplificada:

Controle los diferenciales en tiempo real. Se acabó el entrar en operaciones sólo para descubrir que está pagando 3 veces el diferencial normal. Tome decisiones conscientes de los costes al instante.

Eficacia visual:

Con las sesiones codificadas por colores que aparecen directamente en su gráfico, desarrollará un sentido intuitivo del ritmo del mercado. Verde para Londres, naranja para Nueva York: su cerebro aprende a asociar los colores con los comportamientos del mercado.

Se acabaron las matemáticas de husos horarios:

Olvídese de calcular si son las 8 AM GMT o las 9 AM BST. El indicador maneja todas las conversiones horarias automáticamente, asegurando que siempre esté sincronizado con las horas de mercado globales.

Personalizable y discreto:

Colóquelo en cualquier lugar de su gráfico, ajuste el tamaño de la fuente y elija su combinación de colores preferida. Proporciona información vital sin desordenar su espacio de trabajo.

Por qué necesita este indicador ahora:

Todos los operadores profesionales saben que el conocimiento de las sesiones de mercado separa a los operadores rentables del resto. Los operadores institucionales cuentan con equipos que monitorizan estas variables; ahora usted tiene la misma ventaja en una única y elegante herramienta.

Si usted es un scalper que necesita spreads ajustados, un swing trader que sincroniza las entradas con las aperturas de sesión, o un operador de noticias que capitaliza la volatilidad solapada, SessionInfoDisplay le ofrece el conocimiento contextual que necesita para operar con confianza.

Deje de adivinar. Empiece a saber.

Añada SessionInfoDisplay a sus gráficos hoy mismo y opere con la precisión de alguien que ve todo el reloj del mercado global.

Transforme su gráfico de visualización de precios en un centro de mando estratégico.

Resumen de ventajas clave:

- Detección de sesiones en tiempo real (DST-safe)

- Identificación de periodos de solapamiento para oportunidades de alta volatilidad

- Control en tiempo real de los diferenciales para un momento óptimo de entrada

- Cuenta atrás de velas para una ejecución precisa de las operaciones

- Sistema visual codificado por colores para un reconocimiento instantáneo

- Colocación y apariencia personalizables

Compatible con MT5 | Se actualiza cada segundo | Ligero y eficiente

Su ventaja en los mercados no es sólo lo que negocia, sino cuándo lo hace. Domine ambos con SessionInfoDisplay.


