AutoTradeBot FOREX

AutoTradeBot++ – Órdenes pendientes por líneas y gestión de riesgo “risk-free” multinivel

Dibuja líneas. Define tu riesgo. Deja que el bot haga el resto.

AutoTradeBot++ es un Asesor Experto profesional de ejecución y gestión de riesgo, diseñado para traders que quieren gráficos limpios, riesgo fijo en dólares y un sistema automático de “risk-free”, sin perder el control de su propia estrategia. Tú decides dónde operar; el EA se encarga de cómo hacerlo.

Existen versiones dedicadas de AutoTradeBot++ para Oro (XAUUSD), Dow Jones (US30), NASDAQ (US100), todos los pares Forex y S&P 500 (US500). Puedes encontrarlas y descargarlas en el panel del desarrollador y en las plataformas TesterMob: testermob.com / market.testermob.com.

🎯 Concepto: operar simplemente nombrando tus líneas

En lugar de abrir cada orden manualmente, AutoTradeBot++ utiliza líneas horizontales en el gráfico como instrucciones de trading. Sólo dibuja y nombra las líneas, por ejemplo:

  • 1_buy_0.10 → orden Buy de 0.10 lote
  • 1_sell_0.05 → orden Sell de 0.05 lote

El EA automáticamente:

  • detecta si es Buy o Sell;
  • decide si debe ser una orden Limit o Stop;
  • calcula Stop Loss y Take Profit a partir de tu riesgo fijo en dólares y el ratio RR;
  • crea, modifica o elimina la orden pendiente correspondiente al mover o borrar la línea.

Tú te concentras en niveles y análisis; AutoTradeBot++ convierte tus líneas en órdenes precisas y consistentes.

💰 Gestión real del riesgo en dólares

El corazón de AutoTradeBot++ es un modelo de riesgo claro y estricto: defines tu Riesgo (USD) y tu Risk-to-Reward, y el EA hace todos los cálculos.

  • El tamaño de la posición se calcula a partir de tu riesgo, el tick value y la distancia al SL;
  • El Stop Loss se coloca de forma que la pérdida máxima por operación sea tu riesgo definido;
  • El Take Profit se fija según el RR elegido (1:2, 1:3, …);
  • Los niveles mínimos de stops exigidos por el bróker se verifican automáticamente.

Tanto en cuentas pequeñas como grandes, tu riesgo permanece fijo, medible y repetible en cada set-up.

🔒 Motor de “risk-free” multinivel

AutoTradeBot++ incluye un potente sistema de risk-free multinivel que protege tu capital a medida que el precio avanza a tu favor. No necesitas adivinar dónde mover el SL: el EA usa tu riesgo como referencia.

  • Cuando la operación alcanza al menos 1R, el EA puede mover el SL a break-even o empezar a asegurar beneficios (configurable);
  • A 2R, 3R, … el SL se va desplazando y se bloquean más ganancias;
  • Cada posición guarda su propio nivel de risk-free para evitar cambios innecesarios;
  • Sólo se aceptan niveles de SL mejores; el EA nunca empeora tu stop.

Así, tus operaciones se convierten en un proceso dinámico paso a paso: mientras el mercado siga a tu favor, más beneficio queda protegido.

🛡️ Filtros de seguridad y manejo inteligente de órdenes

  • Chequeo de margen – antes de abrir una orden, el EA comprueba que el margen libre sea suficiente; de lo contrario, la operación se omite.
  • Niveles mínimos del bróker – las distancias de SL y TP se validan con los requisitos del bróker.
  • Lógica de limpieza – si borras una línea, se borra la orden asociada; si se ejecuta la orden, la línea desaparece.
  • Magic Number y filtro por símbolo para no interferir con otros EAs o operaciones manuales.

📊 Panel de información en el gráfico (opcional y ligero)

AutoTradeBot++ incorpora un panel compacto que puedes activar o desactivar:

  • Balance y Equity de la cuenta;
  • Margen usado, margen libre y Margin Level %;
  • Número de operaciones abiertas y beneficio/pérdida flotante;
  • Lista de todas las órdenes pendientes con tipo, lote, precio de entrada, SL y TP.

El panel puede plegarse/desplegarse con doble clic y moverse a cualquier esquina. Si prefieres un gráfico limpio, puedes desactivar etiquetas y flechas en los inputs.

⚙️ Interfaz mínima y fácil de usar

En el gráfico verás:

  • Un pequeño manejador [+]/[-] para plegar o desplegar el panel;
  • Un botón que indica dónde cambiar los parámetros del EA (riesgo, RR, etc.);
  • Un botón Risk-Free para activar o pausar el motor de risk-free.

Todos los elementos son ligeros, arrastrables y diseñados para no ensuciar el gráfico.

👤 ¿Para quién es AutoTradeBot++?

  • Scalpers que necesitan ejecución rápida y consistente con riesgo fijo en dólares;
  • Day traders que colocan varias órdenes pendientes en niveles clave;
  • Swing traders que quieren un sistema automático de risk-free y protección parcial de beneficios;
  • Cualquier trader con una estrategia propia que desee automatizar la ejecución y la gestión del riesgo.

