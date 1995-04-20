Market Time Watch MT4

Una herramienta ligera, limpia y esencial para cada trader

Market Time Watch es una herramienta profesional de visualización de tiempo en el gráfico, diseñada para traders que necesitan ver la hora local, la hora del servidor y la cuenta regresiva de la vela actual con total precisión. Este indicador muestra toda la información directamente en el gráfico sin elementos pesados o molestos.

Ya sea que hagas scalping, intradía, trading de noticias o simplemente necesites una referencia de tiempo clara, Market Time Watch te proporciona toda la información de una forma minimalista y elegante.

⭐ Por qué los traders aman Market Time Watch

  • Ultraligero y optimizado para todos los entornos MT4/MT5
  • No redibuja ni interfiere con EAs o indicadores
  • Cero latencia, cero carga, sin consumo de CPU
  • Perfecto para scalping, day trading, trading de noticias e índices (US30, NAS100, Gold, Forex)
  • Diseño visual profesional compatible con cualquier plantilla

🔥 Funciones principales

✔ Reloj en tiempo real

Muestra la hora actual en el gráfico (local o del servidor).

✔ Temporizador de vela

Indica cuánto tiempo falta para que cierre la vela actual.

✔ Panel de información moderno

Un panel emergente que incluye:

  • Todas las herramientas de TesterMob
  • Bots de auto-trading
  • Sistemas EA y estrategias
  • Contacto y soporte

✔ Posición personalizable

Ajusta la ubicación usando desplazamientos X-Y.

✔ Diseño no intrusivo

Compatible con cualquier indicador, EA o estilo de gráfico.

🎯 ¿Para quién es esta herramienta?

  • Scalpers
  • Traders de índices (US30, NAS100, GER40…)
  • Traders de oro y petróleo
  • Traders intradía de Forex
  • Cualquier trader que necesite precisión en el tiempo

💡 Por qué es mejor que los scripts gratuitos

  • Interfaz pulida
  • Alineación perfecta con el renderizado de MT5
  • Panel informativo multiproducto
  • Rendimiento estable
  • Sin parpadeos, saltos o consumo de CPU

🛠 Funciones adicionales

  • Botón de información “i”
  • Tabla de productos en 3 columnas
  • Pie de página con contacto y soporte
  • Compatible con múltiples símbolos
  • Totalmente compatible con perfiles y plantillas

⭐ Compatibilidad nativa MT4 & MT5

  • Forex
  • Metales (XAUUSD, XAGUSD)
  • Índices (US30, NAS100, US500, DAX)
  • Criptomonedas
  • Todos los marcos temporales

🧩 Sobre TesterMob

TesterMob ofrece herramientas profesionales como:

  • Smart Risk Manager (Mini/Pro – MT4/MT5)
  • Bots automatizados
  • Sistemas EA y estrategias
  • Utilidades premium de trading

📥 Descarga Market Time Watch hoy mismo

Añade esta herramienta ligera, precisa y profesional a tu configuración de trading.

✔ Ligero
✔ Preciso
✔ Elegante
✔ Profesional

→ Descárgalo ahora y mejora tu gráfico con una gestión de tiempo inteligente.