Productos recomendados
Double Correlation
Michele Bini
Indicadores
El indicador de Correlación Doble (libre) traza dos correlaciones de ventana en una ventana separada. el tamaño de la ventana se toma como entrada antes de los dos símbolos a correlacionar. Dos símbolos se toman como parámetros de entrada, así como la longitud del período. y las dos correlaciones se calculan con el símbolo que se muestra actualmente ex: entrada GBPJPY y AUDNZD. símbolo actual EURUSD entonces lo siguiente será calculado corr(EURUSD,GBPJPY) y corr(EURUSD,AUDNZD) El indicador puede
FREE
Gold Range Filter Pro with Volume Signals
Fazal Abbas Shah
5 (3)
Indicadores
Descripción del indicador Range Filter Pro es una sofisticada herramienta de negociación para XAUUSD (Oro) que combina el filtrado adaptativo de precios con el análisis de volumen y el seguimiento del mercado en tiempo real. Diseñado tanto para operadores principiantes como profesionales, este indicador ayuda a identificar la dirección de la tendencia, posibles retrocesos y movimientos significativos del mercado a través de su enfoque multicapa. Componentes clave 1.Filtro de rango dinámico 2.B
FREE
Trading Sessions by Mahefa R
Mahefa Raveloson
Indicadores
Trading Sessions de Mahefa R es un indicador para MetaTrader 5 que identifica visualmente las cuatro principales sesiones de negociación: Nueva York, Londres, Tokio y Sydney . Diseñado para proporcionar una visión de mercado limpia, intuitiva y profesional, destaca los periodos más activos del mercado Forex utilizando una visualización inteligente de los rangos de las sesiones , los colores de las velas específicos de cada sesión y los separadores diarios . Características principales: Detecci
FREE
Multi Currency Strength Dashboard Mini
Prime Horizon
Indicadores
Multi Currency Strength Dashboard Mini (GRATIS) – Medidor de Fuerza de Divisas para MetaTrader 5 Multi Currency Strength Dashboard Mini es un indicador gratuito para MetaTrader 5 que muestra en tiempo real la fuerza relativa de 8 divisas principales (USD, EUR, GBP, JPY, CHF, CAD, AUD, NZD) en un panel visual claro y rápido de interpretar. Objetivo: ayudarte a identificar en segundos qué divisas están fuertes y cuáles están débiles , para construir tu watchlist y seleccionar pares con lógica fuer
FREE
VFI Quantum
Nikita Berdnikov
5 (1)
Indicadores
Presentamos el VFI (Volume Flow Indicator), un indicador de negociación que analiza la relación entre el volumen y el movimiento de los precios para identificar las principales oportunidades de negociación. El indicador muestra la fuerza y la dirección del flujo de volumen, proporcionando señales claras sobre posibles puntos de entrada y salida. Las señales se forman a partir de cruces de la línea cero, cruces entre la línea VFI y su media móvil exponencial (EMA), y cuando el indicador sale de z
FREE
The magiciann
Abdelhak Benazizi
5 (5)
Indicadores
THE MAGICIAN - Indicador Profesional de Zonas de Oferta y Demanda Convierte el Caos del Mercado en Oportunidades de Trading Cristalinas en Gráficos de Oro de 15 Minutos ¿Tienes Problemas con el Trading de Oro? ¿Cansado de adivinar dónde entrar en operaciones en XAU/USD? ¿Confundido sobre si COMPRAR, VENDER o QUEDARSE FUERA? ¿Perdiendo configuraciones de alta probabilidad en el marco temporal de 15 minutos? "THE MAGICIAN" revela las fuerzas invisibles de oferta y demanda que mueven los mercados!
FREE
Girassol Sunflower MT5 Indicator
Saullo De Oliveira Pacheco
4.33 (6)
Indicadores
Este es el famoso indicador Sunflower para Metatrader5. Este indicador marca posibles máximos y mínimos en los gráficos de precios. El indicador identifica máximos y mínimos en el historial de precios del activo, tenga en cuenta que el girasol actual de la última vela se repinta, ya que no es posible identificar un máximo hasta que el mercado se invierte y tampoco es posible identificar un mínimo sin que el mercado deje de caer y comience a subir. Si buscas un programador profesional para Metat
FREE
Value Chart Candlesticks
Flavio Javier Jarabeck
4.69 (13)
Indicadores
La idea de un indicador Value Chart se presentó en un libro muy bueno que leí allá por 2020 , "Dynamic Trading Indicators: Winning with Value Charts and Price Action Profile ", de los autores Mark Helweg y David Stendahl. La idea es simple y el resultado es pura genialidad: Presentar el análisis de precios de velas de una manera sin tendencia. CÓMO LEER ESTE INDICADOR Busque los niveles de sobrecompra y sobreventa. Por supuesto, tendrá que probar los ajustes mucho para encontrar el "correcto" p
FREE
Smart FVG Stats
- Md Rashidul Hasan
Indicadores
El Smart FVG Statistics Indicator es una potente herramienta de MetaTrader 5 diseñada para identificar, seguir y analizar automáticamente los Fair Value Gaps (FVGs) en sus gráficos. ¿Le gusta? ¿Odiarlo? ¡Házmelo saber en un comentario! Las solicitudes de características e ideas para nuevas herramientas son muy apreciadas :) Pruebe "The AUDCAD Trader ": https://www.mql5.com/en/market/product/151841 Características principales Detección avanzada de brechas en el valor razonable Identificación a
FREE
Donchian Breakout And Rsi
Mattia Impicciatore
Indicadores
