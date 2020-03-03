AutoTrade DowJones

Dibuja líneas. Define tu riesgo. Deja que el bot haga el resto.

AutoTradeBot++ es un Asesor Experto profesional de ejecución y gestión de riesgo, diseñado para traders que quieren gráficos limpios, riesgo fijo en dólares y un sistema automático de “risk-free”, sin perder el control de su propia estrategia. Tú decides dónde operar; el EA se encarga de cómo hacerlo.

Existen versiones dedicadas de AutoTradeBot++ para Oro (XAUUSD), Dow Jones (US30), NASDAQ (US100), todos los pares Forex y S&P 500 (US500). Puedes encontrarlas y descargarlas en el panel del desarrollador y en las plataformas TesterMob: testermob.com / market.testermob.com.

🎯 Concepto: operar simplemente nombrando tus líneas

En lugar de abrir cada orden manualmente, AutoTradeBot++ utiliza líneas horizontales en el gráfico como instrucciones de trading. Sólo dibuja y nombra las líneas, por ejemplo:

1_buy_0.10 → orden Buy de 0.10 lote

1_sell_0.05 → orden Sell de 0.05 lote

El EA automáticamente:

detecta si es Buy o Sell ;

o ; decide si debe ser una orden Limit o Stop ;

o ; calcula Stop Loss y Take Profit a partir de tu riesgo fijo en dólares y el ratio RR;

y a partir de tu riesgo fijo en dólares y el ratio RR; crea, modifica o elimina la orden pendiente correspondiente al mover o borrar la línea.

Tú te concentras en niveles y análisis; AutoTradeBot++ convierte tus líneas en órdenes precisas y consistentes.

💰 Gestión real del riesgo en dólares

El corazón de AutoTradeBot++ es un modelo de riesgo claro y estricto: defines tu Riesgo (USD) y tu Risk-to-Reward, y el EA hace todos los cálculos.

El tamaño de la posición se calcula a partir de tu riesgo , el tick value y la distancia al SL;

, el tick value y la distancia al SL; El Stop Loss se coloca de forma que la pérdida máxima por operación sea tu riesgo definido;

por operación sea tu riesgo definido; El Take Profit se fija según el RR elegido (1:2, 1:3, …);

elegido (1:2, 1:3, …); Los niveles mínimos de stops exigidos por el bróker se verifican automáticamente.

Tanto en cuentas pequeñas como grandes, tu riesgo permanece fijo, medible y repetible en cada set-up.

🔒 Motor de “risk-free” multinivel

AutoTradeBot++ incluye un potente sistema de risk-free multinivel que protege tu capital a medida que el precio avanza a tu favor. No necesitas adivinar dónde mover el SL: el EA usa tu riesgo como referencia.

Cuando la operación alcanza al menos 1R , el EA puede mover el SL a break-even o empezar a asegurar beneficios (configurable);

, el EA puede mover el SL a o empezar a asegurar beneficios (configurable); A 2R, 3R, … el SL se va desplazando y se bloquean más ganancias;

el SL se va desplazando y se bloquean más ganancias; Cada posición guarda su propio nivel de risk-free para evitar cambios innecesarios;

Sólo se aceptan niveles de SL mejores; el EA nunca empeora tu stop.

Así, tus operaciones se convierten en un proceso dinámico paso a paso: mientras el mercado siga a tu favor, más beneficio queda protegido.

🛡️ Filtros de seguridad y manejo inteligente de órdenes

Chequeo de margen – antes de abrir una orden, el EA comprueba que el margen libre sea suficiente; de lo contrario, la operación se omite.

– antes de abrir una orden, el EA comprueba que el margen libre sea suficiente; de lo contrario, la operación se omite. Niveles mínimos del bróker – las distancias de SL y TP se validan con los requisitos del bróker.

– las distancias de SL y TP se validan con los requisitos del bróker. Lógica de limpieza – si borras una línea, se borra la orden asociada; si se ejecuta la orden, la línea desaparece.

– si borras una línea, se borra la orden asociada; si se ejecuta la orden, la línea desaparece. Magic Number y filtro por símbolo para no interferir con otros EAs o operaciones manuales.

📊 Panel de información en el gráfico (opcional y ligero)

AutoTradeBot++ incorpora un panel compacto que puedes activar o desactivar:

Balance y Equity de la cuenta;

y de la cuenta; Margen usado , margen libre y Margin Level % ;

, y ; Número de operaciones abiertas y beneficio/pérdida flotante;

Lista de todas las órdenes pendientes con tipo, lote, precio de entrada, SL y TP.

El panel puede plegarse/desplegarse con doble clic y moverse a cualquier esquina. Si prefieres un gráfico limpio, puedes desactivar etiquetas y flechas en los inputs.

⚙️ Interfaz mínima y fácil de usar

En el gráfico verás:

Un pequeño manejador [+]/[-] para plegar o desplegar el panel;

para plegar o desplegar el panel; Un botón que indica dónde cambiar los parámetros del EA (riesgo, RR, etc.);

Un botón Risk-Free para activar o pausar el motor de risk-free.

Todos los elementos son ligeros, arrastrables y diseñados para no ensuciar el gráfico.

👤 ¿Para quién es AutoTradeBot++?

Scalpers que necesitan ejecución rápida y consistente con riesgo fijo en dólares;

que necesitan ejecución rápida y consistente con riesgo fijo en dólares; Day traders que colocan varias órdenes pendientes en niveles clave;

que colocan varias órdenes pendientes en niveles clave; Swing traders que quieren un sistema automático de risk-free y protección parcial de beneficios;

que quieren un sistema automático de risk-free y protección parcial de beneficios; Cualquier trader con una estrategia propia que desee automatizar la ejecución y la gestión del riesgo.

AutoTradeBot++ no genera señales. Tú sigues tomando las decisiones; el EA sólo convierte tus niveles y reglas de riesgo en una ejecución disciplinada.

🚀 Convierte tus líneas en un motor de trading profesional

Si estás cansado de recalcular lotes, mover el SL a break-even a mano y vigilar cada operación, AutoTradeBot++ puede convertirse en tu nuevo asistente de trading.

Dibuja tus niveles, define tu riesgo y deja que el EA se ocupe del envío de órdenes, los chequeos de seguridad y el risk-free multinivel.

Concéntrate en tu ventaja. Deja que AutoTradeBot++ la ejecute con disciplina.