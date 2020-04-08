Smart Risk Manager Pro

Smart Risk Manager Pro – Arrastra y opera con confianza

Smart Risk Manager Pro es una herramienta profesional de gestión de riesgo sobre el gráfico que calcula el tamaño de tu posición según tu riesgo en dólares. Simplemente haz clic y arrastra en el gráfico y el indicador mostrará al instante:

  • Dirección (Buy / Sell)
  • Distancia en puntos
  • Tamaño de lote recomendado según tu valor de RiskUSD

La herramienta es ultra ligera, extremadamente rápida y está diseñada para traders que quieren un gráfico limpio y un flujo de trabajo centrado en el riesgo con gran precisión.

✨ Características

  • ✔️ Mide el riesgo arrastrando directamente sobre el gráfico
  • ✔️ Cálculo inteligente automático del tamaño de lote
  • ✔️ Muestra la dirección Buy/Sell
  • ✔️ Muestra la distancia en puntos
  • ✔️ Funciona en todos los símbolos (Forex, Oro, Índices, Cripto)
  • ✔️ Ultra rápida – cero lag
  • ✔️ Interfaz limpia y minimalista
  • ✔️ Sin subventanas ni paneles pesados
  • ✔️ Solo calcula cuando sueltas el mouse → ahorra CPU

📌 Cómo usar

  1. Adjunta Smart Risk Manager Pro a cualquier gráfico.
  2. Configura el importe de RiskUSD (por ejemplo: 5, 10, 20 USD).
  3. Haz clic en el botón ON/OFF en la esquina superior derecha.
  4. En el gráfico, haz clic izquierdo y mantén pulsado en tu posible precio de entrada.
  5. Arrastra hasta tu nivel de stop-loss y luego suelta el mouse.
  6. La herramienta mostrará:
    • Dir: Buy / Sell
    • Dis: distancia en puntos
    • Lots: tamaño de lote recomendado según tu riesgo

Haz clic de nuevo en el botón para poner la herramienta en OFF. Cuando está en OFF, todas las etiquetas se ocultan y tu gráfico se mantiene limpio.

🎯 Parámetros

  • RiskUSD – riesgo en dólares por operación. El indicador utiliza tick size, tick value y la configuración de volumen de tu bróker para calcular el tamaño de la posición.

👤 ¿Para quién es?

  • Day traders y swing traders que respetan un riesgo fijo por operación.
  • Traders de price action y Smart Money que colocan sus entradas directamente en el gráfico.
  • Scalpers que necesitan un calculador de riesgo muy rápido y limpio.
  • Cualquiera que quiera evitar hacer cálculos manuales antes de cada trade.

🌟 Comparación Mini vs Pro

Función Smart Risk Manager Mini Smart Risk Manager Pro
Arrastrar para medir ✔️ Sí ✔️ Sí (mejorado)
Cálculo de tamaño de lote ✔️ Sí ✔️ Sí (más preciso)
Dirección (Buy / Sell) ❌ No ✔️ Sí
Distancia en puntos ❌ No ✔️ Sí
Símbolos soportados Solo Forex Todos (Forex, Oro, Índices, Cripto)
Límite de uso 31 usos Ilimitado
Etiquetas de interfaz Solo Lots Direction / Distance / Lots
Rendimiento Rápido Ultra rápido
Ideal para Principiantes / usuarios gratuitos Traders profesionales

Actualiza a Smart Risk Manager Pro para tener control completo del riesgo, soporte para todos los símbolos y una visualización avanzada.