Descripción general Este indicador es una versión mejorada del Canal Donchian clásico, ampliada con funciones prácticas para el trading real. Además de las tres líneas estándar (máxima, mínima y central), el sistema detecta rupturas y las muestra visualmente con flechas en el gráfico, mostrando solo la línea opuesta a la dirección de la tendencia actual para una lectura más clara. El indicador incluye: Señales visuales : flechas de colores en las rupturas Notificaciones automáticas : ventana eme
FREE
High Low Open Close
Alexandre Borela
4.98 (42)
Indicadores
Si te gusta este proyecto, deja una revisión de 5 estrellas. Este indicador dibuja los precios abiertos, altos, bajos y finales para los especificados período y se puede ajustar para una zona horaria específica. Estos son niveles importantes considerados por muchos institucionales y profesionales comerciantes y puede ser útil para que usted sepa los lugares donde podrían ser más activo. Los períodos disponibles son: Día previo. Semana anterior. Mes anterior. Barrio anterior. Año anterior. O:
FREE
SyncCrosshair MT5
Murtaza Aziz
Indicadores
SyncCrosshair - Indicador de retícula sincronizada y encajada Visión General: SyncCrosshair es un indicador MQL5 ligero que replica la experiencia de retícula de TradingView a través de múltiples gráficos MT5. Mueva su ratón o haga clic en cualquier gráfico sincronizado, y observe cómo las líneas verticales + horizontales se ajustan con precisión a la hora de apertura de cada vela en el marco temporal del gráfico (5 min, 15 min, H1, H4, etc.). Características principales: - Sincronización Mult
FREE
LT Donchian Channel
Thiago Duarte
4.83 (6)
Indicadores
Donchian Channel es un indicador creado por Richard Donchian. Se forma tomando el máximo más alto y el mínimo más bajo del último periodo especificado en velas. El área entre el máximo y el mínimo es el canal para el periodo elegido. Su configuración es sencilla. Es posible tener la media entre las líneas superior e inferior, además de tener alertas cuando el precio alcanza uno de los lados. Si tiene alguna pregunta o encuentra algún error, por favor póngase en contacto conmigo. ¡Que lo disfrute
FREE
Swing Point BoS CHoCH Con Exp Alerts
Usiola Oluwadamilol Olagundoye
Indicadores
NOTA: Activar Pattern Scan Este indicador identifica Swing Points, Break of Structure (BoS), Change of Character (CHoCH), patrones de contracción y expansión que se trazan en los gráficos. También viene con alertas y notificaciones móviles para que no se pierda ninguna operación. Se puede utilizar en todos los instrumentos de negociación y en todos los plazos. La característica de no repintar lo hace particularmente útil en backtesting y en el desarrollo de modelos de trading rentables. La prof
FREE
AZ session scalper
Yurii Shvechikov
Indicadores
Indicador de sesión AZ Un pequeño pero útil indicador de sesión, diseñado principalmente para scalping. Active la sesión en la que planea operar, observe la reacción de las velas M5/M15 al nivel de la sesión anterior y entre. Siempre nos fijamos en la reacción de la sesión actual con respecto a la anterior. Por ejemplo, si opera en América, active la sesión europea, y observe cómo una sesión quita liquidez a la otra. Importante: ajuste la hora a la zona horaria de su broker en los ajustes del
FREE
DC Indicator
Lamont Simone Reynecke
Indicadores
El indicador de canal donchiano podría ser el más adecuado para usted Operar con productos derivados como futuros, opciones, CFD, divisas y certificados conlleva un riesgo significativo. Estos productos no son adecuados para todos los inversores. Los inversores podrían llegar a perder toda la inversión original o más. En todo caso, sólo debe utilizarse dinero equivalente al capital de riesgo personal y que pueda perderse sin poner en peligro la seguridad financiera o el estilo de vida. Los p
FREE
Show Pips for MT5
Roman Podpora
4.65 (26)
Indicadores
Este indicador de información será útil para quienes quieran estar siempre al tanto de la situación actual de la cuenta. -   Indicadores más útiles El indicador muestra datos como ganancias en puntos, porcentaje y moneda, así como el diferencial del par actual y el tiempo hasta que la barra se cierra en el período de tiempo actual. Hay varias opciones para colocar la línea de información en el gráfico: A la derecha del precio (corre detrás del precio); Como comentario (en la esquina superior iz
FREE
ATR Plus
Ivan Pochta
Indicadores
ATR Plus es una versión mejorada del clásico ATR que muestra no sólo la volatilidad en sí, sino la energía direccional del mercado . El indicador convierte ATR en un oscilador normalizado (0-100), lo que le permite ver claramente: quién domina el mercado: compradores o vendedores cuándo comienza una tendencia cuando una tendencia pierde fuerza cuando el mercado entra en un rango cuando la volatilidad alcanza zonas de agotamiento ATR Plus es perfecto para sistemas basados en el impulso, el seguim
FREE
Follow The Line MT5
Oliver Gideon Amofa Appiah
4.6 (35)
Indicadores
Este indicador obedece a la máxima popular de que: "LA TENDENCIA ES TU AMIGA" Pinta una línea VERDE para la COMPRA y también pinta una línea ROJA para la VENTA. (puedes cambiar los colores). Da alarmas y alertas de todo tipo. NO SE REPITE y se puede utilizar para todos los pares de divisas y plazos. Sí, tan fácil y sencillo como eso. Incluso un novato puede utilizarlo para hacer grandes y fiables operaciones. NB: Para obtener mejores resultados, obtenga mis otros indicadores premium para señales
FREE
TradeInfos
Dustin Ricardo Pierenz
Indicadores
Siga su spread y todas las posiciones PnL (Compra y Venta) en tiempo real - ¡mantenga el control de sus operaciones de un vistazo! Características: Visualización del spread en tiempo real (en pips) PnL total de la posición de compra Posición total de venta PnL Diseño limpio y no intrusivo Funciona con todos los símbolos y marcos de tiempo Perfecto para: Scalpers que necesitan un conocimiento rápido del spread Operadores diarios que supervisan el rendimiento de posiciones largas/cortas Gestores
FREE
Bulls Bears Eyes MT5
Do Kim Dang Khoi
Indicadores
If you love this indicator, please leave a positive rating and comment, it will be a source of motivation to help me create more products <3 Puntos clave Bulls Bears Eyes es otra versión de Laguerre RSI. Utiliza el Bull/Bear Power para calcular. Un uso del Bulls Bears Eyes es identificar tendencias. Esto se hace mediante la búsqueda de períodos sostenidos cuando el indicador está por encima o por debajo de la línea de 0,5. Además, se genera una señal de compra cuando la línea Bulls Bears E yes
FREE
QuantumAlert RSI Navigator MT5
Abhimanyu Hans
Indicadores
QuantumAlert RSI Navigator es un indicador gratuito disponible para las plataformas MT4/MT5, su trabajo consiste en proporcionar "alertas" cuando el mercado está dentro de las regiones de "sobrecompra y sobreventa" en forma de señales de "compra o venta". Este indicador viene con muchas opciones de personalización mencionadas en la sección de parámetros a continuación, el usuario puede personalizar estos parámetros según sea necesario. Únase a nuestro grupo MQL5 , donde compartimos noticias y ac
FREE
Average Session Range
Tien Long Tu
Indicadores
Promedio del Rango de Sesiones: Calcular y Promediar el Rango Alto-Bajo de Sesiones Horarias Específicas en Múltiples Días. El Rango Promedio de Sesión es una herramienta sofisticada y precisa diseñada para calcular la volatilidad de sesiones de tiempo específicas dentro del día de negociación. Analizando meticulosamente el rango entre los precios máximos y mínimos de una sesión de negociación definida a lo largo de múltiples días, esta herramienta proporciona a los operadores un rango medio cla
FREE
Nem Nem
Taha Saber Ashour Kamel
Indicadores
Nem Nem es super preciso indicador mt5 que está trabajando con cualquier par de cualquier marco de tiempo que se mostrará y le proporcionará alta Winrate señal se puede utilizar para los pares de divisas, oro y cualquier otro par es fácil de usar también se puede ver las líneas blancas para el inicio y el final de las señales que le ayudará a leer el gráfico y entrar y tomar decisiones correctas en los oficios. también será claro para usted cuándo entrar y salir de cualquier comercio
FREE
Free Automatic Fibonacci MT5
Tonny Obare
4.86 (49)
Indicadores
Fibonacci automático gratuito es un indicador que traza automáticamente un retroceso de Fibonacci en función del número de barras que seleccione en la configuración BarsToScan del indicador. El Fibonacci se actualiza automáticamente en tiempo real a medida que aparecen nuevos valores máximos y mínimos entre las barras seleccionadas. Puede seleccionar qué valores de nivel se mostrarán en la configuración del indicador. También puede seleccionar el color de los niveles, permitiendo así que el oper
FREE
Pivot Points Signals
Oeyvind Borgsoe
Indicadores
Indicador de Puntos de Pivote - una detección de pivote rápida, fiable y totalmente personalizable para MetaTrader 5. Este indicador utiliza las funciones nativas iHighest e iLowest de MetaTrader para identificar pivotes máximos y mínimos mediante la búsqueda de los precios más altos y más bajos dentro de una ventana de barras definida por el usuario. Un pivote se confirma sólo cuando la barra actual es el máximo o mínimo absoluto dentro del rango seleccionado, asegurando señales precisas y opo
FREE
GEN Trend Fib Zones
Gede Egi Narditya
Indicadores
h ttps:// www.mql5.com/en/users/gedeegi/seller GEN (Zonas de Fibra de Tendencia) GEN (Trend Fib Zones) es un indicador profesional de análisis técnico que detecta automáticamente los cambios en la estructura de tendencia utilizando los máximos/mínimos de swing y traza dinámicamente las zonas clave de retroceso y extensión de Fibonacci. Características principales: Detección automática de la estructura de tendencia Identifica cambios en la estructura del mercado utilizando la lógica CHoCH (Cambi
FREE
MA Color Candles
Vladimir Kuzmin
Indicadores
Indicador MA Color Candles MA Color Candles es un indicador para mostrar visualmente las tendencias del mercado coloreando las velas de los gráficos. No añade objetos ni distorsiona los datos de precios, sino que colorea las velas reales basándose en el estado de dos medias móviles. Esto permite una rápida evaluación de la tendencia y su uso como filtro en las estrategias de negociación. Cómo funciona Tendencia alcista: MA rápida por encima de MA lenta, MA lenta al alza (velas verdes). Tendenci
