Smart Risk Manager Pro – 拖拽即可自信交易



Smart Risk Manager Pro MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/155713

Smart Risk Manager Pro 是一款专业级图表内风险管理工具，能够根据你的美元风险自动计算仓位大小。 只需在图表上点击并拖拽，指标就会立即显示：

方向 （Buy / Sell）

（Buy / Sell） 距离 （点数）

（点数） 推荐手数（基于你的 RiskUSD 数值）

该工具极其轻量、非常快速，专为需要干净图表和以风险为核心交易流程的交易者设计。

✨ 功能特点

✔️ 在图表上拖拽即可直接测量风险

✔️ 智能自动手数计算

✔️ 显示买卖方向（Buy/Sell）

✔️ 显示点数距离

✔️ 适用于所有品种（外汇、黄金、指数、加密货币）

✔️ 超高速 – 几乎零延迟

✔️ 界面干净、极简

✔️ 无子窗口、无笨重面板

✔️ 只在你松开鼠标时计算 → 节省 CPU 资源

📌 使用方法

将 Smart Risk Manager Pro 附加到任意图表。 设置你希望的 RiskUSD 金额（例如：5、10、20 美元）。 点击右上角的 ON/OFF 按钮。 在图表上，在潜在入场价位置 按住鼠标左键。 拖动到你想要的止损位置，然后松开鼠标。 工具将显示： Dir: Buy / Sell

Buy / Sell Dis: 点数距离

点数距离 Lots: 根据你的风险推荐的手数

再次点击按钮即可将工具切换为 OFF。在关闭状态下，所有标签都会隐藏，让图表保持干净。

🎯 输入参数

RiskUSD – 每笔交易的美元风险。指标使用你的经纪商的最小变动单位（tick size）、tick 价值和合约量设置来计算仓位大小。

👤 适合哪些人？

坚持每笔固定风险的日内交易者和波段交易者。

在图表上直接挂单的价格行为 / Smart Money 交易者。

需要 极快 、界面干净的风险计算器的剥头皮交易者。

、界面干净的风险计算器的剥头皮交易者。 不想在每次交易前都手动计算仓位的任何人。

🌟 Mini vs Pro 对比

功能 Smart Risk Manager Mini Smart Risk Manager Pro ⭐ 拖拽测量 ✔️ 有 ✔️ 有（增强版） 手数计算 ✔️ 有 ✔️ 有（更精确） 方向 (Buy / Sell) ❌ 无 ✔️ 有 点数距离 ❌ 无 ✔️ 有 支持品种 仅外汇 全部品种（外汇、黄金、指数、加密） 使用限制 31 次 无限制 界面标签 仅 Lots Direction / Distance / Lots 性能 快速 超快速 适合人群 初学者 / 免费用户 专业交易者

升级到 Smart Risk Manager Pro，获得完整风险控制、全品种支持以及更高级的可视化体验。