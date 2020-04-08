Smart Risk Manager Pro
- 指标
- Amirhossein Bakhtiari
- 版本: 1.20
- 激活: 5
Smart Risk Manager Pro – 拖拽即可自信交易
Smart Risk Manager Pro MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/155713
Smart Risk Manager Pro 是一款专业级图表内风险管理工具，能够根据你的美元风险自动计算仓位大小。 只需在图表上点击并拖拽，指标就会立即显示：
- 方向（Buy / Sell）
- 距离（点数）
- 推荐手数（基于你的 RiskUSD 数值）
该工具极其轻量、非常快速，专为需要干净图表和以风险为核心交易流程的交易者设计。
✨ 功能特点
- ✔️ 在图表上拖拽即可直接测量风险
- ✔️ 智能自动手数计算
- ✔️ 显示买卖方向（Buy/Sell）
- ✔️ 显示点数距离
- ✔️ 适用于所有品种（外汇、黄金、指数、加密货币）
- ✔️ 超高速 – 几乎零延迟
- ✔️ 界面干净、极简
- ✔️ 无子窗口、无笨重面板
- ✔️ 只在你松开鼠标时计算 → 节省 CPU 资源
📌 使用方法
- 将 Smart Risk Manager Pro 附加到任意图表。
- 设置你希望的 RiskUSD 金额（例如：5、10、20 美元）。
- 点击右上角的 ON/OFF 按钮。
- 在图表上，在潜在入场价位置 按住鼠标左键。
- 拖动到你想要的止损位置，然后松开鼠标。
- 工具将显示：
- Dir: Buy / Sell
- Dis: 点数距离
- Lots: 根据你的风险推荐的手数
再次点击按钮即可将工具切换为 OFF。在关闭状态下，所有标签都会隐藏，让图表保持干净。
🎯 输入参数
- RiskUSD – 每笔交易的美元风险。指标使用你的经纪商的最小变动单位（tick size）、tick 价值和合约量设置来计算仓位大小。
👤 适合哪些人？
- 坚持每笔固定风险的日内交易者和波段交易者。
- 在图表上直接挂单的价格行为 / Smart Money 交易者。
- 需要极快、界面干净的风险计算器的剥头皮交易者。
- 不想在每次交易前都手动计算仓位的任何人。
🌟 Mini vs Pro 对比
|功能
|Smart Risk Manager Mini
|Smart Risk Manager Pro ⭐
|拖拽测量
|✔️ 有
|✔️ 有（增强版）
|手数计算
|✔️ 有
|✔️ 有（更精确）
|方向 (Buy / Sell)
|❌ 无
|✔️ 有
|点数距离
|❌ 无
|✔️ 有
|支持品种
|仅外汇
|全部品种（外汇、黄金、指数、加密）
|使用限制
|31 次
|无限制
|界面标签
|仅 Lots
|Direction / Distance / Lots
|性能
|快速
|超快速
|适合人群
|初学者 / 免费用户
|专业交易者
升级到 Smart Risk Manager Pro，获得完整风险控制、全品种支持以及更高级的可视化体验。