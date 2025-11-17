Smart Risk Manager Pro

Smart Risk Manager Pro – Sürükle & Bırak ile Güvenle İşlem Yap

Smart Risk Manager Pro, dolar bazlı riskine göre pozisyon büyüklüğünü hesaplayan profesyonel bir grafik üstü risk yönetimi aracıdır. Sadece grafikte tıklayıp sürüklemen yeterli; indikatör anında şunları gösterir:

  • Yön (Buy / Sell)
  • Mesafe (puan cinsinden)
  • Önerilen lot büyüklüğü (RiskUSD değerinize göre)

Araç ultra hafif, son derece hızlıdır ve temiz bir grafik ile riske odaklı, hassas bir işlem akışı isteyen traderlar için tasarlanmıştır.

✨ Özellikler

  • ✔️ Riski doğrudan grafik üzerinde sürükleyerek ölçme
  • ✔️ Akıllı otomatik lot hesaplama
  • ✔️ Buy/Sell yön bilgisini gösterir
  • ✔️ Mesafeyi puan (point) cinsinden gösterir
  • ✔️ Tüm sembollerde çalışır (Forex, Altın, Endeks, Kripto)
  • ✔️ Ultra hızlı – neredeyse sıfır gecikme
  • ✔️ Temiz ve minimal kullanıcı arayüzü
  • ✔️ Alt pencere yok, ağır paneller yok
  • ✔️ Sadece mouse’u bıraktığınız anda hesaplama yapar → CPU tasarrufu

📌 Nasıl Kullanılır?

  1. Smart Risk Manager Pro göstergesini herhangi bir grafiğe ekleyin.
  2. İstediğiniz RiskUSD tutarını belirleyin (örneğin: 5, 10, 20 USD).
  3. Sağ üst köşedeki ON/OFF düğmesine tıklayın.
  4. Grafikte, potansiyel giriş seviyenizde sol tık ile basılı tutun.
  5. İstediğiniz stop-loss seviyesine kadar sürükleyin ve ardından mouse’u bırakın.
  6. Araç aşağıdakileri gösterecektir:
    • Dir: Buy / Sell
    • Dis: puan cinsinden mesafe
    • Lots: riskinize göre önerilen lot miktarı

Düğmeye tekrar tıklarsanız aracı OFF konumuna alırsınız. OFF durumunda tüm etiketler gizlenir ve grafiğiniz temiz kalır.

🎯 Girdi Ayarları (Inputs)

  • RiskUSD – işlem başına dolar cinsinden risk. İndikatör, pozisyon büyüklüğünü hesaplamak için brokerınızın tick size, tick value ve volume ayarlarını kullanır.

👤 Kimler İçin Uygun?

  • Her işlemde sabit risk kullanan gün içi (day) ve swing traderlar.
  • Emirlerini doğrudan grafik üzerinden yerleştiren Price Action & Smart Money traderları.
  • Çok hızlı ve sade bir risk hesaplayıcıya ihtiyaç duyan scalper’lar.
  • Her işlem öncesi manuel hesap yapmak istemeyen herkes.

🌟 Mini vs Pro Karşılaştırma

Özellik Smart Risk Manager Mini Smart Risk Manager Pro
Sürükleyerek ölçme ✔️ Evet ✔️ Evet (geliştirilmiş)
Lot hesaplama ✔️ Evet ✔️ Evet (daha hassas)
Yön (Buy / Sell) ❌ Hayır ✔️ Evet
Mesafe (puan) ❌ Hayır ✔️ Evet
Desteklenen semboller Sadece Forex Tüm semboller (Forex, Altın, Endeks, Kripto)
Kullanım limiti 31 kullanım Sınırsız
Arayüz etiketleri Yalnızca Lots Direction / Distance / Lots
Performans Hızlı Ultra hızlı
En uygun kullanıcı Yeni başlayanlar / ücretsiz kullanıcılar Profesyonel traderlar

Tam risk kontrolü, tüm sembol desteği ve gelişmiş görselleştirme için Smart Risk Manager Pro’ya geçin.