AutoTradeBot++ no genera señales. Tú sigues tomando las decisiones; el EA sólo convierte tus niveles y reglas de riesgo en una ejecución disciplinada.

🚀 Convierte tus líneas en un motor de trading profesional

Si estás cansado de recalcular lotes, mover el SL a break-even a mano y vigilar cada operación, AutoTradeBot++ puede convertirse en tu nuevo asistente de trading.

Dibuja tus niveles, define tu riesgo y deja que el EA se ocupe del envío de órdenes, los chequeos de seguridad y el risk-free multinivel.

Concéntrate en tu ventaja. Deja que AutoTradeBot++ la ejecute con disciplina.

Productos recomendados
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
Gold Crazy EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Asesores Expertos
Gold Crazy EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para el comercio de Oro H1/ EU M15. Utiliza algunos indicadores para encontrar la buena entrada. Y se puede establecer SL o puede DCA si lo desea. Puede ser un Scalping o una cuadrícula / Martingala dependerá de su configuración. Este EA puede Auto lote por Balance, establecer el riesgo por el comercio. También puede establecer TP / SL para el comercio earch o para la cesta del comercio. - RSI_PERIOD - si = -1, entonces la estrategia po
Ksm mt5
Andriy Sydoruk
5 (1)
Asesores Expertos
Ksm: Solución inteligente para el trading automatizado en Forex Ksm es una herramienta diseñada para automatizar el trading en Forex, utilizando métodos modernos de análisis de datos de series temporales para trabajar con múltiples pares de divisas en diferentes marcos temporales. Principales características y ventajas Soporte multidivisa : Ksm permite operar con múltiples pares de divisas, ayudando a los operadores a adaptar sus estrategias a las distintas condiciones del mercado. Se pueden añ
FiboPlusWaveRunner MT5
Sergey Malysh
Asesores Expertos
Experto en trading automático y manual Sistema de comercio basado en ondas de Elliott y niveles de Fibonacci . Una solución simple y asequible Visualización de marcación de ondas de Elliott (principal o alternativa) en el gráfico Formación de niveles horizontales, líneas de soporte y resistencia, canal Superposición de los niveles de Fibonacci en las ondas 1, 3, 5, A Sistema de alerta (en pantalla, correo electrónico, notificaciones push) Panel visual para la apertura de órdenes en el comercio m
Fire Venom
Natoya N Barnes
Asesores Expertos
Veneno de Fuego - El arma definitiva para atrapar picos para los operadores de Boom & Crash Fire Venom es un sistema de trading automatizado de última generación diseñado específicamente para los índices Deriv Boom & Crash, donde la precisión, la velocidad y el momento determinan el beneficio. Este asesor experto está diseñado para detectar las micro-condiciones exactas que se forman antes de un pico, entrando en el mercado con una precisión de una fracción de segundo, sin vacilaciones, sin per
Crush
Yvan Musatov
Asesores Expertos
El scalping (scalping, pipsing) es un enfoque de negociación basado en el análisis técnico y consiste en abrir y cerrar un gran número de operaciones en cortos periodos de tiempo: las operaciones se mantienen abiertas desde unos pocos milisegundos hasta varios minutos. En otras palabras, el objetivo del scalping en Forex no es mantener una posición durante horas, días o semanas, sino obtener beneficios en cuestión de minutos o incluso segundos, sólo unos pocos puntos por operación. En la práct
Stormer RSI 2
Ricardo Rodrigues Lucca
Asesores Expertos
Esta estrategia fue aprendida de Stormer para ser utilizada en B3. Básicamente, 15 minutos antes de cerrar el mercado, comprobará el RSI y decidirá si abrirá una posición. Esta estrategia no define un stop loss. Si el take profit alcanza el precio de entrada, cerrará la posición en el mercado. Lo mismo ocurre si se alcanza el número máximo de días. Es creado para los brasileños, por lo que toda la configuración está en portugués. Lo sentimos Las activaciones permitidas se han fijado a 50.
Prime Trader
Abderrahmane Benali
Asesores Expertos
PrimeTrader EA - Inteligencia refinada PrimeTrader EA es un sofisticado sistema de comercio automatizado construido para ofrecer un rendimiento estructurado a través de las cambiantes condiciones del mercado. Mediante la combinación de múltiples motores analíticos en un único marco de decisión, se centra en la precisión, adaptabilidad y ejecución disciplinada. El sistema gestiona las operaciones de forma inteligente desde la entrada hasta la salida, aplicando una lógica protectora y un control
Duende MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Asesores Expertos
