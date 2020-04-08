Smart Risk Manager Pro

Smart Risk Manager Pro – Drag & Trade mit Vertrauen

Smart Risk Manager Pro ist ein professionelles On-Chart-Risikomanagement-Tool, das deine Positionsgröße basierend auf deinem Dollar-Risiko berechnet. Einfach auf dem Chart klicken und ziehen, und der Indikator zeigt sofort:

  • Richtung (Buy / Sell)
  • Distanz in Punkten
  • Empfohlene Lotgröße basierend auf deinem RiskUSD-Wert

Das Tool ist ultra-leichter, extrem schneller Code und wurde für Trader entwickelt, die einen sauberen Chart und einen präzisen, risikoorientierten Trading-Workflow möchten.

✨ Funktionen

  • ✔️ Risiko direkt auf dem Chart per Drag-to-measure messen
  • ✔️ Intelligente automatische Berechnung der Lotgröße
  • ✔️ Anzeige der Buy/Sell-Richtung
  • ✔️ Anzeige der Distanz in Punkten
  • ✔️ Funktioniert auf allen Symbolen (Forex, Gold, Indizes, Krypto)
  • ✔️ Ultra-schnell – praktisch keine Verzögerung
  • ✔️ Saubere und minimale Benutzeroberfläche
  • ✔️ Keine Unterfenster, keine schweren Panels
  • ✔️ Berechnet nur beim Loslassen der Maus → spart CPU

📌 Verwendung

  1. Smart Risk Manager Pro an einem beliebigen Chart anhängen.
  2. Gewünschten RiskUSD-Betrag festlegen (z. B. 5, 10, 20 USD).
  3. ON/OFF-Button in der oberen rechten Ecke drücken.
  4. Auf dem Chart am potenziellen Einstiegspreis linke Maustaste gedrückt halten.
  5. Zur gewünschten Stop-Loss-Marke ziehen und dann Maustaste loslassen.
  6. Das Tool zeigt:
    • Dir: Buy / Sell
    • Dis: Distanz in Punkten
    • Lots: empfohlene Lotgröße basierend auf deinem Risiko

Drücke den Button erneut, um das Tool auf OFF zu schalten. Im OFF-Modus werden alle Labels ausgeblendet und dein Chart bleibt sauber.

🎯 Eingaben

  • RiskUSD – Dollar-Risiko pro Trade. Der Indikator verwendet tick size, tick value und Volumeneinstellungen deines Brokers, um die Positionsgröße zu berechnen.

👤 Für wen ist es geeignet?

  • Daytrader und Swingtrader, die ein fixes Risiko pro Trade einhalten.
  • Price-Action- & Smart-Money-Trader, die ihre Einstiege direkt auf dem Chart platzieren.
  • Scalper, die einen sehr schnellen und aufgeräumten Risiko-Rechner brauchen.
  • Alle, die manuelle Berechnungen vor jedem Trade vermeiden möchten.

🌟 Mini vs Pro Vergleich

Funktion Smart Risk Manager Mini Smart Risk Manager Pro
Drag-to-measure ✔️ Ja ✔️ Ja (verbessert)
Lotgrößen-Berechnung ✔️ Ja ✔️ Ja (genauer)
Richtung (Buy / Sell) ❌ Nein ✔️ Ja
Distanz in Punkten ❌ Nein ✔️ Ja
Unterstützte Symbole Nur Forex Alle (Forex, Gold, Indizes, Krypto)
Nutzungslimit 31 Nutzungen Unbegrenzt
UI Labels Nur Lots Direction / Distance / Lots
Performance Schnell Ultra-schnell
Am besten geeignet für Anfänger / kostenlose Nutzer Professionelle Trader

Wechsle zu Smart Risk Manager Pro für vollständige Risikokontrolle, alle Symbole und eine erweiterte Visualisierung.

