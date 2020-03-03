AutoTrader GOLD

AutoTradeBot++ – Órdenes pendientes por líneas y gestión de riesgo “risk-free” multinivel

Dibuja líneas. Define tu riesgo. Deja que el bot haga el resto.

AutoTradeBot++ es un Asesor Experto profesional de ejecución y gestión de riesgo, diseñado para traders que quieren gráficos limpios, riesgo fijo en dólares y un sistema automático de “risk-free”, sin perder el control de su propia estrategia. Tú decides dónde operar; el EA se encarga de cómo hacerlo.

Existen versiones dedicadas de AutoTradeBot++ para Oro (XAUUSD), Dow Jones (US30), NASDAQ (US100), todos los pares Forex y S&P 500 (US500). Puedes encontrarlas y descargarlas en el panel del desarrollador y en las plataformas TesterMob: testermob.com / market.testermob.com.

🎯 Concepto: operar simplemente nombrando tus líneas

En lugar de abrir cada orden manualmente, AutoTradeBot++ utiliza líneas horizontales en el gráfico como instrucciones de trading. Sólo dibuja y nombra las líneas, por ejemplo:

  • 1_buy_0.10 → orden Buy de 0.10 lote
  • 1_sell_0.05 → orden Sell de 0.05 lote

El EA automáticamente:

  • detecta si es Buy o Sell;
  • decide si debe ser una orden Limit o Stop;
  • calcula Stop Loss y Take Profit a partir de tu riesgo fijo en dólares y el ratio RR;
  • crea, modifica o elimina la orden pendiente correspondiente al mover o borrar la línea.

Tú te concentras en niveles y análisis; AutoTradeBot++ convierte tus líneas en órdenes precisas y consistentes.

💰 Gestión real del riesgo en dólares

El corazón de AutoTradeBot++ es un modelo de riesgo claro y estricto: defines tu Riesgo (USD) y tu Risk-to-Reward, y el EA hace todos los cálculos.

  • El tamaño de la posición se calcula a partir de tu riesgo, el tick value y la distancia al SL;
  • El Stop Loss se coloca de forma que la pérdida máxima por operación sea tu riesgo definido;
  • El Take Profit se fija según el RR elegido (1:2, 1:3, …);
  • Los niveles mínimos de stops exigidos por el bróker se verifican automáticamente.

Tanto en cuentas pequeñas como grandes, tu riesgo permanece fijo, medible y repetible en cada set-up.

🔒 Motor de “risk-free” multinivel

AutoTradeBot++ incluye un potente sistema de risk-free multinivel que protege tu capital a medida que el precio avanza a tu favor. No necesitas adivinar dónde mover el SL: el EA usa tu riesgo como referencia.

  • Cuando la operación alcanza al menos 1R, el EA puede mover el SL a break-even o empezar a asegurar beneficios (configurable);
  • A 2R, 3R, … el SL se va desplazando y se bloquean más ganancias;
  • Cada posición guarda su propio nivel de risk-free para evitar cambios innecesarios;
  • Sólo se aceptan niveles de SL mejores; el EA nunca empeora tu stop.

Así, tus operaciones se convierten en un proceso dinámico paso a paso: mientras el mercado siga a tu favor, más beneficio queda protegido.

🛡️ Filtros de seguridad y manejo inteligente de órdenes

  • Chequeo de margen – antes de abrir una orden, el EA comprueba que el margen libre sea suficiente; de lo contrario, la operación se omite.
  • Niveles mínimos del bróker – las distancias de SL y TP se validan con los requisitos del bróker.
  • Lógica de limpieza – si borras una línea, se borra la orden asociada; si se ejecuta la orden, la línea desaparece.
  • Magic Number y filtro por símbolo para no interferir con otros EAs o operaciones manuales.

📊 Panel de información en el gráfico (opcional y ligero)

AutoTradeBot++ incorpora un panel compacto que puedes activar o desactivar:

  • Balance y Equity de la cuenta;
  • Margen usado, margen libre y Margin Level %;
  • Número de operaciones abiertas y beneficio/pérdida flotante;
  • Lista de todas las órdenes pendientes con tipo, lote, precio de entrada, SL y TP.

El panel puede plegarse/desplegarse con doble clic y moverse a cualquier esquina. Si prefieres un gráfico limpio, puedes desactivar etiquetas y flechas en los inputs.

⚙️ Interfaz mínima y fácil de usar

En el gráfico verás:

  • Un pequeño manejador [+]/[-] para plegar o desplegar el panel;
  • Un botón que indica dónde cambiar los parámetros del EA (riesgo, RR, etc.);
  • Un botón Risk-Free para activar o pausar el motor de risk-free.

Todos los elementos son ligeros, arrastrables y diseñados para no ensuciar el gráfico.

👤 ¿Para quién es AutoTradeBot++?

  • Scalpers que necesitan ejecución rápida y consistente con riesgo fijo en dólares;
  • Day traders que colocan varias órdenes pendientes en niveles clave;
  • Swing traders que quieren un sistema automático de risk-free y protección parcial de beneficios;
  • Cualquier trader con una estrategia propia que desee automatizar la ejecución y la gestión del riesgo.

AutoTradeBot++ no genera señales. Tú sigues tomando las decisiones; el EA sólo convierte tus niveles y reglas de riesgo en una ejecución disciplinada.

🚀 Convierte tus líneas en un motor de trading profesional

Si estás cansado de recalcular lotes, mover el SL a break-even a mano y vigilar cada operación, AutoTradeBot++ puede convertirse en tu nuevo asistente de trading.

Dibuja tus niveles, define tu riesgo y deja que el EA se ocupe del envío de órdenes, los chequeos de seguridad y el risk-free multinivel.

Concéntrate en tu ventaja. Deja que AutoTradeBot++ la ejecute con disciplina.

Otros productos de este autor
Market Time Watch
Amirhossein Bakhtiari
Indicadores
Market Time Watch Una herramienta ligera, limpia y esencial para cada trader Market Time Watch es una herramienta profesional de visualización de tiempo en el gráfico, diseñada para traders que necesitan ver la hora local, la hora del servidor y la cuenta regresiva de la vela actual con total precisión. Este indicador muestra toda la información directamente en el gráfico sin elementos pesados o molestos. Ya sea que hagas scalping, intradía, trading de noticias o simplemente necesites una refere
FREE
Market Time Watch MT4
Amirhossein Bakhtiari
Indicadores
Market Time Watch Una herramienta ligera, limpia y esencial para cada trader Market Time Watch es una herramienta profesional de visualización de tiempo en el gráfico, diseñada para traders que necesitan ver la hora local, la hora del servidor y la cuenta regresiva de la vela actual con total precisión. Este indicador muestra toda la información directamente en el gráfico sin elementos pesados o molestos. Ya sea que hagas scalping, intradía, trading de noticias o simplemente necesites una refere
FREE
Smart Risk Manager Pro
Amirhossein Bakhtiari
Indicadores
Smart Risk Manager Pro – Arrastra y opera con confianza Smart Risk Manager Pro es una herramienta profesional de gestión de riesgo sobre el gráfico que calcula el tamaño de tu posición según tu riesgo en dólares. Simplemente haz clic y arrastra en el gráfico y el indicador mostrará al instante: Dirección (Buy / Sell) Distancia en puntos Tamaño de lote recomendado según tu valor de RiskUSD La herramienta es ultra ligera, extremadamente rápida y está diseñada para traders que quieren un gráfico li
Smart Risk Manager Pro 5
Amirhossein Bakhtiari
Indicadores
Smart Risk Manager Pro – Arrastra y opera con confianza Smart Risk Manager Pro es una herramienta profesional de gestión de riesgo sobre el gráfico que calcula el tamaño de tu posición según tu riesgo en dólares. Simplemente haz clic y arrastra en el gráfico y el indicador mostrará al instante: Dirección (Buy / Sell) Distancia en puntos Tamaño de lote recomendado según tu valor de RiskUSD La herramienta es ultra ligera, extremadamente rápida y está diseñada para traders que quieren un gráfico li
AutoTradeBot FOREX
Amirhossein Bakhtiari
Asesores Expertos
AutoTradeBot++ – Órdenes pendientes por líneas y gestión de riesgo “risk-free” multinivel Dibuja líneas. Define tu riesgo. Deja que el bot haga el resto. AutoTradeBot++ es un Asesor Experto profesional de ejecución y gestión de riesgo, diseñado para traders que quieren gráficos limpios, riesgo fijo en dólares y un sistema automático de “risk-free”, sin perder el control de su propia estrategia. Tú decides dónde operar; el EA se encarga de cómo hacerlo. Existen versiones dedicadas de AutoTradeBot
AutoTrade DowJones
Amirhossein Bakhtiari
Asesores Expertos
AutoTradeBot++ – Órdenes pendientes por líneas y gestión de riesgo “risk-free” multinivel Dibuja líneas. Define tu riesgo. Deja que el bot haga el resto. AutoTradeBot++ es un Asesor Experto profesional de ejecución y gestión de riesgo, diseñado para traders que quieren gráficos limpios, riesgo fijo en dólares y un sistema automático de “risk-free”, sin perder el control de su propia estrategia. Tú decides dónde operar; el EA se encarga de cómo hacerlo. Existen versiones dedicadas de AutoTradeBot
AutoTrade NASDAQ
Amirhossein Bakhtiari
Asesores Expertos
AutoTradeBot++ – Órdenes pendientes por líneas y gestión de riesgo “risk-free” multinivel Dibuja líneas. Define tu riesgo. Deja que el bot haga el resto. AutoTradeBot++   es un Asesor Experto profesional de ejecución y gestión de riesgo, diseñado para traders que quieren gráficos limpios, riesgo fijo en dólares y un sistema automático de “risk-free”, sin perder el control de su propia estrategia. Tú decides   dónde   operar; el EA se encarga de   cómo   hacerlo. Existen versiones dedicadas de Au