¡Hola comerciantes! Les presento la Estrategia "Duende", Duende es un algoritmo que detecta patrones de diferentes niveles altos y bajos, donde se mantienen constantes para hacer buenas entradas, con un sistema de recuperación consultando varias cosas como breakeven, y cruces entre pares Ha demostrado controlar varias divisas sin problemas, con un potente control de novedades durante el mercado es posible gestionarlo con todos los símbolos que necesites Mi estrategia está optimizada para "Tod
Venom Us30 Scalp
Antoine Melhem
5 (8)
Asesores Expertos
Venom US30 Scalp – Scalping de Precisión en US30 Potenciado por VENOM LABS EL EA QUE NUNCA QUEMARÁ TU CUENTA SIGNAL   :   https://www.mql5.com/en/signals/2339304 Para brokers con una zona horaria diferente (como Exness), por favor configure la última entrada en TRUE si su broker no está en GMT+3. Utilice solamente el marco de tiempo de  H1 minutos. ️ Advertencia : Configuraciones incorrectas de zona horaria o marco de tiempo pueden afectar el funcionamiento del EA. PRECIO INICIAL SOLO POR 24
Amo AI
Novin Ghasemi Nik
Asesores Expertos
Descripción general AMO AI es un Asesor Experto (Expert Advisor) avanzado que utiliza una arquitectura de red neuronal profunda de 7 capas, combinada con algoritmos de inteligencia artificial para el análisis automático del mercado. El sistema procesa datos de mercado a través de múltiples capas analíticas para identificar oportunidades de trading basadas en patrones técnicos y el comportamiento del mercado. Arquitectura técnica Red neuronal: arquitectura de aprendizaje profundo de 7 capas Mot
The Gold Buyer
Moses Aboliwen Aduboa
Asesores Expertos
Siga la tendencia del oro con un sencillo EA de sólo compra El EA es un Asesor Experto Buy-Only totalmente automatizado para MetaTrader 5. Está diseñado para capturar oportunidades de mercado alcistas con una gestión segura del riesgo y una ejecución sin fisuras. Por qué lo eligen los traders: El mejor rendimiento en Oro (XAUUSD) - de gran liquidez y tendencia. Buy-Only EA - se centra puramente en posiciones largas. Plug & Play configuración - adjuntar y dejar que el comercio de forma
Grid Averaging Pro MT5
Mean Pichponreay
Asesores Expertos
Grid Averaging Pro es una combinación de Grid Trading y Cost Averaging con un sofisticado algoritmo y cobertura integrada para proteger la caída de su cuenta. Una vez que su operación inicial se mueve en territorio negativo, el mecanismo de recuperación se pondrá en marcha y colocará órdenes de mercado consecutivas en la misma dirección, todas las cuales se cerrarán con un beneficio combinado o aproximadamente un punto de equilibrio. Enlaces del producto Descripción completa en inglés : [USER G
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Asesores Expertos
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
Range Vector Fibo Logic
Ravi Gurung
Asesores Expertos
Holiday Special (Ends Jan 15th): Consigue la automatización completa para 2026. Licencia de por vida reducida a 299 $ (ahorre 200 $) y acceso de 3 meses por 99 $ . Comience el Año Nuevo con una ventaja profesional. Rango Vector Fibo Lógico (RVFL) Range Vector Fibo Logic (RVFL) es un sofisticado sistema de trading algorítmico diseñado para capturar los Momentum Bursts Institucionales en los mercados de divisas y criptomonedas. Mientras que la mayoría de los EAs se basan en peligrosas rejillas M
Your Grox EA MT5
Dilipbhai Mavjibhai Makwana
Asesores Expertos
Your Grox EA - La Próxima Evolución en Trading Automatizado Your Grox EA es un avanzado e innovador asesor de trading construido sobre una estrategia única de Compra y Venta . Diseñado para adaptarse dinámicamente a las condiciones del mercado, este EA sigue la tendencia con precisión , aprovechando un algoritmo propietario y un potente sistema interno de indicadores. Estrategia Revolucionaria de Compra y Venta : Este asesor de vanguardia no se basa en una lógica de trading ordinaria, sino que
Rex MT5
Abdelrhman Abdelmoneim Abdelrhman Eissa
Asesores Expertos
Política de usuario para los planes de alquiler de REX MT5 EA --- 1. Descripción de REX MT5: REX MT5: Solución de Trading Algorítmico Avanzado para XAUUSD Donde la precisión técnica se une a la gestión eficaz del riesgo - REX MT5 es un Asesor Experto diseñado profesionalmente para el trading automatizado en el par XAUUSD (Oro). Emplea un sistema de confirmación multicapa para identificar oportunidades de trading de alta probabilidad, con una filosofía central centrada en la preservación del c
Forex Mentors Bot5
Andriy Sydoruk
Asesores Expertos
Ksm: Solución inteligente para el trading automatizado en Forex Ksm es una herramienta diseñada para automatizar el trading en Forex, utilizando métodos modernos de análisis de datos de series temporales para trabajar con múltiples pares de divisas en diferentes marcos temporales. Principales características y ventajas Soporte multidivisa : Ksm permite operar con múltiples pares de divisas, ayudando a los operadores a adaptar sus estrategias a las distintas condiciones del mercado. Se pueden aña
Marvelous EA MT5
Ugochukwu Mobi
Asesores Expertos