FREE
My Candle Patterns
Francisco Gomes Da Silva
5 (1)
Indicadores
Este indicador es una versión de demostración del completo My candle, que se puede descargar aquí: Creador de Patrones de Velas Con la versión completa, puedes crear tus propias reglas de velas y modificar un patrón de vela tradicional para que sea más preciso según tu estrategia. El indicador incluye varias reglas de velas de ejemplo, pero aquí solo mostraré algunas: Pattern Rule Candle Green C > O Candle Red C < O Doji C = O Hammer (C > O and (C-O) *2 < O-L and (C-O) *0.5 > H-C) or (C < O and
FREE
Dsc Oscillator
Diogo Sawitzki Cansi
Indicadores
Broker recomendado: https://tinyurl.com/5ftaha7c Indicador utilizado para monitorizar las fluctuaciones de precios en el mercado y descubrir posibles reversiones a través de puntos de reversión o divergencias en el indicador. Todos los activos y todos los plazos. VER NUESTROS RESULTADOS EN INSTAGRAM: https://www.instagram.com/diogo.cansi/ GRUPO DE TELEGRAM = https://t.me/robosdsc Más información por email dscinvestimentos@gmail.com o por Whatsapp 55-991372299
FREE
Los compradores de este producto también adquieren
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.68 (59)
Indicadores
Si compras este indicador, recibirás mi Gestor de Operaciones Profesional + EA  GRATIS. Primero que todo, vale la pena enfatizar que este Sistema de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Curso en línea, manual y descarga de ajustes preestablecidos. El "Sistema de Trading Inteligente MT5" es una solución completa de trading diseñada para traders nuevos y experimentados. Combina más de 10 in
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (3)
Indicadores
Power Candles – Señales de entrada basadas en fuerza para cualquier mercado Power Candles lleva el análisis de fuerza probado de Stein Investments directamente a tu gráfico de precios. En lugar de reaccionar únicamente al precio, cada vela se colorea según la fuerza real del mercado, lo que permite identificar al instante acumulaciones de momentum, aceleraciones de fuerza y transiciones limpias de tendencia. Una sola lógica para todos los mercados Power Candles funciona automáticamente en todos
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.9 (79)
Indicadores
Cada comprador de este indicador recibe adicionalmente y de forma gratuita: La utilidad exclusiva "Bomber Utility", que acompaña automáticamente cada operación, establece niveles de Stop Loss y Take Profit, y cierra operaciones según las reglas de la estrategia; Archivos de configuración (set files) para ajustar el indicador en diferentes activos; Archivos de configuración para el "Bomber Utility" en los modos: "Riesgo Mínimo", "Riesgo Balanceado" y "Estrategia de Espera"; Un manual en video pas
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.92 (36)
Indicadores
***Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe es una herramienta de análisis de mercado en tiempo real desarrollada con base en los Smart Money Concepts (SMC). Está diseñada para ayudar a los traders a analizar la estructura del mercado de manera sistemática y obtener una visión más clara de la dirección general del mercado. El sistema analiza automáticamente los Puntos de Reversión, las Zonas Clave y la Estructura del Mercado a través de múltiples marcos temporales, mostrando al mismo tiempo Poi
Divergence In Chaos Environment
Arief
Indicadores
Obtén el AUX GRATUITO y soporte EA Descarga directa — Haz clic aquí [ D.I.C.E ] El DICE Indicator Divergence in Chaos Environment es una herramienta MT5 especializada creada para traders que aplican la Teoría de las Ondas de Elliott dentro del marco de las técnicas de Trading Chaos. Identifica divergencias ocultas y regulares en la acción del precio, sincronizadas con el entorno de mercado caótico descrito por Bill Williams. Características clave Divergencia alineada con Ondas de Elliott: detec
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Indicadores
PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO El precio de Azimuth Pro está establecido inicialmente en 299$ para los primeros 100 compradores. El precio final será de 499$ . LA DIFERENCIA ENTRE LAS ENTRADAS RETAIL E INSTITUCIONALES NO ES EL INDICADOR — ES LA UBICACIÓN. La mayoría de los traders entran en niveles de precio arbitrarios, persiguiendo el momentum o reaccionando a señales retrasadas. Las instituciones esperan a que el precio alcance niveles estructurados donde la oferta y demanda realmente cambian.
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indicadores
Introduciendo       Indicador Quantum Trend Sniper   , el innovador indicador MQL5 que está transformando la forma en que identificas y negocias los cambios de tendencia. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años,       Indicador de francotirador de tendencia cuántica       está diseñado para impulsar su viaje comercial a nuevas alturas con su forma innovadora de identificar cambios de tendencia con una precisión extremadamente alta. *
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
5 (10)
Indicadores
