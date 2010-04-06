Información esencial sobre las sesiones bursátiles de un vistazo

Deje de hacer malabarismos con múltiples herramientas y de entrecerrar los ojos ante los conversores de zonas horarias. El indicador SessionInfoDisplay es su nuevo e indispensable copiloto de operaciones que pone la inteligencia de mercado en tiempo real directamente en su gráfico.

Qué hace: Su panel de control de operaciones esencial

Este indicador inteligente proporciona tres datos críticos de un vistazo:

1. Detección de sesiones en tiempo real

- Identifica automáticamente qué sesión financiera principal está activa: Sídney, Tokio, Londres o Nueva York

- Señala los periodos de solapamiento (como Londres-Nueva York) en los que la volatilidad aumenta.

- Utiliza la hora GMT para que los cambios de horario no le pillen desprevenido.

- Pantalla codificada por colores para un reconocimiento visual instantáneo

2. Control del diferencial en tiempo real

- Muestra el diferencial actual en el formato que prefiera (pips o puntos)

- Observe los cambios del diferencial en tiempo real para evitar entrar en condiciones de ampliación

- Esencial para evaluar los costes de negociación y la liquidez

3. Temporizador de cuenta atrás de velas

- Muestra exactamente cuánto tiempo queda hasta el cierre de la vela actual

- Perfectamente formateado como MM:SS para una sincronización precisa

- Nunca más pierda una entrada o salida al cierre de la vela

Cómo transforma sus operaciones :

La sincronización lo es todo:

Sepa con precisión cuándo entra y sale liquidez del mercado. Entre durante los solapamientos de las sesiones, cuando el volumen alcanza su punto máximo, y evite los mercados delgados, cuando los diferenciales se amplían de forma impredecible.

Gestión de riesgos simplificada:

Controle los diferenciales en tiempo real. Se acabó el entrar en operaciones sólo para descubrir que está pagando 3 veces el diferencial normal. Tome decisiones conscientes de los costes al instante.

Eficacia visual:

Con las sesiones codificadas por colores que aparecen directamente en su gráfico, desarrollará un sentido intuitivo del ritmo del mercado. Verde para Londres, naranja para Nueva York: su cerebro aprende a asociar los colores con los comportamientos del mercado.

Se acabaron las matemáticas de husos horarios:

Olvídese de calcular si son las 8 AM GMT o las 9 AM BST. El indicador maneja todas las conversiones horarias automáticamente, asegurando que siempre esté sincronizado con las horas de mercado globales.

Personalizable y discreto:

Colóquelo en cualquier lugar de su gráfico, ajuste el tamaño de la fuente y elija su combinación de colores preferida. Proporciona información vital sin desordenar su espacio de trabajo.

Por qué necesita este indicador ahora:

Todos los operadores profesionales saben que el conocimiento de las sesiones de mercado separa a los operadores rentables del resto. Los operadores institucionales cuentan con equipos que monitorizan estas variables; ahora usted tiene la misma ventaja en una única y elegante herramienta.

Si usted es un scalper que necesita spreads ajustados, un swing trader que sincroniza las entradas con las aperturas de sesión, o un operador de noticias que capitaliza la volatilidad solapada, SessionInfoDisplay le ofrece el conocimiento contextual que necesita para operar con confianza.

Deje de adivinar. Empiece a saber.

Añada SessionInfoDisplay a sus gráficos hoy mismo y opere con la precisión de alguien que ve todo el reloj del mercado global.

Transforme su gráfico de visualización de precios en un centro de mando estratégico.

Resumen de ventajas clave:

- Detección de sesiones en tiempo real (DST-safe)

- Identificación de periodos de solapamiento para oportunidades de alta volatilidad

- Control en tiempo real de los diferenciales para un momento óptimo de entrada

- Cuenta atrás de velas para una ejecución precisa de las operaciones

- Sistema visual codificado por colores para un reconocimiento instantáneo

- Colocación y apariencia personalizables

Compatible con MT5 | Se actualiza cada segundo | Ligero y eficiente

Su ventaja en los mercados no es sólo lo que negocia, sino cuándo lo hace. Domine ambos con SessionInfoDisplay.