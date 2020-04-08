Smart Risk Manager Pro 5

Smart Risk Manager Pro – Arrastra y opera con confianza

Smart Risk Manager Pro es una herramienta profesional de gestión de riesgo sobre el gráfico que calcula el tamaño de tu posición según tu riesgo en dólares. Simplemente haz clic y arrastra en el gráfico y el indicador mostrará al instante:

  • Dirección (Buy / Sell)
  • Distancia en puntos
  • Tamaño de lote recomendado según tu valor de RiskUSD

La herramienta es ultra ligera, extremadamente rápida y está diseñada para traders que quieren un gráfico limpio y un flujo de trabajo centrado en el riesgo con gran precisión.

✨ Características

  • ✔️ Mide el riesgo arrastrando directamente sobre el gráfico
  • ✔️ Cálculo inteligente automático del tamaño de lote
  • ✔️ Muestra la dirección Buy/Sell
  • ✔️ Muestra la distancia en puntos
  • ✔️ Funciona en todos los símbolos (Forex, Oro, Índices, Cripto)
  • ✔️ Ultra rápida – cero lag
  • ✔️ Interfaz limpia y minimalista
  • ✔️ Sin subventanas ni paneles pesados
  • ✔️ Solo calcula cuando sueltas el mouse → ahorra CPU

📌 Cómo usar

  1. Adjunta Smart Risk Manager Pro a cualquier gráfico.
  2. Configura el importe de RiskUSD (por ejemplo: 5, 10, 20 USD).
  3. Haz clic en el botón ON/OFF en la esquina superior derecha.
  4. En el gráfico, haz clic izquierdo y mantén pulsado en tu posible precio de entrada.
  5. Arrastra hasta tu nivel de stop-loss y luego suelta el mouse.
  6. La herramienta mostrará:
    • Dir: Buy / Sell
    • Dis: distancia en puntos
    • Lots: tamaño de lote recomendado según tu riesgo

Haz clic de nuevo en el botón para poner la herramienta en OFF. Cuando está en OFF, todas las etiquetas se ocultan y tu gráfico se mantiene limpio.

🎯 Parámetros

  • RiskUSD – riesgo en dólares por operación. El indicador utiliza tick size, tick value y la configuración de volumen de tu bróker para calcular el tamaño de la posición.

👤 ¿Para quién es?

  • Day traders y swing traders que respetan un riesgo fijo por operación.
  • Traders de price action y Smart Money que colocan sus entradas directamente en el gráfico.
  • Scalpers que necesitan un calculador de riesgo muy rápido y limpio.
  • Cualquiera que quiera evitar hacer cálculos manuales antes de cada trade.

🌟 Comparación Mini vs Pro

Función Smart Risk Manager Mini Smart Risk Manager Pro
Arrastrar para medir ✔️ Sí ✔️ Sí (mejorado)
Cálculo de tamaño de lote ✔️ Sí ✔️ Sí (más preciso)
Dirección (Buy / Sell) ❌ No ✔️ Sí
Distancia en puntos ❌ No ✔️ Sí
Símbolos soportados Solo Forex Todos (Forex, Oro, Índices, Cripto)
Límite de uso 31 usos Ilimitado
Etiquetas de interfaz Solo Lots Direction / Distance / Lots
Rendimiento Rápido Ultra rápido
Ideal para Principiantes / usuarios gratuitos Traders profesionales

Actualiza a Smart Risk Manager Pro para tener control completo del riesgo, soporte para todos los símbolos y una visualización avanzada.