Game Changer es un indicador de tendencia revolucionario, diseñado para usarse en cualquier instrumento financiero y transformar su metatrader en un potente analizador de tendencias. El indicador no se redibuja ni se retrasa. Funciona en cualquier marco temporal y facilita la identificación de tendencias, señala posibles reversiones, actúa como mecanismo de trailing stop y proporciona alertas en tiempo real para una respuesta rápida del mercado. Tanto si es un experto, un profesional o un princi
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (100)
Indicadores
Desbloquee el poder del comercio de tendencias con el indicador Trend Screener: ¡su solución definitiva para el comercio de tendencias impulsada por lógica difusa y un sistema multidivisa!Mejore su comercio de tendencias con Trend Screener, el revolucionario indicador de tendencias impulsado por lógica difusa. Es un poderoso indicador de seguimiento de tendencias que combina más de 13 herramientas y funciones premium y 3 estrategias comerciales, lo que lo convierte en una opción versátil para co
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.19 (27)
Indicadores
En primer lugar, vale la pena enfatizar que este Indicador de Trading no repinta, no redibuja y no se retrasa, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Manual del usuario: configuraciones, entradas y estrategia. El Analista Atómico es un Indicador de Acción del Precio PA que utiliza la fuerza y el impulso del precio para encontrar una mejor ventaja en el mercado. Equipado con filtros avanzados que ayudan a eliminar ruidos y señales falsas, y aumentan el poten
SuperScalp Pro
Van Minh Nguyen
5 (1)
Indicadores
SuperScalp Pro – Sistema de indicador de scalping avanzado con múltiples filtros SuperScalp Pro es un sistema de indicador de scalping avanzado que combina el clásico Supertrend con múltiples filtros de confirmación inteligentes. El indicador funciona de forma eficiente en todos los marcos temporales desde M1 hasta H4 y es especialmente adecuado para XAUUSD, BTCUSD y los principales pares de Forex. Puede utilizarse como un sistema independiente o integrarse de forma flexible en estrategias de tr
PZ Swing Trading MT5
PZ TRADING SLU
5 (5)
Indicadores
Swing Trading es el primer indicador diseñado para detectar oscilaciones en la dirección de la tendencia y posibles oscilaciones de reversión. Utiliza el enfoque de intercambio de línea de base, ampliamente descrito en la literatura comercial. El indicador estudia varios vectores de precios y tiempos para rastrear la dirección de la tendencia agregada y detecta situaciones en las que el mercado está sobrevendido o sobrecomprado y listo para corregir. [ Guía de instalación | Guía de actualización
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (29)
Indicadores
FX Power: Analiza la Fuerza de las Divisas para Decisiones de Trading Más Inteligentes Descripción General FX Power es tu herramienta esencial para comprender la fuerza real de las principales divisas y el oro en cualquier condición de mercado. Al identificar divisas fuertes para comprar y débiles para vender, FX Power simplifica las decisiones de trading y descubre oportunidades de alta probabilidad. Ya sea que quieras seguir las tendencias o anticipar reversiones utilizando valores extremos
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicadores
Smart Stop Indicator – Precisión inteligente de stop-loss directamente en tu gráfico Descripción general Smart Stop Indicator es la solución diseñada para traders que desean colocar su stop-loss de forma clara y metódica, sin adivinar ni depender de la intuición. Esta herramienta combina lógica clásica de acción del precio (máximos más altos, mínimos más bajos) con reconocimiento moderno de rupturas para identificar dónde debe estar realmente el siguiente nivel lógico de stop. Ya sea en tenden
Super Signal Skyblade Edition
Shengzu Zhong
5 (5)
Indicadores
Super Signal – Skyblade Edition Sistema profesional de señales de tendencia sin repintado / sin retraso con una tasa de éxito excepcional | Para MT4 / MT5 Características principales: Super Signal – Skyblade Edition es un sistema de señales inteligente diseñado específicamente para el trading de tendencias. Utiliza un mecanismo de filtrado de múltiples capas para detectar únicamente movimientos direccionales fuertes respaldados por un impulso real. Este sistema   no intenta predecir los máximo
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indicadores
Gold Sniper Scalper Pro es un indicator profesional para MetaTrader 5, diseñado para ayudar a traders a identificar puntos de entrada y gestionar el riesgo de manera eficaz. El indicator proporciona un conjunto completo de herramientas de análisis que incluye sistema de detección de señales, gestión automática de Entry/SL/TP, análisis de volumen y estadísticas de rendimiento en tiempo real. Guía de usuario para entender el sistema   |   Guía de usuario para otros idiomas CARACTERÍSTICAS PRINC
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Indicadores
ARICoin es un potente compañero de trading diseñado para generar señales de entrada de alta probabilidad con niveles TP/SL/DP dinámicos basados en la volatilidad. El seguimiento de rendimiento incorporado muestra estadísticas de ganancias/pérdidas, aciertos PP1/PP2 y tasas de éxito actualizadas en directo. Características principales: Señales de compra/venta con bandas de volatilidad adaptables Niveles TP/SL/DP en tiempo real basados en ATR Filtro MA incorporado con volatilidad ATR/StdDev opcion
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indicadores
Trend Ai indicator es una gran herramienta que mejorará el análisis de mercado de un operador al combinar la identificación de tendencias con puntos de entrada procesables y alertas de reversión. Este indicador permite a los usuarios navegar por las complejidades del mercado forex con confianza y precisión Más allá de las señales primarias, el indicador Trend Ai identifica puntos de entrada secundarios que surgen durante retrocesos o retrocesos, lo que permite a los operadores capitalizar las c
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
Indicadores
Te presento un excelente indicador técnico: Grabber, que funciona como una estrategia de trading "todo incluido" lista para usar. En un solo código se integran potentes herramientas de análisis técnico del mercado, señales de trading (flechas), funciones de alertas y notificaciones push. Cada comprador de este indicador recibe además de forma gratuita: Grabber Utility: una herramienta para la gestión automática de órdenes abiertas Video manual paso a paso: cómo instalar, configurar y operar con
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (4)
Indicadores
Indicador AriX para MT5 Una potente herramienta de seguimiento de tendencias y evaluación de señales AriX es un indicador personalizado para MT5 que combina medias móviles y una lógica de riesgo/recompensa basada en ATR para generar señales claras de compra/venta. Visualiza niveles SL/TP dinámicos, evalúa resultados de operaciones pasadas y muestra estadísticas de ganancias/pérdidas en un panel limpio en el gráfico. Las principales funciones son: Señales de compra/venta basadas en cruces de MA
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indicadores
Presentamos   Quantum TrendPulse   , la herramienta de trading definitiva que combina el poder de   SuperTrend   ,   RSI   y   Stochastic   en un indicador integral para maximizar su potencial de trading. Diseñado para traders que buscan precisión y eficiencia, este indicador le ayuda a identificar tendencias del mercado, cambios de impulso y puntos de entrada y salida óptimos con confianza. Características principales: Integración con SuperTrend:   siga fácilmente la tendencia predominante del
Dynamic Scalper System MT5
Vitalyi Belyh
Indicadores
El indicador " Dynamic Scalper System MT5 " está diseñado para operar con scalping dentro de las ondas de tendencia. Probado en los principales pares de divisas y oro, es compatible con otros instrumentos de trading. Proporciona señales para la apertura de posiciones a corto plazo siguiendo la tendencia, con soporte adicional en el movimiento del precio. Fundamento del indicador: Las flechas grandes determinan la dirección de la tendencia. Un algoritmo para generar señales de scalping en forma
MetaForecast M5
Vahidreza Heidar Gholami
5 (3)
Indicadores
MetaForecast predice y visualiza el futuro de cualquier mercado basándose en las armonías de los datos de precios. Aunque el mercado no siempre es predecible, si existe un patrón en el precio, MetaForecast puede predecir el futuro con la mayor precisión posible. En comparación con otros productos similares, MetaForecast puede generar resultados más precisos al analizar las tendencias del mercado. Parámetros de entrada Past size (Tamaño del pasado) Especifica el número de barras que MetaForecast
ON Trade Optuma Astro MT5
Abdullah Alrai
Indicadores
Por supuesto, aquí tienes la traducción al español: Presentamos el Indicador de Astronomía para   MT4 / MT5 : Tu Compañero Celestial Definitivo en el Trading ¿Estás listo para elevar tu experiencia de trading a alturas celestiales? No busques más allá de nuestro revolucionario Indicador de Astronomía para MT4. Esta innovadora herramienta trasciende los indicadores de trading tradicionales, aprovechando el poder de algoritmos complejos para proporcionarte una visión astronómica sin igual y cálcul
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Indicadores
IX Power: Descubre perspectivas de mercado para índices, materias primas, criptomonedas y forex Descripción general IX Power es una herramienta versátil diseñada para analizar la fortaleza de índices, materias primas, criptomonedas y símbolos de forex. Mientras que FX Power ofrece la máxima precisión para pares de divisas mediante el uso de datos de todos los pares disponibles, IX Power se centra exclusivamente en los datos del mercado del símbolo subyacente. Esto convierte a IX Power en una e
ARIScalping
Temirlan Kdyrkhan
Indicadores
ARIScalp es un potente compañero de trading diseñado para generar señales de entrada de alta probabilidad con niveles TP/SL/DP dinámicos basados en la volatilidad. El seguimiento del rendimiento integrado muestra estadísticas de ganancias/pérdidas, aciertos PP1/PP2 y tasas de éxito actualizadas en tiempo real. Características principales: Señales de compra/venta con bandas de volatilidad adaptables Niveles TP/SL/DP en tiempo real basados en ATR Filtro MA incorporado con volatilidad ATR/StdDev op