Presentamos Marvelous EA: Tu Compañero de Trading Definitivo Desbloquea todo el potencial del mercado Forex con Marvelous EA, una solución avanzada de trading automatizado diseñada para maximizar tus ganancias y minimizar los riesgos. Este algoritmo de trading cuidadosamente elaborado está equipado con funciones avanzadas para navegar con precisión y eficiencia en el dinámico mercado Forex. ORO - XAUUSD - M5 Rendimiento en cuenta real: https://www.mql5.com/es/signals/1973370 Características
Monarch Scalper EA MT5
Alberto Boada
1 (1)
Asesores Expertos
Monarch Scalper Elite Precio de lanzamiento: 149$, tras 10 ventas sube a 249 $.  Monarch Scalper Elite es un asesor experto diseñado para aplicar una lógica de operativa basada en rupturas y posibles reversiones. El sistema utiliza filtros de volatilidad y gestión de sesiones con el fin de operar únicamente bajo las condiciones que el usuario configure como adecuadas. El asesor no emplea técnicas de martingala ni grid. Todas las operaciones se ejecutan con parámetros de riesgo definidos por el u
Investopedia FIVE
Joseph Anthony Aya-ay Yutig
Asesores Expertos
Investopedia FIVE EA se basa en este artículo: https://www.investopedia.com/articles/forex/08/five-minute-momo.asp CONDICIONES COMERCIALES - Busque el comercio de pares de divisas por debajo de la EMA y el MACD del período X para estar en territorio negativo. - Espere a que el precio cruce por encima de la EMA del período X, luego asegúrese de que el MACD esté en proceso de cruzar de negativo a positivo o haya cruzado a territorio positivo dentro de cinco barras. - Vaya largo X pips por en
ForexM
Marius Civilis
Asesores Expertos
Comercio totalmente automatizado de ForexM EA ForexM EA negocia acciones de acuerdo con un análisis de mercado profesional en tiempo real. Todas las órdenes colocadas son del tipo de ejecución de mercado y están bien ponderadas debido al trabajo en tiempo real de los analistas de mercado. EA viene con la configuración inicial mejor calificada y listo para usar. Características: - Negociación completamente automatizada. - Gestión de riesgos. - Funciona en cualquier número de instrumentos simul
SYO strategy EA
Ivan Isern Puyuelo
Asesores Expertos
Un Asesor Experto potente y fiable basado en la lógica de trading de una de las estrategias con mejor rendimiento de Darwinex: SYO . Con más de 10 millones de dólares bajo gestión y un historial público de más de 10 años, este sistema ha demostrado su solidez con el tiempo — y ahora puedes automatizarlo en tu terminal MetaTrader. El sistema fue compartido durante una conferencia privada, revelando el código que utiliza el fondo que gestiona esos 10 millones. Es un EA de breakout que opera índice
Matrix Arrow EA MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (7)
Asesores Expertos
Matrix Arrow EA MT4   es un asesor experto único que puede intercambiar las señales   MT5 del Matrix Arrow Indicator   con un panel comercial en el gráfico, de forma manual o 100% automática.   Matrix Arrow Indicator MT5   determinará la tendencia actual en sus primeras etapas, recopilando información y datos de hasta 10 indicadores estándar, que son: Índice de movimiento direccional promedio (ADX), Índice de canales de productos básicos (CCI), Velas clásicas de Heiken Ashi, Media móvil, Diverg
Balancer EA
Amir Hossein Moharreri
Asesores Expertos
Balancer EA es una sofisticada herramienta de negociación en cuadrícula diseñada para maximizar los beneficios abriendo simultáneamente posiciones de compra y de venta. Para un control aún mayor, también puede utilizar el panel manual para afinar su estrategia de trading. Sin embargo, es importante utilizar este EA con precaución y sólo arriesgar una cantidad con la que se sienta cómodo. Le animamos a probar el EA y experimentar con los ajustes para encontrar los que mejor funcionan para usted.
Scalping MT5 EA
The Hung Ngo
Asesores Expertos
Descripción de Scalping MT5 EA Scalping MT5 EA es una herramienta de trading potente, sencilla y fácil de usar diseñada para los traders que buscan una estrategia de scalping eficaz. Este EA totalmente automatizado le ahorra tiempo y maximiza las oportunidades de beneficio de los movimientos de precios a corto plazo. Características principales Totalmente Automatizado : Scalping MT5 EA maneja cada etapa de la negociación, desde el análisis de mercado hasta la colocación de órdenes y la gestión d
Trader Prop firm Pro
Teresa Maria Pimenta
Asesores Expertos
Trader Propfirm Pro - Asesor Experto para Traders Profesionales El Trader Propfirm Pro es un Asesor Experto avanzado desarrollado exclusivamente para traders de mesas propietarias, compatible tanto con cuentas de prueba como con cuentas aprobadas. Este sistema utiliza redes neuronales e inteligencia artificial para optimizar el análisis gráfico, identificar tendencias mensuales y realizar entradas precisas en gráficos de menores tiempos. Con un sistema basado en redes neuronales, el EA rastrea l