Productos recomendados
Mercaria Pattern 1 2 3
Anton Serozhkin
Indicadores
MercariaPattern1-2-3 sigue el movimiento de los precios, detecta estructuras 1-2-3 de tres tramos y destaca el momento en que el escenario se confirma mediante una ruptura de niveles clave. MercariaPattern1-2-3 sigue el movimiento de los precios, detecta estructuras 1-2-3 de tres tramos y destaca el momento en que el escenario se confirma mediante una ruptura de niveles clave. El indicador combina las oscilaciones locales en una figura compacta 0-1-2-3 , detecta estructuras de tres tramos 1-2-3
Surf Board
Mohammadal Alizadehmadani
Indicadores
Ventajas del indicador Tabla de Surf : Señales de entrada sin repintadoSi una señal aparece y se confirma, NO desaparece más, a diferencia de los indicadores con repintado, que conducen a grandes pérdidas financieras porque pueden mostrar una señal y luego eliminarla. Apertura perfecta de operacionesLos algoritmos del indicador permiten encontrar la posición de Pico y suelo para entrar en una operación (comprar o vender un activo), lo que aumenta la tasa de éxito de todos y cada uno de los trad
Pct Multi Probability Indicator Mt5
Fabio Albano
Indicadores
La nueva actualización convierte a este indicador en una completa herramienta de estudio, análisis y explotación de patrones probabilísticos. Incluye: Monitor porcentual multiactivo en gráfico. Martingalas configurables. Veintiún patrones preconfigurados, incluyendo patrones Mhi y C3. Un editor de patrones avanzado para almacenar hasta 5 patrones personalizados. Modo Backtest para comprobar los resultados con informes de pérdidas. Filtro de tendencias. Filtro de aciertos operativos. Opción de ci
WaveTheory Fully automatic calculation
Kaijun Wang
Indicadores
¡Este indicador es un indicador para el análisis automático de ondas que es perfecto para practicar el trading real! Caso... Nota:   No estoy acostumbrado a usar nombres occidentales para clasificar las ondas. Debido a la influencia de la convención de nomenclatura de Tang Lun (Tang Zhong Shuo Zen), nombré la onda básica como   pluma   y la banda de onda secundaria como   segmento   . Al mismo tiempo, el segmento tiene la dirección de la tendencia. Se nombra   el segmento de tendencia principa
PipFinite Exit EDGE MT5
Karlo Wilson Vendiola
4.87 (30)
Indicadores
¿Tenía una operación rentable pero de repente se invirtió? En una estrategia sólida, salir de una operación es tan importante como entrar. Exit EDGE le ayuda a maximizar el beneficio de su operación actual y a evitar que las operaciones ganadoras se conviertan en perdedoras. No vuelva a perder una señal de salida Supervise todos los pares y marcos temporales en un solo gráfico www.mql5.com/en/blogs/post/726558 Cómo operar Puede cerrar sus operaciones abiertas tan pronto como reciba una seña
Rocket Trend
Andriy Sydoruk
Indicadores
El indicador Rocket Trend está en tendencia. El indicador dibuja puntos de dos colores conectados por líneas a lo largo del gráfico. Este es un indicador de tendencia, es un indicador algorítmico. Es fácil de trabajar y entender cuando aparece un círculo azul, hay que comprar, cuando aparece uno rojo, vender. El indicador se utiliza para scalping y pipsing, y ha demostrado su eficacia. Rocket Trend está disponible para analizar la dirección de la tendencia durante un periodo de tiempo específic
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.03 (32)
Indicadores
Versión MT4  |  FAQ El Indicador Owl Smart Levels es un sistema comercial completo dentro de un indicador que incluye herramientas de análisis de mercado tan populares como los fractales avanzados de Bill Williams , Valable ZigZag que construye la estructura de onda correcta del mercado y los niveles de Fibonacci que marcan los niveles exactos de entrada. en el mercado y lugares para tomar ganancias. Descripción detallada de la estrategia Instrucciones para trabajar con el indicador Asesor de c
True Oversold Overbought MT5
Innovicient Limited
5 (1)
Indicadores
El indicador True Oversold Overbought le permite comprobar rápidamente si el activo está sobrevendido o sobrecomprado. Además de complementar sus operaciones con True Oversold Overbought, puede utilizar el indicador como su único sistema de trading. Funciona con todos los instrumentos de divisas y le ahorrará el dolor de cabeza de estimar cuando el mercado se debe a una inversión o retroceso. Cuando la función "Super Charge" está activada, las áreas en las que el precio está en estado de sobreve
Yearly Levels Pro
N'da Lemissa Kouame
Indicadores
4️⃣ Español (Spanish) Versión: 1.0 Desarrollador: KOUAME N'DA LEMISSA Plataforma: MetaTrader 5 (MT5) Tipo: Indicador técnico / Niveles de precio anuales Descripción: Yearly Levels Pro v1.0, desarrollado por KOUAME N'DA LEMISSA, es un indicador potente para identificar rápidamente los niveles clave de un año. Calcula automáticamente los precios Open, High, Low y Close y los muestra en el gráfico con líneas horizontales de colores. Funciones principales: High (Rojo), Low (Azul), Open (Verde), Clo
Chart Switcher Pro Symbol Timeframe Timer
Nik Ahmad Fitri Bin Nik Azman
Indicadores
Chart Switcher Pro: Panel de símbolos y marcos temporales con un solo clic y temporizador de cuenta atrás ¿Cansado de hacer clic manualmente en docenas de gráficos y marcos temporales? Agilice su análisis técnico y no pierda nunca una oportunidad con Chart Switcher Pro. Este potente y ligero indicador añade un panel limpio, profesional y totalmente personalizable a su terminal MT5. Con un solo clic, puede cambiar instantáneamente entre cualquier símbolo de su Observación del Mercado o una lista
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
Indicadores
El indicador SMC Venom Model BPR es una herramienta profesional para operadores que trabajan con el concepto de Dinero Inteligente (SMC). Identifica automáticamente dos patrones clave en el gráfico de precios: FVG   (Fair Value Gap) es una combinación de tres velas, con un gap entre la primera y la tercera. Forma una zona entre niveles donde no hay soporte de volumen, lo que suele provocar una corrección del precio. BPR   (Balanced Price Range) es una combinación de dos patrones FVG que forman
Visual Range Directional Force Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indicadores
Indicador Range Directional Force - ¡Diseñado para que usted optimice! El indicador Range Directional Force es una herramienta de vanguardia diseñada para ayudar a los operadores a visualizar la dinámica del mercado y la fuerza direccional. Construido para ofrecer una visión de las tendencias del mercado y las inversiones, este indicador es un activo inestimable para los operadores que buscan precisión en sus estrategias. Sin embargo, es importante tener en cuenta que este indicador no está opt
Maximum Trend Arrows OT MT5
Mulweli Valdaz Makulana
Indicadores
¡¡¡¡¡ESTRICTAMENTE PARA EL ÍNDICE DE AUGE SOLAMENTE!!!!! Aquí traigo el indicador Maximum Trend Arrows OT1.0 MT5. Este indicador se compone de una combinación de diferentes indicadores de tendencia para entradas y salidas, para las entradas una flecha naranja pintará en el gráfico por debajo del mercado actual y una bandera roja para el cierre de las operaciones y produce flechas de compra solamente. Cuando la flecha naranja aparece, aparecerá junto con su sonido para notificarle. Se recomienda
Elliott Wave Trend MT5
Young Ho Seo
4 (4)
Indicadores
Elliott Wave Trend fue diseñado para el conteo científico de ondas. Esta herramienta se centra en deshacerse de la vaguedad de la clásica Elliott Wave Counting utilizando la pauta de la plantilla y el enfoque patrón. Para ello, en primer lugar, Elliott Wave Trend ofrece la plantilla para el recuento de ondas. En segundo lugar, ofrece la puntuación estructural de la onda para ayudar a identificar la formación de la onda precisa. Ofrece tanto la puntuación estructural de la onda impulsiva como la
Heiken Ashi CE Filtered MT5
Mykola Khandus
Indicadores
Visión general Heiken Ashi CE Filtered MT5 es un indicador técnico para la plataforma MetaTrader 5. Integra gráficos de velas suavizadas con una estrategia de salida dinámica y un filtro de tendencia personalizable para ofrecer señales claras de compra y venta. El indicador está diseñado para mejorar la detección de tendencias y la fiabilidad de las señales reduciendo el ruido del mercado. Si desea ver más productos de alta calidad o encargar el desarrollo/conversión de sus propios productos, v
Fractal Pattern Scanner MT5
Young Ho Seo
5 (1)
Indicadores
Introducción a Fractal Pattern Scanner El indicador fractal se refiere al indicador técnico que hace uso de la geometría fractal que se encuentra en el mercado financiero. Fractal Pattern Scanner es un indicador fractal avanzado que incorpora la última tecnología de negociación tras un exhaustivo trabajo de investigación y desarrollo de la geometría fractal en el mercado financiero. La característica más importante de Fractal Pattern Scanner es la capacidad de medir la probabilidad de punto de i
PZ Divergence Trading MT5
PZ TRADING SLU
3.71 (7)
Indicadores
Difícil de encontrar y escasa en frecuencia, las divergencias son uno de los escenarios comerciales más confiables. Este indicador busca y escanea las divergencias regulares y ocultas automáticamente usando su oscilador favorito. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | FAQ | Todos los productos ] Fácil de comerciar Encuentra divergencias regulares y ocultas Admite muchos osciladores bien conocidos Implementa señales comerciales basadas en rupturas Muestra nive
TPTSyncX
Arief
Indicadores
Obtén el indicador AUX GRATIS, soporte para EA y la guía completa, por favor visita – https://www.mql5.com/en/blogs/post/763955 Detecta la Tendencia. Lee el Patrón. Cronometra la Entrada. ¡3 pasos en menos de 30 segundos! Opera sin esfuerzo — sin necesidad de análisis, tu asistente inteligente está listo para simplificar tu flujo de trabajo No más sobrecarga de gráficos. Opera con confianza usando la detección inteligente de sesgo. Compatible con todas las divisas, criptomonedas, acciones, met
GCA Scalping Ranges Indicator
James Peyton Jr Page
Indicadores
Descripción general En los términos más simples se trata de un sistema de scalping contrarian intradía. Construido para tratar de dejar que las operaciones correctas se ejecuten en la medida de lo posible y dar la vuelta a la operación cuando se indique. El indicador observa los rangos históricos de negociación diaria para establecer los niveles en los que toma posiciones largas y cortas basándose en los niveles estadísticos. El indicador se construye en torno a los futuros de índices, principal
Limitless MT5
Dmitriy Kashevich
Indicadores
Limitless MT5 es un indicador universal apto para todos los traders principiantes y experimentados. funciona en todos los pares de divisas, cryptocurrencies, acciones en bruto Limitless MT5 - ya está configurado y no requiere configuración adicional Y ahora lo principal ¿Por qué Limitless MT5? 1 ausencia total de redibujo 2 dos años de pruebas por los mejores especialistas en trading 3 la precisión de las señales correctas supera el 80% 4 buen rendimiento en el comercio durante la publi
History Pattern Search mt5
Yevhenii Levchenko
Indicadores
El indicador construye cotizaciones actuales, que se pueden comparar con las históricas y, sobre esta base, hacer un pronóstico de movimiento de precios. El indicador tiene un campo de texto para una navegación rápida a la fecha deseada. Opciones: Símbolo - selección del símbolo que mostrará el indicador; SymbolPeriod - selección del período del cual el indicador tomará datos; IndicatorColor - color del indicador; HorisontalShift: cambio de cotizaciones dibujadas por el indicador por el núm
Colour Inside Bars MT5
Luong N Man
Indicadores
Este indicador ayudará a los operadores a identificar rápidamente las barras internas, que a menudo se utilizan en las estrategias de negociación de la acción del precio como posibles patrones de consolidación o continuación. Una formación de barra interior es una vela contra tendencia en ambos lados, ya que no rompió el máximo o mínimo de la vela anterior. Característica clave: Identifica barras internas en tiempo real. Colorea las barras internas manteniendo las barras normales. Barras histó
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Indicadores
Este es posiblemente el indicador de reconocimiento automático de formación de precios más completo que puede encontrar para la plataforma MetaTrader. Detecta 19 patrones diferentes, toma las proyecciones de Fibonacci tan en serio como usted, muestra la zona de reversión potencial (PRZ) y encuentra niveles adecuados de stop-loss y take-profit. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | FAQ | Todos los productos ] Detecta 19 formaciones de precios armónicos diferen
Seasonal Pattern Trader
Dominik Patrick Doser
Asesores Expertos
Descargo de responsabilidad : Tenga en cuenta que las pautas estacionales no siempre son fiables. Por lo tanto, una gestión prudente del riesgo es crucial para minimizar las pérdidas. Las pautas estacionales en el mundo financiero son como un secreto bien guardado que los inversores de éxito utilizan en su beneficio. Estos patrones son movimientos recurrentes de los precios que se producen durante periodos específicos o en torno a acontecimientos especiales. Además, también hay patrones intradí
New Awesome Oscillator Mt5
Nikolay Kositsin
Indicadores
Awesome Oscillator de Bill Williams con la capacidad de afinar y reemplazar los algoritmos de promediación del indicador, lo que amplía significativamente las posibilidades de uso de este oscilador en el trading algorítmico y lo acerca en sus propiedades a un indicador como el MACD. Para reducir el ruido del precio, el indicador final se procesa con un promediado Smooth adicional. El indicador tiene la capacidad de dar alertas, enviar mensajes de correo y señales push cuando la dirección del mo
Stormer RSI 2
Ricardo Rodrigues Lucca
Asesores Expertos
Esta estrategia fue aprendida de Stormer para ser utilizada en B3. Básicamente, 15 minutos antes de cerrar el mercado, comprobará el RSI y decidirá si abrirá una posición. Esta estrategia no define un stop loss. Si el take profit alcanza el precio de entrada, cerrará la posición en el mercado. Lo mismo ocurre si se alcanza el número máximo de días. Es creado para los brasileños, por lo que toda la configuración está en portugués. Lo sentimos Las activaciones permitidas se han fijado a 50.
PREngulfing
Slobodan Manovski
Asesores Expertos
PR EA - Sistema de comercio de patrones envolventes Detección automatizada de patrones envolventes con confirmación de media móvil El PR EA es un asesor experto de Meta Trader 5 que identifica y opera patrones de velas envolventes alcistas/bajistas cuando son confirmados por un filtro de media móvil. Diseñado para swing trading en gráficos de 30 minutos con compatibilidad para marcos temporales M15 y H1. Características principales: Reconocimiento de patrones - Detecta formaciones válidas d
Mathematical predictionn
Mikhail Bilan
Indicadores
Este indicador utiliza un algoritmo de cálculo matemático . Este algoritmo calcula el resto entre el modelo actualizado y los valores reales y produce el posible progreso del gráfico en el gráfico. No es un super profeta en el comercio, pero es muy bueno para el comerciante al entrar en el mercado y para analizarlo antes de entrar. Aplicable para todas las monedas. Данный индикатор использует алгоритм математических вычислений . Данный алгоритм вычисляет остаток между обновленной моделью и реаль
PipFinite Breakout EDGE MT5
Karlo Wilson Vendiola
4.81 (93)
Indicadores
La ventaja que te falta para atrapar las rupturas como un profesional. ¡Siga un sistema paso a paso que detecta las rupturas más potentes! Descubra patrones de mercado que generan enormes beneficios basados en una estrategia probada y contrastada. Libere su ventaja Información importante aquí www.mql5.com/en/blogs/post/723208 La versión fiable del asesor experto Automatice las señales de Breakout EDGE utilizando "EA Breakout EDGE" Haga clic aquí Tener acceso a la estrategia de cambio de ju
PZ Trend Trading MT5
PZ TRADING SLU
3.8 (5)
Indicadores
Trend Trading es un indicador diseñado para sacar el máximo provecho posible de las tendencias que tienen lugar en el mercado, mediante el cronometraje de retrocesos y rupturas. Encuentra oportunidades comerciales al analizar qué está haciendo el precio durante las tendencias establecidas. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | FAQ | Todos los productos ] Opere en los mercados financieros con confianza y eficiencia Aproveche las tendencias establecidas sin ser
Los compradores de este producto también adquieren
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indicadores
Si compras este indicador, recibirás mi Gestor de Operaciones Profesional + EA  GRATIS. Primero que todo, vale la pena enfatizar que este Sistema de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Curso en línea, manual y descarga de ajustes preestablecidos. El "Sistema de Trading Inteligente MT5" es una solución completa de trading diseñada para traders nuevos y experimentados. Combina más de 10 in
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indicadores
Gold Sniper Scalper Pro - Sistema de Trading de Oro (XAU/USD) en MetaTrader 5 Para el trader serio: Aborde la negociación de Oro con una metodología estructurada y basada en datos que combina múltiples factores de análisis de mercado. Esta herramienta está diseñada para respaldar su análisis de negociación de Oro. Oportunidad de Precio Limitada Esta es una oportunidad para poseer Gold Sniper Scalper Pro antes de que aumente el precio. El precio del producto aumentará $50 después de cada 10 comp
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indicadores
Cada comprador de este indicador recibe adicionalmente y de forma gratuita: La utilidad exclusiva "Bomber Utility", que acompaña automáticamente cada operación, establece niveles de Stop Loss y Take Profit, y cierra operaciones según las reglas de la estrategia; Archivos de configuración (set files) para ajustar el indicador en diferentes activos; Archivos de configuración para el "Bomber Utility" en los modos: "Riesgo Mínimo", "Riesgo Balanceado" y "Estrategia de Espera"; Un manual en video pas
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indicadores
PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO El precio de Azimuth Pro está establecido inicialmente en 299 $ para los primeros 100 compradores. El precio final será de 499 $. LA DIFERENCIA ENTRE LAS ENTRADAS RETAIL E INSTITUCIONALES NO ES EL INDICADOR — ES LA UBICACIÓN. La mayoría de los traders entran en niveles de precio arbitrarios, persiguiendo el momentum o reaccionando a señales retrasadas. Las instituciones esperan a que el precio alcance niveles estructurados donde la oferta y demanda realmente cambian.
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indicadores
ARIPoint es un potente compañero de trading diseñado para generar señales de entrada de alta probabilidad con niveles TP/SL/DP dinámicos basados en la volatilidad. El seguimiento del rendimiento integrado muestra estadísticas de ganancias/pérdidas, aciertos PP1/PP2 y tasas de éxito actualizadas en tiempo real. Características principales: Señales de compra/venta con bandas de volatilidad adaptables Niveles TP/SL/DP en tiempo real basados en ATR Filtro MA incorporado con volatilidad ATR/StdDev o
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Indicadores
En primer lugar, vale la pena enfatizar que este Indicador de Trading no repinta, no redibuja y no se retrasa, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Manual del usuario: configuraciones, entradas y estrategia. El Analista Atómico es un Indicador de Acción del Precio PA que utiliza la fuerza y el impulso del precio para encontrar una mejor ventaja en el mercado. Equipado con filtros avanzados que ayudan a eliminar ruidos y señales falsas, y aumentan el poten
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indicadores
Presentamos   Quantum TrendPulse   , la herramienta de trading definitiva que combina el poder de   SuperTrend   ,   RSI   y   Stochastic   en un indicador integral para maximizar su potencial de trading. Diseñado para traders que buscan precisión y eficiencia, este indicador le ayuda a identificar tendencias del mercado, cambios de impulso y puntos de entrada y salida óptimos con confianza. Características principales: Integración con SuperTrend:   siga fácilmente la tendencia predominante del
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.8 (20)
Indicadores
Te presento un excelente indicador técnico: Grabber, que funciona como una estrategia de trading "todo incluido" lista para usar. En un solo código se integran potentes herramientas de análisis técnico del mercado, señales de trading (flechas), funciones de alertas y notificaciones push. Cada comprador de este indicador recibe además de forma gratuita: Grabber Utility: una herramienta para la gestión automática de órdenes abiertas Video manual paso a paso: cómo instalar, configurar y operar con
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indicadores
¿Cuántas veces ha comprado un indicador de trading con excelentes back-tests, prueba de rendimiento en cuenta real con números fantásticos y estadísticas por todas partes pero después de usarlo, termina perdiendo su cuenta? No debe confiar en una señal por sí misma, necesita saber por qué apareció en primer lugar, ¡y eso es lo que mejor hace RelicusRoad Pro! Manual de Usuario + Estrategias + Videos de Entrenamiento + Grupo Privado con Acceso VIP + Versión Móvil Disponible Una Nueva Forma de Ver
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indicadores
El indicador de bandas de Berma (BB) es una herramienta valiosa para los operadores que buscan identificar y aprovechar las tendencias del mercado. Al analizar la relación entre el precio y las bandas de Berma, los operadores pueden discernir si un mercado se encuentra en una fase de tendencia o de rango. Visita el [ Blog de Berma Home ] para saber más. Las bandas de Berma se componen de tres líneas distintas: la banda de Berma superior, la banda de Berma media y la banda de Berma inferior. Esta
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indicadores
Ante todo, vale la pena enfatizar que esta Herramienta de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que la hace ideal para el trading profesional. Curso en línea, manual del usuario y demostración. El Indicador de Conceptos de Acción del Precio Inteligente es una herramienta muy potente tanto para traders nuevos como experimentados. Combina más de 20 indicadores útiles en uno solo, combinando ideas avanzadas de trading como el Análisis del Trader del Círculo Interi
Macroeconomic Analyzer
DARIO GALLIONE
Indicadores
Los precios se mueven por muchas razones y éstas pueden variar de un operador a otro: programas informáticos, operadores privados e institucionales contribuyen simultáneamente a la formación del precio, lo que hace muy difícil el arte de la predicción. Sin embargo, hay factores medibles que vinculan el precio a una tendencia subyacente acorde con la realidad física que representa el activo financiero: son los indicadores macroeconómicos. Los grandes inversores utilizan sabiamente esta informaci
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indicadores
Indicador Matreshka de autodiagnóstico y autooptimización: 1. Es una interpretación de la Teoría del Análisis de Ondas de Elliott. 2. Basado en el principio del indicador tipo ZigZag, y las ondas se basan en el principio de interpretación de la teoría de DeMark. 3. Filtra las ondas en longitud y altura. 4. Dibuja hasta seis niveles de ZigZag al mismo tiempo, siguiendo ondas de diferentes órdenes. 5. Marca ondas pulsadas y de retroceso. 6. Dibuja flechas para abrir posiciones. 7. Dibuja tres cana
Ace Trend
Mikhail Sergeev
5 (2)
Indicadores
Le presentamos un indicador revolucionario que cambia las reglas del juego en el mundo del comercio de tendencias. El indicador está diseñado para repensar el rendimiento y elevar su experiencia comercial a una altura sin precedentes. Nuestro indicador cuenta con una combinación única de características avanzadas que lo diferencian de la competencia. La tecnología avanzada "real Pricing Factors" proporciona una sostenibilidad sin igual incluso en las condiciones de mercado más difíciles y voláti
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indicadores
¡Actualmente con 33% de descuento! ¡La mejor solución para cualquier tráder principiante o experto! Este indicador es una herramienta comercial única, de alta calidad y asequible, porque incorpora una serie de características patentadas y una nueva fórmula. Con esta actualización, podrá mostrar zonas de doble marco temporal. No solo podrá mostrar un marco temporal más alto, sino también mostrar ambos, el marco temporal del gráfico MÁS el marco temporal más alto: MOSTRANDO ZONAS ANIDADAS. A todos
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indicadores
TPSproTrend PRO identifica el momento en que el mercado realmente cambia de dirección y forma un punto de entrada al comienzo del movimiento. Se entra al mercado cuando el precio apenas empieza a moverse, y no después de que el movimiento ya se haya producido.   Indicador       No redibuja señales y muestra automáticamente puntos de entrada, Stop Loss y Take Profit, lo que hace que el trading sea claro, visual y estructurado. INSTRUCCIONES RUS   -   VERSIÓN MT4 Principales ventajas Señales sin
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indicadores
Introduciendo       Indicador Quantum Trend Sniper   , el innovador indicador MQL5 que está transformando la forma en que identificas y negocias los cambios de tendencia. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años,       Indicador de francotirador de tendencia cuántica       está diseñado para impulsar su viaje comercial a nuevas alturas con su forma innovadora de identificar cambios de tendencia con una precisión extremadamente alta. *
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.47 (136)
Indicadores
Este es un genial indicador para MT5 que ofrece señales precisas para entrar en una transacción sin redibujar. Se puede aplicar a cualquier activo financiero: fórex, criptomonedas, metales, acciones, índices. Nos dará valoraciones bastante precisas y nos dirá cuándo es mejor abrir y cerra una transacción. Eche un vistazo  al vídeo  (6:22), ¡contiene un ejemplo de procesamiento de una sola señal que ha amortizado el indicador! La mayoría de los tráders mejoran sus resultados comerciales durante l
Basic Harmonic Patterns Dashboard MT5
Mehran Sepah Mansoor
4.36 (11)
Indicadores
Este tablero muestra los últimos   patrones armónicos   disponibles para los símbolos seleccionados, por lo que ahorrará tiempo y será más eficiente /   versión MT4 . Indicador gratuito:   Basic Harmonic Pattern Columnas del indicador Symbol:   aparecerán los símbolos seleccionados Trend :   alcista o bajista Pattern :   tipo de patrón (gartley, mariposa, murciélago, cangrejo, tiburón, cifrado o ABCD) Entry :   precio de entrada SL:   precio de stop loss TP1:   1er precio de toma de beneficios
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
Indicadores
Antes: $249 Ahora: $99 Market Profile define una serie de tipos de día que pueden ayudar al operador a determinar el comportamiento del mercado. Una característica clave es el Área de Valor, que representa el rango de acción del precio en el que tuvo lugar el 70% de las operaciones. Entender el Área de Valor puede dar a los operadores una valiosa visión de la dirección del mercado y establecer las operaciones con mayores probabilidades. Es un complemento excelente para cualquier sistema que esté
SynaptixQuant Dominance Matrix
Devie Arevalo Montemayor
5 (1)
Indicadores
Matriz de dominancia de SynaptixQuant: Extracción del estado del mercado de nivel institucional Diseñada para operadores que necesitan una visión basada en datos del comportamiento del mercado más allá de los indicadores superficiales. La matriz de dominancia de Synaptix Quant (SQ) no es una visualización convencional de la fortaleza de las divisas. Detrás de su interfaz intencionadamente simplificada se esconde una sofisticada arquitectura analítica diseñada para cuantificar las condiciones de
FootprintOrderflow
Jingfeng Luo
5 (3)
Indicadores
FOOTPRINTORDERFLOW: La guía autorizada ( Este indicador también es compatible con los proveedores económicos que no ofrecen datos DOM ni datos BID/ASK) 1. Visión general FOOTPRINTORDERFLOW es una herramienta avanzada de análisis de Flujo de Órdenes diseñada para MetaTrader 5 (MT5). A diferencia de los gráficos de velas tradicionales que sólo muestran OHLC (Open, High, Low, Close), este indicador analiza los datos de Tick en tiempo real para visualizar la microestructura dentro de cada vela. L
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (11)
Indicadores
Gartley Hunter Multi - Un indicador para buscar patrones armónicos simultáneamente en docenas de instrumentos de negociación y en todos los plazos posibles. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT4 Ventajas 1. Patrones: Gartley, Mariposa, Tiburón, Cangrejo. Bat, Alternate Bat, Deep Crab, Cypher 2. Búsqueda simultánea de patrones. 2. Búsqueda simultánea de patrones en docenas de instrumentos de negociación y en todos los plazos posibles 3. Búsqueda de patrones de todos los t
Shock Pullback
Suleiman Alhawamdah
5 (1)
Indicadores
Simplemente, puedes comenzar a operar cuando el movimiento de los números blancos —conocidos como "pips"— empiece a aparecer junto a la vela actual. Los "pips" blancos indican que una operación de compra o venta está activa y se mueve en la dirección correcta, como lo indica su color blanco. Cuando el movimiento de los pips blancos se detiene y se convierte en un color verde estático, esto señala el fin del impulso actual. El color verde de los números representa la ganancia total obtenida en "
Gann Method Scan MT5
Elif Kaya
5 (2)
Indicadores
- El precio real es de 200$ - Descuento del 50% (Ahora es de 99$) - Está habilitado para 4 compras. ¡Póngase en contacto conmigo para el bono extra (indicador de tendencia de Gann), instrucción o cualquier pregunta! - No repintado, No lag - Yo sólo vendo mis productos en Elif Kaya Perfil, cualquier otro sitio web son robados versiones antiguas, Así que no hay nuevas actualizaciones o apoyo. - Actualización de por vida libre Gann Oro EA MT5 Introducción Las teorías de W.D. Gann en el análisis té
Advanced Currency Strength28 MT5
Bernhard Schweigert
5 (3)
Indicadores
¡La mejor solución para cualquier operador novato o experto! Este indicador es una herramienta única, de alta calidad y asequible porque hemos incorporado una serie de características propias y una nueva fórmula. ¡Con sólo UN gráfico puede leer la Fuerza de la Divisa para 28 pares de Divisas! Imagínese cómo mejorará su operativa porque podrá señalar el punto exacto de activación de una nueva tendencia o de una oportunidad de scalping. Manual del usuario: haga   clic aquí Ese es el primero, ¡
Trend Hunter MT5
Andrey Tatarinov
5 (3)
Indicadores
Trend Hunter es un indicador de tendencias para trabajar en los mercados Forex, criptomonedas y CFD. Una característica especial del indicador es que sigue con confianza la tendencia, sin cambiar la señal cuando el precio perfora ligeramente la línea de tendencia. El indicador no se vuelve a dibujar; aparece una señal para ingresar al mercado después del cierre de la barra. Al avanzar a lo largo de una tendencia, el indicador muestra puntos de entrada adicionales en la dirección de la tendenci
Blahtech Supply Demand MT5
Blahtech Limited
4.54 (13)
Indicadores
Antes: $299 Ahora: $99 Oferta Demanda utiliza la acción previa del precio para identificar desequilibrios potenciales entre compradores y vendedores. La clave está en identificar las zonas con mejores probabilidades, no sólo las que no se han tocado. El indicador Blahtech Supply Demand ofrece una funcionalidad que antes no estaba disponible en ninguna plataforma de negociación. Este indicador 4 en 1 no sólo destaca las zonas de mayor probabilidad utilizando un motor de fuerza multicriterio, sino
Quantum Currency Array Indicator for MT5
QUANTUM TRADING SOFTWARE LIMITED
Indicadores
Este indicador se ha desarrollado para identificar y mostrar estas tendencias de forma rápida y sencilla, permitiéndole ver al instante los pares de divisas que están en tendencia y los que no, y en todos los plazos, con un solo clic. Los 28 pares de divisas se muestran como un abanico que va de fuerte a débil y viceversa, y por eso lo llamamos "matriz de divisas". Los 28 pares se despliegan ante usted, ofreciéndole una descripción visual instantánea de los pares que tienen una tendencia fuerte,
All Trend power
Israr Hussain Shah
Indicadores
TrendPower Todo en Uno Strict v1.00 Descripción TrendPower All-In-One Strict es un completo sistema de trading de seguimiento de tendencias diseñado para MetaTrader 5. Actúa como un "detector de confluencia", lo que significa que filtra el ruido del mercado al requerir que múltiples indicadores técnicos estén de acuerdo antes de generar una señal. El indicador utiliza un motor lógico "estricto", lo que significa que sólo se genera una señal cuando los filtros de impulso, dirección de la tendenci
Otros productos de este autor
Market Time Watch
Amirhossein Bakhtiari
Indicadores
Market Time Watch Una herramienta ligera, limpia y esencial para cada trader Market Time Watch es una herramienta profesional de visualización de tiempo en el gráfico, diseñada para traders que necesitan ver la hora local, la hora del servidor y la cuenta regresiva de la vela actual con total precisión. Este indicador muestra toda la información directamente en el gráfico sin elementos pesados o molestos. Ya sea que hagas scalping, intradía, trading de noticias o simplemente necesites una refere
FREE
Market Time Watch MT4
Amirhossein Bakhtiari
Indicadores
Market Time Watch Una herramienta ligera, limpia y esencial para cada trader Market Time Watch es una herramienta profesional de visualización de tiempo en el gráfico, diseñada para traders que necesitan ver la hora local, la hora del servidor y la cuenta regresiva de la vela actual con total precisión. Este indicador muestra toda la información directamente en el gráfico sin elementos pesados o molestos. Ya sea que hagas scalping, intradía, trading de noticias o simplemente necesites una refere
FREE
Smart Risk Manager Pro
Amirhossein Bakhtiari
Indicadores
Smart Risk Manager Pro – Arrastra y opera con confianza Smart Risk Manager Pro es una herramienta profesional de gestión de riesgo sobre el gráfico que calcula el tamaño de tu posición según tu riesgo en dólares. Simplemente haz clic y arrastra en el gráfico y el indicador mostrará al instante: Dirección (Buy / Sell) Distancia en puntos Tamaño de lote recomendado según tu valor de RiskUSD La herramienta es ultra ligera, extremadamente rápida y está diseñada para traders que quieren un gráfico li
AutoTradeBot FOREX
Amirhossein Bakhtiari
Asesores Expertos
AutoTradeBot++ – Órdenes pendientes por líneas y gestión de riesgo “risk-free” multinivel Dibuja líneas. Define tu riesgo. Deja que el bot haga el resto. AutoTradeBot++ es un Asesor Experto profesional de ejecución y gestión de riesgo, diseñado para traders que quieren gráficos limpios, riesgo fijo en dólares y un sistema automático de “risk-free”, sin perder el control de su propia estrategia. Tú decides dónde operar; el EA se encarga de cómo hacerlo. Existen versiones dedicadas de AutoTradeBot
AutoTrader GOLD
Amirhossein Bakhtiari
Asesores Expertos
AutoTradeBot++ – Órdenes pendientes por líneas y gestión de riesgo “risk-free” multinivel Dibuja líneas. Define tu riesgo. Deja que el bot haga el resto. AutoTradeBot++ es un Asesor Experto profesional de ejecución y gestión de riesgo, diseñado para traders que quieren gráficos limpios, riesgo fijo en dólares y un sistema automático de “risk-free”, sin perder el control de su propia estrategia. Tú decides dónde operar; el EA se encarga de cómo hacerlo. Existen versiones dedicadas de AutoTradeBot
AutoTrade DowJones
Amirhossein Bakhtiari
Asesores Expertos
AutoTradeBot++ – Órdenes pendientes por líneas y gestión de riesgo “risk-free” multinivel Dibuja líneas. Define tu riesgo. Deja que el bot haga el resto. AutoTradeBot++ es un Asesor Experto profesional de ejecución y gestión de riesgo, diseñado para traders que quieren gráficos limpios, riesgo fijo en dólares y un sistema automático de “risk-free”, sin perder el control de su propia estrategia. Tú decides dónde operar; el EA se encarga de cómo hacerlo. Existen versiones dedicadas de AutoTradeBot
AutoTrade NASDAQ
Amirhossein Bakhtiari
Asesores Expertos
AutoTradeBot++ – Órdenes pendientes por líneas y gestión de riesgo “risk-free” multinivel Dibuja líneas. Define tu riesgo. Deja que el bot haga el resto. AutoTradeBot++   es un Asesor Experto profesional de ejecución y gestión de riesgo, diseñado para traders que quieren gráficos limpios, riesgo fijo en dólares y un sistema automático de “risk-free”, sin perder el control de su propia estrategia. Tú decides   dónde   operar; el EA se encarga de   cómo   hacerlo. Existen versiones dedicadas de Au
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario