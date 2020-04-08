Smart Risk Manager Pro – Drag & Trade mit Vertrauen

Smart Risk Manager Pro ist ein professionelles On-Chart-Risikomanagement-Tool, das deine Positionsgröße basierend auf deinem Dollar-Risiko berechnet. Einfach auf dem Chart klicken und ziehen, und der Indikator zeigt sofort:

Richtung (Buy / Sell)

(Buy / Sell) Distanz in Punkten

in Punkten Empfohlene Lotgröße basierend auf deinem RiskUSD-Wert

Das Tool ist ultra-leichter, extrem schneller Code und wurde für Trader entwickelt, die einen sauberen Chart und einen präzisen, risikoorientierten Trading-Workflow möchten.

✨ Funktionen

✔️ Risiko direkt auf dem Chart per Drag-to-measure messen

✔️ Intelligente automatische Berechnung der Lotgröße

✔️ Anzeige der Buy/Sell-Richtung

✔️ Anzeige der Distanz in Punkten

✔️ Funktioniert auf allen Symbolen (Forex, Gold, Indizes, Krypto)

✔️ Ultra-schnell – praktisch keine Verzögerung

✔️ Saubere und minimale Benutzeroberfläche

✔️ Keine Unterfenster, keine schweren Panels

✔️ Berechnet nur beim Loslassen der Maus → spart CPU

📌 Verwendung

Smart Risk Manager Pro an einem beliebigen Chart anhängen. Gewünschten RiskUSD-Betrag festlegen (z. B. 5, 10, 20 USD). ON/OFF-Button in der oberen rechten Ecke drücken. Auf dem Chart am potenziellen Einstiegspreis linke Maustaste gedrückt halten. Zur gewünschten Stop-Loss-Marke ziehen und dann Maustaste loslassen. Das Tool zeigt: Dir: Buy / Sell

Buy / Sell Dis: Distanz in Punkten

Distanz in Punkten Lots: empfohlene Lotgröße basierend auf deinem Risiko

Drücke den Button erneut, um das Tool auf OFF zu schalten. Im OFF-Modus werden alle Labels ausgeblendet und dein Chart bleibt sauber.

🎯 Eingaben

RiskUSD – Dollar-Risiko pro Trade. Der Indikator verwendet tick size, tick value und Volumeneinstellungen deines Brokers, um die Positionsgröße zu berechnen.

👤 Für wen ist es geeignet?

Daytrader und Swingtrader, die ein fixes Risiko pro Trade einhalten.

Price-Action- & Smart-Money-Trader, die ihre Einstiege direkt auf dem Chart platzieren.

Scalper, die einen sehr schnellen und aufgeräumten Risiko-Rechner brauchen.

und aufgeräumten Risiko-Rechner brauchen. Alle, die manuelle Berechnungen vor jedem Trade vermeiden möchten.

🌟 Mini vs Pro Vergleich

Funktion Smart Risk Manager Mini Smart Risk Manager Pro ⭐ Drag-to-measure ✔️ Ja ✔️ Ja (verbessert) Lotgrößen-Berechnung ✔️ Ja ✔️ Ja (genauer) Richtung (Buy / Sell) ❌ Nein ✔️ Ja Distanz in Punkten ❌ Nein ✔️ Ja Unterstützte Symbole Nur Forex Alle (Forex, Gold, Indizes, Krypto) Nutzungslimit 31 Nutzungen Unbegrenzt UI Labels Nur Lots Direction / Distance / Lots Performance Schnell Ultra-schnell Am besten geeignet für Anfänger / kostenlose Nutzer Professionelle Trader

Wechsle zu Smart Risk Manager Pro für vollständige Risikokontrolle, alle Symbole und eine erweiterte Visualisierung.