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (12)
Indicadores
FX Levels: Zonas de Soporte y Resistencia con Precisión Excepcional para Todos los Mercados Resumen Rápido ¿Busca una manera confiable de identificar niveles de soporte y resistencia en cualquier mercado — ya sean divisas, índices, acciones o materias primas? FX Levels combina el método tradicional “Lighthouse” con un enfoque dinámico vanguardista, ofreciendo una precisión casi universal. Gracias a nuestra experiencia real con brokers y a las actualizaciones automáticas diarias más las de tiem
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indicadores
El indicador de bandas de Berma (BB) es una herramienta valiosa para los operadores que buscan identificar y aprovechar las tendencias del mercado. Al analizar la relación entre el precio y las bandas de Berma, los operadores pueden discernir si un mercado se encuentra en una fase de tendencia o de rango. Visita el [ Blog de Berma Home ] para saber más. Las bandas de Berma se componen de tres líneas distintas: la banda de Berma superior, la banda de Berma media y la banda de Berma inferior. Esta
Market Structure Patterns
Samuel Manoel De Souza
4.47 (19)
Indicadores
Disponible para   MT4   y   MT5 . Únete al canal Market Structure Patterns para descargar materiales de estudio y/o información adicional. Publicaciones relacionadas: Market Structure Patterns - Introducción Consíguelo ahora con 50 % de descuento | Precio anterior $90 | Oferta válida hasta el 31 de diciembre | Una gran actualización llegará pronto y el precio original será ajustado. Market Structure Patterns   es un indicador basado en   Smart Money Concepts   que muestra   elementos SMC/ICT
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
4.6 (10)
Indicadores
- Precio real es de 80 $ - 45% de descuento (Es 45 $ ahora) ¡Póngase en contacto conmigo para el indicador de bonificación adicional, la instrucción o cualquier pregunta! - Actualización gratuita de por vida - No repintar - Producto relacionado: Gann Gold EA - Yo sólo vendo mis productos en Elif Kaya Perfil, cualquier otro sitio web son robados versiones antiguas, Así que no hay nuevas actualizaciones o apoyo. Ventajas de M1 Scalper Pro Rentabilidad: M1 Scalper Pro es altamente rentable con una
Otros productos de este autor
Williams Accumulation Distribution MTF
Ebrah Ssali
Indicadores
Indicador simplificado MTF WAD - Solución de trading profesional Visión general El MTF WAD Simplified es un sofisticado indicador multitemporal basado en el volumen, diseñado para seguir el flujo de dinero inteligente en los mercados financieros. Al monitorizar la Acumulación/Distribución Williams (WAD) en 8 marcos temporales diferentes, esta herramienta proporciona a los operadores una visión sin precedentes de los patrones de acumulación y distribución institucionales. Principales ventajas par
MTF Candlestick Patterns Detector
Ebrah Ssali
Indicadores
El indicador MTF Candlestick Patterns Detector es un completo sistema de inteligencia de tendencias y momentos diseñado para eliminar el ruido del mercado y proporcionar claridad de nivel institucional a los operadores minoristas. Se especializa en la detección de señales de alta probabilidad mediante la fusión de la geometría de la acción del precio con la confluencia temporal. A continuación le explicamos por qué esta herramienta cambiará las reglas del juego de su mesa de negociación: Funcion
Dynamic Gradient Colour RSI v SMA
Ebrah Ssali
Indicadores
Indicador Clr-Dynamic RSI v SMA: Un análisis exhaustivo de sus características y ventajas El indicador Clr-Dynamic RSI v SMA representa un importante salto evolutivo en las herramientas de análisis técnico, transformando el clásico Índice de Fuerza Relativa (RSI) de un oscilador potencialmente ambiguo en un sofisticado sistema de trading multidimensional. En esencia, este indicador conserva la base matemática del RSI, que mide la velocidad y el cambio de los movimientos de los precios, pero me
Multi Time Frame VWAP
Ebrah Ssali
Indicadores
Indicador MTF VWAP - Visión general rápida Este indicador le muestra dónde está fluyendo el dinero institucional a través de múltiples marcos temporales utilizando el Precio Medio Ponderado por Volumen (VWAP) para identificar zonas de negociación de alta probabilidad. Lo que realmente hace: 1 . Rastrea los niveles de dinero inteligente: - Muestra líneas VWAP diarias, semanales y mensuales donde los grandes jugadores (bancos, fondos) están operando. - Le indica si el precio está por encima o por
Fisher Transform MTF
Ebrah Ssali
Indicadores
Visión general del indicador Se trata de un sofisticado indicador Multi-Timeframe (MTF) que no sólo aplica la fórmula clásica de la Transformada de Fisher, sino que la integra en un completo sistema de negociación con un cuadro de mandos en tiempo real. El indicador destaca a la hora de identificar los retrocesos mediante la detección avanzada de divergencias y proporciona una visión clara y multitemporal de la estructura del mercado. Cómo funciona: Lógica básica de Fisher 1. Normalización y gen
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario