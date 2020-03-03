AutoTrade DowJones

AutoTradeBot++ – Órdenes pendientes por líneas y gestión de riesgo “risk-free” multinivel

Dibuja líneas. Define tu riesgo. Deja que el bot haga el resto.

AutoTradeBot++ es un Asesor Experto profesional de ejecución y gestión de riesgo, diseñado para traders que quieren gráficos limpios, riesgo fijo en dólares y un sistema automático de “risk-free”, sin perder el control de su propia estrategia. Tú decides dónde operar; el EA se encarga de cómo hacerlo.

Existen versiones dedicadas de AutoTradeBot++ para Oro (XAUUSD), Dow Jones (US30), NASDAQ (US100), todos los pares Forex y S&P 500 (US500). Puedes encontrarlas y descargarlas en el panel del desarrollador y en las plataformas TesterMob: testermob.com / market.testermob.com.

🎯 Concepto: operar simplemente nombrando tus líneas

En lugar de abrir cada orden manualmente, AutoTradeBot++ utiliza líneas horizontales en el gráfico como instrucciones de trading. Sólo dibuja y nombra las líneas, por ejemplo:

  • 1_buy_0.10 → orden Buy de 0.10 lote
  • 1_sell_0.05 → orden Sell de 0.05 lote

El EA automáticamente:

  • detecta si es Buy o Sell;
  • decide si debe ser una orden Limit o Stop;
  • calcula Stop Loss y Take Profit a partir de tu riesgo fijo en dólares y el ratio RR;
  • crea, modifica o elimina la orden pendiente correspondiente al mover o borrar la línea.

Tú te concentras en niveles y análisis; AutoTradeBot++ convierte tus líneas en órdenes precisas y consistentes.

💰 Gestión real del riesgo en dólares

El corazón de AutoTradeBot++ es un modelo de riesgo claro y estricto: defines tu Riesgo (USD) y tu Risk-to-Reward, y el EA hace todos los cálculos.

  • El tamaño de la posición se calcula a partir de tu riesgo, el tick value y la distancia al SL;
  • El Stop Loss se coloca de forma que la pérdida máxima por operación sea tu riesgo definido;
  • El Take Profit se fija según el RR elegido (1:2, 1:3, …);
  • Los niveles mínimos de stops exigidos por el bróker se verifican automáticamente.

Tanto en cuentas pequeñas como grandes, tu riesgo permanece fijo, medible y repetible en cada set-up.

🔒 Motor de “risk-free” multinivel

AutoTradeBot++ incluye un potente sistema de risk-free multinivel que protege tu capital a medida que el precio avanza a tu favor. No necesitas adivinar dónde mover el SL: el EA usa tu riesgo como referencia.

  • Cuando la operación alcanza al menos 1R, el EA puede mover el SL a break-even o empezar a asegurar beneficios (configurable);
  • A 2R, 3R, … el SL se va desplazando y se bloquean más ganancias;
  • Cada posición guarda su propio nivel de risk-free para evitar cambios innecesarios;
  • Sólo se aceptan niveles de SL mejores; el EA nunca empeora tu stop.

Así, tus operaciones se convierten en un proceso dinámico paso a paso: mientras el mercado siga a tu favor, más beneficio queda protegido.

🛡️ Filtros de seguridad y manejo inteligente de órdenes

  • Chequeo de margen – antes de abrir una orden, el EA comprueba que el margen libre sea suficiente; de lo contrario, la operación se omite.
  • Niveles mínimos del bróker – las distancias de SL y TP se validan con los requisitos del bróker.
  • Lógica de limpieza – si borras una línea, se borra la orden asociada; si se ejecuta la orden, la línea desaparece.
  • Magic Number y filtro por símbolo para no interferir con otros EAs o operaciones manuales.

📊 Panel de información en el gráfico (opcional y ligero)

AutoTradeBot++ incorpora un panel compacto que puedes activar o desactivar:

  • Balance y Equity de la cuenta;
  • Margen usado, margen libre y Margin Level %;
  • Número de operaciones abiertas y beneficio/pérdida flotante;
  • Lista de todas las órdenes pendientes con tipo, lote, precio de entrada, SL y TP.

El panel puede plegarse/desplegarse con doble clic y moverse a cualquier esquina. Si prefieres un gráfico limpio, puedes desactivar etiquetas y flechas en los inputs.

⚙️ Interfaz mínima y fácil de usar

En el gráfico verás:

  • Un pequeño manejador [+]/[-] para plegar o desplegar el panel;
  • Un botón que indica dónde cambiar los parámetros del EA (riesgo, RR, etc.);
  • Un botón Risk-Free para activar o pausar el motor de risk-free.

Todos los elementos son ligeros, arrastrables y diseñados para no ensuciar el gráfico.

👤 ¿Para quién es AutoTradeBot++?

  • Scalpers que necesitan ejecución rápida y consistente con riesgo fijo en dólares;
  • Day traders que colocan varias órdenes pendientes en niveles clave;
  • Swing traders que quieren un sistema automático de risk-free y protección parcial de beneficios;
  • Cualquier trader con una estrategia propia que desee automatizar la ejecución y la gestión del riesgo.

AutoTradeBot++ no genera señales. Tú sigues tomando las decisiones; el EA sólo convierte tus niveles y reglas de riesgo en una ejecución disciplinada.

🚀 Convierte tus líneas en un motor de trading profesional

Si estás cansado de recalcular lotes, mover el SL a break-even a mano y vigilar cada operación, AutoTradeBot++ puede convertirse en tu nuevo asistente de trading.

Dibuja tus niveles, define tu riesgo y deja que el EA se ocupe del envío de órdenes, los chequeos de seguridad y el risk-free multinivel.

Concéntrate en tu ventaja. Deja que AutoTradeBot++ la ejecute con disciplina.