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Asesores Expertos
MANUS PRO EA La revolución del trading que estabas esperando ¿Estás HARTO de ver cómo otros traders obtienen beneficios constantes mientras tu cuenta sangra en rojo ? Los mercados financieros no esperan a nadie, y usted tampoco debería hacerlo. MANUS PRO no es sólo otro Asesor Experto... es su BILLETE A LA LIBERTAD FINANCIERA . Por qué MANUS PRO es diferente (y por qué todo el mundo habla de él) PARA PRINCIPIANTES: Tu mentor de trading que nunca duerme Curva de aprendizaje cero - Instálelo,
AdvisorKing
Artem Grishchenko
Asesores Expertos
AdvisorKing es un scalper multidivisa que utiliza algoritmos de negociación propios. La entrada en el mercado se lleva a cabo utilizando filtros, lo que permite al asesor de operaciones obtener buenos resultados durante una sesión de negociación de baja volatilidad. Este sistema está diseñado para el comercio a largo plazo y es adecuado para los comerciantes que están acostumbrados a la estabilidad y el riesgo mínimo. El asesor de operaciones no contiene estrategias tan peligrosas como la cuadr
Los compradores de este producto también adquieren
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Asesores Expertos
Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Asesores Expertos
Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Asesores Expertos
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCUENTO Solo por 24 horas. La oferta termina el 29 de noviembre. Esta será la única oferta para este producto. Presentando Syna Versión 4 - El Primer Ecosistema de Trading Agéntico con IA del Mundo Me complace presentar Syna Versión 4, el primer sistema verdadero de coordinación multi-EA agéntico de la industria del trading forex . Esta innovación revolucionaria permite que múltiples Asesores Expertos operen como una red de inteligencia unificada en diferentes terminal
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
Remstone
Remstone
5 (8)
Asesores Expertos
Remstone no es un asesor experto cualquiera.   Combina años de investigación y gestión de activos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , mi última empresa, Armonia Capital, proporcionó la señal ARF a Darwinex, un gestor de activos regulado por la FCA, recaudando 750 000 USD. ¡Domina 4 clases de activos con un solo asesor! Sin promesas, sin ajustes, sin ilusiones. Pero con una amplia experiencia en vivo.
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
2.56 (25)
Asesores Expertos
Aria Connector EA – V4 (Máquina de Aprendizaje + Modelo de Aprendizaje XGBoost +112 IAs Pagadas y Gratuitas + Sistema de Votación + Prompts Externos y Editables) Mientras que la mayoría de EAs en el mercado afirman usar "IA" o "redes neuronales" pero en realidad solo ejecutan scripts básicos, Aria Connector EA V4 redefine lo que significa el trading verdaderamente impulsado por IA. Esto no es teoría, no es marketing exagerado, es una conexión directa y verificable entre tu plataforma MetaTrade
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.54 (136)
Asesores Expertos
El Robot Bitcoin MT5 está diseñado para ejecutar operaciones con Bitcoin con una eficiencia y precisión sin precedentes. Desarrollado por un equipo de operadores y desarrolladores experimentados, nuestro Bitcoin Robot emplea un sofisticado enfoque algorítmico (acción del precio, tendencia, así como dos indicadores personalizados) para analizar el mercado y ejecutar operaciones rápidamente con un marco de tiempo M5 , asegurando que nunca se pierda oportunidades lucrativas. Sin rejilla, sin marti
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.79 (19)
Asesores Expertos
Stock Indexes EA es un sofisticado robot de trading meticulosamente diseñado para capitalizar la dinámica del US30. Este Asesor Experto utiliza algoritmos avanzados e indicadores técnicos cuidadosamente seleccionados para analizar las tendencias del mercado, identificar los puntos óptimos de entrada y salida, y ejecutar operaciones con gran precisión . Una de sus características clave es el filtro de noticias incorporado, que impide que el robot abra nuevas posiciones durante acontecimientos ec
AiQ
William Brandon Autry
4.86 (36)
Asesores Expertos
AIQ Versión 5.0 - Inteligencia Autónoma a Través de Arquitectura Institucional La evolución desde la automatización basada en reglas hacia la inteligencia autónoma genuina representa la progresión natural del trading algorítmico. Lo que los departamentos cuantitativos institucionales comenzaron a explorar hace más de una década ha madurado en implementación práctica. AIQ Versión 5.0 encarna esta maduración: análisis de IA multimódelo sofisticado, arquitectura de validación independiente y siste
Bonnitta EA MT5
Ugochukwu Mobi
3.3 (20)
Asesores Expertos
Bonnitta EA se basa en la estrategia de posición pendiente ( PPS ) y un algoritmo de negociación secreto muy avanzado. La estrategia de Bonnitta EA es una combinación de un indicador personalizado secreto, líneas de tendencia, niveles de soporte y resistencia ( acción del precio ) y el algoritmo comercial secreto más importante mencionado anteriormente. NO COMPRE UN EA SIN NINGUNA PRUEBA CON DINERO REAL DE MÁS DE 3 MESES, ME TOMÓ MÁS DE 100 SEMANAS (MÁS DE 2 AÑOS) PARA PROBAR BONNITTA EA CON DI
Waka Waka EA MT5
Valeriia Mishchenko
4.13 (40)
Asesores Expertos
EA tiene un historial en vivo con 4,5 años de comercio estable con drawdown bajo: Rendimiento en vivo La versión MT4 se puede encontrar aquí Waka Waka es el sistema de rejilla avanzado que ya funciona en cuentas reales desde hace años. En lugar de ajustar el sistema para reflejar los datos históricos (como hace la mayoría de la gente) fue diseñado para explotar las ineficiencias existentes en el mercado. Por lo tanto, no es un simple sistema de "aciertos y errores" que sólo sobrevive utilizando
Mean Machine
William Brandon Autry
4.92 (39)
Asesores Expertos
Mean Machine GPT Versión 11.0 - Donde la Inteligencia Institucional Encuentra el Trading Especializado Desde que fuimos pioneros en la integración genuina de IA en el trading algorítmico, hemos refinado este enfoque a través de múltiples ciclos de mercado, regímenes económicos y evoluciones tecnológicas. Lo que comenzó como nuestra convicción de que el aprendizaje automático adaptativo representa la progresión natural del trading cuantitativo se ha convertido en una dirección de la industria. L
Nexus EA Forex MT5
Enrique Enguix
4.43 (21)
Asesores Expertos
NEXUS – grid cuantitativo adaptativo que evoluciona con el mercado NEXUS es un sistema 100 % automático que construye combinaciones de reglas en tiempo real, las valida fuera de muestra y sólo opera cuando detecta ventaja estadística en un contexto de mercado válido. Especificaciones rápidas Tipo de sistema: grid adaptativo con validación OOS (out-of-sample) y filtros de entorno (noticias, volatilidad, sesión/día y zonas de valor por volumen opcionales). Instrumentos: Forex mayor y cruzados (EUR
Silicon Ex mt5
Nadiya Mirosh
Asesores Expertos
"Silicon Ex ": Su asistente de confianza en el mundo de Forex Silicon Ex es un moderno bot de trading, especialmente creado para los traders en el mercado Forex. Esta innovadora herramienta sirve como un socio fiable para aquellos que se esfuerzan por el comercio eficiente y automatizado. Características principales de "Silicon Ex" : Fiabilidad y Estabilidad: Creado utilizando tecnologías avanzadas que garantizan un funcionamiento estable y fiable en el mercado. Gestión inteligente del riesgo:
MasterEA trustfultrading
Tobias Christian Witzigmann
5 (1)
Asesores Expertos
Hola, soy un operador de algo de Alemania y estoy ofreciendo mi propia EA aquí, que utilizo a diario para mi comercio y que he estado desarrollando continuamente durante varios años. Es importante entender que esta EA es una herramienta muy compleja que se puede utilizar para operar diferentes estrategias. Se pueden combinar diferentes señales de entrada y salida con diferentes filtros. También hay un amplio sistema de gestión de stop loss y take profit. Yo uso el Master EA diariamente para mi
Jackal
Cence Jk Oizeijoozzisa
Asesores Expertos
Asesor Experto Jackal – Estrategia de Trading Operando en vivo por 4 meses Tras la compra, todos mis productos serán gratuitos para siempre.  Descargar archivo de configuración  Oro M1 | Cuenta ECN: Compatible con cualquier broker Jackal EA se basa en una estrategia de ruptura multilayer e inteligente que combina una gestión avanzada del riesgo y las ganancias para adaptarse a la dinámica del mercado. 1. Estrategia de Trampa de Ruptura Coloca dos órdenes pendientes simultáneas en direcciones
NorthEastWay MT5
PAVEL UDOVICHENKO
4.5 (8)
Asesores Expertos
NorthEastWay MT5 es un sistema de trading completamente automatizado de tipo “pullback”, que resulta especialmente eficaz para operar en pares de divisas populares de tipo “pullback”: AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD. El sistema utiliza los principales patrones del mercado Forex en sus operaciones: el retorno del precio tras un movimiento brusco en cualquier dirección. Marco temporal: M15 Pares de divisas principales: AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD Pares adicionales: EURUSD, USDCAD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP, GBPCAD
Ape Alpha Propfirm Edge
Jacob Hooper
Asesores Expertos
Acerca de APE (Alpha Prop Edge) APE es un Asesor Experto (EA) desarrollado sobre una estrategia de reversión a la media . Está diseñado para identificar movimientos de precio extendidos y actuar en sentido contrario bajo condiciones específicas predefinidas. Incluye controles de riesgo integrados como límites diarios de pérdida y mecanismos de salida configurables. Los usuarios pueden adaptar los parámetros según el tamaño de la cuenta, su entorno de operación o criterios de evaluación. APE ha
Xauron
Roberto Liguoro
Asesores Expertos
XAURON EA - Asesor Experto en Breakout de Oro Inteligente XAURON es un Asesor Experto de Oro Premium diseñado para capturar rupturas explosivas en XAU/USD utilizando algoritmos de alta precisión, protección dinámica y adaptabilidad en tiempo real a las condiciones del mercado. ENLACE A LA SEÑAL EN VIVO DE MYFXBOOK El rendimiento de las operaciones puede variar significativamente dependiendo de múltiples factores, incluyendo: Condiciones del broker Velocidad de ejecución y deslizamiento Late
BenefitEA Mt5
Vsevolod Merzlov
Asesores Expertos
Beneficio EA Utiliza sólo cuentas de cobertura. Benefit EA es un asesor de parrilla flexible no indicativo con puntos de entrada especiales que proporcionan una ventaja estadística, revelada a través del modelado matemático de los patrones del mercado. El EA no utiliza stop loss. Todas las operaciones se cierran mediante take profit o trailing stop. Es posible planificar los incrementos de lote. La función "Filtro de tiempo" se establece de acuerdo con la hora interna del terminal según la hora
EA Supremacy NT
Dmytro Melnyk
Asesores Expertos
Nuestro equipo - @Supremacy_Lab - se complace en presentar nuestro primer producto - EA_Supremacy_NT - una solución técnica única para el day trading, scalping y seguimiento de tendencias. EA_Supremacy_NT es una versión no comercial de nuestro asesor automatizado principal, que se lanzará más adelante. Se trata de un producto realmente innovador que se basa en un enfoque poco convencional del procesamiento de datos de mercado. El algoritmo subyacente permite a los operadores obtener el máximo
Traders Toolbox
Jason Kisogloo
3 (2)
Asesores Expertos
Traders Toolbox Premium es una herramienta todo en uno Características: 19 Señales individuales : cada una de estas señales está sesgada en una configuración de estilo de red neuronal para constituir el resultado final / general. Cada señal tiene su propia configuración que se puede personalizar u optimizar si es necesario.   En integral Screen Display - Seis paneles broche de distancia Con la amplia información y consejos de herramientas. (haga clic en el borde del panel para desplegarlo o
Ew3
Roberto Alencar
Asesores Expertos
EW3 - Asesor Experto en Reversión Media en Forex Visión general Un Asesor Experto diseñado para operar con una estrategia de reversión a la media con una gestión disciplinada del riesgo, evitando enfoques de alto riesgo como los métodos de cuadrícula o martingala. Características principales - Estrategia de reversión a la media : Identifica y negocia movimientos de corrección del mercado - Soporte multisímbolo : Opera con 26 pares de divisas simultáneamente - Control de riesgo centralizado : G
GoldPulser EA
Mohamed Hamdi Kaaniche
Asesores Expertos
GoldPulser EA - Descripción para el Mercado MQL5 Descripción en Español GoldPulser EA - Sistema avanzado de scalping multidivisa y seguimiento de tendencias GoldPulser EA es un sofisticado sistema de trading que combina la precisión del scalping con la fiabilidad del seguimiento de tendencias. Diseñado para los operadores de Forex que buscan rendimientos consistentes, este asesor experto utiliza un algoritmo patentado para identificar oportunidades de negociación de alta probabilidad a través de
God Gold Martingale
Pratham Jatin Barot
Asesores Expertos
Estimados clientes: Yo, Pratham Barot, propietario y desarrollador de God Gold Martingale, quiero advertirles que se están publicando versiones falsas de mi Asesor Experto (EA) en varias páginas. Para proteger sus valiosos fondos y garantizar una experiencia segura, les rogamos que eviten estos productos falsificados. Compren y utilicen siempre nuestra plataforma genuina a través de plataformas como YoForex.org/MQL.SOFTWARE/YOFOREX.NET, etc., que venden bots falsos que usan nuestro nombre. Esta
Ai General EA MT5
Indra Maulana
Asesores Expertos
30% de descuento sólo para la suscripción de 3 meses, envíeme un mensaje: https://www.mql5.com/en/users/taiberhyphecu Política de reembolso del 70% (sólo versión completa) Un experto totalmente automático Diseñado y producido 100% por inteligencia artificial, con la tecnología más avanzada del mundo Todas las operaciones tienen límites de ganancias y pérdidas, con la mejor y menos arriesgada estrategia de mercado, sin utilizar estrategias peligrosas como Martingala y coberturas, etc. Un especia
Gold Grabber Grid Hedge
Israel Odartei Lamptey
Asesores Expertos
GOLD GRABBER Israel L. MT5 Grid-Hedge EA. ADVERTENCIA: EA ha optimizado conjuntos de ORO (XAUUSD) SOLAMENTE (Capital mínimo: $ 1000) Descargar conjuntos de abajo: Utilice estos sets para XAUUSD: https://drive.google.com/drive/folders/1FBfc-eE7B7APhZ-P754R76d3xih8OnXX?usp=sharing Sistema profesional de trading con gestión avanzada del riesgo Este sofisticado Asesor Experto emplea una estrategia de rejilla bidireccional diseñada para un rendimiento constante en mercados volátiles. El sistema abre
Bitcoin Prince EA
Fathy Mohamed Mohamed Abouelnaga
1 (1)
Asesores Expertos
Opere con Bitcoin como nunca antes: ¡más rápido, más inteligente y más rentable! ¿Por qué elegir Bitcoin Prince EA ? Ejecución a la velocidad del rayo- Construido para la velocidad, entra y sale de las operaciones en el momento óptimo, asegurando que nunca se pierda una configuración rentable de nuevo . Estrategia probada específica para Bitcoin - A diferencia de los EAs genéricos, el Bitcoin Prince EA está ajustado exclusivamente para BC/USD , adaptándose a la volatilidad y liquidez únicas de
Otros productos de este autor
Market Time Watch
Amirhossein Bakhtiari
Indicadores
Market Time Watch Una herramienta ligera, limpia y esencial para cada trader Market Time Watch es una herramienta profesional de visualización de tiempo en el gráfico, diseñada para traders que necesitan ver la hora local, la hora del servidor y la cuenta regresiva de la vela actual con total precisión. Este indicador muestra toda la información directamente en el gráfico sin elementos pesados o molestos. Ya sea que hagas scalping, intradía, trading de noticias o simplemente necesites una refere
FREE
Market Time Watch MT4
Amirhossein Bakhtiari
Indicadores
Market Time Watch Una herramienta ligera, limpia y esencial para cada trader Market Time Watch es una herramienta profesional de visualización de tiempo en el gráfico, diseñada para traders que necesitan ver la hora local, la hora del servidor y la cuenta regresiva de la vela actual con total precisión. Este indicador muestra toda la información directamente en el gráfico sin elementos pesados o molestos. Ya sea que hagas scalping, intradía, trading de noticias o simplemente necesites una refere
FREE
Smart Risk Manager Pro
Amirhossein Bakhtiari
Indicadores
Smart Risk Manager Pro – Arrastra y opera con confianza Smart Risk Manager Pro es una herramienta profesional de gestión de riesgo sobre el gráfico que calcula el tamaño de tu posición según tu riesgo en dólares. Simplemente haz clic y arrastra en el gráfico y el indicador mostrará al instante: Dirección (Buy / Sell) Distancia en puntos Tamaño de lote recomendado según tu valor de RiskUSD La herramienta es ultra ligera, extremadamente rápida y está diseñada para traders que quieren un gráfico li
Smart Risk Manager Pro 5
Amirhossein Bakhtiari
Indicadores
Smart Risk Manager Pro – Arrastra y opera con confianza Smart Risk Manager Pro es una herramienta profesional de gestión de riesgo sobre el gráfico que calcula el tamaño de tu posición según tu riesgo en dólares. Simplemente haz clic y arrastra en el gráfico y el indicador mostrará al instante: Dirección (Buy / Sell) Distancia en puntos Tamaño de lote recomendado según tu valor de RiskUSD La herramienta es ultra ligera, extremadamente rápida y está diseñada para traders que quieren un gráfico li
AutoTrader GOLD
Amirhossein Bakhtiari
Asesores Expertos
AutoTradeBot++ – Órdenes pendientes por líneas y gestión de riesgo “risk-free” multinivel Dibuja líneas. Define tu riesgo. Deja que el bot haga el resto. AutoTradeBot++ es un Asesor Experto profesional de ejecución y gestión de riesgo, diseñado para traders que quieren gráficos limpios, riesgo fijo en dólares y un sistema automático de “risk-free”, sin perder el control de su propia estrategia. Tú decides dónde operar; el EA se encarga de cómo hacerlo. Existen versiones dedicadas de AutoTradeBot
AutoTrade DowJones
Amirhossein Bakhtiari
Asesores Expertos
AutoTradeBot++ – Órdenes pendientes por líneas y gestión de riesgo “risk-free” multinivel Dibuja líneas. Define tu riesgo. Deja que el bot haga el resto. AutoTradeBot++ es un Asesor Experto profesional de ejecución y gestión de riesgo, diseñado para traders que quieren gráficos limpios, riesgo fijo en dólares y un sistema automático de “risk-free”, sin perder el control de su propia estrategia. Tú decides dónde operar; el EA se encarga de cómo hacerlo. Existen versiones dedicadas de AutoTradeBot
AutoTrade NASDAQ
Amirhossein Bakhtiari
Asesores Expertos
AutoTradeBot++ – Órdenes pendientes por líneas y gestión de riesgo “risk-free” multinivel Dibuja líneas. Define tu riesgo. Deja que el bot haga el resto. AutoTradeBot++   es un Asesor Experto profesional de ejecución y gestión de riesgo, diseñado para traders que quieren gráficos limpios, riesgo fijo en dólares y un sistema automático de “risk-free”, sin perder el control de su propia estrategia. Tú decides   dónde   operar; el EA se encarga de   cómo   hacerlo. Existen versiones dedicadas de Au
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario