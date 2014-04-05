SyncCrosshair MT5

SyncCrosshair - Indicador de retícula sincronizada y encajada





Visión General: SyncCrosshair es un indicador MQL5 ligero que replica la experiencia de retícula de TradingView a través de múltiples gráficos MT5. Mueva su ratón o haga clic en cualquier gráfico sincronizado, y observe cómo las líneas verticales + horizontales se ajustan con precisión a la hora de apertura de cada vela en el marco temporal del gráfico (5 min, 15 min, H1, H4, etc.).





Características principales:

- Sincronización Multi-Gráfico: Refleja automáticamente la posición de la retícula en todos los gráficos que tengan SyncCrosshair.

- Sincronización temporal: Las líneas se ajustan exactamente a las barras del marco temporal actual (por ejemplo, cada 5 minutos en M5, cada 15 minutos en M15, cada hora en H1).

- Alternancia local y global:

◦ Pulse S para activar/desactivar la sincronización sólo en el gráfico activo.

◦ Pulse H para activar/desactivar la sincronización en todos los gráficos a la vez.

- Apariencia personalizable: Elija el color de línea, el estilo (punto/sólido/guión, etc.) y el ancho que prefiera.

- Rápido y fluido: Los temporizadores basados en milisegundos garantizan actualizaciones casi en tiempo real con un consumo mínimo de CPU.





Cómo usar:

1 Adjuntar: Añadir a cualquier gráfico(s).

2 Sincronizar: Mueva el ratón o haga clic para establecer una retícula en un gráfico; los demás le seguirán automáticamente.

3 Alternar Local: Pulse S para activar/desactivar la sincronización de la carta actual.

4 Alternar global: Pulse H para activar/desactivar la sincronización en todos los gráficos simultáneamente.





¿Por qué SyncCrosshair?

- Precisión: Se ajusta exactamente a los límites de las velas.

- Control: Activa o desactiva rápidamente por gráfico o globalmente con teclas de acceso rápido.

Lleve el poder del análisis unificado y preciso de gráficos a su espacio de trabajo MT5: ¡obtenga SyncCrosshair hoy mismo!